Intermundial lancia eSIM, la carta digitale che facilita il viaggio Dopo un anno di intenso lavoro sul fronte dell'innovazione, Intemundial presenta una serie di nuovi servizi pensati per semplificare l'esperienza dei viaggiatori e, al tempo stesso, rafforzare il ruolo consulenziale delle agenzie di viaggio. Tra le principali novità spicca la eSIM, una carta digitale che si attiva in pochi secondi e consente al cliente di disporre immediatamente di connessione dati già all'arrivo a destinazione, senza necessità di carta fisica o di passaggi operativi aggiuntivi per l'agenzia. Inclusa in alcune polizze selezionate, la eSIM rappresenta un valore aggiunto che non incide sui prezzi né sui processi di vendita delle agenzie, migliorando al tempo stesso l'esperienza del viaggiatore. Integrazione "L'integrazione di un servizio digitale come la eSIM – commentano da Intermundial – è un passo importante per offrire soluzioni pratiche e innovative, in linea con le aspettative dei viaggiatori connessi. Al tempo stesso, permette alle agenzie di rafforzare il proprio ruolo di consulenti di viaggio professionali, senza modificare processi o incidere sulla redditività". I punti chiave della novità. Più valore, senza costi aggiuntivi: un plus per i clienti senza modificare i processi interni dell'agenzia. Miglior customer experience: la connessione immediata fin dal primo minuto di viaggio aumenta la percezione positiva dell'assicurazione e la fiducia nel consulente. Semplicità e digitalizzazione: attivazione rapida e sicura, senza necessità di dispositivi o SIM fisiche. Rafforzamento del posizionamento professionale: le agenzie che offrono soluzioni digitali come questa dimostrano di saper rispondere alle aspettative del viaggiatore contemporaneo. La eSIM si affianca al rinnovato PackPlus 2025-2026, che amplia la gamma di coperture, tra cui: fino a 5 milioni euro di spese mediche, cancellazione per qualsiasi motivo con rimborso fino a 15.000 euro e telemedicina 24/7, oltre a i servizi di Servifly per ritardi e cancellazioni dei voli e Servibag per localizzazione e recupero bagagli. Con queste innovazioni, Intermundial mira a differenziarsi nel panorama del travel trade, rafforzando il legame di fiducia tra agenzie e clienti e offrendo strumenti che migliorano l'esperienza di viaggio sin dal primo minuto.

[post_title] => Il giro del mondo di Lonely Planet: ecco le mete Best in Travel 2026 [post_date] => 2025-10-22T14:56:04+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761144964000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499786 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo un anno di intenso lavoro sul fronte dell’innovazione, Intemundial presenta una serie di nuovi servizi pensati per semplificare l’esperienza dei viaggiatori e, al tempo stesso, rafforzare il ruolo consulenziale delle agenzie di viaggio. Tra le principali novità spicca la eSIM, una carta digitale che si attiva in pochi secondi e consente al cliente di disporre immediatamente di connessione dati già all’arrivo a destinazione, senza necessità di carta fisica o di passaggi operativi aggiuntivi per l’agenzia. Inclusa in alcune polizze selezionate, la eSIM rappresenta un valore aggiunto che non incide sui prezzi né sui processi di vendita delle agenzie, migliorando al tempo stesso l’esperienza del viaggiatore. Integrazione “L’integrazione di un servizio digitale come la eSIM – commentano da Intermundial – è un passo importante per offrire soluzioni pratiche e innovative, in linea con le aspettative dei viaggiatori connessi. Al tempo stesso, permette alle agenzie di rafforzare il proprio ruolo di consulenti di viaggio professionali, senza modificare processi o incidere sulla redditività”. I punti chiave della novità. Più valore, senza costi aggiuntivi: un plus per i clienti senza modificare i processi interni dell’agenzia. Miglior customer experience: la connessione immediata fin dal primo minuto di viaggio aumenta la percezione positiva dell’assicurazione e la fiducia nel consulente. Semplicità e digitalizzazione: attivazione rapida e sicura, senza necessità di dispositivi o SIM fisiche. Rafforzamento del posizionamento professionale: le agenzie che offrono soluzioni digitali come questa dimostrano di saper rispondere alle aspettative del viaggiatore contemporaneo. La eSIM si affianca al rinnovato PackPlus 2025-2026, che amplia la gamma di coperture, tra cui: fino a 5 milioni euro di spese mediche, cancellazione per qualsiasi motivo con rimborso fino a 15.000 euro e telemedicina 24/7, oltre a i servizi di Servifly per ritardi e cancellazioni dei voli e Servibag per localizzazione e recupero bagagli. Con queste innovazioni, Intermundial mira a differenziarsi nel panorama del travel trade, rafforzando il legame di fiducia tra agenzie e clienti e offrendo strumenti che migliorano l’esperienza di viaggio sin dal primo minuto. [post_title] => Intermundial lancia eSIM, la carta digitale che facilita il viaggio [post_date] => 2025-10-22T13:16:59+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761139019000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499763 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’arcipelago di Guadalupa, parte delle Antille Francesi, e uno dei dipartimenti d’oltremare francesi che gli operatori italiani hanno incontrato nell’ambito del workshop che si è tenuto lo scorso settembre a Parigi. Guadalupa, situata nel sud del Mare dei Caraibi, ha la forma di una farfalla. Distribuita su un’area di oltre 1600km2, ha 380.400 abitanti ed è composta da 6 isole. Michèle Dralou, dell’ente del turismo di Les Iles de Guadeloupe, spiega che: «Dal punto di vista economico il turismo è molto importante per l’arcipelago e offre lavoro a tante persone. Nel 2024 abbiamo accolto più di un milione di ospiti provenienti da molti paesi; per il 2025 prevediamo un aumento del 3,6% e il nostro obiettivo per il 2030 è accogliere 1,5mln di persone. I nostri ospiti si fermano per 10/15 giorni e viaggiano con la famiglia, in coppia e con amici per sperimentare sport acquatici e attività outdoor. Arrivano dalla Francia - per loro l’arcipelago è facilmente accessibile - dai paesi di lingua tedesca, dal Benelux, da Uk e Scandinavia. Abbiamo anche tanti italiani, soprattutto grazie alle crociere: Costa Crociere ha infatti una nave basata a Pointe-à-Pitre. Quindi si può visitare Guadalupa e poi partire per una crociera tra le isole caraibiche. Vorremmo che più italiani si fermassero per 2/3 giorni per visitare l'arcipelago. Abbiamo un aeroporto internazionale collegato al Charles de Gaulle di Parigi, dov’è basata Air France e facilmente raggiungibile dall’Italia. 3 compagnie collegano Parigi con le Isole di Guadalupa. Air France opera voli quotidiani da Parigi Charles de Gaulle e da Parigi Orly. Air Caraïbe vola ogni giorno da Orly e Corsair offre voli quotidiani da Parigi Orly, Lione e Bordeaux. Da Parigi sono 8 ore di volo e poi è sufficiente la Carta d’Identità, perché siamo un dipartimento overseas francese. L’Alta Stagione va da novembre ad aprile e abbiamo diversi tipi di accomodations, con hotel da uno a cinque stelle, ma anche ville private e guest-house. Il turismo alto-spendente viene accolto da un numero crescente di ville private e proprietà esclusive».«Le due isole maggiori di Guadalupa, Basse-Terre e Grande-Terre, sono divise da un fiume e collegate da un ponte. - spiega Aline Thomaseau, dell’ente turistico - Poi ci sono Marie-Galante, La Désirade e Les Îles des Saintes, un piccolo arcipelago di 12 isole. Ogni isola di Guadalupa ha la propria e personalità: Basse-Terre è tutta verde con un parco nazionale, grotte, fiumi e cascate e il vulcano attivo La Soufrière. È una destinazione perfetta per l’hiking, adatta alle attività outdoor. La piccola Îlets Pigeon, vicina alla costa, è invece perfetta per chi ama le immersioni: ci sono pesci colorati e coralli e la nota Reserve Cousteau de Guadeloupe, dedicata all’esperto di immersioni. Grande-Terre è molto diversa, è il luogo ideale per chi ama le spiagge bianche, come Le Gosier e Saint-François. È un'isola piatta, con vasti campi di canna da zucchero. All’estremità meridionale dell’isola, su una piccola penisola, c’è il bel sito naturale La Pointe des Chateaux da dove parte il traghetto diretto all’isola La Désirade, una piccola riserva geologica costituita da rocce che risalgono all’era giurassica. Dalla cittadina di Saint-François, lungo la costa meridionale di Grande-Terre, si può fare una bella escursione, anche in catamarano, alle vicine Isole de la Petite Terre: una riserva naturale preservata aperta a 200 persone al giorno. Infine, a soli 30’ da Trois-Riviéres ci sono le Îles des Saintes con villaggi caratteristici e una baia tra le più belle del mondo. Guadalupe è autentica: in luoghi come l’isola di Marie-Galante sembra che il tempo si sia fermato negli anni ‘60 ed è facile rilassarsi e disconnettersi dal quotidiano. Guadalupa è poi famosa per il ruhm e le sue distillerie. Inoltre a Guadalupa si mangia molto bene, viste le influenze indiane, africane ed europee. La cultura è importante per l’arcipelago. - conclude Thomaseau - A Pointe-à-Pitre, centro economico di Grande-Terre, abbiamo il famoso Memorial Act, un museo che racconta la storia dei Caraibi e della tratta degli schiavi, con speciali pezzi d'arte. Si possono visitare anche il MusArt e tanti altri musei. Ma la cultura in Guadalupe è un’emozione da scoprire: scoprendo il colorato carnevale - un evento che inizia a gennaio e finisce a inizio marzo – i numerosi festival musicali, ma soprattutto incontrando gli abitanti dell’arcipelago, parlando con loro e comprendendo come vivono». Chiara Ambrosioni [post_title] => French Overseas Territories: la bellezza di Guadalupa, un arcipelago caraibico ricco di sfaccettature [post_date] => 2025-10-22T11:54:52+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761134092000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499708 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tecnologia protagonista degli investimenti del Gruppo Fs che ha stanziato 20 miliardi di euro fino al 2034 nell'intento di ridisegnare il sistema della mobilità e accompagnare la trasformazione del Paese. In occasione del Maker Faire Rome 2025, il più grande evento europeo sull'innovazione, il gruppo ferroviario ha illustrato anche il progetto inerente al raggiungimento del 100% della rete Core Extended coperta dal sistema Ertms (European Rail Transport Management System) entro il 2040. «In Italia ogni giorno circolano circa 10.000 treni, mentre ogni anno viaggiano oltre 570 milioni di passeggeri. Con questi volumi – ha spiegato durante il suo intervento Massimiliano Garri, chief technology, innovation & digital officer del Gruppo Fs - la digitalizzazione è la leva che permette di gestire con efficacia ed efficienza il trasporto ferroviario. Parallelamente alla trasformazione digitale, il Gruppo Fs è fortemente impegnato nella transizione ecologica, con l’obiettivo di contribuire in modo decisivo alla decarbonizzazione del Paese». «La trasformazione digitale del Gruppo Fs passa dalla capacità di innovare, rendendo le tecnologie emergenti strumenti quotidiani a servizio delle persone - ha aggiunto Stefano D’Albora, group innovation head di Fs -. L’obiettivo è costruire un ecosistema ferroviario predittivo, sostenibile e interconnesso, dove tecnologia e competenze umane crescano insieme per migliorare la sicurezza, l’efficienza e l’esperienza di viaggio. In un Gruppo grande come il nostro, l’innovazione non è solo tecnologia o sperimentazione: è un nuovo modo di pensare, collaborare e generare valore. Innovate, il nostro programma di Corporate Entrepreneurship, ad esempio, nasce proprio da questo equilibrio: valorizzare ciò che già abbiamo, asset, talenti, esperienze e farlo evolvere verso nuovi modelli di business, nuove soluzioni e nuove opportunità». [post_title] => Il Gruppo Fs accelera lo sviluppo tecnologico: stanziati 20 mld di euro [post_date] => 2025-10-22T10:25:31+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761128731000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499618 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lancio ufficiale per America the Beautiful, la campagna firmata da Brand Usa e presentata in anteprima all'Ipw di giugno, che è stata progettata per andare oltre il contesto attuale che avvolge gli Usa, «e ricollegare i viaggiatori a ciò che amano veramente degli Stati Uniti». Una promozione che precede un anno denso di eventi significativi, tra cui la Fifa World Cup, il 250º anniversario degli Stati Uniti e il centenario della Route 66. La campagna sarà diffusa su tv, streaming, spazi out-of-home, media digitali e social media e comprenderà quattro spot video che mettono in risalto i grandi spazi aperti, i viaggi in famiglia e i viaggi di lusso. A completare la campagna, è stato lanciato AmericaTheBeautiful.com, un nuovo hub potenziato dall’intelligenza artificiale e realizzato con tecnologia Mindtrip. Disponibile in otto lingue, il sito offre suggerimenti personalizzati, mappe interattive e strumenti per creare itinerari, rendendo la pianificazione più semplice che mai e aiutando i viaggiatori a collegare le principali città-gateway con le destinazioni regionali in tutti gli Stati Uniti. L’annuncio arriva in un momento in cui i viaggi internazionali continuano a generare un impatto economico significativo: dall’inizio dell’anno fino a luglio le esportazioni legate ai viaggi e al turismo hanno raggiunto i 147 miliardi di dollari, con un aumento del +2% rispetto all’anno precedente. Si prevede che tale spesa genererà circa 39,6 miliardi di dollari di entrate fiscali federali entro la fine dell’anno, sosterrà milioni di posti di lavoro americani e contribuirà a un impatto economico complessivo di 551 miliardi di dollari nel 2025. La campagna è strategicamente programmata per sfruttare questo slancio e accelerare la crescita in vista del 2026, un anno di grande rilievo segnato dalla Fifa World Cup, dal 250º anniversario degli Stati Uniti e dal centenario della Route 66. «Gli Stati Uniti restano la principale destinazione internazionale per i viaggi turistici a lungo raggio nel mondo, a testimonianza del fascino intramontabile delle nostre destinazioni ed esperienze uniche e diverse» ha dichiarato Fred Dixon, presidente e ceo di Brand Usa. «Con America the Beautiful offriamo un nuovo invito a esplorare gli Stati Uniti in modi nuovi ed entusiasmanti. Guardando al 2026 e al decennio di grandi eventi che ci attende, restiamo pienamente concentrati per massimizzare le opportunità del turismo internazionale per generare impatto economico e crescita occupazionale, invitando il mondo a celebrare 250 anni di questo splendido Paese». America the Beautiful racconta la storia degli Stati Uniti in modo più grande, audace e affascinante che mai, bilanciando la forza dei luoghi con la profondità delle connessioni umane - ha dichiarato Leah Chandler, chief marketing officer di Brand Usa -. Ogni elemento, dalla potente narrazione creativa agli strumenti di pianificazione basati sull’intelligenza artificiale, è progettato per ispirare i viaggiatori a scoprire gli Stati Uniti con occhi nuovi e per trasformare tale ispirazione in azione». [post_title] => Brand Usa alza il sipario sulla nuova campagna 'America the Beautiful' [post_date] => 2025-10-21T11:33:29+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761046409000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499612 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air France ha inaugurato una nuova lounge all'aeroporto internazionale O'Hare di Chicago, la prima in terra americana. Lo spazio di 470 metri quadrati, concepito come una vetrina dello stile di vita francese, accoglie ora i passeggeri Business e Flying Blue Elite Plus della compagnia e di Klm. Situata nel Terminal 5, la lounge è stata sviluppata in collaborazione con Global Lounge Network, player specializzato nella gestione di spazi aeroportuali premium. Aperto tutti i giorni dalle 5:00 alle 23:30, la lounge è in grado di ospitare 105 passeggeri in un'atmosfera raffinata e accogliente, progettata dall'agenzia Sgk Brandimage. Il design mette in risalto i simboli emblematici della compagnia, in particolare il cavalluccio marino alato, e riprende i suoi colori distintivi: blu, bianco e rosso. «Abbiamo voluto offrire ai nostri clienti americani ed europei un rifugio elegante e rilassante, una vera e propria ambasciata del marchio Air France» spiega una nota della compagnia. Al centro del salone, un tavolo comune e un'area ristorazione con circa 40 posti a sedere rendono omaggio alla gastronomia francese. Il menù, che varia nel corso della giornata, combina piatti tradizionali e ricette vegetariane. Air France afferma di privilegiare i prodotti locali e stagionali, riducendo al contempo lo spreco alimentare grazie a misure di raccolta differenziata e riciclaggio. Le fontanelle d'acqua sostituiscono le bottiglie di plastica, in un approccio più sostenibile alla sua offerta di ristorazione. I viaggiatori iscritti al programma Flying Blue beneficiano di uno spazio privato con quattro poltrone cocoon, che garantiscono intimità e tranquillità. Questa zona, integrata nel cuore della lounge, riflette l'attenzione di Air France per il comfort personalizzato della clientela Elite. In tutta la lounge, i passeggeri hanno a disposizione poltrone ergonomiche, spazi di lavoro tranquilli e aree relax affacciate sulle piste. La connessione wi-fi gratuita, le prese elettriche e le porte Usb disponibili su ogni sedile, nonché l'offerta di stampa digitale internazionale tramite Air France Press completano l'esperienza. Questa apertura rafforza la presenza di Air France negli Stati Uniti, uno dei mercati prioritari per il lungo raggio. Quest'inverno, la compagnia opera fino a sette voli settimanali tra Parigi-Charles de Gaulle e Chicago-O'Hare, operati con Airbus A350. [post_title] => Air France ha aperto una nuova lounge all'aeroporto O'Hare di Chicago [post_date] => 2025-10-21T10:02:33+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761040953000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499591 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Royal Air Maroc e China Eastern Airlines hanno firmato un protocollo d'intesa (MoU) che rafforzerà la cooperazione tra i due paesi aumentando i collegamenti aerei e moltiplicando le opportunità economiche, culturali e turistiche. Nonché la chiara volontà di promuovere il Marocco come hub strategico tra l'Africa e l'Asia. Le due compagnie hanno firmato diversi accordi, tra cui un accordo di code sharing sulle rotte principali, un'estensione dei collegamenti oltre i rispettivi hub e un accordo speciale di tariffazione per rafforzare la complementarità dei network. L'intesa si è concretizzata con l'avvio, per la prima volta nella storia dei due paesi, di un collegamento diretto tra Casablanca e Pechino. Nel gennaio 2025, dopo una sospensione della linea a causa del Covid-19, Royal Air Maroc aveva già rilanciato la rotta Casablanca-Pechino con tre voli settimanali in 787-9 Dreamliner. Da parte sua, Shanghai Airlines, filiale di China Eastern, ha inaugurato una rotta tra Shanghai e Casablanca via Marsiglia già nel gennaio 2025, con tre voli settimanali, per poi aggiungere una quarta frequenza diretta da settembre, con l'obiettivo a lungo termine di eliminare tutti gli scali per ottimizzare il comfort dei passeggeri e facilitare i collegamenti. «La nostra collaborazione si basa su una lunga amicizia tra Cina e Marocco e sulla stretta cooperazione tra i nostri due paesi. Ci impegniamo ad approfondire la nostra partnership strategica, in particolare sfruttando il nostro hub di Shanghai e la forte presenza di Royal Air Maroc in Africa» ha commentato Wang Zhiqing, presidente di China Eastern Airlines. «Questa partnership strategica è la continuazione degli sforzi del Regno, in conformità con le alte direttive di sua maestà, Mohammed VI, per rafforzare i legami bilaterali e promuovere la cooperazione Sud-Sud», ha dichiarato Hamid Addou, presidente e ceo di Royal Air Maroc. [post_title] => Royal Air Maroc e China Eastern potenziano le connessioni Africa-Cina [post_date] => 2025-10-21T09:36:27+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761039387000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499603 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Qatar Airways fa coppia con Klarna, banca digitale globale e fornitore di soluzioni di pagamento flessibili. Da oggi, Klarna è disponibile come opzione di pagamento al checkout sul sito web del vettore in 17 Paesi europei, tra cui Regno Unito e Irlanda, Francia, Germania, Paesi Bassi, Spagna, Italia, Portogallo, Belgio, Austria, Svizzera, Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Polonia e Repubblica Ceca. «Questa partnership riflette il nostro impegno per offrire un’esperienza eccellente e orientata al client - afferma Christophe Guittard, svp digital commercial di Qatar Airways -. Collaborando con Klarna, rendiamo il processo di prenotazione ancora più semplice e comodo, dando ai nostri passeggeri maggiore sicurezza e libertà al momento del pagamento». Attraverso questa partnership con Klarna via Worldpay, la compagnia aerea potenzia la flessibilità per i propri clienti europei, offrendo modalità di pagamento più comode e su misura. «Questa collaborazione dimostra la crescente domanda globale di soluzioni di pagamento più flessibili e personalizzate nel settore travel - sottolinea Raji Behal, head of Western and Southern Europe di Klarna -. Con una sola integrazione, Qatar Airways porta Klarna a milioni di viaggiatori in 17 Paesi, offrendo un’esperienza di prenotazione più fluida, intelligente e in linea con le abitudini di pagamento di oggi». [post_title] => Qatar Airways: pagamenti più flessibili grazie alla partnership con Klarna [post_date] => 2025-10-21T09:13:25+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761038005000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "intermundial lancia esim la carta digitale facilita viaggio" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":110,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1081,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499803","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una forte espansione dell’offerta alberghiera nel segmento alto di gamma che si traduce in un incremento delle strutture 5 stelle del 6,6 % in soli 2 anni e delle presenze in hotel, soprattutto provenienti dall’Europa e dai mercati emergenti.\r

\r

In tale contesto il bilancio di Autentico Hotels è più che positivo.\r

\r

«La stagione ha fatto registrare una buona crescita – commenta Mario Cardone, ceo Autentico Hotels – In particolare un settembre ed ottobre straordinari hanno aiutato a compensare il rallentamento del mercato Usa. E’ l’Europa che sta trainando la crescita. Chiuderemo con il 5 per cento in più. Il nostro obiettivo è arrivare a 25 strutture e concentrarci su un lavoro sempre più personalizzato e mirato. Chiudere la Collection significa concentrarci sulle strutture con cui lavoriamo e sulle aree specifiche su cui operiamo ovvero, revenue management, digital Marketing, consulenza strategica e sviluppo del personale».\r

\r

Di recente il gruppo ha annunciato l’ingresso di 2 ulteriori strutture prestigiose.\r

\r

Villa Spalletti Trivelli a Roma e Palazzo Morrocchi in apertura nel nuovo anno a Firenze, saranno i due prestigiosi hotel 5 stelle ad arricchire la collezione Autentico Hotels che comprende un portfolio di 22 strutture su tutto il territorio nazionale.\r

\r

Nel cuore di Roma, Villa Spalletti Trivelli è un’elegante residenza di famiglia con 17 camere esclusive, un raffinato giardino all’italiana, una spa privata e un’atmosfera che riflette appieno i valori di Autentico: tradizione, qualità e profondo legame con il territorio.\r

\r

In apertura nei primi mesi del 2026, Palazzo Morrocchi sorge nel centro storico di Firenze, a pochi passi dal Duomo. L’Hotel offrirà 41 camere, un ristorante gourmet e una lounge bar, il tutto in un contesto di rara bellezza: ospitato in un palazzo settecentesco, già punto di ritrovo dei Macchiaioli, custodirà affreschi preziosi di illustri maestri.\r

\r

Per quanto riguarda i prossimi appuntamenti, Autentico Hotels sarà presente all’ ILTM di Cannes: in fiera e durante il fuori salone con Casa Autentico, dove insieme alle strutture partners incontrerà oltre 400 agenti di viaggio del turismo di lusso mondiale\r

\r

Autentico parteciperà dal 26 al 30 gennaio 2026 all’evento True New York e sarà sponsor della serata conclusiva alla quale parteciperanno le migliori agenzie della Grande Mela\r

\r

Mentre alla Bit di Milano 2026 Autentico sarà sponsor della Buyer’s Lounge in un’edizione speciale che coincide con l’apertura delle Olimpiadi.\r

\r

«Il mercato ha evidenziato già dal 2024 alcune tendenze – conclude Cardone – A cominciare dall’accorciamento della finestra di prenotazione anche da parte dell’extra Europa. Inoltre emerge una maggiore attenzione al benessere e alla sostenibilità».\r

\r

\r

\r

Maria Carniglia\r

\r

\r

\r

","post_title":"Autentico Hotels cresce, le nuove tendenze del mercato di alta gamma","post_date":"2025-10-22T15:38:54+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1761147534000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499791","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cinquanta idee per un viaggio indimenticabile: il tradizionale appuntamento con Best in Travel di Lonely Planet quest'anno cambia pelle, per seguire l'evoluzione di un mercato in trasformazione. «Per la prima volta, abbiamo deciso di non stilare una classifica di Paesi, regioni e città assolutamente da non perdere - ha spiegato Angelo Pittro, direttore di Lonely Planet Italia -. Quest'anno proponiamo 25 luoghi e 25 esperienze che, secondo il nostro giudizio, valgono un viaggio nel 2026. Le ragioni possono essere differenti e proprio per questo ognuno creerà all'interno della nostra selezione la sua personale classifica, che tenga conti di gusti e aspirazioni personali».\r

\r

L'intenzione della casa editrice è quella di portare sotto la lente località emergenti, poco note o addirittura sconosciute, ma anche di riproporre destinazioni famose da riscoprire in una modalità differente. Il tutto per indicare la nuova via a un turismo sostenibile, rispettoso dell'ambiente e delle comunità incontrate e in grado di redistribuire ricchezza e valore sull'intero territorio.\r

\r

[caption id=\"attachment_499804\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Roberta Longo[/caption]\r

Presstour, itinerari per viaggiatori liberi\r

L'edizione 2026 del volume, disponibile sia in formato cartaceo sia digitale, è il frutto di un lavoro meticoloso realizzato anche grazie alla collaborazione degli enti del turismo. Main sponsor del progetto digital Presstour by Turisanda, che da tre anni accompagna Lonely Planet in questa avventura.\r

\r

«Presstour by Turisanda è da sempre impegnato nella creazione di itinerari flessibili, indirizzati a viaggiatori liberi, che desiderano vivere le destinazioni in profondità, mediante esperienze a contatto con il territorio e la cultura locali - ha spiegato la marketing manager di Presstour by Turisanda, Roberta Longo -. Grazie all'apporto dei nostri travel designer, Presstour è in grado di proporre a questa tipologia di cliente viaggi in linea con i trend più recenti, confermando che oggi non è tanto importante dove si viaggia, ma soprattutto come lo si fa».\r

Le mete\r

Pittro ha quindi introdotto una carrellata di destinazioni o esperienze che sono risultate fra le premiate da Lonely Planet, ricordando come «in alcuni casi il medesimo Paese risulti segnalato più volte, trattandosi di esperienze o località diverse».\r

\r

Ad aprire le presentazioni l'Australia, con il country manager Italy di Tourism Australia, Matteo Prato. «L'Australia sta vivendo un momento di grande dinamismo sul mercato turistico italiano - spiega il manager -. Lonely Planet ha scelto una destinazione, Ikara Flinders Ranges nell'Outback e due esperienze, il wellness lungo il Great Victorian Bathing Trail e la gastronomia di Melbourne».\r

\r

Città del Messico come località da non perdere è stata raccontata da Maria de Los Angeles Arriola Aguirre, console del Messico a Milano. Fra le altre località spiccano anche il Perù e lo Sri Lanka, con la remota località di Jaffna presentata dal rappresentante dello Sri Lanka Tourismo board in Italia, Francesco Veneziano. In ambito europeo, Marcella Ercolini, direttrice per l'Italia di Tourism Ireland, ha fatto focus sulla cittadina irlandese di Tipperary, mentre il direttore Italia dell'ente turistico del Portogallo Marcelo Rebanda ha posto l'accento sulle Azzorre, la regione del Portogallo a maggiore crescita turistica che fino alla fine di agosto aveva già totalizzato 28.000 visitatori italiani e 70.000 pernottamenti (+5% sull'anno precedente).\r

\r

A chiudere la carrellata di alcune delle mete Best in Travel per il 2026 Franco Cuccureddu, assessore al turismo, artigianato e commercio della Regione Sardegna, che ha svelato la regione sotto l'aspetto culturale.","post_title":"Il giro del mondo di Lonely Planet: ecco le mete Best in Travel 2026","post_date":"2025-10-22T14:56:04+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1761144964000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499786","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo un anno di intenso lavoro sul fronte dell’innovazione, Intemundial presenta una serie di nuovi servizi pensati per semplificare l’esperienza dei viaggiatori e, al tempo stesso, rafforzare il ruolo consulenziale delle agenzie di viaggio.\r

Tra le principali novità spicca la eSIM, una carta digitale che si attiva in pochi secondi e consente al cliente di disporre immediatamente di connessione dati già all’arrivo a destinazione, senza necessità di carta fisica o di passaggi operativi aggiuntivi per l’agenzia.\r

Inclusa in alcune polizze selezionate, la eSIM rappresenta un valore aggiunto che non incide sui prezzi né sui processi di vendita delle agenzie, migliorando al tempo stesso l’esperienza del viaggiatore. \r

\r

Integrazione\r

“L’integrazione di un servizio digitale come la eSIM – commentano da Intermundial – è un passo importante per offrire soluzioni pratiche e innovative, in linea con le aspettative dei viaggiatori connessi. Al tempo stesso, permette alle agenzie di rafforzare il proprio ruolo di consulenti di viaggio professionali, senza modificare processi o incidere sulla redditività”.\r

I punti chiave della novità. Più valore, senza costi aggiuntivi: un plus per i clienti senza modificare i processi interni dell’agenzia. Miglior customer experience: la connessione immediata fin dal primo minuto di viaggio aumenta la percezione positiva dell’assicurazione e la fiducia nel consulente. Semplicità e digitalizzazione: attivazione rapida e sicura, senza necessità di dispositivi o SIM fisiche. Rafforzamento del posizionamento professionale: le agenzie che offrono soluzioni digitali come questa dimostrano di saper rispondere alle aspettative del viaggiatore contemporaneo.\r

La eSIM si affianca al rinnovato PackPlus 2025-2026, che amplia la gamma di coperture, tra cui: fino a 5 milioni euro di spese mediche, cancellazione per qualsiasi motivo con rimborso fino a 15.000 euro e telemedicina 24/7, oltre a i servizi di Servifly per ritardi e cancellazioni dei voli e Servibag per localizzazione e recupero bagagli.\r

Con queste innovazioni, Intermundial mira a differenziarsi nel panorama del travel trade, rafforzando il legame di fiducia tra agenzie e clienti e offrendo strumenti che migliorano l’esperienza di viaggio sin dal primo minuto.","post_title":"Intermundial lancia eSIM, la carta digitale che facilita il viaggio","post_date":"2025-10-22T13:16:59+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1761139019000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499763","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’arcipelago di Guadalupa, parte delle Antille Francesi, e uno dei dipartimenti d’oltremare francesi che gli operatori italiani hanno incontrato nell’ambito del workshop che si è tenuto lo scorso settembre a Parigi. Guadalupa, situata nel sud del Mare dei Caraibi, ha la forma di una farfalla. Distribuita su un’area di oltre 1600km2, ha 380.400 abitanti ed è composta da 6 isole. Michèle Dralou, dell’ente del turismo di Les Iles de Guadeloupe, spiega che: «Dal punto di vista economico il turismo è molto importante per l’arcipelago e offre lavoro a tante persone.\r

\r

Nel 2024 abbiamo accolto più di un milione di ospiti provenienti da molti paesi; per il 2025 prevediamo un aumento del 3,6% e il nostro obiettivo per il 2030 è accogliere 1,5mln di persone. I nostri ospiti si fermano per 10/15 giorni e viaggiano con la famiglia, in coppia e con amici per sperimentare sport acquatici e attività outdoor. Arrivano dalla Francia - per loro l’arcipelago è facilmente accessibile - dai paesi di lingua tedesca, dal Benelux, da Uk e Scandinavia. Abbiamo anche tanti italiani, soprattutto grazie alle crociere: Costa Crociere ha infatti una nave basata a Pointe-à-Pitre.\r

\r

Quindi si può visitare Guadalupa e poi partire per una crociera tra le isole caraibiche. Vorremmo che più italiani si fermassero per 2/3 giorni per visitare l'arcipelago. Abbiamo un aeroporto internazionale collegato al Charles de Gaulle di Parigi, dov’è basata Air France e facilmente raggiungibile dall’Italia. 3 compagnie collegano Parigi con le Isole di Guadalupa. Air France opera voli quotidiani da Parigi Charles de Gaulle e da Parigi Orly. Air Caraïbe vola ogni giorno da Orly e Corsair offre voli quotidiani da Parigi Orly, Lione e Bordeaux. Da Parigi sono 8 ore di volo e poi è sufficiente la Carta d’Identità, perché siamo un dipartimento overseas francese.\r

\r

L’Alta Stagione va da novembre ad aprile e abbiamo diversi tipi di accomodations, con hotel da uno a cinque stelle, ma anche ville private e guest-house. Il turismo alto-spendente viene accolto da un numero crescente di ville private e proprietà esclusive».«Le due isole maggiori di Guadalupa, Basse-Terre e Grande-Terre, sono divise da un fiume e collegate da un ponte. - spiega Aline Thomaseau, dell’ente turistico - Poi ci sono Marie-Galante, La Désirade e Les Îles des Saintes, un piccolo arcipelago di 12 isole. Ogni isola di Guadalupa ha la propria e personalità: Basse-Terre è tutta verde con un parco nazionale, grotte, fiumi e cascate e il vulcano attivo La Soufrière.\r

\r

È una destinazione perfetta per l’hiking, adatta alle attività outdoor. La piccola Îlets Pigeon, vicina alla costa, è invece perfetta per chi ama le immersioni: ci sono pesci colorati e coralli e la nota Reserve Cousteau de Guadeloupe, dedicata all’esperto di immersioni. Grande-Terre è molto diversa, è il luogo ideale per chi ama le spiagge bianche, come Le Gosier e Saint-François. È un'isola piatta, con vasti campi di canna da zucchero. All’estremità meridionale dell’isola, su una piccola penisola, c’è il bel sito naturale La Pointe des Chateaux da dove parte il traghetto diretto all’isola La Désirade, una piccola riserva geologica costituita da rocce che risalgono all’era giurassica. \r

\r

Dalla cittadina di Saint-François, lungo la costa meridionale di Grande-Terre, si può fare una bella escursione, anche in catamarano, alle vicine Isole de la Petite Terre: una riserva naturale preservata aperta a 200 persone al giorno. Infine, a soli 30’ da Trois-Riviéres ci sono le Îles des Saintes con villaggi caratteristici e una baia tra le più belle del mondo. Guadalupe è autentica: in luoghi come l’isola di Marie-Galante sembra che il tempo si sia fermato negli anni ‘60 ed è facile rilassarsi e disconnettersi dal quotidiano.\r

\r

Guadalupa è poi famosa per il ruhm e le sue distillerie. Inoltre a Guadalupa si mangia molto bene, viste le influenze indiane, africane ed europee. La cultura è importante per l’arcipelago. - conclude Thomaseau - A Pointe-à-Pitre, centro economico di Grande-Terre, abbiamo il famoso Memorial Act, un museo che racconta la storia dei Caraibi e della tratta degli schiavi, con speciali pezzi d'arte. Si possono visitare anche il MusArt e tanti altri musei. Ma la cultura in Guadalupe è un’emozione da scoprire: scoprendo il colorato carnevale - un evento che inizia a gennaio e finisce a inizio marzo – i numerosi festival musicali, ma soprattutto incontrando gli abitanti dell’arcipelago, parlando con loro e comprendendo come vivono».\r

Chiara Ambrosioni\r

\r

","post_title":"French Overseas Territories: la bellezza di Guadalupa, un arcipelago caraibico ricco di sfaccettature","post_date":"2025-10-22T11:54:52+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1761134092000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499708","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tecnologia protagonista degli investimenti del Gruppo Fs che ha stanziato 20 miliardi di euro fino al 2034 nell'intento di ridisegnare il sistema della mobilità e accompagnare la trasformazione del Paese.\r

\r

In occasione del Maker Faire Rome 2025, il più grande evento europeo sull'innovazione, il gruppo ferroviario ha illustrato anche il progetto inerente al raggiungimento del 100% della rete Core Extended coperta dal sistema Ertms (European Rail Transport Management System) entro il 2040.\r

\r

«In Italia ogni giorno circolano circa 10.000 treni, mentre ogni anno viaggiano oltre 570 milioni di passeggeri. Con questi volumi – ha spiegato durante il suo intervento Massimiliano Garri, chief technology, innovation & digital officer del Gruppo Fs - la digitalizzazione è la leva che permette di gestire con efficacia ed efficienza il trasporto ferroviario. Parallelamente alla trasformazione digitale, il Gruppo Fs è fortemente impegnato nella transizione ecologica, con l’obiettivo di contribuire in modo decisivo alla decarbonizzazione del Paese».\r

\r

«La trasformazione digitale del Gruppo Fs passa dalla capacità di innovare, rendendo le tecnologie emergenti strumenti quotidiani a servizio delle persone - ha aggiunto Stefano D’Albora, group innovation head di Fs -. L’obiettivo è costruire un ecosistema ferroviario predittivo, sostenibile e interconnesso, dove tecnologia e competenze umane crescano insieme per migliorare la sicurezza, l’efficienza e l’esperienza di viaggio. In un Gruppo grande come il nostro, l’innovazione non è solo tecnologia o sperimentazione: è un nuovo modo di pensare, collaborare e generare valore. Innovate, il nostro programma di Corporate Entrepreneurship, ad esempio, nasce proprio da questo equilibrio: valorizzare ciò che già abbiamo, asset, talenti, esperienze e farlo evolvere verso nuovi modelli di business, nuove soluzioni e nuove opportunità».","post_title":"Il Gruppo Fs accelera lo sviluppo tecnologico: stanziati 20 mld di euro","post_date":"2025-10-22T10:25:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1761128731000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499618","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lancio ufficiale per America the Beautiful, la campagna firmata da Brand Usa e presentata in anteprima all'Ipw di giugno, che è stata progettata per andare oltre il contesto attuale che avvolge gli Usa, «e ricollegare i viaggiatori a ciò che amano veramente degli Stati Uniti».\r

\r

Una promozione che precede un anno denso di eventi significativi, tra cui la Fifa World Cup, il 250º anniversario degli Stati Uniti e il centenario della Route 66.\r

\r

La campagna sarà diffusa su tv, streaming, spazi out-of-home, media digitali e social media e comprenderà quattro spot video che mettono in risalto i grandi spazi aperti, i viaggi in famiglia e i viaggi di lusso.\r

\r

A completare la campagna, è stato lanciato AmericaTheBeautiful.com, un nuovo hub potenziato dall’intelligenza artificiale e realizzato con tecnologia Mindtrip. Disponibile in otto lingue, il sito offre suggerimenti personalizzati, mappe interattive e strumenti per creare itinerari, rendendo la pianificazione più semplice che mai e aiutando i viaggiatori a collegare le principali città-gateway con le destinazioni regionali in tutti gli Stati Uniti.\r

\r

L’annuncio arriva in un momento in cui i viaggi internazionali continuano a generare un impatto economico significativo: dall’inizio dell’anno fino a luglio le esportazioni legate ai viaggi e al turismo hanno raggiunto i 147 miliardi di dollari, con un aumento del +2% rispetto all’anno precedente. Si prevede che tale spesa genererà circa 39,6 miliardi di dollari di entrate fiscali federali entro la fine dell’anno, sosterrà milioni di posti di lavoro americani e contribuirà a un impatto economico complessivo di 551 miliardi di dollari nel 2025. La campagna è strategicamente programmata per sfruttare questo slancio e accelerare la crescita in vista del 2026, un anno di grande rilievo segnato dalla Fifa World Cup, dal 250º anniversario degli Stati Uniti e dal centenario della Route 66.\r

\r

«Gli Stati Uniti restano la principale destinazione internazionale per i viaggi turistici a lungo raggio nel mondo, a testimonianza del fascino intramontabile delle nostre destinazioni ed esperienze uniche e diverse» ha dichiarato Fred Dixon, presidente e ceo di Brand Usa.\r

\r

«Con America the Beautiful offriamo un nuovo invito a esplorare gli Stati Uniti in modi nuovi ed entusiasmanti. Guardando al 2026 e al decennio di grandi eventi che ci attende, restiamo pienamente concentrati per massimizzare le opportunità del turismo internazionale per generare impatto economico e crescita occupazionale, invitando il mondo a celebrare 250 anni di questo splendido Paese».\r

\r

America the Beautiful racconta la storia degli Stati Uniti in modo più grande, audace e affascinante che mai, bilanciando la forza dei luoghi con la profondità delle connessioni umane - ha dichiarato Leah Chandler, chief marketing officer di Brand Usa -. Ogni elemento, dalla potente narrazione creativa agli strumenti di pianificazione basati sull’intelligenza artificiale, è progettato per ispirare i viaggiatori a scoprire gli Stati Uniti con occhi nuovi e per trasformare tale ispirazione in azione».","post_title":"Brand Usa alza il sipario sulla nuova campagna 'America the Beautiful'","post_date":"2025-10-21T11:33:29+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1761046409000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499612","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air France ha inaugurato una nuova lounge all'aeroporto internazionale O'Hare di Chicago, la prima in terra americana. Lo spazio di 470 metri quadrati, concepito come una vetrina dello stile di vita francese, accoglie ora i passeggeri Business e Flying Blue Elite Plus della compagnia e di Klm.\r

\r

Situata nel Terminal 5, la lounge è stata sviluppata in collaborazione con Global Lounge Network, player specializzato nella gestione di spazi aeroportuali premium. Aperto tutti i giorni dalle 5:00 alle 23:30, la lounge è in grado di ospitare 105 passeggeri in un'atmosfera raffinata e accogliente, progettata dall'agenzia Sgk Brandimage.\r

\r

Il design mette in risalto i simboli emblematici della compagnia, in particolare il cavalluccio marino alato, e riprende i suoi colori distintivi: blu, bianco e rosso. «Abbiamo voluto offrire ai nostri clienti americani ed europei un rifugio elegante e rilassante, una vera e propria ambasciata del marchio Air France» spiega una nota della compagnia.\r

\r

Al centro del salone, un tavolo comune e un'area ristorazione con circa 40 posti a sedere rendono omaggio alla gastronomia francese. Il menù, che varia nel corso della giornata, combina piatti tradizionali e ricette vegetariane.\r

\r

Air France afferma di privilegiare i prodotti locali e stagionali, riducendo al contempo lo spreco alimentare grazie a misure di raccolta differenziata e riciclaggio. Le fontanelle d'acqua sostituiscono le bottiglie di plastica, in un approccio più sostenibile alla sua offerta di ristorazione.\r

\r

I viaggiatori iscritti al programma Flying Blue beneficiano di uno spazio privato con quattro poltrone cocoon, che garantiscono intimità e tranquillità. Questa zona, integrata nel cuore della lounge, riflette l'attenzione di Air France per il comfort personalizzato della clientela Elite.\r

\r

In tutta la lounge, i passeggeri hanno a disposizione poltrone ergonomiche, spazi di lavoro tranquilli e aree relax affacciate sulle piste. La connessione wi-fi gratuita, le prese elettriche e le porte Usb disponibili su ogni sedile, nonché l'offerta di stampa digitale internazionale tramite Air France Press completano l'esperienza. \r

\r

Questa apertura rafforza la presenza di Air France negli Stati Uniti, uno dei mercati prioritari per il lungo raggio. Quest'inverno, la compagnia opera fino a sette voli settimanali tra Parigi-Charles de Gaulle e Chicago-O'Hare, operati con Airbus A350. ","post_title":"Air France ha aperto una nuova lounge all'aeroporto O'Hare di Chicago","post_date":"2025-10-21T10:02:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1761040953000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499591","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Royal Air Maroc e China Eastern Airlines hanno firmato un protocollo d'intesa (MoU) che rafforzerà la cooperazione tra i due paesi aumentando i collegamenti aerei e moltiplicando le opportunità economiche, culturali e turistiche. Nonché la chiara volontà di promuovere il Marocco come hub strategico tra l'Africa e l'Asia.\r

\r

Le due compagnie hanno firmato diversi accordi, tra cui un accordo di code sharing sulle rotte principali, un'estensione dei collegamenti oltre i rispettivi hub e un accordo speciale di tariffazione per rafforzare la complementarità dei network. \r

\r

L'intesa si è concretizzata con l'avvio, per la prima volta nella storia dei due paesi, di un collegamento diretto tra Casablanca e Pechino. Nel gennaio 2025, dopo una sospensione della linea a causa del Covid-19, Royal Air Maroc aveva già rilanciato la rotta Casablanca-Pechino con tre voli settimanali in 787-9 Dreamliner.\r

\r

Da parte sua, Shanghai Airlines, filiale di China Eastern, ha inaugurato una rotta tra Shanghai e Casablanca via Marsiglia già nel gennaio 2025, con tre voli settimanali, per poi aggiungere una quarta frequenza diretta da settembre, con l'obiettivo a lungo termine di eliminare tutti gli scali per ottimizzare il comfort dei passeggeri e facilitare i collegamenti.\r

\r

«La nostra collaborazione si basa su una lunga amicizia tra Cina e Marocco e sulla stretta cooperazione tra i nostri due paesi. Ci impegniamo ad approfondire la nostra partnership strategica, in particolare sfruttando il nostro hub di Shanghai e la forte presenza di Royal Air Maroc in Africa» ha commentato Wang Zhiqing, presidente di China Eastern Airlines.\r

\r

«Questa partnership strategica è la continuazione degli sforzi del Regno, in conformità con le alte direttive di sua maestà, Mohammed VI, per rafforzare i legami bilaterali e promuovere la cooperazione Sud-Sud», ha dichiarato Hamid Addou, presidente e ceo di Royal Air Maroc.","post_title":"Royal Air Maroc e China Eastern potenziano le connessioni Africa-Cina","post_date":"2025-10-21T09:36:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1761039387000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499603","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qatar Airways fa coppia con Klarna, banca digitale globale e fornitore di soluzioni di pagamento flessibili. Da oggi, Klarna è disponibile come opzione di pagamento al checkout sul sito web del vettore in 17 Paesi europei, tra cui Regno Unito e Irlanda, Francia, Germania, Paesi Bassi, Spagna, Italia, Portogallo, Belgio, Austria, Svizzera, Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Polonia e Repubblica Ceca.\r

\r

«Questa partnership riflette il nostro impegno per offrire un’esperienza eccellente e orientata al client - afferma Christophe Guittard, svp digital commercial di Qatar Airways -. Collaborando con Klarna, rendiamo il processo di prenotazione ancora più semplice e comodo, dando ai nostri passeggeri maggiore sicurezza e libertà al momento del pagamento».\r

\r

Attraverso questa partnership con Klarna via Worldpay, la compagnia aerea potenzia la flessibilità per i propri clienti europei, offrendo modalità di pagamento più comode e su misura.\r

\r

«Questa collaborazione dimostra la crescente domanda globale di soluzioni di pagamento più flessibili e personalizzate nel settore travel - sottolinea Raji Behal, head of Western and Southern Europe di Klarna -. Con una sola integrazione, Qatar Airways porta Klarna a milioni di viaggiatori in 17 Paesi, offrendo un’esperienza di prenotazione più fluida, intelligente e in linea con le abitudini di pagamento di oggi».\r

\r

","post_title":"Qatar Airways: pagamenti più flessibili grazie alla partnership con Klarna","post_date":"2025-10-21T09:13:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1761038005000]}]}}