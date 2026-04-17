Ita Airways e Volotea: operativo il nuovo accordo di codeshare bilaterale Nuovo accordo di codeshare bilaterale tra Ita Airways e Volotea: le due compagnie aeree ampliano così ulteriormente le opportunità di viaggio e offrono ai passeggeri una rete combinata capillare che conta fino a 104 combinazioni disponibili (O&D). L’intesa fa perno sull’attuale network Volotea verso Roma Fiumicino e sulla rete di Ita Airways sull’hub romano, consentendo collegamenti più efficienti tra numerose destinazioni europee e ampliando sensibilmente le possibilità di connessione. La collaborazione permetterà, una volta che sarà completata l’implementazione tecnica, di incrementare la connettività via Roma Fiumicino verso le destinazioni italiane ed europee del network di Ita Airways, quali Milano Linate, Catania, Palermo, Brindisi, Trieste, Genova, Reggio Calabria, Francoforte, Parigi, Londra, Zurigo, Tirana, Amsterdam, offrendo nuovi itinerari anche attraverso gli hub di Madrid e Barcellona verso destinazioni come Murcia, Asturias e Vitoria, operate da Volotea. Allo stesso tempo, l’accordo rafforza la visibilità commerciale di Volotea in nuovi mercati europei e consente a Ita Airways di ampliare la propria offerta includendo destinazioni servite dal network del vettore low-cost. Tra queste figurano città come Asturias, Bilbao, Bordeaux, Lourdes/Tarbes, Nantes e Strasburgo, con ulteriori opportunità di collegamento grazie alle connessioni via Spagna. “Nel percorso avviato con l’accordo di interline sancito lo scorso anno – ha dichiarato Carlos Muñoz, fondatore e ceo di Volotea – seguito dall’offerta congiunta presentata per la partecipazione alle procedure di gara della continuità territoriale in Sardegna, questa partnership è la naturale evoluzione di un processo che ci consente di offrire ai nostri passeggeri un numero ancora maggiore di destinazioni e combinazioni di viaggio, mantenendo al centro comodità, accessibilità e qualità del servizio.” “Con l’accordo di codeshare con Volotea, partner di grande affidabilità, ampliamo ulteriormente le opportunità di viaggio per i nostri clienti – ha sottolineato Joerg Eberhart, ad e direttore generale di Ita Airways – migliorando la connettività da e verso Roma Fiumicino e rendendo più semplice raggiungere numerose destinazioni in Italia e in Europa con un unico biglietto”. Condividi

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Il nuovo amministratore delegato designato è Igor De Biasio. Il manager approda alla guida operativa di Enav lasciando la Presidenza di Terna, incarico che ricopriva dal maggio 2023. De Biasio vanta un curriculum focalizzato sulle infrastrutture strategiche e l’innovazione: è stato per due mandati ad di Arexpo (gestore dell’area Mind di Milano) e siede dal 2018 nel Consiglio di cmministrazione della Rai.\r

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Completano la lista dei consiglieri Stella Mele, Stefano Arcifa, Antonella Ballone e Cristina Vismara.","post_title":"Sandro Pappalardo lascia Ita e sarà il nuovo presidente dell'Enav","post_date":"2026-04-13T11:36:51+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1776080211000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511642","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Etihad Airways fa rotta decisa sulla Cina, con una significativa espansione del network che prevede il lancio di cinque nuove rotte e l’aggiunta di 28 voli settimanali: si tratta di uno dei più consistenti ampliamenti di mercato della compagnia aerea negli ultimi anni.\r

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Il vettore volerà dall'aeroporto Zayed di Abu Dhabi verso Shanghai Pudong (dal 1° ottobre 2026,giornaliero), Guangzhou (dal 4 marzo 2027, giornaliero), Chengdu (dal 5 marzo 2027, 4 voli settimanali), Hangzhou (dal 4 marzo 2027, 5 voli settimanali) e Shenzhen (dal 7 marzo 2027, 5 voli settimanali) portando il totale dei collegamenti nella Cina continentale a 35 voli settimanali su sei destinazioni, compreso il servizio giornaliero già esistente per Pechino Daxing.\r

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Tutti i servizi saranno operati dai Boeing 787-9 Dreamliner, configurati con 28 posti in Business Class e 262 in Economy Class, garantendo un prodotto widebody coerente su tutta la rete cinese ampliata.\r

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Questo aumento di capacità riflette la crescente importanza strategica del corridoio Emirati Arabi Uniti-Cina, posizionando Abu Dhabi come punto di accesso chiave tra la Cina e i mercati del Medio Oriente, dell’Africa, dell’Europa e del Nord America.\r

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«I legami tra gli Emirati Arabi Uniti e la Cina continuano a rafforzarsi, e l’annuncio odierno riflette la solidità duratura e le crescenti prospettive della nostra cooperazione - ha commentato Mohamed Ali Al Shorafa, presidente di Etihad Airways -. L’ampliamento della rete, reso possibile dalla nostra partnership di lunga data con China Eastern, collega destinazioni turistiche uniche a fiorenti centri commerciali, garantendo prosperità economica e valore condivisi e duraturi alle nostre popolazioni».\r

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«La Cina è un mercato strategicamente importante per Etihad e un pilastro fondamentale della crescita del nostro network - ha dichiarato Antonoaldo Neves, ceo del vettore -. Questa espansione rappresenta un aumento significativo della capacità e un chiaro segnale del nostro impegno a lungo termine nei confronti di questo mercato».","post_title":"Etihad Airways investe in modo massiccio sulla Cina e lancia 5 nuove rotte","post_date":"2026-04-13T11:09:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1776078571000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511619","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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[caption id=\"attachment_511620\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Ahmet Olmustur, nuovo ceo di Turkish Airlines[/caption]\r

Nuove nomine nel board of directors e nel ruolo di ceo di Turkish Airlines: Murat Şeker, che ha ricoperto per molti anni ruoli chiave presso il vettore di bandiera nazionale, è stato nominato chairman of the board of directors ed executive committee della compagnia.\r

Ahmet Olmuştur, che per molti anni ha guidato le attività strategiche di vendita e marketing della compagnia in qualità di chief commercial officer è stato nominato chief executive officer del vettore.\r

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Şeker, laureato in ingegneria industriale presso la Marmara University nel 2000, ha conseguito un Master in Economia presso la Sabancı University e un dottorato in Economia presso la University of Minnesota. Nel corso della sua carriera internazionale, ha ricoperto ruoli di rilievo partecipando a diversi progetti operativi ed è stato responsabile della redazione di report strategici e studi accademici su innovazione, imprenditorialità, commercio internazionale e crescita nei Paesi in via di sviluppo durante la sua esperienza come economista presso la World Bank tra il 2008 e il 2013. \r

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Nel luglio 2016 è stato nominato chief financial officer di Turkish Airlines e dal marzo 2021 è membro del Board and the Executive Committee del vettore ed è inoltre membro del Board di Turkish Technic e SunExpress. Dal 2024 è membro del Financial Advisory Council istituito dalla Iata.\r

Nato a Istanbul nel 1980, Ahmet Olmuştur ha completato gli studi universitari in Business Administration presso la Marmara University e ha conseguito un Mba attraverso un programma internazionale svolto in collaborazione con la Long Island University (New York), la European Business School (Londra) e il Pôle Universitaire Léonard de Vinci (Parigi).\r

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Il percorso professionale di Ahmet Olmuştur ha avuto inizio nel 2000, con un ruolo part-time presso il call center di Turkish Airlines. Forte dell’esperienza maturata in uno dei principali punti di contatto della compagnia, ha costruito un percorso di crescita esemplare che lo ha portato a ricoprire posizioni di vertice all’interno del vettore di bandiera nazionale.\r

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Dopo l’esperienza iniziale, ha proseguito la sua carriera in Turkish Airlines come Flight Analyst all’interno della Direzione Revenue Management. Negli anni successivi ha ricoperto diversi ruoli chiave nello stesso ambito, tra cui Manager dei Global Distribution Systems, Manager del Revenue Management e Pricing, e Senior Vice President del Revenue Management.\r

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Dal 2014, Ahmet Olmuştur ha ricoperto il ruolo di chief marketing e sales officer e, dal 2024, ha guidato le operazioni commerciali della compagnia in qualità di cco. Parallelamente, ricopre il ruolo di membro del board e dell’Audit committee di SunExpress, del board di Turkish Technic e dell’Iata Distribution Advisory Council.\r

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[caption id=\"attachment_511621\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Murat Seker, chairman of the Board of Directors ed Executive Committee di Turkish Airlines.[/caption]\r

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","post_title":"Turkish Airlines: Ahmet Olmuştur è il nuovo chief executive officer","post_date":"2026-04-13T09:51:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1776073882000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511501","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo sciopero per Lufthansa: il sindacato Ufo ha annunciato la protesta del personale di cabina per oggi, 10 aprile, dalla mezzanotte fino alle 22. Ad essere colpiti saranno gli hub di Francoforte e Monaco.\r

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La mobilitazione colpirà oltre 90.000 passeggeri di Lufthansa durante il rientro dalle festività pasquali e, secondo l'associazione aeroportuale Adv nella giornata odierna è prevista la cancellazione di oltre 520 voli. \"Si tratta di una misura del tutto sproporzionata\", ha criticato Ralph Beisel, direttore generale di Adv, accusando il sindacato degli assistenti di volo Ufo di accettare \"consapevolmente i massimi disagi\". \r

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Lufthansa ha dichiarato che vi saranno ripercussioni sull'operativo sebbene il numero esatto delle cancellazioni sia rimasto inizialmente incerto. Solo entro le ore 17:00 di venerdì, circa 200 partenze dall'aeroporto di Francoforte risultavano già annullate, secondo i dati del sito web del gestore aeroportuale Fraport. Una portavoce di Fraport ha precisato che per venerdì erano previsti complessivamente circa 1.320 decolli e atterraggi con circa 176.000 passeggeri, ma che le cancellazioni dovute allo sciopero non erano ancora state contabilizzate in tale cifra. Di norma, l'intero Gruppo Lufthansa rappresenta circa il 60% del volume di traffico.\r

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Il sindacato degli assistenti di volo UFO ha indetto una giornata di agitazione per i dipendenti del marchio principale Lufthansa e della sua controllata regionale Cityline. Venerdì, dalle ore 00:01 alle 22:00, saranno interessate dallo sciopero tutte le partenze di Lufthansa dai suoi hub di Francoforte e Monaco. Nello stesso arco temporale, secondo l'Unabhängige Flugbegleiter Organisation (UFO), il personale di cabina di Cityline incrocerà le braccia in nove aeroporti tedeschi.\r

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In Germania, le compagnie aeree del gruppo Discover, Lufthansa City ed Eurowings si faranno carico, ove possibile, di voli supplementari, come comunicato dalla holding. Anche le controllate internazionali come Austrian Airlines, Swiss, Brussels Airlines, Air Dolomiti e Ita Airways cercheranno di offrire frequenze aggiuntive e di impiegare aeromobili più capienti sui collegamenti da e per la Germania.","post_title":"Lufthansa: oggi sciopera il personale di volo. Oltre 90.000 passeggeri coinvolti","post_date":"2026-04-10T08:56:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1775811368000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511447","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways ha cancellato circa il 27% del proprio operativo di domani, 10 aprile, in vista delle azioni di sciopero che coinvolgono il settore del trasporto aereo in Italia per 4 ore (dalle 13:00 alle 17:00).\r

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In una nota sul proprio sito web la compagnia aere invita «tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata dello sciopero, a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito ita-airways.com, nella sezione ​Stato del volo, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto».\r

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Inoltre, i passeggeri «che hanno acquistato un biglietto Ita Airways per viaggiare il 10 aprile, in caso di cancellazione o di modifica dell'orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo se il volo è stato cancellato o ha subito una partenza anticipata di oltre 60 minuti o un ritardo pari o maggiore di 5 ore) entro e non oltre 17 aprile 2026 chiamando il numero ‪‪+39 06 85960020 dall'Italia e dall'estero, oppure contattando l'agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto».\r

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Qui l'elenco dei voli cancellati.","post_title":"Ita Airways cancella il 27% dei voli previsti per il 10 aprile a causa dello sciopero","post_date":"2026-04-09T10:23:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1775730221000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511342","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"American Airlines ha svelato la livrea speciale che omaggia il suo ruolo di official North American airline supplier della Fifa World Cup 26, in collaborazione con Qatar Airways: il Boeing 737-800 è entrato in servizio lo scorso 15 febbraio e sarà visibile quest'estate per tutta la durata del campionato del mondo di calcio.\r

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Non solo: più di 1.460 aeromobili, che rappresentano la maggior parte della flotta di American, sfoggiano un adesivo personalizzato della Coppa del Mondo Fifa 2026™, onorando l'impegno della compagnia aerea nel collegare tifosi e squadre all'evento sportivo più celebrato al mondo.\r

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Lo scorso 2 aprile, American ha dato il via al conto alla rovescia all'evento sportivo con una celebrazione presso l'hub di Miami - la compagnia aerea di casa della città e il principale punto di accesso del Paese verso i Caraibi, il Messico e l’America Latina.\r

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La compagnia aerea ha trasformato l'hangar di Miami in un'esperienza calcistica senza pari con il debutto della livrea dei suoi aerei a tema campionato del mondo, accompagnata da cibi e bevande ispirati alla ricca cultura di Miami e dalle apparizioni delle mascotte ufficiali della Fifa World Cup 2026™.\r

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«Le nostre sponsorizzazioni ci aiutano a creare legami più profondi con i nostri passeggeri, e questa nuova livrea a tema sportivo è solo uno dei modi in cui stiamo portando l'entusiasmo del torneo nella loro esperienza di viaggio» ha dichiarato Caroline Clayton, chief marketing officer e senior vice president of communications di American.\r

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Ad accogliere gli ospiti a Miami sono stati le leggende del calcio Thierry Henry e Tim Howard, insieme a dirigenti americani tra cui Nat Pieper, direttore commerciale, Caroline Clayton, direttore marketing e vicepresidente senior della comunicazione, e Juan Carlos Liscano, vicepresidente delle operazioni di Miami.","post_title":"American Airlines: ecco la livrea dedicata ai Mondiali di calcio","post_date":"2026-04-08T10:12:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1775643160000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511319","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' in calendario dal 24 al 26 aprile prossimi Obiettivo X, l’evento ideato da Ota Viaggi che da sei anni a questa parte si è affermato come uno dei principali momenti di confronto per il turismo organizzato in Italia.\r

L’edizione 2026 si svolgerà in Basilicata, con una dimensione ancora più strutturata, qualificata e strategica, che coinvolgerà oltre 300 agenzie di viaggio provenienti da tutta Italia, insieme ai principali player del comparto turistico, dei trasporti e dei servizi.\r

Il programma prevede l'apertura venerdì 24 aprile, giorno in cui si terrà il momento inaugurale dell’evento “I numeri dell’Italia nel 2025. Previsioni e strategie per il Mare Italia 2026”, che vedrà protagoniste autorità locali e nazionali, insieme alla proprietà di Ota Viaggi.\r

A seguire, il primo appuntamento con Il Club di Ota, uno dei talk più qualificanti dell’intera manifestazione, dal titolo “Concorrenze e Sistemi: Il Mare Italia raccontato dai suoi protagonisti: numeri, mercato e professionalità” un confronto aperto tra tour operator, con gli esponenti di Ota Viaggi, ⁠Nicolaus, Futura Vacanze, ⁠Bluserena e ⁠Th Resorts.\r

La mattina di sabato 25 aprile, invece, sarà dedicata agli incontri b2b con le aziende partner, cuore operativo dell’evento e occasione concreta di relazione tra operatori e agenzie.\r

Nel pomeriggio, poi, spazio ai contenuti strategici con un altro appuntamento de Il Club di Ota, intitolato “La scelta di rappresentare, la scelta di aderire - associazioni e agenzie di viaggio a confronto: aspettative, responsabilità, futuro” un confronto con le associazioni di categoria, che vedrà ⁠Maavi, ⁠Assoviaggi, Aidit, ⁠Fto e ⁠Fiavet focalizzarsi sul valore della rappresentanza e sulle scelte strategiche delle agenzie di viaggio.\r

Sarà poi la volta del focus “Donne che guidano il turismo leadership, competenze e scelte difficili”, panel dedicato alla leadership femminile e al ruolo delle donne nei processi decisionali del settore, che vedrà salire sul palco figure di spicco del turismo italiano provenienti da aziende come Trenitalia, Sabre e ⁠Gbta.\r

La giornata si chiuderà con uno special guest d’eccezione, la cui identità sarà annunciata a breve, pronto a offrire ulteriore visione e spinta strategica all’intera manifestazione.\r

La giornata conclusiva, domenica 26 aprile, sarà invece dedicata a un momento di scoperta del territorio da parte di ospiti e agenzie, con una visita al Club Novasiri Village.\r

L’evento che si avvale del patrocinio di Enit, Regione Basilicata e Apt Basilicata; tra i main partner: Ita Airways, Trenitalia, Allianz Partners, American Express.\r

Ampia la presenza degli event partner, tra cui Msc, Costa Crociere, Qatar Airways, Air Europa, Grimaldi Lines, Gnv, Moby, Tirrenia, Busitalia, Volonline Group, Going, Kappaviaggi e numerosi altri operatori del settore. Presenti anche enti del turismo internazionali, tra cui Visit Brussels, il Ministero del Turismo e del Trasporto Aereo delle Bahamas, l’Ente Spagnolo del Turismo e l’Ente Nazionale Ellenico del Turismo. A rappresentare il comparto, le principali associazioni di categoria: Fiavet, Fto, Assoviaggi, Maavi e Aidit.","post_title":"Ota Viaggi: Obiettivo X si terrà quest'anno in Basilicata dal 24 al 26 aprile","post_date":"2026-04-07T15:18:26+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1775575106000]}]}}