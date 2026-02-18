D’Oria: «Vela impegnata a sostenere Venezia con un turismo di qualità» Una missione in primo piano: quella di proporre Venezia attraverso eventi, sia nuovi sia tradizionali, che contribuiscano a rilanciare un turismo di qualità, con preziose ricadute sul territorio. Vela si presenta all’appuntamento con il 2026 come realtà consolidata e operativa in diversi ambiti, che hanno proprio nell’attività di organizzazione e realizzazione di eventi uno dei suoi punti qualificanti. «La strada percorsa è stata lunga e oggi abbiamo consolidato un ruolo di raccordo tra il sistema del trasporto pubblico e i suoi utenti, veneziani e visitatori, allargando l’offerta dei servizi anche alle istituzioni culturali della città» spiega il direttore generale Fabrizio D’Oria. Attività diversificata Nel 2026 Vela concentrerà la sua attività su un ventaglio sempre più ampio di proposte, che come sottolinea ancora D’Oria «sono studiate ad hoc in base all’analisi a 360 gradi degli interessi del mercato turistico e delle aziende, senza tralasciare le esigenze della community locale». Fra le altre, spiccano la promozione e vendita delle principali mostre e siti d’arte cittadini, l’ideazione, organizzazione e commercializzazione delle manifestazioni tradizionali e di eventi speciali in città e la funzione di boxoffice dei principali eventi sportivi nazionali. In primo piano anche la commercializzazione di tutte le attività e dei servizi della fondazione Teatro la Fenice e la proposta del “Venezia Unica city pass” dedicato al turista, che comprende i principali siti culturali di Venezia. La società è in prima linea anche nella gestione del trasporto pubblico locale e nei servizi di mobilità. Un segmento di fondamentale importanza riguarda anche congressi ed eventi mediante la gestione di importanti sedi per eventi, modulari e multifunzionali. Infine, Vela è impegnata fra l’altro nel monitoraggio della sperimentazione che ha portato all’introduzione del contributo d’accesso alla città, nato per limitare i danni connessi a un turismo mordi e fuggi che non fa bene al delicato equilibrio di Venezia. «Il bilancio è positivo – spiega il manager – anche perché la misura è limitata a quanti non pernottano in città e i proventi vengono destinati oltre che a coprire i costi stessi dell’operazione anche ai residenti, che vedono una diminuzione della Tari». Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 507694 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «La Valtellina ha partecipato a queste Olimpiadi come venue di gara: i Giochi Invernali sono un trampolino da solcare a livello promozionale, sia per l’inverno e lo sci che per l’estate e lo sport e per tutta la nostra offerta turistica. - esordisce così Fabio Grazioli, marketing manager Apf Valtellina turismo e territorio, presentando l’evento organizzato presso l’Arena Experience di Casa Lombardia a Milano - Proponiamo una panoramica dell’offerta turistica valtellinese: estate, inverno, sport, sci, arrampicata e tanto di più, insieme con l’enogastronomia presentata dal Distretto agro-alimentare di qualità e in stretto rapporto con il Lago di Como, con il quale viviamo una sinergia sempre più interessante». I dati raccolti in Valtellina nel 2024 contano 1.290.000 arrivi turistici con oltre 4mln di pernottamenti, che indicano una capacità ricettiva estremamente importante, che negli ultimi 10 anni è cresciuta soprattutto nel settore extralberghiero. «In tutta la provincia di Sondrio ci sono 378 alberghi e 5.582 tra b&b e appartamenti per vacanze per un totale di circa 54mila letti. - prosegue Grazioli - Nel 2024 i turisti si sono fermati in media per 3,31 giorni ed erano per il 58,5% italiani e per il 41,5% di provenienza internazionale. La Valtellina è una terra ricca di natura, con il Parco Nazionale dello Stelvio, il Parco delle Orobie Valtellinesi e 7 Riserve Naturali. È una Winter Destination, nota per i 450km di piste di discesa per lo sci alpino, tra cui la mitica pista dello Stelvio a Bormio, la pista del Baradello all’Aprica - la pista illuminata più lunga e facile d’Europa - e la Deborah Compagnoni in Valfurva - disegnata dalla campionessa, che è nata proprio a Santa Caterina». La regione offre la magia della vita all’aria aperta ed è nata turisticamente grazie alle sue montagne più elevate: il “colmo” del Bernina - il punto più alto raggiunto dal Trenino Rosso - il monte Disgrazia e il Gran Zebrù, in Alta Valtellina, provincia di Sondrio. Nuovi sport e attività per vivere la montagna Proprio per celebrare lo sci la regione ha ospitato alcune competizioni delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. «Oltre allo sci alpino è l’anno dello sci d’alpinismo, che permette di percorrere in libertà tutta la montagna, arrivando in destinazioni come Teglio, dove sperimentare anche le slitte trainate dai cani e l’arrampicata sul ghiaccio, oppure raggiungendo Livigno dove spostarsi con la fatbike: una mountain bike con i copertoni molto larghi che va sulla neve. - continua Grazioli - Naturalmente la Valtellina è anche Summer Destination: già negli anni ‘30 si praticava l’alpinismo nei mesi caldi. Oggi si possono scoprire le grandi vie dell'hiking, come il sentiero Roma in Val Masino, o gli 8 livelli dell’Alta Via della Valmalenco che si prolunga per 110km da percorrere anche in una settimana, fermandosi ogni notte in un rifugio diverso». L’offerta in Valtellina è diventata molto ampia e vengono proposte ai visitatori anche la terza e la quarta stagione da vivere sulla “mezza montagna”, ovvero tra i 300 e i 1000m, un’area attraversata per circa 70km dalla Strada del Vino e dalla Via dei Terrazzamenti, un luogo dove l'enogastronomia diventa parte del paesaggio. In queste “nuove” stagioni è importante il cicloturismo, un segmento di mercato che stiamo incrementando per ampliare la nostra offerta. In Valtellina si possono vivere anche momenti di relax (grazie alle terme di fama internazionale di Bormio e Qc Terme) e di cultura, con i palazzi storici, i piccoli villaggi, il Parco delle incisioni rupestri a Grosio (patrimonio mondiale dell’Unesco), il Trenino Rosso e l'arte dei muretti a secco (patrimonio mondiale immateriale dell'umanità). Abbiamo anche realizzato un’importante sinergia con il Lago di Como, -conclude - che termina a Colico, in Valtellina. Grazie a una partenariato promozionale metteremo in evidenza la bellezza del Lago di Como, che è una via per arrivare nella nostra regione». Tra gli sponsor dei Giochi Invernali Milano Cortina anche il Distretto agroalimentare di qualità della Valtellina. «Il Distretto rappresenta tutti i prodotti dop e igp della provincia di Sondrio: dalla Bresaola al Bitto e al Casera, alle mele, i pizzoccheri e i vini. - conclude Marco Chiapparini, coordinatore del Distretto - Questi prodotti raccontano la Valtellina in termini agroalimentari e le filiere di produzione. Le Olimpiadi sono un'importante vetrina per la cultura enogastronomica della regione: ci offrono la possibilità di raccontare il territorio sotto l'aspetto agroalimentare e con una connotazione territoriale. I vitigni vengono coltivati lungo i terrazzamenti sul lato nord della valle e hanno anche una valenza sociale e antropologica. I formaggi raccontano il delicato equilibrio degli alpeggi e la transumanza. È un mondo che richiede tanta dedizione e le Olimpiadi, che sono l'emblema di quell’impegno che è lo sport, ben rappresentano la fatica che comporta la produzione agroalimentare in una valle come la Valtellina, un territorio connesso con la natura, ma non sempre facile». [caption id="attachment_507706" align="alignleft" width="300"] Fabrizio D'Oria[/caption] Vela si presenta all’appuntamento con il 2026 come realtà consolidata e operativa in diversi ambiti, che hanno proprio nell’attività di organizzazione e realizzazione di eventi uno dei suoi punti qualificanti. «La strada percorsa è stata lunga e oggi abbiamo consolidato un ruolo di raccordo tra il sistema del trasporto pubblico e i suoi utenti, veneziani e visitatori, allargando l’offerta dei servizi anche alle istituzioni culturali della città» spiega il direttore generale Fabrizio D’Oria. Attività diversificata Nel 2026 Vela concentrerà la sua attività su un ventaglio sempre più ampio di proposte, che come sottolinea ancora D’Oria «sono studiate ad hoc in base all’analisi a 360 gradi degli interessi del mercato turistico e delle aziende, senza tralasciare le esigenze della community locale». Fra le altre, spiccano la promozione e vendita delle principali mostre e siti d’arte cittadini, l’ideazione, organizzazione e commercializzazione delle manifestazioni tradizionali e di eventi speciali in città e la funzione di boxoffice dei principali eventi sportivi nazionali. In primo piano anche la commercializzazione di tutte le attività e dei servizi della fondazione Teatro la Fenice e la proposta del “Venezia Unica city pass” dedicato al turista, che comprende i principali siti culturali di Venezia. La società è in prima linea anche nella gestione del trasporto pubblico locale e nei servizi di mobilità. Un segmento di fondamentale importanza riguarda anche congressi ed eventi mediante la gestione di importanti sedi per eventi, modulari e multifunzionali. Infine, Vela è impegnata fra l’altro nel monitoraggio della sperimentazione che ha portato all’introduzione del contributo d’accesso alla città, nato per limitare i danni connessi a un turismo mordi e fuggi che non fa bene al delicato equilibrio di Venezia. «Il bilancio è positivo – spiega il manager – anche perché la misura è limitata a quanti non pernottano in città e i proventi vengono destinati oltre che a coprire i costi stessi dell’operazione anche ai residenti, che vedono una diminuzione della Tari». [post_title] => D'Oria: «Vela impegnata a sostenere Venezia con un turismo di qualità» [post_date] => 2026-02-18T13:01:04+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771419664000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 507682 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto di Milano Malpensa conferma che «la pista 35L/17R sarà temporaneamente chiusa alle operazioni di volo tra il 16 marzo e il 9 maggio 2026, per consentire interventi di manutenzione straordinaria e innovazione tecnologica dell’infrastruttura». Durante il periodo dei lavori, che rientrano nell’ambito del programma di manutenzione delle infrastrutture aeroportuali, Malpensa resterà regolarmente operativo grazie all’utilizzo della seconda pista, con una riduzione della capacità complessiva dello scalo. Una nota congiunta di Enac e Sea spiega che sono previste - in raccordo con Enav, Assoclearance e i vettori - una serie di azioni volte ad assicurare il massimo impegno per una gestione coordinata delle attività, con l’obiettivo di minimizzare gli impatti sull’operatività e garantire la continuità del servizio nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza. «La nostra priorità assoluta - ha dichiarato il presidente Enac Pierluigi Di Palma - è tutelare i passeggeri, nella consapevolezza che si tratta di lavori volti al miglioramento continuo delle infrastrutture e dei servizi. Garantiamo il diritto alla mobilità dei cittadini limitando al minimo i giorni di chiusura della pista e riprogrammando i voli su Linate: una soluzione concreta per azzerare i disagi e assicurare la continuità del servizio». «I lavori programmati su una delle piste di Milano Malpensa rientrano in un piano di investimenti strutturato per garantire nel tempo solidità infrastrutturale, sicurezza e affidabilità operativa dello scalo, rafforzandone la competitività - ha dichiarato Armando Brunini, amministratore delegato di Sea Milan Airports -. La pianificazione anticipata degli interventi permette di contenere al minimo l’impatto sull’utenza e di assicurare continuità operativa e qualità del servizio per i passeggeri del sistema aeroportuale milanese». Nel dettaglio, i lavori riguarderanno il rifacimento della pavimentazione della pista e delle superfici adibite al rullaggio degli aeromobili, nonché l’ammodernamento degli impianti tecnologici, previsti nel ciclo di vita delle infrastrutture e finalizzati a garantire nel tempo elevati standard di sicurezza e affidabilità operativa. È inoltre prevista la completa sostituzione dell’impianto di illuminazione, attraverso l’impiego di innovative lampade a Led e l’installazione di un nuovo sistema di monitoraggio delle luci. Gli interventi interesseranno anche parte delle vie di rullaggio, rendendo necessarie alcune modifiche alle consuete modalità di gestione della movimentazione a terra degli aeromobili. I lavori, eseguiti 7 giorni su 7 h24, rientrano nella pianificazione prevista dal ciclo di vita utile delle infrastrutture. Maggiore capacità a Milano Linate Enac, su proposta del gestore, in via esclusivamente temporanea e limitatamente al periodo di chiusura della pista 35L di Malpensa, ha incrementato la capacità operativa dell’aeroporto di Milano Linate, al fine di consentire la temporanea riallocazione di una parte del traffico storico operato da Milano Malpensa. In particolare, la capacità dell’aeroporto di Milano Linate, fissata a 18 movimenti orari, è stata elevata fino a un massimo di 8 movimenti aggiuntivi/ora, solo per i voli da/per destinazioni Schengen, operati con aeromobili narrow-body. Nell’ambito della nuova capacità temporanea, l’effettivo utilizzo, finora, è pari a 2 movimenti aggiuntivi all’ora, solo in alcune fasce orarie. [post_title] => Milano Malpensa: capacità ridotta per i lavori a una delle piste, dal 16 marzo al 9 maggio [post_date] => 2026-02-18T11:36:59+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771414619000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 507674 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_507683" align="alignleft" width="300"] Monica Stefanelli[/caption] Venti nuove aperture messe a segno in Europa e l’obiettivo puntato sull’Italia del Sud: il 2026 di Leonardo Hotels prevede una forte espansione sul segmento leisure, con occhi puntati su Sicilia, Campania, Puglia e Sardegna. « Nel 2025 - conferma Yoram Biton, managing director Central Europe - il gruppo ha aperto 20 hotel in Europa, raggiungendo un target ambizioso. Per il 2026 è prevista una pipeline molto significativa anche in Italia. Gli investimenti si concentreranno su una maggiore esposizione al segmento leisure, sullo sviluppo di partnership strategiche e su un rafforzamento dei rapporti con investitori e broker». All’interno del piano di sviluppo di Leonardo Hotels, la vocazione del gruppo assume un approccio sempre più internazionale: «I nostri mercati principali sono Italia ed Europa, con un peso rilevante di Germania e Regno Unito. Per le destinazioni a vocazione leisure si confermano importanti anche Cina, Stati Uniti e Israele» aggiunge Biton. Si registra poi « un crescente interesse da mercati emergenti come Corea e India, insieme al ritorno della clientela giapponese» aggiunge la cluster Italy director of sales, Monica Stefanelli -. Quanto alla clientela italiana, nel 2025 si è distribuita in modo equilibrato: 50% business-corporate e 50% leisure». La curva di booking L’andamento dei prezzi non ha condizionato la curva del booking in Italia: « A Milano, il primo trimestre 2026 ha evidenziato un picco positivo – commenta Stefanelli -, mentre gli altri trimestri si mantengono in linea con il 2025. Mestre e Verona hanno registrato una crescita rispetto al primo trimestre dell’anno precedente grazie a un calendario fieristico e di eventi differente. Roma si è attestata su livelli analoghi al 2024, un risultato positivo considerando l’assenza dell’effetto Giubileo». In generale comunque, «i prezzi risultano in linea con il 2025 – aggiunge Biton -, ad eccezione del primo trimestre nelle destinazioni coinvolte da eventi olimpici, che hanno registrato un incremento significativo». «L’Italia - aggiunge Stefanelli - sta diventando uno dei mercati europei più attrattivi per gli investitori internazionali grazie alla solidità della domanda turistica, alla qualità dell’offerta alberghiera e a rendimenti competitivi. Si osserva un forte interesse per hotel luxury, upper upscale e destinazioni premium, con una crescita significativa delle strutture a 4 e 5 stelle. Accanto alle destinazioni classiche, cresce l’attenzione verso località secondarie ed emergenti come lago di Como, Sicilia, Dolomiti e borghi storici, che offrono opportunità interessanti per boutique hotel e strutture esperienziali. Restano tuttavia sfide operative e di competitività che richiedono strategie mirate e continua innovazione». Riflettori sul Nyx Hotel Rome Fra le novità di Leonardo Hotels in pipeline spicca il lancio completo del Nyx Hotel Rome, previsto in primavera. Grazie a un importante intervento di rigenerazione urbana, è stato possibile riconvertire e ottimizzare gli spazi, aumentando il numero di camere da 301 a 324, distribuite su otto piani. Al primo piano si trovano quattro sale meeting di diversa capienza e una terrazza che ospita un bar all’aperto; in una fase successiva sarà realizzata anche una piscina urbana, pensata come spazio di relax dopo una giornata trascorsa in città. La spa e la palestra sono collocate al piano interrato; è inoltre presente un parcheggio dedicato. A completare l’offerta un Clash Bar & Restaurant fino a 160 coperti sempre aperto, oltre a un ristorante à la carte, Tullia, con ingresso indipendente per gli ospiti esterni. [post_title] => Leonardo Hotels, leisure e Sud Italia fra le priorità di sviluppo [post_date] => 2026-02-18T11:26:41+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771414001000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 507656 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "È necessaria una riforma equilibrata che tenga insieme tutela della legalità, qualità dei servizi e salvaguardia della mobilità di cittadini, imprese e visitatori nelle principali città italiane". Così Assoviaggi Confesercenti intervenendo questa mattina in Audizione presso la IX Commissione trasporti della Camera, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul trasporto pubblico non di linea. "Le agenzie di viaggio, ai sensi del Codice del turismo, svolgono attività di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni, nonché ogni altra prestazione turistica funzionale alla fruizione del pacchetto da parte del cliente. Fra tali prestazioni complementari - ha spiegato Assoviaggi, sottolineando il ruolo importante delle agenzie di viaggio nel sistema della mobilità turistica - la normativa e la giurisprudenza riconoscono da tempo anche il trasporto di persone. E come confermato dalla Corte di Cassazione nella prestazione dei servizi oggetto di un 'pacchetto tutto compreso', le agenzie di viaggio possono svolgere direttamente l'attività di trasporto di persone con mezzi propri o di noleggio di autovetture". Il settore del turismo organizzato è pertanto direttamente coinvolto anche nelle scelte che riguardano taxi, ncc e accessi alle ztl, poiché tali servizi rappresentano un anello essenziale dell'accoglienza e dell'esperienza di viaggio. In particolare, rigidità e restrizioni eccessive rischiano di ripercuotersi negativamente sulla capacità delle destinazioni urbane - Roma in primis - di accogliere flussi turistici in crescita, soprattutto nei periodi di alta affluenza. Certezza del servizio "Occorre una regolazione moderna e funzionale, capace di garantire legalità e controlli senza penalizzare la mobilità di famiglie, gruppi organizzati, scuole e viaggiatori con esigenze particolari", ha continuato Assoviaggi. "Le imprese del turismo hanno bisogno di un sistema che assicuri certezza del servizio, tempi adeguati e un'offerta sufficientemente ampia rispetto alla domanda reale, oggi in forte espansione". Assoviaggi ha richiamato inoltre l'attenzione su alcuni punti ritenuti prioritari: contrastare abusivismo e irregolarità, garantendo equità concorrenziale tra operatori e certezza delle regole; adeguare l'offerta di trasporto non di linea ai flussi turistici, particolarmente concentrati nelle aree monumentali e storiche; prevedere accessi regolamentati ma non penalizzanti alle ZTL, soprattutto per i servizi a supporto delle agenzie di viaggio, dei tour operator, del turismo scolastico e dei gruppi organizzati; integrare le scelte sulla mobilità con le politiche di accoglienza turistica, evitando misure che compromettano la fruibilità delle città da parte dei visitatori. [post_title] => Assoviaggi, serve una regolamentazione equilibrata per la mobilità [post_date] => 2026-02-18T09:54:39+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771408479000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 507631 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto di Treviso dà il benvenuto al prototipo del veicolo elettrico a guida autonoma sviluppato nell’ambito del Progetto Rapido - robot destinato all’assistenza a passeggeri con ridotta mobilità all’interno del terminal. Il progetto, avviato a giugno 2023 con termine previsto a fine aprile 2026, è promosso da un partenariato composto da Klaxon Mobility Gmbh (Lead Partner, Arnoldstein, Austria), Intercom Solutions Srl (Udine, Italia) e Aer Tre, società di gestione dell’aeroporto di Treviso controllata dal Gruppo Save. L’approccio multidisciplinare e all'avanguardia ha portato alla realizzazione di un veicolo elettrico che consente spostamenti sicuri e in autonomia tra le principali aree dell’aerostazione. Un risultato ottenuto attraverso soluzioni di movimentazione avanzate ed ergonomiche per le quali il veicolo è sempre connesso alla struttura It dell’aeroporto, con la quale scambia dati come il proprio status e la propria posizione, sincronizzando in automatico informazioni come il numero del gate e l’orario del volo. Utilizzando telecamere e sensori per navigare ambienti mappati in precedenza, il Sistema Rapido è in grado di auto-localizzarsi all’interno di ambienti conosciuti e di navigare in modo sicuro, evitando automaticamente gli ostacoli. Tutto ciò porta ad un miglioramento della qualità del servizio rispetto alla tradizionale assistenza Prm, che prevede l’intervento di un operatore aeroportuale, affidando autonomia al passeggero, che nel suo percorso fino al gate d’imbarco può anche scegliere di sostare ai negozi e ai punti di ristoro presenti nel del terminal. Con un budget di 834.127,90 euro, Rapido ha beneficiato di un sostegno finanziario significativo dal Fesr (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) di € 581.188,28 ed € 86.114,04 di contributi nazionali. Il progetto non solo rispetta, ma anticipa gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Ue, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo di infrastrutture resilienti e sostenibili (Obiettivi 9 e 11). Il passaggio conclusivo consiste nella validazione tecnica e funzionale del prototipo di veicolo elettrico prevista entro marzo. Una volta ottenuta, il veicolo automatizzato potrà essere immesso sul mercato e adottato nei più diversi contesti quali, oltre agli aeroporti, ospedali, stazioni ferroviarie, hotel e altri spazi pubblici, migliorando in modo significativo la qualità del servizio assistenziale. «Siamo molto soddisfatti per il lavoro svolto con il gruppo di lavoro dedicato ad un progetto per il quale l’aeroporto di Treviso è stato individuato come contesto adeguato in termini di rapporto tra spazi e flussi di traffico - afferma Federico Scanferlini, direttore Aeroporto di Treviso Gruppo Save -. Con un volume di 3 milioni di passeggeri, il Canova dà annualmente assistenza a oltre 15.000 passeggeri con difficoltà di deambulazione o disabilità. Il veicolo Rapido, destinato a persone con necessità di supporto per percorrere lunghe distanze all’interno del terminal, si inserisce nella nostra missione di continuo miglioramento della qualità dei servizi rivolti alla nostra utenza, in una prospettiva di ricadute positive anche in termini di ottimizzazione dell’organizzazione del lavoro». [post_title] => Treviso: verso il debutto del robot Rapido per l'assistenza i passeggeri con ridotta mobilità [post_date] => 2026-02-18T09:15:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771406148000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 507645 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Val Casies (Gsiesertal), laterale della Val Pusteria e compresa tra Monguelfo e il confine con l’Austria, è una destinazione particolarmente adatta a chi cerca una vacanza invernale caratterizzata da tranquillità, paesaggi aperti e un rapporto diretto con la natura. La valle, meno affollata rispetto alle località dolomitiche più note, conserva un carattere rurale fatto di masi in legno, piccoli nuclei abitati e ampi prati che in inverno si trasformano in distese bianche ideali per attività all’aria aperta. Il contesto della Val Casies è quindi particolarmente indicato per lo sci di fondo, per ciaspolate e le escursioni invernali lungo percorsi battuti. Anche durante l’alta stagione si respira un’atmosfera meno frenetica rispetto a quella che si avverte nei grandi comprensori. La scelta della struttura di soggiorno Anche se la Val Casies non è particolarmente estesa (circa 22 km) non mancano le strutture ricettive di qualità. Per esempio, in questo hotel in Val di Casies a Santa Maddalena, il Magdalenahof, gli ospiti hanno a disposizione una piscina panoramica interna riscaldata con vasca idromassaggio e zona nuoto controcorrente integrate, una piscina esterna riscaldata tutto l’anno, un giardino con vista sul paesaggio della valle, un’area saune, una zona relax e un’area per il fitness. A richiesta sono disponibili trattamenti benessere. Per quanto riguarda l’offerta gastronomica, il Magdalenahof, gestito dalla famiglia Burger, propone una cucina gourmet con prodotti regionali e di stagione. Lo sci di fondo in Val Casies e la Granfondo Come accennato, la Val Casies è una destinazione ideale per chi pratica lo sci di fondo. Qui gli appassionati hanno a disposizione circa 42 km di piste perfettamente preparate, dove si possono praticare sia la tecnica classica che lo skating. I percorsi attraversano boschi e prati innevati, passando per antichi masi e offrendo panorami davvero unici. Su queste piste, dal 28 febbraio al 1° marzo 2026, si terrà l’ormai tradizionale Granfondo Val Casies, la granfondo più nota del Sudtirolo. Gli iscritti alla gara potranno scegliere tra due distanze: 30 e 42 km. Il sabato è prevista anche la Mini Val Casies, un evento dedicato ai bambini. Gli sport invernali in Val Casies In Val Casies ci sono impianti sciistici non troppo grandi, a misura di famiglia. Lo skilift di Colle ha una pista dedicata ai più piccoli, una pista facile (blu), una pista per gli sciatori esperti (nera) e un piccolo snowpark. Lo skilift di Santa Maddalena si trova in fondo alla valle e mette a disposizione due piste, una scuola di sci e un servizio di noleggio attrezzature. C’è anche lo skilift Guggenberg di Tesido, dotato di due piste e di una scuola di sci. Una volta a settimana si può praticare lo sci in notturna. Se si cerca un’alternativa più grande, a circa un’ora d’auto dall’Hotel Magdalenahof si trova il comprensorio sciistico del Plan de Corones (Kronplatz), che dispone di circa 120 km di piste. Ci sono ottime opportunità anche per chi pratica lo scialpinismo: sul Monte Alto, sul Monte Lavinarossa, sulla Cima Ochsenfelderspitze, sul Monte Croce, sul Monte Regola ecc. Infine, la Val Casies offre diverse possibilità di piacevoli escursioni invernali e ciaspolate. In sintesi, la Val Casies è una meta adatta a chi desidera una vacanza invernale attiva, ma allo stesso tempo tranquilla: sci di fondo, piccoli impianti a misura di famiglia, escursioni nella natura e strutture accoglienti con servizi wellness. Una soluzione equilibrata per chi cerca sport, relax e ritmi più lenti, lontano dai grandi flussi turistici. info pr [post_title] => Val Casies: una vacanza invernale all’insegna dello sport [post_date] => 2026-02-18T08:00:18+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771401618000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 507627 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_355923" align="alignleft" width="300"] Elisabetta Fabri[/caption] Confindustria Alberghi accoglie con favore l’approvazione, da parte delle Commissioni I Affari costituzionali e V Bilancio della Camera, dell’emendamento che proroga al 30 giugno 2026 il termine di fine lavori previsto per il Fri Tur (fondo che sostiene le imprese e gli investimenti per lo sviluppo del turismo). La proroga, richiesta da tempo dall'Associazione, rappresenta un intervento atteso e necessario per consentire alle imprese del settore di completare gli investimenti programmati, in un contesto caratterizzato da ritardi amministrativi, complessità procedurali e difficoltà operative che hanno inciso sui tempi di realizzazione degli interventi. “Dopo i ritardi cronici nelle istruttorie, si tratta di un segnale importante di attenzione verso le imprese turistiche, che potranno ora contare su un margine temporale più adeguato per portare a termine investimenti strategici per la competitività e la qualità dell’offerta ricettiva. Auspichiamo che le procedure di controllo ed erogazione procedano ora più celermente e conformemente a quanto previsto negli avvisi – dichiara Elisabetta Fabri, presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi.” [post_title] => Confindustria Alberghi, bene la proroga al 30 giugno del Fri Tur [post_date] => 2026-02-17T12:13:22+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771330402000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 507610 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_501223" align="alignleft" width="300"] Massimiliano Masaracchia[/caption] Ima Italia Assistance amplia il proprio ecosistema di partner digitali grazie a una nuova collaborazione con Clikki, piattaforma assicurativa digitale di Spencer & Carter, broker assicurativo internazionale indipendente specializzato in soluzioni per il settore travel. Progettata per supportare la distribuzione di coperture assicurative di viaggio, Clikki semplifica la ricerca, il confronto e la vendita dei prodotti, combinando tecnologia intuitiva e strumenti digitali a supporto di agenzie di viaggio e tour operator nella gestione delle polizze, dall’emissione alla gestione delle coperture e dei sinistri . L’accordo prevede la distribuzione sul portale Clikki della polizza viaggio Medico-Bagaglio di Ima Italia Assistance, progettata in esclusiva con Spencer&Carter e inserita nel portafoglio dell’Azienda. La partnership conferma la strategia di sviluppo del canale B2B di Ima Italia Assistance, che punta a rendere sempre più accessibili le proprie coperture viaggio attraverso player digitali qualificati, capaci di raggiungere il consumatore in modo immediato e integrato nei momenti chiave della customer journey. Polizza Grazie a questa collaborazione, la polizza – che offre coperture per spese mediche, assistenza sanitaria e protezione del bagaglio – diventa acquistabile direttamente su Clikki al momento della prenotazione dei servizi, semplificando l’esperienza d’acquisto e garantendo al viaggiatore una tutela essenziale. “La collaborazione con Clikki rappresenta un passo ulteriore nel potenziamento del nostro canale B2B, grazie a un operatore giovane, ma già riconosciuto per la capacità di innovare la customer experience digitale nel mondo dei viaggi — dichiara Andrea Pappalardo, head of sales tourism di Ima Italia Assistance —. Essere presenti su piattaforme come Clikki significa intercettare nuovi segmenti di clientela e garantire soluzioni semplici e immediate per viaggiare in sicurezza”. “Questa partnership rappresenta un ulteriore passo nella strategia di sviluppo di soluzioni assicurative integrate ad alto valore per il canale travel — commenta Massimiliano Masaracchia, direttore commerciale di Spencer & Carter —. L’integrazione della polizza IMA Italia Assistance in una piattaforma digitale come Clikki risponde all’esigenza degli operatori di offrire strumenti semplici e immediatamente fruibili, perfettamente inseriti nel flusso di prenotazione. Un modello che consente ai partner di coniugare tutela del viaggiatore, qualità dell’offerta ed efficienza commerciale”. [post_title] => Ima Italia Assistance lancia una collaborazione Clikki [post_date] => 2026-02-17T11:27:11+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771327631000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "doria vela impegnata a sostenere venezia con un turismo di qualita" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":110,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2225,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507694","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«La Valtellina ha partecipato a queste Olimpiadi come venue di gara: i Giochi Invernali sono un trampolino da solcare a livello promozionale, sia per l’inverno e lo sci che per l’estate e lo sport e per tutta la nostra offerta turistica. - esordisce così Fabio Grazioli, marketing manager Apf Valtellina turismo e territorio, presentando l’evento organizzato presso l’Arena Experience di Casa Lombardia a Milano - Proponiamo una panoramica dell’offerta turistica valtellinese: estate, inverno, sport, sci, arrampicata e tanto di più, insieme con l’enogastronomia presentata dal Distretto agro-alimentare di qualità e in stretto rapporto con il Lago di Como, con il quale viviamo una sinergia sempre più interessante».\r

