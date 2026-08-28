Latam, 25 milioni di dollari per il wi-fi satellitare su 60 aerei Latam Airlines investirà 25 milioni di dollari in wi-fi satellitare per oltre 60 nuovi aeromobili. Nello specifico, la compagnia introdurrà servizi di connettività satellitare multi-orbita su oltre 60 nuovi aeromobili Airbus ed Embraer con l’obiettivo di continuare a migliorare l’esperienza di viaggio dei propri passeggeri attraverso una connessione Internet veloce, affidabile e con ampia copertura. La nuova tecnologia consentirà ai passeggeri di accedere a Internet durante il volo, indipendentemente dalla rotta o dalla posizione dell’aeromobile. Ciò sarà possibile grazie all’accesso a satelliti che operano in diverse orbite, contribuendo a garantire una copertura più uniforme durante tutte le operazioni. “Latam Airlines si impegna a rendere ogni viaggio sempre più connesso. Introducendo la connettività multi-orbita di nuova generazione su una porzione più ampia della nostra flotta, offriremo ai nostri passeggeri un’esperienza Internet a bordo veloce e affidabile, aiutandoli a rimanere connessi ovunque volino, continuando al contempo a elevare lo standard dei viaggi in tutta l’America Latina”, ha affermato Paulo Miranda, vicepresidente area customer experience presso Latam Airlines. Condividi

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L’A350 conta 32 posti in Business Class completamente reclinabili, in configurazione 1-2-1, 28 posti in Premium economy e 238 posti in Economy Class, combinando interni contemporanei con maggiore comfort e tecnologie avanzate.\r

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L’ultima generazione del sistema di intrattenimento di bordo ice di Emirates è dotata di schermi 4K e 4K HDR touchscreen ultra-reattivi, che offrono un’esperienza cinematografica ancora più immersiva a bordo. I passeggeri possono inoltre usufruire di una connessione Wi-Fi ad alte prestazioni, supportata dalla rete satellitare Global Xpress (GX) di ViaSat, con Wireless Access Point di nuova generazione progettati per garantire una connettività ancora migliore in tutto l’aeromobile.\r

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Tap amplia inoltre la propria offerta digitale a bordo con PressReader, la biblioteca digitale di quotidiani e riviste accessibile a bordo degli Airbus A330-900 e A321Lr. l’opzione “Skip Meal” sui voli a lungo raggio, pensata per chi preferisce dedicare più tempo al riposo durante il viaggio.\r

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La nuova partnership con LUGGit, già disponibile negli aeroporti di Lisbona, Porto, Madrid, Barcellona e Atene, offre un servizio che consente di prenotare il ritiro, il deposito e la consegna dei bagagli alla partenza e/o a destinazione, scegliendo come punto di ritiro o consegna l’aeroporto, l’hotel, la propria abitazione o un altro luogo.","post_title":"Tap Air Portugal rinnova e amplia i servizi per i passeggeri","post_date":"2026-08-26T10:55:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1787741710000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520622","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qatar Airways è diventata la prima compagnia aerea al mondo a dotare i Boeing 787-9 del wi-fi Starlink. Il vettore ha inoltre completato l’implementazione di Starlink sulla flotta di Boeing 787-8 in sette mesi, portando a 150 il numero totale dei velivoli a fusoliera larga dotati del wi-fi veloce.\r

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Il vettore prevede inoltre di completare l’installazione di Starlink su tutta la flotta di Boeing 787 entro la fine del 2026.\r

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Questo ultimo traguardo fa seguito al completamento da record da parte di Qatar Airways del programma Boeing 777 in nove mesi e di quello Airbus A350 in otto mesi. La compagnia aerea gestisce ora le prime e più grandi flotte al mondo di Boeing 777, Airbus A350 e Boeing 787 dotate di Starlink.\r

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Ogni nuovo aeromobile dotato di Starlink estende tale esperienza a un numero maggiore di passeggeri, offrendo loro maggiore libertà su come trascorrere il tempo a bordo. Che desiderino lavorare, rimanere in contatto con i propri cari o semplicemente rilassarsi, la velocità del wi-fi Starlink, che raggiunge i 500 Mbps, permette alla cabina di diventare tutto ciò di cui i passeggeri hanno bisogno a 35.000 piedi di quota.\r

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Qatar Airways è stata la prima compagnia aerea al mondo a offrire Starlink a bordo su rotte a lungo raggio e ultra-lungo raggio in sei continenti.","post_title":"Qatar Airways: il wi-fi Starlink sarà sull'intera flotta di B787 entro fine 2026","post_date":"2026-08-26T10:41:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1787740870000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520515","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Starlink ha fatto il suo debutto ufficiale a bordo di un aereo Lufthansa: il servizio di wi-fi veloce ha debuttato su un A320 lo scorso 19 agosto, sulla rotta da Francoforte a Roma. A un’altitudine di 10.000 metri, Jens Ritter, ceo di Lufthansa Airlines, ha attivato il sistema. D’ora in poi, l’aereo opererà voli di linea come primo velivolo della flotta Lufthansa dotato della nuova tecnologia.\r

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«Stiamo investendo più che mai nei nostri ospiti: in nuovi aeromobili, nuovi servizi, una scelta più ampia a bordo e, naturalmente, in tecnologie all’avanguardia e innovative - ha commentato Ritter -. Con Starlink offriremo la connettività più veloce dal decollo all’atterraggio, sopra oceani e deserti, e sulle rotte a corto e lungo raggio. Anche questo è un servizio premium — ed è proprio ciò che contraddistingue Lufthansa. L’introduzione di questo servizio segna un’altra pietra miliare nella modernizzazione di Lufthansa».\r

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Entro la fine di quest’anno è previsto che altri dieci aeromobili della famiglia A320 operati da Lufthansa e Lufthansa City Airlines saranno dotati del nuovo servizio Internet ad alta velocità.\r

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La tecnologia Starlink verrà installata principalmente presso la sede di Lufthansa Technik a Berlino. La compagnia tedesca sta coordinando le installazioni con i periodi di fermo programmati per i controlli tecnici. Anche altre compagnie aeree del gruppo saranno presto dotate di questo servizio.\r

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Si stima che entro il 2029 circa 850 aeromobili di tutte le compagnie aeree del gruppo Lufthansa saranno dotati di Starlink: il colosso tedesco sarà il più grande d’Europa a offrire questo moderno servizio di accesso a Internet ad alta velocità.","post_title":"Lufthansa: prima volta di Starlink sull'A320 da Francoforte a Roma","post_date":"2026-08-25T09:44:34+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1787651074000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520364","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 12 agosto 2026, Iberia opererà un volo circolare Madrid-Madrid appositamente noleggiato per seguire il percorso dell'eclissi solare totale sopra la provincia di Palencia . Immatricolato come IB1473, in omaggio all'anno di nascita di Niccolò Copernico, questo Airbus A321XLR trasporterà i ricercatori del progetto Shelios e una connessione Wi-Fi ad alta velocità Starlink a un'altitudine di oltre 10.000 metri , per trasmettere il fenomeno in diretta sui canali social della compagnia aerea.\r

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Un volo dedicato\r

Iberia ha annunciato un volo dedicato esclusivamente all'osservazione dell'eclissi solare totale del 12 agosto, descritta come \"l'evento astronomico più atteso dell'anno \". Il volo IB1473 partirà dall'aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas alle 18:45 ora locale, seguendo una traiettoria studiata per posizionarsi all'interno della fascia di totalità quando l'ombra della Luna attraverserà la Spagna settentrionale, in particolare la provincia di Palencia. Il volo farà poi ritorno a Madrid senza scali intermedi.\r

La scelta del codice IB1473 non è casuale: rende omaggio al 1473, anno di nascita dell'astronomo Niccolò Copernico, figura fondatrice dell'eliocentrismo. L'aereo scelto è un Airbus A321XLR, un jet a corridoio singolo di nuova generazione per voli a lungo raggio, recentemente introdotto nella flotta di Iberia.\r

","post_title":"Un volo speciale di Iberia per seguire da vicino l'eclisse solare","post_date":"2026-08-06T09:56:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1786010216000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520229","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tra luglio e agosto, il sistema aeroportuale romano accoglierà quasi 11,5 milioni di passeggeri. Oltre all’aeroporto di Ciampino, in particolare, sono 10,7 milioni i passeggeri attesi all’aeroporto di Roma Fiumicino, con una crescita stimata di oltre il 4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e picchi giornalieri che dovrebbero superare i 180 mila viaggiatori già registrati nel 2025.\r

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Per la summer 2026, tra le nuove rotte intercontinentali raggiungibili da Fiumicino ci sono quelle verso Seattle, operate da Alaska Airlines e Delta, Houston con Ita Airways, Nuova Delhi con Air India e Sharjah con Air Arabia. Si rafforzano anche altri collegamenti di lungo raggio verso Australia (con Qantas), Hong Kong (con Cathay Pacific), Singapore (con Singapore Airlines), Sud America (con Latam) e Africa orientale (con Ethiopian Airlines), insieme all’espansione dell’offerta dei vettori nord e sudamericani.\r

Nord America\r

Il Nord America si conferma il mercato più dinamico per lo sviluppo intercontinentale del “Leonardo da Vinci”: nella stagione estiva in corso, l’offerta nordamericana arriverà fino a 41 partenze giornaliere verso 22 aeroporti, rafforzando il posizionamento globale dello scalo. In crescita anche il network europeo, con nuove destinazioni come Tallinn, Billund, Salisburgo e Burgas, affiancate dall’espansione di Ita Airways su Malaga, Valencia e Marsiglia.","post_title":"Fiumicino e Ciampino, fra luglio e agosto 11,5 milioni di passeggeri","post_date":"2026-08-03T12:01:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1785758507000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520189","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Già presente sulle navi Grimaldi Lines, Seafy evolve oggi in una Digital Experience Platform disponibile sull'intera flotta, trasformando il tradizionale portale wi-fi in un ecosistema digitale integrato che accompagna il passeggero durante l’intera traversata. Grimaldi Lines e Seafy offrono così ai viaggiatori un'esperienza digitale più semplice, affidabile e integrata.\r

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Grazie all'evoluzione della piattaforma, i passeggeri possono collegarsi da qualsiasi device a internet per consultare le informazioni relative al viaggio e altri servizi, attraverso un unico punto di accesso, senza necessità di scaricare applicazioni dedicate. L'evoluzione tecnologica consente inoltre un miglioramento delle performance, con una maggiore stabilità e velocità della connessione, per un'esperienza digitale più affidabile durante la navigazione.\r

Pacchetto\r

Attraverso il portale Seafy è inoltre possibile scegliere il pacchetto wi-fi più adatto alle proprie esigenze, con tariffe differenziate in base all'utilizzo. Il pagamento può essere effettuato direttamente dallo smartphone in modo semplice e sicuro, attraverso soluzioni contactless come Apple Pay, Google Pay e Revolut Pay. \"Per Grimaldi Lines innovazione significa mettere la tecnologia al servizio del viaggio.\r

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La digitalizzazione rappresenta un elemento sempre più importante nell'evoluzione dei servizi dedicati ai nostri passeggeri e il completamento di questo progetto conferma il nostro impegno nell'investire in soluzioni capaci di rendere l'esperienza di viaggio più semplice, accessibile e in linea con le aspettative di una clientela sempre più connessa.\" dichiara Francesca Marino, Head of Passenger Department di Grimaldi Lines. \"Nel settore marittimo la customer experience sta assumendo un ruolo sempre più centrale nelle strategie di innovazione delle compagnie\", afferma Roberto Verni, ceo di Seafy.\r

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\"Con Grimaldi Lines abbiamo sviluppato una Digital Experience Platform capace di creare un punto di contatto continuo tra compagnia e passeggero durante tutto il viaggio. L'obiettivo è mettere a disposizione un'infrastruttura in grado di evolvere nel tempo, supportando nuovi modelli di relazione con il cliente e accompagnando la trasformazione digitale dell'esperienza di bordo.\" Con la Digital Experience Platform disponibile su tutte le 13 navi della flotta, Grimaldi Lines e Seafy pongono le basi per una continua evoluzione dell'esperienza digitale a bordo, attraverso una piattaforma in grado di integrare nel tempo nuove funzionalità e potenzialità.","post_title":"Grimaldi Lines potenzia il wi-fi a bordo con l'evoluzione di Seafy","post_date":"2026-08-03T09:26:17+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1785749177000]}]}}