Milano Bergamo: primo bilancio positivo all’indomani della chiusura dei Giochi olimpici Tempo di bilanci per l’aeroporto di Milano Bergamo, a conclusione delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina: lo scalo è stato luogo di transito di chi lo ha scelto come soluzione logistica per raggiungere comodamente soprattutto le località sciistiche della Lombardia o il vicino capoluogo regionale, con il suo braciere olimpico e la grande vetrina degli sport del ghiaccio. L’aeroporto ha ospitato una serie di voli privati, che hanno trasportato gruppi e comitive di alcuni Paesi partecipanti, e accolto centinaia di passeggeri arrivati con voli di linea prima e durante l’appuntamento olimpico per assistere alle diverse discipline. Alcuni sportivi e tecnici, al termine degli impegni agonistici, hanno optato per lo scalo bergamasco al momento di ripartire per le rispettive destinazioni, già nei giorni precedenti la cerimonia di chiusura dei Giochi invernali. Un movimento di persone che hanno mostrato di apprezzare livello e qualità dei servizi offerti dall’aeroporto di Milano Bergamo, pronto a fornire assistenza adeguata in occasione delle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina, in calendario dal 6 al 15 marzo prossimi. «Ancora una volta la posizione baricentrica sull’asse nord-est e i collegamenti stradali fanno apprezzare l’aeroporto di Milano Bergamo in chiave logistica per i viaggi legati ai grandi eventi che hanno luogo in Lombardia e nelle regioni limitrofe – sottolinea Giovanni Sanga, presidente di Sacbo -. I livelli di assistenza garantiti quotidianamente ai passeggeri fanno sì che la nostra infrastruttura, dotata dei servizi e requisiti più avanzati, risponda ad ogni esigenza, sia per i voli di linea che per quelli privati. Rileviamo con soddisfazione i flussi che si sono generati da destinazioni lontane, non direttamente collegate, attraverso le frequenze giornaliere con importanti hub aeroportuali». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508015 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tempo di bilanci per l'aeroporto di Milano Bergamo, a conclusione delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina: lo scalo è stato luogo di transito di chi lo ha scelto come soluzione logistica per raggiungere comodamente soprattutto le località sciistiche della Lombardia o il vicino capoluogo regionale, con il suo braciere olimpico e la grande vetrina degli sport del ghiaccio. L'aeroporto ha ospitato una serie di voli privati, che hanno trasportato gruppi e comitive di alcuni Paesi partecipanti, e accolto centinaia di passeggeri arrivati con voli di linea prima e durante l’appuntamento olimpico per assistere alle diverse discipline. Alcuni sportivi e tecnici, al termine degli impegni agonistici, hanno optato per lo scalo bergamasco al momento di ripartire per le rispettive destinazioni, già nei giorni precedenti la cerimonia di chiusura dei Giochi invernali. Un movimento di persone che hanno mostrato di apprezzare livello e qualità dei servizi offerti dall’aeroporto di Milano Bergamo, pronto a fornire assistenza adeguata in occasione delle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina, in calendario dal 6 al 15 marzo prossimi. «Ancora una volta la posizione baricentrica sull’asse nord-est e i collegamenti stradali fanno apprezzare l’aeroporto di Milano Bergamo in chiave logistica per i viaggi legati ai grandi eventi che hanno luogo in Lombardia e nelle regioni limitrofe - sottolinea Giovanni Sanga, presidente di Sacbo -. I livelli di assistenza garantiti quotidianamente ai passeggeri fanno sì che la nostra infrastruttura, dotata dei servizi e requisiti più avanzati, risponda ad ogni esigenza, sia per i voli di linea che per quelli privati. Rileviamo con soddisfazione i flussi che si sono generati da destinazioni lontane, non direttamente collegate, attraverso le frequenze giornaliere con importanti hub aeroportuali». [post_title] => Milano Bergamo: primo bilancio positivo all'indomani della chiusura dei Giochi olimpici [post_date] => 2026-02-23T14:18:50+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771856330000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 507995 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_474621" align="alignleft" width="250"] Ada Miraglia[/caption] CDSHotels chiude il 2025 con un fatturato superiore a 65 milioni di euro, un Ebitda al 13% e un RevPAR in incremento del 9% rispetto al 2024. I primi riscontri sul 2026 confermano un mercato più orientato alla programmazione anticipata: il forecast delle prenotazioni già inserite segna un +37% rispetto alla stessa data del 2025, in linea con la dinamica di early booking già osservata lo scorso anno. “Il 2025 ha consentito di centrare gli obiettivi economici prefissati, con un miglioramento dei principali indicatori e una maggiore propensione alla prenotazione anticipata. Il +37% registrato sul forecast 2026, rispetto alla stessa data del 2025, conferma la continuità del trend e offre da subito una base più ampia di prenotazioni già acquisite, utile per pianificare con maggiore precisione produzione, pricing e operatività” dichiara Ada Miraglia, direttore commerciale CDSHotels. Nel 2025 il mercato italiano ha rappresentato il 55,5% del fatturato. In termini di prenotazioni, le regioni del Sud si confermano centrali: Puglia, Sicilia, Campania e Lazio occupano nell’ordine le prime posizioni, seguite dalla Lombardia. La permanenza media si attesta a cinque notti e la componente di clientela abituale resta elevata. Centro-Sud “Il Centro-Sud mostra un profilo di domanda stabile, con soggiorni medi regolari e un’incidenza significativa di repeaters. Ne deriva una composizione della domanda più costante per provenienze e durata del soggiorno, con effetti positivi sulla continuità dei volumi durante la stagione”, aggiunge Ada Miraglia. Accanto alla performance dell’alta stagione, nel 2025 risulta in aumento anche la domanda nei periodi di primavera e autunno, sostenuta da una maggiore presenza di clientela internazionale, che nel complesso ha inciso per il 45,5% del fatturato. Nello stesso perimetro, il segmento Mice evidenzia una crescita sensibile, con volumi raddoppiati rispetto alla stessa data dello scorso anno. Anche luglio e agosto risultano in progresso: +13% rispetto alla stessa data del 2025. “L’ampliamento della domanda nei mesi di spalla al picco estivo è legato soprattutto all’incremento della componente estera, mentre il Mice sta contribuendo a rafforzare l’operatività su più periodi dell’anno. Il dato estivo, a sua volta, conferma un andamento positivo già in fase di prenotazione”, prosegue Ada Miraglia. Nuove strutture Il percorso di espansione del portafoglio di CDSHotels prosegue e il 2026 vedrà l’ingresso di tre nuove strutture: Baglio Basile, a Marsala, che entrerà nella Hotel Collection, con apertura il 26 marzo; Delfino Beach, villaggio All Inclusive, sulla spiaggia di Marsala, con apertura prevista per il 30 maggio; Ninfe Saracene, 4 stelle superior nella Hotel Collection, in apertura per Pasqua, si trova invece a Le Castella–Isola di Capo Rizzuto, in Calabria. CDSHotels è, inoltre, in trattativa per due strutture in Puglia e una in Calabria, con l’obiettivo di arrivare alla concretizzazione delle operazioni nel 2027. “L’evoluzione dell’offerta prosegue con interventi mirati nel Centro-Sud e con aperture già calendarizzate, coerenti con il posizionamento e con le dinamiche di domanda registrate negli ultimi due anni”, conclude Ada Miraglia. [post_title] => CDSHotels: 2025 con fatturato superiore a 65 milioni. Ebitda al 13% [post_date] => 2026-02-23T11:39:12+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771846752000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 507992 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con il numero di visitatori previsto in crescita fino a livelli record nel 2026, molte località europee stanno pianificando o hanno già introdotto tasse turistiche per compensare l’impatto. Queste tariffe extra vengono spesso trascurate quando si programma un viaggio, ma possono sommarsi rapidamente. Ecco un riepilogo completo di tutte le tasse turistiche di cui i viaggiatori dovrebbero essere a conoscenza in Europa quest’anno. La tassa per i visitatori giornalieri di Venezia torna nel 2026 Il consiglio comunale di Venezia ha confermato che la tassa per i visitatori giornalieri, introdotta nell’estate 2024, tornerà ancora nel 2026. Quest’anno, il numero di giorni in cui la tassa sarà applicata è stato esteso a 60, rispetto ai 54 del 2025. Sono previste numerose esenzioni: non devono pagare la tassa i residenti, i visitatori nati a Venezia, studenti e lavoratori, così come i turisti che hanno prenotazioni in hotel o altre sistemazioni. I visitatori possono “prenotare” il loro giorno a Venezia su una piattaforma dedicata. La tariffa è di 5 €, che raddoppia a 10 € per i turisti che non effettuano la prenotazione almeno quattro giorni prima. Bucarest introduce una tassa fissa per l’alloggio Nel 2026, i turisti che soggiorneranno negli alloggi a Bucarest dovranno pagare 10 lei rumeni (circa 2 €) a notte. A differenza di molte altre città, la tassa non varia in base al prezzo dell’alloggio. L’imposta sarà raccolta dai fornitori di alloggi, dalle piattaforme di prenotazione online come Airbnb e Booking.com, o dalle agenzie di viaggio. Secondo i media locali, il mancato pagamento può comportare multe fino a 1.500 lei (circa 294 €) per le persone fisiche o 4.000 lei (circa 785 €) per le imprese. I visitatori giornalieri dovranno pagare la tassa dal venerdì alla domenica nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. La Norvegia approva una tassa turistica La Norvegia ha approvato una nuova tassa che permette ai comuni di introdurre un’aliquota del 3% sui soggiorni notturni nelle “aree particolarmente interessate dal turismo”. La legge consente alle autorità locali di applicare la tassa a loro discrezione, quindi alcune destinazioni potrebbero scegliere di non farlo. La tariffa sarà aggiunta ai costi dell’alloggio, esclusi tende e roulotte. Tenerife introduce un’eco-tassa per escursionisti I turisti dovranno pagare un’“eco-tassa” per percorrere i sentieri più popolari del Parco Nazionale del Teide a Tenerife nel 2026. Il parco, che comprende il vulcano Teide-Pico Viejo, è il sito naturale più visitato delle isole. La tassa è fissata a un massimo di 25 € a persona. Alcuni sentieri prevedono tariffe differenti. Un’escursione non guidata sul sentiero verso la cima del vulcano (il percorso “Telesforo Bravo”) costa 15 €, mentre una visita guidata costa 10 €. L’escursione Montaña Blanca-Rambleta costa 6 € nei giorni feriali e 10 € nei fine settimana e nei giorni festivi. I residenti di Tenerife e i bambini sotto i 14 anni entrano gratuitamente, e i residenti delle Canarie hanno accesso a tariffa ridotta. Milano aumenta la tassa turistica per il 2026 All’inizio dell’anno, Milano ha aumentato la tassa turistica per finanziare le infrastrutture legate ai Giochi Olimpici Invernali. L’incremento si applica solo nel 2026 e solo agli alloggi situati entro 30 km dai siti olimpici. Bruxelles aumenta la tassa turistica Da gennaio 2026, la tassa turistica esistente a Bruxelles aumenta di 1 € a notte, portando la tariffa per i soggiorni in hotel a 5 € a notte e 4 € per alloggi privati e campeggi. La tassa si applica a ogni unità di alloggio, definita come “una camera da letto o uno spazio organizzato per dormire”. Barcellona aumenta la tassa cittadina La tassa cittadina di Barcellona aumenterà a 5 € ad aprile 2026. Lo scorso anno, il consiglio comunale aveva approvato un piano per aumentare la tassa di 1 € all’anno fino a raggiungere 8 € nel 2029. I visitatori della città spagnola devono inoltre pagare la tassa regionale catalana, che è anch’essa in aumento. [post_title] => Nuove tendenze: grandi Paesi e città aumentano le tasse per il turismo [post_date] => 2026-02-23T11:29:10+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771846150000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 507972 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A una settimana dal pienone registrato al Meliá Milano, il Tove – Travel Open Village Evolution 2026 continua a far parlare di sé. Se il 9 e il 10 febbraio i numeri avevano raccontato un’edizione oltre le aspettative – con 400 agenti di viaggio partecipanti – oggi sono le voci dei protagonisti a confermare la portata dell’evento. Il dato quantitativo si intreccia con un elemento più strutturale: la necessità di dialogo tra le due anime del turismo organizzato, operatori e agenzie, che al Tove hanno trovato uno spazio concreto di confronto, molto orientato al business, come ci confermano le testimonianze degli operatori. Per Gigi Torre, titolare Gioco Viaggi, il Tove «è stata una vera riscoperta sull’onda dei Tod fatti nel 2025. Abbiamo incontrato “solo” agenzie selezionate e interessate a conoscerci e ad approfondire i nostri prodotti». Soddisfazione anche da parte di Chiara Lagioni, product manager e responsabile prodotto crociere di Gioco Viaggi: «Siamo soddisfatti, perché abbiamo incontrato tante agenzie in questi due giorni, abbiamo potuto scambiare idee con loro e abbiamo potuto raccontare le novità delle nostre compagnie». Per Carla Diamanti, Grand Tour, «sono stati due giorni intensissimi dove abbiamo incontrato tantissimi agenti di viaggio e quindi ci siamo divisi tra questo che è un appuntamento molto business e poi la BIT». Prima partecipazione al Tove per Luca Riminucci, managing director Travel Friends, che parla di «grande successo in termini di affluenza di agenti». Per Travel Friends «è stata una ottima occasione per presentare il nostro portale e fare nuove partnership con le agenzie che si sono subito codificate per iniziare a creare i loro pacchetti all’interno della nostra piattaforma». Per Loris Giusti, key account Azemar, «il Tove 2026 è stato un vero successo, grande partecipazione da parte delle agenzie viaggi, e gestito alla perfezione nei minimi dettagli e con un’organizzazione impeccabile». Giusti ha aggiunto «un plauso davvero meritato a tutto lo staff di Travel Quotidiano». Durante la terza serata, Marco Ghidoni di Viaggialdo ha sottolineato il rapporto di lungo periodo con il gruppo Travel: «Ringrazio la squadra di Travel che segue la nostra nascita dall’inizio ed è sempre stato un ottimo e grande partner». Per Amo il Mondo, con Daria Boglietti e Claudia Villa, il dialogo diretto resta centrale: per un tour operator specializzato nel tailor made «il confronto diretto consente di intercettare le esigenze del mercato e sviluppare soluzioni personalizzate, rafforzando al contempo la collaborazione con il trade». Dal lato hotellerie, Francesco Proietti, ufficio commerciale Club Esse Hotels & Resorts, ha parlato di «grande successo in termini di affluenza e partecipazione». Ha voluto sottolineare «l’ottimo lavoro svolto da tutto il team di Travel Quotidiano» e il valore di un workshop che «ha permesso di sviluppare, attraverso il tempo dedicato agli incontri, ottime opportunità di sinergia e collaborazione», con «interesse reciproco nell’ascoltare e condividere idee e proposte sulla prossima stagione estiva». Per Fabio Candiani, Msc Crociere, «Msc Crociere ha sempre creduto sin dalla sua nascita nella formula del TOVE». Candiani ha ricordato come l’evento sia cresciuto nel tempo, attraversando anche «periodi difficili per il nostro settore», sottolineando che l’edizione 2026 è stata «importante, fatta di numerose presenze ma anche di qualità degli interlocutori», senza perdere «il driver principale della relazione umana, che per noi fa sempre la differenza». E ha già confermato la continuità: MSC sarà protagonista anche nei Travel Open Day durante l’anno e alla prossima edizione 2027. Per Viviana Vukelic, direttrice dell’ente nazionale croato per il turismo, la due giorni milanese «è stata un grande successo sotto ogni punto di vista», con «organizzazione impeccabile» e «continua sinergia positiva con tour operator e agenti di viaggio», in una Milano che, anche alla luce dei Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026, «si conferma la cornice ideale per ospitare un evento B2B di tale portata». Ana Villamarzo, Direttrice Revenue & Vendite Climia Hotels ha commentato: «Il trattamento è stato impeccabile e l’iniziativa è stata davvero ben organizzata. Tutti gli agenti con cui abbiamo interagito sono stati molto ricettivi e interessati. Sono certa che questo incontro ci aiuterà a consolidare i rapporti e ad aprire nuove opportunità di collaborazione. Vista l’ottima accoglienza, valuteremo con piacere la partecipazione a prossimi eventi. Il mercato italiano, infatti, sta assumendo un ruolo sempre più importante nella nostra distribuzione e per noi è fondamentale continuare a investire in attività di questo tipo». Infine, Pietro Dusi, responsabile commerciale e vendite CaboVerdeTime, ha parlato di «evento ben organizzato, con incontri utili e un clima di lavoro davvero stimolante», sottolineando di tornare a casa «con contatti di valore e nuove idee da trasformare in progetti concreti». L'approfondimento sul prossimo numero in occasione della BMT di Napoli. [post_title] => Tove 2026, i protagonisti raccontano l'eccezionale portata dell'evento [post_date] => 2026-02-23T10:30:46+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza [1] => tove ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza [1] => tove ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771842646000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 507967 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A meno di nove mesi dall'avvio della procedura di Chapter 11 negli Stati Uniti, Azul ha ufficialmente completato il processo di ristrutturazione finanziaria, approvato dal tribunale federale di New York nel dicembre 2025. La compagnia aerea brasiliana dichiara di aver ridotto di circa 2,5 miliardi di dollari i propri debiti e obblighi, a seguito di un piano di riorganizzazione condotto con i principali obbligazionisti, locatori di aeromobili – tra cui AerCap – e partner industriali. Nonostante il passaggio sotto supervisione giudiziaria, la compagnia ha mantenuto la maggior parte delle sue attività commerciali. Nel 2025, Azul ha trasportato circa 32 milioni di passeggeri, operato circa 800 voli al giorno, vantato un tasso di puntualità di circa l'85% e raggiunto un record interno di traffico, senza interruzioni significative del servizio. Il vettore serve più di 130 città su circa 250 rotte, in gran parte domestiche, con una flotta operativa di circa 170-175 aeromobili, composta principalmente da Airbus A320neo/A321neo, Embraer E-Jet e Atr per la rete regionale. Con un bilancio risanato e una leva finanziaria notevolmente ridotta, Azul si concede margini di manovra per investire nella modernizzazione della sua flotta e nell'ottimizzazione del network domestico, in particolare sui collegamenti regionali e verso aeroporti secondari come Viracopos-Campinas, il suo hub principale. [post_title] => Azul completa la ristrutturazione ed esce dal Chapter 11 [post_date] => 2026-02-23T10:13:12+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771841592000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 507957 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways conferma la cancellazione di circa il 55% dell'operativo voli previsto per giovedì, 26 febbraio, «a causa della proclamazione delle azioni di sciopero che coinvolgono il settore del trasporto aereo in Italia, della durata di 24 ore (...)». Saranno inoltre coinvolti dalle modifiche «anche alcuni voli nelle giornate del 25 e del 27 febbraio». Qui l'elenco dei voli interessati dalle cancellazioni. La data della mobilitazione - che riguarderà anche easyJet e Vueling - del 26 febbraio è stata individuata dopo la precettazione del vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, a seguito della coincidenza con lo svolgimento delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Verifica Dalla propria pagina web, Ita Airways invita tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata dello sciopero, «a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito ita-airways.com, nella sezione Info Voli, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto. I passeggeri che hanno acquistato un biglietto Ita Airways per viaggiare il 26 febbraio, in caso di cancellazione o di modifica dell'orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo se il volo è stato cancellato o ha subito una partenza anticipata di oltre 60 minuti o un ritardo pari o maggiore di 5 ore) entro e non oltre l'8 marzo 2026 chiamando il numero ‪‪+39 06 85960020 dall'Italia e dall'estero, oppure contattando l'agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto». [post_title] => Ita Airways cancella il 55% dei voli per lo sciopero del 26 febbraio [post_date] => 2026-02-23T09:28:57+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771838937000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 507936 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nasce Chia Laguna Nature Resort. L’ambizione è quella di esprimere con ancora maggiore forza il dna del resort, fondato su due valori cardine: il legame profondo con il territorio e l’ospitalità italiana. Frutto di un percorso sviluppato in collaborazione con l'agenzia di branding Jhagger&Co, questa brand evolution orienta la proposta del resort verso una dimensione più ampia e contemporanea, capace di dialogare con pubblici diversi: coppie, famiglie, viaggiatori sportivi, ma anche gruppi di amici e team aziendali. L’evoluzione del resort porta con sé un’esperienza ancora più armoniosa e integrata tra le anime dei suoi tre hotel: Conrad Chia Laguna Sardinia, Baia di Chia Resort Sardinia, Curio Collection by Hilton, e The Village, continuando a consolidare la reputazione del Sud Sardegna come meta rigenerante e profondamente italiana. L’inaugurazione ufficiale è prevista per il 23 aprile 2026. "Chia è sempre stato un luogo in cui è la natura a dettare le regole, il 2026 sarà l’anno in cui esprimeremo questo spirito con più chiarezza e maggior determinazione - ha spiegato Gioele Camarlinghi, direttore generale di Italian Hospitality Collection, di cui il resort fa parte -. La nostra brand evolution nasce dall’ascolto degli esperti più importanti: i nostri ospiti. Oggi ci si aspetta molto di più da ogni viaggio: autenticità, personalizzazione, esperienze significative e, perché no, trasformative. Ecco perché vogliamo essere in prima linea con programmi veri, sviluppati in sintonia con gli attori locali e gruppi di conservazione ambientale. Valorizziamo e proteggiamo ancor più questo scenario incredibile, con le sue dune maestose e lagune dorate, che abbiamo il privilegio di chiamare casa" I pilastri della brand evolution La brand evolution del Chia Laguna Nature Resort si sviluppa intorno a quattro pilastri che celebrano la connessione autentica con il territorio. Questi pilastri riguardano l'approccio alla vera Sardegna del Sud, a un "parco giochi" nella natura, ma anche a una condivisione autentica delle espereinze e alle formule Slip & Sail Sardinia. La presenza digitale del resort si rinnova grazie al restyling del sito web, con identità visiva, funzionalità e storytelling coinvolgenti. A questo si affianca un rinnovamento del look & feel dei canali social. Afferma Paolo Curridori, director of sales, Chia Laguna: "Viaggiare è sempre stata questione di esperienze e ricordi vissuti. Definendo il purpose del Chia Laguna come "il ritmo della natura", abbiamo progettato una collezione di esperienze Signature per dare vita a questa filosofia: l’unico modo per vivere davvero lo spirito di Chia". [post_title] => Chia Laguna: rebranding nel segno del "ritmo della natura" [post_date] => 2026-02-23T09:22:24+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771838544000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 507833 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’Italia si conferma un paese importante per il turismo in Repubblica Ceca, con 425.549 arrivi, 1.133.723 pernottamenti, e una permanenza media di quasi 4 giorni. Questo emerge dai dati presentati nei giorni scorsi alla stampa da CzechTourism - Ente Nazionale Ceco per il Turismo in Italia. "Praga rimane la prima scelta per l’83% degli italiani, anche se iniziano a registrarsi spostamenti interessanti sulle destinazioni alternative, in particolare la Moravia Meridionale, grazie anche ai voli diretti" commenta Luboš Rosenberg, direttore di CzechTourism Italia. Subito dopo i mercati dei Paesi limitrofi come Germania, Austria e Polonia, che rappresentano ancora i maggiori flussi di turismo insieme ai mercati americani, l’Italia mantiene fisso il 6° posto anche per l’anno appena concluso. Questo anche grazie ai prodotti di nicchia, alle proposte esperienziali e ai nuovi trend di ispirazioni che l'Ente del Turismo confeziona ad hoc per il mercato italiano. Anche la connettività ha un peso importante nel trend positivo rappresentato dal Bel Paese. Oltre alla sempre ricca offerta su Praga operata da Ryanair , Smartwings e Easyjet, si confermano vettori strategici anche Volotea, WizzAir e Eurowings. Un 2026 tra itinerari alternativi, Mice e nuove aperture [caption id="attachment_507836" align="alignleft" width="318"] Luboš Rosenberg, direttore di CzechTourism Italia e Lara Cereda, Trade Manager[/caption] Per la stagione appena iniziata l’obiettivo è quello di continuare a insistere sia su destinazioni meno note, la cosiddetta altra Cechia, ma anche sulla promozione di una Praga diversa. L’intento è prolungare ulteriormente la permanenza media degli italiani nella capitale, offrendo sempre nuove risposte alla sete di cultura e scoperta. " Come CzechTourism stiamo lavorando su una narrazione che faccia conoscere Praga attraverso quartieri diversi dai soliti: riconvertiti, tornati in auge di recente, fucine per giovani artisti e creativi ecc. Inoltre anche l'itinerario sulle orme di Dan Brown si sta rivelando una proposta molto apprezzata" - ha dichiarato il direttore Luboš Rosenberg . Di grande interesse per gli italiani anche i tanti eventi proposti durante l’anno, come il tradizionale Signal Festival - suggestiva rassegna di luci e videomapping - e il Festival Internazionale del Cinema, che nel 2026 compie 60 anni. Tra le altre destinazioni che stanno registrando nuovi flussi anche Karlovy Vary, il complesso paesaggistico di Lednice-Valtice (sito Unesco) e il 150° anniversario della nascita di Tomas Bata, visionario del design e dell’industria noto in tutto il mondo. Anche il settore MICE registra una crescita importante, agevolato dalla presenza di strutture come la Shark Park Hall all’interno del centro divertimenti Levels Prague. Con una capacità fino a 450 persone, è modulabile per accogliere ogni tipo di evento. Il Cubex Centre Prague, location altamente qualificata, ha invece appena vinto il primo premio nella classifica internazionale delle migliori piccole strutture congressuali. Il food per scoprire territori meno noti Nel 2025 la Guida Michelin per la prima volta ha distribuito 10 stelle anche al di fuori di Praga. In giro per il Paese, anche 18 ristoranti sono stati insigniti del Bib Gourmand Michelin, premio alle strutture che, in una ambientazione più informale, offrono esperienze gastronomiche di livello, tra tradizione e innovazione, a prezzi accessibili. Come commenta Luboš Rosenberg “questi riconoscimenti stanno contribuendo molto allo spostamento dei flussi anche al di fuori della capitale, portando così le persone verso borghi meno noti ma altrettanto affascinanti e interessanti da scoprire”. Experience Free Spirit: inspira leggerezza e libertà La stagione 2026 sarà caratterizzata da una nuova campagna di comunicazione sotto il claim Expierience Free Spirit. Obiettivo della campagna internazionale di CzechTourism è invitare le persone a visitare e vivere la Cechia in totale libertà, dimenticando condizionamenti, pregiudizi e cliché. “Espira stress e inspira leggerezza. Diventa uno spirito libero”. [post_title] => Repubblica Ceca: conferme dal mercato italiano e novità 2026 [post_date] => 2026-02-20T11:36:40+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => cechia [1] => praga [2] => repubblica-ceca ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Cechia [1] => praga [2] => Repubblica Ceca ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771587400000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 507847 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_507848" align="alignleft" width="450"] Silvio Carletto, Paolo Bongioanni, il ministro Santanchè e Gianluca Caramanna[/caption] Da circa un anno, Paolo Bongioanni affianca alle deleghe al commercio, sport, post olimpico e agricoltura anche quella al turismo della regione Piemonte, guidando un assessorato strategico che unisce due pilastri dell’identità regionale e mette in relazione politiche rurali e attrazione turistica, promuovendo in modo integrato territorio, eccellenze agroalimentari e sviluppo economico. «Il Piemonte ha grandi potenzialità e una grande trasversalità di prodotto: dalla montagna ai laghi, dalle colline alle città d’arte, con un’offerta enogastronomica e sportiva di primo piano», sottolinea l’assessore, evidenziando anche l’intesa con la Regione Liguria per un’offerta integrata mare-monti, leva strategica di diversificazione e destagionalizzazione. La regia è condivisa con Visit Piemonte, agenzia di promozione della regione presieduta da Silvio Carletto, ed è sostenuta da numeri in crescita: nel 2025 si registrano 6,28 milioni di arrivi (+5%) e circa 17 milioni di presenze (+7%), con oltre il 55% dei pernottamenti dall’estero. Determinante anche l’impatto delle Nitto ATP Finals a Torino, che hanno generato 591,1 milioni di euro di ricadute economiche (+17,5% sul 2024) e picchi di occupazione alberghiera superiori all’80% nel weekend finale. Posizionamento europeo La priorità è rafforzare il posizionamento europeo e internazionale del Piemonte, rendendo l’Osservatorio turistico regionale uno strumento strategico per orientare mercati, prodotti e fasce di prezzo, così da consolidare la presenza nei Paesi dove la regione è già conosciuta e penetrare quelli ancora da sviluppare. Dopo la Bit, il calendario 2026 prevede 66 appuntamenti tra turismo, agricoltura ed enogastronomia, con focus su Vinitaly dal 12 aprile, dove per la prima volta parteciperanno insieme ai consorzi vinicoli anche le ATL. «Proseguiremo con una serie di grandi eventi oltreoceano – conclude Bongioanni – per rafforzare l’identità del Piemonte e promuoverlo come regione dal respiro internazionale». Tra i temi chiave, l’outdoor, oggi non più di nicchia, che consente di valorizzare l’intero territorio attraverso percorsi ciclabili, strade bianche e itinerari di grande fascino. Grazie ai fondi ministeriali saranno messe in risalto realtà come Cuneo con la Via del Sale – strada bianca che collega Limone Piemonte a Ventimiglia, percorribile a piedi, in bici o con veicoli motorizzati – il Torinese con la Strada dell’Assietta – ex tracciato militare in parte sterrato che corre a oltre 2.000 metri di quota lungo il crinale tra Val di Susa e Val Chisone – e Alessandria, che si sta strutturando per offrire al mercato internazionale una rete di strade turistiche regolamentate negli accessi e contingentate. Federica De Luca [post_title] => Bongioanni (Piemonte): «Abbiamo una grande trasversalità di prodotto» [post_date] => 2026-02-20T10:58:57+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771585137000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "milano bergamo primo bilancio positivo allindomani della chiusura dei giochi olimpici" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":90,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1635,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508015","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tempo di bilanci per l'aeroporto di Milano Bergamo, a conclusione delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina: lo scalo è stato luogo di transito di chi lo ha scelto come soluzione logistica per raggiungere comodamente soprattutto le località sciistiche della Lombardia o il vicino capoluogo regionale, con il suo braciere olimpico e la grande vetrina degli sport del ghiaccio.\r

\r

L'aeroporto ha ospitato una serie di voli privati, che hanno trasportato gruppi e comitive di alcuni Paesi partecipanti, e accolto centinaia di passeggeri arrivati con voli di linea prima e durante l’appuntamento olimpico per assistere alle diverse discipline. Alcuni sportivi e tecnici, al termine degli impegni agonistici, hanno optato per lo scalo bergamasco al momento di ripartire per le rispettive destinazioni, già nei giorni precedenti la cerimonia di chiusura dei Giochi invernali.\r

\r

Un movimento di persone che hanno mostrato di apprezzare livello e qualità dei servizi offerti dall’aeroporto di Milano Bergamo, pronto a fornire assistenza adeguata in occasione delle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina, in calendario dal 6 al 15 marzo prossimi.\r

\r

«Ancora una volta la posizione baricentrica sull’asse nord-est e i collegamenti stradali fanno apprezzare l’aeroporto di Milano Bergamo in chiave logistica per i viaggi legati ai grandi eventi che hanno luogo in Lombardia e nelle regioni limitrofe - sottolinea Giovanni Sanga, presidente di Sacbo -. I livelli di assistenza garantiti quotidianamente ai passeggeri fanno sì che la nostra infrastruttura, dotata dei servizi e requisiti più avanzati, risponda ad ogni esigenza, sia per i voli di linea che per quelli privati. Rileviamo con soddisfazione i flussi che si sono generati da destinazioni lontane, non direttamente collegate, attraverso le frequenze giornaliere con importanti hub aeroportuali».","post_title":"Milano Bergamo: primo bilancio positivo all'indomani della chiusura dei Giochi olimpici","post_date":"2026-02-23T14:18:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1771856330000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507995","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_474621\" align=\"alignleft\" width=\"250\"] Ada Miraglia[/caption]\r

\r

CDSHotels chiude il 2025 con un fatturato superiore a 65 milioni di euro, un Ebitda al 13% e un RevPAR in incremento del 9% rispetto al 2024.\r

I primi riscontri sul 2026 confermano un mercato più orientato alla programmazione anticipata: il forecast delle prenotazioni già inserite segna un +37% rispetto alla stessa data del 2025, in linea con la dinamica di early booking già osservata lo scorso anno.\r

“Il 2025 ha consentito di centrare gli obiettivi economici prefissati, con un miglioramento dei principali indicatori e una maggiore propensione alla prenotazione anticipata. Il +37% registrato sul forecast 2026, rispetto alla stessa data del 2025, conferma la continuità del trend e offre da subito una base più ampia di prenotazioni già acquisite, utile per pianificare con maggiore precisione produzione, pricing e operatività” dichiara Ada Miraglia, direttore commerciale CDSHotels.\r

\r

Nel 2025 il mercato italiano ha rappresentato il 55,5% del fatturato. In termini di prenotazioni, le regioni del Sud si confermano centrali: Puglia, Sicilia, Campania e Lazio occupano nell’ordine le prime posizioni, seguite dalla Lombardia. \r

La permanenza media si attesta a cinque notti e la componente di clientela abituale resta elevata. \r

Centro-Sud\r

“Il Centro-Sud mostra un profilo di domanda stabile, con soggiorni medi regolari e un’incidenza significativa di repeaters. Ne deriva una composizione della domanda più costante per provenienze e durata del soggiorno, con effetti positivi sulla continuità dei volumi durante la stagione”, aggiunge Ada Miraglia.\r

\r

Accanto alla performance dell’alta stagione, nel 2025 risulta in aumento anche la domanda nei periodi di primavera e autunno, sostenuta da una maggiore presenza di clientela internazionale, che nel complesso ha inciso per il 45,5% del fatturato. Nello stesso perimetro, il segmento Mice evidenzia una crescita sensibile, con volumi raddoppiati rispetto alla stessa data dello scorso anno. Anche luglio e agosto risultano in progresso: +13% rispetto alla stessa data del 2025. \r

\r

“L’ampliamento della domanda nei mesi di spalla al picco estivo è legato soprattutto all’incremento della componente estera, mentre il Mice sta contribuendo a rafforzare l’operatività su più periodi dell’anno. Il dato estivo, a sua volta, conferma un andamento positivo già in fase di prenotazione”, prosegue Ada Miraglia.\r

Nuove strutture\r

Il percorso di espansione del portafoglio di CDSHotels prosegue e il 2026 vedrà l’ingresso di tre nuove strutture: Baglio Basile, a Marsala, che entrerà nella Hotel Collection, con apertura il 26 marzo; Delfino Beach, villaggio All Inclusive, sulla spiaggia di Marsala, con apertura prevista per il 30 maggio; Ninfe Saracene, 4 stelle superior nella Hotel Collection, in apertura per Pasqua, si trova invece a Le Castella–Isola di Capo Rizzuto, in Calabria.\r

CDSHotels è, inoltre, in trattativa per due strutture in Puglia e una in Calabria, con l’obiettivo di arrivare alla concretizzazione delle operazioni nel 2027.\r

\r

“L’evoluzione dell’offerta prosegue con interventi mirati nel Centro-Sud e con aperture già calendarizzate, coerenti con il posizionamento e con le dinamiche di domanda registrate negli ultimi due anni”, conclude Ada Miraglia.","post_title":"CDSHotels: 2025 con fatturato superiore a 65 milioni. Ebitda al 13%","post_date":"2026-02-23T11:39:12+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1771846752000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507992","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con il numero di visitatori previsto in crescita fino a livelli record nel 2026, molte località europee stanno pianificando o hanno già introdotto tasse turistiche per compensare l’impatto. Queste tariffe extra vengono spesso trascurate quando si programma un viaggio, ma possono sommarsi rapidamente.\r

Ecco un riepilogo completo di tutte le tasse turistiche di cui i viaggiatori dovrebbero essere a conoscenza in Europa quest’anno.\r

\r

La tassa per i visitatori giornalieri di Venezia torna nel 2026\r

Il consiglio comunale di Venezia ha confermato che la tassa per i visitatori giornalieri, introdotta nell’estate 2024, tornerà ancora nel 2026. Quest’anno, il numero di giorni in cui la tassa sarà applicata è stato esteso a 60, rispetto ai 54 del 2025. Sono previste numerose esenzioni: non devono pagare la tassa i residenti, i visitatori nati a Venezia, studenti e lavoratori, così come i turisti che hanno prenotazioni in hotel o altre sistemazioni.\r

I visitatori possono “prenotare” il loro giorno a Venezia su una piattaforma dedicata. La tariffa è di 5 €, che raddoppia a 10 € per i turisti che non effettuano la prenotazione almeno quattro giorni prima.\r

\r

Bucarest introduce una tassa fissa per l’alloggio\r

Nel 2026, i turisti che soggiorneranno negli alloggi a Bucarest dovranno pagare 10 lei rumeni (circa 2 €) a notte. A differenza di molte altre città, la tassa non varia in base al prezzo dell’alloggio.\r

L’imposta sarà raccolta dai fornitori di alloggi, dalle piattaforme di prenotazione online come Airbnb e Booking.com, o dalle agenzie di viaggio.\r

Secondo i media locali, il mancato pagamento può comportare multe fino a 1.500 lei (circa 294 €) per le persone fisiche o 4.000 lei (circa 785 €) per le imprese. I visitatori giornalieri dovranno pagare la tassa dal venerdì alla domenica nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.\r

\r

La Norvegia approva una tassa turistica\r

La Norvegia ha approvato una nuova tassa che permette ai comuni di introdurre un’aliquota del 3% sui soggiorni notturni nelle “aree particolarmente interessate dal turismo”.\r

La legge consente alle autorità locali di applicare la tassa a loro discrezione, quindi alcune destinazioni potrebbero scegliere di non farlo. La tariffa sarà aggiunta ai costi dell’alloggio, esclusi tende e roulotte.\r

\r

Tenerife introduce un’eco-tassa per escursionisti\r

I turisti dovranno pagare un’“eco-tassa” per percorrere i sentieri più popolari del Parco Nazionale del Teide a Tenerife nel 2026. Il parco, che comprende il vulcano Teide-Pico Viejo, è il sito naturale più visitato delle isole. La tassa è fissata a un massimo di 25 € a persona. Alcuni sentieri prevedono tariffe differenti.\r

\r

\r

\t\r

Un’escursione non guidata sul sentiero verso la cima del vulcano (il percorso “Telesforo Bravo”) costa 15 €, mentre una visita guidata costa 10 €.\r

\r

\t\r

L’escursione Montaña Blanca-Rambleta costa 6 € nei giorni feriali e 10 € nei fine settimana e nei giorni festivi.\r

\r

\r

I residenti di Tenerife e i bambini sotto i 14 anni entrano gratuitamente, e i residenti delle Canarie hanno accesso a tariffa ridotta.\r

\r

Milano aumenta la tassa turistica per il 2026\r

All’inizio dell’anno, Milano ha aumentato la tassa turistica per finanziare le infrastrutture legate ai Giochi Olimpici Invernali. L’incremento si applica solo nel 2026 e solo agli alloggi situati entro 30 km dai siti olimpici.\r

\r

Bruxelles aumenta la tassa turistica\r

Da gennaio 2026, la tassa turistica esistente a Bruxelles aumenta di 1 € a notte, portando la tariffa per i soggiorni in hotel a 5 € a notte e 4 € per alloggi privati e campeggi.\r

La tassa si applica a ogni unità di alloggio, definita come “una camera da letto o uno spazio organizzato per dormire”.\r

\r

Barcellona aumenta la tassa cittadina\r

La tassa cittadina di Barcellona aumenterà a 5 € ad aprile 2026. Lo scorso anno, il consiglio comunale aveva approvato un piano per aumentare la tassa di 1 € all’anno fino a raggiungere 8 € nel 2029.\r

I visitatori della città spagnola devono inoltre pagare la tassa regionale catalana, che è anch’essa in aumento.","post_title":"Nuove tendenze: grandi Paesi e città aumentano le tasse per il turismo","post_date":"2026-02-23T11:29:10+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1771846150000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507972","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A una settimana dal pienone registrato al Meliá Milano, il Tove – Travel Open Village Evolution 2026 continua a far parlare di sé. Se il 9 e il 10 febbraio i numeri avevano raccontato un’edizione oltre le aspettative – con 400 agenti di viaggio partecipanti – oggi sono le voci dei protagonisti a confermare la portata dell’evento.\r

Il dato quantitativo si intreccia con un elemento più strutturale: la necessità di dialogo tra le due anime del turismo organizzato, operatori e agenzie, che al Tove hanno trovato uno spazio concreto di confronto, molto orientato al business, come ci confermano le testimonianze degli operatori. \r

Per Gigi Torre, titolare Gioco Viaggi, il Tove «è stata una vera riscoperta sull’onda dei Tod fatti nel 2025. Abbiamo incontrato “solo” agenzie selezionate e interessate a conoscerci e ad approfondire i nostri prodotti».\r

Soddisfazione anche da parte di Chiara Lagioni, product manager e responsabile prodotto crociere di Gioco Viaggi: «Siamo soddisfatti, perché abbiamo incontrato tante agenzie in questi due giorni, abbiamo potuto scambiare idee con loro e abbiamo potuto raccontare le novità delle nostre compagnie».\r

Per Carla Diamanti, Grand Tour, «sono stati due giorni intensissimi dove abbiamo incontrato tantissimi agenti di viaggio e quindi ci siamo divisi tra questo che è un appuntamento molto business e poi la BIT».\r

Prima partecipazione al Tove per Luca Riminucci, managing director Travel Friends, che parla di «grande successo in termini di affluenza di agenti». Per Travel Friends «è stata una ottima occasione per presentare il nostro portale e fare nuove partnership con le agenzie che si sono subito codificate per iniziare a creare i loro pacchetti all’interno della nostra piattaforma».\r

Per Loris Giusti, key account Azemar, «il Tove 2026 è stato un vero successo, grande partecipazione da parte delle agenzie viaggi, e gestito alla perfezione nei minimi dettagli e con un’organizzazione impeccabile». Giusti ha aggiunto «un plauso davvero meritato a tutto lo staff di Travel Quotidiano».\r

Durante la terza serata, Marco Ghidoni di Viaggialdo ha sottolineato il rapporto di lungo periodo con il gruppo Travel: «Ringrazio la squadra di Travel che segue la nostra nascita dall’inizio ed è sempre stato un ottimo e grande partner».\r

Per Amo il Mondo, con Daria Boglietti e Claudia Villa, il dialogo diretto resta centrale: per un tour operator specializzato nel tailor made «il confronto diretto consente di intercettare le esigenze del mercato e sviluppare soluzioni personalizzate, rafforzando al contempo la collaborazione con il trade».\r

Dal lato hotellerie, Francesco Proietti, ufficio commerciale Club Esse Hotels & Resorts, ha parlato di «grande successo in termini di affluenza e partecipazione». Ha voluto sottolineare «l’ottimo lavoro svolto da tutto il team di Travel Quotidiano» e il valore di un workshop che «ha permesso di sviluppare, attraverso il tempo dedicato agli incontri, ottime opportunità di sinergia e collaborazione», con «interesse reciproco nell’ascoltare e condividere idee e proposte sulla prossima stagione estiva».\r

Per Fabio Candiani, Msc Crociere, «Msc Crociere ha sempre creduto sin dalla sua nascita nella formula del TOVE». Candiani ha ricordato come l’evento sia cresciuto nel tempo, attraversando anche «periodi difficili per il nostro settore», sottolineando che l’edizione 2026 è stata «importante, fatta di numerose presenze ma anche di qualità degli interlocutori», senza perdere «il driver principale della relazione umana, che per noi fa sempre la differenza». E ha già confermato la continuità: MSC sarà protagonista anche nei Travel Open Day durante l’anno e alla prossima edizione 2027.\r

Per Viviana Vukelic, direttrice dell’ente nazionale croato per il turismo, la due giorni milanese «è stata un grande successo sotto ogni punto di vista», con «organizzazione impeccabile» e «continua sinergia positiva con tour operator e agenti di viaggio», in una Milano che, anche alla luce dei Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026, «si conferma la cornice ideale per ospitare un evento B2B di tale portata».\r

Ana Villamarzo, Direttrice Revenue & Vendite Climia Hotels ha commentato: «Il trattamento è stato impeccabile e l’iniziativa è stata davvero ben organizzata. Tutti gli agenti con cui abbiamo interagito sono stati molto ricettivi e interessati. Sono certa che questo incontro ci aiuterà a consolidare i rapporti e ad aprire nuove opportunità di collaborazione. Vista l’ottima accoglienza, valuteremo con piacere la partecipazione a prossimi eventi. Il mercato italiano, infatti, sta assumendo un ruolo sempre più importante nella nostra distribuzione e per noi è fondamentale continuare a investire in attività di questo tipo».\r

\r

Infine, Pietro Dusi, responsabile commerciale e vendite CaboVerdeTime, ha parlato di «evento ben organizzato, con incontri utili e un clima di lavoro davvero stimolante», sottolineando di tornare a casa «con contatti di valore e nuove idee da trasformare in progetti concreti».\r

\r

L'approfondimento sul prossimo numero in occasione della BMT di Napoli. \r

\r

","post_title":"Tove 2026, i protagonisti raccontano l'eccezionale portata dell'evento","post_date":"2026-02-23T10:30:46+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza","tove"],"post_tag_name":["In evidenza","tove"]},"sort":[1771842646000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507967","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A meno di nove mesi dall'avvio della procedura di Chapter 11 negli Stati Uniti, Azul ha ufficialmente completato il processo di ristrutturazione finanziaria, approvato dal tribunale federale di New York nel dicembre 2025.\r

\r

La compagnia aerea brasiliana dichiara di aver ridotto di circa 2,5 miliardi di dollari i propri debiti e obblighi, a seguito di un piano di riorganizzazione condotto con i principali obbligazionisti, locatori di aeromobili – tra cui AerCap – e partner industriali. \r

\r

Nonostante il passaggio sotto supervisione giudiziaria, la compagnia ha mantenuto la maggior parte delle sue attività commerciali. Nel 2025, Azul ha trasportato circa 32 milioni di passeggeri, operato circa 800 voli al giorno, vantato un tasso di puntualità di circa l'85% e raggiunto un record interno di traffico, senza interruzioni significative del servizio.\r

\r

Il vettore serve più di 130 città su circa 250 rotte, in gran parte domestiche, con una flotta operativa di circa 170-175 aeromobili, composta principalmente da Airbus A320neo/A321neo, Embraer E-Jet e Atr per la rete regionale. \r

\r

Con un bilancio risanato e una leva finanziaria notevolmente ridotta, Azul si concede margini di manovra per investire nella modernizzazione della sua flotta e nell'ottimizzazione del network domestico, in particolare sui collegamenti regionali e verso aeroporti secondari come Viracopos-Campinas, il suo hub principale.","post_title":"Azul completa la ristrutturazione ed esce dal Chapter 11","post_date":"2026-02-23T10:13:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1771841592000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507957","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways conferma la cancellazione di circa il 55% dell'operativo voli previsto per giovedì, 26 febbraio, «a causa della proclamazione delle azioni di sciopero che coinvolgono il settore del trasporto aereo in Italia, della durata di 24 ore (...)». Saranno inoltre coinvolti dalle modifiche «anche alcuni voli nelle giornate del 25 e del 27 febbraio». Qui l'elenco dei voli interessati dalle cancellazioni.\r

\r

La data della mobilitazione - che riguarderà anche easyJet e Vueling - del 26 febbraio è stata individuata dopo la precettazione del vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, a seguito della coincidenza con lo svolgimento delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.\r

Verifica\r

Dalla propria pagina web, Ita Airways invita tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata dello sciopero, «a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito ita-airways.com, nella sezione Info Voli, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto.\r

\r

I passeggeri che hanno acquistato un biglietto Ita Airways per viaggiare il 26 febbraio, in caso di cancellazione o di modifica dell'orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo se il volo è stato cancellato o ha subito una partenza anticipata di oltre 60 minuti o un ritardo pari o maggiore di 5 ore) entro e non oltre l'8 marzo 2026 chiamando il numero ‪‪+39 06 85960020 dall'Italia e dall'estero, oppure contattando l'agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto».\r

\r

","post_title":"Ita Airways cancella il 55% dei voli per lo sciopero del 26 febbraio","post_date":"2026-02-23T09:28:57+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1771838937000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507936","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nasce Chia Laguna Nature Resort. L’ambizione è quella di esprimere con ancora maggiore forza il dna del resort, fondato su due valori cardine: il legame profondo con il territorio e l’ospitalità italiana.\r

\r

Frutto di un percorso sviluppato in collaborazione con l'agenzia di branding Jhagger&Co, questa brand evolution orienta la proposta del resort verso una dimensione più ampia e contemporanea, capace di dialogare con pubblici diversi: coppie, famiglie, viaggiatori sportivi, ma anche gruppi di amici e team aziendali.\r

\r

L’evoluzione del resort porta con sé un’esperienza ancora più armoniosa e integrata tra le anime dei suoi tre hotel: Conrad Chia Laguna Sardinia, Baia di Chia Resort Sardinia, Curio Collection by Hilton, e The Village, continuando a consolidare la reputazione del Sud Sardegna come meta rigenerante e profondamente italiana.\r

L’inaugurazione ufficiale è prevista per il 23 aprile 2026.\r

\"Chia è sempre stato un luogo in cui è la natura a dettare le regole, il 2026 sarà l’anno in cui esprimeremo questo spirito con più chiarezza e maggior determinazione - ha spiegato Gioele Camarlinghi, direttore generale di Italian Hospitality Collection, di cui il resort fa parte -. La nostra brand evolution nasce dall’ascolto degli esperti più importanti: i nostri ospiti. Oggi ci si aspetta molto di più da ogni viaggio: autenticità, personalizzazione, esperienze significative e, perché no, trasformative. Ecco perché vogliamo essere in prima linea con programmi veri, sviluppati in sintonia con gli attori locali e gruppi di conservazione ambientale. Valorizziamo e proteggiamo ancor più questo scenario incredibile, con le sue dune maestose e lagune dorate, che abbiamo il privilegio di chiamare casa\"\r

I pilastri della brand evolution\r

La brand evolution del Chia Laguna Nature Resort si sviluppa intorno a quattro pilastri che celebrano la connessione autentica con il territorio.\r

\r

Questi pilastri riguardano l'approccio alla vera Sardegna del Sud, a un \"parco giochi\" nella natura, ma anche a una condivisione autentica delle espereinze e alle formule Slip & Sail Sardinia.\r

La presenza digitale del resort si rinnova grazie al restyling del sito web, con identità visiva, funzionalità e storytelling coinvolgenti. A questo si affianca un rinnovamento del look & feel dei canali social.\r

Afferma Paolo Curridori, director of sales, Chia Laguna: \"Viaggiare è sempre stata questione di esperienze e ricordi vissuti. Definendo il purpose del Chia Laguna come \"il ritmo della natura\", abbiamo progettato una collezione di esperienze Signature per dare vita a questa filosofia: l’unico modo per vivere davvero lo spirito di Chia\".","post_title":"Chia Laguna: rebranding nel segno del \"ritmo della natura\"","post_date":"2026-02-23T09:22:24+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1771838544000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507833","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’Italia si conferma un paese importante per il turismo in Repubblica Ceca, con 425.549 arrivi, 1.133.723 pernottamenti, e una permanenza media di quasi 4 giorni.\r

Questo emerge dai dati presentati nei giorni scorsi alla stampa da CzechTourism - Ente Nazionale Ceco per il Turismo in Italia. \"Praga rimane la prima scelta per l’83% degli italiani, anche se iniziano a registrarsi spostamenti interessanti sulle destinazioni alternative, in particolare la Moravia Meridionale, grazie anche ai voli diretti\" commenta Luboš Rosenberg, direttore di CzechTourism Italia.\r

\r

Subito dopo i mercati dei Paesi limitrofi come Germania, Austria e Polonia, che rappresentano ancora i maggiori flussi di turismo insieme ai mercati americani, l’Italia mantiene fisso il 6° posto anche per l’anno appena concluso. Questo anche grazie ai prodotti di nicchia, alle proposte esperienziali e ai nuovi trend di ispirazioni che l'Ente del Turismo confeziona ad hoc per il mercato italiano.\r

Anche la connettività ha un peso importante nel trend positivo rappresentato dal Bel Paese. Oltre alla sempre ricca offerta su Praga operata da Ryanair , Smartwings e Easyjet, si confermano vettori strategici anche Volotea, WizzAir e Eurowings.\r

Un 2026 tra itinerari alternativi, Mice e nuove aperture\r

[caption id=\"attachment_507836\" align=\"alignleft\" width=\"318\"] Luboš Rosenberg, direttore di CzechTourism Italia e Lara Cereda, Trade Manager[/caption]\r

\r

Per la stagione appena iniziata l’obiettivo è quello di continuare a insistere sia su destinazioni meno note, la cosiddetta altra Cechia, ma anche sulla promozione di una Praga diversa. \r

L’intento è prolungare ulteriormente la permanenza media degli italiani nella capitale, offrendo sempre nuove risposte alla sete di cultura e scoperta. \" Come CzechTourism stiamo lavorando su una narrazione che faccia conoscere Praga attraverso quartieri diversi dai soliti: riconvertiti, tornati in auge di recente, fucine per giovani artisti e creativi ecc. Inoltre anche l'itinerario sulle orme di Dan Brown si sta rivelando una proposta molto apprezzata\" - ha dichiarato il direttore Luboš Rosenberg . \r

\r

Di grande interesse per gli italiani anche i tanti eventi proposti durante l’anno, come il tradizionale Signal Festival - suggestiva rassegna di luci e videomapping - e il Festival Internazionale del Cinema, che nel 2026 compie 60 anni. Tra le altre destinazioni che stanno registrando nuovi flussi anche Karlovy Vary, il complesso paesaggistico di Lednice-Valtice (sito Unesco) e il 150° anniversario della nascita di Tomas Bata, visionario del design e dell’industria noto in tutto il mondo.\r

\r

Anche il settore MICE registra una crescita importante, agevolato dalla presenza di strutture come la Shark Park Hall all’interno del centro divertimenti Levels Prague. Con una capacità fino a 450 persone, è modulabile per accogliere ogni tipo di evento. Il Cubex Centre Prague, location altamente qualificata, ha invece appena vinto il primo premio nella classifica internazionale delle migliori piccole strutture congressuali.\r

Il food per scoprire territori meno noti\r

Nel 2025 la Guida Michelin per la prima volta ha distribuito 10 stelle anche al di fuori di Praga. In giro per il Paese, anche 18 ristoranti sono stati insigniti del Bib Gourmand Michelin, premio alle strutture che, in una ambientazione più informale, offrono esperienze gastronomiche di livello, tra tradizione e innovazione, a prezzi accessibili. Come commenta Luboš Rosenberg “questi riconoscimenti stanno contribuendo molto allo spostamento dei flussi anche al di fuori della capitale, portando così le persone verso borghi meno noti ma altrettanto affascinanti e interessanti da scoprire”.\r

Experience Free Spirit: inspira leggerezza e libertà\r

La stagione 2026 sarà caratterizzata da una nuova campagna di comunicazione sotto il claim Expierience Free Spirit. Obiettivo della campagna internazionale di CzechTourism è invitare le persone a visitare e vivere la Cechia in totale libertà, dimenticando condizionamenti, pregiudizi e cliché. “Espira stress e inspira leggerezza. Diventa uno spirito libero”.","post_title":"Repubblica Ceca: conferme dal mercato italiano e novità 2026","post_date":"2026-02-20T11:36:40+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["cechia","praga","repubblica-ceca"],"post_tag_name":["Cechia","praga","Repubblica Ceca"]},"sort":[1771587400000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507847","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_507848\" align=\"alignleft\" width=\"450\"] Silvio Carletto, Paolo Bongioanni, il ministro Santanchè e Gianluca Caramanna[/caption]\r

\r

Da circa un anno, Paolo Bongioanni affianca alle deleghe al commercio, sport, post olimpico e agricoltura anche quella al turismo della regione Piemonte, guidando un assessorato strategico che unisce due pilastri dell’identità regionale e mette in relazione politiche rurali e attrazione turistica, promuovendo in modo integrato territorio, eccellenze agroalimentari e sviluppo economico.\r

\r

«Il Piemonte ha grandi potenzialità e una grande trasversalità di prodotto: dalla montagna ai laghi, dalle colline alle città d’arte, con un’offerta enogastronomica e sportiva di primo piano», sottolinea l’assessore, evidenziando anche l’intesa con la Regione Liguria per un’offerta integrata mare-monti, leva strategica di diversificazione e destagionalizzazione.\r

\r

La regia è condivisa con Visit Piemonte, agenzia di promozione della regione presieduta da Silvio Carletto, ed è sostenuta da numeri in crescita: nel 2025 si registrano 6,28 milioni di arrivi (+5%) e circa 17 milioni di presenze (+7%), con oltre il 55% dei pernottamenti dall’estero. Determinante anche l’impatto delle Nitto ATP Finals a Torino, che hanno generato 591,1 milioni di euro di ricadute economiche (+17,5% sul 2024) e picchi di occupazione alberghiera superiori all’80% nel weekend finale.\r

Posizionamento europeo\r

La priorità è rafforzare il posizionamento europeo e internazionale del Piemonte, rendendo l’Osservatorio turistico regionale uno strumento strategico per orientare mercati, prodotti e fasce di prezzo, così da consolidare la presenza nei Paesi dove la regione è già conosciuta e penetrare quelli ancora da sviluppare.\r

\r

Dopo la Bit, il calendario 2026 prevede 66 appuntamenti tra turismo, agricoltura ed enogastronomia, con focus su Vinitaly dal 12 aprile, dove per la prima volta parteciperanno insieme ai consorzi vinicoli anche le ATL. «Proseguiremo con una serie di grandi eventi oltreoceano – conclude Bongioanni – per rafforzare l’identità del Piemonte e promuoverlo come regione dal respiro internazionale».\r

\r

Tra i temi chiave, l’outdoor, oggi non più di nicchia, che consente di valorizzare l’intero territorio attraverso percorsi ciclabili, strade bianche e itinerari di grande fascino. Grazie ai fondi ministeriali saranno messe in risalto realtà come Cuneo con la Via del Sale – strada bianca che collega Limone Piemonte a Ventimiglia, percorribile a piedi, in bici o con veicoli motorizzati – il Torinese con la Strada dell’Assietta – ex tracciato militare in parte sterrato che corre a oltre 2.000 metri di quota lungo il crinale tra Val di Susa e Val Chisone – e Alessandria, che si sta strutturando per offrire al mercato internazionale una rete di strade turistiche regolamentate negli accessi e contingentate.\r

\r

\r

\r

Federica De Luca","post_title":"Bongioanni (Piemonte): «Abbiamo una grande trasversalità di prodotto»","post_date":"2026-02-20T10:58:57+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1771585137000]}]}}