Adrastea Viaggi, Medde: «Il fascino della Alpi cattura sempre più stranieri» «Non c’è più la bassa stagione e gli stranieri stanno aumentando considerevolmente»: Adrastea Viaggi archivia un 2025 etichettato come «il migliore di sempre» dal direttore commerciale, Dario Medde. «La richiesta sta crescendo, non solo per la tratta del Trenino Rosso del Bernina, ma anche per quella dell’Albula, che collega Tirano a St. Moritz, arriva a Coira e poi sale fino a Sargans». Si tratta di due proposte di Ferrovia retica molto apprezzate dalla clientela, grazie alla vicinanza e alla possibilità di abbinare escursioni alla scoperta del territorio. Le altre proposte «Fra le altre, segnalo il viaggio di un giorno alla scoperta di formaggio e cioccolato svizzeri, che con un itinerario in treno su vagoni “Belle Epoque” o con vagoni panoramici da Montreux a Montbovon conduce poi in pullman fino a Gruyères e a Broc. A Gruyères si visiterà il caseificio La Maison du Gruyère, mentre a Broc si farà tappa alla fabbrica di cioccolato Cailler/Nestlè». E ancora, Adrastea propone itinerari alla scoperta della Svizzera a bordo del Trenino Verde delle Alpi, della compagnia Bls, che percorre la linea di valico del Lotschberg e della Simmental. Il percorso collega Domodossola a Briga per proseguire fino a Berna. Fra gli obiettivi 2026 evidenziati da Medde, l’incremento ulteriore dei visitatori stranieri, che possono utilizzare ad esempio lo Swiss Travel Pass e che mediamente prenotano pacchetti più lunghi con largo anticipo, contribuendo inoltre a redistribuire i flussi turistici decongestionando i periodi a maggiore affluenza. Condividi

