Milano Cortina 2026: un successo che coinvolge i giovani nelle parole di Fontana, Malagò e Varnier «I numeri di queste Olimpiadi Invernali vanno già oltre le più rosee aspettative e confermano come nel nostro Paese e nel mondo lo sport superi ogni ideologia; i Giochi organizzati in Regione Lombardia e in Veneto piacciono, sono belli da seguire nelle diverse discipline e stanno raggiungendo dei risultati incredibili con la presenza di tanti spettatori». Ha espresso così la propria soddisfazione Attilio Fontana, presidente Regione Lombardia, per il momento storico che la Regione e l’Italia intera stanno vivendo, in occasione della presentazione dell’offerta turistica e delle potenzialità della Valtellina, in quanto “leading destination of the olympic winter games”. Presenti presso l’Arena Experience di Casa Lombardia a Milano anche Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 e Andrea Varnier, ad della Fondazione. «In questi contesti congiunturali si deve lavorare in modo compatto, con i nervi saldi e con una dinamica collaborativa. – ha affermato Malagò – Tutti si sono dimostrati competenti e hanno lavorato con impegno nel seguire i Giochi. È stato proprio come avevo immaginato! Abbiamo davanti ancora dei giorni pieni e la cerimonia conclusiva a Verona. Ricordo che Milano sarà poi contesto paralimpico, con tutto ciò che implica questa parola, anche sotto il profilo sociale e culturale. Ringrazio tutti». Un ringraziamento a cui Fontana ha risposto ricordando l’impegno instancabile di Malagò per portare queste Olimpiadi Invernali in Italia. È stato l’ad Varnier a presentare i dati che riguardano la Lombardia come territorio ospitante dei giochi olimpici. «Le competizioni sono ancora in corso, ma i numeri indicano che il modello dei Giochi Diffusi è stato perfettamente capito. La Lombardia ha sette venue: quattro a Milano, due a Livigno e una a Bormio. Abbiamo diviso così anche le discipline: quattro si svolgono a Milano – hockey, speed skating, pattinaggio di figura e short track – due a Livigno – sci acrobatico e snowboard – e due a Bormio – sci alpino e sci alpinismo, che è oggi entrato nel panorama delle discipline olimpiche e le cui competizioni sono in corso. In Lombardia sono stati coinvolti 1.655 atleti – più della metà dei partecipanti ai giochi – sono state assegnate 441 medaglie e si sono svolti 64 eventi. Il modello diffuso ha fatto sì che venissero allestiti diversi villaggi: perché una delle caratteristiche uniche delle Olimpiadi è che gli atleti stanno sempre insieme. E questo è un punto di grandissimo valore. In Lombardia abbiamo un villaggio olimpico “tradizionale” a Milano – un edificio che l’anno prossimo diventerà il maggior studentato d’Italia – mentre a Bormio e a Livigno i villaggi sono stati allestiti in strutture alberghiere contigue già esistenti ricreando l’atmosfera del villaggio con la stesso ambiente, la stessa filosofia e gli stessi servizi che si trovano a Milano. Importante il dato dei pasti forniti, che sono stati 120mila – e questo indica il volume di lavoro relativo all’alimentare – e offriamo più di 2.600 posti letto. Grande non solo il successo sportivo, ma anche quello di pubblico. In Lombardia è stato venduto il 64% dei biglietti disponibili e l’occupazione media di tutte le sessioni è del 88%, non solo di quelle di gara in Italia, ma anche delle qualificazioni. Ed è un tasso molto alto. Quanto alla provenienza, oltre agli italiani, a Milano e c’è una prevalenza degli statunitensi (24,4%), seguiti dagli olandesi (10,3%), che amano le gare di short trak e speed skating e riempiono di arancione Rho Fiera, quindi i tedeschi (9,2%). Invece in Valtellina gli ospiti sono soprattutto americani (27,5%), svizzeri (14,5%) e, infine, tedeschi (11,4%). Guardando alle diverse discipline sono sold out le poche sessioni di sci d’alpinismo previste, ma sono vicine al 100% anche le competizioni di tutti gli altri sport, considerate nel loro insieme: speed skating (95%), short track (94%), pattinaggio di figura (92%), hockey (90%), sci alpino (94%) con un dato più basso per snowboard (69%) e sci acrobatico (70%) perché a Livigno sono in programma moltissime sessioni di queste discipline e la percentuale indica l’occupazione media. Per intrattenere gli spettatori abbiamo inoltre creato delle attività nei nostri Fan village che in Lombardia sono 3 e si trovano a Milano, Livigno e Bormio. Stanno facendo dei numeri straordinari: 260mila visitatori a Milano, 32mila a Livigno e 22mila a Bormio. L’esperienza viene replicata anche negli altri territori (Val di Fiemme, Anterselva e Cortina), quindi ci sono in totale 6 Fan village. Significativo anche il boom delle attività digitali di Fondazione Milano Cortina 2026, che in questi giorni hanno avuto un 100% di crescita. Termino con i dati delle televisioni relativi alla prima settimana e davvero impressionanti: in soli 5 giorni Milano-Cortina ha oltrepassato l’intero periodo di Pechino; il sito Olymipics, che racconta i Giochi in corso, nella prima settimana ha avuto 7,5miliardi di contatti. Ci sono un aumento delle ore di trasmisione e dello share – sempre rispetto a Pechino – sia per Warner Bros. Discovery, che per Obs che per la Rai, che sta facendo ottimi ascolti; il dato interessante è che lo share del 20% è sotto i 35 anni, – conclude Varnier – quindi, grazie a Cortina e anche a Parigi, i Giochi sono tornati a essere giovani».

Chiara Ambrosioni Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 507783 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_507412" align="alignleft" width="450"] Marcello Cicalò[/caption] Tempo di bilanci in casa Bluserena Hotels & Resorts, che chiude un 2025 da record realizzando la stagione più ampia di sempre con più di 1.800 giorni di apertura e oltre 440.000 room nights vendute. Il superamento delle 1.200.000 presenze nell’anno conferma la solidità del modello e la capacità del brand di intercettare una domanda in espansione. A trainare il risultato contribuisce anche la crescita nei mercati esteri, con un incremento del 90% dal 2023,. La stagione conferma anche l’eccellente solidità economica del gruppo, con un gross operating profit costantemente in aumento dal 2022, a dimostrazione dell’efficacia delle strategie di gestione e l’ottimizzazione dei processi avviata negli ultimi anni. Parallelamente, si è rafforzata la relazione con gli ospiti: la fanbase ha superato il mezzo milione di contatti attivi. A questo si aggiunge un elevato livello di reputazione, con un Global Review Index dell’89,2% e oltre 12.000 recensioni raccolte nel 2025. Un dato coerente con la survey sulla felicità dell’ospite, condotta da Bluserena: alla domanda “Questa vacanza ti ha reso felice?” quasi l’88% degli ospiti ha risposto positivamente. «Siamo profondamente orgogliosi dei risultati raggiunti nel 2025. È stato il nostro terzo anno consecutivo di crescita record: abbiamo superato 1,2 milioni di presenze, registrato oltre 1.800 giorni di apertura (costantemente in aumento rispetto al passato) e più di 440.000 room night vendute. Sono numeri che ci danno grande soddisfazione, perché raccontano un percorso solido e il consenso sempre più ampio da parte degli ospiti. Ed è proprio questa fiducia che ci ha spinto a compiere un passo strategico così importante come l’introduzione di tre nuove formule di soggiorno, che rappresentano la nostra volontà di evolvere continuando ad ascoltare le persone e anticipare i loro bisogni. Oggi siamo la prima grande catena italiana a introdurre un modello di vacanza inclusive realmente strutturato e scalabile, ispirato ai migliori standard internazionali ma con un’identità profondamente italiana» commenta Marcello Cicalò, ceo di Bluserena Hotels & Resorts. Rivoluzione strategica In un mercato in evoluzione e con ospiti sempre più esigenti, il gruppo ha scelto di guidare il cambiamento, avviando la più ampia ridefinizione della propria esperienza degli ultimi anni. Nasce così il modello Inclusive Made in Italy, sviluppato dall’ascolto degli ospiti e dall’analisi del mercato leisure, con l’obiettivo di offrire un prodotto più contemporaneo e in linea con le esigenze delle famiglie di oggi. Il tradizionale schema della pensione completa viene superato con le tre nuove formule — Soft-Inclusive, All-Inclusive e Ultra-Inclusive — pensate per garantire più servizi inclusi, maggiore libertà di scelta e un’esperienza di qualità superiore. Inclusive Made in Italy Il cuore della trasformazione di Bluserena è il nuovo modello Inclusive Made in Italy, articolato in tre formule pensate per offrire più valore, più servizi e maggiore libertà di scelta. Accanto alle nuove formule, Bluserena introduce un importante rinnovamento dell’esperienza nei resort. Dal 2026 debutta “La Trattoria”, un nuovo concept di ristorazione che celebra la cucina regionale italiana, con ricette locali, un’atmosfera calda e una carta vini che valorizza i territori. Si affiancano inoltre nuovi Beach Club, dal posizionamento premium, il potenziamento delle aree sportive e fitness e nuovi programmi per adulti e ragazzi, mentre l’intrattenimento si conferma un elemento distintivo del brand. [post_title] => Bluserena Hotels & Resorts: i numeri di un 2025 «da record» [post_date] => 2026-02-19T12:52:20+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771505540000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 507771 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_507784" align="alignleft" width="450"] Giuliano Vantaggi[/caption] Il Veneto ha presentato i propri prodotti Unesco durante la Fitur. Giuliano Vantaggi, della direzione turismo e marketing territoriale della regione, che si occupa anche dei siti Unesco del Veneto. «Le colline di Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene sono considerate siti Unesco per alcuni motivi. Per il lavoro degli agricoltori, per i terrazzamenti e per la struttura geomorfologia del sito. Poi abbiamo la parte romana della città di Verona. I tre monumenti sono l'Arena, i Fori imperiali e il Ponte di pietra. Popi abbiamo Vicenza famosa nel mondo per l'architettura, e specialmente per il suo grande architetto Andrea Palladio che ha costruito molti monumenti nella città 21 ville cosiddette palladiane. Venezia e la sua laguna. E' importante, ma sono importanti anche le tre isole: Murano, Burano e Torcello. Poi abbiamo il sito di Padova. Qui emergono gli affreschi di Giotto nella cappella degli Scrovegni. L'altro sito Unesco di Padova è l'orto botanico che è il più antico del mondo. Poi abbiamo il sito delle palafitte. Il Venete ne ha tre di siti palafittici. Poi c'è un altro sito: le mura che venivano costruite dai veneziani ma che si trovano lontane da Venezia. Molto interessante anche il Mab Unesco, che è un riconoscimento che viene dato quando un territorio cambia il suo valore nel corso del tempo. Per esempio il Monte Grappa, che presenta sia gli alpeggi che le trincee della prima guerra mondiale. La parte finale del Po. Giardino botanico alla Delta del Po. E infine i colli Euganei, dove sono si possono osservare anche le parti vulcaniche del passato, insieme a ville e castelli. Poi ci sono i riconoscimenti immateriali. Il trattamento del vetro e dei vasi. Interessanti anche i giochi medievali di Verona. Poi ultimo è la cucina italiana e la cucina veneta fa parte della cucina italiana. L'ultimo è il disastro del Vajont. [post_title] => Ripercorrendo tutti i siti Unesco in Veneto. Materiali e immateriali [post_date] => 2026-02-19T12:31:26+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771504286000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 507779 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_507780" align="alignleft" width="300"] Luca Buonpensiere[/caption] Crescita costante, rafforzamento del posizionamento sul mercato nazionale e una strategia industriale che integra qualità, innovazione e identità. Dopo un 2025 caratterizzato da un mercato dinamico ma meno lineare, Glamour consolida il proprio percorso puntando su scelte mirate e coerenti con i segnali del mercato. «Il 2026 è sicuramente un anno dove Glamour vuole continuare la crescita e il posizionamento sul mercato nazionale - afferma il titolare, Luca Buonpensiere -. Abbiamo aree di crescita evidenti sia per nostra continua spinta nella scelta sempre più selezionata di fornitori che nella scelta di proposte anche diverse rispetto ai nostri concorrenti». In questo scenario, Africa e Far East rappresentano direttrici strategiche sulle quali l’azienda ha previsto investimenti importanti in acquisizione prodotto e nella spinta commerciale e marketing. La destinazione Nord America viene seguita con particolare attenzione: “E' naturalmente quella sulla quale abbiamo il monitor più attento, e che oggi registra una richiesta altalenante. Potenzialmente necessiterà di maggiore supporto sia commerciale che di rapporto coi fornitori, un'attività che ci vede attivi fin da settembre scorso». Anche il diverso calendario rispetto al 2025, con una Pasqua meno favorevole rispetto allo scorso anno, rappresenta un elemento da considerare nella lettura dei flussi del nuovo anno. Il 2025 ha premiato soprattutto la capacità di adattamento. Glamour ne è consapevole e affronta il 2026 con equilibrio: «Abbiamo motivo di credere nella crescita di Glamour costante sul mercato. Questo però non significa arrogarci la possibilità di stravolgere totalmente i segnali che arrivano dal mercato stesso». Anche sul fronte Usa, la pianificazione tiene conto di una “richiesta caratterizzata da alti e bassi”, calibrando budget e investimenti in modo coerente con l’andamento della domanda, mentre sulle aree ritenute più performanti l’azienda rafforza le proprie risorse. «Per proteggere la redditività, è fondamentale considerare vari aspetti. In particolare, puntiamo a ottimizzare l’offerta con proposte sempre più vicine alle richieste del mercato, tenendo sempre in considerazione l’importanza del prezzo finale - spiega Buonpensiere -. Centrale in questo percorso è il lavoro di Emmer Guerra e del team dei destination manager, impegnati a costruire un’offerta che coniughi valore economico, servizio e qualità. Il servizio e la qualità sappiamo che hanno un'importanza altrettanto indispensabile e trovare la giusta amalgama tra questi elementi è per Glamour la giusta ricetta». Gli investimenti Gli investimenti rappresentano un pilastro della strategia aziendale. «Investire è un obbligo imprenditoriale, la misura dipende da varie valutazioni». Il piano strategico prosegue lungo una direttrice di innovazione che comprende piattaforme di offerta, programmi gestionali e statistici, cyber security, marketing e rafforzamento delle figure commerciali e operative. Un capitolo sempre più centrale è quello dell’intelligenza artificiale: da circa un anno Glamour ha integrato soluzioni di AI nei propri processi aziendali, partendo dalla direzione marketing per poi estenderne progressivamente l’utilizzo alle altre direzioni. L’obiettivo è migliorare l’analisi dei dati, l’efficacia delle campagne, la profilazione della domanda e l’ottimizzazione dei flussi operativi, mantenendo sempre centrale la visione strategica e il controllo umano. Parallelamente alla tecnologia, resta decisivo il capitale umano. «Noi crediamo fermamente che il valore umano sia ancora decisivo per molte attività». L’azienda continua a crescere nell’inserimento di collaboratori, puntando in particolare sui giovani talenti. In questo percorso si inserisce la partnership con l’Accademia del Turismo della Fondazione Campus di Lucca, con l’obiettivo di formare giovani professionisti specializzati nell’outgoing e attrarre i migliori talenti del mondo del turismo. Il rapporto con il territorio diventa così una leva strategica, non solo identitaria ma anche competitiva, rafforzata da un intenso programma di eventi e incontri con i partner agenziali che consolida la presenza di Glamour sul mercato nazionale. Verso la specializzazione In un contesto dove la marginalità è sempre più legata alla specializzazione, la scelta è netta: «Noi stiamo riducendo l’offerta. Offriamo meno prodotto, ma quello che decidiamo di consolidare avrà sempre di più la spinta verso l’eccellenza che rimane il nostro traguardo certo. Dobbiamo farci riconoscere sempre di più dal mercato affermando la nostra peculiarità e la nostra identità». [post_title] => Glamour: Luca Buonpensiere delinea gli obiettivi futuri [post_date] => 2026-02-19T12:26:35+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771503995000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 507774 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Francia resta sul primo gradino del podio a livello mondiale per numero di arrivi turistici: la riconferma è anticipata dal ministro del turismo, Serge Papin. «Sono appena stati pubblicati i dati sul turismo: nel 2025 sono 102 milioni di visitatori internazionali in Francia nel 2025, ovvero due milioni in più rispetto al 2024 - ha dichiarato Papin durante la presentazione a Bercy, e ripreso da L'Echo Touristique -. Dobbiamo essere orgogliosi della nostra industria turistica». La crescita raggiunge così «il 3% rispetto al 2024 e il 13% rispetto al 2019», ha precisato Adam Oubuih, direttore generale di Atout France. Il Paese conserva così il titolo di prima destinazione turistica mondiale, con un leggero vantaggio rispetto alla Spagna. I visitatori europei sono stati i più numerosi lo scorso anno (+5% di pernottamenti); i viaggiatori nordamericani hanno registrato un forte aumento (+17% per gli Stati Uniti nel settore alberghiero). Altro elemento da evidenziare è quello relativo alla spesa media per turista internazionale, «che è aumentata del 7%, raggiungendo i 760 euro per soggiorno», ha precisato Christian Mantei, presidente di Atout France. Il ministro sottolinea il risultato storico in termini di ricavi internazionali, pari a 77,5 miliardi di euro nel 2025 (+9% rispetto al 2024). Di conseguenza, la bilancia dei pagamenti registra un saldo positivo di 20,1 miliardi di euro, secondo i dati del ministero delle Finanze. Serge Papin ha inoltre ribadito l'obiettivo fissato dall'ex primo ministro François Bayrou: 100 miliardi di euro di entrate turistiche entro il 2030. [post_title] => Francia: 102 mln di visitatori internazionali nel 2025 e ricavi in crescita del 9% [post_date] => 2026-02-19T12:19:37+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771503577000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 507748 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Riflettori puntati sulla Calabria per l'estate 2026 di Ryanair che rafforza l'offerta sulla scia dell’abolizione, da parte del presidente della Regione Occhiuto, dell’addizionale municipale. L'operativo prevede 4 aeromobili basati (2 a Lamezia e 2 a Reggio), per un investimento totale da 400 milioni di dollari nella Regione: «Questa crescita permetterà di raggiungere 3,2 milioni di passeggeri annui (+14%), supportare oltre 2.500 posti di lavoro e potenziare turismo e connettività in Calabria - afferma Fabrizio Francioni, head of communications Italy Ryanair -. Addizionale municipale "Grazie alla decisione del presidente Occhiuto di abolire l’addizionale municipale, Ryanair ha già effettuato importanti investimenti in Calabria. Ora invitiamo il Governo italiano a seguire l’esempio della Calabria e a eliminare a livello nazionale questa tassa, affinché Ryanair possa garantire una crescita ancora più trasformativa, con l’aggiunta di 40 aeromobili (+4 miliardi di dollari), 20 milioni di passeggeri in più, 250 nuove rotte e 15.000 nuovi posti di lavoro in tutta Italia». Nel dettaglio, il network della low cost irlandese si dipanerà attraverso 42 rotte, incluse 5 nuove da Lamezia per Bratislava, Budapest, Saarbrücken, Sofia & Varsavia. Previsto anche l'aumento delle frequenze su rotte esistenti: da Reggio a Milano Malpensa, Torino e Venezia; da Crotone a Milano Bergamo & Bologna. [post_title] => Ryanair punta ai 3,2 mln di passeggeri in Calabria: 5 le nuove rotte [post_date] => 2026-02-19T11:11:30+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771499490000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 507749 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «I numeri di queste Olimpiadi Invernali vanno già oltre le più rosee aspettative e confermano come nel nostro Paese e nel mondo lo sport superi ogni ideologia; i Giochi organizzati in Regione Lombardia e in Veneto piacciono, sono belli da seguire nelle diverse discipline e stanno raggiungendo dei risultati incredibili con la presenza di tanti spettatori». Ha espresso così la propria soddisfazione Attilio Fontana, presidente Regione Lombardia, per il momento storico che la Regione e l’Italia intera stanno vivendo, in occasione della presentazione dell’offerta turistica e delle potenzialità della Valtellina, in quanto "leading destination of the olympic winter games". Presenti presso l’Arena Experience di Casa Lombardia a Milano anche Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 e Andrea Varnier, ad della Fondazione. «In questi contesti congiunturali si deve lavorare in modo compatto, con i nervi saldi e con una dinamica collaborativa. - ha affermato Malagò - Tutti si sono dimostrati competenti e hanno lavorato con impegno nel seguire i Giochi. È stato proprio come avevo immaginato! Abbiamo davanti ancora dei giorni pieni e la cerimonia conclusiva a Verona. Ricordo che Milano sarà poi contesto paralimpico, con tutto ciò che implica questa parola, anche sotto il profilo sociale e culturale. Ringrazio tutti». Un ringraziamento a cui Fontana ha risposto ricordando l’impegno instancabile di Malagò per portare queste Olimpiadi Invernali in Italia. È stato l’ad Varnier a presentare i dati che riguardano la Lombardia come territorio ospitante dei giochi olimpici. «Le competizioni sono ancora in corso, ma i numeri indicano che il modello dei Giochi Diffusi è stato perfettamente capito. La Lombardia ha sette venue: quattro a Milano, due a Livigno e una a Bormio. Abbiamo diviso così anche le discipline: quattro si svolgono a Milano - hockey, speed skating, pattinaggio di figura e short track - due a Livigno - sci acrobatico e snowboard - e due a Bormio - sci alpino e sci alpinismo, che è oggi entrato nel panorama delle discipline olimpiche e le cui competizioni sono in corso. In Lombardia sono stati coinvolti 1.655 atleti - più della metà dei partecipanti ai giochi - sono state assegnate 441 medaglie e si sono svolti 64 eventi. Il modello diffuso ha fatto sì che venissero allestiti diversi villaggi: perché una delle caratteristiche uniche delle Olimpiadi è che gli atleti stanno sempre insieme. E questo è un punto di grandissimo valore. In Lombardia abbiamo un villaggio olimpico “tradizionale” a Milano - un edificio che l’anno prossimo diventerà il maggior studentato d'Italia - mentre a Bormio e a Livigno i villaggi sono stati allestiti in strutture alberghiere contigue già esistenti ricreando l'atmosfera del villaggio con la stesso ambiente, la stessa filosofia e gli stessi servizi che si trovano a Milano. Importante il dato dei pasti forniti, che sono stati 120mila - e questo indica il volume di lavoro relativo all'alimentare - e offriamo più di 2.600 posti letto. Grande non solo il successo sportivo, ma anche quello di pubblico. In Lombardia è stato venduto il 64% dei biglietti disponibili e l'occupazione media di tutte le sessioni è del 88%, non solo di quelle di gara in Italia, ma anche delle qualificazioni. Ed è un tasso molto alto. Quanto alla provenienza, oltre agli italiani, a Milano e c'è una prevalenza degli statunitensi (24,4%), seguiti dagli olandesi (10,3%), che amano le gare di short trak e speed skating e riempiono di arancione Rho Fiera, quindi i tedeschi (9,2%). Invece in Valtellina gli ospiti sono soprattutto americani (27,5%), svizzeri (14,5%) e, infine, tedeschi (11,4%). Guardando alle diverse discipline sono sold out le poche sessioni di sci d’alpinismo previste, ma sono vicine al 100% anche le competizioni di tutti gli altri sport, considerate nel loro insieme: speed skating (95%), short track (94%), pattinaggio di figura (92%), hockey (90%), sci alpino (94%) con un dato più basso per snowboard (69%) e sci acrobatico (70%) perché a Livigno sono in programma moltissime sessioni di queste discipline e la percentuale indica l’occupazione media. Per intrattenere gli spettatori abbiamo inoltre creato delle attività nei nostri Fan village che in Lombardia sono 3 e si trovano a Milano, Livigno e Bormio. Stanno facendo dei numeri straordinari: 260mila visitatori a Milano, 32mila a Livigno e 22mila a Bormio. L’esperienza viene replicata anche negli altri territori (Val di Fiemme, Anterselva e Cortina), quindi ci sono in totale 6 Fan village. Significativo anche il boom delle attività digitali di Fondazione Milano Cortina 2026, che in questi giorni hanno avuto un 100% di crescita. Termino con i dati delle televisioni relativi alla prima settimana e davvero impressionanti: in soli 5 giorni Milano-Cortina ha oltrepassato l’intero periodo di Pechino; il sito Olymipics, che racconta i Giochi in corso, nella prima settimana ha avuto 7,5miliardi di contatti. Ci sono un aumento delle ore di trasmisione e dello share - sempre rispetto a Pechino - sia per Warner Bros. Discovery, che per Obs che per la Rai, che sta facendo ottimi ascolti; il dato interessante è che lo share del 20% è sotto i 35 anni, - conclude Varnier - quindi, grazie a Cortina e anche a Parigi, i Giochi sono tornati a essere giovani». Chiara Ambrosioni [post_title] => Milano Cortina 2026: un successo che coinvolge i giovani nelle parole di Fontana, Malagò e Varnier [post_date] => 2026-02-19T10:56:36+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771498596000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 507471 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il panel “La potenza del cinema nella narrazione dei territori” ha celebrato il potere delle immagini che rendono l’Italia protagonista sullo schermo e ha raccontato il ruolo delle Film Commission per il cinema, per il territorio e anche per il turismo. «Una Film Commission è una struttura regionale che permette di presentarsi al mondo in forma coordinata, come sistema paese. - spiega Antonio Parente, dell’Apulia Film Commission - Abbiamo uniformato il modo di parlare con i produttori e unito gli strumenti finanziari e organizzativi per supportare shooting e sopralluoghi. Dopo un lungo lavoro condiviso oggi abbiamo 20 Film Commission in 21 regioni, operative e connesse. Quando arriva un produttore americano non si chiede dove sia il confine tra una regione e l'altra, lui vuole rendere economica e sostenibile la sua operazione. E noi agevoliamo il suo lavoro: aiutiamo le regioni a definire un supporto sostanziale con diversi servizi da un punto di vista economico e formale. Che si tratti di pubblicità, film, serie o lungometraggi d’autore». Nel corso degli anni molte regioni italiane si sono trasformate da semplici location in ecosistemi produttivi permanenti, che attraggono produzioni anche internazionali, generando occupazione qualificata e attivando le filiere locali. Parlando del lavoro di ogni Film Commission Paolo Manera, della Film Commission Torino Piemonte, sottolinea: «Seguiamo tutte lo stesso modus operandi, con uno schema in cinque fasi. La prima è la “comunicazione”, quindi facciamo un grande lavoro per raccontare alle realtà locali - dalle scuole alle associazioni commercianti - quello che accadrà realizzando del materiale per il grande schermo, per le piattaforme e per i social media e quale sia il valore della ricaduta economica. Poi c’è la fase dei “sopralluoghi”, poi c’è il momento delle “riprese” e anch’esso crea turismo. Ben 5000 persone sono accorse per seguire lo shooting di Fast & Furious e potete immaginare le decine di telefonate di protesta... Fase quattro l’”uscita”: facciamo tante serate e anteprime per raccontarci e per fare in modo che tutti quelli che hanno lavorato alla realizzazione del film rivivano in una grande festa non le difficoltà delle interruzioni del quotidiano, ma le emozioni vissute. L’ultima fase, la quinta, è il farci promotori, come Film Commission, di mostre fotografiche, incontri con le scuole e iniziative che diventino cineturismo. A quel punto serie come Lidia Poët o Elisa di Rivombrosa - che sono stati i nostri cult - trovano un senso, perché diventano parte di un percorso; con questo sguardo abbiamo realizzato il portale “Italy for Movies”, che racconta il territorio italiano attraverso siti divenuti iconici grazie al cinema». Parlando dell’equilibrio tra le produzioni cinematografiche e le esigenze del territorio Michaela Guenzi, della Fondazione Lombardia Film Commission, spiega come si tratti di un lavoro di grande diplomazia: «Ci cerchiamo vicendevolmente perché al produttore servono i nostri servizi sul territorio, mentre a noi servono i produttori e le loro storie proprio per raccontare il territorio, che - a seconda dei casi - può diventare contenitore o protagonista. Le Film Commission sono al centro del dialogo tra le istituzioni che gestiscono un patrimonio e i produttori che lo devono utilizzare. Noi come Lombardia Film Commission e territorio siamo giovani ma camaleontici per l’audiovisivo. A Milano abbiamo i tombini di Diabolik, a Pavia le Aquile Randagie di Gianni Aureli, a Crema Call Me By Your Name, al Campo dei Fiori di Varese il remake di Suspiria di Guadagnino». «In Toscana abbiamo dovuto svincolarci dall'idea che il cinema potesse essere un'utile ancella ai fini turistici, perché il nostro scopo è l’arte cinematografica. - afferma Stefania Ippoliti di Toscana Film Commission - Dipendiamo molto dagli assessorati alla cultura, che collaborano con lo sviluppo economico e con la parte imprenditoriale delle industrie coinvolte dal cinema e anche con la parte turistica. La Toscana è una terra scelta da secoli dai visitatori di tutto il mondo, quindi non è facile dimostrare che aver accolto una certa produzione abbia prodotto un nuovo flusso di visitatori o abbia raggiunto un preciso target di pubblico. Quando abbiamo mosso i primi passi come Film Commission abbiamo dovuto prendere le misure sia per noi stessi che per i nostri interlocutori politici e capire dove potessimo dare il meglio». E, ancora, l’esempio dell’Apulia Film Commission «È stata istituita nel 2008 - ricorda Antonio Parente - All’inizio abbiamo sottolineato la connotazione geografica e la bellezza del paesaggio, restituendo anche la regione all’Italia come luogo di vacanza, ma poi abbiamo visto come differenti prodotti audiovisivi possano ribaltare la nostra percezione dei luoghi. Penso alla trilogia salentina di Fernan Özpetek, che celebra la bellezza del barocco leccese e ha attirato tanti turisti americani per il riconoscimento che l’autore e regista ha avuto al al Tribeca Film Festival di New York. Anche Le indagini di Lolita Lobosco hanno ribaltato la percezione di Bari da parte dell’Italia». I numeri del settore In chiusura alcuni dati: il “Media tourism” - che spazia dal grande schermo alle piattaforme, fino ai social media - è un fenomeno misurabile. Secondo una ricerca di Jfc Tourism & Management in Italia genera circa 600 milioni di euro l’anno e 1,3 milioni di pernottamenti direttamente collegati a film e serie, oltre a 11 milioni di visite giornaliere nei luoghi delle produzioni: è il fenomeno del cosiddetto set-jetting. Guardando, in particolare, alla Toscana e alla Puglia, tra il 2023 e il 2025, la Toscana Film Commission ha registrato circa 150 produzioni l’anno, con un indotto economico medio di 10 milioni di euro annui. Le province più scelte sono state Firenze, Pisa, Lucca e Siena, che hanno ospitato produzioni come I Delitti del Barlume, Disclaimer, The Brutalist, Fbi International e Il Mostro. Mentre in Puglia, secondo l’Apulia Film Commission, tra il 2020 e il 2024 139 produzioni hanno generato 79,6 milioni di indotto diretto e 160 milioni di indotto indiretto. Ad esempio: le 50 giornate di lavorazione girate a Taranto de Il Commissario Ricciardi, hanno prodotto 1,66 milioni di euro di spesa locale. (Chiara Ambrosioni) [post_title] => Italia protagonista sul grande schermo: il lavoro delle Film Commission e il media tourism [post_date] => 2026-02-19T10:56:11+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771498571000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 507755 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_505733" align="alignleft" width="450"] Il ministro Daniela Santanchè[/caption] "Per quanto riguarda il ministero del turismo, noi oggi dovremmo avere le disponibilità" per "5 milioni" di euro per l'attivazione di campagne promozionali in merito ai territori colpiti dal ciclone Harry. Lo ha detto la ministra del turismo, Daniela Santanchè, a margine della presentazione dell'indagine dell'Osservatorio destination wedding in Italy di Convention Bureau Italia e della sua divisione Italy for Weddings, a Roma. "Non vorremmo aggiungere a un danno un altro danno - ha aggiunto -. Siccome vanno in giro per il mondo immagini che fanno pensare che non si possa andare in vacanza in Sicilia, in Sardegna, in Calabria, noi faremo una controinformazione per dire che invece si può andare ed è meglio se quest'anno si scelgono anche queste regioni, perché credo che sarebbe un bel gesto. Quindi oggi facciamo il Consiglio dei Ministri, ci metteremo al lavoro per presentare questa campagna a una fiera molto importante a Berlino, visto che la Germania è il primo mercato di riferimento di tutte e tre le regioni". [post_title] => Santanchè: 5 milioni di euro per promuovere i territori colpiti dal ciclone Harry [post_date] => 2026-02-19T10:49:40+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771498180000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 507746 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Ansa riporta la notizia che l'Arabia Saudita sta ridimensionando i piani per la costruzione di 81 resort di lusso sul Mar Rosso entro il 2030, hanno riferito alcune fonti all'Afp, l'ultimo taglio ai progetti multimiliardari del regno volti a diversificare l'economia. Red Sea Global (RSG) ha negato i piani di ridimensionamento, affermando che il progetto sarebbe proseguito dopo il completamento della fase iniziale di 27 resort quest'anno. Tuttavia, fonti a conoscenza dei piani, che hanno richiesto l'anonimato, hanno affermato che la costruzione si fermerà alla fine del 2026, con la perdita di decine di posti di lavoro presso RSG e centinaia presso le imprese appaltatrici. [post_title] => Arabia Saudita ridimensiona i piani per gli 81 resort lusso nel Mar Rosso [post_date] => 2026-02-19T10:43:45+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771497825000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "milano cortina 2026 punto un successo coinvolge giovani nelle parole attilio fontana giovanni malago andrea varnier" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":123,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2134,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507783","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_507412\" align=\"alignleft\" width=\"450\"] Marcello Cicalò[/caption]\r

\r

Tempo di bilanci in casa Bluserena Hotels & Resorts, che chiude un 2025 da record realizzando la stagione più ampia di sempre con più di 1.800 giorni di apertura e oltre 440.000 room nights vendute.\r

\r

Il superamento delle 1.200.000 presenze nell’anno conferma la solidità del modello e la capacità del brand di intercettare una domanda in espansione. A trainare il risultato contribuisce anche la crescita nei mercati esteri, con un incremento del 90% dal 2023,.\r

\r

La stagione conferma anche l’eccellente solidità economica del gruppo, con un gross operating profit costantemente in aumento dal 2022, a dimostrazione dell’efficacia delle strategie di gestione e l’ottimizzazione dei processi avviata negli ultimi anni. Parallelamente, si è rafforzata la relazione con gli ospiti: la fanbase ha superato il mezzo milione di contatti attivi. A questo si aggiunge un elevato livello di reputazione, con un Global Review Index dell’89,2% e oltre 12.000 recensioni raccolte nel 2025. Un dato coerente con la survey sulla felicità dell’ospite, condotta da Bluserena: alla domanda “Questa vacanza ti ha reso felice?” quasi l’88% degli ospiti ha risposto positivamente.\r

\r

«Siamo profondamente orgogliosi dei risultati raggiunti nel 2025. È stato il nostro terzo anno consecutivo di crescita record: abbiamo superato 1,2 milioni di presenze, registrato oltre 1.800 giorni di apertura (costantemente in aumento rispetto al passato) e più di 440.000 room night vendute. Sono numeri che ci danno grande soddisfazione, perché raccontano un percorso solido e il consenso sempre più ampio da parte degli ospiti. Ed è proprio questa fiducia che ci ha spinto a compiere un passo strategico così importante come l’introduzione di tre nuove formule di soggiorno, che rappresentano la nostra volontà di evolvere continuando ad ascoltare le persone e anticipare i loro bisogni. Oggi siamo la prima grande catena italiana a introdurre un modello di vacanza inclusive realmente strutturato e scalabile, ispirato ai migliori standard internazionali ma con un’identità profondamente italiana» commenta Marcello Cicalò, ceo di Bluserena Hotels & Resorts.\r

Rivoluzione strategica\r

In un mercato in evoluzione e con ospiti sempre più esigenti, il gruppo ha scelto di guidare il cambiamento, avviando la più ampia ridefinizione della propria esperienza degli ultimi anni.\r

\r

Nasce così il modello Inclusive Made in Italy, sviluppato dall’ascolto degli ospiti e dall’analisi del mercato leisure, con l’obiettivo di offrire un prodotto più contemporaneo e in linea con le esigenze delle famiglie di oggi. Il tradizionale schema della pensione completa viene superato con le tre nuove formule — Soft-Inclusive, All-Inclusive e Ultra-Inclusive — pensate per garantire più servizi inclusi, maggiore libertà di scelta e un’esperienza di qualità superiore.\r

Inclusive Made in Italy\r

Il cuore della trasformazione di Bluserena è il nuovo modello Inclusive Made in Italy, articolato in tre formule pensate per offrire più valore, più servizi e maggiore libertà di scelta.\r

\r

\r

\r

Accanto alle nuove formule, Bluserena introduce un importante rinnovamento dell’esperienza nei resort. Dal 2026 debutta “La Trattoria”, un nuovo concept di ristorazione che celebra la cucina regionale italiana, con ricette locali, un’atmosfera calda e una carta vini che valorizza i territori.\r

\r

Si affiancano inoltre nuovi Beach Club, dal posizionamento premium, il potenziamento delle aree sportive e fitness e nuovi programmi per adulti e ragazzi, mentre l’intrattenimento si conferma un elemento distintivo del brand.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Bluserena Hotels & Resorts: i numeri di un 2025 «da record»","post_date":"2026-02-19T12:52:20+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1771505540000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507771","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_507784\" align=\"alignleft\" width=\"450\"] Giuliano Vantaggi[/caption]\r

\r

Il Veneto ha presentato i propri prodotti Unesco durante la Fitur. Giuliano Vantaggi, della direzione turismo e marketing territoriale della regione, che si occupa anche dei siti Unesco del Veneto.\r

\r

«Le colline di Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene sono considerate siti Unesco per alcuni motivi. Per il lavoro degli agricoltori, per i terrazzamenti e per la struttura geomorfologia del sito. Poi abbiamo la parte romana della città di Verona. I tre monumenti sono l'Arena, i Fori imperiali e il Ponte di pietra. Popi abbiamo Vicenza famosa nel mondo per l'architettura, e specialmente per il suo grande architetto Andrea Palladio che ha costruito molti monumenti nella città 21 ville cosiddette palladiane.\r

\r

Venezia e la sua laguna. E' importante, ma sono importanti anche le tre isole: Murano, Burano e Torcello. Poi abbiamo il sito di Padova. Qui emergono gli affreschi di Giotto nella cappella degli Scrovegni. L'altro sito Unesco di Padova è l'orto botanico che è il più antico del mondo. Poi abbiamo il sito delle palafitte. Il Venete ne ha tre di siti palafittici. Poi c'è un altro sito: le mura che venivano costruite dai veneziani ma che si trovano lontane da Venezia.\r

\r

Molto interessante anche il Mab Unesco, che è un riconoscimento che viene dato quando un territorio cambia il suo valore nel corso del tempo. Per esempio il Monte Grappa, che presenta sia gli alpeggi che le trincee della prima guerra mondiale.\r

\r

La parte finale del Po. Giardino botanico alla Delta del Po. E infine i colli Euganei, dove sono si possono osservare anche le parti vulcaniche del passato, insieme a ville e castelli.\r

\r

Poi ci sono i riconoscimenti immateriali. Il trattamento del vetro e dei vasi. Interessanti anche i giochi medievali di Verona. Poi ultimo è la cucina italiana e la cucina veneta fa parte della cucina italiana. L'ultimo è il disastro del Vajont.","post_title":"Ripercorrendo tutti i siti Unesco in Veneto. Materiali e immateriali","post_date":"2026-02-19T12:31:26+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1771504286000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507779","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_507780\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luca Buonpensiere[/caption]\r

Crescita costante, rafforzamento del posizionamento sul mercato nazionale e una strategia industriale che integra qualità, innovazione e identità. Dopo un 2025 caratterizzato da un mercato dinamico ma meno lineare, Glamour consolida il proprio percorso puntando su scelte mirate e coerenti con i segnali del mercato.\r

«Il 2026 è sicuramente un anno dove Glamour vuole continuare la crescita e il posizionamento sul mercato nazionale - afferma il titolare, Luca Buonpensiere -. Abbiamo aree di crescita evidenti sia per nostra continua spinta nella scelta sempre più selezionata di fornitori che nella scelta di proposte anche diverse rispetto ai nostri concorrenti». In questo scenario, Africa e Far East rappresentano direttrici strategiche sulle quali l’azienda ha previsto investimenti importanti in acquisizione prodotto e nella spinta commerciale e marketing.\r

La destinazione Nord America viene seguita con particolare attenzione: “E' naturalmente quella sulla quale abbiamo il monitor più attento, e che oggi registra una richiesta altalenante. Potenzialmente necessiterà di maggiore supporto sia commerciale che di rapporto coi fornitori, un'attività che ci vede attivi fin da settembre scorso». Anche il diverso calendario rispetto al 2025, con una Pasqua meno favorevole rispetto allo scorso anno, rappresenta un elemento da considerare nella lettura dei flussi del nuovo anno.\r

Il 2025 ha premiato soprattutto la capacità di adattamento. Glamour ne è consapevole e affronta il 2026 con equilibrio: «Abbiamo motivo di credere nella crescita di Glamour costante sul mercato. Questo però non significa arrogarci la possibilità di stravolgere totalmente i segnali che arrivano dal mercato stesso». Anche sul fronte Usa, la pianificazione tiene conto di una “richiesta caratterizzata da alti e bassi”, calibrando budget e investimenti in modo coerente con l’andamento della domanda, mentre sulle aree ritenute più performanti l’azienda rafforza le proprie risorse.\r

«Per proteggere la redditività, è fondamentale considerare vari aspetti. In particolare, puntiamo a ottimizzare l’offerta con proposte sempre più vicine alle richieste del mercato, tenendo sempre in considerazione l’importanza del prezzo finale - spiega Buonpensiere -. Centrale in questo percorso è il lavoro di Emmer Guerra e del team dei destination manager, impegnati a costruire un’offerta che coniughi valore economico, servizio e qualità. Il servizio e la qualità sappiamo che hanno un'importanza altrettanto indispensabile e trovare la giusta amalgama tra questi elementi è per Glamour la giusta ricetta».\r

\r

Gli investimenti\r

Gli investimenti rappresentano un pilastro della strategia aziendale. «Investire è un obbligo imprenditoriale, la misura dipende da varie valutazioni». Il piano strategico prosegue lungo una direttrice di innovazione che comprende piattaforme di offerta, programmi gestionali e statistici, cyber security, marketing e rafforzamento delle figure commerciali e operative. Un capitolo sempre più centrale è quello dell’intelligenza artificiale: da circa un anno Glamour ha integrato soluzioni di AI nei propri processi aziendali, partendo dalla direzione marketing per poi estenderne progressivamente l’utilizzo alle altre direzioni. L’obiettivo è migliorare l’analisi dei dati, l’efficacia delle campagne, la profilazione della domanda e l’ottimizzazione dei flussi operativi, mantenendo sempre centrale la visione strategica e il controllo umano.\r

Parallelamente alla tecnologia, resta decisivo il capitale umano. «Noi crediamo fermamente che il valore umano sia ancora decisivo per molte attività». L’azienda continua a crescere nell’inserimento di collaboratori, puntando in particolare sui giovani talenti. In questo percorso si inserisce la partnership con l’Accademia del Turismo della Fondazione Campus di Lucca, con l’obiettivo di formare giovani professionisti specializzati nell’outgoing e attrarre i migliori talenti del mondo del turismo. Il rapporto con il territorio diventa così una leva strategica, non solo identitaria ma anche competitiva, rafforzata da un intenso programma di eventi e incontri con i partner agenziali che consolida la presenza di Glamour sul mercato nazionale.\r

\r

Verso la specializzazione\r

In un contesto dove la marginalità è sempre più legata alla specializzazione, la scelta è netta: «Noi stiamo riducendo l’offerta. Offriamo meno prodotto, ma quello che decidiamo di consolidare avrà sempre di più la spinta verso l’eccellenza che rimane il nostro traguardo certo. Dobbiamo farci riconoscere sempre di più dal mercato affermando la nostra peculiarità e la nostra identità».\r

","post_title":"Glamour: Luca Buonpensiere delinea gli obiettivi futuri","post_date":"2026-02-19T12:26:35+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1771503995000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507774","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Francia resta sul primo gradino del podio a livello mondiale per numero di arrivi turistici: la riconferma è anticipata dal ministro del turismo, Serge Papin.\r

\r

«Sono appena stati pubblicati i dati sul turismo: nel 2025 sono 102 milioni di visitatori internazionali in Francia nel 2025, ovvero due milioni in più rispetto al 2024 - ha dichiarato Papin durante la presentazione a Bercy, e ripreso da L'Echo Touristique -. Dobbiamo essere orgogliosi della nostra industria turistica».\r

\r

La crescita raggiunge così «il 3% rispetto al 2024 e il 13% rispetto al 2019», ha precisato Adam Oubuih, direttore generale di Atout France. Il Paese conserva così il titolo di prima destinazione turistica mondiale, con un leggero vantaggio rispetto alla Spagna.\r

\r

I visitatori europei sono stati i più numerosi lo scorso anno (+5% di pernottamenti); i viaggiatori nordamericani hanno registrato un forte aumento (+17% per gli Stati Uniti nel settore alberghiero).\r

\r

Altro elemento da evidenziare è quello relativo alla spesa media per turista internazionale, «che è aumentata del 7%, raggiungendo i 760 euro per soggiorno», ha precisato Christian Mantei, presidente di Atout France.\r

\r

Il ministro sottolinea il risultato storico in termini di ricavi internazionali, pari a 77,5 miliardi di euro nel 2025 (+9% rispetto al 2024). Di conseguenza, la bilancia dei pagamenti registra un saldo positivo di 20,1 miliardi di euro, secondo i dati del ministero delle Finanze.\r

\r

Serge Papin ha inoltre ribadito l'obiettivo fissato dall'ex primo ministro François Bayrou: 100 miliardi di euro di entrate turistiche entro il 2030.","post_title":"Francia: 102 mln di visitatori internazionali nel 2025 e ricavi in crescita del 9%","post_date":"2026-02-19T12:19:37+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1771503577000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507748","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Riflettori puntati sulla Calabria per l'estate 2026 di Ryanair che rafforza l'offerta sulla scia dell’abolizione, da parte del presidente della Regione Occhiuto, dell’addizionale municipale. \r

\r

L'operativo prevede 4 aeromobili basati (2 a Lamezia e 2 a Reggio), per un investimento totale da 400 milioni di dollari nella Regione: «Questa crescita permetterà di raggiungere 3,2 milioni di passeggeri annui (+14%), supportare oltre 2.500 posti di lavoro e potenziare turismo e connettività in Calabria - afferma Fabrizio Francioni, head of communications Italy Ryanair -.\r

Addizionale municipale\r

\"Grazie alla decisione del presidente Occhiuto di abolire l’addizionale municipale, Ryanair ha già effettuato importanti investimenti in Calabria. Ora invitiamo il Governo italiano a seguire l’esempio della Calabria e a eliminare a livello nazionale questa tassa, affinché Ryanair possa garantire una crescita ancora più trasformativa, con l’aggiunta di 40 aeromobili (+4 miliardi di dollari), 20 milioni di passeggeri in più, 250 nuove rotte e 15.000 nuovi posti di lavoro in tutta Italia».\r

\r

Nel dettaglio, il network della low cost irlandese si dipanerà attraverso 42 rotte, incluse 5 nuove da Lamezia per Bratislava, Budapest, Saarbrücken, Sofia & Varsavia. Previsto anche l'aumento delle frequenze su rotte esistenti: da Reggio a Milano Malpensa, Torino e Venezia; da Crotone a Milano Bergamo & Bologna.","post_title":"Ryanair punta ai 3,2 mln di passeggeri in Calabria: 5 le nuove rotte","post_date":"2026-02-19T11:11:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1771499490000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507749","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«I numeri di queste Olimpiadi Invernali vanno già oltre le più rosee aspettative e confermano come nel nostro Paese e nel mondo lo sport superi ogni ideologia; i Giochi organizzati in Regione Lombardia e in Veneto piacciono, sono belli da seguire nelle diverse discipline e stanno raggiungendo dei risultati incredibili con la presenza di tanti spettatori».\r

\r

Ha espresso così la propria soddisfazione Attilio Fontana, presidente Regione Lombardia, per il momento storico che la Regione e l’Italia intera stanno vivendo, in occasione della presentazione dell’offerta turistica e delle potenzialità della Valtellina, in quanto \"leading destination of the olympic winter games\".\r

\r

Presenti presso l’Arena Experience di Casa Lombardia a Milano anche Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 e Andrea Varnier, ad della Fondazione.\r

\r

«In questi contesti congiunturali si deve lavorare in modo compatto, con i nervi saldi e con una dinamica collaborativa. - ha affermato Malagò - Tutti si sono dimostrati competenti e hanno lavorato con impegno nel seguire i Giochi. È stato proprio come avevo immaginato! Abbiamo davanti ancora dei giorni pieni e la cerimonia conclusiva a Verona. Ricordo che Milano sarà poi contesto paralimpico, con tutto ciò che implica questa parola, anche sotto il profilo sociale e culturale. Ringrazio tutti». Un ringraziamento a cui Fontana ha risposto ricordando l’impegno instancabile di Malagò per portare queste Olimpiadi Invernali in Italia. È stato l’ad Varnier a presentare i dati che riguardano la Lombardia come territorio ospitante dei giochi olimpici.\r

\r

«Le competizioni sono ancora in corso, ma i numeri indicano che il modello dei Giochi Diffusi è stato perfettamente capito. La Lombardia ha sette venue: quattro a Milano, due a Livigno e una a Bormio. Abbiamo diviso così anche le discipline: quattro si svolgono a Milano - hockey, speed skating, pattinaggio di figura e short track - due a Livigno - sci acrobatico e snowboard - e due a Bormio - sci alpino e sci alpinismo, che è oggi entrato nel panorama delle discipline olimpiche e le cui competizioni sono in corso.\r

\r

In Lombardia sono stati coinvolti 1.655 atleti - più della metà dei partecipanti ai giochi - sono state assegnate 441 medaglie e si sono svolti 64 eventi. Il modello diffuso ha fatto sì che venissero allestiti diversi villaggi: perché una delle caratteristiche uniche delle Olimpiadi è che gli atleti stanno sempre insieme. E questo è un punto di grandissimo valore. In Lombardia abbiamo un villaggio olimpico “tradizionale” a Milano - un edificio che l’anno prossimo diventerà il maggior studentato d'Italia - mentre a Bormio e a Livigno i villaggi sono stati allestiti in strutture alberghiere contigue già esistenti ricreando l'atmosfera del villaggio con la stesso ambiente, la stessa filosofia e gli stessi servizi che si trovano a Milano. \r

\r

Importante il dato dei pasti forniti, che sono stati 120mila - e questo indica il volume di lavoro relativo all'alimentare - e offriamo più di 2.600 posti letto. Grande non solo il successo sportivo, ma anche quello di pubblico. In Lombardia è stato venduto il 64% dei biglietti disponibili e l'occupazione media di tutte le sessioni è del 88%, non solo di quelle di gara in Italia, ma anche delle qualificazioni.\r

\r

Ed è un tasso molto alto. Quanto alla provenienza, oltre agli italiani, a Milano e c'è una prevalenza degli statunitensi (24,4%), seguiti dagli olandesi (10,3%), che amano le gare di short trak e speed skating e riempiono di arancione Rho Fiera, quindi i tedeschi (9,2%). Invece in Valtellina gli ospiti sono soprattutto americani (27,5%), svizzeri (14,5%) e, infine, tedeschi (11,4%). Guardando alle diverse discipline sono sold out le poche sessioni di sci d’alpinismo previste, ma sono vicine al 100% anche le competizioni di tutti gli altri sport, considerate nel loro insieme: speed skating (95%), short track (94%), pattinaggio di figura (92%), hockey (90%), sci alpino (94%) con un dato più basso per snowboard (69%) e sci acrobatico (70%) perché a Livigno sono in programma moltissime sessioni di queste discipline e la percentuale indica l’occupazione media.\r

\r

Per intrattenere gli spettatori abbiamo inoltre creato delle attività nei nostri Fan village che in Lombardia sono 3 e si trovano a Milano, Livigno e Bormio. Stanno facendo dei numeri straordinari: 260mila visitatori a Milano, 32mila a Livigno e 22mila a Bormio. L’esperienza viene replicata anche negli altri territori (Val di Fiemme, Anterselva e Cortina), quindi ci sono in totale 6 Fan village. Significativo anche il boom delle attività digitali di Fondazione Milano Cortina 2026, che in questi giorni hanno avuto un 100% di crescita. Termino con i dati delle televisioni relativi alla prima settimana e davvero impressionanti: in soli 5 giorni Milano-Cortina ha oltrepassato l’intero periodo di Pechino; il sito Olymipics, che racconta i Giochi in corso, nella prima settimana ha avuto 7,5miliardi di contatti.\r

\r

Ci sono un aumento delle ore di trasmisione e dello share - sempre rispetto a Pechino - sia per Warner Bros. Discovery, che per Obs che per la Rai, che sta facendo ottimi ascolti; il dato interessante è che lo share del 20% è sotto i 35 anni, - conclude Varnier - quindi, grazie a Cortina e anche a Parigi, i Giochi sono tornati a essere giovani».\r

Chiara Ambrosioni","post_title":"Milano Cortina 2026: un successo che coinvolge i giovani nelle parole di Fontana, Malagò e Varnier","post_date":"2026-02-19T10:56:36+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1771498596000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507471","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il panel “La potenza del cinema nella narrazione dei territori” ha celebrato il potere delle immagini che rendono l’Italia protagonista sullo schermo e ha raccontato il ruolo delle Film Commission per il cinema, per il territorio e anche per il turismo.\r

\r

«Una Film Commission è una struttura regionale che permette di presentarsi al mondo in forma coordinata, come sistema paese. - spiega Antonio Parente, dell’Apulia Film Commission - Abbiamo uniformato il modo di parlare con i produttori e unito gli strumenti finanziari e organizzativi per supportare shooting e sopralluoghi. Dopo un lungo lavoro condiviso oggi abbiamo 20 Film Commission in 21 regioni, operative e connesse. Quando arriva un produttore americano non si chiede dove sia il confine tra una regione e l'altra, lui vuole rendere economica e sostenibile la sua operazione. E noi agevoliamo il suo lavoro: aiutiamo le regioni a definire un supporto sostanziale con diversi servizi da un punto di vista economico e formale. Che si tratti di pubblicità, film, serie o lungometraggi d’autore».\r

\r

Nel corso degli anni molte regioni italiane si sono trasformate da semplici location in ecosistemi produttivi permanenti, che attraggono produzioni anche internazionali, generando occupazione qualificata e attivando le filiere locali. Parlando del lavoro di ogni Film Commission Paolo Manera, della Film Commission Torino Piemonte, sottolinea: «Seguiamo tutte lo stesso modus operandi, con uno schema in cinque fasi. La prima è la “comunicazione”, quindi facciamo un grande lavoro per raccontare alle realtà locali - dalle scuole alle associazioni commercianti - quello che accadrà realizzando del materiale per il grande schermo, per le piattaforme e per i social media e quale sia il valore della ricaduta economica. Poi c’è la fase dei “sopralluoghi”, poi c’è il momento delle “riprese” e anch’esso crea turismo. Ben 5000 persone sono accorse per seguire lo shooting di Fast & Furious e potete immaginare le decine di telefonate di protesta... Fase quattro l’”uscita”: facciamo tante serate e anteprime per raccontarci e per fare in modo che tutti quelli che hanno lavorato alla realizzazione del film rivivano in una grande festa non le difficoltà delle interruzioni del quotidiano, ma le emozioni vissute. L’ultima fase, la quinta, è il farci promotori, come Film Commission, di mostre fotografiche, incontri con le scuole e iniziative che diventino cineturismo. A quel punto serie come Lidia Poët o Elisa di Rivombrosa - che sono stati i nostri cult - trovano un senso, perché diventano parte di un percorso; con questo sguardo abbiamo realizzato il portale “Italy for Movies”, che racconta il territorio italiano attraverso siti divenuti iconici grazie al cinema».\r

\r

\r

\r

Parlando dell’equilibrio tra le produzioni cinematografiche e le esigenze del territorio Michaela Guenzi, della Fondazione Lombardia Film Commission, spiega come si tratti di un lavoro di grande diplomazia: «Ci cerchiamo vicendevolmente perché al produttore servono i nostri servizi sul territorio, mentre a noi servono i produttori e le loro storie proprio per raccontare il territorio, che - a seconda dei casi - può diventare contenitore o protagonista. Le Film Commission sono al centro del dialogo tra le istituzioni che gestiscono un patrimonio e i produttori che lo devono utilizzare. Noi come Lombardia Film Commission e territorio siamo giovani ma camaleontici per l’audiovisivo. A Milano abbiamo i tombini di Diabolik, a Pavia le Aquile Randagie di Gianni Aureli, a Crema Call Me By Your Name, al Campo dei Fiori di Varese il remake di Suspiria di Guadagnino».\r

\r

«In Toscana abbiamo dovuto svincolarci dall'idea che il cinema potesse essere un'utile ancella ai fini turistici, perché il nostro scopo è l’arte cinematografica. - afferma Stefania Ippoliti di Toscana Film Commission - Dipendiamo molto dagli assessorati alla cultura, che collaborano con lo sviluppo economico e con la parte imprenditoriale delle industrie coinvolte dal cinema e anche con la parte turistica. La Toscana è una terra scelta da secoli dai visitatori di tutto il mondo, quindi non è facile dimostrare che aver accolto una certa produzione abbia prodotto un nuovo flusso di visitatori o abbia raggiunto un preciso target di pubblico. Quando abbiamo mosso i primi passi come Film Commission abbiamo dovuto prendere le misure sia per noi stessi che per i nostri interlocutori politici e capire dove potessimo dare il meglio».\r

\r

E, ancora, l’esempio dell’Apulia Film Commission «È stata istituita nel 2008 - ricorda Antonio Parente - All’inizio abbiamo sottolineato la connotazione geografica e la bellezza del paesaggio, restituendo anche la regione all’Italia come luogo di vacanza, ma poi abbiamo visto come differenti prodotti audiovisivi possano ribaltare la nostra percezione dei luoghi. Penso alla trilogia salentina di Fernan Özpetek, che celebra la bellezza del barocco leccese e ha attirato tanti turisti americani per il riconoscimento che l’autore e regista ha avuto al al Tribeca Film Festival di New York. Anche Le indagini di Lolita Lobosco hanno ribaltato la percezione di Bari da parte dell’Italia».\r

\r

\r

\r

I numeri del settore\r

In chiusura alcuni dati: il “Media tourism” - che spazia dal grande schermo alle piattaforme, fino ai social media - è un fenomeno misurabile. Secondo una ricerca di Jfc Tourism & Management in Italia genera circa 600 milioni di euro l’anno e 1,3 milioni di pernottamenti direttamente collegati a film e serie, oltre a 11 milioni di visite giornaliere nei luoghi delle produzioni: è il fenomeno del cosiddetto set-jetting. Guardando, in particolare, alla Toscana e alla Puglia, tra il 2023 e il 2025, la Toscana Film Commission ha registrato circa 150 produzioni l’anno, con un indotto economico medio di 10 milioni di euro annui. Le province più scelte sono state Firenze, Pisa, Lucca e Siena, che hanno ospitato produzioni come I Delitti del Barlume, Disclaimer, The Brutalist, Fbi International e Il Mostro. Mentre in Puglia, secondo l’Apulia Film Commission, tra il 2020 e il 2024 139 produzioni hanno generato 79,6 milioni di indotto diretto e 160 milioni di indotto indiretto. Ad esempio: le 50 giornate di lavorazione girate a Taranto de Il Commissario Ricciardi, hanno prodotto 1,66 milioni di euro di spesa locale.\r

(Chiara Ambrosioni)\r

\r

","post_title":"Italia protagonista sul grande schermo: il lavoro delle Film Commission e il media tourism","post_date":"2026-02-19T10:56:11+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1771498571000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507755","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_505733\" align=\"alignleft\" width=\"450\"] Il ministro Daniela Santanchè[/caption]\r

\r

\"Per quanto riguarda il ministero del turismo, noi oggi dovremmo avere le disponibilità\" per \"5 milioni\" di euro per l'attivazione di campagne promozionali in merito ai territori colpiti dal ciclone Harry.\r

Lo ha detto la ministra del turismo, Daniela Santanchè, a margine della presentazione dell'indagine dell'Osservatorio destination wedding in Italy di Convention Bureau Italia e della sua divisione Italy for Weddings, a Roma.\r

\r

\"Non vorremmo aggiungere a un danno un altro danno - ha aggiunto -. Siccome vanno in giro per il mondo immagini che fanno pensare che non si possa andare in vacanza in Sicilia, in Sardegna, in Calabria, noi faremo una controinformazione per dire che invece si può andare ed è meglio se quest'anno si scelgono anche queste regioni, perché credo che sarebbe un bel gesto. Quindi oggi facciamo il Consiglio dei Ministri, ci metteremo al lavoro per presentare questa campagna a una fiera molto importante a Berlino, visto che la Germania è il primo mercato di riferimento di tutte e tre le regioni\".","post_title":"Santanchè: 5 milioni di euro per promuovere i territori colpiti dal ciclone Harry","post_date":"2026-02-19T10:49:40+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1771498180000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507746","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Ansa riporta la notizia che l'Arabia Saudita sta ridimensionando i piani per la costruzione di 81 resort di lusso sul Mar Rosso entro il 2030, hanno riferito alcune fonti all'Afp, l'ultimo taglio ai progetti multimiliardari del regno volti a diversificare l'economia.\r

\r

Red Sea Global (RSG) ha negato i piani di ridimensionamento, affermando che il progetto sarebbe proseguito dopo il completamento della fase iniziale di 27 resort quest'anno.\r

Tuttavia, fonti a conoscenza dei piani, che hanno richiesto l'anonimato, hanno affermato che la costruzione si fermerà alla fine del 2026, con la perdita di decine di posti di lavoro presso RSG e centinaia presso le imprese appaltatrici.","post_title":"Arabia Saudita ridimensiona i piani per gli 81 resort lusso nel Mar Rosso","post_date":"2026-02-19T10:43:45+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1771497825000]}]}}