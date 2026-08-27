Fred Dixon lascia Brand Usa e torna alla guida di New York City Tourism + Conventions A volte ritornano: Fred Dixon, dopo due anni trascorsi come presidente e ceo di Brand Usa, rivestirà nuovamente il ruolo di presidente e ceo di New York City Tourism + Conventions. L’incarico sarà ufficiale dal prossimo 1° dicembre, quando Dixon raccoglierà il testimone da Julie Coker. Il presidente del consiglio di amministrazione Charles Flateman ricoprirà la carica ad interim. «Fred Dixon possiede quella rara combinazione di profonda conoscenza di New York City, esperienza di leadership a livello nazionale e prospettiva globale che questo momento richiede», ha dichiarato in una nota il presidente del consiglio di amministrazione, Charles Flateman, che ricoprirà la carica ad interim dal 19 novembre. «Il consiglio di amministrazione ha condotto un processo accurato per individuare il leader più adatto a portare avanti la nostra missione, e la comprovata capacità di Fred di valorizzare il marchio globale di New York City, costruire partnership in tutto il settore e comprendere le forze che plasmano i viaggi internazionali lo ha reso la scelta giusta per guidare Nyc Tourism + Conventions verso il futuro». Dixon aveva guidato la New York City Tourism + Conventions per dieci anni, dal 2014 al 2024. «Tornare a guidare Nyc Tourism + Conventions sono un onore e una responsabilità straordinari – ha dichiarato Dixon -. L’esperienza maturata presso Brand Usa mi ha offerto una prospettiva più ampia sul mercato turistico globale e su ciò che è necessario per essere competitivi nei confronti dei viaggiatori internazionali. «Ritorno a New York forte di questa esperienza, insieme a un rinnovato apprezzamento per la forza di questa città e per le persone e le imprese straordinarie che rendono la sua economia turistica così vitale. Non vedo l’ora di lavorare con i nostri membri, i nostri partner e la leadership della città per aumentare il numero di visitatori, rafforzare la nostra posizione globale e garantire che il turismo continui a portare benefici a tutti e cinque i distretti». Condividi

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Nonostante tutto, Qantas conferma prospettive di fatturato «positive. Il fatturato totale per ogni posto occupato dovrebbe crescere tra l’8% e il 10% nella prima metà dell’anno».","post_title":"Qantas: utili in calo a fronte dell'impennata del costo del fuel","post_date":"2026-08-27T11:17:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1787829439000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520766","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"È attiva da oggi, all'interno dell'Elenco nazionale delle guide turistiche, la funzionalità che consente alle guide abilitate di richiedere il rilascio e la spedizione della tessera nazionale di abilitazione in formato plastificato, realizzato dal ministero del turismo in collaborazione con l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.\r

L'iniziativa rappresenta un ulteriore passo in avanti nel percorso di valorizzazione e tutela della professione della guida turistica, contribuendo a garantire ai visitatori standard sempre più elevati di qualità. La nuova tessera, dotata delle caratteristiche di affidabilità e sicurezza proprie delle produzioni del Poligrafico, costituisce inoltre uno strumento concreto di contrasto all'abusivismo e di riconoscimento dei professionisti regolarmente abilitati.\r

Le guide interessate possono presentare la richiesta direttamente dalla sezione \"Strumenti\" del proprio Profilo guida all'interno dell'Elenco nazionale delle guide turistiche. Attraverso l'apposita funzionalità, l'utente viene reindirizzato al portale dell'IPZS, dove è possibile finalizzare la procedura, effettuare il pagamento previsto e monitorare lo stato della spedizione.\r

La tessera nazionale ha validità decennale e deve essere portata con sé dalle guide abilitate durante lo svolgimento dell'attività professionale.\r

Per eventuali richieste di assistenza è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica professionituristiche@ministeroturismo.gov.it.","post_title":"Ministero, in funzione la procedura per richiedere la tessera di guida turistica","post_date":"2026-08-27T11:02:18+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1787828538000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520761","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_464920\" align=\"alignleft\" width=\"298\"] Fred Dixon Brand Usa[/caption]\r

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A volte ritornano: Fred Dixon, dopo due anni trascorsi come presidente e ceo di Brand Usa, rivestirà nuovamente il ruolo di presidente e ceo di New York City Tourism + Conventions.\r

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L'incarico sarà ufficiale dal prossimo 1° dicembre, quando Dixon raccoglierà il testimone da Julie Coker. Il presidente del consiglio di amministrazione Charles Flateman ricoprirà la carica ad interim.\r

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«Fred Dixon possiede quella rara combinazione di profonda conoscenza di New York City, esperienza di leadership a livello nazionale e prospettiva globale che questo momento richiede», ha dichiarato in una nota il presidente del consiglio di amministrazione, Charles Flateman, che ricoprirà la carica ad interim dal 19 novembre. «Il consiglio di amministrazione ha condotto un processo accurato per individuare il leader più adatto a portare avanti la nostra missione, e la comprovata capacità di Fred di valorizzare il marchio globale di New York City, costruire partnership in tutto il settore e comprendere le forze che plasmano i viaggi internazionali lo ha reso la scelta giusta per guidare Nyc Tourism + Conventions verso il futuro».\r

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Dixon aveva guidato la New York City Tourism + Conventions per dieci anni, dal 2014 al 2024. «Tornare a guidare Nyc Tourism + Conventions sono un onore e una responsabilità straordinari - ha dichiarato Dixon -. L’esperienza maturata presso Brand Usa mi ha offerto una prospettiva più ampia sul mercato turistico globale e su ciò che è necessario per essere competitivi nei confronti dei viaggiatori internazionali.\r

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«Ritorno a New York forte di questa esperienza, insieme a un rinnovato apprezzamento per la forza di questa città e per le persone e le imprese straordinarie che rendono la sua economia turistica così vitale. Non vedo l’ora di lavorare con i nostri membri, i nostri partner e la leadership della città per aumentare il numero di visitatori, rafforzare la nostra posizione globale e garantire che il turismo continui a portare benefici a tutti e cinque i distretti».","post_title":"Fred Dixon lascia Brand Usa e torna alla guida di New York City Tourism + Conventions","post_date":"2026-08-27T10:55:00+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1787828100000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520755","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_486244\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato del gruppo FS[/caption]\r

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Le ferrovie sono una infrastruttura decisiva, fondamentale per la crescita di un Paese\": Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato del Gruppo Fs, ha raccontato in un'intervista a Il Corriere della Sera, presente e, soprattutto, futuro della società.\r

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«Oggi la scommessa, la vera trasformazione che abbiamo intrapreso, è fare sì che chi usa i nostri servizi inizi a vedere i benefici di tutti quei lavori che si sono visti per i quasi 25 mila chilometri di tratte in esercizio, un miglioramento della qualità del servizio» spiega il manager, dal 2001 in azienda e, da questa estate, in carica come nuovo ad. Strisciuglio annuncia la conclusione «nei tempi previsti» degli investimenti del Pnrr, pari a 25 miliardi fra infrastrutture e treni, che hanno richiesto anche qualche sacrificio all'utenza.\r

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«Erano investimenti necessari e in molti casi non immediatamente percepibili da chi viaggia. La sfida adesso è trasformare quegli investimenti in benefici per i passeggeri\", spiega l'ad, facendo cenno alla puntualità, sicurezza e fiducia dell'utenza. «Migliorare la puntualità - sottolinea - significa rispettare un patto tra l'azienda e i passeggeri e migliorare la vita delle persone che scelgono il treno».\r

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Tra gli esempi virtuosi citati dall'ad, quello della «Brescia-Verona-Padova che si inserisce nel corridoio europeo che collega la Penisola iberica all’Europa orientale che progressivamente porterà anche allo sdoppiamento tra Alta velocità e rete regionale». Grande attenzione poi al Sud, «Lì la scommessa è chiara. La mobilità deve rafforzare la competitività dei territori, sostenere le imprese. Lo sviluppo». La «Napoli-Bari, con l’impegno di 7 mila persone tra ingegneri, tecnici e operai, già dal 1° luglio scorso è stata riattivata. In tre ore e mezzo oggi collega le due città e in 5 arriva a Lecce. E c’è poi la Palermo-Catania-Messina».\r

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Strisciuglio ricorda anche al lavoro di squadra che rappresenta la base di un gruppo che impiega quasi 100 mila persone «che con dedizione, competenza, ogni giorno permettono tutto questo».\r

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Uno sguardo anche al processo di rinnovamento della governance, che sarà completato in autunno, e del nuovo Piano industriale, che si concentrerà sul core business. Il manager ha anche ribadito che Trenitalia e Fs Logistix sono \"strategiche\" per il raggiungimento degli obiettivi del Piano, che punta su una «mobilità sempre più efficiente ed efficace di passeggeri e merci. Capace di generare valore».","post_title":"Gruppo Fs, Strisciuglio: «Ferrovie infrastruttura chiave per la crescita del paese»","post_date":"2026-08-27T10:39:36+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1787827176000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520736","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Secondo quanto affermato dall'autorità nazionale nepalese per la riduzione e la gestione del rischio di disastri, il bilancio delle persone decedute durante l'alluvione che ha colpito l'area fra Tibet e Nepal sale ad almeno 165, mentre altre 826 persone risultano disperse, tra cui 529 turisti.\r

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In dettaglio, il numero di persone scomparse nella contea di Gyirong, in Tibet, è salito a 558 , tra cui 260 cittadini stranieri, mentre tre persone sono state confermate morte, secondo l'emittente statale cinese Cctv. Al momento non è chiaro se queste cifre si sovrappongano a quelle del Nepal.\r

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Fra i dispersi, come riporta Rainews, il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares segnala la presenza di quattro cittadini spagnoli. Sulla base delle registrazioni su “Dove siamo nel mondo”, la Farnesina conferma che «sono circa 90 i connazionali presenti tra Nepal e Tibet. Due turisti con la loro guida sono rimasti bloccati a monte di una frana che ha bloccato una strada, sono in contatto con il ministero. Sono in corso le verifiche sulle condizioni degli altri connazionali presenti nell’area».\r

Le cause del disastro\r

Secondo l'Us Geological Survey, l'alluvione è stata causata da \"un crollo glaciale e una colata detritica\" che hanno portato a \"conseguenti impatti catastrofici a valle\".\r

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Al momento, l'esercito nepalese ha schierato 2.000 militari per operazioni di ricerca e soccorso via terra e via aria nelle zone colpite dalle inondazioni per aiutare a cercare i sopravvissuti. Sul versante tibetano, le condizioni meteorologiche incerte e la geografia remota della zona rendono le operazioni di soccorso sempre più difficili, come confermano le autorità cinesi.\r

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I detriti trascinati dalla gigantesca alluvione potrebbero avere formato dighe naturali e provocare una seconda ondata catastrofica in caso di cedimento. Lo ha avvertito l'International Centre for Integrated Mountain Development. Scienziati e autorità stanno verificando se la massa di ghiaccio, rocce e fango abbia ostruito temporaneamente il fiume in un tratto particolarmente stretto. L'improvvisa liberazione dell'acqua accumulata potrebbe generare \"un pericolo secondario\" per le comunità situate più a valle.\r

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Le cause della catastrofe restano sotto esame. Sebbene i rilevamenti sismici abbiano registrato segnali anomali a pochi chilometri dal punto in cui si è verificata la valanga, secondo l'Icimod «non è stato finora stabilito alcun legame causale tra l'attività sismica e l'alluvione». Le prime valutazioni, basate su filmati e dati sismici, indicano che un enorme volume di ghiaccio e detriti rocciosi sarebbe precipitato nel Lhende Khola, affluente del Bhote Koshi. La valanga avrebbe provocato la violenta piena che ha distrutto le stazioni di monitoraggio idrologico e minacciato numerosi impianti idroelettrici della regione.\r

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I livelli dei corsi d'acqua sono aumentati con eccezionale rapidità. A Galchchi, il fiume Trishuli si è innalzato di 9 metri in 30 minuti; a Malekhu l'aumento è stato di 7metri in un intervallo simile.\r

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Il Dalai Lama ha espresso preghiere e cordoglio per le vittime delle alluvioni. «Prego per tutti coloro che hanno perso la vita e offro la mia solidarietà e le più sentite condoglianze alle famiglie in lutto e a tutte le persone colpite da questa tragedia» ha affermato l'autorità religiosa in una nota.","post_title":"Alluvione fra Tibet e Nepal: sale il numero dei dispersi. Possibili nuovi eventi","post_date":"2026-08-27T09:36:23+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1787823383000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520659","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Rotta verso i 7 milioni di passeggeri per l'aeroporto di Belfast City, che ha formalmente richiesto l'approvazione per aumentare il proprio limite annuale di movimenti aerei di oltre un quarto, nell'ambito dei piani di sviluppo programmati entro il 2040.\r

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Lo scalo irlandese intende aumentare il numero di movimenti del 27%, passando da 48.000 a 61.000 all’anno, nonché prolungare l’orario di operatività di un’ora fino alle 22:30, pur mantenendo l’attuale periodo di divieto di volo tra mezzanotte e le 6:29 del mattino. Secondo l’aeroporto, i movimenti aggiuntivi potrebbero essere gestiti entro i limiti delle attuali curve di rumore e dei controlli ambientali.\r

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Le modifiche operative proposte accompagnano un potenziale investimento privato di 200 milioni di sterline nell’ampliamento delle strutture passeggeri, nelle nuove infrastrutture aeroportuali e nel miglioramento degli accessi via terra. Non è previsto alcun prolungamento dell’attuale pista dell’aeroporto, lunga poco più di 1.800 metri.","post_title":"Belfast City: l'aeroporto traguarda i 7 milioni di passeggeri all'anno","post_date":"2026-08-27T09:25:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1787822756000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520692","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nel 2027 Disney Cruise Line salperà da New York con Disney Wish, in arrivo a fine settembre. La Wish effettuerà sette crociere in partenza da New York, della durata da quattro a sette notti. La nave farà scalo alle Bermuda o nel New England/Canada, con una crociera che toccherà sia le Bermuda che Halifax.\r

L'ultima crociera della Wish in partenza da New York sarà un viaggio di sola andata verso San Juan con scalo alle Bermuda; la nave salperà da New York il giorno di Halloween.\r

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«Siamo lieti di tornare in un porto amatissimo dai nostri ospiti come New York» ha dichiarato Tracy Wilson, vicepresidente senior e direttore generale delle operazioni di Disney Cruise Line, in un intervento riportato da Travel Weekly.\r

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Disney Wish effettuerà due crociere in partenza da San Juan prima di trasferirsi a Port Canaveral, in Florida, per l'inverno e la primavera. Sarà una delle tre navi di classe Wish ad avere questo porto di base a partire da novembre; anche Disney Destiny e Disney Treasure avranno la loro base lì.\r

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Treasure effettuerà viaggi di sette notti nei Caraibi orientali e occidentali. Destiny, che per la prima volta avrà come porto di base Port Canaveral, effettuerà crociere da tre a sette notti alle Bahamas e nei Caraibi occidentali, mentre Wish effettuerà crociere di tre e quattro notti alle Bahamas.\r

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Due navi avranno Fort Lauderdale come porto di base: Disney Dream e Disney Fantasy.\r

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Disney Magic effettuerà due crociere di riposizionamento attraverso il canale di Panama: la prima a novembre 2027 da San Diego e la seconda a marzo 2028 da Galveston, in Texas. Le crociere di 14 notti includeranno scali inaugurali a Fuerteventura e Colón, a Panama. La nave trascorrerà l'inverno navigando da Galveston. Disney Wonder trascorrerà l'inverno effettuando crociere di tre-sette notti lungo la Riviera messicana con partenza da San Diego. Infine, Disney Adventure rimarrà a Singapore fino alla fine del 2027; alcune crociere selezionate includeranno una nuova tappa: Langkawi, in Malesia. \r

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","post_title":"Disney Cruise Line: dal 2027 in arrivo la Wish. Salperà da New York","post_date":"2026-08-26T13:21:11+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1787750471000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520665","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" C’è un Egitto che tutti conosciamo: quello delle piramidi, dei templi lungo il Nilo, dei grandi musei e delle coste del mar Rosso. E poi c’è Siwa, un’oasi lontana dalle rotte più battute, dove il deserto incontra l’acqua e una cultura antica continua a vivere nel paesaggio.\r

Visitare Siwa e toccare con mano questa realtà è un’esperienza che lascia il segno. Non soltanto per la bellezza del luogo, ma per la sensazione di trovarsi davanti a una destinazione che conserva ancora una propria identità, dove l’esperienza turistica sembra essersi sviluppata senza cancellare il carattere del territorio.\r

Ed è forse proprio questo il suo maggiore valore, ma anche la sua principale sfida.\r

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Il valore della distanza\r

Il primo elemento da considerare è l’accessibilità. Arrivare a Siwa richiede tempi di trasferimento importanti e un’organizzazione diversa rispetto alle destinazioni egiziane più consolidate. Per il turismo generalista non è certamente il percorso più semplice e questo rappresenta un elemento da considerare nella costruzione dell’offerta.\r

Ma la distanza ha anche un’altra faccia.\r

È difficile non pensare che proprio questa relativa difficoltà di accesso abbia contribuito a preservare l’originalità dell’oasi, mantenendola lontana da una crescita turistica troppo rapida. Quello che oggi richiede maggiore attenzione nella fruizione può quindi essere, almeno in parte, anche un elemento che contribuisce a preservare il carattere della destinazione.\r

La sfida, per il futuro, sarà accompagnare la crescita di Siwa migliorandone progressivamente accessibilità e fruibilità, senza perdere il carattere che oggi la distingue.\r

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Una storia che appartiene al territorio\r

A Siwa la storia non è concentrata soltanto nei monumenti, ma si legge nel paesaggio e nel modo stesso in cui l’oasi è stata abitata.\r

A Shali, le antiche costruzioni in kershef, realizzate con argilla, fango e sale, raccontano un’architettura nata dall’adattamento al clima e alle risorse disponibili. Una testimonianza del rapporto stretto tra comunità e ambiente che oggi acquista un significato particolarmente attuale.\r

Ad Aghurmi, il santuario di Amon riporta invece alla grande storia del Mediterraneo antico e alla tradizione dell’oracolo consultato da Alessandro Magno. La Montagna dei Morti, con la sua necropoli scavata nella roccia, aggiunge un ulteriore capitolo alla lunga stratificazione storica dell’oasi.\r

È un patrimonio meno monumentale rispetto a quello delle grandi città del Nilo, ma proprio per questo capace di offrire una lettura più raccolta e territoriale della storia egiziana.\r

La cultura siwana e la sua componente amazigh sono parte integrante di questo patrimonio. Si ritrovano nelle tradizioni, nell’artigianato, nella cucina, nelle forme dell’abitare e nel rapporto con il territorio. Per il turismo contemporaneo rappresentano un elemento di grande interesse, ma proprio perché si tratta di una cultura viva, la sua valorizzazione richiede attenzione affinché possa essere conosciuta e condivisa senza perdere la propria autenticità.\r

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Il deserto, ma anche l’acqua\r

La natura è un altro elemento distintivo.\r

Siwa sorprende perché rompe l’immagine consueta del deserto. Ci sono le palme e gli uliveti, le sorgenti come la Cleopatra’s Bath, i laghi salati e poi, più lontano, il Great Sand Sea, dove il paesaggio torna a essere dominato dalle dune.\r

L’acqua, soprattutto, rappresenta una presenza quasi sorprendente in questo ambiente: è risorsa, paesaggio e parte dell’esperienza.\r

È questa varietà a permettere di immaginare soggiorni diversi, nei quali la scoperta del territorio può affiancarsi all’archeologia, alla cucina, al benessere e alle esperienze nel deserto.\r

Ma anche qui occorre attenzione. Siwa è un ambiente fragile, nel quale l’acqua e le risorse naturali hanno un’importanza fondamentale. Una crescita turistica significativa dovrà quindi accompagnarsi alla tutela del territorio e alla valorizzazione del ruolo della comunità locale.\r

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Anche l’ospitalità racconta la destinazione\r

Un’esperienza che ho trovato particolarmente coerente con questa idea di Siwa è stata quella dell’Azad Siwa Hotel, dove abbiamo soggiornato.\r

La struttura, nella mia esperienza, ha saputo offrire un buon livello di servizio senza perdere il legame con il territorio, dando spazio alla cucina locale e alle tradizioni siwane e costruendo una propria personalità. È un modo di fare ospitalità che non cerca semplicemente di riprodurre un modello internazionale, ma prova a interpretare il carattere del luogo.\r

Anche il prossimo sviluppo dell’area wellness appare coerente con questa filosofia e potrebbe aggiungere un ulteriore elemento a una destinazione che ha già nella natura, nelle sorgenti e nella tranquillità dell’oasi importanti componenti di benessere.\r

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Una nuova opportunità per il turismo egiziano\r

È proprio qui che Siwa diventa interessante anche per il trade.\r

L’Egitto non ha certamente bisogno di reinventare i propri grandi classici: Cairo, Luxor, Aswan, il Nilo e il Mar Rosso continuano a rappresentare pilastri dell’offerta. Ma accanto a questi prodotti consolidati si apre la possibilità di costruire itinerari più articolati, capaci di valorizzare territori, culture ed esperienze meno conosciute.\r

Siwa può inserirsi in questa evoluzione come proposta complementare per un viaggiatore curioso, disposto a dedicare tempo al viaggio e alla scoperta del territorio. Non è necessariamente un prodotto per tutti. E forse non deve esserlo.\r

La mia impressione, dopo averla visitata, è che la vera sfida sarà proprio questa: accompagnare la crescita di Siwa preservandone la natura. Migliorare progressivamente accessibilità, servizi e opportunità per la comunità locale è importante, così come lo è tutelare un ambiente fragile e un patrimonio culturale ancora profondamente legato alla vita dell’oasi.\r

Siwa non è una destinazione facile e non è una destinazione da proporre a tutti. È una destinazione da comprendere.\r

(Quirino Falessi)\r

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Dagli esordi in Valtur e Francorosso alla direzione di strutture alberghiere, fino agli incarichi di General Manager e alle attività di consulenza per l’apertura, il riposizionamento e la gestione di numerose strutture ricettive, ha maturato una conoscenza profonda e trasversale dell’industria turistica.\r

Importante anche la sua esperienza nel turismo organizzato e nella distribuzione: è stato, tra l’altro, Direttore di Travelshop Network e Direttore Commerciale di Open Travel Network, successivamente entrata nel Gruppo Uvet, oltre ad aver ricoperto incarichi nel tour operating con I Viaggi del Delfino. È stato inoltre membro del consiglio direttivo della Fto e ha collaborato per molti anni con Federalberghi.\r

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Esperienza\r

Negli ultimi anni aveva affiancato sempre più intensamente all’attività manageriale e di consulenza quella della formazione, mettendo la propria esperienza a disposizione di giovani e professionisti del settore. È stato docente presso l’Ente bilaterale turismo del Lazio e l’Its Turismo Academy e membro del corpo docenti della Luiss Guido Carli nell’ambito del master turismo e territorio.\r

Accanto alla grande competenza professionale, Carlo lascia soprattutto il ricordo di una persona di rara gentilezza, cortesia e disponibilità. Aveva un tratto umano elegante e discreto, una simpatia naturale e quella capacità, non comune, di mettere a proprio agio chiunque incontrasse. Era sempre pronto ad ascoltare, a dare un consiglio, a condividere la propria esperienza senza mai farla pesare.\r

Proprio queste qualità, unite alla professionalità e alla passione per il turismo, gli hanno fatto conquistare nel tempo la stima e l’affetto di tantissime persone, colleghi e amici.\r

La sua improvvisa scomparsa lascia un vuoto profondo nel mondo del turismo e, soprattutto, nella vita di chi gli ha voluto bene. Lascia la moglie, alla quale va il pensiero più affettuoso e la vicinanza di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.\r

I funerali saranno domani giovedì 27 agosto a Roma alle ore 11 presso la Chiesa Santa Galla di Circonvallazione Ostiense.","post_title":"Ci ha lasciato Carlo Casseri. Grande professionista del turismo e uomo gentile","post_date":"2026-08-26T11:42:15+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1787744535000]}]}}