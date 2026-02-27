Nasce Le Graal: l’hôtellerie di lusso ha un nuovo marchio Un nuovo brand entra a far parte del mondo dell’hôtellerie di lusso: si tratta di Le Graal, marchio nato da un’idea dell’imprenditore Fabrizio Di Amato. Nel 2026 prendono forma in Italia le prime due destinazioni Le Graal: un hotel 5 stelle lusso a Cortina, in apertura durante l’estate, e un esclusivo Private Club a Roma previsto per l’inverno. È in corso la trasformazione di una villa palladiana sul lago di Garda in una destinazione dedicata al benessere e all’alta cucina, con apertura prevista per il 2027. Le Graal punta a offrire un’esperienza di ospitalità distintiva, pensata per chi ricerca luoghi autentici e connessioni reali. Il nome stesso richiama ciò che è raro, ambito, difficile da ottenere: un ideale ultimo. L’obiettivo è creare un’ampia collezione di proprietà interconnesse, un ecosistema lifestyle in cui una comunità di persone affini possa riconoscersi e crescere attorno a valori condivisi. Elemento distintivo del brand è una forte differenziazione tra le destinazioni. Ogni struttura ha una propria narrazione, nata dall’ascolto profondo del luogo e della sua memoria, reinterpretato in modo non convenzionale. Le aperture 2026 Ospitato in un elegante palazzo degli anni ‘20 a pochi passi dal centro e dagli impianti sciistici, Le Graal Cortina si propone come nuovo punto di riferimento dell’hôtellerie di lusso sulle Dolomiti. Con apertura prevista per l’estate 2026, l’hotel propone 30 camere – di cui 13 suite – che affacciano tutte sul paesaggio montano circostante. Il progetto, curato dall’architetto Achille Salvagni, è un’interpretazione inedita di un rifugio alpino. Gli stilemi tradizionali della montagna lasciano spazio a un design sofisticato ma che gioca sul non prendersi troppo sul serio, raccontando Cortina e le sue valli attraverso una bellezza che avvolge senza imporsi. La proposta culinaria, sviluppata con la consulenza dello chef Giovanni Guarneri, rinnova la tradizione italiana e siciliana attraverso una cucina rispettosa degli ingredienti e aperta alla sperimentazione creativa. Accanto al fine dining, il Café Le Graal richiama l’eleganza conviviale dei caffè letterari europei. Completa l’esperienza una spa dedicata a longevità ed equilibrio energetico. Nell’inverno 2026, a Roma aprirà un esclusivo Private Club nella magnifica cornice rinascimentale di Palazzo Medici Clarelli in via Giulia. Un concept unico, rivolto a una comunità internazionale di affini – imprenditori, viaggiatori, professionisti, creativi e visionari – legati da interessi e valori comuni. Il Club è uno spazio ideale per networking e incontri privati. Le Graal Private Club – Roma è curato dall’architetto Achille Salvagni, che instaura un dialogo continuo tra passato e presente, tra ambienti raccolti e saloni monumentali che si susseguono in armonia. L’offerta comprende una sala trattamenti, palestra, due ristoranti – tra cui un fine dining curato dallo chef Giovanni Guarneri e un ristorante etnico – una lounge nel chiostro del Palazzo con offerta all day, un American Bar, un speakeasy, una cigar room, una cantina privata e numerosi spazi riservati. Condividi

