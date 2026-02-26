Ecco le smentite sull’articolo che riguardava gli alberghi a Cuba L’articolo su Cuba e sugli hotel che potrebbero chiudere ha scatenato un putiferio. Stanno scrivendo in tanti per dire che la situazione non è quella descritta nel nostro articolo. Naturalmente queste situazione nei giornali si verificano spesso. Non si tollerano però i toni leggermente minacciosi. Se errore c’è stato basta smentire, non c’è bisogno di alzare i toni. Per cui ho deciso di pubblicare stralci di dichiarazioni. Havanatur Italia La direzione di Havanatur Italia, mi manda una mail con la richiesta di rimozione articolo. Poi continua : «Con la presente, desideriamo esprimere la nostra totale inconformità rispetto ai contenuti dell’articolo pubblicato in data odierna dal titolo: “Cuba: dalla prossima settimana potrebbero chiudere molti hotel”. Riteniamo che le informazioni riportate siano parziali e non rispondenti alla realtà operativa attuale. Tali affermazioni stanno arrecando un grave pregiudizio al nostro lavoro e all’intero comparto, generando ingiustificato allarmismo tra le agenzie di viaggio e i passeggeri. In virtù della nostra presenza diretta sul territorio, teniamo a precisare che: non esiste alcuna chiusura generalizzata. La riorganizzazione di alcune strutture è finalizzata esclusivamente a ottimizzare le risorse per garantire la qualità dei servizi ai turisti presenti. Attualmente Havanatur Italia ha tre gruppi di turisti a Cuba che stanno proseguendo i loro programmi di viaggio regolarmente, assistiti dal nostro personale e senza alcuna interruzione delle attività previste.

I flussi dall’Europa rimangono stabili grazie all’operatività di vettori come Neos, Air Europa e Iberia, che continuano a collegare regolarmente l’Italia e la Spagna con l’isola». Criand Tour Operator Poi arriva la rettifica di Criand firmata da Andrea Vecchi. Leggiamola: «In riferimento all’articolo recentemente pubblicato riguardante una presunta “chiusura totale degli hotel a Cuba nei prossimi giorni”, desidero smentire con la massima fermezza quanto riportato. Sono Andrea Vecchi, titolare di Criand Tour Operator, e mi trovo attualmente a Cuba. Posso testimoniare direttamente che la situazione turistica è tranquilla e i servizi funzionano regolarmente. Le strutture operative garantiscono accoglienza, ristorazione, trasporti ed escursioni senza criticità per i turisti presenti. È completamente infondato affermare che Cuba sia sull’orlo di una chiusura totale di tutti gli hotel. Non esiste alcuna situazione di collasso generale del sistema alberghiero. È inoltre importante precisare che le eventuali chiusure temporanee di alcune strutture non avvengono per mancanza di combustibile. Come accade in qualsiasi destinazione turistica nel mondo, nei periodi di bassa occupazione si procede a una razionalizzazione dell’offerta: si concentrano gli ospiti nelle strutture con i migliori standard operativi e si sospende temporaneamente l’attività di altre. Si tratta di una normale strategia gestionale, che avviene sempre garantendo pienamente i servizi ai clienti». Condividi

