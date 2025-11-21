La corsa dell’Egitto sull’alta velocità: ecco i nuovi treni Velaro Porta il nome di Velaro il nuovo treno ad alta velocità realizzato da colosso tecnologico tedesco Siemens per l’Egitto: il convoglio, appositamente adattato per resistere alle difficili condizioni climatiche del paese, è stato presentato in occasione del TransMea 2025, la principale fiera della regione dedicata ai trasporti e alla logistica in Medio Oriente e Africa. I treni – secondo quanto riferisce TravelMole, sono 41 quelli in consegna – raggiungeranno una velocità massima di 250 km/h e potranno ospitare fino a 489 passeggeri. In parallelo, nei giorni scorsi, il treno regionale Desiro HC ha completato la sua prima corsa sui binari di nuova costruzione a ovest del Cairo. Il progetto ferroviario ad alta velocità egiziano, con le sue tre linee, si estenderà per oltre 2.000 chilometri: una volta ultimato collegherà tutte le principali città e raggiungerà quasi il 90% della popolazione e sarà la sesta rete ad alta velocità più grande al mondo. Attualmente completata per oltre il 65%, la prima fase della linea ferroviaria ad alta velocità da Ain Sokhna a Marsa Matrouh dovrebbe entrare in funzione nel 2027 e includerà 21 stazioni. Il treno regionale Desiro High-Capacity è un elemento chiave della nuova rete ferroviaria ad alta velocità egiziana, con 94 treni destinati a fornire un trasporto regionale efficiente e confortevole. Appositamente adattato al clima egiziano, ogni treno offre fino a 849 posti passeggeri ed è dotato di aria condizionata. Con una velocità massima di 160 km/h, la flotta Desiro HC svolgerà un ruolo fondamentale nel collegare le città lungo la Green Line che attraverso 660 km unisce Il Cairo ad Ain Sokhna, Alessandria e Marsa Matrouh ed è già stata definita come il “Canale di Suez su rotaia”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502143 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nel 2028, Abercrombie & Kent aggiungerà una nave gemella alla Nile Seray, che debutterà sul fiume Nilo alla fine del 2026. Il nome della nave sarà rivelato nei prossimi mesi. Come la Seray, la nave gemella potrà ospitare 64 passeggeri in 32 suite con finestre a tutta altezza. Due suite avranno balconi privati ​​con piscine termali all'aperto. La nave, come riporta Travel Weekly, avrà due ristoranti, una spa con due sale trattamenti, una palestra, una piscina sul ponte superiore e un bar all'aperto. Egittologi accompagneranno ogni escursione. Destinazione Egitto «Questa seconda nave rappresenta la nostra assoluta fiducia nel fascino duraturo dell'Egitto e il nostro impegno a stabilire nuovi standard nelle crociere sul Nilo - ha dichiarato Cristina Levis, ceo di A&K Travel Group -. Avere due navi gemelle di questo calibro ci consente di offrire a un numero ancora maggiore di viaggiatori le esperienze eccezionali che caratterizzano la presenza di A&K in Egitto dal 1977». Amr Badr, vicepresidente senior di A&K per l'Egitto e il Medio Oriente, ha aggiunto che l'Egitto sta vivendo una rinascita del turismo di lusso. «Queste nuove navi non rappresentano solo un ampliamento della nostra flotta, ma anche un rafforzamento del nostro impegno nei confronti dell'Egitto e del suo popolo - ha affermato Badr -. Collaborare con il cantiere navale The Arab Contractors e con il ministero del turismo dimostra la nostra fiducia nell'artigianato egiziano e il nostro impegno nel sostenere l'economia locale". [post_title] => Abercrombie & Kent: «In Egitto la rinascita del turismo di lusso» [post_date] => 2025-11-21T14:05:40+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763733940000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502182 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Bmt Innovation. E’ questo il claim della 29esima edizione della Borsa mediterranea del turismo in programma a Napoli, presso la Mostra d’Oltremare di Napoli, dal 12 al 14 marzo 2026. “Innovation” sarà un tema guida per guardare al futuro, ma con un occhio al passato della borsa che quasi trenta anni fa per prima ha dato il via alla felice stagione delle fiere targate Progecta, l’azienda amministrata da Angioletto de Negri che ha fatto di Napoli e della storica sede della Mostra d’Oltremare uno dei principali poli fieristici italiani. Intelligenza artificiale L’Intelligenza artificiale non è più ormai soltanto un tema di discussione e confronto ma la realtà con cui il anche mondo del turismo sta cominciando a dialogare. Per fare il punto sullo stato dell’arte, Bmt 2026 ospiterà la sezione “Bmt Innovation” con la presenza delle aziende che si occupano dello sviluppo tecnologico di sistemi di programmazione, acquisti e valutazione di prodotto e servizi. Con loro e grazie alla presenza di alcuni dei principali opinion leaders del sistema, si svilupperà il dibattito per comprendere le nuove rotte del turismo o, meglio, dei turismi. Quello dell’intelligenza artificiale e della digitalizzazione delle imprese è un tema particolarmente sensibile per le imprese campane che, secondo i dati 2024 dell’osservatorio Mecspe, utilizzano già l’AI nei propri processi produttivi in misura di 1 imprenditore su 4 mentre più di 6 imprenditori su 10 cercano di comprendere come implementare questa nuova tecnologia. Si tratta di dati considerevolmente più alti di quelli nazionali che confermano la spiccata volontà di innovazione presente in Campania e nel sud Italia, lo stesso territorio che, per definizione del Governo, traina lo sviluppo del Paese Italia. Conto alla rovescia per l'America's Cup Altro tema dominante dell’appuntamento di primavera con i protagonisti italiani e internazionali del turismo sarà l’America’s Cup, l’appuntamento sportivo più atteso a Napoli nei prossimi anni e anche quello a cui sarà legato l’ulteriore atteso balzo dei numeri del turismo in Campania. In programma workshop dedicati e momenti di confronto con istituzioni, circoli nautici e organizzazione dell’evento. Anche in ottica America’s Cup, dopo il battesimo nell’edizione 2025, nella prossima edizione di BMT tornerà l’area Napoli Luxury Destination, realizzata con la collaborazione di Napoli Convention Bureau per mettere in vetrina la rinnovata offerta “up level” del territorio che nei prossimi mesi sarà ampliata da nuovi hotel del segmento lusso che saranno inaugurati in edifici storici e di prestigio sotto le insegne di Marriott W, Radisson e Rocco Forte. Aree tematiche Riaffermando l’intenzione di essere una borsa per definizione e per saldare ulteriormente il rapporto con tour operator e distribuzione turistica, Bmt sarà un contenitore rinnovato nella sua proposta, attenta alle evoluzioni del mercato. Ecco, quindi, a marzo 2026 le aree tematiche dedicate alle Terme, al Turismo di prossimità, alle attività immobiliari legate al turismo, alla crocieristica. Come accade da quasi trenta anni alla Mostra d’Oltremare, nel programma Bmt sono confermati i classici workshop di prodotto riservati all’incontro fra l’offerta italiana e la domanda internazionale rappresentata da buyers provenienti da tutto il mondo. Premio Mediterraneo e la grande festa Innovation, quindi, sarà ili tema caratterizzante di Bmt 2026 senza dimenticare però quanto si è già fatto e raccolto nel corso di circa trent'anni di manifestazione. Torna uno dei momenti che in passato erano stati particolarmente apprezzati da visitatori ed ospiti: la grande festa Bmt, prevista per la serata di venerdì 13 marzo 2026 Torna anche il Premio Mediterraneo, storico riconoscimento della Bmt, che quest’anno sarà assegnato alle aziende che nel passaggio da un secolo all’altro hanno voluto far parte della storia della Borsa mediterranea del turismo. [post_title] => Bmt va verso l'innovazione dall'Intelligenza artificiale all'America'sCup [post_date] => 2025-11-21T13:09:27+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763730567000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502180 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Porta il nome di Velaro il nuovo treno ad alta velocità realizzato da colosso tecnologico tedesco Siemens per l'Egitto: il convoglio, appositamente adattato per resistere alle difficili condizioni climatiche del paese, è stato presentato in occasione del TransMea 2025, la principale fiera della regione dedicata ai trasporti e alla logistica in Medio Oriente e Africa. I treni - secondo quanto riferisce TravelMole, sono 41 quelli in consegna - raggiungeranno una velocità massima di 250 km/h e potranno ospitare fino a 489 passeggeri. In parallelo, nei giorni scorsi, il treno regionale Desiro HC ha completato la sua prima corsa sui binari di nuova costruzione a ovest del Cairo. Il progetto ferroviario ad alta velocità egiziano, con le sue tre linee, si estenderà per oltre 2.000 chilometri: una volta ultimato collegherà tutte le principali città e raggiungerà quasi il 90% della popolazione e sarà la sesta rete ad alta velocità più grande al mondo. Attualmente completata per oltre il 65%, la prima fase della linea ferroviaria ad alta velocità da Ain Sokhna a Marsa Matrouh dovrebbe entrare in funzione nel 2027 e includerà 21 stazioni. Il treno regionale Desiro High-Capacity è un elemento chiave della nuova rete ferroviaria ad alta velocità egiziana, con 94 treni destinati a fornire un trasporto regionale efficiente e confortevole. Appositamente adattato al clima egiziano, ogni treno offre fino a 849 posti passeggeri ed è dotato di aria condizionata. Con una velocità massima di 160 km/h, la flotta Desiro HC svolgerà un ruolo fondamentale nel collegare le città lungo la Green Line che attraverso 660 km unisce Il Cairo ad Ain Sokhna, Alessandria e Marsa Matrouh ed è già stata definita come il “Canale di Suez su rotaia”. [post_title] => La corsa dell'Egitto sull'alta velocità: ecco i nuovi treni Velaro [post_date] => 2025-11-21T13:03:24+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763730204000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502147 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A venticinque anni dalla sua fondazione, l'alleanza SkyTeam ha celebrato il suo anniversario a Parigi svelando due importanti assi strategici: l'ampliamento del network di lounge, con una new entry a Francoforte nel 2026, e l'accelerazione delle sue partnership aeree-ferroviarie in Europa con Eurostar e Trenitalia. Creata nel 2000 attorno ad Air France, Delta Air Lines, Aeromexico e Korean Air, l'alleanza riunisce oggi quasi venti compagnie aeree e serve più di 1.000 destinazioni in oltre 170 paesi, con un traffico di diverse centinaia di milioni di passeggeri all'anno. "Negli ultimi 25 anni, SkyTeam si è contraddistinta per la collaborazione e la nostra visione di diventare l'alleanza aerea più integrata al mondo - ha dichiarato Patrick Roux, ceo di SkyTeam in occasione della serata di festa a Parigi -. Questo anniversario è l'occasione per celebrare le persone e le organizzazioni che hanno plasmato il nostro percorso: le nostre compagnie aeree, i nostri partner industriali e i nostri team. Mentre riflettiamo sui nostri successi e guardiamo al futuro, una cosa rimane costante: il nostro impegno nei confronti dei viaggiatori. La più grande forza di SkyTeam è il potere della collaborazione, e continueremo ad attingervi per offrire esperienze sempre migliori ai nostri clienti nel prossimo capitolo". SkyTeam pone ora l'innovazione digitale al centro della propria strategia, con investimenti mirati in tecnologie condivise tra le compagnie membri. L'obiettivo: appianare le difficoltà di un percorso passeggeri sempre più multimodale, in cui gli itinerari combinano diverse compagnie, se non addirittura diversi mezzi di trasporto. Sin dalla sua creazione, l'alleanza ha adottato lo slogan “Caring more about you”, con una forte focus sull'esperienza in aeroporto: lounge, coincidenze più fluide, servizi prioritari e armonizzazione degli standard a terra. L'alleanza conta oggi su oltre 750 lounge accessibili ai propri clienti idonei (SkyTeam Elite Plus, passeggeri premium, ecc.), tra cui diverse lounge SkyTeam a Dubai, Santiago, Sydney e Vancouver. In questo ambito rientra la nuova apertura prevista per aprile 2026 della lounge brandizzata SkyTeam all'aeroporto di Francoforte, nel nuovo Terminal 3, che sarà gestita da Global Lounge Network: con una superficie di 550 m², la lounge sarà situata al quarto piano nel mezzanino, nella zona internazionale non Schengen e offrirà un design moderno ispirato alla natura e servizi di alta gamma: vista panoramica sulle piste, docce, Wi-Fi ad alta velocità, cabine telefoniche insonorizzate, area relax e zona Vip. La lounge accoglierà i passeggeri - dotati di status idoneo - che viaggiano su voli operati da China Airlines, China Eastern Airlines, Delta Air Lines, Korean Air, Middle East Airlines, Saudia Airlines e Vietnam Airlines. Per Francoforte, uno dei principali hub della Star Alliance e storico hub della Lufthansa, questa apertura rafforza la visibilità di SkyTeam in un mercato europeo chiave, a complemento di altri hub SkyTeam come Parigi-CDG, Amsterdam-Schiphol, Roma-Fiumicino o Madrid-Barajas. Il connubio aereo+treno Inoltre, è stato avviato il test di Air Europa con Trenitalia (proof of concept, Poc) per consentire a un passeggero di prenotare in un'unica soluzione un viaggio che combini un volo e un tratto ferroviario, di pagare in un unico flusso e di beneficiare di un trattamento coerente dei propri punti fedeltà. Questo Poc deve ora passare alla fase di produzione, con un lancio commerciale previsto nel 2026. SkyTeam sta già studiando l'estensione di questa soluzione ad altre compagnie, per proporre itinerari che combinano hub aeroportuali (ad esempio Madrid, Roma, Parigi) e grandi stazioni ferroviarie europee, pur rimanendo sotto l'egida dell'alleanza. [post_title] => SkyTeam compie 25 anni: focus su lounge premium e intese aereo+treno [post_date] => 2025-11-21T11:53:30+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763726010000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502127 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Spicca la performance della Basilicata nel quadro sempre più allargato del turismo delle radici, "con una crescita straordinaria nel triennio 2022-2024". I numeri che certificano il trend positivo arrivano dalla quarta edizione di Roots In, la Borsa Internazionale del turismo delle origini, che si è svolta a Matera, da uno studio Data Appeal ed Enit: il fenomeno è in forte espansione: le presenze digitali dai sei principali mercati extra-europei sono aumentate del 76,1%, passando da 3.859 nel 2022 a 6.796 nel 2024, con un picco nel 2023 che ha registrato un'esplosione dell'interesse online del 70,4%". In particolare - secondo quanto reso noto dal'Apt Basilicata ripreso dall'Ansa - "ancora più significativa la crescita degli arrivi fisici che, in tutti i mercati analizzati, supera quella digitale con divari compresi tra 17 e 60 punti percentuali, testimoniando un forte effetto passaparola e una conversione straordinaria della domanda turistica". Gli Stati Uniti "si confermano il principale mercato estero con oltre 33.000 arrivi e 61.000 presenze nel 2024, registrando una crescita del 47% rispetto al 2022 e un sentiment in costante miglioramento, passato da 88,5 a 91,7 punti. Ma sono Argentina e Brasile a mostrare le performance più incisive: l'Argentina cresce del 186% negli arrivi fisici e del 126,2% nelle presenze digitali, mentre il Brasile registra rispettivamente +181% e +157,7%. Anche Australia e Canada confermano trend eccezionali con crescite fisiche del 166% e 60%, superiori a quelle digitali. Interessante il caso del Messico che, pur rappresentando un mercato di nicchia con 123 presenze digitali nel 2024, raggiunge il sentiment più alto tra tutti i Paesi analizzati con 93,5 punti. Sul fronte europeo, l'analisi dei quattro principali mercati - Francia, Germania, Regno Unito e Svizzera - mostra una crescita complessiva delle presenze digitali del 13,2% nel triennio. La Francia si conferma primo mercato europeo con circa 37.400 arrivi nel 2024 (+47% sul 2022) e 72.900 presenze (+60%), seguita dalla Germania con 19.000 arrivi e dal Regno Unito con 15.800 arrivi". I dati confermano che la Basilicata sta consolidando la propria attrattività presso i mercati del Turismo delle Radici, rafforzando al contempo la qualità percepita dell'esperienza complessiva anche presso i visitatori europei". [post_title] => Basilicata: performance da protagonista tra i mercati del turismo delle radici [post_date] => 2025-11-21T10:59:45+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763722785000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502055 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Gruppo Lufthansa ha formalmente espresso il proprio interesse all'acquisizione di una quota in Tap Air Portugal. Lo svela con una nota lo stesso colosso tedesco, spiegando di aver inviato una lettera a Parpública, la holding statale portoghese, entro i termini previsti: la scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse è infatti fissata per il prossimo 22 novembre. Si riaccende così la corsa sul vettore portoghese, che vede già impegnati Air France-Klm e il gruppo Iag. A luglio il governo portoghese ha rilanciato la privatizzazione della compagnia, a lungo rinviata, mettendo in vendita una quota del 44,9% a un vettorein grado di aumentare le dimensioni e la competitività dell'azienda, con un ulteriore 5% destinato ai dipendenti della stessa Tap. Oltre all'acquisizione iniziale di una quota di minoranza, l'obiettivo del processo è quello di stabilire una partnership a lungo termine tra il Gruppo Lufthansa e TAP Air Portugal al fine di garantire il futuro successo di Tap come compagnia aerea nazionale portoghese. Processo di privatizzazione «Il Gruppo Lufthansa accoglie con favore il processo di privatizzazione avviato dal governo portoghese - ha dichiarato Carsten Spohr, presidente del cda e ceo di Deutsche Lufthansa -. Il nostro obiettivo è rafforzare la connettività globale del Portogallo, preservare l'identità portoghese di Tap e garantire la crescita sostenibile della compagnia aerea. Tap Air Portugal riveste una grande importanza strategica per l'industria aeronautica europea. In qualità di partner di lunga data della Star Alliance e grazie ai nostri ingenti investimenti in Portogallo, continuiamo a considerare il Gruppo Lufthansa il miglior partner per Tap e per il Portogallo». Il gruppo tedesco è attivo in Portogallo da oltre 70 anni e le sue compagnie aeree offrono attualmente più di 280 voli settimanali da e per il paese lusitano. L'azienda impiega oltre 400 lavoratori e, con la costruzione di un nuovo sito Lufthansa Technik per la riparazione di parti di motori e componenti aeronautici a Santa Maria da Feira, vicino a Porto, questo numero è destinato a salire a 1.000 entro il 2030. [post_title] => Lufthansa muove su Tap con l'invio della manifestazione di interesse [post_date] => 2025-11-20T12:21:15+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763641275000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502033 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => eDreams ha subito un crollo in Borsa di oltre il 41%. Azzerando i guadagni accumulati negli ultimi tre anni. Il crollo è avvenuto dopo che l'azienda ha presentato solidi risultati semestrali, accompagnati da un netto taglio delle previsioni economiche. Cosa che ha fatto scattare l'allarme sul mercato mercoledì. La società ha annunciato martedì, dopo la chiusura del mercato, di aver guadagnato 31,5 milioni di euro nel primo semestre fiscale, una cifra significativamente superiore a quella dell'anno precedente. Ha inoltre annunciato che l'Ebitda rettificato è raddoppiato, raggiungendo i 98 milioni di euro, e che il suo programma di abbonamento Prime conta ora 7,7 milioni di utenti. Tuttavia, questi dati positivi sono stati oscurati dalla revisione del piano strategico, che riduce le previsioni di Ebitda per quest'anno a 155 milioni di euro, ben al di sotto dell'obiettivo precedente. Impatto L'impatto sul mercato azionario si è fatto sentire rapidamente. Il volume degli scambi è aumentato di 37 volte rispetto alla media recente e i cali, iniziati intorno al 25%, si sono ampliati fino al 41,27% alla chiusura. Con questo calo, il prezzo delle azioni è tornato ai livelli di fine 2022, interrompendo la ripresa ottenuta negli ultimi anni grazie allo slancio del modello Prime. Prima di questa sessione, eDreams aveva già accumulato un calo di quasi il 20% da inizio anno, incluso un calo del 9% martedì. Il forte calo colpisce anche i suoi principali azionisti, tra cui il fondo Permira, che controlla circa il 20% del capitale, oltre a Bybrook Capital, UBS e Goldman Sachs. L'azienda ha spiegato che questi cambiamenti fanno parte di un cambiamento strategico che prevede maggiori investimenti in nuovi prodotti, espansione internazionale e miglioramenti della piattaforma, tra cui la trasformazione del modello Prime. Prevede inoltre di rafforzare l'uso dell'intelligenza artificiale e di aggiungere i viaggi in treno alla propria offerta. Secondo i suoi calcoli, questo sforzo avrà un impatto a breve termine, ma dovrebbe stimolare la crescita a partire dal 2028, con l'obiettivo di raggiungere 13 milioni di abbonati entro il 2030. [post_title] => eDreams fa un tonfo in Borsa con una contrazione di oltre il 41% [post_date] => 2025-11-20T10:55:09+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763636109000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501938 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Conto alla rovescia per il taglio del nastro della nuova stazione della metro Linea 1 all'aeroporto di Napoli Capodichino: una volta terminati i lavori - la previsione è per il 2026 - lo scalo sarà collegato con il centro città in soli 9 minuti. Non solo: Napoli sarà tra le poche città al mondo ad avere una linea metropolitana che collegherà direttamente i tre grandi poli della mobilità cittadina: porto, aeroporto e rete ferroviaria, inclusa l’alta velocità. L'apertura a Capodichino è parte integrante del progetto di prolungamento della Linea 1 che già oggi si estende per oltre 20 chilometri con 20 stazioni. Si chiude così il cerchio: dopo la “porta dell’acqua” (stazione Municipio) e quella del ferro (Garibaldi), arriva la “porta dell’aria”. Un sistema integrato porto-aeroporto-centro storico su un unico tracciato metropolitano. «Sono pochissime le città al mondo con una rete simile» ha detto l’assessora comunale Chiara Marciani, presente al sopralluogo. È un tassello che completa un mosaico iniziato dieci anni fa. Il progetto vale 130 milioni di euro, con i lavori iniziati il 5 maggio 2015». Sono attualmente in corso i lavori di completamento dell’atrio, con infissi in vetro e rivestimenti metallici e si procede inoltre al montaggio degli 8 ascensori panoramici centrali che conducono fino alle banchine, progettati su misura per resistere a terremoti di forte intensità. Il progetto architettonico della stazione Capodichino, firmato da Ivan Harbour dello Studio Rshp di Londra e realizzato da Webuild in consorzio con Moccia Irme, si ispira al pozzo di San Patrizio di Orvieto, una delle opere più affascinanti del Rinascimento italiano, che raggiunge la profondità di 54 metri. La stazione Capodichino presenta un unico ambiente aperto, circolare, con un diametro interno di circa 33 metri e una profondità di circa 50 metri, servito da otto ascensori centrali e quattro scale elicoidali che si snodano lungo le pareti fino all’atrio che è a livello strada. [gallery ids="501947,501948,501950"] [post_title] => Aeroporto di Napoli verso l'apertura della nuova stazione della metro Linea 1 [post_date] => 2025-11-19T11:39:04+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763552344000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501910 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sun Siyam si prepara alle feste di Natale e Capodanno con un ricco programma di eventi. Per chi è legato alle tradizioni, anche alle Maldive sarà possibile vivere l’atmosfera dei giorni di festa mentre chi ha voluto lasciarsi alle spalle il freddo potrà approfittare di sole, mare e relax o dedicarsi a una delle tante attività proposte. Per questo speciale periodo dell’anno, ogni resort ha ideato un proprio programma per arricchire il soggiorno degli ospiti coinvolgendoli in prima persona. Come da tradizione, in tutti i resort non mancherà Babbo Natale che arriverà sulla spiaggia per distribuire doni e dolci ai bambini. I programmi speciali ReelWorld è il tema di Siyam World - Lifestyle Collection, il resort più iconico della collezione, che si trasforma in un set cinematografico a cielo aperto, dove fantasia, acrobazie, comicità e magia si uniscono in un’esperienza spettacolare. I quattro mondi leggendari di Harry Potter, Mission Impossible, Pirati dei Caraibi e Austin Powers propongono attività dall’alba al tramonto per una vacanza da film, dove gli ospiti sono i protagonisti. Dalla scuola di magia agli spettacoli acrobatici, alle corse a ostacoli; dalla caccia al tesoro alle avventure acquatiche dei pirati, agli spettacoli teatrali, il programma è ampio. Inoltre, competizioni sportive di gruppo e gare, come la corsa di 3 chilometri tra i sentieri nella folta vegetazione dell’isola: al vincitore un soggiorno di 5 notti per due persone nel 2026, con trasferimento in idrovolante incluso e trattamento Wow! Inclusive, il più completo di Siyam World. Glamourous è, invece, il leit motiv che ha ispirato Sun Siyam Iru Fushi - Luxury Collection per le festività, unendo intrattenimento, alta cucina ed esperienze per tutta la famiglia per culminare nel conto alla rovescia di Capodanno, con fuochi d’artificio sul mare delle Maldive. Tra gli eventi più attesi la presentazione dei vini di annate prestigiose invecchiati a 30 metri sotto la superficie dell’oceano Indiano, che saranno degustati il 23 dicembre. E glamourous sarebbe anche vincere un altro soggiorno al Sun Siyam Iru Fushi, in palio per coloro che proveranno alcune delle tante attività proposte dal resort, come un trattamento per due nell’esclusiva The Spa by Thalgo o un Cinema by Moonlight con proiezione privata sulla spiaggia. Al Sun Siyam Olhuveli - Lifestyle Collection, gli ospiti vengono trasportati nel mondo di Mystival, celebrazione caleidoscopica di musica, fantasia e creatività. A guidare i festeggiamenti sarà il duo elettronico francese Dj Trinix, noto per i brani che fondono diversi generi musicali insieme all'artista pop di origine italiana Matilde G, che illuminerà il palco con la sua voce. Su tutte e tre le isole di Sun Siyam Olhuveli, Main, Dream e Romance, non mancheranno installazioni artistiche, esperienze culinarie e serate di gala a tema, culminando in un conto alla rovescia di Capodanno sotto le stelle. Sun Siyam Vilu Reef - Privé Collection ospiterà Ocean Odyssey, un’esperienza che combina intrattenimento ad alta energia e avventure ispirate all’oceano. Il calendario delle festività del resort include spettacoli di danza Fire & Led, performance di danza del ventre, lotterie e promozioni speciali alla spa. Gli amanti dell’avventura possono partecipare a Double Action Safaris per ammirare squali balena e mante, o vivere l’emozione di un giro in Jet Car attraverso la laguna, mentre i bambini si divertono con laboratori creativi e altre attività. A Sun Siyam Iru Veli - Privé Collection si svolge Eden Reimaginate: l’isola si trasforma in un rifugio di equilibrio e rinascita in cui le radici autentiche si fondono con l’espressione contemporanea, creando un’atmosfera vibrante, immersiva e reinterpretata in chiave moderna. Artisti e dj di ogni angolo del mondo si esibiranno creando atmosfere in linea con il resort: tutti insieme si esibiranno per salutare il nuovo anno per un finale di grande impatto visivo e musicale. Nelle agenzie di viaggio italiane Sun Siyam Iru Veli - Privé Collection viene proposto in esclusiva da Idee per Viaggiare. [post_title] => Sun Siyam si prepara al Natale: ecco le iniziative in programma [post_date] => 2025-11-19T10:39:02+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763548742000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "la corsa dellegitto sullalta velocita ecco i nuovi treni velaro" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":62,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":819,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502143","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nel 2028, Abercrombie & Kent aggiungerà una nave gemella alla Nile Seray, che debutterà sul fiume Nilo alla fine del 2026. Il nome della nave sarà rivelato nei prossimi mesi. Come la Seray, la nave gemella potrà ospitare 64 passeggeri in 32 suite con finestre a tutta altezza. Due suite avranno balconi privati ​​con piscine termali all'aperto. \r

La nave, come riporta Travel Weekly, avrà due ristoranti, una spa con due sale trattamenti, una palestra, una piscina sul ponte superiore e un bar all'aperto. Egittologi accompagneranno ogni escursione. \r

Destinazione Egitto\r

«Questa seconda nave rappresenta la nostra assoluta fiducia nel fascino duraturo dell'Egitto e il nostro impegno a stabilire nuovi standard nelle crociere sul Nilo - ha dichiarato Cristina Levis, ceo di A&K Travel Group -. Avere due navi gemelle di questo calibro ci consente di offrire a un numero ancora maggiore di viaggiatori le esperienze eccezionali che caratterizzano la presenza di A&K in Egitto dal 1977».\r

\r

Amr Badr, vicepresidente senior di A&K per l'Egitto e il Medio Oriente, ha aggiunto che l'Egitto sta vivendo una rinascita del turismo di lusso. «Queste nuove navi non rappresentano solo un ampliamento della nostra flotta, ma anche un rafforzamento del nostro impegno nei confronti dell'Egitto e del suo popolo - ha affermato Badr -. Collaborare con il cantiere navale The Arab Contractors e con il ministero del turismo dimostra la nostra fiducia nell'artigianato egiziano e il nostro impegno nel sostenere l'economia locale\".","post_title":"Abercrombie & Kent: «In Egitto la rinascita del turismo di lusso»","post_date":"2025-11-21T14:05:40+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1763733940000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502182","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bmt Innovation. E’ questo il claim della 29esima edizione della Borsa mediterranea del turismo in programma a Napoli, presso la Mostra d’Oltremare di Napoli, dal 12 al 14 marzo 2026.\r

\r

“Innovation” sarà un tema guida per guardare al futuro, ma con un occhio al passato della borsa che quasi trenta anni fa per prima ha dato il via alla felice stagione delle fiere targate Progecta, l’azienda amministrata da Angioletto de Negri che ha fatto di Napoli e della storica sede della Mostra d’Oltremare uno dei principali poli fieristici italiani.\r

Intelligenza artificiale\r

L’Intelligenza artificiale non è più ormai soltanto un tema di discussione e confronto ma la realtà con cui il anche mondo del turismo sta cominciando a dialogare.\r

\r

Per fare il punto sullo stato dell’arte, Bmt 2026 ospiterà la sezione “Bmt Innovation” con la presenza delle aziende che si occupano dello sviluppo tecnologico di sistemi di programmazione, acquisti e valutazione di prodotto e servizi.\r

\r

Con loro e grazie alla presenza di alcuni dei principali opinion leaders del sistema, si svilupperà il dibattito per comprendere le nuove rotte del turismo o, meglio, dei turismi.\r

\r

Quello dell’intelligenza artificiale e della digitalizzazione delle imprese è un tema particolarmente sensibile per le imprese campane che, secondo i dati 2024 dell’osservatorio Mecspe, utilizzano già l’AI nei propri processi produttivi in misura di 1 imprenditore su 4 mentre più di 6 imprenditori su 10 cercano di comprendere come implementare questa nuova tecnologia. Si tratta di dati considerevolmente più alti di quelli nazionali che confermano la spiccata volontà di innovazione presente in Campania e nel sud Italia, lo stesso territorio che, per definizione del Governo, traina lo sviluppo del Paese Italia.\r

Conto alla rovescia per l'America's Cup\r

Altro tema dominante dell’appuntamento di primavera con i protagonisti italiani e internazionali del turismo sarà l’America’s Cup, l’appuntamento sportivo più atteso a Napoli nei prossimi anni e anche quello a cui sarà legato l’ulteriore atteso balzo dei numeri del turismo in Campania.\r

In programma workshop dedicati e momenti di confronto con istituzioni, circoli nautici e organizzazione dell’evento.\r

\r

Anche in ottica America’s Cup, dopo il battesimo nell’edizione 2025, nella prossima edizione di BMT tornerà l’area Napoli Luxury Destination, realizzata con la collaborazione di Napoli Convention Bureau per mettere in vetrina la rinnovata offerta “up level” del territorio che nei prossimi mesi sarà ampliata da nuovi hotel del segmento lusso che saranno inaugurati in edifici storici e di prestigio sotto le insegne di Marriott W, Radisson e Rocco Forte.\r

Aree tematiche\r

Riaffermando l’intenzione di essere una borsa per definizione e per saldare ulteriormente il rapporto con tour operator e distribuzione turistica, Bmt sarà un contenitore rinnovato nella sua proposta, attenta alle evoluzioni del mercato. Ecco, quindi, a marzo 2026 le aree tematiche dedicate alle Terme, al Turismo di prossimità, alle attività immobiliari legate al turismo, alla crocieristica.\r

Come accade da quasi trenta anni alla Mostra d’Oltremare, nel programma Bmt sono confermati i classici workshop di prodotto riservati all’incontro fra l’offerta italiana e la domanda internazionale rappresentata da buyers provenienti da tutto il mondo.\r

Premio Mediterraneo e la grande festa\r

Innovation, quindi, sarà ili tema caratterizzante di Bmt 2026 senza dimenticare però quanto si è già fatto e raccolto nel corso di circa trent'anni di manifestazione. Torna uno dei momenti che in passato erano stati particolarmente apprezzati da visitatori ed ospiti: la grande festa Bmt, prevista per la serata di venerdì 13 marzo 2026\r

\r

Torna anche il Premio Mediterraneo, storico riconoscimento della Bmt, che quest’anno sarà assegnato alle aziende che nel passaggio da un secolo all’altro hanno voluto far parte della storia della Borsa mediterranea del turismo.","post_title":"Bmt va verso l'innovazione dall'Intelligenza artificiale all'America'sCup","post_date":"2025-11-21T13:09:27+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1763730567000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502180","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Porta il nome di Velaro il nuovo treno ad alta velocità realizzato da colosso tecnologico tedesco Siemens per l'Egitto: il convoglio, appositamente adattato per resistere alle difficili condizioni climatiche del paese, è stato presentato in occasione del TransMea 2025, la principale fiera della regione dedicata ai trasporti e alla logistica in Medio Oriente e Africa.\r

\r

I treni - secondo quanto riferisce TravelMole, sono 41 quelli in consegna - raggiungeranno una velocità massima di 250 km/h e potranno ospitare fino a 489 passeggeri.\r

\r

In parallelo, nei giorni scorsi, il treno regionale Desiro HC ha completato la sua prima corsa sui binari di nuova costruzione a ovest del Cairo.\r

\r

Il progetto ferroviario ad alta velocità egiziano, con le sue tre linee, si estenderà per oltre 2.000 chilometri: una volta ultimato collegherà tutte le principali città e raggiungerà quasi il 90% della popolazione e sarà la sesta rete ad alta velocità più grande al mondo. \r

\r

Attualmente completata per oltre il 65%, la prima fase della linea ferroviaria ad alta velocità da Ain Sokhna a Marsa Matrouh dovrebbe entrare in funzione nel 2027 e includerà 21 stazioni.\r

\r

Il treno regionale Desiro High-Capacity è un elemento chiave della nuova rete ferroviaria ad alta velocità egiziana, con 94 treni destinati a fornire un trasporto regionale efficiente e confortevole. Appositamente adattato al clima egiziano, ogni treno offre fino a 849 posti passeggeri ed è dotato di aria condizionata.\r

\r

Con una velocità massima di 160 km/h, la flotta Desiro HC svolgerà un ruolo fondamentale nel collegare le città lungo la Green Line che attraverso 660 km unisce Il Cairo ad Ain Sokhna, Alessandria e Marsa Matrouh ed è già stata definita come il “Canale di Suez su rotaia”.","post_title":"La corsa dell'Egitto sull'alta velocità: ecco i nuovi treni Velaro","post_date":"2025-11-21T13:03:24+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1763730204000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502147","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A venticinque anni dalla sua fondazione, l'alleanza SkyTeam ha celebrato il suo anniversario a Parigi svelando due importanti assi strategici: l'ampliamento del network di lounge, con una new entry a Francoforte nel 2026, e l'accelerazione delle sue partnership aeree-ferroviarie in Europa con Eurostar e Trenitalia.\r

\r

Creata nel 2000 attorno ad Air France, Delta Air Lines, Aeromexico e Korean Air, l'alleanza riunisce oggi quasi venti compagnie aeree e serve più di 1.000 destinazioni in oltre 170 paesi, con un traffico di diverse centinaia di milioni di passeggeri all'anno.\r

\r

\"Negli ultimi 25 anni, SkyTeam si è contraddistinta per la collaborazione e la nostra visione di diventare l'alleanza aerea più integrata al mondo - ha dichiarato Patrick Roux, ceo di SkyTeam in occasione della serata di festa a Parigi -. Questo anniversario è l'occasione per celebrare le persone e le organizzazioni che hanno plasmato il nostro percorso: le nostre compagnie aeree, i nostri partner industriali e i nostri team. Mentre riflettiamo sui nostri successi e guardiamo al futuro, una cosa rimane costante: il nostro impegno nei confronti dei viaggiatori. La più grande forza di SkyTeam è il potere della collaborazione, e continueremo ad attingervi per offrire esperienze sempre migliori ai nostri clienti nel prossimo capitolo\".\r

\r

SkyTeam pone ora l'innovazione digitale al centro della propria strategia, con investimenti mirati in tecnologie condivise tra le compagnie membri. L'obiettivo: appianare le difficoltà di un percorso passeggeri sempre più multimodale, in cui gli itinerari combinano diverse compagnie, se non addirittura diversi mezzi di trasporto.\r

\r

Sin dalla sua creazione, l'alleanza ha adottato lo slogan “Caring more about you”, con una forte focus sull'esperienza in aeroporto: lounge, coincidenze più fluide, servizi prioritari e armonizzazione degli standard a terra. L'alleanza conta oggi su oltre 750 lounge accessibili ai propri clienti idonei (SkyTeam Elite Plus, passeggeri premium, ecc.), tra cui diverse lounge SkyTeam a Dubai, Santiago, Sydney e Vancouver.\r

\r

In questo ambito rientra la nuova apertura prevista per aprile 2026 della lounge brandizzata SkyTeam all'aeroporto di Francoforte, nel nuovo Terminal 3, che sarà gestita da Global Lounge Network: con una superficie di 550 m², la lounge sarà situata al quarto piano nel mezzanino, nella zona internazionale non Schengen e offrirà un design moderno ispirato alla natura e servizi di alta gamma: vista panoramica sulle piste, docce, Wi-Fi ad alta velocità, cabine telefoniche insonorizzate, area relax e zona Vip.\r

La lounge accoglierà i passeggeri - dotati di status idoneo - che viaggiano su voli operati da China Airlines, China Eastern Airlines, Delta Air Lines, Korean Air, Middle East Airlines, Saudia Airlines e Vietnam Airlines. Per Francoforte, uno dei principali hub della Star Alliance e storico hub della Lufthansa, questa apertura rafforza la visibilità di SkyTeam in un mercato europeo chiave, a complemento di altri hub SkyTeam come Parigi-CDG, Amsterdam-Schiphol, Roma-Fiumicino o Madrid-Barajas.\r

Il connubio aereo+treno\r

Inoltre, è stato avviato il test di Air Europa con Trenitalia (proof of concept, Poc) per consentire a un passeggero di prenotare in un'unica soluzione un viaggio che combini un volo e un tratto ferroviario, di pagare in un unico flusso e di beneficiare di un trattamento coerente dei propri punti fedeltà.\r

\r

Questo Poc deve ora passare alla fase di produzione, con un lancio commerciale previsto nel 2026. SkyTeam sta già studiando l'estensione di questa soluzione ad altre compagnie, per proporre itinerari che combinano hub aeroportuali (ad esempio Madrid, Roma, Parigi) e grandi stazioni ferroviarie europee, pur rimanendo sotto l'egida dell'alleanza.","post_title":"SkyTeam compie 25 anni: focus su lounge premium e intese aereo+treno","post_date":"2025-11-21T11:53:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1763726010000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502127","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Spicca la performance della Basilicata nel quadro sempre più allargato del turismo delle radici, \"con una crescita straordinaria nel triennio 2022-2024\".\r

\r

I numeri che certificano il trend positivo arrivano dalla quarta edizione di Roots In, la Borsa Internazionale del turismo delle origini, che si è svolta a Matera, da uno studio Data Appeal ed Enit: il fenomeno è in forte espansione: le presenze digitali dai sei principali mercati extra-europei sono aumentate del 76,1%, passando da 3.859 nel 2022 a 6.796 nel 2024, con un picco nel 2023 che ha registrato un'esplosione dell'interesse online del 70,4%\".\r

\r

In particolare - secondo quanto reso noto dal'Apt Basilicata ripreso dall'Ansa - \"ancora più significativa la crescita degli arrivi fisici che, in tutti i mercati analizzati, supera quella digitale con divari compresi tra 17 e 60 punti percentuali, testimoniando un forte effetto passaparola e una conversione straordinaria della domanda turistica\".\r

\r

Gli Stati Uniti \"si confermano il principale mercato estero con oltre 33.000 arrivi e 61.000 presenze nel 2024, registrando una crescita del 47% rispetto al 2022 e un sentiment in costante miglioramento, passato da 88,5 a 91,7 punti.\r

\r

Ma sono Argentina e Brasile a mostrare le performance più incisive: l'Argentina cresce del 186% negli arrivi fisici e del 126,2% nelle presenze digitali, mentre il Brasile registra rispettivamente +181% e +157,7%. Anche Australia e Canada confermano trend eccezionali con crescite fisiche del 166% e 60%, superiori a quelle digitali.\r

\r

Interessante il caso del Messico che, pur rappresentando un mercato di nicchia con 123 presenze digitali nel 2024, raggiunge il sentiment più alto tra tutti i Paesi analizzati con 93,5 punti. Sul fronte europeo, l'analisi dei quattro principali mercati - Francia, Germania, Regno Unito e Svizzera - mostra una crescita complessiva delle presenze digitali del 13,2% nel triennio. La Francia si conferma primo mercato europeo con circa 37.400 arrivi nel 2024 (+47% sul 2022) e 72.900 presenze (+60%), seguita dalla Germania con 19.000 arrivi e dal Regno Unito con 15.800 arrivi\".\r

\r

I dati confermano che la Basilicata sta consolidando la propria attrattività presso i mercati del Turismo delle Radici, rafforzando al contempo la qualità percepita dell'esperienza complessiva anche presso i visitatori europei\".","post_title":"Basilicata: performance da protagonista tra i mercati del turismo delle radici","post_date":"2025-11-21T10:59:45+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1763722785000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502055","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Gruppo Lufthansa ha formalmente espresso il proprio interesse all'acquisizione di una quota in Tap Air Portugal. Lo svela con una nota lo stesso colosso tedesco, spiegando di aver inviato una lettera a Parpública, la holding statale portoghese, entro i termini previsti: la scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse è infatti fissata per il prossimo 22 novembre.\r

\r

Si riaccende così la corsa sul vettore portoghese, che vede già impegnati Air France-Klm e il gruppo Iag. A luglio il governo portoghese ha rilanciato la privatizzazione della compagnia, a lungo rinviata, mettendo in vendita una quota del 44,9% a un vettorein grado di aumentare le dimensioni e la competitività dell'azienda, con un ulteriore 5% destinato ai dipendenti della stessa Tap.\r

\r

Oltre all'acquisizione iniziale di una quota di minoranza, l'obiettivo del processo è quello di stabilire una partnership a lungo termine tra il Gruppo Lufthansa e TAP Air Portugal al fine di garantire il futuro successo di Tap come compagnia aerea nazionale portoghese.\r

Processo di privatizzazione\r

«Il Gruppo Lufthansa accoglie con favore il processo di privatizzazione avviato dal governo portoghese - ha dichiarato Carsten Spohr, presidente del cda e ceo di Deutsche Lufthansa -. Il nostro obiettivo è rafforzare la connettività globale del Portogallo, preservare l'identità portoghese di Tap e garantire la crescita sostenibile della compagnia aerea. Tap Air Portugal riveste una grande importanza strategica per l'industria aeronautica europea. In qualità di partner di lunga data della Star Alliance e grazie ai nostri ingenti investimenti in Portogallo, continuiamo a considerare il Gruppo Lufthansa il miglior partner per Tap e per il Portogallo».\r

\r

Il gruppo tedesco è attivo in Portogallo da oltre 70 anni e le sue compagnie aeree offrono attualmente più di 280 voli settimanali da e per il paese lusitano. L'azienda impiega oltre 400 lavoratori e, con la costruzione di un nuovo sito Lufthansa Technik per la riparazione di parti di motori e componenti aeronautici a Santa Maria da Feira, vicino a Porto, questo numero è destinato a salire a 1.000 entro il 2030.\r

\r

","post_title":"Lufthansa muove su Tap con l'invio della manifestazione di interesse","post_date":"2025-11-20T12:21:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1763641275000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502033","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"eDreams ha subito un crollo in Borsa di oltre il 41%. Azzerando i guadagni accumulati negli ultimi tre anni. Il crollo è avvenuto dopo che l'azienda ha presentato solidi risultati semestrali, accompagnati da un netto taglio delle previsioni economiche. Cosa che ha fatto scattare l'allarme sul mercato mercoledì.\r

\r

La società ha annunciato martedì, dopo la chiusura del mercato, di aver guadagnato 31,5 milioni di euro nel primo semestre fiscale, una cifra significativamente superiore a quella dell'anno precedente. Ha inoltre annunciato che l'Ebitda rettificato è raddoppiato, raggiungendo i 98 milioni di euro, e che il suo programma di abbonamento Prime conta ora 7,7 milioni di utenti. Tuttavia, questi dati positivi sono stati oscurati dalla revisione del piano strategico, che riduce le previsioni di Ebitda per quest'anno a 155 milioni di euro, ben al di sotto dell'obiettivo precedente.\r

Impatto\r

L'impatto sul mercato azionario si è fatto sentire rapidamente. Il volume degli scambi è aumentato di 37 volte rispetto alla media recente e i cali, iniziati intorno al 25%, si sono ampliati fino al 41,27% alla chiusura. Con questo calo, il prezzo delle azioni è tornato ai livelli di fine 2022, interrompendo la ripresa ottenuta negli ultimi anni grazie allo slancio del modello Prime. Prima di questa sessione, eDreams aveva già accumulato un calo di quasi il 20% da inizio anno, incluso un calo del 9% martedì.\r

\r

Il forte calo colpisce anche i suoi principali azionisti, tra cui il fondo Permira, che controlla circa il 20% del capitale, oltre a Bybrook Capital, UBS e Goldman Sachs. \r

\r

L'azienda ha spiegato che questi cambiamenti fanno parte di un cambiamento strategico che prevede maggiori investimenti in nuovi prodotti, espansione internazionale e miglioramenti della piattaforma, tra cui la trasformazione del modello Prime. Prevede inoltre di rafforzare l'uso dell'intelligenza artificiale e di aggiungere i viaggi in treno alla propria offerta. Secondo i suoi calcoli, questo sforzo avrà un impatto a breve termine, ma dovrebbe stimolare la crescita a partire dal 2028, con l'obiettivo di raggiungere 13 milioni di abbonati entro il 2030.","post_title":"eDreams fa un tonfo in Borsa con una contrazione di oltre il 41%","post_date":"2025-11-20T10:55:09+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1763636109000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501938","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Conto alla rovescia per il taglio del nastro della nuova stazione della metro Linea 1 all'aeroporto di Napoli Capodichino: una volta terminati i lavori - la previsione è per il 2026 - lo scalo sarà collegato con il centro città in soli 9 minuti.\r

\r

Non solo: Napoli sarà tra le poche città al mondo ad avere una linea metropolitana che collegherà direttamente i tre grandi poli della mobilità cittadina: porto, aeroporto e rete ferroviaria, inclusa l’alta velocità.\r

\r

L'apertura a Capodichino è parte integrante del progetto di prolungamento della Linea 1 che già oggi si estende per oltre 20 chilometri con 20 stazioni. Si chiude così il cerchio: dopo la “porta dell’acqua” (stazione Municipio) e quella del ferro (Garibaldi), arriva la “porta dell’aria”. Un sistema integrato porto-aeroporto-centro storico su un unico tracciato metropolitano. «Sono pochissime le città al mondo con una rete simile» ha detto l’assessora comunale Chiara Marciani, presente al sopralluogo. È un tassello che completa un mosaico iniziato dieci anni fa. Il progetto vale 130 milioni di euro, con i lavori iniziati il 5 maggio 2015».\r

\r

Sono attualmente in corso i lavori di completamento dell’atrio, con infissi in vetro e rivestimenti metallici e si procede inoltre al montaggio degli 8 ascensori panoramici centrali che conducono fino alle banchine, progettati su misura per resistere a terremoti di forte intensità. \r

\r

\r

\r

Il progetto architettonico della stazione Capodichino, firmato da Ivan Harbour dello Studio Rshp di Londra e realizzato da Webuild in consorzio con Moccia Irme, si ispira al pozzo di San Patrizio di Orvieto, una delle opere più affascinanti del Rinascimento italiano, che raggiunge la profondità di 54 metri. \r

La stazione Capodichino presenta un unico ambiente aperto, circolare, con un diametro interno di circa 33 metri e una profondità di circa 50 metri, servito da otto ascensori centrali e quattro scale elicoidali che si snodano lungo le pareti fino all’atrio che è a livello strada.\r

[gallery ids=\"501947,501948,501950\"]\r

\r

\r

\r

","post_title":"Aeroporto di Napoli verso l'apertura della nuova stazione della metro Linea 1","post_date":"2025-11-19T11:39:04+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1763552344000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501910","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sun Siyam si prepara alle feste di Natale e Capodanno con un ricco programma di eventi. Per chi è legato alle tradizioni, anche alle Maldive sarà possibile vivere l’atmosfera dei giorni di festa mentre chi ha voluto lasciarsi alle spalle il freddo potrà approfittare di sole, mare e relax o dedicarsi a una delle tante attività proposte.\r

Per questo speciale periodo dell’anno, ogni resort ha ideato un proprio programma per arricchire il soggiorno degli ospiti coinvolgendoli in prima persona. Come da tradizione, in tutti i resort non mancherà Babbo Natale che arriverà sulla spiaggia per distribuire doni e dolci ai bambini.\r

\r

I programmi speciali\r

ReelWorld è il tema di Siyam World - Lifestyle Collection, il resort più iconico della collezione, che si trasforma in un set cinematografico a cielo aperto, dove fantasia, acrobazie, comicità e magia si uniscono in un’esperienza spettacolare. I quattro mondi leggendari di Harry Potter, Mission Impossible, Pirati dei Caraibi e Austin Powers propongono attività dall’alba al tramonto per una vacanza da film, dove gli ospiti sono i protagonisti.\r

Dalla scuola di magia agli spettacoli acrobatici, alle corse a ostacoli; dalla caccia al tesoro alle avventure acquatiche dei pirati, agli spettacoli teatrali, il programma è ampio. Inoltre, competizioni sportive di gruppo e gare, come la corsa di 3 chilometri tra i sentieri nella folta vegetazione dell’isola: al vincitore un soggiorno di 5 notti per due persone nel 2026, con trasferimento in idrovolante incluso e trattamento Wow! Inclusive, il più completo di Siyam World.\r

Glamourous è, invece, il leit motiv che ha ispirato Sun Siyam Iru Fushi - Luxury Collection per le festività, unendo intrattenimento, alta cucina ed esperienze per tutta la famiglia per culminare nel conto alla rovescia di Capodanno, con fuochi d’artificio sul mare delle Maldive. Tra gli eventi più attesi la presentazione dei vini di annate prestigiose invecchiati a 30 metri sotto la superficie dell’oceano Indiano, che saranno degustati il 23 dicembre. E glamourous sarebbe anche vincere un altro soggiorno al Sun Siyam Iru Fushi, in palio per coloro che proveranno alcune delle tante attività proposte dal resort, come un trattamento per due nell’esclusiva The Spa by Thalgo o un Cinema by Moonlight con proiezione privata sulla spiaggia.\r

Al Sun Siyam Olhuveli - Lifestyle Collection, gli ospiti vengono trasportati nel mondo di Mystival, celebrazione caleidoscopica di musica, fantasia e creatività. A guidare i festeggiamenti sarà il duo elettronico francese Dj Trinix, noto per i brani che fondono diversi generi musicali insieme all'artista pop di origine italiana Matilde G, che illuminerà il palco con la sua voce. Su tutte e tre le isole di Sun Siyam Olhuveli, Main, Dream e Romance, non mancheranno installazioni artistiche, esperienze culinarie e serate di gala a tema, culminando in un conto alla rovescia di Capodanno sotto le stelle.\r

Sun Siyam Vilu Reef - Privé Collection ospiterà Ocean Odyssey, un’esperienza che combina intrattenimento ad alta energia e avventure ispirate all’oceano. Il calendario delle festività del resort include spettacoli di danza Fire & Led, performance di danza del ventre, lotterie e promozioni speciali alla spa. Gli amanti dell’avventura possono partecipare a Double Action Safaris per ammirare squali balena e mante, o vivere l’emozione di un giro in Jet Car attraverso la laguna, mentre i bambini si divertono con laboratori creativi e altre attività.\r

A Sun Siyam Iru Veli - Privé Collection si svolge Eden Reimaginate: l’isola si trasforma in un rifugio di equilibrio e rinascita in cui le radici autentiche si fondono con l’espressione contemporanea, creando un’atmosfera vibrante, immersiva e reinterpretata in chiave moderna. Artisti e dj di ogni angolo del mondo si esibiranno creando atmosfere in linea con il resort: tutti insieme si esibiranno per salutare il nuovo anno per un finale di grande impatto visivo e musicale.\r

Nelle agenzie di viaggio italiane Sun Siyam Iru Veli - Privé Collection viene proposto in esclusiva da Idee per Viaggiare.","post_title":"Sun Siyam si prepara al Natale: ecco le iniziative in programma","post_date":"2025-11-19T10:39:02+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1763548742000]}]}}