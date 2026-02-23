Palazzo Imperiale Genova, 4 incontri per la mostra che partirà il 20 marzo “Van Dyck l’Europeo” Hanno preso il via a Palazzo Imperiale a Genova gli incontri, ideati come percorsi di avvicinamento e approfondimento alla mostra internazionale “Van Dyck l’Europeo”, che sarà inaugurata il 20 marzo a Palazzo Ducale. A curare questi incontri è Anna Orlando, storica dell’arte, specialista in pittura genovese e curatrice della mostra. Un’occasione unica per ascoltare il racconto della curatrice sul progetto della mostra, i temi, le opere, il contesto europeo e il rapporto di Van Dyck con l’Italia. Dopo ogni incontro è in programma una cena degustazione con birra e tipicità delle Fiandre, nel contesto dei Saloni delle Feste di Palazzo Imperiale, uno dei più prestigiosi Palazzi dei Rolli e capolavoro dell’architettura genovese. La mostra su Van Dyck l’Europeo non seguirà un percorso cronologico, ma tematico. Sarà una mostra di caratura internazionale, costruita anche grazie al dialogo con studiosi di altri Paesi, proprio per evidenziare le caratteristiche di un artista che cambia, si adatta, si sintonizza con la città, la committenza, i diversi contesti. Calendario degli incontri (ore 18.30):

* Giovedì 2 aprile – Van Dyck. Come nasce un ritratto

* Giovedì 23 aprile – Van Dyck in Italia. Nuove date, nuove tappe

* Giovedì 14 maggio – Van Dyck e il sacro Quota a persona 38 euro. Ingresso su prenotazione: eventi@salonidellefeste.com Condividi

