Wizz Air aggiorna i sistemi: accesso interrotto a piattaforme e servizi Wizz Air ha programmato per mercoledì, 25 febbraio, un aggiornamento dei sistemi per migliorare l’affidabilità, la stabilità e l’esperienza complessiva dell’utente. Tale intervento comporterà la temporanea interruzione all’accesso alle piattaforme di prenotazione e ai servizi digitali per i clienti tra le ore 23:00 Cet del 25 febbraio e le ore 08:00 del 26 febbraio. Durante questo periodo, i clienti non potranno accedere a diversi servizi digitali, tra cui: la prenotazione di nuovi voli, la modifica di prenotazioni esistenti, il check-in online, le funzioni di prenotazione tramite l’app mobile Wizz Air e il riscatto di voucher e servizi relativi all’account. Per contro, tutte le operazioni di volo proseguiranno regolarmente come da programma; i passeggeri che hanno già effettuato il check-in o scaricato le proprie carte d’imbarco non subiranno alcun impatto. La low cost raccomanda raccomanda in una nota ai passeggeri che viaggiano durante la finestra di interruzione di completare il check-in online e scaricare le carte d’imbarco prima dell’inizio dell’aggiornamento del sistema. Tuttavia, in caso di necessità durante l’interruzione, il check-in in aeroporto sarà disponibile gratuitamente. Wizz Air stima che tutti i servizi saranno ripristinati completamente subito dopo la conclusione della finestra di manutenzione. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508013 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air ha programmato per mercoledì, 25 febbraio, un aggiornamento dei sistemi per migliorare l'affidabilità, la stabilità e l'esperienza complessiva dell'utente. Tale intervento comporterà la temporanea interruzione all'accesso alle piattaforme di prenotazione e ai servizi digitali per i clienti tra le ore 23:00 Cet del 25 febbraio e le ore 08:00 del 26 febbraio. Durante questo periodo, i clienti non potranno accedere a diversi servizi digitali, tra cui: la prenotazione di nuovi voli, la modifica di prenotazioni esistenti, il check-in online, le funzioni di prenotazione tramite l'app mobile Wizz Air e il riscatto di voucher e servizi relativi all'account. Per contro, tutte le operazioni di volo proseguiranno regolarmente come da programma; i passeggeri che hanno già effettuato il check-in o scaricato le proprie carte d'imbarco non subiranno alcun impatto. La low cost raccomanda raccomanda in una nota ai passeggeri che viaggiano durante la finestra di interruzione di completare il check-in online e scaricare le carte d'imbarco prima dell'inizio dell'aggiornamento del sistema. Tuttavia, in caso di necessità durante l'interruzione, il check-in in aeroporto sarà disponibile gratuitamente. Wizz Air stima che tutti i servizi saranno ripristinati completamente subito dopo la conclusione della finestra di manutenzione. [post_title] => Wizz Air aggiorna i sistemi: accesso interrotto a piattaforme e servizi [post_date] => 2026-02-23T12:46:14+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771850774000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 507992 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con il numero di visitatori previsto in crescita fino a livelli record nel 2026, molte località europee stanno pianificando o hanno già introdotto tasse turistiche per compensare l’impatto. Queste tariffe extra vengono spesso trascurate quando si programma un viaggio, ma possono sommarsi rapidamente. Ecco un riepilogo completo di tutte le tasse turistiche di cui i viaggiatori dovrebbero essere a conoscenza in Europa quest’anno. La tassa per i visitatori giornalieri di Venezia torna nel 2026 Il consiglio comunale di Venezia ha confermato che la tassa per i visitatori giornalieri, introdotta nell’estate 2024, tornerà ancora nel 2026. Quest’anno, il numero di giorni in cui la tassa sarà applicata è stato esteso a 60, rispetto ai 54 del 2025. Sono previste numerose esenzioni: non devono pagare la tassa i residenti, i visitatori nati a Venezia, studenti e lavoratori, così come i turisti che hanno prenotazioni in hotel o altre sistemazioni. I visitatori possono “prenotare” il loro giorno a Venezia su una piattaforma dedicata. La tariffa è di 5 €, che raddoppia a 10 € per i turisti che non effettuano la prenotazione almeno quattro giorni prima. Bucarest introduce una tassa fissa per l’alloggio Nel 2026, i turisti che soggiorneranno negli alloggi a Bucarest dovranno pagare 10 lei rumeni (circa 2 €) a notte. A differenza di molte altre città, la tassa non varia in base al prezzo dell’alloggio. L’imposta sarà raccolta dai fornitori di alloggi, dalle piattaforme di prenotazione online come Airbnb e Booking.com, o dalle agenzie di viaggio. Secondo i media locali, il mancato pagamento può comportare multe fino a 1.500 lei (circa 294 €) per le persone fisiche o 4.000 lei (circa 785 €) per le imprese. I visitatori giornalieri dovranno pagare la tassa dal venerdì alla domenica nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. La Norvegia approva una tassa turistica La Norvegia ha approvato una nuova tassa che permette ai comuni di introdurre un’aliquota del 3% sui soggiorni notturni nelle “aree particolarmente interessate dal turismo”. La legge consente alle autorità locali di applicare la tassa a loro discrezione, quindi alcune destinazioni potrebbero scegliere di non farlo. La tariffa sarà aggiunta ai costi dell’alloggio, esclusi tende e roulotte. Tenerife introduce un’eco-tassa per escursionisti I turisti dovranno pagare un’“eco-tassa” per percorrere i sentieri più popolari del Parco Nazionale del Teide a Tenerife nel 2026. Il parco, che comprende il vulcano Teide-Pico Viejo, è il sito naturale più visitato delle isole. La tassa è fissata a un massimo di 25 € a persona. Alcuni sentieri prevedono tariffe differenti. Un’escursione non guidata sul sentiero verso la cima del vulcano (il percorso “Telesforo Bravo”) costa 15 €, mentre una visita guidata costa 10 €. L’escursione Montaña Blanca-Rambleta costa 6 € nei giorni feriali e 10 € nei fine settimana e nei giorni festivi. I residenti di Tenerife e i bambini sotto i 14 anni entrano gratuitamente, e i residenti delle Canarie hanno accesso a tariffa ridotta. Milano aumenta la tassa turistica per il 2026 All’inizio dell’anno, Milano ha aumentato la tassa turistica per finanziare le infrastrutture legate ai Giochi Olimpici Invernali. L’incremento si applica solo nel 2026 e solo agli alloggi situati entro 30 km dai siti olimpici. Bruxelles aumenta la tassa turistica Da gennaio 2026, la tassa turistica esistente a Bruxelles aumenta di 1 € a notte, portando la tariffa per i soggiorni in hotel a 5 € a notte e 4 € per alloggi privati e campeggi. La tassa si applica a ogni unità di alloggio, definita come “una camera da letto o uno spazio organizzato per dormire”. Barcellona aumenta la tassa cittadina La tassa cittadina di Barcellona aumenterà a 5 € ad aprile 2026. Lo scorso anno, il consiglio comunale aveva approvato un piano per aumentare la tassa di 1 € all’anno fino a raggiungere 8 € nel 2029. I visitatori della città spagnola devono inoltre pagare la tassa regionale catalana, che è anch’essa in aumento. [post_title] => Nuove tendenze: grandi Paesi e città aumentano le tasse per il turismo [post_date] => 2026-02-23T11:29:10+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771846150000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 507972 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A una settimana dal pienone registrato al Meliá Milano, il Tove – Travel Open Village Evolution 2026 continua a far parlare di sé. Se il 9 e il 10 febbraio i numeri avevano raccontato un’edizione oltre le aspettative – con 400 agenti di viaggio partecipanti – oggi sono le voci dei protagonisti a confermare la portata dell’evento. Il dato quantitativo si intreccia con un elemento più strutturale: la necessità di dialogo tra le due anime del turismo organizzato, operatori e agenzie, che al Tove hanno trovato uno spazio concreto di confronto, molto orientato al business, come ci confermano le testimonianze degli operatori. Per Gigi Torre, titolare Gioco Viaggi, il Tove «è stata una vera riscoperta sull’onda dei Tod fatti nel 2025. Abbiamo incontrato “solo” agenzie selezionate e interessate a conoscerci e ad approfondire i nostri prodotti». Soddisfazione anche da parte di Chiara Lagioni, product manager e responsabile prodotto crociere di Gioco Viaggi: «Siamo soddisfatti, perché abbiamo incontrato tante agenzie in questi due giorni, abbiamo potuto scambiare idee con loro e abbiamo potuto raccontare le novità delle nostre compagnie». Per Carla Diamanti, Grand Tour, «sono stati due giorni intensissimi dove abbiamo incontrato tantissimi agenti di viaggio e quindi ci siamo divisi tra questo che è un appuntamento molto business e poi la BIT». Prima partecipazione al Tove per Luca Riminucci, managing director Travel Friends, che parla di «grande successo in termini di affluenza di agenti». Per Travel Friends «è stata una ottima occasione per presentare il nostro portale e fare nuove partnership con le agenzie che si sono subito codificate per iniziare a creare i loro pacchetti all’interno della nostra piattaforma». Per Loris Giusti, key account Azemar, «il Tove 2026 è stato un vero successo, grande partecipazione da parte delle agenzie viaggi, e gestito alla perfezione nei minimi dettagli e con un’organizzazione impeccabile». Giusti ha aggiunto «un plauso davvero meritato a tutto lo staff di Travel Quotidiano». Durante la terza serata, Marco Ghidoni di Viaggialdo ha sottolineato il rapporto di lungo periodo con il gruppo Travel: «Ringrazio la squadra di Travel che segue la nostra nascita dall’inizio ed è sempre stato un ottimo e grande partner». Per Amo il Mondo, con Daria Boglietti e Claudia Villa, il dialogo diretto resta centrale: per un tour operator specializzato nel tailor made «il confronto diretto consente di intercettare le esigenze del mercato e sviluppare soluzioni personalizzate, rafforzando al contempo la collaborazione con il trade». Dal lato hotellerie, Francesco Proietti, ufficio commerciale Club Esse Hotels & Resorts, ha parlato di «grande successo in termini di affluenza e partecipazione». Ha voluto sottolineare «l’ottimo lavoro svolto da tutto il team di Travel Quotidiano» e il valore di un workshop che «ha permesso di sviluppare, attraverso il tempo dedicato agli incontri, ottime opportunità di sinergia e collaborazione», con «interesse reciproco nell’ascoltare e condividere idee e proposte sulla prossima stagione estiva». Per Fabio Candiani, Msc Crociere, «Msc Crociere ha sempre creduto sin dalla sua nascita nella formula del TOVE». Candiani ha ricordato come l’evento sia cresciuto nel tempo, attraversando anche «periodi difficili per il nostro settore», sottolineando che l’edizione 2026 è stata «importante, fatta di numerose presenze ma anche di qualità degli interlocutori», senza perdere «il driver principale della relazione umana, che per noi fa sempre la differenza». E ha già confermato la continuità: MSC sarà protagonista anche nei Travel Open Day durante l’anno e alla prossima edizione 2027. Per Viviana Vukelic, direttrice dell’ente nazionale croato per il turismo, la due giorni milanese «è stata un grande successo sotto ogni punto di vista», con «organizzazione impeccabile» e «continua sinergia positiva con tour operator e agenti di viaggio», in una Milano che, anche alla luce dei Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026, «si conferma la cornice ideale per ospitare un evento B2B di tale portata». Ana Villamarzo, Direttrice Revenue & Vendite Climia Hotels ha commentato: «Il trattamento è stato impeccabile e l’iniziativa è stata davvero ben organizzata. Tutti gli agenti con cui abbiamo interagito sono stati molto ricettivi e interessati. Sono certa che questo incontro ci aiuterà a consolidare i rapporti e ad aprire nuove opportunità di collaborazione. Vista l’ottima accoglienza, valuteremo con piacere la partecipazione a prossimi eventi. Il mercato italiano, infatti, sta assumendo un ruolo sempre più importante nella nostra distribuzione e per noi è fondamentale continuare a investire in attività di questo tipo». Infine, Pietro Dusi, responsabile commerciale e vendite CaboVerdeTime, ha parlato di «evento ben organizzato, con incontri utili e un clima di lavoro davvero stimolante», sottolineando di tornare a casa «con contatti di valore e nuove idee da trasformare in progetti concreti». L'approfondimento sul prossimo numero in occasione della BMT di Napoli. [post_title] => Tove 2026, i protagonisti raccontano l'eccezionale portata dell'evento [post_date] => 2026-02-23T10:30:46+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza [1] => tove ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza [1] => tove ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771842646000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 507966 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_501223" align="alignleft" width="300"] Massimiliano Masaracchia[/caption] Spencer & Carter annuncia un importante upgrade delle polizze Clikki, rafforzando ulteriormente il posizionamento della piattaforma assicurativa nel mercato travel italiano. Tutte le polizze che includono la garanzia annullamento vengono oggi migliorate con l’introduzione di uno scoperto unico pari al 10% dell’importo dell’annullamento, superando il precedente sistema che prevedeva franchigie (scoperto) differenziate: 20% in caso di penale superiore al 90% e 15% in caso di penale inferiore al 90%. Un’evoluzione che semplifica la lettura delle condizioni contrattuali, rende più lineare la gestione dei sinistri e aumenta la competitività del prodotto per Agenzie di Viaggio e Tour Operator a maggior tutela del Viaggiatore. L’upgrade della garanzia annullamento rientra nel percorso di evoluzione continua dei prodotti Clikki, orientato a garantire soluzioni sempre più semplici, trasparenti e competitive per il mercato della distribuzione turistica. Elemento distintivo dell’operazione: il miglioramento delle condizioni non comporta alcun incremento del premio assicurativo, che rimane invariato rispetto alla versione precedente. “Questo upgrade conferma il nostro impegno nello sviluppo continuo dei prodotti Clikki, con l’obiettivo di offrire soluzioni sempre più allineate alle dinamiche del mercato e alle esigenze degli Operatori turistici – dichiara soddisfatto Massimiliano Masaracchia, direttore commerciale di Spencer & Carter –. L’introduzione di uno scoperto unico al 10% semplifica la comprensione delle garanzie e la gestione dei sinistri. Siamo riusciti a ottenere un plus competitivo oggi difficilmente reperibile sul mercato, mantenendo invariato il premio della polizza e rafforzando ulteriormente la proposta di valore per Agenzie e Tour Operator”. Con questo upgrade, Spencer & Carter consolida la propria strategia di innovazione continua, offrendo alla distribuzione turistica strumenti assicurativi sempre più performanti, semplici e sostenibili, in linea con l’evoluzione del mercato e con le esigenze di tutela del viaggiatore contemporaneo. [post_title] => Le polizze Clikki ampliano la loro portata non cambiando prezzo [post_date] => 2026-02-23T09:55:06+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771840506000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 507959 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto di Perugia guarda alla stagione estiva con un operativo composto da 17 rotte, per circa 580.000 posti disponibili. La stagione 2026, che decollerà il prossimo 29 marzo, «prevede la conferma delle dieci rotte operate da Ryanair: quattro collegamenti domestici verso Cagliari, Catania, Palermo e Brindisi (quest’ultima operativa dal 3 giugno al 30 settembre) e sei internazionali verso Londra Stansted, Bruxelles Charleroi, Cracovia, Barcellona, Malta e Bucarest» si legge da una nota della società di gestione dello scalo dell'Umbria. E ancora: «Previsti incrementi di frequenza sulle rotte più richieste: Londra Stansted sarà operata con otto voli settimanali (collegamenti giornalieri e doppio volo la domenica), Catania fino a sette frequenze settimanali, Bruxelles fino a cinque, Barcellona fino a tre e Brindisi con tre voli settimanali». Per la summer 2026 «British Airways opererà sulla rotta Perugia-Londra Heathrow con fino a quattro voli settimanali; Wizz Air conferma il collegamento giornaliero da e per Tirana; Transavia opererà i voli da e per Rotterdam con fino a tre frequenze settimanali. Aeroitalia conferma i voli da e per Olbia e Lamezia Terme, operativi tra metà giugno e metà settembre con due frequenze settimanali, mentre Hello Fly opererà le rotte su Lampedusa e Pantelleria con collegamenti settimanali». Intanto, il 2026 è cominciato col segno più: gennaio ha già segnato un nuovo primato mensile con 23.309 passeggeri, +14% rispetto allo stesso mese del 2025, mentre i movimenti aerei sono aumentati del 4%. [post_title] => Aeroporto Perugia: 17 le rotte del network estivo. Traffico a +14% a gennaio [post_date] => 2026-02-23T09:46:02+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771839962000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 507933 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Explora Journeys presenta esperienze sportive a bordo e a terra al più alto livello. Con Explora I pronta a tornare al Gran Premio di Monaco questo giugno, Explora Journeys annuncia che l’ambasciatore del brand Jannik Sinner si unirà a Explora III durante il suo Mediterranean Prelude Journey di luglio. «Lo sport, nella sua forma più pura, consiste nel vivere pienamente il momento - ha dichiarato Anna Nash, presidente di Explora Journeys -. In Explora Journeys, vediamo un’allineamento naturale tra la mentalità degli atleti di livello mondiale e il nostro impegno per un’ospitalità eccezionale ed esperienze indimenticabili per gli ospiti. Essere presenti in momenti iconici come il Formula1 Louis Vuitton Grand Prix di Monaco 2026 e accogliere Jannik Sinner a bordo del Mediterranean Prelude Journey di Explora III aggiunge una nuova dimensione all’Ocean State of Mind — dove l’energia della performance si equilibra con lo spazio, la calma e un forte senso di benessere». Come ambasciatore globale del brand, il 24 e 25 luglio Jannik Sinner sarà a bordo di Explora III durante il Prelude Journey, conducendo una sessione di domande e risposte e una serie di incontri esclusivi con gli ospiti, che avranno anche l’opportunità di partecipare a sessioni di allenamento con lui e il suo team di performance. Il programma includerà inoltre una cena di gala di beneficenza esclusiva a bordo. Il Prelude Journey offrirà agli ospiti di Explora III un accesso dietro le quinte, mentre la nave debutterà lungo le coste della Riviera francese e italiana, da Genova a Roma, dal 24 al 29 luglio. Gli ospiti avranno anche l’opportunità di incontrare il management di Explora Journeys, i designer e gli ufficiali. Gli ospiti a bordo beneficeranno anche di "In balance: a Jannik Sinner ocean wellness programme", sviluppato da Jannik e dal suo team appositamente per Explora Journeys. Il programma si articola in quattro pilastri: Train, Re-centre, Restore e Renew. Gran Premio di Monaco 2026 Dopo un debutto storico che ha ridefinito l’ospitalità in occasione delle gare, Explora Journeys torna al leggendario Port Hercule per il Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix 2026. Dal 3 all’8 giugno 2026, Explora I sarà posizionata sullo scenario della Riviera, offrendo un santuario ispirato agli yacht privati, a soli 150 metri dalla pista. [post_title] => Explora Journeys a tutto sport, da Sinner alla Formula1 [post_date] => 2026-02-23T09:32:19+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771839139000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 507902 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Stamperia Benedetti di Pescia (Pistoia) è la più antica stamperia della Toscana ed una delle più antiche d’Italia. Un luogo magico, ricco di storia e a disposizione per visite guidate esperienziali grazie ai proprietari, i fratelli Roberta e Rudi Necciari. La visita guidata è un tour incredibile che comincia idealmente nel 1485. All’ingresso una scritta sulle pareti ricorda che nella Stamperia Francesco Cenni, tipografo fiorentino, stampava il 28 febbraio 1485 “La confessione di San Bernardino da Siena”, il primo libro stampato in città. Rapportando questo evento alla data dell’invenzione di Gutenberg, è facile comprendere quanto Pescia fosse sorprendentemente al passo con i tempi nell’arte della stampa. «Sul territorio esistiamo da sempre – spiega Rudi Necciari - A Pescia fino agli anni 70 c’erano 5 tipografie ed oggi siamo gli unici. Con l’avvento del pc tante tipografie si trasformarono in stamperie per i moduli continui. Siamo rimasti legati alla stampa tradizionale nel senso che abbiamo mantenuto l’ancoraggio alla storia della stamperia, aprendo le porte ai turisti italiani e stranieri per raccontare come siamo arrivati ad oggi». Nella stamperia lavorò Artidoro Benedetti, che cominciò la professione all’età di undici anni.Il suo laboratorio divenne un luogo d’incontro per pittori, poeti, musicisti e artisti, grazie a lui la stampa incontrò l’arte. Tanto per accennarne qualcuno, Lorenzo Viani, che veniva di persona a vedere come Artidoro stampava le sue xilografie al torchio, diceva che ogni minimo segno sul legno era musica stampata da Artidoro; il D’Annunzio volle che venisse stampato il suo libro “Lettera al legionario Alceste De Ambris” con xilografie dell’amico Viani, su carta Magnani da Artidoro Benedetti di Pescia. Gino Necciari entrò alle dipendenze di Artidoro nel 1940, e nel 1967 riuscì a coronare il suo sogno rilevando la stamperia da dipendente a titolare e mantenendo il nome del maestro, Stampeia “Benedetti” di Gino Necciari, e raccogliendo l’eredità del dialogo mai interrotto con gli artisti. Dopo la morte di Gino Necciari, nel 2025, la stamperia passò nelle mani dei figli Rudi e Roberta. Nel 2019 i fratelli Necciari hanno dato vita ad un Centro Culturale: un’idea che rappresenta un forte aggancio con la storia. In tempi attuali in cui sembra che il vecchio non valga più niente, questi aspetti acquisiscono sempre più valore. Oggi la stamperia accoglie scuole, piccoli gruppi, individuali, dall’Italia e dall’estero. Si tratta in prevalenza di visitatori che arrivano in Toscana e poi scoprono la Stamperia. «La visita guidata semplice dura un’ora e mezza (max 20 persone) – aggiunge Necciari - e la visita esperienziale è più lunga (2 ore e 30): se i gruppi sono più numerosi, li dividiamo. Per comporre e stampare ci vuole un’esperienza di almeno un giorno. Le visite sono solo su prenotazione». I fratelli Necciari puntano ad avviare accordi con t.o. ed agenzie di viaggio. «Siamo aperti alle forme di collaborazione – sottolinea Necciari - che ci vedono allineati sui valori della diffusione e tutela del patrimonio storico, artistico e culturale : questa è la mission della nostra associazione. Il territorio in generale dovrebbe essere valorizzato maggiormente: Pescia è molto ricca dal punto di vista storico e culturale. All’interno della Stamperia ospitiamo incontri, presentazioni di libri, corsi di scrittura creativa e calligrafia, mostre di pittori e fotografi». Tutti i visitatori rimangono incantati di fronte a macchinari della stamperia ma sono soprattutto i giovani a restare colpiti dal fascino dei grandi macchinari. «In piena era digitale – conclude Rudi Necciari - quando tutto faceva pensare che l’arte tipografica fosse ormai perduta nei tempi, la scelta di Steve Jobs di utilizzare gli stessi caratteri già in uso in tipografia ha riunito due ere, rendendole vicine come mai nessuno avrebbe pensato, decretando un nuovo inizio». Per questo la Stamperia resta a tutti gli effetti un luogo affascinate e vivo. Maria Carniglia [post_title] => Stamperia Benedetti, visite guidate a Pescia per scoprire una delle più antiche stamperie d’Italia [post_date] => 2026-02-23T09:05:31+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771837531000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 507885 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lo sviluppo del turismo che passa dall'innovazione tecnologica, avvicinando cultura e patrimonio a tutti i pubblici in chiave digitale attraverso strumenti digitali capaci di creare nuove forme di coinvolgimento. Così la Spagna porta avanti un ambizioso piano di evoluzione che vede tra i progetti più emblematici quello della Regione di Castiglia-La Mancia con il lancio di Legends of Clm all’interno di Fortnite, una proposta che trasforma la promozione territoriale in un’esperienza immersiva rivolta soprattutto alle nuove generazioni. L’isola virtuale, con un hub centrale nella Plaza Mayor di Tembleque (Toledo), ricrea fedelmente paesaggi, città e monumenti storici, il fiume Mundo o Alcalá del Júcar, nella provincia di Albacete; Campo de Criptana, Almagro e le Lagunas de Ruidera, nella provincia di Ciudad Real; Segóbriga, Cuenca e il Castello di Belmonte, nella provincia di Cuenca; Sigüenza, l’Alto Tajo e Brihuega, a Guadalajara; e la Sinagoga di Santa María la Blanca, le Grotte di Ercole e i Cigarrales, a Toledo. I giocatori possono partecipare a quiz culturali e sfide interattive, ottenendo ricompense all’interno del gioco e approfondendo la conoscenza della storia e delle tradizioni locali. Personaggi emblematici come Don Chisciotte e Ana de Mendoza, nobildonna influente alla corte di Filippo II conosciuta come la Principessa di Éboli, guidano i visitatori virtuali, offrendo un’esperienza educativa e immersiva. La presenza nel metaverso rappresenta un passo strategico per raggiungere nuovi pubblici, in particolare giovani e appassionati di videogiochi, e consolidare la Regione di Castiglia-La Mancia come destinazione innovativa e interattiva nel panorama turistico internazionale. L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di digitalizzazione del turismo in Castiglia‑La Mancia, che comprende anche una rinnovata piattaforma digitale con oltre 1.800 riferimenti turistici accessibili online www.turismocastillalamancha.es. Parallelamente, la città di León ha sviluppato “Nonia”, leon.mivoz.app/, un assistente virtuale basato sull’intelligenza artificiale integrato nella guida turistica digitale cittadina. Lo strumento fornisce informazioni personalizzate in tempo reale, migliorando l’esperienza del visitatore e rendendo l’offerta più accessibile ed efficiente. Si tratta di un’applicazione interattiva che consente ai turisti di conversare direttamente con l’assistente per ottenere informazioni pratiche, pianificare la visita scegliendo percorsi, orari e attrazioni, e ricevere consigli aggiornati su musei, monumenti, eventi e servizi locali. L’obiettivo è rendere l’esperienza più comoda e su misura, adattandosi alle esigenze di ciascun viaggiatore. L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo avanti nel processo di digitalizzazione del turismo urbano di León, offrendo strumenti interattivi e personalizzati per valorizzare il patrimonio e i principali punti di interesse della capitale leonesa, permettendo al tempo stesso di scoprire la sua gastronomia e la sua storia in modo innovativo e coinvolgente. [post_title] => La Spagna in accelerata sulla trasformazione digitale: l'esempio di Castiglia-La Mancia [post_date] => 2026-02-20T15:06:49+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771600009000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 507876 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Rotta su Salerno Costa d'Amalfi e del Cilento per Aeroitalia che stringe un'importante partnership con Gesac, per rafforzare e diversificare l’offerta di collegamenti dello scalo, porta d’accesso privilegiata al Cilento e a tutta la Campania. Aeroitalia basa un aeromobile a Salerno con il lancio di 19 frequenze settimanali: collegamenti diretti verso Genova, Milano Malpensa, Torino e Trieste. Tutti i voli saranno operati con Embraer 190 da 100 posti, dal 22 maggio con tariffe a partire da 39.99 euro. «La compagnia conferma la sua attenzione verso la Campania, una regione dal grande valore turistico e culturale e dal potenziale straordinario per la mobilità sia nazionale che internazionale - afferma Gaetano Intrieri, amministratore delegato di Aeroitalia -. L’accordo con Gesac rappresenta un passo decisivo nella realizzazione della nostra strategia di crescita, che punta a collegare aree di eccellenza italiana con le più rilevanti destinazioni, creando nuove opportunità per il turismo e per l’economia locale. Presto arricchiremo l’offerta del nostro network anche con nuove destinazioni internazionali leisure particolarmente richieste dal mercato, continuando a investire risorse ed energie per offrire servizi di qualità elevata e per sostenere la crescita di una regione che riteniamo strategica e centrale nella nostra visione aziendale». Il vettore segnala inoltre che, dal 1° luglio al 30 agosto, i voli potranno subire variazioni temporanee in vista dell’inserimento di nuove rotte internazionali. «Qualsiasi modifica al programma sarà comunicata tempestivamente». Roberto Barbieri, amministratore delegato di Gesac dichiara: «Grazie a un intenso lavoro di squadra con un partner che crede nelle potenzialità di crescita dell’aeroporto, abbiamo restituito slancio allo scalo salernitano, creando le condizioni per una ripresa stabile dei voli di linea, con una vocazione prettamente business. Parallelamente, stiamo costruendo un contesto favorevole allo sviluppo dell’incoming turistico, promuovendo insieme agli stakeholder istituzionali e imprenditoriali, in particolare la Camera di commercio di Salerno, una strategia di marketing territoriale mirata a valorizzare la destinazione sui mercati turistici internazionali. Prosegue il confronto costruttivo con le istituzioni per accelerare il potenziamento dei collegamenti e delle infrastrutture di accesso ed avviare il percorso finalizzato all’abolizione dell’addizionale comunale, misura già adottata con successo in diversi aeroporti italiani con traffico inferiore ad un milione di passeggeri l’anno, e determinante per rafforzare l’attrattività e la competitività del secondo scalo della Campania». [post_title] => Aeroitalia investe su Salerno: un velivolo basato e 4 rotte domestiche, dal 22 maggio [post_date] => 2026-02-20T14:03:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771596227000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "wizz air aggiorna i sistemi accesso interrotto a piattaforme e servizi" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":71,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2023,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508013","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air ha programmato per mercoledì, 25 febbraio, un aggiornamento dei sistemi per migliorare l'affidabilità, la stabilità e l'esperienza complessiva dell'utente. Tale intervento comporterà la temporanea interruzione all'accesso alle piattaforme di prenotazione e ai servizi digitali per i clienti tra le ore 23:00 Cet del 25 febbraio e le ore 08:00 del 26 febbraio.\r

Durante questo periodo, i clienti non potranno accedere a diversi servizi digitali, tra cui: la prenotazione di nuovi voli, la modifica di prenotazioni esistenti, il check-in online, le funzioni di prenotazione tramite l'app mobile Wizz Air e il riscatto di voucher e servizi relativi all'account.\r

Per contro, tutte le operazioni di volo proseguiranno regolarmente come da programma; i passeggeri che hanno già effettuato il check-in o scaricato le proprie carte d'imbarco non subiranno alcun impatto.\r

\r

La low cost raccomanda raccomanda in una nota ai passeggeri che viaggiano durante la finestra di interruzione di completare il check-in online e scaricare le carte d'imbarco prima dell'inizio dell'aggiornamento del sistema. Tuttavia, in caso di necessità durante l'interruzione, il check-in in aeroporto sarà disponibile gratuitamente.\r

Wizz Air stima che tutti i servizi saranno ripristinati completamente subito dopo la conclusione della finestra di manutenzione.","post_title":"Wizz Air aggiorna i sistemi: accesso interrotto a piattaforme e servizi","post_date":"2026-02-23T12:46:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1771850774000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507992","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con il numero di visitatori previsto in crescita fino a livelli record nel 2026, molte località europee stanno pianificando o hanno già introdotto tasse turistiche per compensare l’impatto. Queste tariffe extra vengono spesso trascurate quando si programma un viaggio, ma possono sommarsi rapidamente.\r

Ecco un riepilogo completo di tutte le tasse turistiche di cui i viaggiatori dovrebbero essere a conoscenza in Europa quest’anno.\r

\r

La tassa per i visitatori giornalieri di Venezia torna nel 2026\r

Il consiglio comunale di Venezia ha confermato che la tassa per i visitatori giornalieri, introdotta nell’estate 2024, tornerà ancora nel 2026. Quest’anno, il numero di giorni in cui la tassa sarà applicata è stato esteso a 60, rispetto ai 54 del 2025. Sono previste numerose esenzioni: non devono pagare la tassa i residenti, i visitatori nati a Venezia, studenti e lavoratori, così come i turisti che hanno prenotazioni in hotel o altre sistemazioni.\r

I visitatori possono “prenotare” il loro giorno a Venezia su una piattaforma dedicata. La tariffa è di 5 €, che raddoppia a 10 € per i turisti che non effettuano la prenotazione almeno quattro giorni prima.\r

\r

Bucarest introduce una tassa fissa per l’alloggio\r

Nel 2026, i turisti che soggiorneranno negli alloggi a Bucarest dovranno pagare 10 lei rumeni (circa 2 €) a notte. A differenza di molte altre città, la tassa non varia in base al prezzo dell’alloggio.\r

L’imposta sarà raccolta dai fornitori di alloggi, dalle piattaforme di prenotazione online come Airbnb e Booking.com, o dalle agenzie di viaggio.\r

Secondo i media locali, il mancato pagamento può comportare multe fino a 1.500 lei (circa 294 €) per le persone fisiche o 4.000 lei (circa 785 €) per le imprese. I visitatori giornalieri dovranno pagare la tassa dal venerdì alla domenica nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.\r

\r

La Norvegia approva una tassa turistica\r

La Norvegia ha approvato una nuova tassa che permette ai comuni di introdurre un’aliquota del 3% sui soggiorni notturni nelle “aree particolarmente interessate dal turismo”.\r

La legge consente alle autorità locali di applicare la tassa a loro discrezione, quindi alcune destinazioni potrebbero scegliere di non farlo. La tariffa sarà aggiunta ai costi dell’alloggio, esclusi tende e roulotte.\r

\r

Tenerife introduce un’eco-tassa per escursionisti\r

I turisti dovranno pagare un’“eco-tassa” per percorrere i sentieri più popolari del Parco Nazionale del Teide a Tenerife nel 2026. Il parco, che comprende il vulcano Teide-Pico Viejo, è il sito naturale più visitato delle isole. La tassa è fissata a un massimo di 25 € a persona. Alcuni sentieri prevedono tariffe differenti.\r

\r

\r

\t\r

Un’escursione non guidata sul sentiero verso la cima del vulcano (il percorso “Telesforo Bravo”) costa 15 €, mentre una visita guidata costa 10 €.\r

\r

\t\r

L’escursione Montaña Blanca-Rambleta costa 6 € nei giorni feriali e 10 € nei fine settimana e nei giorni festivi.\r

\r

\r

I residenti di Tenerife e i bambini sotto i 14 anni entrano gratuitamente, e i residenti delle Canarie hanno accesso a tariffa ridotta.\r

\r

Milano aumenta la tassa turistica per il 2026\r

All’inizio dell’anno, Milano ha aumentato la tassa turistica per finanziare le infrastrutture legate ai Giochi Olimpici Invernali. L’incremento si applica solo nel 2026 e solo agli alloggi situati entro 30 km dai siti olimpici.\r

\r

Bruxelles aumenta la tassa turistica\r

Da gennaio 2026, la tassa turistica esistente a Bruxelles aumenta di 1 € a notte, portando la tariffa per i soggiorni in hotel a 5 € a notte e 4 € per alloggi privati e campeggi.\r

La tassa si applica a ogni unità di alloggio, definita come “una camera da letto o uno spazio organizzato per dormire”.\r

\r

Barcellona aumenta la tassa cittadina\r

La tassa cittadina di Barcellona aumenterà a 5 € ad aprile 2026. Lo scorso anno, il consiglio comunale aveva approvato un piano per aumentare la tassa di 1 € all’anno fino a raggiungere 8 € nel 2029.\r

I visitatori della città spagnola devono inoltre pagare la tassa regionale catalana, che è anch’essa in aumento.","post_title":"Nuove tendenze: grandi Paesi e città aumentano le tasse per il turismo","post_date":"2026-02-23T11:29:10+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1771846150000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507972","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A una settimana dal pienone registrato al Meliá Milano, il Tove – Travel Open Village Evolution 2026 continua a far parlare di sé. Se il 9 e il 10 febbraio i numeri avevano raccontato un’edizione oltre le aspettative – con 400 agenti di viaggio partecipanti – oggi sono le voci dei protagonisti a confermare la portata dell’evento.\r

Il dato quantitativo si intreccia con un elemento più strutturale: la necessità di dialogo tra le due anime del turismo organizzato, operatori e agenzie, che al Tove hanno trovato uno spazio concreto di confronto, molto orientato al business, come ci confermano le testimonianze degli operatori. \r

Per Gigi Torre, titolare Gioco Viaggi, il Tove «è stata una vera riscoperta sull’onda dei Tod fatti nel 2025. Abbiamo incontrato “solo” agenzie selezionate e interessate a conoscerci e ad approfondire i nostri prodotti».\r

Soddisfazione anche da parte di Chiara Lagioni, product manager e responsabile prodotto crociere di Gioco Viaggi: «Siamo soddisfatti, perché abbiamo incontrato tante agenzie in questi due giorni, abbiamo potuto scambiare idee con loro e abbiamo potuto raccontare le novità delle nostre compagnie».\r

Per Carla Diamanti, Grand Tour, «sono stati due giorni intensissimi dove abbiamo incontrato tantissimi agenti di viaggio e quindi ci siamo divisi tra questo che è un appuntamento molto business e poi la BIT».\r

Prima partecipazione al Tove per Luca Riminucci, managing director Travel Friends, che parla di «grande successo in termini di affluenza di agenti». Per Travel Friends «è stata una ottima occasione per presentare il nostro portale e fare nuove partnership con le agenzie che si sono subito codificate per iniziare a creare i loro pacchetti all’interno della nostra piattaforma».\r

Per Loris Giusti, key account Azemar, «il Tove 2026 è stato un vero successo, grande partecipazione da parte delle agenzie viaggi, e gestito alla perfezione nei minimi dettagli e con un’organizzazione impeccabile». Giusti ha aggiunto «un plauso davvero meritato a tutto lo staff di Travel Quotidiano».\r

Durante la terza serata, Marco Ghidoni di Viaggialdo ha sottolineato il rapporto di lungo periodo con il gruppo Travel: «Ringrazio la squadra di Travel che segue la nostra nascita dall’inizio ed è sempre stato un ottimo e grande partner».\r

Per Amo il Mondo, con Daria Boglietti e Claudia Villa, il dialogo diretto resta centrale: per un tour operator specializzato nel tailor made «il confronto diretto consente di intercettare le esigenze del mercato e sviluppare soluzioni personalizzate, rafforzando al contempo la collaborazione con il trade».\r

Dal lato hotellerie, Francesco Proietti, ufficio commerciale Club Esse Hotels & Resorts, ha parlato di «grande successo in termini di affluenza e partecipazione». Ha voluto sottolineare «l’ottimo lavoro svolto da tutto il team di Travel Quotidiano» e il valore di un workshop che «ha permesso di sviluppare, attraverso il tempo dedicato agli incontri, ottime opportunità di sinergia e collaborazione», con «interesse reciproco nell’ascoltare e condividere idee e proposte sulla prossima stagione estiva».\r

Per Fabio Candiani, Msc Crociere, «Msc Crociere ha sempre creduto sin dalla sua nascita nella formula del TOVE». Candiani ha ricordato come l’evento sia cresciuto nel tempo, attraversando anche «periodi difficili per il nostro settore», sottolineando che l’edizione 2026 è stata «importante, fatta di numerose presenze ma anche di qualità degli interlocutori», senza perdere «il driver principale della relazione umana, che per noi fa sempre la differenza». E ha già confermato la continuità: MSC sarà protagonista anche nei Travel Open Day durante l’anno e alla prossima edizione 2027.\r

Per Viviana Vukelic, direttrice dell’ente nazionale croato per il turismo, la due giorni milanese «è stata un grande successo sotto ogni punto di vista», con «organizzazione impeccabile» e «continua sinergia positiva con tour operator e agenti di viaggio», in una Milano che, anche alla luce dei Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026, «si conferma la cornice ideale per ospitare un evento B2B di tale portata».\r

Ana Villamarzo, Direttrice Revenue & Vendite Climia Hotels ha commentato: «Il trattamento è stato impeccabile e l’iniziativa è stata davvero ben organizzata. Tutti gli agenti con cui abbiamo interagito sono stati molto ricettivi e interessati. Sono certa che questo incontro ci aiuterà a consolidare i rapporti e ad aprire nuove opportunità di collaborazione. Vista l’ottima accoglienza, valuteremo con piacere la partecipazione a prossimi eventi. Il mercato italiano, infatti, sta assumendo un ruolo sempre più importante nella nostra distribuzione e per noi è fondamentale continuare a investire in attività di questo tipo».\r

\r

Infine, Pietro Dusi, responsabile commerciale e vendite CaboVerdeTime, ha parlato di «evento ben organizzato, con incontri utili e un clima di lavoro davvero stimolante», sottolineando di tornare a casa «con contatti di valore e nuove idee da trasformare in progetti concreti».\r

\r

L'approfondimento sul prossimo numero in occasione della BMT di Napoli. \r

\r

","post_title":"Tove 2026, i protagonisti raccontano l'eccezionale portata dell'evento","post_date":"2026-02-23T10:30:46+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza","tove"],"post_tag_name":["In evidenza","tove"]},"sort":[1771842646000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507966","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_501223\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Massimiliano Masaracchia[/caption]\r

Spencer & Carter annuncia un importante upgrade delle polizze Clikki, rafforzando ulteriormente il posizionamento della piattaforma assicurativa nel mercato travel italiano.\r

Tutte le polizze che includono la garanzia annullamento vengono oggi migliorate con l’introduzione di uno scoperto unico pari al 10% dell’importo dell’annullamento, superando il precedente sistema che prevedeva franchigie (scoperto) differenziate: 20% in caso di penale superiore al 90% e 15% in caso di penale inferiore al 90%.\r

Un’evoluzione che semplifica la lettura delle condizioni contrattuali, rende più lineare la gestione dei sinistri e aumenta la competitività del prodotto per Agenzie di Viaggio e Tour Operator a maggior tutela del Viaggiatore.\r

L’upgrade della garanzia annullamento rientra nel percorso di evoluzione continua dei prodotti Clikki, orientato a garantire soluzioni sempre più semplici, trasparenti e competitive per il mercato della distribuzione turistica.\r

Elemento distintivo dell’operazione: il miglioramento delle condizioni non comporta alcun incremento del premio assicurativo, che rimane invariato rispetto alla versione precedente.\r

“Questo upgrade conferma il nostro impegno nello sviluppo continuo dei prodotti Clikki, con l’obiettivo di offrire soluzioni sempre più allineate alle dinamiche del mercato e alle esigenze degli Operatori turistici – dichiara soddisfatto Massimiliano Masaracchia, direttore commerciale di Spencer & Carter –. L’introduzione di uno scoperto unico al 10% semplifica la comprensione delle garanzie e la gestione dei sinistri. Siamo riusciti a ottenere un plus competitivo oggi difficilmente reperibile sul mercato, mantenendo invariato il premio della polizza e rafforzando ulteriormente la proposta di valore per Agenzie e Tour Operator”.\r

Con questo upgrade, Spencer & Carter consolida la propria strategia di innovazione continua, offrendo alla distribuzione turistica strumenti assicurativi sempre più performanti, semplici e sostenibili, in linea con l’evoluzione del mercato e con le esigenze di tutela del viaggiatore contemporaneo.","post_title":"Le polizze Clikki ampliano la loro portata non cambiando prezzo","post_date":"2026-02-23T09:55:06+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1771840506000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507959","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Perugia guarda alla stagione estiva con un operativo composto da 17 rotte, per circa 580.000 posti disponibili.\r

\r

La stagione 2026, che decollerà il prossimo 29 marzo, «prevede la conferma delle dieci rotte operate da Ryanair: quattro collegamenti domestici verso Cagliari, Catania, Palermo e Brindisi (quest’ultima operativa dal 3 giugno al 30 settembre) e sei internazionali verso Londra Stansted, Bruxelles Charleroi, Cracovia, Barcellona, Malta e Bucarest» si legge da una nota della società di gestione dello scalo dell'Umbria.\r

\r

E ancora: «Previsti incrementi di frequenza sulle rotte più richieste: Londra Stansted sarà operata con otto voli settimanali (collegamenti giornalieri e doppio volo la domenica), Catania fino a sette frequenze settimanali, Bruxelles fino a cinque, Barcellona fino a tre e Brindisi con tre voli settimanali».\r

\r

Per la summer 2026 «British Airways opererà sulla rotta Perugia-Londra Heathrow con fino a quattro voli settimanali; Wizz Air conferma il collegamento giornaliero da e per Tirana; Transavia opererà i voli da e per Rotterdam con fino a tre frequenze settimanali. Aeroitalia conferma i voli da e per Olbia e Lamezia Terme, operativi tra metà giugno e metà settembre con due frequenze settimanali, mentre Hello Fly opererà le rotte su Lampedusa e Pantelleria con collegamenti settimanali».\r

\r

Intanto, il 2026 è cominciato col segno più: gennaio ha già segnato un nuovo primato mensile con 23.309 passeggeri, +14% rispetto allo stesso mese del 2025, mentre i movimenti aerei sono aumentati del 4%.\r

\r

","post_title":"Aeroporto Perugia: 17 le rotte del network estivo. Traffico a +14% a gennaio","post_date":"2026-02-23T09:46:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1771839962000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507933","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Explora Journeys presenta esperienze sportive a bordo e a terra al più alto livello. Con Explora I pronta a tornare al Gran Premio di Monaco questo giugno, Explora Journeys annuncia che l’ambasciatore del brand Jannik Sinner si unirà a Explora III durante il suo Mediterranean Prelude Journey di luglio.\r

\r

«Lo sport, nella sua forma più pura, consiste nel vivere pienamente il momento - ha dichiarato Anna Nash, presidente di Explora Journeys -. In Explora Journeys, vediamo un’allineamento naturale tra la mentalità degli atleti di livello mondiale e il nostro impegno per un’ospitalità eccezionale ed esperienze indimenticabili per gli ospiti. Essere presenti in momenti iconici come il Formula1 Louis Vuitton Grand Prix di Monaco 2026 e accogliere Jannik Sinner a bordo del Mediterranean Prelude Journey di Explora III aggiunge una nuova dimensione all’Ocean State of Mind — dove l’energia della performance si equilibra con lo spazio, la calma e un forte senso di benessere».\r

\r

Come ambasciatore globale del brand, il 24 e 25 luglio Jannik Sinner sarà a bordo di Explora III durante il Prelude Journey, conducendo una sessione di domande e risposte e una serie di incontri esclusivi con gli ospiti, che avranno anche l’opportunità di partecipare a sessioni di allenamento con lui e il suo team di performance. Il programma includerà inoltre una cena di gala di beneficenza esclusiva a bordo.\r

\r

Il Prelude Journey offrirà agli ospiti di Explora III un accesso dietro le quinte, mentre la nave debutterà lungo le coste della Riviera francese e italiana, da Genova a Roma, dal 24 al 29 luglio. Gli ospiti avranno anche l’opportunità di incontrare il management di Explora Journeys, i designer e gli ufficiali.\r

\r

Gli ospiti a bordo beneficeranno anche di \"In balance: a Jannik Sinner ocean wellness programme\", sviluppato da Jannik e dal suo team appositamente per Explora Journeys. Il programma si articola in quattro pilastri: Train, Re-centre, Restore e Renew.\r

Gran Premio di Monaco 2026\r

Dopo un debutto storico che ha ridefinito l’ospitalità in occasione delle gare, Explora Journeys torna al leggendario Port Hercule per il Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix 2026. Dal 3 all’8 giugno 2026, Explora I sarà posizionata sullo scenario della Riviera, offrendo un santuario ispirato agli yacht privati, a soli 150 metri dalla pista.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Explora Journeys a tutto sport, da Sinner alla Formula1","post_date":"2026-02-23T09:32:19+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1771839139000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507902","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Stamperia Benedetti di Pescia (Pistoia) è la più antica stamperia della Toscana ed una delle più antiche d’Italia. Un luogo magico, ricco di storia e a disposizione per visite guidate esperienziali grazie ai proprietari, i fratelli Roberta e Rudi Necciari.\r

\r

La visita guidata è un tour incredibile che comincia idealmente nel 1485. All’ingresso una scritta sulle pareti ricorda che nella Stamperia Francesco Cenni, tipografo fiorentino, stampava il 28 febbraio 1485 “La confessione di San Bernardino da Siena”, il primo libro stampato in città. Rapportando questo evento alla data dell’invenzione di Gutenberg, è facile comprendere quanto Pescia fosse sorprendentemente al passo con i tempi nell’arte della stampa.\r

\r

«Sul territorio esistiamo da sempre – spiega Rudi Necciari - A Pescia fino agli anni 70 c’erano 5 tipografie ed oggi siamo gli unici. Con l’avvento del pc tante tipografie si trasformarono in stamperie per i moduli continui. Siamo rimasti legati alla stampa tradizionale nel senso che abbiamo mantenuto l’ancoraggio alla storia della stamperia, aprendo le porte ai turisti italiani e stranieri per raccontare come siamo arrivati ad oggi».\r

\r

Nella stamperia lavorò Artidoro Benedetti, che cominciò la professione all’età di undici anni.Il suo laboratorio divenne un luogo d’incontro per pittori, poeti, musicisti e artisti, grazie a lui la stampa incontrò l’arte. Tanto per accennarne qualcuno, Lorenzo Viani, che veniva di persona a vedere come Artidoro stampava le sue xilografie al torchio, diceva che ogni minimo segno sul legno era musica stampata da Artidoro; il D’Annunzio volle che venisse stampato il suo libro “Lettera al legionario Alceste De Ambris” con xilografie dell’amico Viani, su carta Magnani da Artidoro Benedetti di Pescia.\r

\r

Gino Necciari entrò alle dipendenze di Artidoro nel 1940, e nel 1967 riuscì a coronare il suo sogno rilevando la stamperia da dipendente a titolare e mantenendo il nome del maestro, Stampeia “Benedetti” di Gino Necciari, e raccogliendo l’eredità del dialogo mai interrotto con gli artisti. Dopo la morte di Gino Necciari, nel 2025, la stamperia passò nelle mani dei figli Rudi e Roberta.\r

\r

Nel 2019 i fratelli Necciari hanno dato vita ad un Centro Culturale: un’idea che rappresenta un forte aggancio con la storia. In tempi attuali in cui sembra che il vecchio non valga più niente, questi aspetti acquisiscono sempre più valore.\r

\r

Oggi la stamperia accoglie scuole, piccoli gruppi, individuali, dall’Italia e dall’estero. Si tratta in prevalenza di visitatori che arrivano in Toscana e poi scoprono la Stamperia.\r

\r

«La visita guidata semplice dura un’ora e mezza (max 20 persone) – aggiunge Necciari - e la visita esperienziale è più lunga (2 ore e 30): se i gruppi sono più numerosi, li dividiamo. Per comporre e stampare ci vuole un’esperienza di almeno un giorno. Le visite sono solo su prenotazione».\r

\r

I fratelli Necciari puntano ad avviare accordi con t.o. ed agenzie di viaggio.\r

\r

«Siamo aperti alle forme di collaborazione – sottolinea Necciari - che ci vedono allineati sui valori della diffusione e tutela del patrimonio storico, artistico e culturale : questa è la mission della nostra associazione. Il territorio in generale dovrebbe essere valorizzato maggiormente: Pescia è molto ricca dal punto di vista storico e culturale. All’interno della Stamperia ospitiamo incontri, presentazioni di libri, corsi di scrittura creativa e calligrafia, mostre di pittori e fotografi».\r

\r

Tutti i visitatori rimangono incantati di fronte a macchinari della stamperia ma sono soprattutto i giovani a restare colpiti dal fascino dei grandi macchinari. «In piena era digitale – conclude Rudi Necciari - quando tutto faceva pensare che l’arte tipografica fosse ormai perduta nei tempi, la scelta di Steve Jobs di utilizzare gli stessi caratteri già in uso in tipografia ha riunito due ere, rendendole vicine come mai nessuno avrebbe pensato, decretando un nuovo inizio». Per questo la Stamperia resta a tutti gli effetti un luogo affascinate e vivo.\r

\r

\r

\r

Maria Carniglia\r

\r

\r

\r

","post_title":"Stamperia Benedetti, visite guidate a Pescia per scoprire una delle più antiche stamperie d’Italia","post_date":"2026-02-23T09:05:31+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1771837531000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507885","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lo sviluppo del turismo che passa dall'innovazione tecnologica, avvicinando cultura e patrimonio a tutti i pubblici in chiave digitale attraverso strumenti digitali capaci di creare nuove forme di coinvolgimento.\r

\r

Così la Spagna porta avanti un ambizioso piano di evoluzione che vede tra i progetti più emblematici quello della Regione di Castiglia-La Mancia con il lancio di Legends of Clm all’interno di Fortnite, una proposta che trasforma la promozione territoriale in un’esperienza immersiva rivolta soprattutto alle nuove generazioni. \r

\r

L’isola virtuale, con un hub centrale nella Plaza Mayor di Tembleque (Toledo), ricrea fedelmente paesaggi, città e monumenti storici, il fiume Mundo o Alcalá del Júcar, nella provincia di Albacete; Campo de Criptana, Almagro e le Lagunas de Ruidera, nella provincia di Ciudad Real; Segóbriga, Cuenca e il Castello di Belmonte, nella provincia di Cuenca; Sigüenza, l’Alto Tajo e Brihuega, a Guadalajara; e la Sinagoga di Santa María la Blanca, le Grotte di Ercole e i Cigarrales, a Toledo. I giocatori possono partecipare a quiz culturali e sfide interattive, ottenendo ricompense all’interno del gioco e approfondendo la conoscenza della storia e delle tradizioni locali. Personaggi emblematici come Don Chisciotte e Ana de Mendoza, nobildonna influente alla corte di Filippo II conosciuta come la Principessa di Éboli, guidano i visitatori virtuali, offrendo un’esperienza educativa e immersiva.\r

\r

La presenza nel metaverso rappresenta un passo strategico per raggiungere nuovi pubblici, in particolare giovani e appassionati di videogiochi, e consolidare la Regione di Castiglia-La Mancia come destinazione innovativa e interattiva nel panorama turistico internazionale. \r

\r

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di digitalizzazione del turismo in Castiglia‑La Mancia, che comprende anche una rinnovata piattaforma digitale con oltre 1.800 riferimenti turistici accessibili online www.turismocastillalamancha.es.\r

\r

Parallelamente, la città di León ha sviluppato “Nonia”, leon.mivoz.app/, un assistente virtuale basato sull’intelligenza artificiale integrato nella guida turistica digitale cittadina. Lo strumento fornisce informazioni personalizzate in tempo reale, migliorando l’esperienza del visitatore e rendendo l’offerta più accessibile ed efficiente.\r

\r

Si tratta di un’applicazione interattiva che consente ai turisti di conversare direttamente con l’assistente per ottenere informazioni pratiche, pianificare la visita scegliendo percorsi, orari e attrazioni, e ricevere consigli aggiornati su musei, monumenti, eventi e servizi locali. L’obiettivo è rendere l’esperienza più comoda e su misura, adattandosi alle esigenze di ciascun viaggiatore.\r

\r

L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo avanti nel processo di digitalizzazione del turismo urbano di León, offrendo strumenti interattivi e personalizzati per valorizzare il patrimonio e i principali punti di interesse della capitale leonesa, permettendo al tempo stesso di scoprire la sua gastronomia e la sua storia in modo innovativo e coinvolgente.","post_title":"La Spagna in accelerata sulla trasformazione digitale: l'esempio di Castiglia-La Mancia","post_date":"2026-02-20T15:06:49+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1771600009000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507876","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Rotta su Salerno Costa d'Amalfi e del Cilento per Aeroitalia che stringe un'importante partnership con Gesac, per rafforzare e diversificare l’offerta di collegamenti dello scalo, porta d’accesso privilegiata al Cilento e a tutta la Campania. \r

\r

Aeroitalia basa un aeromobile a Salerno con il lancio di 19 frequenze settimanali: collegamenti diretti verso Genova, Milano Malpensa, Torino e Trieste. Tutti i voli saranno operati con Embraer 190 da 100 posti, dal 22 maggio con tariffe a partire da 39.99 euro.\r

«La compagnia conferma la sua attenzione verso la Campania, una regione dal grande valore turistico e culturale e dal potenziale straordinario per la mobilità sia nazionale che internazionale - afferma Gaetano Intrieri, amministratore delegato di Aeroitalia -. L’accordo con Gesac rappresenta un passo decisivo nella realizzazione della nostra strategia di crescita, che punta a collegare aree di eccellenza italiana con le più rilevanti destinazioni, creando nuove opportunità per il turismo e per l’economia locale. Presto arricchiremo l’offerta del nostro network anche con nuove destinazioni internazionali leisure particolarmente richieste dal mercato, continuando a investire risorse ed energie per offrire servizi di qualità elevata e per sostenere la crescita di una regione che riteniamo strategica e centrale nella nostra visione aziendale».\r

Il vettore segnala inoltre che, dal 1° luglio al 30 agosto, i voli potranno subire variazioni temporanee in vista dell’inserimento di nuove rotte internazionali. «Qualsiasi modifica al programma sarà comunicata tempestivamente».\r

Roberto Barbieri, amministratore delegato di Gesac dichiara: «Grazie a un intenso lavoro di squadra con un partner che crede nelle potenzialità di crescita dell’aeroporto, abbiamo restituito slancio allo scalo salernitano, creando le condizioni per una ripresa stabile dei voli di linea, con una vocazione prettamente business. Parallelamente, stiamo costruendo un contesto favorevole allo sviluppo dell’incoming turistico, promuovendo insieme agli stakeholder istituzionali e imprenditoriali, in particolare la Camera di commercio di Salerno, una strategia di marketing territoriale mirata a valorizzare la destinazione sui mercati turistici internazionali. Prosegue il confronto costruttivo con le istituzioni per accelerare il potenziamento dei collegamenti e delle infrastrutture di accesso ed avviare il percorso finalizzato all’abolizione dell’addizionale comunale, misura già adottata con successo in diversi aeroporti italiani con traffico inferiore ad un milione di passeggeri l’anno, e determinante per rafforzare l’attrattività e la competitività del secondo scalo della Campania».\r

","post_title":"Aeroitalia investe su Salerno: un velivolo basato e 4 rotte domestiche, dal 22 maggio","post_date":"2026-02-20T14:03:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1771596227000]}]}}