Sncf: utili in crescita nel 2025 fino a 1,8 miliardi di euro Risultati “soddisfacenti” per il 2025 di Sncf, che ha realizzato un fatturato di 43 miliardi di euro (-0,3% rispetto al 2024). Il successo del treno tra i francesi ha quasi interamente compensato il calo registrato da altre divisioni. Sncf Voyageurs, come evidenzia L’Echo Touristique, ha registrato un fatturato in crescita del 3%, con un record di 168 milioni di passeggeri sui treni Tgv. Tuttavia, le attività logistiche di Keolis e Geodis sono in calo, in un contesto difficile per l’intero mercato. Complessivamente, il gruppo ha realizzato un utile netto di 1,8 miliardi di euro, in crescita rispetto al 2024 (1,6 miliardi) ma inferiore al livello del 2022. L’ebitda è stato pari a 7,6 miliardi di euro, con un aumento di 700.000 euro. Secondo l’amministratore delegato, Jean Castex (nella foto), lo sforzo di rinnovamento e modernizzazione della rete ferroviaria “non può gravare solo sul gruppo” nei prossimi anni. “Se i concorrenti si concentreranno solo sui segmenti redditizi, avremo delle difficoltà”, ha aggiunto. Questa osservazione fa ovviamente riferimento a Trenitalia, o addirittura a Velvet, il progetto di Rachel Picard. La liberalizzazione del mercato crea tensioni, ma anche opportunità per la SNCF. Nell’ambito dell’apertura alla concorrenza delle deleghe di servizio pubblico, il gruppo francese ha vinto quattro gare d’appalto su cinque nel 2025. Il suo sviluppo va ormai ben oltre i confini della Francia. Ouigo España registra una crescita del fatturato e del numero di passeggeri superiore al 40% nel 2025, con un Ebitda positivo per la prima volta. Tuttavia, questa filiale si è posizionata sui prezzi bassi dall’altra parte dei Pirenei per attirare i clienti. “Dobbiamo avere una strategia europea forte e ci stiamo lavorando”, ha sottolineato Jean Castex, riferendosi all’Italia e ad altri paesi. “Aumentare dal 20% al 30%” la quota del low cost

Il gruppo intende inoltre rafforzare le proprie capacità nel segmento low cost. “Dobbiamo aumentare la nostra offerta low cost dal 20% al 30% entro il 2030”. Condividi

Livigno continua a vivere pienamente la propria stagione invernale, una delle più lunghe dell'intero arco alpino, offrendo agli sciatori condizioni eccellenti e un comprensorio completamente operativo fino al 3 maggio. Dopo aver ospitato le competizioni olimpiche di Milano Cortina 2026, la destinazione conferma standard organizzativi e qualitativi di altissimo livello. I 115 km di piste si presentano in condizioni ottimali, con un manto nevoso naturale, compatto e accuratamente preparato, mentre gli impianti di risalita più all'avanguardia, tra cui la nuovissima seggiovia Altavista, garantiscono collegamenti efficienti tra le diverse aree sciistiche. L’esperienza olimpica ha ulteriormente valorizzato infrastrutture e servizi, lasciando in eredità un sistema ancora più performante e pronto ad accogliere appassionati, famiglie e sportivi per giornate sulle piste indimenticabili e che, in questo periodo, si allungano per un’esperienza ottimale. «Le Olimpiadi hanno portato a Livigno un’energia e una dimensione internazionale straordinarie, accentuando aspetti che in realtà fanno parte della nostra identità da sempre - spiega Luca Moretti, presidente di Livigno Next - Oggi quella vibrazione continua sulle piste: siamo pronti ad accogliere sciatori e appassionati con lo stesso entusiasmo, qualità organizzativa e standard elevati che hanno caratterizzato l’esperienza olimpica conquistando il cuore di tutti gli atleti e delle delegazioni che abbiamo ospitato». Livigno si conferma così una destinazione che continua a offrire un’esperienza invernale di riferimento, con piste curate, impianti efficienti e servizi all’altezza degli standard internazionali. [post_title] => Livigno, la stagione prosegue fino al 3 maggio tra novità e servizi a 360 gradi [post_date] => 2026-02-27T11:05:05+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772190305000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508404 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_508405" align="alignleft" width="300"] Francesco Paradisi[/caption] “It’s different out of here”: il rebranding di Norwegian Cruise Line portato a compimento a gennaio è molto più di una semplice dichiarazione di principio. E’ un motore che mira a riproporre quel concetto di flessibilità dell’esperienza che in passato ha caratterizzato e fatto la fortuna della compagnia crocieristica su molti mercati internazionali. «Il mercato delle crociere si sta sempre più polarizzando. L’approccio al prodotto è su due livelli – spiega Francesco Paradisi, senior country manager Italy, France, Malta, Cyprus, North Africa di Ncl -. Il prezzo resta un elemento determinante per una fetta di clientela, ma l’itinerario e servizi personalizzati e di qualità si dimostrano il driver vincente per attrarre una diversa tipologia di viaggiatore. E’ proprio a questo secondo profilo di utente che Ncl si rivolge con una proposta ancora più duttile». Famiglie al centro In questo quadro è nevralgico un investimento più deciso sul segmento famiglie. «Disponiamo di una flotta di navi che presentano diverse caratteristiche e che possono quindi intercettare differenti target di clientela. Ad esempio, Norwegian Aura, in arrivo nel 2027, sarà particolarmente adatta a un target più familiare disponendo di cabine ad hoc per questa tipologia di passaggeri». Di crescente importanza anche il segmento gruppi. «Sta dimostrando grande vitalità, specie su alcune crociere come quelle in Alaska, che sono nell’80% dei casi appannaggio proprio di gruppi». Per il 2026 gli obiettivi sul nostro mercato, in bilico fra la terza e la quarta posizione a livello itnernazionale, sono chiari: «Incrementare il volume d’affari preservando una buona marginalità». Un traguardo che, tradotto in numeri, indica una crescita del 5-10% delle prenotazioni generali. «Un risultato possibile solo grazie alla collaborazione con il trade, che formeremo mediante ship visit organizzate anche nei porti di passaggio delle navi. Fra le altre iniziative, il roadshow con British Virgin Islands e Condor con tappe a Trento, Padova e Bologna». [post_title] => Norwegian Cruise Line, Paradisi: «Il futuro proiettato su famiglie e gruppi» [post_date] => 2026-02-27T11:00:44+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772190044000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508398 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_508399" align="alignleft" width="300"] Dario Medde e Paola Luviè, responsabile ufficio gruppi[/caption] «Non c’è più la bassa stagione e gli stranieri stanno aumentando considerevolmente»: Adrastea Viaggi archivia un 2025 etichettato come «il migliore di sempre» dal direttore commerciale, Dario Medde. «La richiesta sta crescendo, non solo per la tratta del Trenino Rosso del Bernina, ma anche per quella dell’Albula, che collega Tirano a St. Moritz, arriva a Coira e poi sale fino a Sargans». Si tratta di due proposte di Ferrovia retica molto apprezzate dalla clientela, grazie alla vicinanza e alla possibilità di abbinare escursioni alla scoperta del territorio. Le altre proposte «Fra le altre, segnalo il viaggio di un giorno alla scoperta di formaggio e cioccolato svizzeri, che con un itinerario in treno su vagoni "Belle Epoque" o con vagoni panoramici da Montreux a Montbovon conduce poi in pullman fino a Gruyères e a Broc. A Gruyères si visiterà il caseificio La Maison du Gruyère, mentre a Broc si farà tappa alla fabbrica di cioccolato Cailler/Nestlè». E ancora, Adrastea propone itinerari alla scoperta della Svizzera a bordo del Trenino Verde delle Alpi, della compagnia Bls, che percorre la linea di valico del Lotschberg e della Simmental. Il percorso collega Domodossola a Briga per proseguire fino a Berna. Fra gli obiettivi 2026 evidenziati da Medde, l'incremento ulteriore dei visitatori stranieri, che possono utilizzare ad esempio lo Swiss Travel Pass e che mediamente prenotano pacchetti più lunghi con largo anticipo, contribuendo inoltre a redistribuire i flussi turistici decongestionando i periodi a maggiore affluenza. [post_title] => Adrastea Viaggi, Medde: «Il fascino della Alpi cattura sempre più stranieri» [post_date] => 2026-02-27T10:50:45+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772189445000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508400 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Grecia ha centrato nuovi traguardi nel 2025, registrando un numero record di visitatori e di entrate in un anno che il ministro del Turismo, Olga Kefalogianni, ha definito “il migliore di sempre”. I dati della Banca di Grecia mostrano che i flussi in entrata sono cresciuti del 5,6% raggiungendo i 37,98 milioni di visitatori, rispetto ai 35,95 milioni del 2024 (esclusi i passeggeri delle crociere). Ma in quello che è il terzo anno consecutivo di crescita nel settore greco, è il fatturato di 23,6 miliardi di euro, che rappresenta un aumento del 9,4% su base annua e quindi supera gli arrivi, a far parlare di sé. Kefalogianni ha osservato che l'incremento dei ricavi è stato quasi doppio rispetto alla crescita degli arrivi e, dato che il sovraffollamento turistico è motivo di preoccupazione in molte destinazioni, ha definito questo cambiamento positivo in termini di sostenibilità del settore. “Per la prima volta, vediamo i ricavi crescere a un tasso molto più elevato rispetto agli arrivi. Ciò dimostra che stiamo gradualmente migliorando gli indicatori qualitativi. Questa è la direzione dello sviluppo qualitativo del turismo greco”, ha affermato. Per quanto riguarda i mercati di provenienza, l'aumento degli arrivi da paesi extra UE ha superato del 7,2% la crescita dei visitatori provenienti dall'Unione Europea. Gli arrivi dall'Ue sono aumentati del 2,8%, mentre quelli da paesi extra Ue, compresi Regno Unito e Stati Uniti, sono cresciuti del 10%. Turisti italiani in crescita dell'8,6% I visitatori dalla Germania sono aumentati del 10,2%, fino a quota 5,95 milioni; dall'Italia l'incremento è stato dell'8,6% per un totale di 2,2 milioni di visitatori; in contro tendenza la Francia con un meno 0,5% di visitatori (1,98 milioni). Come di consueto, il Regno Unito si è dimostrato un mercato importante, inviando il 7,6% in più di visitatori rispetto all'anno precedente, per un totale di 4,89 milioni. Inoltre, i viaggiatori britannici hanno speso ben 3,74 miliardi di euro, con un aumento del 18,5% rispetto al 2024 e uno degli importi più elevati. A conti fatti, la bilancia turistica ha registrato un surplus di 20,25 miliardi di euro, con un aumento del 7,77% rispetto al 2024. Grazie al solo turismo, la Grecia è riuscita a compensare quasi il 60% del suo deficit commerciale. Guardando al 2026, Kefalogianni stima un futuro positivo per il settore: “I primi dati per il 2026 creano prospettive ottimistiche, e si profila un altro anno positivo per il settore”. [post_title] => Grecia da record: nel 2025 la crescita dei ricavi ha quasi doppiato quella degli arrivi [post_date] => 2026-02-27T10:50:03+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772189403000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508364 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Risultati “soddisfacenti” per il 2025 di Sncf, che ha realizzato un fatturato di 43 miliardi di euro (-0,3% rispetto al 2024). [post_title] => Sncf: utili in crescita nel 2025 fino a 1,8 miliardi di euro [post_date] => 2026-02-27T10:25:22+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772187922000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508380 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Partono lunedì 02 marzo le Travel Weeks, l’appuntamento annuale di Welcome Travel Group dedicato alle agenzie affiliate Welcome e Geo e che coinvolge i partner commerciali del network. Quest’anno il calendario, meno condizionato dalla concentrazione di festività e ponti nel mese di aprile che nel 2025 aveva generato un traffico eccezionale sulle vacanze, rende marzo uno scenario chiave in termini di pianificazione e propensione all’acquisto. In questo contesto il network propone le Travel Weeks: quattro settimane di iniziative pensate per valorizzare la domanda di qualità e intercettare in modo strutturato l’advance booking sia per la stagione estiva sia per quella invernale. L’iniziativa garantisce ai clienti offerte dedicate, tra cui sconti speciali sulle prenotazioni effettuate durante le 4 settimane, con l’obiettivo di stimolare una scelta anticipata e consapevole. In questa edizione, accanto alla leva promozionale, sono previsti anche gift dedicati, modulati in base al fornitore e alla tipologia di viaggio, a ulteriore rafforzamento della proposta di valore. Condizioni economiche favorevoli Parallelamente, le agenzie Welcome e Geo potranno beneficiare di condizioni economiche particolarmente favorevoli, applicate direttamente alle prenotazioni confermate nell’arco della campagna, in un’ottica di sostegno concreto alla marginalità e al business. L’operazione è supportata da un piano di marketing integrato e strutturato su tutti i touchpoint del Network. I vantaggi esclusivi e le meccaniche dell’iniziativa sono comunicati sui canali B2B, attraverso newsletter dedicate e sui portali WE Hub e GEO Space, per supportare l’attività commerciale delle Agenzie. Contestualmente, è garantito un presidio sui touchpoint B2C per l’ingaggio del Cliente finale tramite newsletter, siti web e canali social del Network e delle oltre 1.000 Agenzie affiliate che utilizzano il Tool Social per la veicolazione dei contenuti, oltre a campagne di social advertising sui canali attivi. Con il ritorno delle Travel Weeks, Welcome Travel Group conferma il proprio impegno nel sostenere in modo proattivo le vendite delle agenzie affiliate, mettendo a disposizione strumenti mirati, condizioni dedicate e un impianto di comunicazione capace di generare traffico qualificato, conversione e valore condiviso con i Partner. I Partner coinvolti nelle Travel Weeks: Alpitour World, Azemar, Blu Hotels, Bluserena, Bood, Boscolo, Caldana Europe Travel e Utat Tour Operator, Civitatis, Costa, Cruiseline (Celebrity Cruises – Azamara – Virgin Voyages), Europcar, Futura Vacanze, Gioco Viaggi, Glamour, Go World, Grandi Navi Veloci, Grimaldi Lines, Idee Per Viaggiare, Imperatore Travel World, Italy Hotels&Resorts, Ixpira, KappaViaggi, Mangia's, Viaggi del Mappamondo, Naar, Neos, Olympia Viaggi, SEA Milano Parking, Smartbox , TUI Musement, Trentino holidays, Veratour, Viaggi dell'Elefante, Vivere Pantelleria, Yanolja-Go-Global e Yesworld. [post_title] => Welcome lancia dal 2 marzo le Travel Weeks con le adv e i partner commerciali [post_date] => 2026-02-27T10:09:40+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772186980000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508371 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si è svolta a Bari, nell’ambito della fiera Btm l’Assemblea annuale di Aidit Federturismo Confindustria, l’associazione che rappresenta alcune imprese del turismo organizzato. Nel corso dei lavori, il presidente Domenico Pellegrino ha evidenziato come nell’ultimo anno l’associazione abbia registrato una crescita significativa in termini di imprese aderenti, con una presenza sempre più diffusa e omogenea su tutto il territorio nazionale. Un risultato che rafforza il ruolo di Aidit come interlocutore qualificato e rappresentativo della filiera delle agenzie di viaggio e dei tour operator all’interno del sistema Confindustria. Pellegrino ha inoltre illustrato le principali attività svolte nel 2025 e nei primi mesi del 2026, caratterizzate da un intenso lavoro di confronto istituzionale con il ministero del turismo e con le altre associazioni di categoria, finalizzato a contribuire allo sviluppo del settore sia sul piano normativo sia su quello economico e competitivo. Vacanze benessere Tra i temi centrali dell’Assemblea, particolare rilievo è stato dedicato alla proposta di detrazione Irpef per le Vacanze benessere, già presentata da Aidit come misura di prevenzione sociale, sostegno alla domanda interna e contrasto all’economia sommersa. L’iniziativa prevede la possibilità di detrarre una quota delle spese sostenute per viaggi e soggiorni acquistati attraverso il turismo organizzato, secondo criteri rigorosi che garantiscano sostenibilità e controllo della spesa pubblica. I principali elementi della proposta sono: tetto massimo di spesa detraibile; totale tracciabilità dei pagamenti; fatturazione elettronica obbligatoria; accesso esclusivo tramite operatori certificati; fase sperimentale di 18 mesi con monitoraggio degli effetti economici e fiscali. La proposta sarà accompagnata da una relazione tecnica e da un’analisi di sostenibilità finanziaria, con l’obiettivo di avviare un confronto strutturato con le istituzioni per una possibile introduzione della misura. Nel corso dell’Assemblea è stato inoltre affrontato il tema del riconoscimento del ruolo economico dell’attività di outgoing. Aidit ha sottolineato la necessità di una lettura più completa del contributo del turismo organizzato all’economia nazionale. Oltre all’incoming, infatti, l’attività delle agenzie e dei tour operator nella vendita di viaggi agli italiani genera occupazione, valore aggiunto, gettito fiscale e sviluppo della filiera dei servizi turistici, contribuendo in modo significativo al Pil e alla stabilità del comparto. In linea con l’obiettivo di qualificare il mercato e valorizzare le imprese regolari, l’Assemblea ha espresso apprezzamento per l’iniziativa del ministero del turismo relativa alla creazione di un database nazionale delle agenzie di viaggio e dei tour operator. [post_title] => Aidit: detrazione Irpef, rapporti col ministero e maggiore stabilità [post_date] => 2026-02-27T10:02:50+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772186570000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508358 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Semestre positivo per il gruppo Qantas che si appresta a varare l'atteso Project Sunrise. Nei sei mesi terminati lo scorso 31 dicembre, il gruppo ha registrato un utile ante imposte sottostante di 1,456 miliardi di dollari australiani (circa 945 milioni di dollari Usa), in aumento di circa il 5% rispetto all'esercizio precedente, con un margine operativo del 12,3%. L'utile netto è pari a 925 milioni di dollari australiani (circa 600 milioni di dollari Usa), praticamente stabile. Il management sottolinea la capacità del gruppo di generare un flusso di cassa operativo di 1,8 miliardi di dollari australiani, finanziando al contempo l'accelerata del rinnovo della flotta e il rafforzamento del programma fedeltà Qantas Loyalty. “Rimaniamo concentrati sui nostri passeggeri, dipendenti e azionisti, continuando a garantire una forte crescita dei risultati che ci consente di investire nel più grande rinnovamento della flotta della nostra storia”, ha sintetizzato la ceo, Vanessa Hudson. Unico neo tra i risultati quello legato ai profitti della divisione internazionale, che sono diminuiti a causa dell'aumento dei costi e della minore domanda di viaggi in classe economica verso gli Stati Uniti. Il primo semestre è stato caratterizzato dalla consegna di 18 aeromobili, di cui 9 nuovi: quattro A220-300 per QantasLink, due A321Xlr per Qantas, due A321Lr e un A320neo per Jetstar. “Stiamo già vedendo i benefici degli aerei di nuova generazione in servizio che, insieme alla forte domanda, alla nostra strategia dual brand e alla crescita dell'attività Loyalty, ci hanno permesso di ottenere un nuovo risultato solido" ha aggiunto Vanessa Hudson. Il rinnovo è propedeutico al lancio del “Project Sunrise”, i voli a lunghissimo raggio operati dagli Airbus A350-1000 Ulr che collegano direttamente la costa orientale australiana a Londra e New York. Airbus ha già prodotto il primo A350-1000 a raggio ultra lungo di Qantas, la cui consegna è prevista per la fine del 2026, con entrata in servizio commerciale nel primo semestre del 2027. Un secondo Airbus A350-1000Ulr destinato a questi collegamenti è attualmente in fase di assemblaggio finale a Tolosa. Qantas ha indicato che questi aeromobili, configurati con 238 posti e una zona benessere dedicata, consentiranno di ridurre di circa quattro ore il tempo di percorrenza rispetto ai voli con scalo. Nel frattempo, dal prossimo dicembre, Qantas diventerà la prima compagnia aerea al mondo a operare una rotta non-stop tra l’Australia e Las Vegas. "Il nuovo collegamento stagionale Sydney-Las Vegas sarà operativo fino a marzo 2027 e farà risparmiare ai clienti fino a cinque ore di viaggio, eliminando la necessità di coincidenze in un’altra città degli Stati Uniti". La città del Nevada diventa la 101a destinazione del network Qantas e l’ottava città della compagnia aerea in America, aggiungendosi a Los Angeles, San Francisco, Honolulu, Dallas, New York, Vancouver e Santiago. [post_title] => Qantas vola alto nel primo semestre e avanza sul lancio del Project Sunrise [post_date] => 2026-02-27T09:43:36+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772185416000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508351 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_507412" align="alignleft" width="450"] Marcello Cicalò[/caption] Bluserena Hotels & Resorts rafforza ulteriormente il management con l'inserimento di due nuove figure dirigenziali. Francesca Di Persio è nominata group director of digital transformation & cybersecurity governance, mentre Anna Maria Rocchetti assume il ruolo di group director of hr, people & culture. Due promozioni che rappresentano un riconoscimento concreto di competenza, leadership e continuità di risultati conseguiti all’interno del gruppo. Le nuove figure Francesca Di Persio guiderà la trasformazione digitale di Bluserena, con una visione strategica focalizzata sul rafforzamento della cybersecurity governance, sull’adozione dell’intelligenza artificiale e sull’integrazione sempre più avanzata della tecnologia nei processi aziendali, consolidando un modello operativo orientato all’innovazione e alla sicurezza. Nel suo percorso in Bluserena ha dimostrato capacità di leadership guidando i team di project management, it system & network e software development, contribuendo in modo determinante all’automazione e all’integrazione tra processi e tecnologia, fino ad assumere oggi la guida della trasformazione digitale del gruppo. Anna Maria Rocchetti assume la guida della direzione hr, people & culture in una fase di significativa crescita e evoluzione organizzativa del gruppo. Negli ultimi anni ha contribuito in modo determinante a ridefinire il ruolo delle risorse umane, rendendole un pilastro strategico dello sviluppo aziendale. Questo percorso è stato riconosciuto dal conferimento della certificazione Great Place to Work, e dalla nomina a “Best Place to Work South Italy”. «Annunciare due promozioni di questo livello è motivo di grande soddisfazione - dichiara Marcello Cicalò, ceo di Bluserena Hotels & Resorts -. Francesca Di Persio e Anna Maria Rocchetti incarnano pienamente il dna di Bluserena e la nostra idea di leadership: competenza, visione, responsabilità e capacità concreta di generare valore nel tempo. Negli anni hanno dimostrato sul campo solide capacità di guida, stile distintivo, determinazione, un approccio positivo e orientato al lungo periodo, dimostrando l’autorevolezza necessaria per assumere ruoli di maggiore responsabilità. In Bluserena le promozioni sono il risultato del merito, dei risultati e del valore umano delle persone. Sono anche il frutto del percorso di crescita e trasformazione che abbiamo costruito negli ultimi tre anni, che oggi ci permette di valorizzare con orgoglio talenti interni pronti a guidare la prossima fase di sviluppo del gruppo». [post_title] => Bluserena Hotels & Resorts, due nomine nei settori hr e digital [post_date] => 2026-02-27T09:25:41+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772184341000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "sncf utili in crescita nel 2025 fino a 18 miliardi di euro" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":75,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":8610,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508381","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Livigno continua a vivere pienamente la propria stagione invernale, una delle più lunghe dell’intero arco alpino, offrendo agli sciatori condizioni eccellenti e un comprensorio completamente operativo fino al 3 maggio.\r

\r

Dopo aver ospitato le competizioni olimpiche di Milano Cortina 2026, la destinazione conferma standard organizzativi e qualitativi di altissimo livello. I 115 km di piste si presentano in condizioni ottimali, con un manto nevoso naturale, compatto e accuratamente preparato, mentre gli impianti di risalita più all’avanguardia, tra cui la nuovissima seggiovia Altavista, garantiscono collegamenti efficienti tra le diverse aree sciistiche.\r

\r

L’esperienza olimpica ha ulteriormente valorizzato infrastrutture e servizi, lasciando in eredità un sistema ancora più performante e pronto ad accogliere appassionati, famiglie e sportivi per giornate sulle piste indimenticabili e che, in questo periodo, si allungano per un’esperienza ottimale.\r

\r

«Le Olimpiadi hanno portato a Livigno un’energia e una dimensione internazionale straordinarie, accentuando aspetti che in realtà fanno parte della nostra identità da sempre - spiega Luca Moretti, presidente di Livigno Next - Oggi quella vibrazione continua sulle piste: siamo pronti ad accogliere sciatori e appassionati con lo stesso entusiasmo, qualità organizzativa e standard elevati che hanno caratterizzato l’esperienza olimpica conquistando il cuore di tutti gli atleti e delle delegazioni che abbiamo ospitato».\r

\r

Livigno si conferma così una destinazione che continua a offrire un’esperienza invernale di riferimento, con piste curate, impianti efficienti e servizi all’altezza degli standard internazionali.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Livigno, la stagione prosegue fino al 3 maggio tra novità e servizi a 360 gradi","post_date":"2026-02-27T11:05:05+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1772190305000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508404","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_508405\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Francesco Paradisi[/caption]\r

\r

“It’s different out of here”: il rebranding di Norwegian Cruise Line portato a compimento a gennaio è molto più di una semplice dichiarazione di principio. E’ un motore che mira a riproporre quel concetto di flessibilità dell’esperienza che in passato ha caratterizzato e fatto la fortuna della compagnia crocieristica su molti mercati internazionali.\r

\r

«Il mercato delle crociere si sta sempre più polarizzando. L’approccio al prodotto è su due livelli – spiega Francesco Paradisi, senior country manager Italy, France, Malta, Cyprus, North Africa di Ncl -. Il prezzo resta un elemento determinante per una fetta di clientela, ma l’itinerario e servizi personalizzati e di qualità si dimostrano il driver vincente per attrarre una diversa tipologia di viaggiatore. E’ proprio a questo secondo profilo di utente che Ncl si rivolge con una proposta ancora più duttile».\r

Famiglie al centro\r

In questo quadro è nevralgico un investimento più deciso sul segmento famiglie. «Disponiamo di una flotta di navi che presentano diverse caratteristiche e che possono quindi intercettare differenti target di clientela. Ad esempio, Norwegian Aura, in arrivo nel 2027, sarà particolarmente adatta a un target più familiare disponendo di cabine ad hoc per questa tipologia di passaggeri».\r

\r

Di crescente importanza anche il segmento gruppi. «Sta dimostrando grande vitalità, specie su alcune crociere come quelle in Alaska, che sono nell’80% dei casi appannaggio proprio di gruppi». Per il 2026 gli obiettivi sul nostro mercato, in bilico fra la terza e la quarta posizione a livello itnernazionale, sono chiari: «Incrementare il volume d’affari preservando una buona marginalità». Un traguardo che, tradotto in numeri, indica una crescita del 5-10% delle prenotazioni generali. «Un risultato possibile solo grazie alla collaborazione con il trade, che formeremo mediante ship visit organizzate anche nei porti di passaggio delle navi. Fra le altre iniziative, il roadshow con British Virgin Islands e Condor con tappe a Trento, Padova e Bologna».","post_title":"Norwegian Cruise Line, Paradisi: «Il futuro proiettato su famiglie e gruppi»","post_date":"2026-02-27T11:00:44+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1772190044000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508398","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_508399\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Dario Medde e Paola Luviè, responsabile ufficio gruppi[/caption]\r

\r

«Non c’è più la bassa stagione e gli stranieri stanno aumentando considerevolmente»: Adrastea Viaggi archivia un 2025 etichettato come «il migliore di sempre» dal direttore commerciale, Dario Medde.\r

\r

«La richiesta sta crescendo, non solo per la tratta del Trenino Rosso del Bernina, ma anche per quella dell’Albula, che collega Tirano a St. Moritz, arriva a Coira e poi sale fino a Sargans». Si tratta di due proposte di Ferrovia retica molto apprezzate dalla clientela, grazie alla vicinanza e alla possibilità di abbinare escursioni alla scoperta del territorio.\r

Le altre proposte\r

«Fra le altre, segnalo il viaggio di un giorno alla scoperta di formaggio e cioccolato svizzeri, che con un itinerario in treno su vagoni \"Belle Epoque\" o con vagoni panoramici da Montreux a Montbovon conduce poi in pullman fino a Gruyères e a Broc. A Gruyères si visiterà il caseificio La Maison du Gruyère, mentre a Broc si farà tappa alla fabbrica di cioccolato Cailler/Nestlè».\r

\r

E ancora, Adrastea propone itinerari alla scoperta della Svizzera a bordo del Trenino Verde delle Alpi, della compagnia Bls, che percorre la linea di valico del Lotschberg e della Simmental. Il percorso collega Domodossola a Briga per proseguire fino a Berna.\r

\r

Fra gli obiettivi 2026 evidenziati da Medde, l'incremento ulteriore dei visitatori stranieri, che possono utilizzare ad esempio lo Swiss Travel Pass e che mediamente prenotano pacchetti più lunghi con largo anticipo, contribuendo inoltre a redistribuire i flussi turistici decongestionando i periodi a maggiore affluenza.","post_title":"Adrastea Viaggi, Medde: «Il fascino della Alpi cattura sempre più stranieri»","post_date":"2026-02-27T10:50:45+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1772189445000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508400","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Grecia ha centrato nuovi traguardi nel 2025, registrando un numero record di visitatori e di entrate in un anno che il ministro del Turismo, Olga Kefalogianni, ha definito “il migliore di sempre”.\r

\r

I dati della Banca di Grecia mostrano che i flussi in entrata sono cresciuti del 5,6% raggiungendo i 37,98 milioni di visitatori, rispetto ai 35,95 milioni del 2024 (esclusi i passeggeri delle crociere). Ma in quello che è il terzo anno consecutivo di crescita nel settore greco, è il fatturato di 23,6 miliardi di euro, che rappresenta un aumento del 9,4% su base annua e quindi supera gli arrivi, a far parlare di sé.\r

\r

Kefalogianni ha osservato che l'incremento dei ricavi è stato quasi doppio rispetto alla crescita degli arrivi e, dato che il sovraffollamento turistico è motivo di preoccupazione in molte destinazioni, ha definito questo cambiamento positivo in termini di sostenibilità del settore. “Per la prima volta, vediamo i ricavi crescere a un tasso molto più elevato rispetto agli arrivi. Ciò dimostra che stiamo gradualmente migliorando gli indicatori qualitativi. Questa è la direzione dello sviluppo qualitativo del turismo greco”, ha affermato.\r

\r

Per quanto riguarda i mercati di provenienza, l'aumento degli arrivi da paesi extra UE ha superato del 7,2% la crescita dei visitatori provenienti dall'Unione Europea. Gli arrivi dall'Ue sono aumentati del 2,8%, mentre quelli da paesi extra Ue, compresi Regno Unito e Stati Uniti, sono cresciuti del 10%.\r

Turisti italiani in crescita dell'8,6%\r

I visitatori dalla Germania sono aumentati del 10,2%, fino a quota 5,95 milioni; dall'Italia l'incremento è stato dell'8,6% per un totale di 2,2 milioni di visitatori; in contro tendenza la Francia con un meno 0,5% di visitatori (1,98 milioni).\r

\r

Come di consueto, il Regno Unito si è dimostrato un mercato importante, inviando il 7,6% in più di visitatori rispetto all'anno precedente, per un totale di 4,89 milioni. Inoltre, i viaggiatori britannici hanno speso ben 3,74 miliardi di euro, con un aumento del 18,5% rispetto al 2024 e uno degli importi più elevati.\r

\r

A conti fatti, la bilancia turistica ha registrato un surplus di 20,25 miliardi di euro, con un aumento del 7,77% rispetto al 2024. Grazie al solo turismo, la Grecia è riuscita a compensare quasi il 60% del suo deficit commerciale.\r

\r

Guardando al 2026, Kefalogianni stima un futuro positivo per il settore: “I primi dati per il 2026 creano prospettive ottimistiche, e si profila un altro anno positivo per il settore”.","post_title":"Grecia da record: nel 2025 la crescita dei ricavi ha quasi doppiato quella degli arrivi","post_date":"2026-02-27T10:50:03+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1772189403000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508364","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Risultati “soddisfacenti” per il 2025 di Sncf, che ha realizzato un fatturato di 43 miliardi di euro (-0,3% rispetto al 2024). Il successo del treno tra i francesi ha quasi interamente compensato il calo registrato da altre divisioni.\r

\r

Sncf Voyageurs, come evidenzia L'Echo Touristique, ha registrato un fatturato in crescita del 3%, con un record di 168 milioni di passeggeri sui treni Tgv. Tuttavia, le attività logistiche di Keolis e Geodis sono in calo, in un contesto difficile per l'intero mercato.\r

\r

Complessivamente, il gruppo ha realizzato un utile netto di 1,8 miliardi di euro, in crescita rispetto al 2024 (1,6 miliardi) ma inferiore al livello del 2022. L'ebitda è stato pari a 7,6 miliardi di euro, con un aumento di 700.000 euro.\r

\r

Secondo l'amministratore delegato, Jean Castex (nella foto), lo sforzo di rinnovamento e modernizzazione della rete ferroviaria “non può gravare solo sul gruppo” nei prossimi anni. “Se i concorrenti si concentreranno solo sui segmenti redditizi, avremo delle difficoltà”, ha aggiunto. Questa osservazione fa ovviamente riferimento a Trenitalia, o addirittura a Velvet, il progetto di Rachel Picard.\r

\r

La liberalizzazione del mercato crea tensioni, ma anche opportunità per la SNCF. Nell'ambito dell'apertura alla concorrenza delle deleghe di servizio pubblico, il gruppo francese ha vinto quattro gare d'appalto su cinque nel 2025.\r

\r

Il suo sviluppo va ormai ben oltre i confini della Francia. Ouigo España registra una crescita del fatturato e del numero di passeggeri superiore al 40% nel 2025, con un Ebitda positivo per la prima volta. Tuttavia, questa filiale si è posizionata sui prezzi bassi dall'altra parte dei Pirenei per attirare i clienti.\r

\r

“Dobbiamo avere una strategia europea forte e ci stiamo lavorando”, ha sottolineato Jean Castex, riferendosi all'Italia e ad altri paesi.\r

\r

“Aumentare dal 20% al 30%” la quota del low cost\r

Il gruppo intende inoltre rafforzare le proprie capacità nel segmento low cost. “Dobbiamo aumentare la nostra offerta low cost dal 20% al 30% entro il 2030”.","post_title":"Sncf: utili in crescita nel 2025 fino a 1,8 miliardi di euro","post_date":"2026-02-27T10:25:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1772187922000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508380","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Partono lunedì 02 marzo le Travel Weeks, l’appuntamento annuale di Welcome Travel Group dedicato alle agenzie affiliate Welcome e Geo e che coinvolge i partner commerciali del network.\r

\r

Quest’anno il calendario, meno condizionato dalla concentrazione di festività e ponti nel mese di aprile che nel 2025 aveva generato un traffico eccezionale sulle vacanze, rende marzo uno scenario chiave in termini di pianificazione e propensione all’acquisto. In questo contesto il network propone le Travel Weeks: quattro settimane di iniziative pensate per valorizzare la domanda di qualità e intercettare in modo strutturato l’advance booking sia per la stagione estiva sia per quella invernale.\r

\r

L’iniziativa garantisce ai clienti offerte dedicate, tra cui sconti speciali sulle prenotazioni effettuate durante le 4 settimane, con l’obiettivo di stimolare una scelta anticipata e consapevole. In questa edizione, accanto alla leva promozionale, sono previsti anche gift dedicati, modulati in base al fornitore e alla tipologia di viaggio, a ulteriore rafforzamento della proposta di valore.\r

Condizioni economiche favorevoli\r

Parallelamente, le agenzie Welcome e Geo potranno beneficiare di condizioni economiche particolarmente favorevoli, applicate direttamente alle prenotazioni confermate nell’arco della campagna, in un’ottica di sostegno concreto alla marginalità e al business.\r

\r

L’operazione è supportata da un piano di marketing integrato e strutturato su tutti i touchpoint del Network. I vantaggi esclusivi e le meccaniche dell’iniziativa sono comunicati sui canali B2B, attraverso newsletter dedicate e sui portali WE Hub e GEO Space, per supportare l’attività commerciale delle Agenzie. Contestualmente, è garantito un presidio sui touchpoint B2C per l’ingaggio del Cliente finale tramite newsletter, siti web e canali social del Network e delle oltre 1.000 Agenzie affiliate che utilizzano il Tool Social per la veicolazione dei contenuti, oltre a campagne di social advertising sui canali attivi.\r

\r

Con il ritorno delle Travel Weeks, Welcome Travel Group conferma il proprio impegno nel sostenere in modo proattivo le vendite delle agenzie affiliate, mettendo a disposizione strumenti mirati, condizioni dedicate e un impianto di comunicazione capace di generare traffico qualificato, conversione e valore condiviso con i Partner.\r

I Partner coinvolti nelle Travel Weeks:\r

Alpitour World, Azemar, Blu Hotels, Bluserena, Bood, Boscolo, Caldana Europe Travel e Utat Tour Operator, Civitatis, Costa, Cruiseline (Celebrity Cruises – Azamara – Virgin Voyages), Europcar, Futura Vacanze, Gioco Viaggi, Glamour, Go World, Grandi Navi Veloci, Grimaldi Lines, Idee Per Viaggiare, Imperatore Travel World, Italy Hotels&Resorts, Ixpira, KappaViaggi, Mangia's, Viaggi del Mappamondo, Naar, Neos, Olympia Viaggi, SEA Milano Parking, Smartbox , TUI Musement, Trentino holidays, Veratour, Viaggi dell'Elefante, Vivere Pantelleria, Yanolja-Go-Global e Yesworld.","post_title":"Welcome lancia dal 2 marzo le Travel Weeks con le adv e i partner commerciali","post_date":"2026-02-27T10:09:40+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1772186980000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508371","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è svolta a Bari, nell’ambito della fiera Btm l’Assemblea annuale di Aidit Federturismo Confindustria, l’associazione che rappresenta alcune imprese del turismo organizzato.\r

Nel corso dei lavori, il presidente Domenico Pellegrino ha evidenziato come nell’ultimo anno l’associazione abbia registrato una crescita significativa in termini di imprese aderenti, con una presenza sempre più diffusa e omogenea su tutto il territorio nazionale. Un risultato che rafforza il ruolo di Aidit come interlocutore qualificato e rappresentativo della filiera delle agenzie di viaggio e dei tour operator all’interno del sistema Confindustria.\r

Pellegrino ha inoltre illustrato le principali attività svolte nel 2025 e nei primi mesi del 2026, caratterizzate da un intenso lavoro di confronto istituzionale con il ministero del turismo e con le altre associazioni di categoria, finalizzato a contribuire allo sviluppo del settore sia sul piano normativo sia su quello economico e competitivo.\r

\r

Vacanze benessere\r

Tra i temi centrali dell’Assemblea, particolare rilievo è stato dedicato alla proposta di detrazione Irpef per le Vacanze benessere, già presentata da Aidit come misura di prevenzione sociale, sostegno alla domanda interna e contrasto all’economia sommersa.\r

L’iniziativa prevede la possibilità di detrarre una quota delle spese sostenute per viaggi e soggiorni acquistati attraverso il turismo organizzato, secondo criteri rigorosi che garantiscano sostenibilità e controllo della spesa pubblica. I principali elementi della proposta sono: tetto massimo di spesa detraibile; totale tracciabilità dei pagamenti; fatturazione elettronica obbligatoria; accesso esclusivo tramite operatori certificati; fase sperimentale di 18 mesi con monitoraggio degli effetti economici e fiscali.\r

La proposta sarà accompagnata da una relazione tecnica e da un’analisi di sostenibilità finanziaria, con l’obiettivo di avviare un confronto strutturato con le istituzioni per una possibile introduzione della misura.\r

Nel corso dell’Assemblea è stato inoltre affrontato il tema del riconoscimento del ruolo economico dell’attività di outgoing.\r

Aidit ha sottolineato la necessità di una lettura più completa del contributo del turismo organizzato all’economia nazionale. Oltre all’incoming, infatti, l’attività delle agenzie e dei tour operator nella vendita di viaggi agli italiani genera occupazione, valore aggiunto, gettito fiscale e sviluppo della filiera dei servizi turistici, contribuendo in modo significativo al Pil e alla stabilità del comparto.\r

In linea con l’obiettivo di qualificare il mercato e valorizzare le imprese regolari, l’Assemblea ha espresso apprezzamento per l’iniziativa del ministero del turismo relativa alla creazione di un database nazionale delle agenzie di viaggio e dei tour operator.\r

","post_title":"Aidit: detrazione Irpef, rapporti col ministero e maggiore stabilità","post_date":"2026-02-27T10:02:50+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1772186570000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508358","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Semestre positivo per il gruppo Qantas che si appresta a varare l'atteso Project Sunrise. Nei sei mesi terminati lo scorso 31 dicembre, il gruppo ha registrato un utile ante imposte sottostante di 1,456 miliardi di dollari australiani (circa 945 milioni di dollari Usa), in aumento di circa il 5% rispetto all'esercizio precedente, con un margine operativo del 12,3%. L'utile netto è pari a 925 milioni di dollari australiani (circa 600 milioni di dollari Usa), praticamente stabile.\r

\r

Il management sottolinea la capacità del gruppo di generare un flusso di cassa operativo di 1,8 miliardi di dollari australiani, finanziando al contempo l'accelerata del rinnovo della flotta e il rafforzamento del programma fedeltà Qantas Loyalty. “Rimaniamo concentrati sui nostri passeggeri, dipendenti e azionisti, continuando a garantire una forte crescita dei risultati che ci consente di investire nel più grande rinnovamento della flotta della nostra storia”, ha sintetizzato la ceo, Vanessa Hudson.\r

\r

Unico neo tra i risultati quello legato ai profitti della divisione internazionale, che sono diminuiti a causa dell'aumento dei costi e della minore domanda di viaggi in classe economica verso gli Stati Uniti.\r

\r

Il primo semestre è stato caratterizzato dalla consegna di 18 aeromobili, di cui 9 nuovi: quattro A220-300 per QantasLink, due A321Xlr per Qantas, due A321Lr e un A320neo per Jetstar. \r

\r

“Stiamo già vedendo i benefici degli aerei di nuova generazione in servizio che, insieme alla forte domanda, alla nostra strategia dual brand e alla crescita dell'attività Loyalty, ci hanno permesso di ottenere un nuovo risultato solido\" ha aggiunto Vanessa Hudson. \r

\r

Il rinnovo è propedeutico al lancio del “Project Sunrise”, i voli a lunghissimo raggio operati dagli Airbus A350-1000 Ulr che collegano direttamente la costa orientale australiana a Londra e New York. Airbus ha già prodotto il primo A350-1000 a raggio ultra lungo di Qantas, la cui consegna è prevista per la fine del 2026, con entrata in servizio commerciale nel primo semestre del 2027. Un secondo Airbus A350-1000Ulr destinato a questi collegamenti è attualmente in fase di assemblaggio finale a Tolosa. Qantas ha indicato che questi aeromobili, configurati con 238 posti e una zona benessere dedicata, consentiranno di ridurre di circa quattro ore il tempo di percorrenza rispetto ai voli con scalo.\r

\r

Nel frattempo, dal prossimo dicembre, Qantas diventerà la prima compagnia aerea al mondo a operare una rotta non-stop tra l’Australia e Las Vegas. \"Il nuovo collegamento stagionale Sydney-Las Vegas sarà operativo fino a marzo 2027 e farà risparmiare ai clienti fino a cinque ore di viaggio, eliminando la necessità di coincidenze in un’altra città degli Stati Uniti\".\r

\r

La città del Nevada diventa la 101a destinazione del network Qantas e l’ottava città della compagnia aerea in America, aggiungendosi a Los Angeles, San Francisco, Honolulu, Dallas, New York, Vancouver e Santiago.","post_title":"Qantas vola alto nel primo semestre e avanza sul lancio del Project Sunrise","post_date":"2026-02-27T09:43:36+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1772185416000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508351","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_507412\" align=\"alignleft\" width=\"450\"] Marcello Cicalò[/caption]\r

\r

Bluserena Hotels & Resorts rafforza ulteriormente il management con l'inserimento di due nuove figure dirigenziali. Francesca Di Persio è nominata group director of digital transformation & cybersecurity governance, mentre Anna Maria Rocchetti assume il ruolo di group director of hr, people & culture.\r

Due promozioni che rappresentano un riconoscimento concreto di competenza, leadership e continuità di risultati conseguiti all’interno del gruppo.\r

Le nuove figure\r

Francesca Di Persio guiderà la trasformazione digitale di Bluserena, con una visione strategica focalizzata sul rafforzamento della cybersecurity governance, sull’adozione dell’intelligenza artificiale e sull’integrazione sempre più avanzata della tecnologia nei processi aziendali, consolidando un modello operativo orientato all’innovazione e alla sicurezza. Nel suo percorso in Bluserena ha dimostrato capacità di leadership guidando i team di project management, it system & network e software development, contribuendo in modo determinante all’automazione e all’integrazione tra processi e tecnologia, fino ad assumere oggi la guida della trasformazione digitale del gruppo.\r

\r

Anna Maria Rocchetti assume la guida della direzione hr, people & culture in una fase di significativa crescita e evoluzione organizzativa del gruppo. Negli ultimi anni ha contribuito in modo determinante a ridefinire il ruolo delle risorse umane, rendendole un pilastro strategico dello sviluppo aziendale. Questo percorso è stato riconosciuto dal conferimento della certificazione Great Place to Work, e dalla nomina a “Best Place to Work South Italy”.\r

\r

«Annunciare due promozioni di questo livello è motivo di grande soddisfazione - dichiara Marcello Cicalò, ceo di Bluserena Hotels & Resorts -. Francesca Di Persio e Anna Maria Rocchetti incarnano pienamente il dna di Bluserena e la nostra idea di leadership: competenza, visione, responsabilità e capacità concreta di generare valore nel tempo. Negli anni hanno dimostrato sul campo solide capacità di guida, stile distintivo, determinazione, un approccio positivo e orientato al lungo periodo, dimostrando l’autorevolezza necessaria per assumere ruoli di maggiore responsabilità. In Bluserena le promozioni sono il risultato del merito, dei risultati e del valore umano delle persone. Sono anche il frutto del percorso di crescita e trasformazione che abbiamo costruito negli ultimi tre anni, che oggi ci permette di valorizzare con orgoglio talenti interni pronti a guidare la prossima fase di sviluppo del gruppo».","post_title":"Bluserena Hotels & Resorts, due nomine nei settori hr e digital","post_date":"2026-02-27T09:25:41+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1772184341000]}]}}