Rocco Forte vende le ville del Verdura Resort e amplia il progetto In Sicilia arrivano le “branded residences”. A portare nella regione tanto amata dagli inglesi le residenze firmate che stanno registrando grande successo è il Rocco Forte Verdura Resort. Come riporta Il Sole 24Ore, nel 2021 era già stato lanciato un progetto di ville, la cui costruzione è terminata nel 2024, collegate all’hotel cinque stelle aperto da molti anni sulla costa sud-occidentale dell’isola, tra la Valle dei Templi di Agrigento e la città di Sciacca. Le costruzioni sono state realizzate richiamandosi a elementi tradizionali della zona con pietra locale, sabbia, legno e una palette di colori naturali, tra terracotta e ocra. La posizione, su un’altura sopra al resort, garantisce la vista sul Mediterraneo. Le ville erano state affittate, ma ora vengono messe in vendita a un prezzo che parte dai 3 milioni di euro. L’evoluzione del progetto A questa prima offerta, come si legge su Risoluto.it, si aggiunge ora una nuova fase del progetto, pensata per chi cerca abitazioni più grandi e personalizzabili. Sono infatti disponibili 47 ville off plan, realizzate su due livelli e con la disponibilità di un massimo di sette camere da letto. Le ville verranno realizzate vicino ai campi da golf e avranno un prezzo base di 5,2 milioni di euro. Il progetto è firmato Aba Studio Albanese e Olga Polizzi, design director di Rocco Forte Hotels. I proprietari delle ville avranno accesso a tutti i servizi del resort, fra i quali dieci ristoranti, spiaggia privata di un chilometro e mezzo, spa, campi da tennis e basket, maneggio, due campi da golf a 18 buche. Chi volesse ottenere poi una rendita può accedere al programma Rocco Forte Rental Management, che prevede di affittare la villa nei periodi in cui non viene abitata. Condividi

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Per chi desidera immergersi completamente nell’ambiente naturale, il Parco Nazionale di Soomaa rappresenta una delle esperienze più iconiche dell’autunno estone. Prima che l’inverno trasformi il paesaggio, è possibile esplorare i corsi d’acqua in canoa, osservare il foliage riflettersi sulla superficie dei fiumi e percorrere sentieri che attraversano foreste e torbiere. Qui il viaggio nella natura si completa con uno dei rituali più amati della cultura estone: la sauna, un’esperienza che combina benessere, relax e connessione con l’ambiente circostante.\r

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L’autunno invita inoltre a scoprire la costa baltica e le isole estoni, dove il ritmo rallenta ulteriormente. A Saaremaa, conosciuta anche come “SPA-remaa” per la sua consolidata tradizione legata al benessere, centri termali e spa utilizzano ingredienti locali come alghe marine, foglie di ginepro, fanghi minerali e acqua sorgiva per trattamenti naturali e rigeneranti. Sempre sull’isola, il sentiero di Koigi Bog offre l’opportunità di attraversare paesaggi dai colori straordinari e di vivere la natura attraverso attività tradizionali come la raccolta di bacche e piante aromatiche.\r

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L’autunno è anche il periodo ideale per scoprire un lato meno conosciuto dell’enogastronomia estone. Ai confini settentrionali della viticoltura europea, il Paese ha sviluppato una produzione originale di vini ottenuti da frutta, bacche e varietà nordiche. L’itinerario dell’Eesti Veinitee collega decine di produttori e cantine.\r

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La stagione autunnale è anche un periodo di celebrazioni e cultura. Dal 2009 Narva detiene il titolo simbolico di Capitale d’Autunno dell’Estonia e propone ogni anno un programma di appuntamenti che coinvolgono residenti e visitatori. \r

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Con l’accorciarsi delle giornate, l’Estonia rivela infine uno dei suoi aspetti più affascinanti. Le celebri Black Nights diventano il palcoscenico di un ricco calendario culturale che anima il Paese durante la stagione più buia dell’anno. Tra gli appuntamenti principali spicca il Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF), uno dei più importanti festival cinematografici del Nord Europa","post_title":"Estonia d'autunno: mix di colori e atmosfere suggestive fra natura e cultura","post_date":"2026-08-28T14:44:35+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1787928275000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520844","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grazie al potenziamento tecnologico finanziato dalla Regione Campania con il progetto strategico regionale Manifattur@ Campania: Industria 4.0, la storica sala Newton di Città della Scienza si è evoluta in Newton 4.0: un dimostratore tecnologico dedicato alla diffusione della cultura dell’innovazione Industria 4.0 e alla valorizzazione delle tecnologie digitali avanzate.\r

I congressi del futuro\r

Grazie all’integrazione di sistemi multimediali, tecnologie immersive e dispositivi interattivi, Newton 4.0 consente di sperimentare nuove modalità di realizzazione di congressi, eventi, attività formative e iniziative di trasferimento tecnologico, trasformando la partecipazione del pubblico in un’esperienza coinvolgente, interattiva e ad alto contenuto innovativo.\r

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L’hub multimediale avanzato racconta e rende sempre più comprensibili le tecnologie 4.0 e le loro applicazioni nei diversi ambiti della società e della ricerca e accoglierà congressi scientifici, convention aziendali, eventi istituzionali e incontri professionali.\r

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Imprese, enti di ricerca, istituzioni, pco, meeting planner e stakeholder potranno sperimentare nuovi modelli di innovazione digitale, in linea con i bisogni del settore mice.\r

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(Chiara Ambrosioni)","post_title":"Città della Scienza di Napoli: la sala Newton diventa un hub multimediale","post_date":"2026-08-28T13:18:34+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1787923114000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520839","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In Sicilia arrivano le \"branded residences\". A portare nella regione tanto amata dagli inglesi le residenze firmate che stanno registrando grande successo è il Rocco Forte Verdura Resort. Come riporta Il Sole 24Ore, nel 2021 era già stato lanciato un progetto di ville, la cui costruzione è terminata nel 2024, collegate all’hotel cinque stelle aperto da molti anni sulla costa sud-occidentale dell’isola, tra la Valle dei Templi di Agrigento e la città di Sciacca. Le costruzioni sono state realizzate richiamandosi a elementi tradizionali della zona con pietra locale, sabbia, legno e una palette di colori naturali, tra terracotta e ocra. La posizione, su un'altura sopra al resort, garantisce la vista sul Mediterraneo. Le ville erano state affittate, ma ora vengono messe in vendita a un prezzo che parte dai 3 milioni di euro.\r

L'evoluzione del progetto\r

A questa prima offerta, come si legge su Risoluto.it, si aggiunge ora una nuova fase del progetto, pensata per chi cerca abitazioni più grandi e personalizzabili. Sono infatti disponibili 47 ville off plan, realizzate su due livelli e con la disponibilità di un massimo di sette camere da letto. Le ville verranno realizzate vicino ai campi da golf e avranno un prezzo base di 5,2 milioni di euro. Il progetto è firmato Aba Studio Albanese e Olga Polizzi, design director di Rocco Forte Hotels. I proprietari delle ville avranno accesso a tutti i servizi del resort, fra i quali dieci ristoranti, spiaggia privata di un chilometro e mezzo, spa, campi da tennis e basket, maneggio, due campi da golf a 18 buche.\r

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Chi volesse ottenere poi una rendita può accedere al programma Rocco Forte Rental Management, che prevede di affittare la villa nei periodi in cui non viene abitata.\r

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","post_title":"Rocco Forte vende le ville del Verdura Resort e amplia il progetto","post_date":"2026-08-28T12:26:23+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1787919983000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520831","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Super commissione per gli agenti di viaggio partner, che potranno ottenere il 20% sulle prenotazioni dei pacchetti firmati Travelplan. La promozione riguarda il prezzo al pubblico escluse le tasse e comprende tutte le destinazioni di punta della programmazione del t.o., con in primo piano Caraibi, Costa Rica, Mauritius, Thailandia, Canarie, Baleari, Capo Verde e Senegal.\r

Voli dall'Italia\r

L'operatore propone partenze giornaliere con voli in connessione dall'Italia via Madrid, pacchetti vacanze in formula \"tutto garantito\" e zero rischi per l'agenzia di viaggio.","post_title":"Travelplan: super commissione del 20% riservata alle agenzie partner","post_date":"2026-08-28T11:24:38+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1787916278000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520821","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Disney Vacation Club ha diffuso i dettagli relativi agli alloggi del Disney's Lakeshore Lodge, il resort ispirato alla natura la cui apertura è prevista per il 1° luglio 2027 presso Walt Disney World Resort. Come riporta Travel Weekly, la struttura affacciata sul lago, situata lungo Bay Lake tra il Disney's Wilderness Lodge e il Disney's Fort Wilderness Resort & Campground, disporrà di 967 camere suddivise in diverse categorie, dai monolocali alle ville con più camere da letto.\r

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Le diverse sistemazioni previste\r

I monolocali e le camere studio king del resort presenteranno richiami al film \"Pocahontas\" e saranno caratterizzati da pannelli in legno intagliato e murales. Pensati per coppie e viaggiatori singoli, i monolocali della struttura saranno a tema ispirato al film \"Encanto\" e includeranno un angolo cottura, un bagno separato e un letto matrimoniale a scomparsa.\r

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I monolocali deluxe e le ville con una o due camere da letto trarranno ispirazione dal film \"Bambi\", con tonalità terrose e motivi boschivi. Le ville con una o due camere da letto saranno dotate di cucina completa, lavatrice e asciugatrice e patio privato. Le ville con una camera da letto potranno ospitare fino a cinque persone, mentre quelle con due camere da letto fino a nove. \r

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Le grandi ville con tre camere da letto della struttura saranno ispirate al film \"Fantasia\" e potranno ospitare fino a 12 persone.\r

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Le Lake House del resort, una nuova categoria di alloggi per il Disney Vacation Club, saranno unità indipendenti con una o due camere da letto (in grado di ospitare rispettivamente fino a cinque e otto persone) caratterizzate da un'architettura a forma di A, finestre a tutta altezza e opere d'arte a tema ispirate al film \"Koda, fratello orso\". Le Lake House disporranno di una veranda, una cucina completa e una lavatrice e asciugatrice.\r

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Un'altra sistemazione di rilievo sarà la Hidden Willow Presidential Suite, con due camere da letto, che potrà ospitare fino a sei persone e offrirà una vista sul Bay Lake e sui fuochi d'artificio del Magic Kingdom. La suite disporrà di due bagni completi, una cucina attrezzata e una lavatrice e asciugatrice.\r

I servizi\r

Alcuni alloggi selezionati avranno accesso a The Artist's Nest, una lounge con servizio concierge. Tra gli altri servizi offerti dal resort ci saranno The Wetlands, un'area ricreativa all'aperto con una zona giochi acquatica e asciutta ispirata a Pocahontas, un fiume artificiale e una piscina con accesso graduale e scivolo acquatico a spirale. La struttura ospiterà tre punti di ristoro, tra cui il ristorante con servizio completo Moonglade, situato sul lungomare, un mercato aperto tutto il giorno (Bay Lake Provisions) e il locale informale a bordo piscina Paint Out Point Bar & Grill.\r

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I membri del Disney Vacation Club potranno iniziare a prenotare presso il Disney's Lakeshore Lodge dal 6 ottobre. I possessori di abbonamento annuale a Walt Disney World potranno prenotare il resort a partire dal 7 ottobre, mentre le prenotazioni saranno aperte a tutti gli ospiti dall'8 ottobre.\r

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","post_title":"Disney Vacation Club svela i dettagli del Disney's Lakeshore Lodge","post_date":"2026-08-28T11:13:49+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1787915629000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520826","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_434384\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Porto Cervo [/caption]\r

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Una cartina precisa, disegnata dal mercato immobiliare italiano di fascia più alta, con al vertice i 58 milioni di euro richiesti per una proprietà a Vietri sul Mare. L'analisi compita da Idealista e roportata dal Sole 24 Ore si focalizza sulle ville di pregio presenti sul mercato italiano esaminando oltre 150 proprietà di valore superiore ai 10 milioni di euro.\r

La proprietà più costosa censita si trova a Vietri sul Mare, in Costiera Amalfitana. Il prezzo richiesto è di 58 milioni di euro per un palazzo storico di 1.700 metri quadrati arroccato su una scogliera a picco sul mare. La residenza conta 48 camere e dispone di terrazze panoramiche, volte affrescate, pavimenti originali in maiolica vietrese e piscina a sfioro\r

Al secondo posto si trova Porto Cervo, con un complesso di quattro ville proposto a 38 milioni di euro. La proprietà sorge su un parco privato di 10mila metri quadrati affacciato su Cala di Volpe, con piscine e accesso diretto alla spiaggia.\r

Terza posizione per Capri, dove una tenuta da 33 milioni di euro si estende su oltre 11 ettari di parco. Le due residenze che la compongono sono collegate da una funicolare privata interna e comprendono 14 camere, altrettanti bagni e due piscine.\r

A Roma, nel quartiere Trevi, un palazzo seicentesco è sul mercato a 30 milioni di euro. L’immobile si sviluppa su 3.535 metri quadrati e sei livelli e conserva soffitti a cassettoni, una chiesa sconsacrata del XVII secolo e un giardino privato con agrumeti.\r

Segue Massa Marittima,con una proprietà da 28 milioni di euro: 34 ettari di terreno, 35 camere e 25 bagni. A Positano, invece, una villa di 800 metri quadrati con accesso esclusivo al mare raggiunge i 26 milioni, equivalenti a 32.500 euro al metro quadrato.\r

La Toscana si distingue per concentrazione dell’offerta: secondo l’analisi, è la regione con il maggior numero di immobili sopra i 10 milioni di euro, mentre Forte dei Marmi emerge come la località con il volume più elevato di proprietà appartenenti a questa fascia di prezzo. Tra le proprietà più particolari figura una tenuta settecentesca a Peccioli, in provincia di Pisa, proposta a 25 milioni di euro. Oltre alla residenza principale, la proprietà comprende vigneti e oliveti, piscina panoramica, campo da tennis, lago e persino un aeroporto privato con hangar.\r

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La graduatoria per prezzo al metro quadrato\r

La graduatoria cambia guardando il prezzo al metro quadro: la dimensione dell’immobile non determina necessariamente la quotazione più elevata. Il record indicato dall’analisi spetta infatti a una villa di appena 200 metri quadrati a Porto Cervo, valutata 70 mila euro al metro quadrato. Seguono Forte dei Marmi, con punte di 47.500 euro al metro quadrato, Porto Rotondo con 38.462 euro, Vietri sul Mare con 34.118 euro e Positano con 32.500 euro.\r

Dai dati emerge un mercato concentrato attorno ad alcune grandi direttrici territoriali. La prima è la Costiera Amalfitana, con Positano, Ravello e Vietri sul Mare; la seconda è la Costa Smeralda, dove Porto Cervo, Porto Rotondo, Liscia di Vacca e Cala Granu combinano parchi privati, accessi al mare e architetture di pregio.\r

La Toscana presenta invece più mercati al proprio interno. Seguono i laghi, con Cernobbio e Tremezzina sul Como, Desenzano e Toscolano-Maderno sul Garda e Pallanza sul Verbano, e infine le città d’arte, con Roma, Firenze e Venezia. Sul lago di Como, in particolare, Cernobbio occupa due posizioni nella top ten, entrambe con proprietà da 23 milioni di euro. Una è una villa fronte lago di 1.500 metri quadrati con piscina e giardino affacciati sul Lario; l’altra è una dimora storica di mille metri quadrati con darsena privata, piscina a sfioro, terrazzo panoramico e giardino all’italiana.\r

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Secondo l'Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, si prevede che il settore turistico diventerà il secondo maggiore destinatario di investimenti immobiliari nel 2026. Si stima che gli investimenti previsti per lo sviluppo del turismo ammontino a 3,882 miliardi di dollari, superando gli investimenti in impianti industriali. Le principali destinazioni che attraggono capitali includono Quintana Roo e Nayarit, mentre Jalisco e Città del Messico stanno acquisendo importanza come mercati del turismo di lusso.\r

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Come riporta TravlDailyNews, il turismo di lusso rappresenta attualmente circa il 20% del fatturato totale del settore alberghiero. Secondo un'analisi di Onirius Capital, si prevede che questo segmento genererà oltre 4,2 miliardi di dollari all'anno entro la fine del 2026, circa il doppio rispetto al livello registrato dieci anni fa.\r

La metamorfosi di Città del Messico\r

La trasformazione del settore del turismo urbano in Messico sta diventando sempre più evidente, soprattutto a Città del Messico. Secondo Luis Ruiz, socio amministratore di Onirius Capital, le città che in passato si concentravano principalmente sui viaggiatori d'affari durante la settimana si stanno ora trasformando in destinazioni turistiche di lusso indipendenti. \r

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A Città del Messico, i visitatori nazionali continuano a rappresentare la quota maggiore del volume turistico. Tuttavia, i viaggiatori internazionali generano una quota significativa della spesa turistica. Nel 2025, i visitatori stranieri hanno speso 102,174 miliardi di pesos messicani per l'alloggio nella capitale, con un aumento del 18,8% rispetto al 2024 e superando il livello del 2019, pari a 72,127 miliardi di pesos messicani. Anche i prezzi degli hotel di lusso riflettono la crescente domanda di esperienze esclusive. A Los Cabos, diversi resort di lusso superano ormai i 1.000 dollari a notte. Nei quartieri più esclusivi di Città del Messico, tra cui Reforma, Polanco e Condesa, le tariffe delle camere hanno raggiunto i 700 dollari a notte. I nuovi progetti di hotel di lusso, come le strutture Andaz e Mondrian, stanno introducendo tariffe comprese tra i 300 e i 400 dollari a notte.\r

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Oltre ai tradizionali hotel e resort, il mercato del turismo di lusso in Messico si sta espandendo anche attraverso residenze. Questi progetti combinano ville e appartamenti privati ​​con servizi di ospitalità di alto livello, creando prodotti residenziali legati a marchi alberghieri di lusso e destinazioni turistiche. I progetti di residenze di lusso con marchio stanno prendendo piede a Città del Messico, Guadalajara e Monterrey. Si stima che circa il 60% di questi immobili venga acquistato da acquirenti stranieri, principalmente provenienti da Stati Uniti e Canada.","post_title":"Messico: boom di investimenti nelle strutture di lusso","post_date":"2026-08-28T10:10:22+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1787911822000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520736","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Secondo quanto affermato dall'autorità nazionale nepalese per la riduzione e la gestione del rischio di disastri, il bilancio delle persone decedute durante l'alluvione che ha colpito l'area fra Tibet e Nepal sale ad almeno 165, mentre altre 826 persone risultano disperse, tra cui 529 turisti.\r

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In dettaglio, il numero di persone scomparse nella contea di Gyirong, in Tibet, è salito a 558 , tra cui 260 cittadini stranieri, mentre tre persone sono state confermate morte, secondo l'emittente statale cinese Cctv. Al momento non è chiaro se queste cifre si sovrappongano a quelle del Nepal.\r

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Fra i dispersi, come riporta Rainews, il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares segnala la presenza di quattro cittadini spagnoli. Sulla base delle registrazioni su “Dove siamo nel mondo”, la Farnesina conferma che «sono circa 90 i connazionali presenti tra Nepal e Tibet. Due turisti con la loro guida sono rimasti bloccati a monte di una frana che ha bloccato una strada, sono in contatto con il ministero. Sono in corso le verifiche sulle condizioni degli altri connazionali presenti nell’area».\r

Le cause del disastro\r

Secondo l'Us Geological Survey, l'alluvione è stata causata da \"un crollo glaciale e una colata detritica\" che hanno portato a \"conseguenti impatti catastrofici a valle\".\r

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Al momento, l'esercito nepalese ha schierato 2.000 militari per operazioni di ricerca e soccorso via terra e via aria nelle zone colpite dalle inondazioni per aiutare a cercare i sopravvissuti. Sul versante tibetano, le condizioni meteorologiche incerte e la geografia remota della zona rendono le operazioni di soccorso sempre più difficili, come confermano le autorità cinesi.\r

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I detriti trascinati dalla gigantesca alluvione potrebbero avere formato dighe naturali e provocare una seconda ondata catastrofica in caso di cedimento. Lo ha avvertito l'International Centre for Integrated Mountain Development. Scienziati e autorità stanno verificando se la massa di ghiaccio, rocce e fango abbia ostruito temporaneamente il fiume in un tratto particolarmente stretto. L'improvvisa liberazione dell'acqua accumulata potrebbe generare \"un pericolo secondario\" per le comunità situate più a valle.\r

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Le cause della catastrofe restano sotto esame. Sebbene i rilevamenti sismici abbiano registrato segnali anomali a pochi chilometri dal punto in cui si è verificata la valanga, secondo l'Icimod «non è stato finora stabilito alcun legame causale tra l'attività sismica e l'alluvione». Le prime valutazioni, basate su filmati e dati sismici, indicano che un enorme volume di ghiaccio e detriti rocciosi sarebbe precipitato nel Lhende Khola, affluente del Bhote Koshi. La valanga avrebbe provocato la violenta piena che ha distrutto le stazioni di monitoraggio idrologico e minacciato numerosi impianti idroelettrici della regione.\r

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I livelli dei corsi d'acqua sono aumentati con eccezionale rapidità. A Galchchi, il fiume Trishuli si è innalzato di 9 metri in 30 minuti; a Malekhu l'aumento è stato di 7metri in un intervallo simile.\r

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Il Dalai Lama ha espresso preghiere e cordoglio per le vittime delle alluvioni. «Prego per tutti coloro che hanno perso la vita e offro la mia solidarietà e le più sentite condoglianze alle famiglie in lutto e a tutte le persone colpite da questa tragedia» ha affermato l'autorità religiosa in una nota.","post_title":"Alluvione fra Tibet e Nepal: sale il numero dei dispersi. Possibili nuovi eventi","post_date":"2026-08-27T09:36:23+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1787823383000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520667","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’agriturismo altoatesino ha superato la dimensione della semplice ospitalità rurale, trasformandosi in un prodotto turistico strutturato, dove benessere e comfort sono garantiti. Il modello del soggiorno in maso integra oggi la dimensione agricola con standard ricettivi elevati, mantenendo centrale il rapporto con il territorio e con le sue produzioni.\r

Il nuovo trend dell’ospitalità rurale: autenticità e servizi esclusivi\r

L’esperienza della vita di masi tra cultura ed enogastronomia\r

L’offerta punta sul legame tra attività agricola e accoglienza. Il soggiorno, infatti, consente di entrare in contatto con la vita del maso e con una cultura gastronomica fondata su prodotti locali, filiere corte e stagionalità. Un elemento che intercetta una domanda sempre più interessata a esperienze autentiche.\r

Il relax all’aperto come valore aggiunto dell’offerta\r

A questa componente si affianca una crescente attenzione a servizi e infrastrutture legate al tempo libero. Spazi esterni, aree verdi, zone dedicate al benessere e piscine ampliano la capacità degli agriturismi di rivolgersi a segmenti di clientela alla ricerca di relax. \r

Sostenibilità e valorizzazione del Südtirol\r

L' Alto Adige lavora da sempre per rafforzare un modello di destinazione orientato alla qualità e alla sostenibilità. Attraverso attività di promozione, coordinamento e valorizzazione delle risorse locali, promuove un turismo capace di creare valore per il territorio, preservandone l'identità.\r

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Nel comparto agrituristico, questo approccio si traduce nella valorizzazione del legame tra attività agricola e ospitalità: il maso rimane un luogo di produzione reale, dove filiera corta e gestione responsabile delle risorse locali diventano parte integrante dell’esperienza. La sostenibilità viene quindi interpretata non soltanto come riduzione dell’impatto ambientale, ma come equilibrio tra economia locale e tutela del paesaggio. Un modello che rafforza le comunità rurali e rende l’offerta farm-holiday coerente con una domanda sempre più attenta all'autenticità e responsabilità.\r

Come scegliere l’alloggio ideale: l’offerta degli agriturismi con piscina\r

In Alto Adige siamo di fronte a un’offerta sempre più articolata. Famiglie, coppie e viaggiatori orientati al wellness possono trovare soluzioni differenti, seppur accomunate dal rapporto con la natura. Per intercettare questa domanda, il portale ufficiale dell’Alto Adige consente di individuare le strutture disponibili e confrontare le diverse proposte di agriturismo con piscina, dove la dimensione rurale viene affiancata a servizi dedicati al relax. La piscina, in questo contesto, non rappresenta un elemento estraneo alla filosofia del maso, ma può diventare un valore aggiunto quando viene progettata in continuità con il paesaggio.\r

Prospettive e posizionamento del prodotto farm-holiday nel panorama alpino\r

L’evoluzione dell’agriturismo conferma la capacità dell’Alto Adige di trasformare le proprie specificità territoriali in un’offerta competitiva e riconoscibile. Il farm-holiday risponde infatti a trend destinati a consolidarsi: ricerca di spazi privati, contatto con la natura, attenzione alla sostenibilità e richiesta di servizi di qualità.\r

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In quest’ottica, l’agriturismo rappresenta anche uno strumento strategico di destagionalizzazione perché sostiene la domanda oltre i tradizionali picchi della stagione alpina. Un posizionamento che rafforza la complementarità tra agricoltura e turismo e conferma la centralità dell’ospitalità rurale nelle strategie di valorizzazione dell’Alto Adige.","post_title":"Agriturismo in Alto Adige: il connubio tra tradizione rurale e comfort di alto livello","post_date":"2026-08-26T12:42:38+00:00","category":["alberghi","informazione-pr"],"category_name":["Alberghi","Informazione PR"],"post_tag":["agriturismi-alto-adige","agriturismo-con-piscina-alto-adige","agriturismo-di-lusso-alto-adige","agriturismo-in-alto-adige","agriturismo-wellness-alto-adige","farm-holiday-alto-adige","masi-alto-adige","ospitalita-rurale-alto-adige","prodotti-locali-alto-adige","soggiorno-in-maso","turismo-rurale-alto-adige","turismo-sostenibile-alto-adige","vacanze-in-agriturismo","vacanze-nella-natura-alto-adige"],"post_tag_name":["agriturismi Alto Adige","agriturismo con piscina Alto Adige","agriturismo di lusso Alto Adige","agriturismo in Alto Adige","agriturismo wellness Alto Adige","farm holiday Alto Adige","masi Alto Adige","ospitalità rurale Alto Adige","prodotti locali Alto Adige","soggiorno in maso","turismo rurale Alto Adige","turismo sostenibile Alto Adige","vacanze in agriturismo","vacanze nella natura Alto Adige"]},"sort":[1787748158000]}]}}