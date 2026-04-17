FlyOne Armenia debutta a Milano Bergamo il 1° maggio con un volo per Yerevan Debutterà il prossimo 1° maggio all’aeroporto di Milano Bergamo FlyOne Armenia, con un collegamento bisettimanale verso Yerevan, importante porta d’accesso alla regione del Caucaso. L’operativo prevede due voli settimanali, il ​​venerdì e la domenica, con partenze serali da Milano Bergamo e pomeridiane da Yerevan. La capitale dell’Armenia diventa la 152ª destinazione raggiunta dall’aeroporto di Milano Bergamo, mentre con FlyOne Armenia sale a 23 il numero totale di compagnie aeree che si operano voli di linea. “L’introduzione di Yerevan aggiunge una dimensione unica al nostro network, aprendo le porte a una destinazione che coniuga un forte appeal turistico con importanti legami comunitari – commenta Giacomo Cattaneo, direttore commercial aviation, marketing & communications di Sacbo -. Riflette inoltre il nostro impegno costante nell’individuare e sviluppare rotte che rispondano all’evoluzione della domanda dei passeggeri, in particolare verso i mercati meno serviti. Siamo fiduciosi che questo servizio avrà successo e amplierà ulteriormente la scelta a disposizione dei nostri passeggeri.” FlyOne Armenia è una compagnia aerea che fa parte del più ampio Gruppo FlyOne. Opera con una flotta di aeromobili della famiglia Airbus A320 e ha costantemente sviluppato la sua rete in Europa, Asia centrale, Caucaso e Medio Oriente a tariffe accessibili. Il nuovo collegamento consolida ulteriormente il ruolo dell’aeroporto di Milano Bergamo come porta d’accesso ai mercati al di fuori dell’Unione europea. Attraverso Yerevan, i passeggeri possono connettersi a numerose destinazioni in Asia centrale. Condividi

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La capitale dell'Armenia diventa la 152ª destinazione raggiunta dall'aeroporto di Milano Bergamo, mentre con FlyOne Armenia sale a 23 il numero totale di compagnie aeree che si operano voli di linea.\r

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\"L'introduzione di Yerevan aggiunge una dimensione unica al nostro network, aprendo le porte a una destinazione che coniuga un forte appeal turistico con importanti legami comunitari - commenta Giacomo Cattaneo, direttore commercial aviation, marketing & communications di Sacbo -. Riflette inoltre il nostro impegno costante nell'individuare e sviluppare rotte che rispondano all'evoluzione della domanda dei passeggeri, in particolare verso i mercati meno serviti. Siamo fiduciosi che questo servizio avrà successo e amplierà ulteriormente la scelta a disposizione dei nostri passeggeri.”\r

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FlyOne Armenia è una compagnia aerea che fa parte del più ampio Gruppo FlyOne. Opera con una flotta di aeromobili della famiglia Airbus A320 e ha costantemente sviluppato la sua rete in Europa, Asia centrale, Caucaso e Medio Oriente a tariffe accessibili.\r

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Il nuovo collegamento consolida ulteriormente il ruolo dell'aeroporto di Milano Bergamo come porta d'accesso ai mercati al di fuori dell'Unione europea. Attraverso Yerevan, i passeggeri possono connettersi a numerose destinazioni in Asia centrale.","post_title":"FlyOne Armenia debutta a Milano Bergamo il 1° maggio con un volo per Yerevan","post_date":"2026-04-17T12:42:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1776429727000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511987","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" La Croazia debutta oggi alla 48a edizione della fiera Tempo Libero 2026 che si svolge a Bolzano ed è visitabile fino a domenica, 19 aprile. L'Ente nazionale croato per il turismo è infatti presente alla manifestazione internazionale dedicata a vacanze, sport, outdoor, food, campeggio e tempo libero (stand D24/58) insieme a 9 partner co-espositori tra cui gli enti per il turismo delle regioni: Istria, Lika-Senj, Zara, Šibenik-Knin, Spalato-Dalmazia, Dubrovnik-Neretva, Zagabria e Međimurje con le Terme Sveti Martin,\r

Dalla splendida costa adriatica punteggiata da oltre 1.200 isole, fino all’entroterra, la Croazia offre esperienze e itinerari pensati per tutte le stagioni. In Istria percorrete le strade del vino e dell’olio d’oliva oppure esplorate il territorio in bicicletta lungo percorsi panoramici.\r

Il Quarnaro, Regione europea della Gastronomia e dello Sport 2026, è terra di deliziosi scampi e del vino autoctono Žlahtina. E proprio in tema di sport, le isole quarnerine offrono trekking vista mare e tour in bicicletta.\r

Nella Croazia continentale l’avventura continua tra canoa e kayak sul fiume Sava e sulla ciclabile più lunga d’Europa lungo la Drava. La Regione di Međimurje unisce natura e wellness grazie alle Terme Sveti Martin, primo resort europeo di benessere e salute.\r

La capitale Zagabria offre un mix di cultura, vita urbana ed eventi. Tra le mete naturalistiche più celebri spiccano i Laghi di Plitvice, nel cuore della regione di Lika-Senj, con sedici laghi collegati da cascate, sentieri e foreste rigogliose.\r

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[caption id=\"attachment_511989\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Punta d'oro - Bol (isola di Brač) by Zoran Jelača[/caption]\r

Le regioni costiere di Zara e Šibenik sorprendono con scenari da sogno come il Parco nazionale di Paklenica, le isole Kornati e il Parco nazionale di Krka, da esplorare con escursioni a piedi, in bici o in barca.\r

La Dalmazia centrale è terra di siti Unesco come il Palazzo di Diocleziano a Spalato e il centro storico di Trogir, mentre di fronte a Spalato si stagliano le isole di Brač, Hvar e Vis.\r

Infine, Dubrovnik affascina con le sue imponenti mura medievali lunghe circa 2 km e il Monte Srđ, perfetto per trekking con una vista spettacolare sulla città e sul mar Adriatico. Ad abbellire la regione di Dubrovnik ci pensano le isole di Korčula, Mljet e Lastovo.","post_title":"Croazia protagonista alla fiera del Tempo Libero, in corso a Bolzano fino al 19 aprile","post_date":"2026-04-16T12:18:06+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1776341886000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511981","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Compie 10 anni il riconoscimento Unesco della birra delle Fiandre, come patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Fra tradizione secolare e nuove sperimentazioni, la cultura birraria fiamminga continua a sorprendere chi la avvicina per la prima volta e a confermarsi punto di riferimento per gli appassionati di tutto il mondo.\r

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Una selezione di birrifici, esperienze legate alla birra, festival birrari ricorrenti, come il Toer de Geuze, nel Pajottenland o il Bierpassie Weekend ad Anversa, è disponibile nella pubblicazione dedicata alla cultura della birra belga.\r

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Ogni sorso di birra belga è una vera e propria immersione nell'autenticità culturale delle Fiandre, un rituale che si intreccia armoniosamente con le altre esperienze che la regione ha da offrire: natura, arte e patrimonio e una tradizione gastronomica di alto livello.\r

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È con le due ruote, tuttavia, che la birra trova il suo più naturale e perfetto connubio. Cinque percorsi ciclabili dedicati alla birra – parte degli itinerari Flanders Finest - offrono esperienze uniche. La Lambic-Geuze Route si snoda tra le colline del Pajottenland e della valle del fiume Zenne, l'itinerario Dieric Bouts, partendo dalla città natale del famoso Maestro Fiammingo, Lovanio, unisce la tradizione brassicola all'arte, svelando il significato culturale di questa bevanda attraverso le bellezze artistiche della regione.\r

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Nel Westhoek, invece, un percorso immerso tra i filari di luppolo racconta un passato intenso, dove si intrecciano le memorie dei cimiteri militari e la storia di antichi birrifici. La Mechelen-Boom propone un affascinante tragitto lungo quattro fiumi, alternando aree naturali, imponenti palazzi storici e l'accoglienza calorosa di birrifici e caffè locali. Infine, per i ciclisti più arditi, le Ardenne fiamminghe rappresentano un vero paradiso, fra panorami mozzafiato, birrifici storici e luoghi di ristoro accoglienti. \r

Il Belgian Beer Weekend debutta a Venezia\r

Alla cultura della birra belga è dedicato da oltre un quarto di secolo uno dei festival più prestigiosi al mondo, il Belgian Beer Weekend, che dal 1998 trasforma la Grand’Place di Bruxelles, in un tempio vivente della birra artigianale. Quest'anno, per la prima volta nella sua storia, il Belgian Beer Weekend lascia Bruxelles per la sua prima edizione europea e sceglie Venezia come nuova sede. Dal 18 al 20 aprile oltre 25 birrifici belgi, dai micro a conduzione familiare alle leggendarie abbazie trappiste, presentano le loro creazioni ai piedi del Ponte di Rialto, tra degustazioni e talk, a cui prenderà parte anche VisitFlanders, partner dell’evento. ","post_title":"Fiandre: 10 anni di Unesco per la birra belga. E a Venezia sbarca il Belgian Beer Weekend","post_date":"2026-04-16T11:57:04+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1776340624000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511942","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Legend of the Seas presenta nuove formule di intrattenimento che da luglio saranno disponibili a bordo della nave della flotta di di Royal Caribbean.\r

Tra le esperienze di intrattenimento nuove e rivisitate figurano appuntamenti da non perdere, come ad esempio il nuovissimo spettacolo acquatico con tuffatori che sfidano la gravità, acrobati, robot e ballerini presso l’AquaTheater. \"Shockwave\" fonde l'energia dell'hip hop e il balletto classico per esplorare la forza e la fragilità dell'acqua.\r

E ancora, Fusion è un nuovo spettacolo di pattinaggio su ghiaccio che cattura le forze della natura con pattinatori di livello mondiale e una tecnologia di produzione all'avanguardia: sarà ambientato nell'Absolute Zero, la più grande arena di ghiaccio in mare.\r

Al suo debutto in mare al Royal Theater, il musical di Broadway “Charlie and the Chocolate Factory” di Roald Dahl darà vita al mondo di Willy Wonka in uno spettacolo ricco di sorprese. America’s Got Talent Live offrirà alle famiglie di tutto il mondo una versione rivisitata dell’amato show di varietà, segnando su Legend il suo debutto assoluto in mare. Oltre agli spettacoli di Legend, le famiglie avranno numerose occasioni per divertirsi al quartiere Surfside con, per esempio, Quack Bash, una vera festa in piazza con musica, truccabimbi e altro ancora. Da non perdere anche gli omaggi alle destinazioni di tutto il mondo con la parata Voyage to Adventure sulla Royal Promenade.\r

Infine, oltre alle produzioni, Legend avrà oltre 45 musicisti che si esibiranno in 20 bar, lounge e 7 locali con musica dal vivo.\r

Enterteinment in 28 locali\r

Sul fronte dell'enterteinment, sono 28 i locali dove mangiare e bere. Fra gli altri, si segnala il Royal Railway – Legend Station, un locale immersivo che riproduce realisticamente l’accesso e l’esperienza a bordo di un raffinato vagone ristorante, introdotto per la prima volta su Utopia of the Seas, porterà i commensali verso nuove destinazioni lungo le antiche Vie della Seta.\r

All'Hollywoodland Supper Club gli ospiti vivranno una serata all’insegna del glamour con un nuovo concept di supper club ispirato all’età d’oro di Hollywood.\r

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","post_title":"Legend of the Seas svela i suoi punti di forza, fra nuovi spettacoli ed esperienze culinarie","post_date":"2026-04-16T10:01:15+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1776333675000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511892","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il progetto “White Garden”, comincia a prendere forma. Il complesso ricettivo che sorgerà alle porte di Yerevan opererà sotto il marchio Best Western Premier. Si tratta di una tappa fondamentale nella strategia di espansione di Bwh Hotels nella regione: White Garden è il primo sviluppo di questo tipo da quando l'area è entrata sotto la gestione della divisione italiana del gruppo, BWH Hotels Italy & South-East Europe.\r

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Il progetto\r

Il White Garden sorgerà su un’area di 6.500 metri quadrati nel distretto di Yeghvard, una zona elevata e panoramica che si sta affermando come il nuovo “polmone verde” dell’area metropolitana. Da qui, lo sguardo abbraccia un paesaggio spettacolare: quattro catene montuose, Ararat, Hatis, Ara e Aragats, circondano il complesso a soli dieci minuti da Yerevan. Questo sviluppo si inserisce nel più ampio processo di trasformazione urbanistica della capitale armena. Il progetto prevede 140 appartamenti, caratterizzati da design contemporaneo e finiture di pregio.\r

«L’avvio di questo cantiere in Armenia conferma la nostra visione di crescita in territori ad alto potenziale, dove la domanda di ospitalità di qualità è in costante aumento – commenta Fabrizio Doria, cdo di Bwh Hotels Italy & South-East Europe -. Con White Garden portiamo l’eccellenza del brand ‘Best Western Premier’ in un contesto che unisce natura e vicinanza urbana, offrendo una soluzione capace di intercettare sia il viaggiatore internazionale, sia l’investitore alla ricerca di rendimenti solidi e gestione professionale».\r

Il complesso è stato progettato per offrire un’esperienza di soggiorno d’eccellenza, capace di rispondere sia alle esigenze delle famiglie, sia a quelle del segmento business. L’offerta si distinguerà per una wellness area d’avanguardia, che integra un moderno complesso termale, spa, palestra e piscina, affiancati da spazi dedicati al tempo libero: il ristorante, l’anfiteatro all’aperto e aree gioco pensate per i più piccoli. La vicinanza ai principali servizi urbani e ai collegamenti per il centro di Yerevan, renderà il White Garden una soluzione ideale per chi cerca comfort, qualità e un equilibrio autentico tra natura e città.\r

L’investimento si inserisce in un contesto macroeconomico favorevole: secondo i dati del Comitato per il turismo del ministero dell'economia della Repubblica di Armenia e di Armstat, il Paese nel 2024 ha attirato 2,2 milioni di visitatori internazionali, consolidando un trend che nel 2023 aveva già visto il fatturato turistico quasi raddoppiare rispetto ai livelli del 2019 (+97%). «L'Armenia si sta così affermando come una delle mete più interessanti per l’hotellerie internazionale, grazie a una strategia nazionale che punta con decisione su segmenti ad alto valore aggiunto. È una scelta d’elezione in un mercato che sta dimostrando una maturità e una capacità di attrazione internazionale straordinarie, ponendosi come un nuovo punto di riferimento nel panorama turistico del Caucaso».","post_title":"Best Western Premier avvia a Yerevan il progetto White Garden","post_date":"2026-04-15T12:26:21+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1776255981000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511863","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"AmaWaterways mira ad arrivare a una flotta di oltre 50 navi entro il 2032, con 15 nuove unità in Europa e una crescita della capacità superiore al 60% al di fuori della regione, includendo nuove navi in Africa e Asia.\r

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Questo piano parte da una flotta attuale di 31 navi operative, con tre nuove unità già annunciate per il 2027 lungo Reno, Danubio e Mekong. In Europa, la compagnia aveva già confermato otto nuove navi e ne sta aggiungendo altre sette, tra cui una in Portogallo, a conferma di una domanda sostenuta nei mercati principali. L’azienda sta inoltre rafforzando la propria presenza in Africa con una nave aggiuntiva sul fiume Chobe e due nuove navi sul Nilo, una delle quali debutterà nel 2026.\r

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«La nostra espansione riflette la forte domanda sia nei mercati consolidati sia in quelli emergenti - ha dichiarato Catherine Powell, ceo di AmaWaterways -. Le crociere fluviali seguono una chiara traiettoria di crescita e stiamo investendo con uno scopo preciso, ampliando la nostra presenza globale e continuando a migliorare l’esperienza per i nostri ospiti e per i partner di viaggio».\r

Le nuove navi\r

Come parte di questa traiettoria di crescita, AmaWaterways introdurrà ogni anno diverse nuove navi in regioni consolidate ed emergenti, tra cui Ama Nubia, il cui debutto è previsto per settembre 2026 sul Nilo, che si unirà ad AmaDahlia e AmaLilia, con 38 cabine ispirate all’arte e alle texture egiziane.\r

AmaRudi è al debutto nel 2027 come seconda nave a doppia larghezza della compagnia sul Danubio dopo AmaMagna. AmaMaya, anch’essa in lancio nel 2027 sul Mekong, avrà 60 cabine, in linea con l’attuale nave AmaDara.\r

E ancora, AmaFiora, in debutto nel 2027 sul Reno, avrà 76 cabine e AmaClara, in debutto nel 2028 sul Rodano in Francia, avrà anch’essa 76 cabine.\r

AmaGaia, debutterà nel 2028 sul Douro in Portogallo insieme ad AmaVida, AmaDouro e AmaSintra.\r

Infine AmaCleo, in debutto nel 2028 sul Nilo, amplierà la presenza di AmaWaterways in Egitto insieme ad AmaDahlia, AmaLilia e AmaNubia.\r

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L'azienda sta poi portando avanti piani di ulteriore crescita in Africa, incluso un secondo battello sul fiume Chobe insieme a Zambezi Queen.\r

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","post_title":"AmaWaterways: entro il 2032 in pipeline una flotta di oltre 50 navi","post_date":"2026-04-15T11:17:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1776251876000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511850","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_511860\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Claudia Spreafico e Marino Pagni[/caption]\r

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Se una parte del mondo è in difficoltà, un'altra parte continua a riscuotere l'interesse dei viaggiatori. Riflettori puntati sull'America Latina, che in questa delicata fase della crisi internazionale offre una rosa di destinazioni sicure e agevolmente raggiungibili dall'Europa. A confermarlo è il general manager di Tour2000AmericaLatina, Marino Pagni, intervenuto a Milano durante una serata riservata al trade organizzata in collaborazione con Procolombia.\r

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«Malgrado la difficile congiuntura internazionale - spiega il manager - le prenotazioni verso le aree che fanno parte del nostro portfolio di offerta non si sono fermate e in prospettiva dovrebbero continuare a macinare numeri. In linea generale, al momento la difficoltà maggiore deriva dall'aumento delle tasse aeroportuali, che va a incidere sulle nuove prenotazioni. Resto comunque ottimista: stiamo vivendo una situazione per certi versi \"assurda\", che dovrà per forza sbloccarsi».\r

La linea Slow Travel\r

Intanto, Tour2000AmericaLatina prosegue sulla strada della diversificazione dell'offerta, con l'ultima novità degli Slow Travel, circuiti pensati per chi desidera vivere un viaggio più lento, all'insegna dell'ecosostenibilità, in armonia con il territorio e le popolazioni visitati. «Abbiamo ideato una collezione di una decina di viaggi nelle diverse destinazioni che trattiamo, con il comune denominatore dell'abbinamento a qualche giorno di soggiorno balneare in località particolarmente suggestive - aggiunge Claudia Spreafico, responsabile marketing e comunicazione -. Nel caso della Colombia abbiamo ad esempio previsto il \"Medellin, Cartagena e Barù\", di 12 giorni. Altre soluzioni comprendono \"Rio de Janeiro e Paraty\" in Brasile, \"Guatemala e Corn Island\" o \"Perù e Curacao\"».\r

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Se quello dello Slow Travel è uno dei segmenti percorribili, \"I Viaggi di Marino\" lanciati lo scorso settembre sono già una certezza. «Ci sono date sold out, come quella del prossimo tour in Argentina. Anche in questo caso, si tratta di viaggi particolari, riservati a un numero limitato di persone che desiderano entrare in contatto con alcuni degli aspetti qualificanti di un territorio» spiega Pagni.\r

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La serata milanese presso il ristorante colombiano Mamajuana è parte di un ciclo di sei incontri organizzati fra Milano, Verona, Bologna, Roma e Firenze in collaborazione con Procolombia per mettere a fuoco le potenzialità del Paese. «Una destinazione che ha tantissimo da offrire - puntualizza Pagni - dalla natura alle città, dal mare caraibico di San Andres all'Amazzonia. Una meta facilmente raggiungibile grazie ai collegamenti operati da diversi vettori fra i quali Air Europa o Air France-Klm, che consentono di volare su Bogotà, Medellin o Cartagena».\r

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","post_title":"Tour2000AmericaLatina: «La linea Slow Travel per dare slancio al Sudamerica»","post_date":"2026-04-15T11:01:43+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1776250903000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511824","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una zona di 350 metri quadrati, accessibile 24 ore su 24: è la nuova aerea Pet inaugurata all'aeroporto di Palermo, dedicata a chi viaggia con i propri animali, ai cani che assistono individui con fragilità o a chi è di passaggio per accompagnare i propri cari.\r

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Il Falcone Borsellino diventa così l’unico scalo aereo del Sud Italia ad aver attivato un’area di questo tipo, il sesto in Italia (Milano Linate, Roma Fiumicino, Bologna, Cagliari, Olbia).\r

L’area Pet si trova nel corridoio esterno tra le due rampe di accesso al terminal (livello partenze), caratterizzato dalla presenza delle installazioni artistiche \"torri del sale\". \r

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«L’introduzione dell’area Pet rappresenta molto più di un nuovo servizio, è un segnale concreto della direzione strategica che stiamo imprimendo allo sviluppo dell’aeroporto di Palermo - commenta Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo -. Oggi gli scali competitivi a livello europeo non si misurano più solo sui volumi di traffico, ma sulla qualità dell’esperienza offerta, sull’inclusività e sulla capacità di rispondere ai bisogni reali dei viaggiatori.\r

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«Si tratta di un tassello coerente con la nostra visione industriale, e cioè costruire un aeroporto sempre più integrato nel territorio, sostenibile e orientato agli standard internazionali, capace di attrarre nuovi flussi e migliorare la qualità percepita del servizio».\r

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Da uno studio emerge che il 30% dei proprietari, circa 8,4 milioni di persone, preferisce viaggiare con il proprio animale. Eppure, il 15% è costretto a lasciarlo a casa a causa delle limitazioni delle destinazioni. \r

Ricca di verde e di essenze mediterranee, l’area è dotata di diversi elementi di arredo urbano: water point, le fontanella dedicate con ciotole integrate per l'abbeveraggio degli animali; i cestini multifunzionali dotati di dispenser per sacchetti igienici; panchine in legno e acciaio per la sosta confortevole dei proprietari, illuminazione.\r

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Nelle prossime settimane l’area pet sarà ulteriormente migliorata con il prato. In questo modo, i cani potranno accompagnare i viaggiatori in tutta serenità, evitando lo stress che potrebbero subire in ambienti con molta gente e rumorosi come l’aeroporto.","post_title":"All'aeroporto di Palermo inaugurata un'area Pet da 350 metri quadrati, aperta h24","post_date":"2026-04-15T09:15:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1776244516000]}]}}