Vivere le quattro stagioni in Valtellina,”Leading destination of the Olympic Winter Games Milano Cortina 2026” «La Valtellina ha partecipato a queste Olimpiadi come venue di gara: i Giochi Invernali sono un trampolino da solcare a livello promozionale, sia per l’inverno e lo sci che per l’estate e lo sport e per tutta la nostra offerta turistica. – esordisce così Fabio Grazioli, marketing manager Apf Valtellina turismo e territorio, presentando l’evento organizzato presso l’Arena Experience di Casa Lombardia a Milano – Proponiamo una panoramica dell’offerta turistica valtellinese: estate, inverno, sport, sci, arrampicata e tanto di più, insieme con l’enogastronomia presentata dal Distretto agro-alimentare di qualità e in stretto rapporto con il Lago di Como, con il quale viviamo una sinergia sempre più interessante». I dati raccolti in Valtellina nel 2024 contano 1.290.000 arrivi turistici con oltre 4mln di pernottamenti, che indicano una capacità ricettiva estremamente importante, che negli ultimi 10 anni è cresciuta soprattutto nel settore extralberghiero. «In tutta la provincia di Sondrio ci sono 378 alberghi e 5.582 tra b&b e appartamenti per vacanze per un totale di circa 54mila letti. – prosegue Grazioli – Nel 2024 i turisti si sono fermati in media per 3,31 giorni ed erano per il 58,5% italiani e per il 41,5% di provenienza internazionale. La Valtellina è una terra ricca di natura, con il Parco Nazionale dello Stelvio, il Parco delle Orobie Valtellinesi e 7 Riserve Naturali. È una Winter Destination, nota per i 450km di piste di discesa per lo sci alpino, tra cui la mitica pista dello Stelvio a Bormio, la pista del Baradello all’Aprica – la pista illuminata più lunga e facile d’Europa – e la Deborah Compagnoni in Valfurva – disegnata dalla campionessa, che è nata proprio a Santa Caterina». La regione offre la magia della vita all’aria aperta ed è nata turisticamente grazie alle sue montagne più elevate: il “colmo” del Bernina – il punto più alto raggiunto dal Trenino Rosso – il monte Disgrazia e il Gran Zebrù, in Alta Valtellina, provincia di Sondrio. Nuovi sport e attività per vivere la montagna Proprio per celebrare lo sci la regione ha ospitato alcune competizioni delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. «Oltre allo sci alpino è l’anno dello sci d’alpinismo, che permette di percorrere in libertà tutta la montagna, arrivando in destinazioni come Teglio, dove sperimentare anche le slitte trainate dai cani e l’arrampicata sul ghiaccio, oppure raggiungendo Livigno dove spostarsi con la fatbike: una mountain bike con i copertoni molto larghi che va sulla neve. – continua Grazioli – Naturalmente la Valtellina è anche Summer Destination: già negli anni ‘30 si praticava l’alpinismo nei mesi caldi. Oggi si possono scoprire le grandi vie dell’hiking, come il sentiero Roma in Val Masino, o gli 8 livelli dell’Alta Via della Valmalenco che si prolunga per 110km da percorrere anche in una settimana, fermandosi ogni notte in un rifugio diverso». L’offerta in Valtellina è diventata molto ampia e vengono proposte ai visitatori anche la terza e la quarta stagione da vivere sulla “mezza montagna”, ovvero tra i 300 e i 1000m, un’area attraversata per circa 70km dalla Strada del Vino e dalla Via dei Terrazzamenti, un luogo dove l’enogastronomia diventa parte del paesaggio. In queste “nuove” stagioni è importante il cicloturismo, un segmento di mercato che stiamo incrementando per ampliare la nostra offerta. In Valtellina si possono vivere anche momenti di relax (grazie alle terme di fama internazionale di Bormio e Qc Terme) e di cultura, con i palazzi storici, i piccoli villaggi, il Parco delle incisioni rupestri a Grosio (patrimonio mondiale dell’Unesco), il Trenino Rosso e l’arte dei muretti a secco (patrimonio mondiale immateriale dell’umanità). Abbiamo anche realizzato un’importante sinergia con il Lago di Como, -conclude – che termina a Colico, in Valtellina. Grazie a una partenariato promozionale metteremo in evidenza la bellezza del Lago di Como, che è una via per arrivare nella nostra regione». Tra gli sponsor dei Giochi Invernali Milano Cortina anche il Distretto agroalimentare di qualità della Valtellina. «Il Distretto rappresenta tutti i prodotti dop e igp della provincia di Sondrio: dalla Bresaola al Bitto e al Casera, alle mele, i pizzoccheri e i vini. – conclude Marco Chiapparini, coordinatore del Distretto – Questi prodotti raccontano la Valtellina in termini agroalimentari e le filiere di produzione. Le Olimpiadi sono un’importante vetrina per la cultura enogastronomica della regione: ci offrono la possibilità di raccontare il territorio sotto l’aspetto agroalimentare e con una connotazione territoriale. I vitigni vengono coltivati lungo i terrazzamenti sul lato nord della valle e hanno anche una valenza sociale e antropologica. I formaggi raccontano il delicato equilibrio degli alpeggi e la transumanza. È un mondo che richiede tanta dedizione e le Olimpiadi, che sono l’emblema di quell’impegno che è lo sport, ben rappresentano la fatica che comporta la produzione agroalimentare in una valle come la Valtellina, un territorio connesso con la natura, ma non sempre facile».

\r

«Il wi-fi gratuito ha riscosso un enorme successo tra i nostri membri Rapid Rewards e sappiamo che i passeggeri si aspettano una connettività senza interruzioni su tutti i loro dispositivi quando viaggiano - ha affermato Tony Roach, vicepresidente esecutivo, chief customer & brand officer di Southwest Airlines -. Starlink offre quell'esperienza di casa in volo, dando ai clienti la possibilità di guardare in streaming i loro programmi preferiti da qualsiasi piattaforma, guardare eventi sportivi in diretta, scaricare musica, giocare, lavorare e connettersi con i propri cari dal decollo all'atterraggio».\r

\r

Il primo aeromobile Southwest dotato di Starlink entrerà in servizio quest'estate mentre il servizio sarà disponibile su oltre 300 aeromobili entro la fine del 2026. \r

\r

Southwest è la più grande compagnia aerea statunitense che offre accesso gratuito al wi-fi su tutta la flotta ai membri del proprio programma di fidelizzazione, grazie a T-Mobile®2.","post_title":"Southwest: dall'estate arriva il wi-fi veloce in volo grazie a Starlink","post_date":"2026-02-18T10:56:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1771412188000]}]}}