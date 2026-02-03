Gruppo Fruit InViaggi, Sigillo: «Grande ritorno dell’early booking» Il 2026 si apre sicuramente con un segnale chiaro: la polarizzazione della domanda. «Dopo un 2025 caratterizzato da un’alta stagione “a due velocità” – conferma il direttore commerciale del gruppo Fruit InViaggi, Raffaele Sigillo -, quest’anno assistiamo a un ritorno convinto dell’early booking. I viaggiatori italiani, memori dei rincari dell’ultimo minuto, stanno prenotando con 4-5 mesi di anticipo per garantirsi tariffe competitive. Prevediamo quindi un’estate all’insegna della stabilità per i volumi, con una crescita nelle presenze». L’andamento dei prezzi I prezzi seppur in lieve aumento, spinti dai costi operativi e di approvvigionamento, «hanno una curva più dolce, con una crescita più contenuta rispetto agli ultimi anni. La dinamica principale sarà una maggiore flessibilità tariffaria, soprattutto fuori dai picchi di altissima stagione. Per competere con le destinazioni balneari estere – prosegue il manager – puntiamo su qualità dell’offerta, valorizzazione del territorio, facilità di accesso e formule flessibili. Il mare Italia resta competitivo su soggiorni medio-brevi e vacanze family, soprattutto se supportato da politiche di prezzo mirate. Inoltre puntiamo sulla possibilità di offrire un’esperienza integrata, con pacchetti che includono enogastronomia locale, wellness e cultura. La strategia per il 2026 passa dalla fidelizzazione delle agenzie tramite una politica commerciale ad hoc e servizi ancillari quali transfer dedicati e assicurazioni viaggio inclusi nel prezzo». Il 2026 riconferma anche la volontà di allargare e migliorare costantemente l’offerta. «Abbiamo lavorato per ampliare il portafoglio con quattro nuovi Fruit Village in Italia e uno all’estero; molte strutture sono state inoltre interessate da interventi strutturali e di restyling ,in modo tale da poter proporre un’offerta più selettiva e sostenibile». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506445 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 2026 si apre sicuramente con un segnale chiaro: la polarizzazione della domanda. «Dopo un 2025 caratterizzato da un'alta stagione "a due velocità" – conferma il direttore commerciale del gruppo Fruit InViaggi, Raffaele Sigillo -, quest'anno assistiamo a un ritorno convinto dell'early booking. I viaggiatori italiani, memori dei rincari dell'ultimo minuto, stanno prenotando con 4-5 mesi di anticipo per garantirsi tariffe competitive. Prevediamo quindi un’estate all'insegna della stabilità per i volumi, con una crescita nelle presenze». L'andamento dei prezzi I prezzi seppur in lieve aumento, spinti dai costi operativi e di approvvigionamento, «hanno una curva più dolce, con una crescita più contenuta rispetto agli ultimi anni. La dinamica principale sarà una maggiore flessibilità tariffaria, soprattutto fuori dai picchi di altissima stagione. Per competere con le destinazioni balneari estere - prosegue il manager - puntiamo su qualità dell’offerta, valorizzazione del territorio, facilità di accesso e formule flessibili. Il mare Italia resta competitivo su soggiorni medio-brevi e vacanze family, soprattutto se supportato da politiche di prezzo mirate. Inoltre puntiamo sulla possibilità di offrire un’esperienza integrata, con pacchetti che includono enogastronomia locale, wellness e cultura. La strategia per il 2026 passa dalla fidelizzazione delle agenzie tramite una politica commerciale ad hoc e servizi ancillari quali transfer dedicati e assicurazioni viaggio inclusi nel prezzo». Il 2026 riconferma anche la volontà di allargare e migliorare costantemente l’offerta. «Abbiamo lavorato per ampliare il portafoglio con quattro nuovi Fruit Village in Italia e uno all’estero; molte strutture sono state inoltre interessate da interventi strutturali e di restyling ,in modo tale da poter proporre un’offerta più selettiva e sostenibile». [post_title] => Gruppo Fruit InViaggi, Sigillo: «Grande ritorno dell'early booking» [post_date] => 2026-02-03T12:41:58+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1770122518000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506420 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_487777" align="alignleft" width="300"] Jeddah[/caption] Celestyal ha annunciato due nuove crociere di riposizionamento da Atene a Jeddah, in Arabia Saudita, come parte del suo programma 2026. La prima crociera vedrà Celestyal Journey partire da Atene il 14 novembre 2026 per un viaggio di sette notti. L'itinerario include scali a Port Said e Safaga in Egitto, un transito del canale di Suez, Aqaba in Giordania e Jeddah in Arabia Saudita. Come riporta TravelDailyNews, Celestyal Discovery partirà il 20 novembre 2026 per un viaggio di otto notti, con scali nelle stesse destinazioni e in aggiunta a Kuşadası, in Turchia. Sarà disponibile anche un segmento di sette notti di questo itinerario, con imbarco da Kuşadası. Dopo l'arrivo a Jeddah, entrambe le navi proseguiranno il loro riposizionamento verso il Golfo Persico, dove potranno iniziare le rispettive stagioni invernali. Lee Haslett , chief commercial officer di Celestyal, ha dichiarato: «La forte domanda per le nostre crociere da Atene a Jeddah lo scorso anno ha confermato la crescente attrattiva di viaggi più lunghi e mirati, che collegano porti iconici e meno conosciuti in queste regioni. Forti di questo successo, queste nuove crociere ci consentono di offrire agli ospiti un viaggio imperdibile, garantendo al contempo una transizione fluida verso la nostra terza stagione consecutiva nel golfo Persicot». Celestyal Journey continuerà le sue operazioni nel Golfo Persico con un itinerario rivisto di sette notti, denominato "Desert Days", fino a marzo 2027. Queste crociere saranno effettuate con andata e ritorno da Doha, con scali a Dubai, incluso un pernottamento, Abu Dhabi, Sir Bani Yas Island e Bahrein. Celestyal Discovery opererà anche nel Golfo Persico fino a marzo 2027, offrendo itinerari "Iconic Arabia" di tre, quattro e sette notti. Queste crociere salperanno da Abu Dhabi, con partenze di andata e ritorno, con scali a Doha, Khasab, Dubai, Sir Bani Yas Island e Ras Al Khaimah. A seguito della revisione del programma di distribuzione, la crociera di tre notti "Iconic Greek Islands" in partenza il 20 novembre sarà annullata.. [post_title] => Celestyal introduce due nuove crociere da Atene a Jeddah [post_date] => 2026-02-03T10:07:49+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1770113269000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506410 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_506411" align="alignleft" width="300"] Massimo Diana[/caption] Il 2026 di Ota Viaggi comincia all’insegna di un andamento del booking più lineare. «Per il 2026 – conferma il direttore commerciale, Massimo Diana - ci aspettiamo un andamento delle prenotazioni più stabile rispetto all’anno precedente. Dopo un 2025 caratterizzato da picchi e fluttuazioni nell’alta stagione, prevediamo una curva più regolare, senza contrazioni o aumenti improvvisi, anche sul fronte dei prezzi. Il vero punto di osservazione resterà la chiusura dell’advance booking, prevista per il 31 marzo: solo allora potremo avere un quadro completo e dettagliato della domanda, identificando eventuali segnali di accelerazione o rallentamento». Prezzi più stabili Anche i prezzi sembrano essersi stabilizzati: «Il trend dei prezzi continua a mostrare una lieve crescita. Come Ota Viaggi stiamo lavorando per contenerla, perché il nostro target principale, l’italiano appartenente al ceto medio, non ha visto un aumento proporzionale del proprio potere d’acquisto. L’obiettivo quindi, è quello di mantenere le nostre proposte accessibili, senza compromettere la qualità dei servizi offerti. Continuiamo a sviluppare pacchetti sempre più compatti e all inclusive, che uniscano trasporto e servizi a terra in un’offerta chiara e completa. La leva strategica per il 2026 sarà però la flessibilità: adattare durata del soggiorno, formule di prenotazione e servizi aggiuntivi alle esigenze dei clienti, superando, quando possibile, i vincoli tradizionali di minimum stay. Questa capacità di modulare l’offerta ci permette di rispondere rapidamente alle alternative proposte dalle destinazioni internazionali, mantenendo il Mare Italia competitivo sia per qualità sia per convenienza». Quanto agli investimenti per il futuro, Diana non ha dubbi: «Rimaniamo concentrati sul prodotto Mare Italia, senza aprire ad altre destinazioni: il nostro obiettivo è essere specialisti riconosciuti e punto di riferimento sul mercato nazionale. Dal lato dell’offerta, il catalogo passa dalle 94 strutture dell’estate 2025 a oltre 104 confermate per l’estate 2026, con ulteriori inserimenti in fase di definizione. Il nostro approccio mira a una crescita coerente con l’identità aziendale: ampliare le opzioni senza snaturare la qualità e la coerenza del prodotto, garantendo esperienze memorabili e un servizio distintivo». [post_title] => Massimo Diana, Ota Viaggi: «Inizio d'anno più lineare» [post_date] => 2026-02-03T10:05:21+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1770113121000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506344 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Singapore Airlines lancerà nel giugno 2026 quattro voli settimanali non-stop tra Singapore e Riyadh: sulla rotta sarà impiegato un Airbus A350-900, configurato con 303 posti in due classi di cabina (40 in Business Class e 263 in Economy Class). Previa approvazione delle autorità competenti, il volo partirà da Singapore per Riyadh il martedì, il giovedì, il sabato e la domenica alle 18:20 (ora locale). Il volo di ritorno, partirà da Riyadh per Singapore negli stessi giorni alle 23:00 (ora locale). «Il nostro ritorno a Riyadh avviene in un momento di grande prosperità economica e di ambizioso sviluppo, che rendono questa città una delle più dinamiche del Medio Oriente - sottolinea Lee Lik Hsin, chief commercial officer del vettore -. Oltre a rappresentare una nuova destinazione, questo servizio ci consentirà potenzialmente di collaborare con i nostri partner per offrire ai passeggeri ulteriori opzioni di viaggio in tutta la regione». Riyadh sarà la seconda destinazione del Gruppo Sia in Arabia Saudita, a integrazione del servizio quattro volte settimanale di Scoot per Jeddah. [post_title] => Singapore Airlines aggiunge al network Riyadh, dal prossimo giugno [post_date] => 2026-02-02T11:42:46+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1770032566000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506336 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Amo il Mondo presenta Amo Suite, la nuova piattaforma di preventivazione veloce progettata per ottimizzare il lavoro degli agenti di viaggio e rendere immediata la creazione di proposte personalizzate. Amo Suite nasce per offrire uno strumento digitale semplice, intuitivo e performante. Un sistema completo che permette di generare preventivi accurati in pochi minuti, integrando tutti i servizi necessari alla costruzione di un viaggio. Un alleato delle adv «Amo Suite è stata sviluppata per agevolare davvero il lavoro delle agenzie – dichiara Chiara Patanè, executive vice president di Uvet Viaggi -. Vogliamo offrire una piattaforma che unisca velocità, qualità e immediatezza, consentendo agli agenti di dedicare più tempo alla parte consulenziale e al rapporto con i clienti». I punti di forza di Amo Suite sono diversi: interfaccia semplice e intuitiva, accessibile direttamente dal sito di Amo il Mondo; preventivi completi e immediati, pronti per l’invio al cliente (tour di gruppo, voli, hotel, servizi, esperienze, noleggi auto); suggerimenti automatici in base alla destinazione; quotazioni e confronto tariffe tra fornitori, dmc, banche letti; nessuna installazione richiesta, tutto online; consulenza del reparto booking. [post_title] => Amo il Mondo in agenzia con la nuova Amo Suite [post_date] => 2026-02-02T11:23:21+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1770031401000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506268 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Celebrity River Cruises raddoppierà la sua flotta, ordinando altre 10 navi oltre alle 10 già ordinate. La compagnia intende gestire 20 navi fluviali entro il 2031. Celebrity debutterà nel settore delle crociere fluviali in Europa nel 2027 con due navi, la Celebrity Compass e la Celebrity Seeker. Altre tre arriveranno nel 2028 e Celebrity le ha già battezzate: Celebrity Wanderer, Celebrity Roamer e Celebrity Boundless. Aperto il booking 2028 La compagnia ha aperto le prenotazioni per il 2028 annunciando l'aggiunta di 24 porti non inclusi negli itinerari fluviali del 2027. La stagione 2028 includerà itinerari sul Danubio inferiore e superiore e sul Reno, con speciali crociere dedicate alla stagione dei tulipani e ai mercatini di Natale. Proprio come le prime due navi, quelle appena annunciate ospiteranno 172 passeggeri e avranno un design ispirato alla classe di navi oceaniche Celebrity Edge. La presidente della Celebrity, Laura Hodges Bethge, ha sottolineato l'elevata domanda per le crociere fluviali, affermando che la stagione inaugurale ha registrato il tutto esaurito in meno di sei minuti. «Per soddisfare questa straordinaria domanda, siamo entusiasti di inaugurare le crociere del 2028 con l'80% di destinazioni europee in più, cinque navi e più di 160 itinerari» ha affermato in un intervento riportato da TravelWeekly. [post_title] => Celebrity River Cruises: nuovo ordine di dieci navi [post_date] => 2026-02-02T10:27:17+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1770028037000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506250 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Astana aprirà a fine marzo i collegamenti tra Almaty e Shanghai, ampliando ulteriormente il network in Cina, che attualmente include voli per Pechino, Guangzhou, Sanya e Urumqi. Le partenze da Almaty sono previste il martedì, giovedì e domenica, con decollo alle 19:10 e arrivo a Shanghai alle 04:25 del giorno successivo. Il volo di ritorno opererà il lunedì, mercoledì e venerdì, con partenza da Shanghai alle 05:40 e arrivo ad Almaty alle 10:15. Tutti gli orari sono locali. I voli saranno operati con gli Airbus A321Lr, con un tempo di percorrenza da Almaty a Shanghai di 6 ore e 15 minuti. La compagnia di bandiera del Kazakistan ha inaugurato i primi collegamenti verso la Cina più di 20 anni fa. [post_title] => Air Astana da fine marzo sulla nuova rotta tra Almaty e Shanghai [post_date] => 2026-02-02T09:15:59+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1770023759000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506262 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cambia la mappa dello shopping Tax Free in Italia e, con essa, il racconto dei flussi turistici ad alta capacità di spesa. Dal 2019 a oggi il baricentro delle nazionalità protagoniste si è spostato: mentre americani e arabi hanno preso il posto di cinesi e russi, America Latina, Turchia e India sono oggi i nuovi osservati speciali. Insieme hanno più che triplicato la spesa Tax Free (+208% vs 2019), raddoppiando il proprio peso sul mercato dal 7% al 14%. Il trend Un trend che non appare congiunturale. Le previsioni di Lybra Tech per il primo quadrimestre 2026 confermano una domanda in rafforzamento, soprattutto da Brasile, Argentina, Turchia e India: mercati che pianificano viaggi articolati, multi-città e con una forte componente esperienziale e di shopping. Il blocco latinoamericano rappresenta oggi l’area più rilevante tra le nazionalità emergenti (8% del totale), con una crescita della spesa del +161% rispetto al 2019. Roma si conferma hub privilegiato, mentre il profilo di consumo evolve: meno ultra-high spender, più shopper aspirazionali, attenti non solo al lusso ma anche a brand premium, lifestyle e profumeria. Brasile, Messico e Argentina concentrano quasi l’80% dei volumi, con comportamenti d’acquisto e destinazioni differenti, ma un comune denominatore: tempi di permanenza medio-lunghi e viaggi spesso in famiglia. La Turchia firma la crescita più esplosiva (+428% vs 2019). Milano resta centrale, ma il canale outlet emerge come leva strategica, intercettando una quota crescente della spesa. Lo shopper turco spende di più, compra moda, calzature e orologi e mostra una polarizzazione generazionale che premia sia Gen Z sia over 59, con un ritorno deciso degli UHNWI. L’India completa il quadro: +164% di spesa rispetto al 2019, una clientela giovane, pianificatrice e fortemente orientata al lusso, con Milano e outlet come poli d’acquisto e Venezia come destinazione simbolica, prevalentemente in primavera con soggiorni medi di 3-4 notti. Sia il mercato indiano che quello turco mostrano una predilezione per Venezia, con Roma particolarmente forte a gennaio. Milano è composta da un target più eterogeneo, con mix equilibrato di coppie, famiglie e gruppi. Firenze è scelta per soggiorni più brevi e prevalentemente in viaggio con la famiglia, all’interno di itinerari multi-tappa. Per il sistema Italia – retail, ospitalità e territori – questi mercati non sono più una promessa, ma una traiettoria già in atto. Intercettarli significa leggere nuovi ritmi stagionali, nuovi comportamenti di consumo e nuove geografie del valore. (Enzo Scudieri) [post_title] => Tax Free Shopping: nuove geografie della spesa tra America Latina, Turchia e India [post_date] => 2026-01-30T15:33:27+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => incoming [1] => shopping-tourim ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Incoming [1] => shopping tourim ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769787207000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506219 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_506222" align="alignleft" width="300"] Isabella Candelori[/caption] «L’andamento dell’advance booking per la stagione in corso è complessivamente soddisfacente e conferma un trend di crescita solido». Il direttore commerciale trade del gruppo Nicolaus – Valtur, Isabella Candelori, commenta un inizio d’anno positivo. «Il dato più significativo riguarda senza dubbio l’Egitto, che registra una fortissima richiesta e si conferma come uno dei mercati a più alto tasso di crescita, trainato da un eccellente rapporto qualità-prezzo e da una domanda molto attiva già in fase di advance booking. Positivo anche il riscontro sulle destinazioni lungo raggio, in particolare Zanzibar, che continua a intercettare l’interesse di una clientela alla ricerca di esperienze più distintive e di prodotto di qualità». Sul fronte prezzi però, «Si registra per l'ennesimo anno un aumento significativo dei costi afferenti alla gestione delle strutture alberghiere. Negli ultimi due anni il flusso di prenotazione nei mesi di peak season è stata decisamente altalenante.; Come contromisura il tour operator ha cercato di calmierare il pricing su questa fase nevralgica di prenotazione anticipata, premiando il cliente finale che desidera pianificare le proprio vacanze anzitempo». La strategia commerciale «Il nostro approccio è trasversale e coerente su tutta la programmazione Italia ed estero: ciò che cambia non è la relazione commerciale, ma il pricing del prodotto, che viene costruito in modo puntuale sulla base delle caratteristiche della singola offerta e della pressione della domanda. Nel caso del Mare Italia, il pricing è particolarmente dinamico e reattivo al mercato. Parliamo di una tipologia di vacanza che si differenzia in modo sostanziale rispetto alle altre destinazioni balneari internazionali mediterranee. In primo luogo, non sempre prevede un pacchetto con volo incluso: questo elemento rende il prodotto più flessibile e, in molti casi, più adatto alle esigenze di una specifica tipologia di cliente. Ma la competitività non si gioca solo sul prezzo. La vacanza Mare Italia propone un’esperienza diversa, legata alla prossimità, all’autenticità dei territori, alla qualità dell’ospitalità e a un modello di soggiorno che risponde a esigenze specifiche del mercato italiano. È su questo valore esperienziale, unito a un pricing costruito sulla reale domanda, che si fonda la nostra politica di promozione del territorio e la nostra capacità di competere efficacemente con le destinazioni estere». Le novità di prodotto Per il 2026 il gruppo Nicolaus introduce alcune novità di prodotto, rafforzando ulteriormente la propria presenza nel Mare Italia. «Sul fronte Nicolaus Club - spiega Candelori -, la principale novità riguarda la Sicilia, con l’ingresso in programmazione di due nuove strutture in All Inclusive: il Nicolaus Club Eloro a Noto Marina, ideale sia per famiglie sia per coppie grazie alla posizione strategica tra mare e Sicilia barocca, e il Nicolaus Club Le Dune Beach a Mortelle, particolarmente adatto alle famiglie e apprezzabile anche per la vicinanza alle isole Eolie. Entrambi i prodotti saranno proposti con vestizione Nicolaus Club, assistenza dedicata e collegamenti aerei potenziati su Catania. Sempre per l’estate 2026, il gruppo rafforza l’offerta a marchio Valtur con l’ingresso del Valtur Sardegna Eos Costa Rei, un resort in una location iconica del Sud Sardegna, che avvia un percorso di valorizzazione verso un concept di vacanza contemporaneo e upscale. Nel complesso, le novità confermano una strategia orientata all’eccellenza, a progetti di lungo periodo e a un’offerta sempre più distintiva». [post_title] => Candelori, Nicolaus-Valtur: «L'advance booking traina l'estate» [post_date] => 2026-01-30T12:45:22+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769777122000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "gruppo fruit inviaggi sigillo grande ritorno dellearly booking" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":108,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":760,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506445","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 2026 si apre sicuramente con un segnale chiaro: la polarizzazione della domanda. «Dopo un 2025 caratterizzato da un'alta stagione \"a due velocità\" – conferma il direttore commerciale del gruppo Fruit InViaggi, Raffaele Sigillo -, quest'anno assistiamo a un ritorno convinto dell'early booking. I viaggiatori italiani, memori dei rincari dell'ultimo minuto, stanno prenotando con 4-5 mesi di anticipo per garantirsi tariffe competitive. Prevediamo quindi un’estate all'insegna della stabilità per i volumi, con una crescita nelle presenze».\r

L'andamento dei prezzi\r

I prezzi seppur in lieve aumento, spinti dai costi operativi e di approvvigionamento, «hanno una curva più dolce, con una crescita più contenuta rispetto agli ultimi anni. La dinamica principale sarà una maggiore flessibilità tariffaria, soprattutto fuori dai picchi di altissima stagione. Per competere con le destinazioni balneari estere - prosegue il manager - puntiamo su qualità dell’offerta, valorizzazione del territorio, facilità di accesso e formule flessibili. Il mare Italia resta competitivo su soggiorni medio-brevi e vacanze family, soprattutto se supportato da politiche di prezzo mirate. Inoltre puntiamo sulla possibilità di offrire un’esperienza integrata, con pacchetti che includono enogastronomia locale, wellness e cultura. La strategia per il 2026 passa dalla fidelizzazione delle agenzie tramite una politica commerciale ad hoc e servizi ancillari quali transfer dedicati e assicurazioni viaggio inclusi nel prezzo».\r

\r

Il 2026 riconferma anche la volontà di allargare e migliorare costantemente l’offerta. «Abbiamo lavorato per ampliare il portafoglio con quattro nuovi Fruit Village in Italia e uno all’estero; molte strutture sono state inoltre interessate da interventi strutturali e di restyling ,in modo tale da poter proporre un’offerta più selettiva e sostenibile».\r

\r

","post_title":"Gruppo Fruit InViaggi, Sigillo: «Grande ritorno dell'early booking»","post_date":"2026-02-03T12:41:58+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1770122518000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506420","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_487777\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Jeddah[/caption]\r

Celestyal ha annunciato due nuove crociere di riposizionamento da Atene a Jeddah, in Arabia Saudita, come parte del suo programma 2026.\r

La prima crociera vedrà Celestyal Journey partire da Atene il 14 novembre 2026 per un viaggio di sette notti. L'itinerario include scali a Port Said e Safaga in Egitto, un transito del canale di Suez, Aqaba in Giordania e Jeddah in Arabia Saudita.\r

\r

Come riporta TravelDailyNews, Celestyal Discovery partirà il 20 novembre 2026 per un viaggio di otto notti, con scali nelle stesse destinazioni e in aggiunta a Kuşadası, in Turchia. Sarà disponibile anche un segmento di sette notti di questo itinerario, con imbarco da Kuşadası. Dopo l'arrivo a Jeddah, entrambe le navi proseguiranno il loro riposizionamento verso il Golfo Persico, dove potranno iniziare le rispettive stagioni invernali.\r

Lee Haslett , chief commercial officer di Celestyal, ha dichiarato: «La forte domanda per le nostre crociere da Atene a Jeddah lo scorso anno ha confermato la crescente attrattiva di viaggi più lunghi e mirati, che collegano porti iconici e meno conosciuti in queste regioni. Forti di questo successo, queste nuove crociere ci consentono di offrire agli ospiti un viaggio imperdibile, garantendo al contempo una transizione fluida verso la nostra terza stagione consecutiva nel golfo Persicot».\r

Celestyal Journey continuerà le sue operazioni nel Golfo Persico con un itinerario rivisto di sette notti, denominato \"Desert Days\", fino a marzo 2027. Queste crociere saranno effettuate con andata e ritorno da Doha, con scali a Dubai, incluso un pernottamento, Abu Dhabi, Sir Bani Yas Island e Bahrein. Celestyal Discovery opererà anche nel Golfo Persico fino a marzo 2027, offrendo itinerari \"Iconic Arabia\" di tre, quattro e sette notti. Queste crociere salperanno da Abu Dhabi, con partenze di andata e ritorno, con scali a Doha, Khasab, Dubai, Sir Bani Yas Island e Ras Al Khaimah.\r

\r

A seguito della revisione del programma di distribuzione, la crociera di tre notti \"Iconic Greek Islands\" in partenza il 20 novembre sarà annullata..\r

\r

","post_title":"Celestyal introduce due nuove crociere da Atene a Jeddah","post_date":"2026-02-03T10:07:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1770113269000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506410","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_506411\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Massimo Diana[/caption]\r

Il 2026 di Ota Viaggi comincia all’insegna di un andamento del booking più lineare. «Per il 2026 – conferma il direttore commerciale, Massimo Diana - ci aspettiamo un andamento delle prenotazioni più stabile rispetto all’anno precedente. Dopo un 2025 caratterizzato da picchi e fluttuazioni nell’alta stagione, prevediamo una curva più regolare, senza contrazioni o aumenti improvvisi, anche sul fronte dei prezzi. Il vero punto di osservazione resterà la chiusura dell’advance booking, prevista per il 31 marzo: solo allora potremo avere un quadro completo e dettagliato della domanda, identificando eventuali segnali di accelerazione o rallentamento».\r

\r

Prezzi più stabili\r

Anche i prezzi sembrano essersi stabilizzati: «Il trend dei prezzi continua a mostrare una lieve crescita. Come Ota Viaggi stiamo lavorando per contenerla, perché il nostro target principale, l’italiano appartenente al ceto medio, non ha visto un aumento proporzionale del proprio potere d’acquisto. L’obiettivo quindi, è quello di mantenere le nostre proposte accessibili, senza compromettere la qualità dei servizi offerti. Continuiamo a sviluppare pacchetti sempre più compatti e all inclusive, che uniscano trasporto e servizi a terra in un’offerta chiara e completa. La leva strategica per il 2026 sarà però la flessibilità: adattare durata del soggiorno, formule di prenotazione e servizi aggiuntivi alle esigenze dei clienti, superando, quando possibile, i vincoli tradizionali di minimum stay. Questa capacità di modulare l’offerta ci permette di rispondere rapidamente alle alternative proposte dalle destinazioni internazionali, mantenendo il Mare Italia competitivo sia per qualità sia per convenienza».\r

Quanto agli investimenti per il futuro, Diana non ha dubbi: «Rimaniamo concentrati sul prodotto Mare Italia, senza aprire ad altre destinazioni: il nostro obiettivo è essere specialisti riconosciuti e punto di riferimento sul mercato nazionale. Dal lato dell’offerta, il catalogo passa dalle 94 strutture dell’estate 2025 a oltre 104 confermate per l’estate 2026, con ulteriori inserimenti in fase di definizione. Il nostro approccio mira a una crescita coerente con l’identità aziendale: ampliare le opzioni senza snaturare la qualità e la coerenza del prodotto, garantendo esperienze memorabili e un servizio distintivo».","post_title":"Massimo Diana, Ota Viaggi: «Inizio d'anno più lineare»","post_date":"2026-02-03T10:05:21+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1770113121000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506344","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Singapore Airlines lancerà nel giugno 2026 quattro voli settimanali non-stop tra Singapore e Riyadh: sulla rotta sarà impiegato un Airbus A350-900, configurato con 303 posti in due classi di cabina (40 in Business Class e 263 in Economy Class).\r

\r

Previa approvazione delle autorità competenti, il volo partirà da Singapore per Riyadh il martedì, il giovedì, il sabato e la domenica alle 18:20 (ora locale). Il volo di ritorno, partirà da Riyadh per Singapore negli stessi giorni alle 23:00 (ora locale).\r

\r

«Il nostro ritorno a Riyadh avviene in un momento di grande prosperità economica e di ambizioso sviluppo, che rendono questa città una delle più dinamiche del Medio Oriente - sottolinea Lee Lik Hsin, chief commercial officer del vettore -. Oltre a rappresentare una nuova destinazione, questo servizio ci consentirà potenzialmente di collaborare con i nostri partner per offrire ai passeggeri ulteriori opzioni di viaggio in tutta la regione».\r

\r

Riyadh sarà la seconda destinazione del Gruppo Sia in Arabia Saudita, a integrazione del servizio quattro volte settimanale di Scoot per Jeddah.","post_title":"Singapore Airlines aggiunge al network Riyadh, dal prossimo giugno","post_date":"2026-02-02T11:42:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1770032566000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506336","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Amo il Mondo presenta Amo Suite, la nuova piattaforma di preventivazione veloce progettata per ottimizzare il lavoro degli agenti di viaggio e rendere immediata la creazione di proposte personalizzate.\r

\r

Amo Suite nasce per offrire uno strumento digitale semplice, intuitivo e performante. Un sistema completo che permette di generare preventivi accurati in pochi minuti, integrando tutti i servizi necessari alla costruzione di un viaggio.\r

Un alleato delle adv\r

«Amo Suite è stata sviluppata per agevolare davvero il lavoro delle agenzie – dichiara Chiara Patanè, executive vice president di Uvet Viaggi -. Vogliamo offrire una piattaforma che unisca velocità, qualità e immediatezza, consentendo agli agenti di dedicare più tempo alla parte consulenziale e al rapporto con i clienti».\r

\r

I punti di forza di Amo Suite sono diversi: interfaccia semplice e intuitiva, accessibile direttamente dal sito di Amo il Mondo; preventivi completi e immediati, pronti per l’invio al cliente (tour di gruppo, voli, hotel, servizi, esperienze, noleggi auto); suggerimenti automatici in base alla destinazione; quotazioni e confronto tariffe tra fornitori, dmc, banche letti; nessuna installazione richiesta, tutto online; consulenza del reparto booking.\r

\r

","post_title":"Amo il Mondo in agenzia con la nuova Amo Suite","post_date":"2026-02-02T11:23:21+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1770031401000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506268","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Celebrity River Cruises raddoppierà la sua flotta, ordinando altre 10 navi oltre alle 10 già ordinate. La compagnia intende gestire 20 navi fluviali entro il 2031.\r

Celebrity debutterà nel settore delle crociere fluviali in Europa nel 2027 con due navi, la Celebrity Compass e la Celebrity Seeker. Altre tre arriveranno nel 2028 e Celebrity le ha già battezzate: Celebrity Wanderer, Celebrity Roamer e Celebrity Boundless.\r

Aperto il booking 2028\r

La compagnia ha aperto le prenotazioni per il 2028 annunciando l'aggiunta di 24 porti non inclusi negli itinerari fluviali del 2027. La stagione 2028 includerà itinerari sul Danubio inferiore e superiore e sul Reno, con speciali crociere dedicate alla stagione dei tulipani e ai mercatini di Natale. \r

\r

Proprio come le prime due navi, quelle appena annunciate ospiteranno 172 passeggeri e avranno un design ispirato alla classe di navi oceaniche Celebrity Edge. \r

\r

La presidente della Celebrity, Laura Hodges Bethge, ha sottolineato l'elevata domanda per le crociere fluviali, affermando che la stagione inaugurale ha registrato il tutto esaurito in meno di sei minuti. «Per soddisfare questa straordinaria domanda, siamo entusiasti di inaugurare le crociere del 2028 con l'80% di destinazioni europee in più, cinque navi e più di 160 itinerari» ha affermato in un intervento riportato da TravelWeekly.\r

\r

","post_title":"Celebrity River Cruises: nuovo ordine di dieci navi","post_date":"2026-02-02T10:27:17+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1770028037000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506250","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Astana aprirà a fine marzo i collegamenti tra Almaty e Shanghai, ampliando ulteriormente il network in Cina, che attualmente include voli per Pechino, Guangzhou, Sanya e Urumqi. \r

Le partenze da Almaty sono previste il martedì, giovedì e domenica, con decollo alle 19:10 e arrivo a Shanghai alle 04:25 del giorno successivo. Il volo di ritorno opererà il lunedì, mercoledì e venerdì, con partenza da Shanghai alle 05:40 e arrivo ad Almaty alle 10:15. Tutti gli orari sono locali.\r

\r

I voli saranno operati con gli Airbus A321Lr, con un tempo di percorrenza da Almaty a Shanghai di 6 ore e 15 minuti. La compagnia di bandiera del Kazakistan ha inaugurato i primi collegamenti verso la Cina più di 20 anni fa.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Air Astana da fine marzo sulla nuova rotta tra Almaty e Shanghai","post_date":"2026-02-02T09:15:59+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1770023759000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506262","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cambia la mappa dello shopping Tax Free in Italia e, con essa, il racconto dei flussi turistici ad alta capacità di spesa.\r

Dal 2019 a oggi il baricentro delle nazionalità protagoniste si è spostato: mentre americani e arabi hanno preso il posto di cinesi e russi, America Latina, Turchia e India sono oggi i nuovi osservati speciali. Insieme hanno più che triplicato la spesa Tax Free (+208% vs 2019), raddoppiando il proprio peso sul mercato dal 7% al 14%.\r

Il trend\r

Un trend che non appare congiunturale. Le previsioni di Lybra Tech per il primo quadrimestre 2026 confermano una domanda in rafforzamento, soprattutto da Brasile, Argentina, Turchia e India: mercati che pianificano viaggi articolati, multi-città e con una forte componente esperienziale e di shopping.\r

\r

Il blocco latinoamericano rappresenta oggi l’area più rilevante tra le nazionalità emergenti (8% del totale), con una crescita della spesa del +161% rispetto al 2019. Roma si conferma hub privilegiato, mentre il profilo di consumo evolve: meno ultra-high spender, più shopper aspirazionali, attenti non solo al lusso ma anche a brand premium, lifestyle e profumeria. Brasile, Messico e Argentina concentrano quasi l’80% dei volumi, con comportamenti d’acquisto e destinazioni differenti, ma un comune denominatore: tempi di permanenza medio-lunghi e viaggi spesso in famiglia.\r

\r

La Turchia firma la crescita più esplosiva (+428% vs 2019). Milano resta centrale, ma il canale outlet emerge come leva strategica, intercettando una quota crescente della spesa. Lo shopper turco spende di più, compra moda, calzature e orologi e mostra una polarizzazione generazionale che premia sia Gen Z sia over 59, con un ritorno deciso degli UHNWI.\r

\r

L’India completa il quadro: +164% di spesa rispetto al 2019, una clientela giovane, pianificatrice e fortemente orientata al lusso, con Milano e outlet come poli d’acquisto e Venezia come destinazione simbolica, prevalentemente in primavera con soggiorni medi di 3-4 notti.\r

\r

Sia il mercato indiano che quello turco mostrano una predilezione per Venezia, con Roma particolarmente forte a gennaio. Milano è composta da un target più eterogeneo, con mix equilibrato di coppie, famiglie e gruppi. Firenze è scelta per soggiorni più brevi e prevalentemente in viaggio con la famiglia, all’interno di itinerari multi-tappa.\r

\r

Per il sistema Italia – retail, ospitalità e territori – questi mercati non sono più una promessa, ma una traiettoria già in atto. Intercettarli significa leggere nuovi ritmi stagionali, nuovi comportamenti di consumo e nuove geografie del valore.\r

\r

(Enzo Scudieri)","post_title":"Tax Free Shopping: nuove geografie della spesa tra America Latina, Turchia e India","post_date":"2026-01-30T15:33:27+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["incoming","shopping-tourim"],"post_tag_name":["Incoming","shopping tourim"]},"sort":[1769787207000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506219","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_506222\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Isabella Candelori[/caption]\r

\r

«L’andamento dell’advance booking per la stagione in corso è complessivamente soddisfacente e conferma un trend di crescita solido». Il direttore commerciale trade del gruppo Nicolaus – Valtur, Isabella Candelori, commenta un inizio d’anno positivo.\r

\r

«Il dato più significativo riguarda senza dubbio l’Egitto, che registra una fortissima richiesta e si conferma come uno dei mercati a più alto tasso di crescita, trainato da un eccellente rapporto qualità-prezzo e da una domanda molto attiva già in fase di advance booking. Positivo anche il riscontro sulle destinazioni lungo raggio, in particolare Zanzibar, che continua a intercettare l’interesse di una clientela alla ricerca di esperienze più distintive e di prodotto di qualità».\r

\r

Sul fronte prezzi però, «Si registra per l'ennesimo anno un aumento significativo dei costi afferenti alla gestione delle strutture alberghiere. Negli ultimi due anni il flusso di prenotazione nei mesi di peak season è stata decisamente altalenante.; Come contromisura il tour operator ha cercato di calmierare il pricing su questa fase nevralgica di prenotazione anticipata, premiando il cliente finale che desidera pianificare le proprio vacanze anzitempo».\r

La strategia commerciale\r

«Il nostro approccio è trasversale e coerente su tutta la programmazione Italia ed estero: ciò che cambia non è la relazione commerciale, ma il pricing del prodotto, che viene costruito in modo puntuale sulla base delle caratteristiche della singola offerta e della pressione della domanda. Nel caso del Mare Italia, il pricing è particolarmente dinamico e reattivo al mercato. Parliamo di una tipologia di vacanza che si differenzia in modo sostanziale rispetto alle altre destinazioni balneari internazionali mediterranee. In primo luogo, non sempre prevede un pacchetto con volo incluso: questo elemento rende il prodotto più flessibile e, in molti casi, più adatto alle esigenze di una specifica tipologia di cliente. Ma la competitività non si gioca solo sul prezzo. La vacanza Mare Italia propone un’esperienza diversa, legata alla prossimità, all’autenticità dei territori, alla qualità dell’ospitalità e a un modello di soggiorno che risponde a esigenze specifiche del mercato italiano. È su questo valore esperienziale, unito a un pricing costruito sulla reale domanda, che si fonda la nostra politica di promozione del territorio e la nostra capacità di competere efficacemente con le destinazioni estere».\r

Le novità di prodotto\r

Per il 2026 il gruppo Nicolaus introduce alcune novità di prodotto, rafforzando ulteriormente la propria presenza nel Mare Italia. «Sul fronte Nicolaus Club - spiega Candelori -, la principale novità riguarda la Sicilia, con l’ingresso in programmazione di due nuove strutture in All Inclusive: il Nicolaus Club Eloro a Noto Marina, ideale sia per famiglie sia per coppie grazie alla posizione strategica tra mare e Sicilia barocca, e il Nicolaus Club Le Dune Beach a Mortelle, particolarmente adatto alle famiglie e apprezzabile anche per la vicinanza alle isole Eolie. Entrambi i prodotti saranno proposti con vestizione Nicolaus Club, assistenza dedicata e collegamenti aerei potenziati su Catania. Sempre per l’estate 2026, il gruppo rafforza l’offerta a marchio Valtur con l’ingresso del Valtur Sardegna Eos Costa Rei, un resort in una location iconica del Sud Sardegna, che avvia un percorso di valorizzazione verso un concept di vacanza contemporaneo e upscale. Nel complesso, le novità confermano una strategia orientata all’eccellenza, a progetti di lungo periodo e a un’offerta sempre più distintiva».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Candelori, Nicolaus-Valtur: «L'advance booking traina l'estate»","post_date":"2026-01-30T12:45:22+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1769777122000]}]}}