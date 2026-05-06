Lou Calen Eco Resort, la Provenza più autentica tra cultura, natura ed enogastronomia Una struttura nel cuore di Cotignac, borgo che ha ottenuto il titolo di “uno dei più bei villaggi di Francia”, 4 ettari di giardini e 36 camere, laboratori nella natura. Lou Calen è un eco resort in Provenza, uno spazio dove è possibile riconnettersi con la natura. Tra gli obiettivi, crescere sul mercato italiano, ma anche sul mercato canadese ed in generale su tutta l’Europa. Attualmente gli ospiti provengono principalmente da Francia, Usa, Regno Unito e Germania. «Puntiamo ad avere un supporto per la vendita negli Usa – spiega Aurore Chainet, marketing & sales director hotel LouCalen – ed anche ad un collaboratore sul Regno Unito. Intendiamo rafforzare la nostra partecipazione alle fiere di settore e ripensare al nostro sito web con un approccio B2B. Non solo, ma vogliamo sviluppare l’offerta per le famiglie, per adattarci meglio a questo target». Tra campi di lavanda, uliveti e vigneti, l’eco resort, che dista un’ora e mezza da Nizza, affascina per il contesto unico, da una parte la natura e dall’altra la cultura: Cotignac infatti attira moltissimi pellegrini grazie all’apparizione della Sacra Famiglia e ai tantissimi santuari della zona. Nella primavera del 2020, il ristorante Jardin Secret ha aperto le sue porte: una residenza storica costruita più di due secoli fa, immersa nel cuore di un uliveto. Nel marzo 2023 è stato premiato con la stella verde nella guida Michelin, che distingue i ristoranti che combinano eccellenza gastronomica e rispetto per l’ambiente. Nel luglio 2021, la tenuta Lou Calen ha inaugurato la zona Mico, segnando il ritorno degli alloggi all’interno dell’area. Questo nuovo spazio offre 12 stanze lussuose. Nel 2023 il complesso inaugura due nuove sedi abitative: il Trianon e la Villa Font Vieille, arricchendo l’offerta con 12 camere aggiuntive. Nel giugno 2024 viene aperto un secondo ristorante e il pastis bar “O’ Fadoli” sul Cours du village. E vengono aggiunte 10 nuove stanze nell’edificio storico di Lou Calen. «Cotignac è conosciuto come “il piccolo Saint Tropez dell’alto Vara” – aggiunge Chainet – grazie alle personalità famose che negli anni hanno frequentato la zona. La nostra struttura offre servizi a 5 stelle: negli anni il proprietario ha investito 40 milioni di euro per acquisire i terreni e ristrutturare. Vogliamo rafforzare la nostra presenza sul mercato italiano, per questo stiamo collaborando con i t.o. e lanceremo una pagina in italiano sul nostro sito web. Contemporaneamente potenzieremo ancora l’offerta con 10 nuove camere. Non solo, apriremo nuove aree eventi, ristruttureremo il nostro brewpub, creeremo uno stagno e svilupperemo il lato “retreat” di Lou Calen». Maria Carniglia Condividi

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«Le abitudini di viaggio sono cambiate, le dinamiche operative si sono adattate, ma non è cambiato il valore del Qatar come destinazione turistica. Tutte le esperienze e gli eventi chiave continuano a svolgersi con successo, caratterizzati dagli elementi centrali della nostra ospitalità: le eccellenti infrastrutture e il costante impegno verso gli ospiti e la loro sicurezza. Quando la crisi ha colpito e migliaia di visitatori si sono trovati bloccati in una situazione di incertezza, ci siamo presi cura di loro operando come un ecosistema turistico integrato. Visti di emergenza ottenuti in poche ore, soggiorni prolungati garantiti nonostante la complessità operativa e un centro di assistenza attivo 24/7 per fornire informazioni e supporto. Abbiamo così mostrato come l’ospitalità qatariota sia radicata nei valori più autentici di connessione umana, fiducia e cura».\r

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E poi uno sguardo al futuro: «L’investimento del Qatar nel turismo è un impegno a lungo termine: ricordiamo agli investitori che il contesto economico del paese è stabile. Nel corso di questa emergenza abbiamo dimostrato il nostro impegno e, ora, vogliamo plasmare il futuro del Qatar come destinazione turistica globale. - conclude Abdulaziz Ali Al-Mawlawi - È un percorso da costruire insieme. Non appena questa crisi sarà conclusa aspettiamo i viaggiatori e li accoglieremo con la nostra tradizionale ospitalità».\r

(Chiara Ambrosioni)\r

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[gallery ids=\"513381,513380,513377\"]","post_title":"Visit Qatar ringrazia il trade e guarda al futuro: «Piano di rilancio ponderato e coordinato»","post_date":"2026-05-06T10:15:33+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1778062533000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513350","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Semaforo verde per la \"Crociera della Musica, Arte e Cultura napoletana\" in programma dal 28 settembre al 5 ottobre a bordo di Msc World Europa. La 18ª edizione dell'appuntamento ormai storico coniuga viaggio, spettacolo e valorizzazione dell'identità partenopea.\r

Nata nel 2008 da un'idea di Francesco Spinosa e organizzata dall'associazione Più Napoli con la collaborazione di Scoop Travel, la crociera rappresenta un format unico nel suo genere, cresciuto anno dopo anno. Per una settimana Msc World Europa si trasformerà in un grande palcoscenico dedicato a Napoli, alla sua musica e al suo patrimonio culturale.\r

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Durante la navigazione si alterneranno concerti dal vivo, spettacoli serali, incontri culturali, momenti dedicati alla lingua napoletana, alla storia della città, alle tradizioni popolari e alla grande canzone partenopea. Un viaggio che unirà intrattenimento e contenuti, emozione e appartenenza.\r

Le novità\r

Tra le novità annunciate spicca \"Napoli on board\", nuovo format dedicato alla scoperta e alla valorizzazione dei giovani talenti della musica e della tradizione napoletana, con l'obiettivo di creare un ponte tra memoria e nuove generazioni.\r

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Nel percorso di crescita del progetto è inoltre prevista la presenza di un direttore artistico di alto profilo, figura chiamata a rafforzare ulteriormente la qualità culturale e la visione strategica della manifestazione, accompagnandone lo sviluppo nei prossimi anni. Tra gli obiettivi del prossimo triennio anche il potenziamento degli scambi culturali nei porti delle città del Mediterraneo toccate dalla Crociera della Musica, Arte e Cultura napoletana, attraverso collaborazioni con realtà locali, artisti, istituzioni e comunità territoriali, affinché ogni approdo diventi occasione di incontro tra Napoli e il mondo.\r

Luca Valentini, direttore commerciale Msc Crociere ha affermato: «La Crociera della Musica, Arte e Cultura napoletana è un progetto in cui Msc Crociere ha creduto fin dall'inizio. La nostra ammiraglia Msc World Europa è la cornice ideale per un evento capace di portare la cultura e l'identità di Napoli nel Mediterraneo».\r

La crociera è stata presentata a bordo della stessa ammiraglia di Msc Crociere nel corso di una conferenza stampa cui hanno partecipato il consigliere delegato del sindaco di Napoli per l'industria della musica e dell'audiovisivo Ferdinando Tozzi, Luca Valentini, l'ideatore dell'evento Francesco Spinosa, il direttore d'orchestra Carlo Morelli, il presidente della fondazione Roberto Murolo, Mario Coppeto e Mimmo Barra, responsabile dei rapporti istituzionali dell'agenzia Campania Turismo, che ha portato i saluti del presidente della Terza Commissione Turismo e Attività Produttive Giovanni Mensorio e dellassessore al Turismo e alla Promozione del Territorio, Vincenzo Maraio. Presente alla conferenza anche il sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone, che ha spiegato poi le ragioni del patrocinio: «La Città di Vietri sul Mare ha concesso il proprio patrocinio alla Crociera della Musica, Arte e Cultura napoletana, riconoscendone il valore culturale e identitario. La cittadina della Costiera Amalfitana sarà fra i protagonisti dell'edizione 2026 con le produzioni e le storie dei suoi straordinari artigiani della ceramica».","post_title":"Msc World Europa ospiterà la Crociera della Musica, Arte e Cultura napoletana","post_date":"2026-05-05T13:19:21+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1777987161000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513329","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Condor ha fatto il suo debutto da Venezia con l'apertura dei collegamenti per Francoforte: un nuovo tassello che si inserisce nella strategia di consolidamento della rete italiana, che punta a offrire capillarità e continuità.\r

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Oltre al nuovo collegamento, la compagnia aerea effettua tutto l’anno voli da Milano Malpensa, mentre sono riprese, con la programmazione estiva, le connessioni da Roma Fiumicino. Grazie a questa presenza strategica negli scali chiave del Paese, i viaggiatori italiani possono raggiungere con estrema facilità l'hub di Francoforte e da lì accedere all'ampio network globale di Condor, che spazia dal fascino intramontabile dei Caraibi all'energia di Bangkok, includendo le atmosfere messicane di Cancun.\r

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La programmazione verso il Nord America si conferma altrettanto ricca e capillare, garantendo connessioni fluide verso le principali porte d'accesso al Canada, come Toronto, Vancouver e Calgary, e raggiungendo persino Anchorage, in Alaska. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, il vettore assicura una copertura totale che unisce le grandi metropoli della East Coast, tra cui New York e Boston, ai panorami della West Coast, toccando San Francisco, Los Angeles, Seattle e Portland, fino ad arrivare a Las Vegas.\r

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«Continuiamo ad ampliare la nostra presenza in Italia, un mercato che riveste un ruolo chiave nei nostri piani di crescita. Con l’introduzione dei voli da Venezia, offriamo ai viaggiatori ancora più opzioni per raggiungere le principali destinazioni in tutto il mondo - ha dichiarato David Carlisle, vice president network planning & partnerships di Condor -. Il nostro obiettivo è rendere i viaggi a lungo raggio più comodi e piacevoli, combinando collegamenti efficienti via Francoforte con l’esperienza di volo di alta qualità offerta da Condor».\r

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«I tre voli giornalieri di Condor da Venezia rappresentano un passo significativo per lo sviluppo della connettività del nostro scalo e dell'intero territorio. I collegamenti verso l'hub della compagnia a Francoforte garantiscono un accesso diretto verso mercati europei ed intercontinentali, tra cui il Nord America, i Caraibi e l'Asia, traducendosi in un ulteriore rafforzamento dei flussi turistici e d'affari con la Germania ed il mondo» ha affermato Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation del Gruppo Save.\r

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Tutti i collegamenti a lungo raggio sono operati da Airbus A330neo, progettati per offrire un comfort d'eccellenza in tre classi di viaggio. La Business Class si distingue per i suoi esclusivi Prime Seat in prima fila, dotati di letti completamente reclinabili e monitor 4K da 24 pollici, mentre la Premium Economy garantisce circa 15 cm di spazio extra per le gambe.","post_title":"Condor operativa sulla Venezia-Francoforte: connessioni sull'ampio network lungo raggio","post_date":"2026-05-05T11:57:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1777982273000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513221","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal tour operator storico Utat ecco \"Estate a New York\" e \"Il Golden West\": tour esperienziali in piccoli gruppi, con accompagnatore specialista dall'Italia e volo incluso, per un'America autentica e fuori dai circuiti standard.\r

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Utat Viaggi rilancia per la stagione estiva 2026 la sua collezione USA con due prodotti di punta della linea Firmati Utat : Estate a New York (6 giorni / 4 notti, da € 2.289) e Il Golden West (14 giorni / 12 notti, da € 4.959). Due itinerari pensati per segmenti diversi della clientela, ma uniti dalla stessa filosofia: viaggio esperienziale, contenuti autentici e accompagnamento di alto profilo.\r

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Il valore distintivo dell'offerta sta nell'accompagnatore specialista che parte dall'Italia: si tratta del product manager della destinazione, figura che unisce conoscenza diretta dei territori e competenza commerciale. Il volo intercontinentale a/r è sempre incluso nella quota e i gruppi sono di piccole dimensioni (max 20 partecipanti), per garantire un rapporto autentico con i viaggiatori e tra i viaggiatori, oltre a fluidità nelle visite.\r

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ESTATE A NEW YORK è pensato anche per chi ha già visitato la Grande Mela. Accanto agli imperdibili (Statua della Libertà, Ellis Island, Central Park, Wall Street, Brooklyn Bridge), il programma include Hudson Yards e la High Line, Greenwich Village, DUMBO, Prospect Park e una giornata sorprendente nel Bronx - tra Yankee Stadium e la scalinata di Joker - con sosta a City Island, l'isola segreta dall'atmosfera New England. Partenze 11 agosto e 8 settembre 2026.\r

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IL GOLDEN WEST, riproposto a grande richiesta, è il classico West americano in versione completa: da Los Angeles a San Francisco attraverso Grand Canyon, Lake Powell, Horseshoe Bend, Antelope Canyon, Monument Valley (con Jeep tour e pranzo Navajo), Arches, Canyonlands, Bryce, Las Vegas, Death Valley, Yosemite e il 17-Mile Drive. Un plus che chi se ne intende apprezzerà: i doppi pernottamenti senza cambio hotel quotidiano nelle tappe chiave (Page, Moab, San Francisco) alleggeriscono un itinerario lungo e impegnativo, vero elemento di differenziazione rispetto ai competitor. Partenze 20 luglio, 10 agosto e 7 settembre 2026.\r

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A confermare la qualità del prodotto sono le recensioni dei clienti già rientrati, costantemente positive sull'accompagnamento, la cura organizzativa e l'autenticità dei percorsi.\r

Per le agenzie significa proporre un marchio storico, affidabile e ben costruito, con un cliente che torna.\r

","post_title":"Usa firmati Utat: due tour d'autore per l'estate 2026","post_date":"2026-05-05T09:00:32+00:00","category":["informazione-pr","tour_operator"],"category_name":["Informazione PR","Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1777971632000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513256","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_471055\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Anantara Palazzo Naiadi[/caption]\r

Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel e Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel entrano nella Travel + Leisure 500, la elezione annuale dei 500 migliori hotel al mondo stilata dalla rivista americana Travel + Leisure.\r

Ogni anno, i lettori di Travel + Leisure votano le loro destinazioni, strutture e esperienze preferite nell’ambito dei World’s Best Awards, e i risultati vengono utilizzati per stilare la T+L 500. L’inclusione di entrambe le proprietà Anantara presenti in Italia all’interno di questa selezione globale conferma il valore distintivo del brand, capace di coniugare patrimonio storico, contesto paesaggistico unico ed esperienze di valore all’interno di un’offerta di ospitalità di altissimo livello.\r

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Convento di Amalfi\r

Situato in un ex convento dei Cappuccini del XIII secolo, a picco sulla scogliera, il Convento di Amalfi Grand Hotel racchiude l'anima della Costiera Amalfitana grazie alla sua cornice spettacolare, all'architettura monastica ben conservata e a un raffinato senso di tranquillità. La proposta gastronomica d’eccellenza spazia da La Locanda della Canonica, dove gustare sapori mediterranei autentici, al ristorante fine dining Dei Cappuccini. L’esperienza si impreziosisce grazie all’Anantara Spa, che propone un’offerta benessere esclusiva con trattamenti ispirati alle tradizioni locali, ma anche alla cultura thailandese.\r

«Anantara è stata fondata sulla convinzione che i viaggi indimenticabili nascano da incontri significativi con la cultura locale e le bellezze naturali» ha affermato Giles Selves, senior vice president di Luxury Hotels, Minor Hotels Europe & Americas -. Il fatto che entrambe le nostre strutture italiane siano state inserite nella classifica T+L 500 conferma che stiamo mantenendo quella promessa e ci spinge a continuare a migliorare l’esperienza Anantara in Europa e oltre».\r

","post_title":"Anantara Convento di Amalfi e Anantara Palazzo Naiadi Rome in vetta alla classifica","post_date":"2026-05-04T14:04:55+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1777903495000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513210","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In occasione del passaggio del Giro d’Italia 2026 - con la tappa Imperia - Novi Ligure del 21 maggio e la tappa Alessandria - Verbania del 22 maggio - la provincia di Alessandria si trasforma in un grande palcoscenico diffuso, capace di unire sport, cultura e territorio in un unico racconto condiviso, per andare alla scoperta della città e del suo territorio, dove nascono le “imprese mondiali” del pedale: dai telai Maino alle fughe di Girardengo e Coppi. Da non perdere poi la visita al Museo \"AcdB” della bici di Alessandria; i musei di Novi Ligure ( i Campionissimi) e Casa Coppi a Castellanìa, un museo a cielo aperto, con graffiti, mausolei.\r

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Il 10 maggio Novi si prepara a festeggiare la 12ª tappa della corsa rosa con un ricco programma di musica, arte ed enogastronomia. Il percorso musicale proseguirà il 10 maggio ore 21 presso il Museo dei Campionissimi con il \"Concerto per un Campionissimo\". I Solisti dell'Orchestra Classica di Alessandria accompagneranno la voce narrante di Emanuele Arrigazzi e la partecipazione straordinaria di Faustino Coppi, che offrirà un ritratto intimo e umano di suo padre Fausto. \r

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Il 16 maggio, a Castellania-Coppi, una serata sarà dedicata a Fausto Coppi con un incontro fra parole e musica che vede al centro il libro “Fausto. Il mio Coppi” (Lab DFG editore) di Luciana Rota.\r

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Il 18 maggio ad Alessandria la pedalata “Quando il Grigio incontra il Rosa” unirà ciclismo e calcio. \r

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A Novi torna per il suo decimo anniversario \"Libri nel Giro\", progetto di promozione della lettura e della cultura della bicicletta curato dalla Biblioteca della Bicicletta Lucos Cozza e dall’Associazione Ti con Zero di Bracciano e organizzato da Fernanda Pessolano. \r

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Il 19 maggio ad Alessandria, presentazione del libro “Alfonsina e la strada” (Sellerio) di Simona Baldelli\r

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Il 20 Maggio ad Alessandria incontro con Marco Scarponi e la sua Fondazione e l’autrice Alessandra Giardini per la presentazione del libro “Michele Scarponi, profondo come una salita”. \r

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Nel pomeriggio del 21 maggio ad Alessandria si tiene l’incontro con il giornalista televisivo alessandrino Claudio Icardi, voce e racconto sportivo di Raisport, in un dialogo tra ciclismo, territorio e cultura.\r

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Venerdì 22 maggio. Nei giorni del passaggio del Giro ad Alessandria, “Aperto per Cultura” diventa “Aperto per il Giro”: il format diffuso promosso da ASCOM e Comune di Alessandria si trasforma in una due giorni (22-23 maggio) dedicata al ciclismo e alla passione per la bicicletta, in connessione con il passaggio del Giro a Novi Ligure e Alessandria.\r

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A Novi Ligure il Museo dei Campionissimi ( www.museodeicampionissimi.it ) aspetta il pubblico con il nuovo allestimento, una nuova sala conferenze e le mostre in corso tra cui la mostra delle Illusioni.","post_title":"Alessandria, un’ampia offerta di eventi dal 9 al 22 maggio per accogliere il Giro d’Italia","post_date":"2026-05-04T11:17:20+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1777893440000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513209","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'attesa svolta digitale è finalmente realtà: il Pass Interrail è disponibile in formato digitale e acquistabile su trenitalia.com, oltre che presso le biglietterie della società ferroviaria e le agenzie del network Trenitalia.\r

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Grazie all’integrazione dello standard Osdm (Open Sales and Distribution Model), l’esperienza di acquisto del Pass - che permette di viaggiare liberamente in 33 Paesi europei e oltre 30.000 destinazioni - è ora più fluida e immediata, sia per i viaggiatori sia per i partner del network distributivo. L’adozione dello standard Osdm, infatti, abilita una comunicazione strutturata tra le piattaforme di vendita dei diversi operatori ferroviari, garantendo una distribuzione più efficiente e una maggiore flessibilità commerciale sull'intera rete ferroviaria europea.\r

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Questo traguardo conferma la solida collaborazione tra le due organizzazioni. Trenitalia, infatti, ha incluso i treni Frecce, Intercity e Regionali nel network Interrail - previa eventuale prenotazione del posto per l’Alta Velocità direttamente nell’app mobile di Interrail - e sostiene il progetto anche attraverso l’offerta dedicata ai clienti stranieri del One Country Pass per l’Italia. L’implementazione della connettività Osdm segna l’evoluzione naturale di questa partnership, rafforzando l’infrastruttura digitale a supporto della mobilità ferroviaria e delle vendite internazionali.\r

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L'integrazione nel sistema di vendita Trenitalia semplifica anche la creazione di pacchetti e la promozione di viaggi ferroviari internazionali. Il miglioramento della connettività favorisce inoltre l'evoluzione costante dell'ecosistema dei Pass Interrail digitali, permettendo ai viaggiatori di scegliere e ricevere istantaneamente il Pass più adatto al proprio itinerario europeo, con la possibilità di pianificare e gestire i propri viaggi direttamente tramite l’app di Interrail “Rail Planner”.\r

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Sebbene la natura del Pass Interrail rimanga invariata, il rafforzamento dell'integrazione digitale ne accresce l'accessibilità e potenzia le opportunità di vendita all'interno dell'intero canale distributivo italiano e internazionale.\r

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«La connettività digitale è fondamentale per il futuro della vendita ferroviaria internazionale - ha dichiarato Ozlem Birkalan, chief brand and commercial officer di Interrail -. Questo traguardo raggiunto con Trenitalia rappresenta un enorme passo avanti verso un ecosistema ferroviario più integrato. Rafforzando le modalità di distribuzione e accesso ai nostri prodotti, aiutiamo un numero sempre maggiore di viaggiatori a scoprire la bellezza di esplorare l’Europa in treno».\r

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«La nostra collaborazione con Interrail rende l'Europa ancora più vicina e accessibile - ha sottolineato Francesco Cacciapuoti, direttore sales di Trenitalia -. Grazie alla nuova connettività digitale, acquistare un Pass su trenitalia.com diventa un gesto semplice e immediato. Il nostro obiettivo è restituire al viaggiatore la libertà di vivere un'esperienza autentica e profonda, trasformando il viaggio in treno da semplice spostamento a cuore pulsante di un'avventura senza confini».\r

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«Questo progetto si inserisce pienamente nel percorso strategico che Trenitalia sta portando avanti a livello europeo per rendere il viaggio in treno sempre più semplice e accessibile, anche oltre i confini nazionali - ha dichiarato Federica Santini, direttrice atrategie & traveler experience di Trenitalia -. L’integrazione digitale del Pass Interrail attraverso lo standard OSDM è un esempio concreto di come protocolli comuni possano tradursi in benefici tangibili per i passeggeri e per i Partner, semplificando l’interoperabilità e l’accesso ai servizi e rafforzando il ruolo del treno come pilastro della mobilità europea sostenibile».","post_title":"Interrail e Trenitalia: il pass per viaggiare in tutta Europa è finalmente digitale","post_date":"2026-05-04T10:18:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1777889905000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513166","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con un totale di 811.000 arrivi nel 2025, pari ad un incremento del +10%, il mercato Italia conferma il già ottimo trend di crescita verso la Polonia, superando ampiamente i livelli pre-pandemici del 2018 e 2019 (rispettivamente 601.000 e 582.000 visitatori).\r

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«Il mercato italiano continua a fornire risultati decisamente incoraggianti - ha sottolineato Barbara Minczewa, direttrice dell’Ente nazionale polacco per il turismo -. È il segnale di un interesse sempre in affermazione nei confronti di una destinazione capace di rinnovarsi e di proporre esperienze diversificate, in linea con le aspettative del viaggiatore contemporaneo e di una strategia promozionale efficace, che ha saputo valorizzare un’offerta turistica autentica, eterogenea e in costante evoluzione».\r

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Altro elemento degno di nota è quelle relativo alla spesa complessiva degli italiani che ha raggiunto, sempre nel 2025, i 462 milioni di euro, mentre i pernottamenti si attestano attorno ai 6 milioni, a dimostrazione di un interesse crescente verso soggiorni più strutturati e di una maggiore permanenza sul territorio.\r

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Accanto alle principali città d’arte – Cracovia, Varsavia, Danzica e Breslavia – aumenta l’interesse per località meno battute, come Poznan e Lublino, apprezzate per il loro dinamismo e per un’offerta culturale ricca ed evoluta.\r

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A sostenere questa crescita contribuisce anche la rete di collegamenti aerei tra Italia e Polonia, con le recenti aggiunte dei collegamenti Roma-Cracovia e Bologna-Varsavia operati da Lot.\r

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«Autenticità, natura e patrimonio culturale sono oggi i nostri principali punti di forza – conclude Barbara Minczewa – elementi che rendono la Polonia una meta sempre più apprezzata dal pubblico italiano ed è davvero incoraggiante vedere come l’Italia stia generando risultati così solidi e continui. Non parliamo solo di un aumento numerico, ma di un cambiamento qualitativo: oggi il viaggiatore italiano sceglie la Polonia per soggiorni più lunghi, per esperienze più diversificate e per scoprire non solo le grandi città, ma anche regioni, natura e itinerari meno conosciuti».","post_title":"Polonia: i flussi dall'Italia sono cresciuti a doppia cifra nel 2025","post_date":"2026-05-04T09:15:02+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1777886102000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513157","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Countdown al SeePort Hotel di Ancona per l'incontro con il trade organizzato dall'Ente nazionale croato per il turismo in programma martedì prossimo, 5 maggio.\r

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Esperienze autentiche, itinerari sostenibili e destinazioni emergenti tutte da scoprire sono alcuni degli aspetti che verranno messi in luce insieme alle novità della stagione 2026. Un viaggio che unisce tradizione e innovazione, che non smette mai di sorprendere.\r

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Una volta di più l'ente croato investe su una relazione fattiva con agenzie di viaggio e tour operator: «Questi eventi dedicati al trade italiano sono per noi estremamente strategici, perché rappresentano un’occasione preziosa per presentare personalmente la nostra destinazione - afferma la direttrice dell'ente in Italia, Viviana Vukelic -. Crediamo fortemente nell’importanza del contatto diretto: poter raccontare da vicino la Croazia, la regione di Zara e tutta la ricchezza della sua offerta turistica ci permette di trasmettere in modo autentico il valore del territorio.\r

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Allo stesso tempo, questi incontri sono fondamentali per fornire agli agenti di viaggio tutte le informazioni utili e gli strumenti necessari, affinché possano promuovere e vendere al meglio questo prodotto ai loro clienti».\r

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L'evento prevede un pranzo curato dall’executive chef Paolo Antinori, che proporrà un menù elaborato ad hoc, servito nell’elegante Bistrò panoramico dell'hotel.\r

L'andamento del 2026\r

In quadro globale complesso, questa prima parte dell'anno è cominciata comunque bene per la Croazia. «I messaggi di comunicazione sono stati definiti in linea con le attuali circostanze, ponendo in primo piano la sicurezza, la qualità e la varietà dell’offerta turistica. Il nostro obiettivo è di far percepire la Croazia in Italia come una destinazione sostenibile, moderna, accessibile e attraente in ogni stagione, adatta a diversi profili di viaggiatori».\r

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Durante il ponte di Pasqua, dal 3 al 6 aprile, la destinazione ha totalizzato «144.364 arrivi e 501.014 pernottamenti. I principali mercati di provenienza dei visitatori sono stati Germania, Italia, Slovenia, Austria e Slovacchia. Questi risultati confermano la Croazia come meta sicura e di qualità, apprezzata dai turisti europei per le sue bellezze naturali e culturali».\r

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Appuntamento quindi ad Ancona, il 5 maggio: a questo link tutte le informazioni e il form per registrarsi all'evento.\r

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