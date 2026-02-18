Leonardo Hotels, leisure e Sud Italia fra le priorità di sviluppo Venti nuove aperture messe a segno in Europa e l’obiettivo puntato sull’Italia del Sud: il 2026 di Leonardo Hotels prevede una forte espansione sul segmento leisure, con occhi puntati su Sicilia, Campania, Puglia e Sardegna. « Nel 2025 – conferma Yoram Biton, managing director Central Europe – il gruppo ha aperto 20 hotel in Europa, raggiungendo un target ambizioso. Per il 2026 è prevista una pipeline molto significativa anche in Italia. Gli investimenti si concentreranno su una maggiore esposizione al segmento leisure, sullo sviluppo di partnership strategiche e su un rafforzamento dei rapporti con investitori e broker». All’interno del piano di sviluppo di Leonardo Hotels, la vocazione del gruppo assume un approccio sempre più internazionale: «I nostri mercati principali sono Italia ed Europa, con un peso rilevante di Germania e Regno Unito. Per le destinazioni a vocazione leisure si confermano importanti anche Cina, Stati Uniti e Israele» aggiunge Biton. Si registra poi « un crescente interesse da mercati emergenti come Corea e India, insieme al ritorno della clientela giapponese» aggiunge la cluster Italy director of sales, Monica Stefanelli -. Quanto alla clientela italiana, nel 2025 si è distribuita in modo equilibrato: 50% business-corporate e 50% leisure». La curva di booking L’andamento dei prezzi non ha condizionato la curva del booking in Italia: « A Milano, il primo trimestre 2026 ha evidenziato un picco positivo – commenta Stefanelli -, mentre gli altri trimestri si mantengono in linea con il 2025. Mestre e Verona hanno registrato una crescita rispetto al primo trimestre dell’anno precedente grazie a un calendario fieristico e di eventi differente. Roma si è attestata su livelli analoghi al 2024, un risultato positivo considerando l’assenza dell’effetto Giubileo». In generale comunque, «i prezzi risultano in linea con il 2025 – aggiunge Biton -, ad eccezione del primo trimestre nelle destinazioni coinvolte da eventi olimpici, che hanno registrato un incremento significativo». «L’Italia – aggiunge Stefanelli – sta diventando uno dei mercati europei più attrattivi per gli investitori internazionali grazie alla solidità della domanda turistica, alla qualità dell’offerta alberghiera e a rendimenti competitivi. Si osserva un forte interesse per hotel luxury, upper upscale e destinazioni premium, con una crescita significativa delle strutture a 4 e 5 stelle. Accanto alle destinazioni classiche, cresce l’attenzione verso località secondarie ed emergenti come lago di Como, Sicilia, Dolomiti e borghi storici, che offrono opportunità interessanti per boutique hotel e strutture esperienziali. Restano tuttavia sfide operative e di competitività che richiedono strategie mirate e continua innovazione». Riflettori sul Nyx Hotel Rome Fra le novità di Leonardo Hotels in pipeline spicca il lancio completo del Nyx Hotel Rome, previsto in primavera. Grazie a un importante intervento di rigenerazione urbana, è stato possibile riconvertire e ottimizzare gli spazi, aumentando il numero di camere da 301 a 324, distribuite su otto piani. Al primo piano si trovano quattro sale meeting di diversa capienza e una terrazza che ospita un bar all’aperto; in una fase successiva sarà realizzata anche una piscina urbana, pensata come spazio di relax dopo una giornata trascorsa in città.

La spa e la palestra sono collocate al piano interrato; è inoltre presente un parcheggio dedicato. A completare l'offerta un Clash Bar & Restaurant fino a 160 coperti sempre aperto, oltre a un ristorante à la carte, Tullia, con ingresso indipendente per gli ospiti esterni.

\r

Una missione in primo piano: quella di proporre Venezia attraverso eventi, sia nuovi sia tradizionali, che contribuiscano a rilanciare un turismo di qualità, con preziose ricadute sul territorio. Vela si presenta all’appuntamento con il 2026 come realtà consolidata e operativa in diversi ambiti, che hanno proprio nell’attività di organizzazione e realizzazione di eventi uno dei suoi punti qualificanti.\r

\r

«La strada percorsa è stata lunga e oggi abbiamo consolidato un ruolo di raccordo tra il sistema del trasporto pubblico e i suoi utenti, veneziani e visitatori, allargando l’offerta dei servizi anche alle istituzioni culturali della città» spiega il direttore generale Fabrizio D’Oria.\r

Attività diversificata\r

Nel 2026 Vela concentrerà la sua attività su un ventaglio sempre più ampio di proposte, che come sottolinea ancora D’Oria «sono studiate ad hoc in base all’analisi a 360 gradi degli interessi del mercato turistico e delle aziende, senza tralasciare le esigenze della community locale». Fra le altre, spiccano la promozione e vendita delle principali mostre e siti d’arte cittadini, l’ideazione, organizzazione e commercializzazione delle manifestazioni tradizionali e di eventi speciali in città e la funzione di boxoffice dei principali eventi sportivi nazionali.\r

\r

In primo piano anche la commercializzazione di tutte le attività e dei servizi della fondazione Teatro la Fenice e la proposta del “Venezia Unica city pass” dedicato al turista, che comprende i principali siti culturali di Venezia.\r

\r

La società è in prima linea anche nella gestione del trasporto pubblico locale e nei servizi di mobilità.\r

\r

Un segmento di fondamentale importanza riguarda anche congressi ed eventi mediante la gestione di importanti sedi per eventi, modulari e multifunzionali.\r

\r

Infine, Vela è impegnata fra l’altro nel monitoraggio della sperimentazione che ha portato all’introduzione del contributo d’accesso alla città, nato per limitare i danni connessi a un turismo mordi e fuggi che non fa bene al delicato equilibrio di Venezia. «Il bilancio è positivo – spiega il manager – anche perché la misura è limitata a quanti non pernottano in città e i proventi vengono destinati oltre che a coprire i costi stessi dell’operazione anche ai residenti, che vedono una diminuzione della Tari».","post_title":"D'Oria: «Vela impegnata a sostenere Venezia con un turismo di qualità»","post_date":"2026-02-18T13:01:04+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1771419664000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507685","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"HospitalitySud giunge alla settima edizione, in programma domani e venerdì alla Stazione Marittima di Napoli. In occasione dell'inaugurazione di domani i lavori verranno aperti da Teresa Armato, assessore al turismo e alle attività produttive del comune di Napoli e da Ugo Picarelli, fondatore e direttore di HospitalitySud.\r

In primo piano la ricerca “Napoli città turistica nella governance regionale e nel sistema Paese” a cura di Srm e un panel con Costanzo Jannotti Pecci, presidente Unione Industriali Napoli, Costanzo Iaccarino, presidente Federalberghi Campania e Vincenzo Schiavo, presidente Confesercenti Campania.\r

In occasione della conferenza di apertura si svolgerà la tavola rotonda “Il ruolo delle unicità territoriali nella costruzione dell’esperienza hospitality”, in collaborazione con la fondazione ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori di Napoli e provincia e con l'Associazione per il Disegno Industriale della Campania, con il confronto tra i professionisti del contract arredo e gli albergatori e le destinazioni turistiche della provincia di Napoli, al fine di condividere best practices, favorire la collaborazione e dare risoluzione alle sfide dell'ospitalità.\r

\r

La ricerca Srm\r

Napoli si conferma oggi uno dei principali poli turistici del Mezzogiorno e un nodo strategico sempre più rilevante nel sistema turistico nazionale. Negli ultimi anni la città ha consolidato una traiettoria di crescita significativa, rafforzando la propria capacità attrattiva grazie all’aumento dei flussi, alla crescente incidenza della componente internazionale e a un progressivo potenziamento delle infrastrutture di accesso. In questo scenario si inserisce lo studio “Napoli città turistica nella governance regionale e nel sistema Paese”, realizzato da Srm – centro studi collegato al gruppo Intesa Sanpaolo.\r

Nel 2025 Napoli registra circa 15 milioni di presenze turistiche, con un incremento del 4% rispetto all’anno precedente e un recupero pari al 106,1% rispetto ai livelli del 2019. La città concentra da sola il 68% delle presenze complessive regionali, quota che sale al 75% se si considera esclusivamente la componente estera, confermando così il ruolo di principale hub turistico della Campania e porta di accesso privilegiata verso il Sud Italia. Il grado di internazionalizzazione risulta particolarmente elevato: il 62% delle presenze è rappresentato da turisti stranieri, contro una media nazionale del 56%, evidenziando una crescente capacità della città di intercettare mercati esteri e domanda internazionale ad alto potenziale.\r

Secondo le stime della dmo Napoli, inoltre, l’ultimo anno si è chiuso con un numero complessivo di visitatori – includendo escursionisti giornalieri e crocieristi – superiore ai 20 milioni, con una crescita del 45% nell’ultimo triennio, rafforzando ulteriormente il posizionamento della città come destinazione di primaria importanza.\r

","post_title":"HospitalitySud: domani a Napoli si apre la settima edizione","post_date":"2026-02-18T12:09:50+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1771416590000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507682","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Milano Malpensa conferma che «la pista 35L/17R sarà temporaneamente chiusa alle operazioni di volo tra il 16 marzo e il 9 maggio 2026, per consentire interventi di manutenzione straordinaria e innovazione tecnologica dell’infrastruttura».\r

Durante il periodo dei lavori, che rientrano nell’ambito del programma di manutenzione delle infrastrutture aeroportuali, Malpensa resterà regolarmente operativo grazie all’utilizzo della seconda pista, con una riduzione della capacità complessiva dello scalo.\r

Una nota congiunta di Enac e Sea spiega che sono previste - in raccordo con Enav, Assoclearance e i vettori - una serie di azioni volte ad assicurare il massimo impegno per una gestione coordinata delle attività, con l’obiettivo di minimizzare gli impatti sull’operatività e garantire la continuità del servizio nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza.\r

«La nostra priorità assoluta - ha dichiarato il presidente Enac Pierluigi Di Palma - è tutelare i passeggeri, nella consapevolezza che si tratta di lavori volti al miglioramento continuo delle infrastrutture e dei servizi. Garantiamo il diritto alla mobilità dei cittadini limitando al minimo i giorni di chiusura della pista e riprogrammando i voli su Linate: una soluzione concreta per azzerare i disagi e assicurare la continuità del servizio».\r

«I lavori programmati su una delle piste di Milano Malpensa rientrano in un piano di investimenti strutturato per garantire nel tempo solidità infrastrutturale, sicurezza e affidabilità operativa dello scalo, rafforzandone la competitività - ha dichiarato Armando Brunini, amministratore delegato di Sea Milan Airports -. La pianificazione anticipata degli interventi permette di contenere al minimo l’impatto sull’utenza e di assicurare continuità operativa e qualità del servizio per i passeggeri del sistema aeroportuale milanese».\r

Nel dettaglio, i lavori riguarderanno il rifacimento della pavimentazione della pista e delle superfici adibite al rullaggio degli aeromobili, nonché l’ammodernamento degli impianti tecnologici, previsti nel ciclo di vita delle infrastrutture e finalizzati a garantire nel tempo elevati standard di sicurezza e affidabilità operativa. È inoltre prevista la completa sostituzione dell’impianto di illuminazione, attraverso l’impiego di innovative lampade a Led e l’installazione di un nuovo sistema di monitoraggio delle luci. Gli interventi interesseranno anche parte delle vie di rullaggio, rendendo necessarie alcune modifiche alle consuete modalità di gestione della movimentazione a terra degli aeromobili. I lavori, eseguiti 7 giorni su 7 h24, rientrano nella pianificazione prevista dal ciclo di vita utile delle infrastrutture.\r

\r

Maggiore capacità a Milano Linate\r

Enac, su proposta del gestore, in via esclusivamente temporanea e limitatamente al periodo di chiusura della pista 35L di Malpensa, ha incrementato la capacità operativa dell’aeroporto di Milano Linate, al fine di consentire la temporanea riallocazione di una parte del traffico storico operato da Milano Malpensa.\r

In particolare, la capacità dell’aeroporto di Milano Linate, fissata a 18 movimenti orari, è stata elevata fino a un massimo di 8 movimenti aggiuntivi/ora, solo per i voli da/per destinazioni Schengen, operati con aeromobili narrow-body. Nell’ambito della nuova capacità temporanea, l’effettivo utilizzo, finora, è pari a 2 movimenti aggiuntivi all’ora, solo in alcune fasce orarie. ","post_title":"Milano Malpensa: capacità ridotta per i lavori a una delle piste, dal 16 marzo al 9 maggio","post_date":"2026-02-18T11:36:59+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1771414619000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507674","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_507683\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Monica Stefanelli[/caption]\r

\r

Venti nuove aperture messe a segno in Europa e l’obiettivo puntato sull’Italia del Sud: il 2026 di Leonardo Hotels prevede una forte espansione sul segmento leisure, con occhi puntati su Sicilia, Campania, Puglia e Sardegna.\r

\r

« Nel 2025 - conferma Yoram Biton, managing director Central Europe - il gruppo ha aperto 20 hotel in Europa, raggiungendo un target ambizioso. Per il 2026 è prevista una pipeline molto significativa anche in Italia. Gli investimenti si concentreranno su una maggiore esposizione al segmento leisure, sullo sviluppo di partnership strategiche e su un rafforzamento dei rapporti con investitori e broker».\r

\r

All’interno del piano di sviluppo di Leonardo Hotels, la vocazione del gruppo assume un approccio sempre più internazionale: «I nostri mercati principali sono Italia ed Europa, con un peso rilevante di Germania e Regno Unito. Per le destinazioni a vocazione leisure si confermano importanti anche Cina, Stati Uniti e Israele» aggiunge Biton. Si registra poi « un crescente interesse da mercati emergenti come Corea e India, insieme al ritorno della clientela giapponese» aggiunge la cluster Italy director of sales, Monica Stefanelli -. Quanto alla clientela italiana, nel 2025 si è distribuita in modo equilibrato: 50% business-corporate e 50% leisure».\r

La curva di booking\r

L’andamento dei prezzi non ha condizionato la curva del booking in Italia: « A Milano, il primo trimestre 2026 ha evidenziato un picco positivo – commenta Stefanelli -, mentre gli altri trimestri si mantengono in linea con il 2025. Mestre e Verona hanno registrato una crescita rispetto al primo trimestre dell’anno precedente grazie a un calendario fieristico e di eventi differente. Roma si è attestata su livelli analoghi al 2024, un risultato positivo considerando l’assenza dell’effetto Giubileo».\r

\r

In generale comunque, «i prezzi risultano in linea con il 2025 – aggiunge Biton -, ad eccezione del primo trimestre nelle destinazioni coinvolte da eventi olimpici, che hanno registrato un incremento significativo».\r

\r

«L’Italia - aggiunge Stefanelli - sta diventando uno dei mercati europei più attrattivi per gli investitori internazionali grazie alla solidità della domanda turistica, alla qualità dell’offerta alberghiera e a rendimenti competitivi. Si osserva un forte interesse per hotel luxury, upper upscale e destinazioni premium, con una crescita significativa delle strutture a 4 e 5 stelle. Accanto alle destinazioni classiche, cresce l’attenzione verso località secondarie ed emergenti come lago di Como, Sicilia, Dolomiti e borghi storici, che offrono opportunità interessanti per boutique hotel e strutture esperienziali. Restano tuttavia sfide operative e di competitività che richiedono strategie mirate e continua innovazione».\r

Riflettori sul Nyx Hotel Rome\r

Fra le novità di Leonardo Hotels in pipeline spicca il lancio completo del Nyx Hotel Rome, previsto in primavera. Grazie a un importante intervento di rigenerazione urbana, è stato possibile riconvertire e ottimizzare gli spazi, aumentando il numero di camere da 301 a 324, distribuite su otto piani. Al primo piano si trovano quattro sale meeting di diversa capienza e una terrazza che ospita un bar all’aperto; in una fase successiva sarà realizzata anche una piscina urbana, pensata come spazio di relax dopo una giornata trascorsa in città.\r

La spa e la palestra sono collocate al piano interrato; è inoltre presente un parcheggio dedicato. A completare l’offerta un Clash Bar & Restaurant fino a 160 coperti sempre aperto, oltre a un ristorante à la carte, Tullia, con ingresso indipendente per gli ospiti esterni.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Leonardo Hotels, leisure e Sud Italia fra le priorità di sviluppo","post_date":"2026-02-18T11:26:41+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1771414001000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507675","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_503437\" align=\"alignleft\" width=\"282\"] Nicola Romanelli[/caption]\r

\r

Matera si prepara ad accogliere, il 19 febbraio, la prima Italy Edition dell’anno di Travel Hashtag, il format itinerante che mette in dialogo territori, istituzioni e professionisti del turismo per esaminare le nuove traiettorie dell’industria culturale italiana. La giornata, organizzata presso la suggestiva location di Casa Cava, riunirà amministratori, esperti, accademici e operatori incoming in un confronto dedicato al ruolo della cultura come leva di sviluppo, innovazione e attrattività.\r

\r

L’appuntamento si aprirà con Nicola Romanelli, fondatore e stratega di Travel Hashtag Advisory, che introdurrà il senso dell’iniziativa insieme al Sindaco di Matera Antonio Nicoletti, delineando il contesto in cui si inserisce questa edizione e il ruolo della città come laboratorio nazionale di innovazione culturale e turistica. È atteso un intervento in presenza da parte di Gianluca Caramanna, consigliere del ministro del turismo, insieme ad un video saluto del vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio.\r

\r

Nel corso della giornata verranno affrontati i principali temi che oggi definiscono l’evoluzione del turismo culturale. Si partirà dall’analisi delle tendenze di viaggio nelle città d’arte e delle dinamiche che influenzano la domanda ricettiva, per poi approfondire il valore della cultura come strategia di posizionamento territoriale. Ampio spazio sarà dedicato anche alla narrazione dei luoghi e al rapporto tra persone, identità e tecnologia, con un focus su come sta cambiando il modo di raccontare e vivere le destinazioni. Un altro asse centrale sarà quello del capitale umano, con una riflessione sulle competenze e sulle professionalità che il settore richiederà nei prossimi anni. Nel pomeriggio, l’attenzione si sposterà su tre segmenti chiave dell’industria turistica — MICE, wedding ed enogastronomia — per comprendere come questi ambiti possano generare valore, attrarre nuovi pubblici e contribuire alla costruzione di un’offerta autentica e sostenibile. \r

\r

A guidare il pubblico lungo l’intera giornata saranno Zaira Magliozzi, autrice e media entrepreneur, e lo stesso Romanelli, ideatore del format Travel Hashtag.","post_title":"Trevel Hashtag vola a Matera per la prima Italy edition (il 19 febbraio)","post_date":"2026-02-18T10:54:12+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1771412052000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507655","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Mantenere il laod factor stabilmente oltre l'80%, anche con la frequenza dei voli giornaliera: questo uno dei principali obiettivi di Eva Air per il 2026 del mercato Italia, dove la compagnia aerea di Taiwan ha portato - dallo scorso 16 gennaio - il numero di voli operati da Milano Malpensa da 4 alla settimana a quotidiani.\r

\r

«Questa decisione evidenzia l'importanza della destinazione Italia all'interno del nostro network - sottolinea Eric Hsueh, direttore generale Italia di Eva Air -, sia per il traffico leisure sia per quello business. Quest'ultimo, in particolare, mostra trend di crescita, anche a livello di outbound, mi aspetto che la composizione del traffico sulle rotte da Milano arrivi quindi presto al 50% leisure, 50% bt».\r

\r

Lo schedule giornaliero «sarà un ulteriore incentivo alla crescita dei flussi: i passeggeri in partenza da Malpensa ora hanno a disposizione maggiore flessibilità e un'ampia scelta di voli in prosecuzione dal nostro hub di Taipei, che raggiungono diversi Paesi in Asia. Certo, le destinazioni più richieste dagli italiani restano, oltre Taiwan, il Giappone e le Filippine». Il Paese del Sol Levante gode di connessioni «immediate verso Fukuoka, Okinawa, Osaka, Sendai, Sapporo e Tokyo, mentre per le destinazioni di Komatsu, Kobe, Matsuyama e Aomori è prevista una sosta di almeno una notte a Taipei».\r

\r

Oggi Milano si conferma meta strategica per il vettore in Europa, «anche dal punto di vista del traffico corporate e, al momento non abbiamo progetti di apertura su altri scali europei, ma il nostro network lungo raggio è stato da poco ampliato con le nuove rotte verso Dallas e Washington».\r

\r

In occasione dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina Eva Air ha messo in campo diverse iniziative tematiche: «Una campagna metro “outdoor” a Milano, con un circuito di 100 manifesti pubblicitari in tutte le maggiori stazioni metro della città delle linee M1, M2, M3. Inoltre, un'edicola in Corso Magenta 24, con allestimento Premium Eva Air e due hostess che accolgono i passanti offrendo informazioni sul vettore. La struttura è stata interamente personalizzata per riflettere l'eleganza e l'ispirazione asiatica del nostro marchio. Infine, fino al 22 febbraio, abbiamo una campagna pubblicitaria sulle reti Rai».\r

\r

Anche la relazione b2b è prioritaria per la compagnia: «Il rapporto con il trade è molto importante per noi, non solo a Milano, ma in tutto il Nord Italia. Abbiamo svolto diversi incontri tra Bergamo, Torino, Verona, Bologna e persino a Lugano, invitando importanti agenzie di viaggio. Attraverso l'interazione in loco, le agenzie di viaggio possono conoscere meglio Eva Air e il nostro prodotto. Abbiamo anche invitato diverse agenzie di viaggio a partecipare a fam trip a Taiwan, in Giappone, nelle Filippine e in altri paesi asiatici».","post_title":"Eva Air sulla Milano-Taipei: «Load factor oltre l'80% anche con i voli giornalieri»","post_date":"2026-02-18T10:38:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1771411100000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507662","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_485093\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Erika Delmastro[/caption]\r

I viaggi di lavoro rappresentano una componente fondamentale dell’operatività delle aziende. In un contesto internazionale sempre più complesso, la sicurezza del personale in trasferta assume un ruolo centrale: il 55% delle imprese italiane la indica tra le principali leve per migliorare i viaggi d’affari. Allo stesso tempo, permane un divario di consapevolezza sul tema del Duty of Care: il 45% delle aziende dichiara una conoscenza parziale o nulla degli obblighi legati alla tutela dei dipendenti in trasferta. A questo si aggiunge l’aumento delle trasferte verso destinazioni caratterizzate da fattori di criticità (+36%), che incrementa ulteriormente l’esposizione al rischio. In questo scenario, proteggere chi viaggia per lavoro è una priorità per tutelare aziende e dipendenti. \r

\r

Restyling \r

Per rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro in continua evoluzione, Europ Assistance presenta una versione rinnovata di Business Pass, la polizza dedicata alle aziende che desiderano proteggere il proprio personale in trasferta con coperture complete e modulabili.\r

Il prodotto si presenta in una nuova veste nelle tre versioni già disponibili – Flat Solution 2.0, Forfait Solution 2.1 e Identity Solution 2.0 – mantenendo invariate le garanzie obbligatorie quali assistenza in viaggio e spese mediche, oltre alle tutele legate alle situazioni di crisi, all’annullamento e al ritardo volo. Restano disponibili anche le garanzie opzionali, come bagaglio, responsabilità civile, tutela legale e infortuni in viaggio.\r

Al centro del restyling: estensione del target market con l’apertura del prodotto agli enti giuridici e per la versione Identity Solution 2.0 anche ai lavoratori autonomi con partita Iva. Revisione dei premi con la riduzione delle tariffe del 15% . Estensione della copertura per singola trasferta di lavoro a 365 giorni consecutivi per Flat Solution 2.0 e Forfait Solution 2.1 \r

\r

Nuove soluzioni\r

Comprese nell’offerta di tutte e tre le soluzioni anche MyClinic, la piattaforma digitale per la salute che consente di accedere a servizi e supporto medico in modalità digitale, e Quick Assistance, che permette di richiedere assistenza medica direttamente da smartphone, rispondendo a poche domande e geolocalizzando la propria posizione per inviare una richiesta in tempo reale e ricevere supporto dalla Centrale operativa.\r

“Nel business travel, la tutela dei dipendenti è oggi parte integrante della responsabilità aziendale. In uno scenario in continua evoluzione, la sicurezza del personale in trasferta richiede strumenti di protezione sempre più adeguati. È in questa direzione che abbiamo lavorato al rinnovo di Business Pass, rafforzando un’offerta pensata per essere ancora più vicina alle aziende, al personale viaggiante e ai liberi professionisti, con soluzioni complete e modulabili in grado di rispondere a esigenze operative diverse, mantenendo al tempo invariata la solidità delle garanzie già esistenti”, dichiara Erika Delmastro, chief commercial officer di Europ Assistance.","post_title":"Europ Assistance rinnova Business Pass per il personale in trasferta","post_date":"2026-02-18T10:32:20+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1771410740000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507656","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"È necessaria una riforma equilibrata che tenga insieme tutela della legalità, qualità dei servizi e salvaguardia della mobilità di cittadini, imprese e visitatori nelle principali città italiane\".\r

Così Assoviaggi Confesercenti intervenendo questa mattina in Audizione presso la IX Commissione trasporti della Camera, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul trasporto pubblico non di linea.\r

\r

\"Le agenzie di viaggio, ai sensi del Codice del turismo, svolgono attività di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni, nonché ogni altra prestazione turistica funzionale alla fruizione del pacchetto da parte del cliente. Fra tali prestazioni complementari - ha spiegato Assoviaggi, sottolineando il ruolo importante delle agenzie di viaggio nel sistema della mobilità turistica - la normativa e la giurisprudenza riconoscono da tempo anche il trasporto di persone. E come confermato dalla Corte di Cassazione nella prestazione dei servizi oggetto di un 'pacchetto tutto compreso', le agenzie di viaggio possono svolgere direttamente l'attività di trasporto di persone con mezzi propri o di noleggio di autovetture\".\r

\r

Il settore del turismo organizzato è pertanto direttamente coinvolto anche nelle scelte che riguardano taxi, ncc e accessi alle ztl, poiché tali servizi rappresentano un anello essenziale dell'accoglienza e dell'esperienza di viaggio. In particolare, rigidità e restrizioni eccessive rischiano di ripercuotersi negativamente sulla capacità delle destinazioni urbane - Roma in primis - di accogliere flussi turistici in crescita, soprattutto nei periodi di alta affluenza.\r

Certezza del servizio\r

\"Occorre una regolazione moderna e funzionale, capace di garantire legalità e controlli senza penalizzare la mobilità di famiglie, gruppi organizzati, scuole e viaggiatori con esigenze particolari\", ha continuato Assoviaggi. \"Le imprese del turismo hanno bisogno di un sistema che assicuri certezza del servizio, tempi adeguati e un'offerta sufficientemente ampia rispetto alla domanda reale, oggi in forte espansione\".\r

\r

Assoviaggi ha richiamato inoltre l'attenzione su alcuni punti ritenuti prioritari: contrastare abusivismo e irregolarità, garantendo equità concorrenziale tra operatori e certezza delle regole; adeguare l'offerta di trasporto non di linea ai flussi turistici, particolarmente concentrati nelle aree monumentali e storiche; prevedere accessi regolamentati ma non penalizzanti alle ZTL, soprattutto per i servizi a supporto delle agenzie di viaggio, dei tour operator, del turismo scolastico e dei gruppi organizzati; integrare le scelte sulla mobilità con le politiche di accoglienza turistica, evitando misure che compromettano la fruibilità delle città da parte dei visitatori.\r

","post_title":"Assoviaggi, serve una regolamentazione equilibrata per la mobilità","post_date":"2026-02-18T09:54:39+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1771408479000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507651","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_455455\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Giuseppe Ciminnisi[/caption]\r

Fiavet-Confcommercio comunica che l'Assemblea Elettiva nazionale si svolgerà il prossimo 1° aprile.\r

L'appuntamento rappresenta il momento centrale per il rinnovo della governance della Federazione, chiamata a definire i vertici che la guideranno nel prossimo mandato. In vista della consultazione, il termine perentorio per il deposito delle liste dei candidati alla Presidenza nazionale e alla relativa Giunta è fissato per il giorno 12 marzo.\r

Un ringraziamento sentito va a Giuseppe Ciminnisi, recentemente dimessosi dalla carica di presidente. La sua presidenza consegna una Federazione solida, frutto di una gestione collegiale che ha saputo trasformare le deleghe della Giunta in risultati concreti. Tra i traguardi storici spicca il rinnovo del Ccnl, pilastro per la stabilità del settore, insieme alle incisive azioni parlamentari e presso i ministeri del turismo e dell’istruzione per la tutela legale delle figure di agente di viaggio, direttore tecnico e per il comparto del turismo scolastico.\r

\r

Dialogo e vettori\r

Un mandato segnato anche da successi legali contro i vettori aerei, dal costante tentativo di apertura di un dialogo costruttivo con Ryanair e dalle nuove battaglie comuni con le associazioni dei consumatori, senza dimenticare il forte impulso all’internazionalizzazione attraverso accordi strategici con Ambasciate ed Enti del turismo stranieri.\r

Il rinnovo delle cariche sociali giunge in una fase di profonda trasformazione per il comparto delle agenzie di viaggio e del turismo organizzato, confermando il ruolo di Fiavet come punto di riferimento istituzionale imprescindibile per la tutela e lo sviluppo della categoria.","post_title":"Fiavet elegge il nuovo presidente nell'Assemblea del 1° aprile","post_date":"2026-02-18T09:22:59+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1771406579000]}]}}