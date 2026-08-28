Trenord: biglietti e corse speciali per il Gran Premio d’Italia di Formula 1 Biglietti speciali e corse straordinarie per raggiungere in treno l’Autodromo Nazionale di Monza: Trenord è in pole position per il Gran Premio d’Italia 2026 di Formula 1, in calendario fra venerdì 4 e domenica 6 settembre, giorni di prove e gara. Come ogni anno, l’azienda ferroviaria potenzia il servizio per consentire a tifosi e appassionati di Formula 1 di raggiungere il tempio della velocità in treno, in modo comodo e sostenibile, da Milano e da tutta la Lombardia. Una proposta apprezzata dai tifosi, come confermano i numeri delle passate edizioni: solo nel 2025 sono stati venduti 36.000 biglietti speciali Trenord dedicati al GP. Sabato 5 e domenica 6 settembre saranno effettuate otto corse straordinarie fra Milano Centrale e Monza; nelle due giornate, per favorire il rientro dei tifosi sarà prolungato in orario serale fino alle ore 22.30 il servizio della linea S7, che collega Milano e Biassono Lesmo Parco, la stazione più vicina all’Autodromo. Inoltre, domenica 6 saranno effettuate 21 corse dirette Milano Porta Garibaldi-Biassono, su cui sarà possibile viaggiare acquistando un biglietto speciale dedicato al costo di 5 euro. Per tutti i giorni della manifestazione, i treni viaggeranno con composizioni potenziate. Tutte le informazioni sul servizio straordinario per il GP – con orari e fermate delle corse – e sui biglietti speciali sono disponibili su trenord.it e App. Condividi

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Terza posizione per Capri, dove una tenuta da 33 milioni di euro si estende su oltre 11 ettari di parco. Le due residenze che la compongono sono collegate da una funicolare privata interna e comprendono 14 camere, altrettanti bagni e due piscine.\r

A Roma, nel quartiere Trevi, un palazzo seicentesco è sul mercato a 30 milioni di euro. L’immobile si sviluppa su 3.535 metri quadrati e sei livelli e conserva soffitti a cassettoni, una chiesa sconsacrata del XVII secolo e un giardino privato con agrumeti.\r

Segue Massa Marittima,con una proprietà da 28 milioni di euro: 34 ettari di terreno, 35 camere e 25 bagni. A Positano, invece, una villa di 800 metri quadrati con accesso esclusivo al mare raggiunge i 26 milioni, equivalenti a 32.500 euro al metro quadrato.\r

La Toscana si distingue per concentrazione dell’offerta: secondo l’analisi, è la regione con il maggior numero di immobili sopra i 10 milioni di euro, mentre Forte dei Marmi emerge come la località con il volume più elevato di proprietà appartenenti a questa fascia di prezzo. Tra le proprietà più particolari figura una tenuta settecentesca a Peccioli, in provincia di Pisa, proposta a 25 milioni di euro. Oltre alla residenza principale, la proprietà comprende vigneti e oliveti, piscina panoramica, campo da tennis, lago e persino un aeroporto privato con hangar.\r

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La graduatoria per prezzo al metro quadrato\r

La graduatoria cambia guardando il prezzo al metro quadro: la dimensione dell’immobile non determina necessariamente la quotazione più elevata. Il record indicato dall’analisi spetta infatti a una villa di appena 200 metri quadrati a Porto Cervo, valutata 70 mila euro al metro quadrato. Seguono Forte dei Marmi, con punte di 47.500 euro al metro quadrato, Porto Rotondo con 38.462 euro, Vietri sul Mare con 34.118 euro e Positano con 32.500 euro.\r

Dai dati emerge un mercato concentrato attorno ad alcune grandi direttrici territoriali. La prima è la Costiera Amalfitana, con Positano, Ravello e Vietri sul Mare; la seconda è la Costa Smeralda, dove Porto Cervo, Porto Rotondo, Liscia di Vacca e Cala Granu combinano parchi privati, accessi al mare e architetture di pregio.\r

La Toscana presenta invece più mercati al proprio interno. Seguono i laghi, con Cernobbio e Tremezzina sul Como, Desenzano e Toscolano-Maderno sul Garda e Pallanza sul Verbano, e infine le città d’arte, con Roma, Firenze e Venezia. Sul lago di Como, in particolare, Cernobbio occupa due posizioni nella top ten, entrambe con proprietà da 23 milioni di euro. Una è una villa fronte lago di 1.500 metri quadrati con piscina e giardino affacciati sul Lario; l’altra è una dimora storica di mille metri quadrati con darsena privata, piscina a sfioro, terrazzo panoramico e giardino all’italiana.\r

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Il problema riguarda centinaia di velivoli la cui sostituzione è stata posticipata. La lobby stima che fino a 1.662 velivoli destinati alla sostituzione siano stati rinviati al 2025 e avverte che alcune compagnie aeree potrebbero dover aspettare fino a sette anni per ricevere gli aerei ordinati.\r

Efficienza\r

La differenza di efficienza tra le due generazioni spiega gran parte di tale costo aggiuntivo. I nuovi velivoli a fusoliera larga riducono le emissioni di CO2 per posto-chilometro disponibile del 20%, mentre il miglioramento raggiunge il 24% negli aerei a fusoliera stretta e il 40% nei jet regionali.\r

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In base a questi dati, la Iata stima che i ritardi nelle consegne causino circa 12 milioni di tonnellate aggiuntive di CO2 ogni anno, una quantità equivalente alle emissioni di circa 2,6 milioni di automobili. Questa cifra rappresenta l'1,2% di tutte le emissioni del settore aereo.\r

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La mancanza di nuovi velivoli ritarda anche l'adozione di tecnologie progettate per ridurre altri inquinanti. I motori più recenti emettono meno ossidi di azoto (NOx) e particolato non volatile, quindi prolungare la vita operativa degli aerei più vecchi mantiene livelli di emissioni più elevati.","post_title":"Airbus e Boineg in ritardo. Il costo per le compagnie è di 3 miliardi l'anno","post_date":"2026-08-28T09:47:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1787910426000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520803","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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[caption id=\"attachment_512576\" align=\"alignleft\" width=\"196\"] Il ministro del turismo Mazzi[/caption]\r

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«I dati elaborati da Demoskopika confermano l’ottimo andamento del turismo italiano nell’estate 2026. La spesa turistica cresce del 7,5% trainata dai volumi di 43,3 milioni di arrivi e 188,8 milioni di pernottamenti. L’inflazione turistica si attesta al 2,6%, per il quarto mese consecutivo al di sotto dell'indice generale dei prezzi, circostanza che non si verificava dal 2023.\r

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«Un buon risultato al quale hanno contribuito le misure messe in campo dal Governo sulla trasparenza dei prezzi, la qualità dell'offerta, la destagionalizzazione e il contrasto alle pratiche speculative. Lavoriamo perché il turismo continui a creare valore per il Paese e sia sempre più accessibile alle famiglie italiane». Commenta così il ministro del turismo Gianmarco Mazzi i dati diffusi oggi da Demoskopika.","post_title":"Mazzi: «La spesa turistica in Italia cresce del 7,5%»","post_date":"2026-08-28T09:42:03+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1787910123000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520781","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La neonata Fly2Galicia scalda i motori in vista del decollo dei primi voli diretti che collegheranno la Galizia ai principali centri europei del business e del turismo.\r

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La nuova compagnia aerea spagnola ha aperto le prenotazioni in vista del lancio previsto per il prossimo 1° dicembre, con una programmazione iniziale che include 17 partenze settimanali da Santiago de Compostela verso otto destinazioni in Spagna e in Europa.\r

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Obiettivo dichiarato è quello di avvicinare la Galizia al resto del mondo, favorendo sia i viaggi di piacere che quelli d’affari. Il network includerà Alicante, Saragozza e Granada, Bruxelles, Monaco di Baviera, Praga e ben due destinazioni italiane: Milano Malpensa e Venezia Marco Polo. Alicante sarà servita da tre voli settimanali, mentre le altre sette rotte saranno operative due volte alla settimana.\r

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I primi voli partiranno il 1° dicembre alla volta di Saragozza e Bruxelles, seguiti da Praga e Venezia il 2 dicembre. Le rotte per Alicante, Granada e Monaco di Baviera inizieranno il 3 dicembre, mentre quella per Milano Malpensa seguirà il 4 dicembre.\r

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Fly2Galicia opererà come compagnia aerea virtuale, utilizzando un Airbus A320 noleggiato nell’ambito di un accordo ACMI. L’aeromobile e l’equipaggio saranno forniti dall’operatore rumeno Flyyo, mentre Fly2Galicia si occuperà delle vendite, del marketing e della rete commerciale. \r

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Le agenzie di viaggio possono accedere alla distribuzione gds tramite Hahn Air, con condizioni speciali riservate per gruppi e tour operator.\r

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La flotta iniziale della compagnia aerea sarà costituita dall’A320 noleggiato, mentre un secondo velivolo sarebbe atteso per la stagione estiva 2027, a supporto di un’ulteriore espansione della rete.","post_title":"Fly2Galicia al via: dal 4 dicembre la Milano Malpensa-Santiago de Compostela","post_date":"2026-08-27T14:22:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1787840560000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520782","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I laghi della Lombardia fanno registrare grandi risultati. I dati estivi raccolti fin qui confermano le previsioni di inizio stagione. A giugno gli operatori stimavano che il 63,1% dei posti letto messi in vendita sui portali di prenotazione è stato venduto tra il 15 giugno e il 13 settembre, contro il 55,6% dell'anno precedente e le rilevazioni di agosto confermano la stessa direzione. Secondo l'indagine condotta da Confesercenti Lombardia Orientale tra le strutture associate, nelle due settimane centrali di Ferragosto l'occupazione delle strutture in provincia di Brescia si è collocata intorno al 65%, con tariffe in aumento e risultati migliori sui laghi e in montagna.\r

Il confronto nazionale aiuta a leggere il risultato. Le stime di Assoturismo Cst, elaborate dal Centro Studi Turistici di Firenze su un panel di oltre mille imprenditori della ricettività, indicano per agosto 2026 oltre 96,7 milioni di pernottamenti in Italia, l'1,1% in più rispetto ad agosto 2025. Le aree lacuali crescono dell'1,6% con oltre 8,6 milioni di presenze e si collocano al secondo posto per dinamica, dietro alla montagna (+2,3%) e davanti alle località marine (+0,9%). Il caldo intenso delle ultime settimane ha spinto la domanda verso quota, e per la Lombardia, che ha laghi e montagna nello stesso perimetro regionale, la combinazione ha funzionato.\r

La domanda internazionale resta il motore della stagione. Su Garda e Iseo le prenotazioni sono arrivate soprattutto da Germania, Paesi Bassi, Francia, Svizzera e Austria. I tedeschi restano i primi ospiti e valgono quasi la metà delle presenze sul Garda, con una quota che supera il 65% nei campeggi, mentre crescono Stati Uniti, Polonia, Francia e Brasile. In provincia di Brescia gli stranieri hanno rappresentato il 72% delle presenze nel 2025, un dato che l'andamento di quest'anno conferma. A intercettare questi flussi è soprattutto il turismo all'aria aperta: in Lombardia si contano 229 tra campeggi e villaggi, circa 70 dei quali nel Bresciano, secondo la banca dati del Ministero del Turismo.\r

Il riscontro economico più immediato arriva dall'imposta di soggiorno. Nei primi sei mesi del 2026 il gettito nazionale ha raggiunto 438 milioni di euro, il 13% in più rispetto allo stesso periodo del 2025 e il 30% in più rispetto al 2024, distribuiti su 1.411 comuni. Milano ha raddoppiato l'incasso semestrale toccando quota 66 milioni grazie ai Giochi olimpici invernali, e per fine anno l'osservatorio JFC stima 151 milioni contro i 123 del 2025. La Lombardia era già seconda regione italiana per gettito nel 2025 con 158,5 milioni di euro, e la stagione appena trascorsa consolida la posizione.\r

La stagione turistica è ancora in corso, con la domanda tedesca e olandese che tradizionalmente si sposta verso settembre. È il segmento su cui si concentrano le strategie di allungamento della stagione, insieme agli eventi sportivi e alle proposte legate al benessere e all'enogastronomia, che negli ultimi anni hanno portato una parte dei flussi oltre i confini dell'estate.","post_title":"Lombardia, i laghi fanno il pieno di turisti soprattutto internazionali","post_date":"2026-08-27T12:56:39+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1787835399000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520767","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' un impatto pesante quello dell’aumento dei prezzi del carburante sui conti di Qantas Airways, che si protrarrà nell’anno fiscale in corso, mentre la compagnia aerea registra un calo del 14% dell’utile annuale.\r

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Il vettore ha sottolineato in una nota come il conflitto tra Stati Uniti e Iran ha comportato un aumento di 610 milioni di dollari australiani, pari a circa 437 milioni di dollari Usa, dei costi annuali per il carburante. I costi totali del fuel sono così aumentati di oltre il 14%, raggiungendo i 5,72 miliardi di dollari australiani.\r

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Qantas ha inoltre deciso per un phase out anticipato degli Airbus A380, che avrà inizio nel 2028: la compagnia ha quindi dichiarato di essere in trattativa con Airbus e Boeing per convertire 20 opzioni in ordini fermi per gli A350 e i 787 a partire dal 2030.\r

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«Gli A380 non sono più in produzione, quindi il costo di questi aeromobili è destinato ad aumentare nel tempo in termini di manutenzione, ma aumenteranno anche i costi legati alle interruzioni di servizio che ne deriveranno», ha spiegato il ceo di Qantas, Vanessa Hudson.\r

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Il nuovo ordine sarebbe separato dai piani della compagnia aerea relativi al “Progetto Sunrise”, che prevede voli diretti da Sydney a Londra e New York con una flotta di 12 A350-1000 a lungo raggio appositamente progettati, che inizieranno ad arrivare a partire dal prossimo anno.\r

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Hudson ha affermato che l’anno è stato «caratterizzato da due contesti operativi molto diversi», poiché la forte domanda di viaggi registrata per gran parte dell’anno si è scontrata con un’impennata dei costi del carburante, causata dal conflitto in Medio Oriente. L’aumento delle tariffe, la riduzione della capacità sui voli domestici e il riassegnazione degli aeromobili alle rotte internazionali più redditizie hanno compensato solo in parte gli effetti negativi derivanti dall’aumento dei costi del carburante.\r

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Nonostante tutto, Qantas conferma prospettive di fatturato «positive. Il fatturato totale per ogni posto occupato dovrebbe crescere tra l’8% e il 10% nella prima metà dell’anno».","post_title":"Qantas: utili in calo a fronte dell'impennata del costo del fuel","post_date":"2026-08-27T11:17:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1787829439000]}]}}