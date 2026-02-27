Ferryscanner al servizio di un viaggio «più accessibile» Ferryscanner, piattaforma digitale che punta a semplificare l’intero processo di prenotazione, implementa il servizio. Attraverso un motore di ricerca che aggrega oltre 350 compagnie marittime e più di 6.000 rotte nel mondo, la piattaforma consente di confrontare rapidamente le diverse opzioni disponibili e pianificare itinerari anche articolati senza dover consultare più siti. Tra le funzionalità principali spicca l’opzione “percorsi multipli”, che permette di costruire itinerari personalizzati inserendo fino a dieci tappe in un’unica prenotazione. A supportare la fase di scelta contribuisce inoltre una mappa interattiva che offre una visualizzazione immediata delle rotte disponibili, facilitando l’esplorazione di nuove destinazioni. Dopo l’acquisto, tutti i dettagli restano accessibili nell’area personale, comprese carte d’imbarco digitali e gestione dei dati di passeggeri e veicoli. Accessibilità e immediatezza «Il nostro obiettivo è rendere ogni fase del viaggio più semplice e accessibile, dalla scelta della destinazione fino all’imbarco – commenta Alexia Kotsi, marketing director di Ferryscanner –. Il traghetto sta diventando una soluzione sempre più popolare non solo per raggiungere mete consolidate, ma anche per scoprire destinazioni meno conosciute». L’esperienza si completa con assistenza clienti multilingue, pagamenti flessibili e servizi aggiuntivi tra cui cancellazione gratuita, notifiche sms, assicurazione e check-in online. Secondo i dati della piattaforma, nel 2025 Favignana, Capri e Ponza risultano le destinazioni più prenotate, seguite dalle località della Costiera Amalfitana come Positano e Amalfi, oltre alle rotte verso Lipari e Pantelleria. (Enzo Scudieri) Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508411 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ferryscanner, piattaforma digitale che punta a semplificare l’intero processo di prenotazione, implementa il servizio. Attraverso un motore di ricerca che aggrega oltre 350 compagnie marittime e più di 6.000 rotte nel mondo, la piattaforma consente di confrontare rapidamente le diverse opzioni disponibili e pianificare itinerari anche articolati senza dover consultare più siti. Tra le funzionalità principali spicca l’opzione “percorsi multipli”, che permette di costruire itinerari personalizzati inserendo fino a dieci tappe in un’unica prenotazione. A supportare la fase di scelta contribuisce inoltre una mappa interattiva che offre una visualizzazione immediata delle rotte disponibili, facilitando l’esplorazione di nuove destinazioni. Dopo l’acquisto, tutti i dettagli restano accessibili nell’area personale, comprese carte d’imbarco digitali e gestione dei dati di passeggeri e veicoli. Accessibilità e immediatezza «Il nostro obiettivo è rendere ogni fase del viaggio più semplice e accessibile, dalla scelta della destinazione fino all’imbarco – commenta Alexia Kotsi, marketing director di Ferryscanner –. Il traghetto sta diventando una soluzione sempre più popolare non solo per raggiungere mete consolidate, ma anche per scoprire destinazioni meno conosciute». L’esperienza si completa con assistenza clienti multilingue, pagamenti flessibili e servizi aggiuntivi tra cui cancellazione gratuita, notifiche sms, assicurazione e check-in online. Secondo i dati della piattaforma, nel 2025 Favignana, Capri e Ponza risultano le destinazioni più prenotate, seguite dalle località della Costiera Amalfitana come Positano e Amalfi, oltre alle rotte verso Lipari e Pantelleria. (Enzo Scudieri) [post_title] => Ferryscanner al servizio di un viaggio «più accessibile» [post_date] => 2026-02-27T14:01:55+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => ferryscanner [1] => traghetti ) [post_tag_name] => Array ( [0] => ferryscanner [1] => Traghetti ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772200915000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508380 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Partono lunedì 02 marzo le Travel Weeks, l’appuntamento annuale di Welcome Travel Group dedicato alle agenzie affiliate Welcome e Geo e che coinvolge i partner commerciali del network. Quest’anno il calendario, meno condizionato dalla concentrazione di festività e ponti nel mese di aprile che nel 2025 aveva generato un traffico eccezionale sulle vacanze, rende marzo uno scenario chiave in termini di pianificazione e propensione all’acquisto. In questo contesto il network propone le Travel Weeks: quattro settimane di iniziative pensate per valorizzare la domanda di qualità e intercettare in modo strutturato l’advance booking sia per la stagione estiva sia per quella invernale. L’iniziativa garantisce ai clienti offerte dedicate, tra cui sconti speciali sulle prenotazioni effettuate durante le 4 settimane, con l’obiettivo di stimolare una scelta anticipata e consapevole. In questa edizione, accanto alla leva promozionale, sono previsti anche gift dedicati, modulati in base al fornitore e alla tipologia di viaggio, a ulteriore rafforzamento della proposta di valore. Condizioni economiche favorevoli Parallelamente, le agenzie Welcome e Geo potranno beneficiare di condizioni economiche particolarmente favorevoli, applicate direttamente alle prenotazioni confermate nell’arco della campagna, in un’ottica di sostegno concreto alla marginalità e al business. L’operazione è supportata da un piano di marketing integrato e strutturato su tutti i touchpoint del Network. I vantaggi esclusivi e le meccaniche dell’iniziativa sono comunicati sui canali B2B, attraverso newsletter dedicate e sui portali WE Hub e GEO Space, per supportare l’attività commerciale delle Agenzie. Contestualmente, è garantito un presidio sui touchpoint B2C per l’ingaggio del Cliente finale tramite newsletter, siti web e canali social del Network e delle oltre 1.000 Agenzie affiliate che utilizzano il Tool Social per la veicolazione dei contenuti, oltre a campagne di social advertising sui canali attivi. Con il ritorno delle Travel Weeks, Welcome Travel Group conferma il proprio impegno nel sostenere in modo proattivo le vendite delle agenzie affiliate, mettendo a disposizione strumenti mirati, condizioni dedicate e un impianto di comunicazione capace di generare traffico qualificato, conversione e valore condiviso con i Partner. I Partner coinvolti nelle Travel Weeks: Alpitour World, Azemar, Blu Hotels, Bluserena, Bood, Boscolo, Caldana Europe Travel e Utat Tour Operator, Civitatis, Costa, Cruiseline (Celebrity Cruises – Azamara – Virgin Voyages), Europcar, Futura Vacanze, Gioco Viaggi, Glamour, Go World, Grandi Navi Veloci, Grimaldi Lines, Idee Per Viaggiare, Imperatore Travel World, Italy Hotels&Resorts, Ixpira, KappaViaggi, Mangia's, Viaggi del Mappamondo, Naar, Neos, Olympia Viaggi, SEA Milano Parking, Smartbox , TUI Musement, Trentino holidays, Veratour, Viaggi dell'Elefante, Vivere Pantelleria, Yanolja-Go-Global e Yesworld. [post_title] => Welcome lancia dal 2 marzo le Travel Weeks con le adv e i partner commerciali [post_date] => 2026-02-27T10:09:40+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772186980000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508224 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I dati parlano chiaro: lo scorso anno i viaggiatori italiani hanno generato circa 2,8 milioni di pernottamenti in Austria, con una crescita del 2,2% rispetto all'anno precedente. Un segnale positivo che Herwig Kolzer, direttore dell'Ente Nazionale Austriaco per il Turismo a Milano (nella foto), legge con soddisfazione e con uno sguardo già proiettato al futuro. In termini di arrivi complessivi, l'Italia si posiziona al quinto posto tra i mercati più importanti per il turismo austriaco, dopo Germania, Paesi Bassi, Svizzera e Repubblica Ceca. Un posizionamento significativo che motiva ulteriormente gli sforzi promozionali dell'ente sul territorio italiano. «Siamo felici di avere un mercato italiano in crescita», ha dichiarato Kolzer, sottolineando come le città stiano registrando performance particolarmente brillanti. «I mercatini di Natale, il turismo urbano e la cultura sono molto apprezzati dagli ospiti italiani. La cultura è uno dei nostri temi principali.» Accanto alle città, anche le regioni alpine si confermano mete amate: il Tirolo, la Carinzia e Salisburgo continuano ad attrarre visitatori italiani, con dati incoraggianti anche per il solo mese di dicembre. «Il nostro obiettivo è posizionare l'Austria in Italia come una destinazione di qualità - sottolinea Kolzer - capace di ispirare durante tutto l'anno, con proposte di viaggio interessanti e una comunicazione orientata all'esperienza in ogni stagione.» La Stiria: una "gemma nascosta" Tra le destinazioni in ascesa per il mercato italiano, la Stiria si candida ad essere una meta di grande interesse. Uno dei motivi, come sottolinea il direttore, forse ancora poco conosciuto, è anche pratico: con l’apertura della Koralmbahn - il nuovo collegamento ferroviario tra Klagenfurt, in Carinzia, e Graz – i tempi di percorrenza si sono drasticamente ridotti. Il tragitto tra Klagenfurt e Graz, che prima richiedeva circa tre ore, oggi si copre in soli 45 minuti Oggi bastano 45 minuti. . Questo significa che anche dal Nord Italia Graz e la Stiria sono ora molto più facilmente raggiungibili. Il Veneto, Trieste e tutta l'Italia settentrionale sono molto più vicine di quanto gli italiani ancora immaginino. Un 2026 ricco di appuntamenti L'anno in corso porta con sé un calendario particolarmente vivace. Il tutto è iniziato con la presenza festosa di Austria Tourism ai Giochi Olimpici invernali Milano Cortina 2026: un'occasione per presentare a livello internazionale il proprio marchio, e l'Austria come una destinazione turistica alpina autentica. Fulcro della presenza è stata l'Austria House, la "Casa Austria" a Cortina d'Ampezzo, a poche decine di chilometri dal territorio austriaco dell'Osttirol. Nell'Austria House, Austria Tourism come partner premium del Comitato Olimpico Austriaco ha messo in scena la diversità e l'ospitalità dell'Austria all'insegna del "Lebensgefühl", quell'inconfondibile attitudine alla vita tipicamente austriaca, che caratterizza la comunicazione di Austria Tourism. Ma non finisce qui. A maggio Vienna ospiterà l'Eurovision Song Contest, occasione preziosa per ribadire l'identità musicale dell'Austria davanti a un pubblico internazionale. Sul fronte culturale, si celebrano i 270 anni dalla nascita di Wolfgang Amadeus Mozart, con un fitto programma di concerti e iniziative. Inoltre, il Kunsthistorisches Museum di Vienna porterà mostre speciali direttamente in Italia, a Roma e a Trieste, offrendo all'ente turistico una piattaforma ideale per promuovere la ricchezza museale austriaca anche al di qua del confine. C'è poi un fronte inedito su cui l'Austria vuole investire con decisione: la gastronomia. «So che in Italia è difficile, perché avete una tradizione culinaria straordinaria», ha ammesso Kolzer con un sorriso, «ma la cucina e i ristoranti austriaci meritano di essere conosciuti. Crediamo che l'enogastronomia austriaca abbia un potenziale reale per attrarre visitatori internazionali, e sarà uno dei pilastri della nostra comunicazione.» Una destinazione moderna Infine, una riflessione sui cambiamenti del profilo del turista. Kolzer conferma una tendenza chiara: «Le nostre campagne promozionali puntano ad attrarre un pubblico più giovane. Vogliamo che l'Austria venga percepita come una destinazione moderna e dinamica, non solo legata a un immaginario tradizionale.» Un'Austria che guarda avanti, dunque, con numeri solidi, nuove connessioni e la voglia di raccontarsi in modo fresco a chi ancora non la conosce davvero. Restando autentica. [post_title] => La destinazione Austria piace sempre di più agli italiani [post_date] => 2026-02-26T11:00:51+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772103651000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508217 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Skyscanner si espande oltre i voli con l'introduzione della ricerca e prenotazione dei treni, consentendo ai viaggiatori di confrontare le opzioni di treno e aereo in un'unica ricerca. La nuova funzionalità, come riporta Travelmole, riflette le mutevoli abitudini di viaggio e la crescente domanda di soluzioni di trasporto più flessibili e sostenibili. L'aggiunta del treno è un passo fondamentale verso una piattaforma più multimodale, in cui i viaggiatori possono organizzare i propri viaggi in un unico luogo. Una ricerca commissionata da Skyscanner evidenzia il cambiamento nelle preferenze dei viaggiatori. In media, un viaggiatore su quattro desidera vedere le opzioni del treno accanto ai voli, e il 21% afferma che sarebbe più propenso a scegliere il treno se potesse confrontarlo direttamente con le tariffe aeree. Anche la sostenibilità è un fattore importante, con l'81% dei viaggiatori che afferma di essere importante, sebbene molti trovino ancora difficile fare scelte di viaggio più attente all'ambiente. La nuova funzionalità mira a semplificare il processo decisionale visualizzando tempi di percorrenza, percorsi e prezzi in un unico luogo. Quando il treno è un'alternativa praticabile – in genere per viaggi inferiori alle otto ore, diretti o con una breve coincidenza – le opzioni ferroviarie vengono visualizzate accanto ai risultati dei voli, consentendo ai viaggiatori di confrontare a colpo d'occhio e selezionare l'opzione migliore. La fase test La ricerca ferroviaria è attualmente in fase di test su tratte selezionate nel Regno Unito, in Spagna, in Italia, in Germania, in Francia, nei Paesi Bassi e in Corea del Sud. I viaggiatori in Europa, Asia e Australia potrebbero già visualizzare le opzioni ferroviarie, con viaggi ricercabili fino a 90 giorni in anticipo . Si prevede che nei prossimi mesi verranno aggiunte altre tratte. Le prenotazioni vengono effettuate tramite partner come Trip.com, che collabora con i principali operatori ferroviari come Eurostar, Renfe, Deutsche Bahn e Italo . Il servizio è attualmente disponibile per l'acquisto di biglietti in diversi paesi, tra cui Francia, Germania, Spagna, Italia, Paesi Bassi e Regno Unito. [post_title] => Skyscanner apre alle opzioni ferroviarie: avviata la fase test in Italia [post_date] => 2026-02-25T12:59:33+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772024373000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508185 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Anguilla conquista i viaggiatori italiani, che nel 2025 hanno fatto registrare un incremento del 28% degli arrivi sull'isola. I Caraibi tornano protagonisti nei sogni degli italiani, ma con uno spirito nuovo: meno affollamento, più autenticità e dunque un'attenzione crescente attenzione verso le destinazioni più riservate e raffinate. In un’epoca in cui molte mete iconiche soffrono l’overtourism, i viaggiatori italiani sembrano premiare isole capaci di offrire bellezza naturale incontaminata, atmosfera rilassata e un’ospitalità di altissimo livello ma senza eccessi. Anguilla, spesso definita una delle perle più eleganti dei Caraibi, incanta con oltre 30 spiagge di sabbia bianca lambite da acque turchesi, boutique hotel affacciati sul mare, ville private immerse nella natura e una scena gastronomica sorprendente per un’isola di piccole dimensioni. Chi sceglie Anguilla cerca silenzio, spazio, mare cristallino e un lusso discreto fatto di dettagli, privacy e autenticità. Un luogo dove il tempo rallenta davvero, lontano dalle rotte più affollate, ma vicino a ciò che conta: qualità, bellezza e libertà. [post_title] => Il fascino di Anguilla conquista gli italiani: +28% gli arrivi del 2025 [post_date] => 2026-02-25T11:06:47+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772017607000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508073 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Rinnovato anche per il 2026 il protocollo di intesa fra Ita Airways e Astoi Confindustria Viaggi, all'interno del quale vengono riconosciute le specificità commerciali e giuridiche legate al ruolo dei tour operator e alla vendita dei pacchetti turistici, con ricadute positive anche per i consumatori. Vengono inoltre identificate condizioni agevolate per membri dell’associazione. L'accordo include inoltre altri aspetti, quali: possibilità di pagare i biglietti aerei con carta di credito aziendale; ticket time limit dedicati; prenotazione di gruppi sul sistema gso senza alcun costo iniziale; creazione di un servizio top trade dedicato. Vi sono poi alcune previsioni che portano valore e benefici diretti anche ai consumatori: in particolare, è prevista la cessione del contratto di pacchetto turistico da un passeggero ad un altro, nel rispetto del Codice del turismo e della Direttiva europea sui pacchetti turistici. E' stata inoltre confermata la modalità di gestione dell’annullamento dei pacchetti dovuto a causa di forza maggiore: in questi casi Ita Airways riconoscerà ai tour operator aderenti ad Astoi il rimborso totale di quanto dagli stessi rimborsato ai passeggeri, senza trattenere alcun importo. «Non possiamo che confermare l’unicità e l’importanza di questo protocollo per i tour operator Astoi - osserva Andrea Mele, vicepresidente Vicario delegato ai rapporti con i vettori di Astoi Confindustria Viaggi -. La partnership con Ita Airways è ormai più che consolidata ma, anno dopo anno, non manchiamo mai di apprezzare molto la rinnovata disponibilità della compagnia al riconoscimento del ruolo degli operatori. Come detto più volte, i tour operator sono soggetti a previsioni molto stringenti dettate dalla Direttiva sui Pacchetti Turistici e ciò si traduce in importanti tutele che vengono riconosciute ai consumatori. Aver compreso e seguito queste logiche genera da un lato una migliore collaborazione tra player sul piano commerciale e dall’altro rafforza le garanzie per i consumatori che acquistano pacchetti turistici ricomprendenti un volo di Ita». [post_title] => Astoi e Ita Airways rinnovano il protocollo di intesa per il 2026 [post_date] => 2026-02-24T11:04:17+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771931057000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508027 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_418126" align="alignright" width="300"] Uno scorcio di Firenze[/caption] Dal 27 febbraio torna tourismA a Firenze, 12ª edizione del Salone dell’archeologia e del turismo culturale. «L’archeologia – spiega il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani - ha la capacità di trasmettere un passato che guarda al presente e al futuro ed incoraggia a rileggere la storia alla luce delle nuove scoperte, dimostrando di essere una disciplina che non si ferma su ciò che sappiamo: sintetizza uno sforzo di continua interpretazione delle nostre origini, storia, cultura. La rivista Archeologia Viva è stato lo spunto per creare una rassegna arrivata alla dodicesima elezione che onora Firenze e la Toscana e il suo direttore, Piero Pruneti, ha avuto sempre la capacità di offrire ogni anno ai visitatori qualcosa di nuovo ed inedito». Nel programma di tourismA anche un incontro tematico fra archeologi e produttori del settore viti-vinicolo per presentare il panorama delle aziende agricole e cantine che hanno ideato e realizzato connessioni tra le loro produzioni e i siti archeologici. «È la prima volta - dichiara Piero Pruneti, direttore della manifestazione e della rivista Archeologia Viva - che organizziamo a tourismA un incontro fra produttori di vino e archeologi. In Italia c'è una serie di zone, ancora non tutte conosciute, dove sono stati fatti rinvenimenti archeologici in vigne. Quindi i produttori poi hanno nominato i propri vini con il nome della località o della scoperta archeologica. Per rimanere in Toscana, vorrei solo citare San Gimignano e l'Isola d'Elba». Quest’anno tourismA propone un’agenda di appuntamenti che comprende anche film, mostre, laboratori didattici, realtà virtuali, degustazioni a tema storico, presentazioni librarie e spazi dove si parlerà di turismo sostenibile, dati e indicazioni sulle mete più frequentate dai viaggiatori culturali, comunicazione archeologica, le scoperte che fanno la storia, gli ultimi scavi e dialogo tra civiltà. Un’altra novità assoluta inserita nel calendario della rassegna è la presentazione domenica 1 marzo del report realizzato dall’archeologa fiorentina Chiara Dezzi Bardeschi, responsabile Ufficio UNESCO in Ucraina dal 2022, che descrive le misure in atto per la difesa del patrimonio culturale ucraino nell’incontro Patrimonio sotto le bombe. Di stretta attualità anche il tema proposto dall’incontro Archeolog-IA, dove si parlerà di come l’intelligenza artificiale può essere utile al mondo dell’archeologia e come sta trasformando metodi, strumenti e prospettive della ricerca sul passato. TourismA ospita inoltre la terza edizione del premio GIST ACTA - Archeological & Cultural Tourism Award, attribuito dal Gruppo Italiano Stampa Turistica alle opere ed i progetti che intendono favorire il rispetto, la valorizzazione, la fruizione e la comunicazione dei beni culturali. I temi legati al giornalismo e alla divulgazione culturale chiuderanno, domenica 1 marzo alle 16, l’edizione 2026 di TourismA in compagnia dello scrittore e autore televisivo Alberto Angela, che racconterà la sua ultima fatica editoriale edita da Mondadori e intitolata “Cesare. La conquista dell’eternità”. [post_title] => Firenze, dal 27 febbraio al via TourismA salone dell'archeologia e del turismo culturale [post_date] => 2026-02-24T10:34:55+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771929295000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508034 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => CzechTourism lancia per il 2026 la nuova campagna internazionale sotto il claim Experience Free Spirit. Un messaggio diretto, che punta alla sostanza: vivere la Cechia senza filtri, “dimenticando condizionamenti, pregiudizi e cliché”. «Espira stress e inspira leggerezza. Diventa uno spirito libero». È questo il cuore della comunicazione che accompagnerà la prossima stagione, con l’obiettivo di consolidare un trend già positivo: un milione e 300 mila pernottamenti nel 2025 e una domanda stabile della clientela italiana che «spende bene e tende a scegliere hotel 4 e 5 stelle, pur apprezzando anche b&b e host locali» - sottolinea Luboš Rosenberg, direttore di CzechTourism - Ente Nazionale Ceco per il Turismo in Italia. Effetto Michelin, oltre Praga Il 2025 ha segnato un passaggio chiave: per la prima volta la Guida Michelin ha recensito l’intera Repubblica Ceca, distribuendo 10 stelle anche al di fuori di Praga. Un riconoscimento che ha generato fermento turistico e che diventerà uno degli asset su cui investire nel 2026. Accanto alle stelle, 18 ristoranti hanno ottenuto il Bib Gourmand, mentre undici hotel – per lo più nella capitale ma non solo – sono stati premiati con le Chiavi Michelin. Sul fronte hotellerie, si consolida anche l’attenzione alla sostenibilità: otto hotel di Praga possono fregiarsi del marchio Green Key, tra cui la new entry Hotel Botanique, in centro città. E sempre nella capitale, l’ospitalità si intreccia con arte e design: nel quartiere Karlín l’Hotel Pulse8 (ex Pentahotel) propone un nuovo concept urbano, mentre il Sir Prague, ospitato in un edificio neorinascimentale restaurato, combina atmosfere storiche e creatività contemporanea. A Brno, il Grand Palace Brno – acquisito da Czech Inn Hotels dal gruppo Barceló – è entrato negli Small Luxury Hotels of the World: secondo in Repubblica Ceca e primo in Moravia a ottenere questo traguardo. Mice tra castelli e nuove sinergie La Cechia rafforza il proprio posizionamento anche nel segmento congressuale. A Praga debutta la Shark Park Hall all’interno del centro divertimenti Levels Prague, con capienza fino a 450 persone e spazi modulabili. Il Cubex Centre Prague ha recentemente conquistato il primo premio nella classifica internazionale delle migliori piccole strutture congressuali. Sempre più ricercate e richieste dal mercato anche le location storiche: dal Castello di Praga alla fortezza di Vysehrad, fino al castello barocco di Castello di Troja e ai complessi di St. Havel e Ctenice nei dintorni della capitale. Residenze nobiliari attrezzate per il congressuale sono disponibili anche nel resto della Boemia e in Moravia. A Praga, l’acquisizione dell’Hotel Andel da parte del gruppo Cimex, proprietario della catena Orea, apre a nuove sinergie con l’Orea Hotel Angelo. A Brno, il Cosmopolitan Bobycentrum – ora nei Czech Inn Hotels – potenzierà il segmento Mice anche grazie all’adiacente centro culturale, mentre è attesa l’apertura del Clarion Congress Hotel, destinato a diventare il più grande e moderno hotel congressuale della Moravia Meridionale. Per incentive e team building, non mancano le esperienze: come il tour multisensoriale del Pilsner Urquell: The Original Beer Experience, dedicato alla celebre birra ceca. Moravia, famiglie e outdoor Se Praga resta la porta d’ingresso, la Moravia meridionale è oggi la seconda regione più visitata dopo la capitale. Collegata anche dal volo Ryanair Milano Orio al Serio-Brno (tre frequenze settimanali), rappresenta un’alternativa interessante per city break e itinerari tematici, tra tesori Unesco, castelli, piccoli borghi e tradizioni vinicole – con la produzione concentrata soprattutto nel sud del Paese. Il territorio, in gran parte collinare, si presta naturalmente a un’offerta outdoor trasversale: cicloturismo, turismo attivo, sport invernali come sci di fondo, snowboard, pattinaggio artistico e sci di discesa. Un mix che intercetta famiglie e scuole – segmento che incide in modo significativo – oltre a un trade che vale il 25% del mercato. «È una destinazione molto sicura e percepita come tale dai turisti» ricorda il direttore, evidenziando anche il peso crescente del mercato polacco e le attività con influencer per promuovere mete alternative a Praga. Voli e consolidamento 2026 Per l’estate 2026 si conferma la forte accessibilità dall’Italia: Ryanair collega Praga a undici città italiane, insieme a Smartwings ed EasyJet. Restano strategici anche Volotea, Wizz Air ed Eurowings. Tra le novità, la frequenza giornaliera Smartwings da Roma Fiumicino a Praga e il collegamento Brindisi-Praga operato da Eurowings tra giugno e settembre. Da segnalare inoltre l’aumento delle frequenze da diverse città italiane verso la capitale e il ritorno del collegamento Ryanair Milano Orio al Serio-Brno, che facilita l’accesso diretto alla Moravia Meridionale dal Nord Italia. Il 2026 sarà dunque un anno di consolidamento: dopo l’effetto Michelin e la crescita dei pernottamenti, la Cechia punta a rafforzare posizionamento e diversificazione, «mantenendo al centro quell’invito semplice e immediato: respirare a fondo e concedersi la libertà di scoprire il Paese con uno spirito nuovo» chiosa Luboš Rosenberg. [gallery ids="508038,508037,508036"] [post_title] => Repubblica Ceca 2026: libertà, stelle Michelin e nuovi orizzonti oltre Praga [post_date] => 2026-02-24T09:11:30+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => cechia [1] => praga [2] => repubblica-ceca ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Cechia [1] => praga [2] => Repubblica Ceca ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771924290000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508013 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air ha programmato per mercoledì, 25 febbraio, un aggiornamento dei sistemi per migliorare l'affidabilità, la stabilità e l'esperienza complessiva dell'utente. Tale intervento comporterà la temporanea interruzione all'accesso alle piattaforme di prenotazione e ai servizi digitali per i clienti tra le ore 23:00 Cet del 25 febbraio e le ore 08:00 del 26 febbraio. Durante questo periodo, i clienti non potranno accedere a diversi servizi digitali, tra cui: la prenotazione di nuovi voli, la modifica di prenotazioni esistenti, il check-in online, le funzioni di prenotazione tramite l'app mobile Wizz Air e il riscatto di voucher e servizi relativi all'account. Per contro, tutte le operazioni di volo proseguiranno regolarmente come da programma; i passeggeri che hanno già effettuato il check-in o scaricato le proprie carte d'imbarco non subiranno alcun impatto. La low cost raccomanda raccomanda in una nota ai passeggeri che viaggiano durante la finestra di interruzione di completare il check-in online e scaricare le carte d'imbarco prima dell'inizio dell'aggiornamento del sistema. Tuttavia, in caso di necessità durante l'interruzione, il check-in in aeroporto sarà disponibile gratuitamente. Wizz Air stima che tutti i servizi saranno ripristinati completamente subito dopo la conclusione della finestra di manutenzione. [post_title] => Wizz Air aggiorna i sistemi: accesso interrotto a piattaforme e servizi [post_date] => 2026-02-23T12:46:14+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771850774000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "viaggi in traghetto ferryscanner semplifica la prenotazione e ispira nuove mete" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":115,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1151,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508411","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ferryscanner, piattaforma digitale che punta a semplificare l’intero processo di prenotazione, implementa il servizio. Attraverso un motore di ricerca che aggrega oltre 350 compagnie marittime e più di 6.000 rotte nel mondo, la piattaforma consente di confrontare rapidamente le diverse opzioni disponibili e pianificare itinerari anche articolati senza dover consultare più siti. \r

\r

Tra le funzionalità principali spicca l’opzione “percorsi multipli”, che permette di costruire itinerari personalizzati inserendo fino a dieci tappe in un’unica prenotazione. A supportare la fase di scelta contribuisce inoltre una mappa interattiva che offre una visualizzazione immediata delle rotte disponibili, facilitando l’esplorazione di nuove destinazioni. Dopo l’acquisto, tutti i dettagli restano accessibili nell’area personale, comprese carte d’imbarco digitali e gestione dei dati di passeggeri e veicoli.\r

Accessibilità e immediatezza\r

«Il nostro obiettivo è rendere ogni fase del viaggio più semplice e accessibile, dalla scelta della destinazione fino all’imbarco – commenta Alexia Kotsi, marketing director di Ferryscanner –. Il traghetto sta diventando una soluzione sempre più popolare non solo per raggiungere mete consolidate, ma anche per scoprire destinazioni meno conosciute».\r

\r

L’esperienza si completa con assistenza clienti multilingue, pagamenti flessibili e servizi aggiuntivi tra cui cancellazione gratuita, notifiche sms, assicurazione e check-in online.\r

\r

Secondo i dati della piattaforma, nel 2025 Favignana, Capri e Ponza risultano le destinazioni più prenotate, seguite dalle località della Costiera Amalfitana come Positano e Amalfi, oltre alle rotte verso Lipari e Pantelleria. \r

\r

(Enzo Scudieri)","post_title":"Ferryscanner al servizio di un viaggio «più accessibile»","post_date":"2026-02-27T14:01:55+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["ferryscanner","traghetti"],"post_tag_name":["ferryscanner","Traghetti"]},"sort":[1772200915000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508380","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Partono lunedì 02 marzo le Travel Weeks, l’appuntamento annuale di Welcome Travel Group dedicato alle agenzie affiliate Welcome e Geo e che coinvolge i partner commerciali del network.\r

\r

Quest’anno il calendario, meno condizionato dalla concentrazione di festività e ponti nel mese di aprile che nel 2025 aveva generato un traffico eccezionale sulle vacanze, rende marzo uno scenario chiave in termini di pianificazione e propensione all’acquisto. In questo contesto il network propone le Travel Weeks: quattro settimane di iniziative pensate per valorizzare la domanda di qualità e intercettare in modo strutturato l’advance booking sia per la stagione estiva sia per quella invernale.\r

\r

L’iniziativa garantisce ai clienti offerte dedicate, tra cui sconti speciali sulle prenotazioni effettuate durante le 4 settimane, con l’obiettivo di stimolare una scelta anticipata e consapevole. In questa edizione, accanto alla leva promozionale, sono previsti anche gift dedicati, modulati in base al fornitore e alla tipologia di viaggio, a ulteriore rafforzamento della proposta di valore.\r

Condizioni economiche favorevoli\r

Parallelamente, le agenzie Welcome e Geo potranno beneficiare di condizioni economiche particolarmente favorevoli, applicate direttamente alle prenotazioni confermate nell’arco della campagna, in un’ottica di sostegno concreto alla marginalità e al business.\r

\r

L’operazione è supportata da un piano di marketing integrato e strutturato su tutti i touchpoint del Network. I vantaggi esclusivi e le meccaniche dell’iniziativa sono comunicati sui canali B2B, attraverso newsletter dedicate e sui portali WE Hub e GEO Space, per supportare l’attività commerciale delle Agenzie. Contestualmente, è garantito un presidio sui touchpoint B2C per l’ingaggio del Cliente finale tramite newsletter, siti web e canali social del Network e delle oltre 1.000 Agenzie affiliate che utilizzano il Tool Social per la veicolazione dei contenuti, oltre a campagne di social advertising sui canali attivi.\r

\r

Con il ritorno delle Travel Weeks, Welcome Travel Group conferma il proprio impegno nel sostenere in modo proattivo le vendite delle agenzie affiliate, mettendo a disposizione strumenti mirati, condizioni dedicate e un impianto di comunicazione capace di generare traffico qualificato, conversione e valore condiviso con i Partner.\r

I Partner coinvolti nelle Travel Weeks:\r

Alpitour World, Azemar, Blu Hotels, Bluserena, Bood, Boscolo, Caldana Europe Travel e Utat Tour Operator, Civitatis, Costa, Cruiseline (Celebrity Cruises – Azamara – Virgin Voyages), Europcar, Futura Vacanze, Gioco Viaggi, Glamour, Go World, Grandi Navi Veloci, Grimaldi Lines, Idee Per Viaggiare, Imperatore Travel World, Italy Hotels&Resorts, Ixpira, KappaViaggi, Mangia's, Viaggi del Mappamondo, Naar, Neos, Olympia Viaggi, SEA Milano Parking, Smartbox , TUI Musement, Trentino holidays, Veratour, Viaggi dell'Elefante, Vivere Pantelleria, Yanolja-Go-Global e Yesworld.","post_title":"Welcome lancia dal 2 marzo le Travel Weeks con le adv e i partner commerciali","post_date":"2026-02-27T10:09:40+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1772186980000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508224","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I dati parlano chiaro: lo scorso anno i viaggiatori italiani hanno generato circa 2,8 milioni di pernottamenti in Austria, con una crescita del 2,2% rispetto all'anno precedente. Un segnale positivo che Herwig Kolzer, direttore dell'Ente Nazionale Austriaco per il Turismo a Milano (nella foto), legge con soddisfazione e con uno sguardo già proiettato al futuro.\r

In termini di arrivi complessivi, l'Italia si posiziona al quinto posto tra i mercati più importanti per il turismo austriaco, dopo Germania, Paesi Bassi, Svizzera e Repubblica Ceca. Un posizionamento significativo che motiva ulteriormente gli sforzi promozionali dell'ente sul territorio italiano.\r

«Siamo felici di avere un mercato italiano in crescita», ha dichiarato Kolzer, sottolineando come le città stiano registrando performance particolarmente brillanti. «I mercatini di Natale, il turismo urbano e la cultura sono molto apprezzati dagli ospiti italiani. La cultura è uno dei nostri temi principali.» Accanto alle città, anche le regioni alpine si confermano mete amate: il Tirolo, la Carinzia e Salisburgo continuano ad attrarre visitatori italiani, con dati incoraggianti anche per il solo mese di dicembre.\r

«Il nostro obiettivo è posizionare l'Austria in Italia come una destinazione di qualità - sottolinea Kolzer - capace di ispirare durante tutto l'anno, con proposte di viaggio interessanti e una comunicazione orientata all'esperienza in ogni stagione.»\r

\r

La Stiria: una \"gemma nascosta\"\r

Tra le destinazioni in ascesa per il mercato italiano, la Stiria si candida ad essere una meta di grande interesse. Uno dei motivi, come sottolinea il direttore, forse ancora poco conosciuto, è anche pratico: con l’apertura della Koralmbahn - il nuovo collegamento ferroviario tra Klagenfurt, in Carinzia, e Graz – i tempi di percorrenza si sono drasticamente ridotti. Il tragitto tra Klagenfurt e Graz, che prima richiedeva circa tre ore, oggi si copre in soli 45 minuti Oggi bastano 45 minuti. . Questo significa che anche dal Nord Italia Graz e la Stiria sono ora molto più facilmente raggiungibili. Il Veneto, Trieste e tutta l'Italia settentrionale sono molto più vicine di quanto gli italiani ancora immaginino.\r

\r

Un 2026 ricco di appuntamenti\r

L'anno in corso porta con sé un calendario particolarmente vivace. Il tutto è iniziato con la presenza festosa di Austria Tourism ai Giochi Olimpici invernali Milano Cortina 2026: un'occasione per presentare a livello internazionale il proprio marchio, e l'Austria come una destinazione turistica alpina autentica. Fulcro della presenza è stata l'Austria House, la \"Casa Austria\" a Cortina d'Ampezzo, a poche decine di chilometri dal territorio austriaco dell'Osttirol. Nell'Austria House, Austria Tourism come partner premium del Comitato Olimpico Austriaco ha messo in scena la diversità e l'ospitalità dell'Austria all'insegna del \"Lebensgefühl\", quell'inconfondibile attitudine alla vita tipicamente austriaca, che caratterizza la comunicazione di Austria Tourism.\r

Ma non finisce qui. A maggio Vienna ospiterà l'Eurovision Song Contest, occasione preziosa per ribadire l'identità musicale dell'Austria davanti a un pubblico internazionale. Sul fronte culturale, si celebrano i 270 anni dalla nascita di Wolfgang Amadeus Mozart, con un fitto programma di concerti e iniziative. Inoltre, il Kunsthistorisches Museum di Vienna porterà mostre speciali direttamente in Italia, a Roma e a Trieste, offrendo all'ente turistico una piattaforma ideale per promuovere la ricchezza museale austriaca anche al di qua del confine.\r

C'è poi un fronte inedito su cui l'Austria vuole investire con decisione: la gastronomia. «So che in Italia è difficile, perché avete una tradizione culinaria straordinaria», ha ammesso Kolzer con un sorriso, «ma la cucina e i ristoranti austriaci meritano di essere conosciuti. Crediamo che l'enogastronomia austriaca abbia un potenziale reale per attrarre visitatori internazionali, e sarà uno dei pilastri della nostra comunicazione.»\r

\r

Una destinazione moderna\r

Infine, una riflessione sui cambiamenti del profilo del turista. Kolzer conferma una tendenza chiara: «Le nostre campagne promozionali puntano ad attrarre un pubblico più giovane. Vogliamo che l'Austria venga percepita come una destinazione moderna e dinamica, non solo legata a un immaginario tradizionale.» Un'Austria che guarda avanti, dunque, con numeri solidi, nuove connessioni e la voglia di raccontarsi in modo fresco a chi ancora non la conosce davvero. Restando autentica.","post_title":"La destinazione Austria piace sempre di più agli italiani","post_date":"2026-02-26T11:00:51+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1772103651000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508217","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Skyscanner si espande oltre i voli con l'introduzione della ricerca e prenotazione dei treni, consentendo ai viaggiatori di confrontare le opzioni di treno e aereo in un'unica ricerca.\r

La nuova funzionalità, come riporta Travelmole, riflette le mutevoli abitudini di viaggio e la crescente domanda di soluzioni di trasporto più flessibili e sostenibili. L'aggiunta del treno è un passo fondamentale verso una piattaforma più multimodale, in cui i viaggiatori possono organizzare i propri viaggi in un unico luogo.\r

Una ricerca commissionata da Skyscanner evidenzia il cambiamento nelle preferenze dei viaggiatori. In media, un viaggiatore su quattro desidera vedere le opzioni del treno accanto ai voli, e il 21% afferma che sarebbe più propenso a scegliere il treno se potesse confrontarlo direttamente con le tariffe aeree. Anche la sostenibilità è un fattore importante, con l'81% dei viaggiatori che afferma di essere importante, sebbene molti trovino ancora difficile fare scelte di viaggio più attente all'ambiente.\r

La nuova funzionalità mira a semplificare il processo decisionale visualizzando tempi di percorrenza, percorsi e prezzi in un unico luogo. Quando il treno è un'alternativa praticabile – in genere per viaggi inferiori alle otto ore, diretti o con una breve coincidenza – le opzioni ferroviarie vengono visualizzate accanto ai risultati dei voli, consentendo ai viaggiatori di confrontare a colpo d'occhio e selezionare l'opzione migliore.\r

\r

La fase test\r

La ricerca ferroviaria è attualmente in fase di test su tratte selezionate nel Regno Unito, in Spagna, in Italia, in Germania, in Francia, nei Paesi Bassi e in Corea del Sud. I viaggiatori in Europa, Asia e Australia potrebbero già visualizzare le opzioni ferroviarie, con viaggi ricercabili fino a 90 giorni in anticipo . Si prevede che nei prossimi mesi verranno aggiunte altre tratte.\r

Le prenotazioni vengono effettuate tramite partner come Trip.com, che collabora con i principali operatori ferroviari come Eurostar, Renfe, Deutsche Bahn e Italo . Il servizio è attualmente disponibile per l'acquisto di biglietti in diversi paesi, tra cui Francia, Germania, Spagna, Italia, Paesi Bassi e Regno Unito.\r

","post_title":"Skyscanner apre alle opzioni ferroviarie: avviata la fase test in Italia","post_date":"2026-02-25T12:59:33+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1772024373000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508185","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Anguilla conquista i viaggiatori italiani, che nel 2025 hanno fatto registrare un incremento del 28% degli arrivi sull'isola.\r

\r

I Caraibi tornano protagonisti nei sogni degli italiani, ma con uno spirito nuovo: meno affollamento, più autenticità e dunque un'attenzione crescente attenzione verso le destinazioni più riservate e raffinate.\r

\r

In un’epoca in cui molte mete iconiche soffrono l’overtourism, i viaggiatori italiani sembrano premiare isole capaci di offrire bellezza naturale incontaminata, atmosfera rilassata e un’ospitalità di altissimo livello ma senza eccessi.\r

\r

Anguilla, spesso definita una delle perle più eleganti dei Caraibi, incanta con oltre 30 spiagge di sabbia bianca lambite da acque turchesi, boutique hotel affacciati sul mare, ville private immerse nella natura e una scena gastronomica sorprendente per un’isola di piccole dimensioni.\r

\r

Chi sceglie Anguilla cerca silenzio, spazio, mare cristallino e un lusso discreto fatto di dettagli, privacy e autenticità. Un luogo dove il tempo rallenta davvero, lontano dalle rotte più affollate, ma vicino a ciò che conta: qualità, bellezza e libertà.\r

\r

","post_title":"Il fascino di Anguilla conquista gli italiani: +28% gli arrivi del 2025","post_date":"2026-02-25T11:06:47+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1772017607000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508073","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Rinnovato anche per il 2026 il protocollo di intesa fra Ita Airways e Astoi Confindustria Viaggi, all'interno del quale vengono riconosciute le specificità commerciali e giuridiche legate al ruolo dei tour operator e alla vendita dei pacchetti turistici, con ricadute positive anche per i consumatori. Vengono inoltre identificate condizioni agevolate per membri dell’associazione. \r

\r

L'accordo include inoltre altri aspetti, quali: possibilità di pagare i biglietti aerei con carta di credito aziendale; ticket time limit dedicati; prenotazione di gruppi sul sistema gso senza alcun costo iniziale; creazione di un servizio top trade dedicato.\r

\r

Vi sono poi alcune previsioni che portano valore e benefici diretti anche ai consumatori: in particolare, è prevista la cessione del contratto di pacchetto turistico da un passeggero ad un altro, nel rispetto del Codice del turismo e della Direttiva europea sui pacchetti turistici.\r

\r

E' stata inoltre confermata la modalità di gestione dell’annullamento dei pacchetti dovuto a causa di forza maggiore: in questi casi Ita Airways riconoscerà ai tour operator aderenti ad Astoi il rimborso totale di quanto dagli stessi rimborsato ai passeggeri, senza trattenere alcun importo.\r

\r

«Non possiamo che confermare l’unicità e l’importanza di questo protocollo per i tour operator Astoi - osserva Andrea Mele, vicepresidente Vicario delegato ai rapporti con i vettori di Astoi Confindustria Viaggi -. La partnership con Ita Airways è ormai più che consolidata ma, anno dopo anno, non manchiamo mai di apprezzare molto la rinnovata disponibilità della compagnia al riconoscimento del ruolo degli operatori. Come detto più volte, i tour operator sono soggetti a previsioni molto stringenti dettate dalla Direttiva sui Pacchetti Turistici e ciò si traduce in importanti tutele che vengono riconosciute ai consumatori. Aver compreso e seguito queste logiche genera da un lato una migliore collaborazione tra player sul piano commerciale e dall’altro rafforza le garanzie per i consumatori che acquistano pacchetti turistici ricomprendenti un volo di Ita».\r

\r

\r

","post_title":"Astoi e Ita Airways rinnovano il protocollo di intesa per il 2026","post_date":"2026-02-24T11:04:17+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1771931057000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508027","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_418126\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Uno scorcio di Firenze[/caption]\r

\r

Dal 27 febbraio torna tourismA a Firenze, 12ª edizione del Salone dell’archeologia e del turismo culturale.\r

\r

«L’archeologia – spiega il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani - ha la capacità di trasmettere un passato che guarda al presente e al futuro ed incoraggia a rileggere la storia alla luce delle nuove scoperte, dimostrando di essere una disciplina che non si ferma su ciò che sappiamo: sintetizza uno sforzo di continua interpretazione delle nostre origini, storia, cultura. La rivista Archeologia Viva è stato lo spunto per creare una rassegna arrivata alla dodicesima elezione che onora Firenze e la Toscana e il suo direttore, Piero Pruneti, ha avuto sempre la capacità di offrire ogni anno ai visitatori qualcosa di nuovo ed inedito».\r

\r

Nel programma di tourismA anche un incontro tematico fra archeologi e produttori del settore viti-vinicolo per presentare il panorama delle aziende agricole e cantine che hanno ideato e realizzato connessioni tra le loro produzioni e i siti archeologici.\r

\r

«È la prima volta - dichiara Piero Pruneti, direttore della manifestazione e della rivista Archeologia Viva - che organizziamo a tourismA un incontro fra produttori di vino e archeologi. In Italia c'è una serie di zone, ancora non tutte conosciute, dove sono stati fatti rinvenimenti archeologici in vigne. Quindi i produttori poi hanno nominato i propri vini con il nome della località o della scoperta archeologica. Per rimanere in Toscana, vorrei solo citare San Gimignano e l'Isola d'Elba».\r

\r

Quest’anno tourismA propone un’agenda di appuntamenti che comprende anche film, mostre, laboratori didattici, realtà virtuali, degustazioni a tema storico, presentazioni librarie e spazi dove si parlerà di turismo sostenibile, dati e indicazioni sulle mete più frequentate dai viaggiatori culturali, comunicazione archeologica, le scoperte che fanno la storia, gli ultimi scavi e dialogo tra civiltà.\r

\r

Un’altra novità assoluta inserita nel calendario della rassegna è la presentazione domenica 1 marzo del report realizzato dall’archeologa fiorentina Chiara Dezzi Bardeschi, responsabile Ufficio UNESCO in Ucraina dal 2022, che descrive le misure in atto per la difesa del patrimonio culturale ucraino nell’incontro Patrimonio sotto le bombe. \r

\r

Di stretta attualità anche il tema proposto dall’incontro Archeolog-IA, dove si parlerà di come l’intelligenza artificiale può essere utile al mondo dell’archeologia e come sta trasformando metodi, strumenti e prospettive della ricerca sul passato.\r

\r

TourismA ospita inoltre la terza edizione del premio GIST ACTA - Archeological & Cultural Tourism Award, attribuito dal Gruppo Italiano Stampa Turistica alle opere ed i progetti che intendono favorire il rispetto, la valorizzazione, la fruizione e la comunicazione dei beni culturali. \r

\r

I temi legati al giornalismo e alla divulgazione culturale chiuderanno, domenica 1 marzo alle 16, l’edizione 2026 di TourismA in compagnia dello scrittore e autore televisivo Alberto Angela, che racconterà la sua ultima fatica editoriale edita da Mondadori e intitolata “Cesare. La conquista dell’eternità”.\r

\r

","post_title":"Firenze, dal 27 febbraio al via TourismA salone dell'archeologia e del turismo culturale","post_date":"2026-02-24T10:34:55+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1771929295000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508034","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"CzechTourism lancia per il 2026 la nuova campagna internazionale sotto il claim Experience Free Spirit. Un messaggio diretto, che punta alla sostanza: vivere la Cechia senza filtri, “dimenticando condizionamenti, pregiudizi e cliché”.\r

\r

«Espira stress e inspira leggerezza. Diventa uno spirito libero». È questo il cuore della comunicazione che accompagnerà la prossima stagione, con l’obiettivo di consolidare un trend già positivo: un milione e 300 mila pernottamenti nel 2025 e una domanda stabile della clientela italiana che «spende bene e tende a scegliere hotel 4 e 5 stelle, pur apprezzando anche b&b e host locali» - sottolinea Luboš Rosenberg, direttore di CzechTourism - Ente Nazionale Ceco per il Turismo in Italia.\r

Effetto Michelin, oltre Praga\r

Il 2025 ha segnato un passaggio chiave: per la prima volta la Guida Michelin ha recensito l’intera Repubblica Ceca, distribuendo 10 stelle anche al di fuori di Praga. Un riconoscimento che ha generato fermento turistico e che diventerà uno degli asset su cui investire nel 2026. Accanto alle stelle, 18 ristoranti hanno ottenuto il Bib Gourmand, mentre undici hotel – per lo più nella capitale ma non solo – sono stati premiati con le Chiavi Michelin.\r

\r

Sul fronte hotellerie, si consolida anche l’attenzione alla sostenibilità: otto hotel di Praga possono fregiarsi del marchio Green Key, tra cui la new entry Hotel Botanique, in centro città. E sempre nella capitale, l’ospitalità si intreccia con arte e design: nel quartiere Karlín l’Hotel Pulse8 (ex Pentahotel) propone un nuovo concept urbano, mentre il Sir Prague, ospitato in un edificio neorinascimentale restaurato, combina atmosfere storiche e creatività contemporanea.\r

\r

A Brno, il Grand Palace Brno – acquisito da Czech Inn Hotels dal gruppo Barceló – è entrato negli Small Luxury Hotels of the World: secondo in Repubblica Ceca e primo in Moravia a ottenere questo traguardo.\r

Mice tra castelli e nuove sinergie\r

La Cechia rafforza il proprio posizionamento anche nel segmento congressuale. A Praga debutta la Shark Park Hall all’interno del centro divertimenti Levels Prague, con capienza fino a 450 persone e spazi modulabili. Il Cubex Centre Prague ha recentemente conquistato il primo premio nella classifica internazionale delle migliori piccole strutture congressuali.\r

\r

Sempre più ricercate e richieste dal mercato anche le location storiche: dal Castello di Praga alla fortezza di Vysehrad, fino al castello barocco di Castello di Troja e ai complessi di St. Havel e Ctenice nei dintorni della capitale. Residenze nobiliari attrezzate per il congressuale sono disponibili anche nel resto della Boemia e in Moravia.\r

\r

A Praga, l’acquisizione dell’Hotel Andel da parte del gruppo Cimex, proprietario della catena Orea, apre a nuove sinergie con l’Orea Hotel Angelo. A Brno, il Cosmopolitan Bobycentrum – ora nei Czech Inn Hotels – potenzierà il segmento Mice anche grazie all’adiacente centro culturale, mentre è attesa l’apertura del Clarion Congress Hotel, destinato a diventare il più grande e moderno hotel congressuale della Moravia Meridionale.\r

\r

Per incentive e team building, non mancano le esperienze: come il tour multisensoriale del Pilsner Urquell: The Original Beer Experience, dedicato alla celebre birra ceca.\r

Moravia, famiglie e outdoor\r

Se Praga resta la porta d’ingresso, la Moravia meridionale è oggi la seconda regione più visitata dopo la capitale. Collegata anche dal volo Ryanair Milano Orio al Serio-Brno (tre frequenze settimanali), rappresenta un’alternativa interessante per city break e itinerari tematici, tra tesori Unesco, castelli, piccoli borghi e tradizioni vinicole – con la produzione concentrata soprattutto nel sud del Paese.\r

\r

Il territorio, in gran parte collinare, si presta naturalmente a un’offerta outdoor trasversale: cicloturismo, turismo attivo, sport invernali come sci di fondo, snowboard, pattinaggio artistico e sci di discesa. Un mix che intercetta famiglie e scuole – segmento che incide in modo significativo – oltre a un trade che vale il 25% del mercato.\r

\r

«È una destinazione molto sicura e percepita come tale dai turisti» ricorda il direttore, evidenziando anche il peso crescente del mercato polacco e le attività con influencer per promuovere mete alternative a Praga.\r

Voli e consolidamento 2026\r

Per l’estate 2026 si conferma la forte accessibilità dall’Italia: Ryanair collega Praga a undici città italiane, insieme a Smartwings ed EasyJet. Restano strategici anche Volotea, Wizz Air ed Eurowings. Tra le novità, la frequenza giornaliera Smartwings da Roma Fiumicino a Praga e il collegamento Brindisi-Praga operato da Eurowings tra giugno e settembre.\r

\r

Da segnalare inoltre l’aumento delle frequenze da diverse città italiane verso la capitale e il ritorno del collegamento Ryanair Milano Orio al Serio-Brno, che facilita l’accesso diretto alla Moravia Meridionale dal Nord Italia.\r

\r

Il 2026 sarà dunque un anno di consolidamento: dopo l’effetto Michelin e la crescita dei pernottamenti, la Cechia punta a rafforzare posizionamento e diversificazione, «mantenendo al centro quell’invito semplice e immediato: respirare a fondo e concedersi la libertà di scoprire il Paese con uno spirito nuovo» chiosa Luboš Rosenberg.\r

\r

\r

\r

[gallery ids=\"508038,508037,508036\"]","post_title":"Repubblica Ceca 2026: libertà, stelle Michelin e nuovi orizzonti oltre Praga","post_date":"2026-02-24T09:11:30+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["cechia","praga","repubblica-ceca"],"post_tag_name":["Cechia","praga","Repubblica Ceca"]},"sort":[1771924290000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508013","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air ha programmato per mercoledì, 25 febbraio, un aggiornamento dei sistemi per migliorare l'affidabilità, la stabilità e l'esperienza complessiva dell'utente. Tale intervento comporterà la temporanea interruzione all'accesso alle piattaforme di prenotazione e ai servizi digitali per i clienti tra le ore 23:00 Cet del 25 febbraio e le ore 08:00 del 26 febbraio.\r

Durante questo periodo, i clienti non potranno accedere a diversi servizi digitali, tra cui: la prenotazione di nuovi voli, la modifica di prenotazioni esistenti, il check-in online, le funzioni di prenotazione tramite l'app mobile Wizz Air e il riscatto di voucher e servizi relativi all'account.\r

Per contro, tutte le operazioni di volo proseguiranno regolarmente come da programma; i passeggeri che hanno già effettuato il check-in o scaricato le proprie carte d'imbarco non subiranno alcun impatto.\r

\r

La low cost raccomanda raccomanda in una nota ai passeggeri che viaggiano durante la finestra di interruzione di completare il check-in online e scaricare le carte d'imbarco prima dell'inizio dell'aggiornamento del sistema. Tuttavia, in caso di necessità durante l'interruzione, il check-in in aeroporto sarà disponibile gratuitamente.\r

Wizz Air stima che tutti i servizi saranno ripristinati completamente subito dopo la conclusione della finestra di manutenzione.","post_title":"Wizz Air aggiorna i sistemi: accesso interrotto a piattaforme e servizi","post_date":"2026-02-23T12:46:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1771850774000]}]}}