Travelplan: super commissione del 20% riservata alle agenzie partner Super commissione per gli agenti di viaggio partner, che potranno ottenere il 20% sulle prenotazioni dei pacchetti firmati Travelplan. La promozione riguarda il prezzo al pubblico escluse le tasse e comprende tutte le destinazioni di punta della programmazione del t.o., con in primo piano Caraibi, Costa Rica, Mauritius, Thailandia, Canarie, Baleari, Capo Verde e Senegal. Voli dall’Italia L’operatore propone partenze giornaliere con voli in connessione dall’Italia via Madrid, pacchetti vacanze in formula “tutto garantito” e zero rischi per l’agenzia di viaggio. Condividi

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Fly2Galicia opererà come compagnia aerea virtuale, utilizzando un Airbus A320 noleggiato nell’ambito di un accordo ACMI. L’aeromobile e l’equipaggio saranno forniti dall’operatore rumeno Flyyo, mentre Fly2Galicia si occuperà delle vendite, del marketing e della rete commerciale. \r

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Le agenzie di viaggio possono accedere alla distribuzione gds tramite Hahn Air, con condizioni speciali riservate per gruppi e tour operator.\r

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La flotta iniziale della compagnia aerea sarà costituita dall’A320 noleggiato, mentre un secondo velivolo sarebbe atteso per la stagione estiva 2027, a supporto di un’ulteriore espansione della rete.","post_title":"Fly2Galicia al via: dal 4 dicembre la Milano Malpensa-Santiago de Compostela","post_date":"2026-08-27T14:22:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1787840560000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520782","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I laghi della Lombardia fanno registrare grandi risultati. I dati estivi raccolti fin qui confermano le previsioni di inizio stagione. A giugno gli operatori stimavano che il 63,1% dei posti letto messi in vendita sui portali di prenotazione è stato venduto tra il 15 giugno e il 13 settembre, contro il 55,6% dell'anno precedente e le rilevazioni di agosto confermano la stessa direzione. Secondo l'indagine condotta da Confesercenti Lombardia Orientale tra le strutture associate, nelle due settimane centrali di Ferragosto l'occupazione delle strutture in provincia di Brescia si è collocata intorno al 65%, con tariffe in aumento e risultati migliori sui laghi e in montagna.\r

Il confronto nazionale aiuta a leggere il risultato. Le stime di Assoturismo Cst, elaborate dal Centro Studi Turistici di Firenze su un panel di oltre mille imprenditori della ricettività, indicano per agosto 2026 oltre 96,7 milioni di pernottamenti in Italia, l'1,1% in più rispetto ad agosto 2025. Le aree lacuali crescono dell'1,6% con oltre 8,6 milioni di presenze e si collocano al secondo posto per dinamica, dietro alla montagna (+2,3%) e davanti alle località marine (+0,9%). Il caldo intenso delle ultime settimane ha spinto la domanda verso quota, e per la Lombardia, che ha laghi e montagna nello stesso perimetro regionale, la combinazione ha funzionato.\r

La domanda internazionale resta il motore della stagione. Su Garda e Iseo le prenotazioni sono arrivate soprattutto da Germania, Paesi Bassi, Francia, Svizzera e Austria. I tedeschi restano i primi ospiti e valgono quasi la metà delle presenze sul Garda, con una quota che supera il 65% nei campeggi, mentre crescono Stati Uniti, Polonia, Francia e Brasile. In provincia di Brescia gli stranieri hanno rappresentato il 72% delle presenze nel 2025, un dato che l'andamento di quest'anno conferma. A intercettare questi flussi è soprattutto il turismo all'aria aperta: in Lombardia si contano 229 tra campeggi e villaggi, circa 70 dei quali nel Bresciano, secondo la banca dati del Ministero del Turismo.\r

Il riscontro economico più immediato arriva dall'imposta di soggiorno. Nei primi sei mesi del 2026 il gettito nazionale ha raggiunto 438 milioni di euro, il 13% in più rispetto allo stesso periodo del 2025 e il 30% in più rispetto al 2024, distribuiti su 1.411 comuni. Milano ha raddoppiato l'incasso semestrale toccando quota 66 milioni grazie ai Giochi olimpici invernali, e per fine anno l'osservatorio JFC stima 151 milioni contro i 123 del 2025. La Lombardia era già seconda regione italiana per gettito nel 2025 con 158,5 milioni di euro, e la stagione appena trascorsa consolida la posizione.\r

La stagione turistica è ancora in corso, con la domanda tedesca e olandese che tradizionalmente si sposta verso settembre. È il segmento su cui si concentrano le strategie di allungamento della stagione, insieme agli eventi sportivi e alle proposte legate al benessere e all'enogastronomia, che negli ultimi anni hanno portato una parte dei flussi oltre i confini dell'estate.","post_title":"Lombardia, i laghi fanno il pieno di turisti soprattutto internazionali","post_date":"2026-08-27T12:56:39+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1787835399000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520780","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oceania Cruises ha varato presso Fincantieri Marghera la nuova Oceania Sonata, nave da crociera di lusso di nuova generazione. La consegna vera e propria dell'unità è prevista per il 2027. Alla cerimonia hanno partecipato Paolo Novarino, Oceania Cruises senior director e project owner e Marco Lunardi, direttore dello stabilimento di Marghera.\r

Come riporta Venezia Today, la nave potrà ospitare 1.390 passeggeri e sarà caratterizzata da ampie aree pubbliche, standard di comfort elevati e un'esperienza di viaggio definita \"esclusiva\".\r

La nave fa parte della nuova classe “Sonata”, alla quale appartengono altre due unità, Vista e Allura, realizzate da Fincantieri a Sestri Ponente tra il 2023 e il 2025. È in programma, inoltre, la costruzione di altre quattro navi gemelle: Arietta, che entrerà a far parte della flotta nel 2029, e tre ulteriori unità con consegne previste nel 2032, 2035 e 2037.\r

Una partnership storica\r

Il programma di collaborazione rafforza la storica partnership tra Fincantieri e Norwegian, oltre a confermare la centralità dello stabilimento di Marghera: per l'azienda rappresenta «uno dei poli strategici per la costruzione di grandi navi da crociera ed è uno dei principali centri produttivi del settore a livello mondiale». Nel cantiere sono state costruite 36 navi da crociera dal 1991, e sono impiegate oggi 6 mila persone ogni giorno, tra dipendenti diretti e lavoratori delle aziende partner.\r

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","post_title":"Oceania Cruises e Fincantieri battezzano Sonata","post_date":"2026-08-27T12:53:10+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1787835190000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520761","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_464920\" align=\"alignleft\" width=\"298\"] Fred Dixon Brand Usa[/caption]\r

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A volte ritornano: Fred Dixon, dopo due anni trascorsi come presidente e ceo di Brand Usa, rivestirà nuovamente il ruolo di presidente e ceo di New York City Tourism + Conventions.\r

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L'incarico sarà ufficiale dal prossimo 1° dicembre, quando Dixon raccoglierà il testimone da Julie Coker. Il presidente del consiglio di amministrazione Charles Flateman ricoprirà la carica ad interim.\r

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«Fred Dixon possiede quella rara combinazione di profonda conoscenza di New York City, esperienza di leadership a livello nazionale e prospettiva globale che questo momento richiede», ha dichiarato in una nota il presidente del consiglio di amministrazione, Charles Flateman, che ricoprirà la carica ad interim dal 19 novembre. «Il consiglio di amministrazione ha condotto un processo accurato per individuare il leader più adatto a portare avanti la nostra missione, e la comprovata capacità di Fred di valorizzare il marchio globale di New York City, costruire partnership in tutto il settore e comprendere le forze che plasmano i viaggi internazionali lo ha reso la scelta giusta per guidare Nyc Tourism + Conventions verso il futuro».\r

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Dixon aveva guidato la New York City Tourism + Conventions per dieci anni, dal 2014 al 2024. «Tornare a guidare Nyc Tourism + Conventions sono un onore e una responsabilità straordinari - ha dichiarato Dixon -. L’esperienza maturata presso Brand Usa mi ha offerto una prospettiva più ampia sul mercato turistico globale e su ciò che è necessario per essere competitivi nei confronti dei viaggiatori internazionali.\r

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«Ritorno a New York forte di questa esperienza, insieme a un rinnovato apprezzamento per la forza di questa città e per le persone e le imprese straordinarie che rendono la sua economia turistica così vitale. Non vedo l’ora di lavorare con i nostri membri, i nostri partner e la leadership della città per aumentare il numero di visitatori, rafforzare la nostra posizione globale e garantire che il turismo continui a portare benefici a tutti e cinque i distretti».","post_title":"Fred Dixon lascia Brand Usa e torna alla guida di New York City Tourism + Conventions","post_date":"2026-08-27T10:55:00+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1787828100000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520627","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_520628\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Jorge Serrano Martin de Vidales[/caption]\r

Cambiamenti ai vertici della Americas Region di Costa Crociere: Dario Rustico lascerà l'azienda e Jorge Serrano Martín de Vidales è stato nominato nuovo Americas Region director. Nel suo nuovo ruolo, il manager risponderà direttamente a Luigi Stefanelli, vice president worldwide sales, e guiderà la strategia commerciale e lo sviluppo del business di Costa per l’area Nord e Sud America.\r

La nomina fa seguito alla decisione di Dario Rustico di lasciare Costa Crociere, a partire dal prossimo 14 settembre, per dedicarsi a obiettivi personali al di fuori dell'azienda, dopo oltre due decenni di servizio. «Sono profondamente grato per le esperienze, le relazioni e i traguardi raggiunti durante i miei 24 anni in Costa. È stato un privilegio lavorare al fianco di colleghi, partner e team straordinari nell’area Asia-Pacifico, in Europa e, in quest'ultimo decennio, nelle Americhe. Lascio con grande orgoglio per quanto abbiamo realizzato insieme e con piena fiducia nel continuo successo di Costa per gli anni a venire» ha dichiarato Dario Rustico.\r

Luigi Stefanelli ha sottolineato che \"Dario Rustico ha dato un contributo straordinario allo sviluppo del nostro business a livello globale. Il suo spirito imprenditoriale, la sua determinazione e la sua leadership lasciano un'eredità duratura in tutta la nostra organizzazione. Lo ringraziamo sinceramente per il suo impegno, i risultati ottenuti e gli auguriamo ogni successo nel prossimo capitolo del suo percorso personale e professionale».\r

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Il nuovo manager\r

Jorge Serrano Martín de Vidales, attualmente alla guida delle vendite trade Costa in Spagna e Portogallo, assumerà formalmente il suo nuovo ruolo a gennaio 2027, una volta completato il trasferimento presso gli uffici di Costa in Brasile. Fino ad allora, il team dell’Americas Region risponderà direttamente a Luigi Stefanelli. «Jorge Serrano Martín de Vidales porta con sé una vasta esperienza commerciale e una comprovata capacità di generare crescita in mercati e canali distributivi diversificati. La sua nomina riflette l'impegno di Costa nella valorizzazione dei talenti e nella promozione della leadership interna. La competenza commerciale, la sua approfondita conoscenza del settore e la sua mentalità internazionale lo rendono la persona ideale per guidare l'importante Americas Region ».\r

L'intera organizzazione Costa esprime la propria sincera gratitudine a Dario Rustico per il suo prezioso contributo nel corso di oltre vent'anni di servizio e riafferma la piena fiducia in Jorge Serrano Martín de Vidales nell'assunzione delle sue nuove responsabilità.\r

","post_title":"Costa Crociere: Serrano Martín de Vidales alla guida della Americas Region","post_date":"2026-08-26T10:48:34+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1787741314000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520617","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Guiness Travel rafforza la proposta dedicata al periodo delle festività invernali, proponendo 120 partenze verso tutto il mondo. Le festività di fine anno rappresentano un auspicabile momento di ripartenza: il desiderio di tornare a viaggiare resta forte e Guiness Travel si presenta al mercato con una programmazione ampia e consolidata.\r

Le destinazioni\r

Guiness Travel ha scelto di investire con decisione sul Capodanno 2027, costruendo la propria offerta molti mesi prima attraverso importanti allotment aerei e un'attenta selezione dei servizi a terra. Tra le novità della stagione figurano il Gran Tour dello Sri Lanka, che entra per la prima volta nella programmazione di Capodanno, e un ulteriore ampliamento dell'offerta dedicata alla Thailandia, oggi proposta con più itinerari e combinazioni.\r

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Il Giappone continua a costituire uno dei punti di forza della programmazione Guiness. Il periodo di Capodanno coincide con lo Shōgatsu, la festività più importante del calendario giapponese, quando templi e santuari si riempiono di persone per la tradizionale prima visita dell'anno e il paese mostra un volto autentico e tradizionale. Accanto ai grandi classici, trovano spazio anche nuovi itinerari dedicati a chi desidera scoprire il Giappone con formule diverse, confermando una delle destinazioni in ascesa del tour operator.\r

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Anche India e Vietnam si ritagliano il ruolo di protagonisti. Il Rajasthan, il Triangolo d'Oro e il Kerala offrono in questo periodo temperature ideali per la visita dei grandi siti storici e culturali. Stesso discorso vale anche per tutta l’area dell’Indocina, inclusi Laos e Cambogia.\r

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Per chi preferisce invece mete medio e corto raggio, l'Europa esercita sempre un fascino particolare durante le festività. Vienna, Praga e Budapest si animano con i tradizionali mercatini, i concerti e le luminarie natalizie; Parigi offre l'atmosfera elegante dei grandi boulevard illuminati, mentre Lisbona e il Portogallo rappresentano una valida alternativa grazie a un clima più mite. Istanbul e Cappadocia, infine, continuano a essere tra gli itinerari più apprezzati.\r

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Il catalogo comprende inoltre una ricca selezione di itinerari dedicati a chi desidera trascorrere il Capodanno in destinazioni iconiche come New York, vivere il fascino delle antiche civiltà in Egitto, scoprire il Marocco, l'Oman, l'Arabia Saudita, la Malesia, il Perù, il Messico, l'Argentina, la Namibia o il Sudafrica.\r

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Tra i punti di forza della programmazione spicca proprio New York, dove Guiness Travel conferma in esclusiva il soggiorno presso il Marriott Marquis di Times Square.\r

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Tutti gli itinerari sono accompagnati da un tour leader dall'Italia. L’accompagnatore Guiness Travel è un punto di riferimento per il gruppo durante tutto il viaggio, affianca guide locali e fornitori sul territorio, gestisce eventuali imprevisti e permette ai viaggiatori di rilassarsi e vivere l'esperienza con maggiore serenità.\r

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Accanto alla programmazione, Guiness Travel conferma anche la campagna Prenota Prima, riservata alle prenotazioni effettuate entro il 30 settembre per le partenze di dicembre.\r

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Il folderino \"Dicembre & Capodanno 2027\" è già disponibile e scaricabile dal portale Guiness Travel e sarà distribuito anche in occasione di TtgTravel Experience, dove il tour operator sarà presente all'interno dell’ Hub Astoi.","post_title":"Guiness Travel investe sul Capodanno: 120 partenze programmate nel mondo","post_date":"2026-08-26T10:32:14+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1787740334000]}]}}