Estonia d’autunno: mix di colori e atmosfere suggestive fra natura e cultura Un mosaico di colori, profumi e atmosfere fuori dal tempo: è questo il volto autunnale dell’Estonia, quando le foreste si accendono di rosso, oro e ambra, i bog (le torbiere) assumono sfumature sorprendenti e l’aria frizzante invita a rallentare il passo. Dalle vaste aree protette dell’entroterra alle isole del Baltico, ogni angolo del Paese offre prospettive diverse su questo spettacolo effimero. Anche Tallinn partecipa a questa trasformazione: parchi storici come Kadriorg e le numerose aree verdi urbane si accendono di tonalità autunnali, confermando la capitale dell’Estonia come una delle città europee in cui natura e vita cittadina convivono più armoniosamente. Per chi desidera immergersi completamente nell’ambiente naturale, il Parco Nazionale di Soomaa rappresenta una delle esperienze più iconiche dell’autunno estone. Prima che l’inverno trasformi il paesaggio, è possibile esplorare i corsi d’acqua in canoa, osservare il foliage riflettersi sulla superficie dei fiumi e percorrere sentieri che attraversano foreste e torbiere. Qui il viaggio nella natura si completa con uno dei rituali più amati della cultura estone: la sauna, un’esperienza che combina benessere, relax e connessione con l’ambiente circostante. L’autunno invita inoltre a scoprire la costa baltica e le isole estoni, dove il ritmo rallenta ulteriormente. A Saaremaa, conosciuta anche come “SPA-remaa” per la sua consolidata tradizione legata al benessere, centri termali e spa utilizzano ingredienti locali come alghe marine, foglie di ginepro, fanghi minerali e acqua sorgiva per trattamenti naturali e rigeneranti. Sempre sull’isola, il sentiero di Koigi Bog offre l’opportunità di attraversare paesaggi dai colori straordinari e di vivere la natura attraverso attività tradizionali come la raccolta di bacche e piante aromatiche. L’autunno è anche il periodo ideale per scoprire un lato meno conosciuto dell’enogastronomia estone. Ai confini settentrionali della viticoltura europea, il Paese ha sviluppato una produzione originale di vini ottenuti da frutta, bacche e varietà nordiche. L’itinerario dell’Eesti Veinitee collega decine di produttori e cantine. La stagione autunnale è anche un periodo di celebrazioni e cultura. Dal 2009 Narva detiene il titolo simbolico di Capitale d’Autunno dell’Estonia e propone ogni anno un programma di appuntamenti che coinvolgono residenti e visitatori. Con l’accorciarsi delle giornate, l’Estonia rivela infine uno dei suoi aspetti più affascinanti. Le celebri Black Nights diventano il palcoscenico di un ricco calendario culturale che anima il Paese durante la stagione più buia dell’anno. Tra gli appuntamenti principali spicca il Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF), uno dei più importanti festival cinematografici del Nord Europa Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 520865 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un mosaico di colori, profumi e atmosfere fuori dal tempo: è questo il volto autunnale dell'Estonia, quando le foreste si accendono di rosso, oro e ambra, i bog (le torbiere) assumono sfumature sorprendenti e l’aria frizzante invita a rallentare il passo. Dalle vaste aree protette dell’entroterra alle isole del Baltico, ogni angolo del Paese offre prospettive diverse su questo spettacolo effimero. Anche Tallinn partecipa a questa trasformazione: parchi storici come Kadriorg e le numerose aree verdi urbane si accendono di tonalità autunnali, confermando la capitale dell’Estonia come una delle città europee in cui natura e vita cittadina convivono più armoniosamente. Per chi desidera immergersi completamente nell’ambiente naturale, il Parco Nazionale di Soomaa rappresenta una delle esperienze più iconiche dell’autunno estone. Prima che l’inverno trasformi il paesaggio, è possibile esplorare i corsi d’acqua in canoa, osservare il foliage riflettersi sulla superficie dei fiumi e percorrere sentieri che attraversano foreste e torbiere. Qui il viaggio nella natura si completa con uno dei rituali più amati della cultura estone: la sauna, un’esperienza che combina benessere, relax e connessione con l’ambiente circostante. L’autunno invita inoltre a scoprire la costa baltica e le isole estoni, dove il ritmo rallenta ulteriormente. A Saaremaa, conosciuta anche come “SPA-remaa” per la sua consolidata tradizione legata al benessere, centri termali e spa utilizzano ingredienti locali come alghe marine, foglie di ginepro, fanghi minerali e acqua sorgiva per trattamenti naturali e rigeneranti. Sempre sull’isola, il sentiero di Koigi Bog offre l’opportunità di attraversare paesaggi dai colori straordinari e di vivere la natura attraverso attività tradizionali come la raccolta di bacche e piante aromatiche. L’autunno è anche il periodo ideale per scoprire un lato meno conosciuto dell’enogastronomia estone. Ai confini settentrionali della viticoltura europea, il Paese ha sviluppato una produzione originale di vini ottenuti da frutta, bacche e varietà nordiche. L’itinerario dell’Eesti Veinitee collega decine di produttori e cantine. La stagione autunnale è anche un periodo di celebrazioni e cultura. Dal 2009 Narva detiene il titolo simbolico di Capitale d’Autunno dell’Estonia e propone ogni anno un programma di appuntamenti che coinvolgono residenti e visitatori. Con l’accorciarsi delle giornate, l’Estonia rivela infine uno dei suoi aspetti più affascinanti. Le celebri Black Nights diventano il palcoscenico di un ricco calendario culturale che anima il Paese durante la stagione più buia dell’anno. Tra gli appuntamenti principali spicca il Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF), uno dei più importanti festival cinematografici del Nord Europa [post_title] => Estonia d'autunno: mix di colori e atmosfere suggestive fra natura e cultura [post_date] => 2026-08-28T14:44:35+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1787928275000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 520839 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In Sicilia arrivano le "branded residences". A portare nella regione tanto amata dagli inglesi le residenze firmate che stanno registrando grande successo è il Rocco Forte Verdura Resort. Come riporta Il Sole 24Ore, nel 2021 era già stato lanciato un progetto di ville, la cui costruzione è terminata nel 2024, collegate all’hotel cinque stelle aperto da molti anni sulla costa sud-occidentale dell’isola, tra la Valle dei Templi di Agrigento e la città di Sciacca. Le costruzioni sono state realizzate richiamandosi a elementi tradizionali della zona con pietra locale, sabbia, legno e una palette di colori naturali, tra terracotta e ocra. La posizione, su un'altura sopra al resort, garantisce la vista sul Mediterraneo. Le ville erano state affittate, ma ora vengono messe in vendita a un prezzo che parte dai 3 milioni di euro. L'evoluzione del progetto A questa prima offerta, come si legge su Risoluto.it, si aggiunge ora una nuova fase del progetto, pensata per chi cerca abitazioni più grandi e personalizzabili. Sono infatti disponibili 47 ville off plan, realizzate su due livelli e con la disponibilità di un massimo di sette camere da letto. Le ville verranno realizzate vicino ai campi da golf e avranno un prezzo base di 5,2 milioni di euro. Il progetto è firmato Aba Studio Albanese e Olga Polizzi, design director di Rocco Forte Hotels. I proprietari delle ville avranno accesso a tutti i servizi del resort, fra i quali dieci ristoranti, spiaggia privata di un chilometro e mezzo, spa, campi da tennis e basket, maneggio, due campi da golf a 18 buche. Chi volesse ottenere poi una rendita può accedere al programma Rocco Forte Rental Management, che prevede di affittare la villa nei periodi in cui non viene abitata. [post_title] => Rocco Forte vende le ville del Verdura Resort e amplia il progetto [post_date] => 2026-08-28T12:26:23+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1787919983000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 520832 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Pila registra una crescita straordinaria su tutti gli indicatori chiave della stagione estiva 2026: il fatturato segna un aumento del 116% e le presenze dell'86% rispetto all’estate 2025. Un bilancio ancora parziale, ma già senza precedenti, con gli impianti operativi fino al 13 settembre. A fare da volano è stata la prima stagione estiva della nuova telecabina Pila–Stella, l'infrastruttura che invita a cambiare prospettiva e a guardare oltre. Raggiungendo rapidamente i 2.723 metri d'altitudine, l'impianto ha dischiuso a tutti una porzione di montagna e uno straordinario affaccio sulle creste prima riservati a pochi. Questo "nuovo" versante ha permesso di lanciare l'Alta Balconata di Pila (17,7 km di sviluppo) offrendo tratti di cresta accessibili davvero a qualunque visitatore, oltre a una proposta bike totalmente inclusiva: dalla nuova pista rossa da downhill “La Stella” per i rider esperti, alla strada poderale bianca, ideale per chi desidera pedalare senza avere ancora una guida tecnica. Con l'apertura dei quattro nuovi tracciati serviti dalla Stella, il Bike Park raggiunge così un totale di 17 piste per 55 chilometri complessivi. «I numeri di quest’estate, a stagione ancora in corso, dicono chiaramente che la Stella non è solo un impianto, ma la realizzazione di un cambio di prospettiva», dichiara Davide Vuillermoz, presidente di Pila. «Avvicinare le persone all'alta quota direttamente dal cuore della città significa aprire lo straordinario patrimonio naturale del nostro territorio e renderlo accessibile. Chi sale da noi oggi non è più soltanto lo sciatore in inverno o il rider in estate: è un visitatore che sa guardare oltre, cerca un legame autentico con la natura e sceglie di vivere l'altitudine in ascolto del territorio. È il primo bilancio di una direzione strategica che continueremo a perseguire con forza insieme a tutti gli operatori del comprensorio». [post_title] => Pila, in forte crescita presenze (86%) e fatturato (116%) [post_date] => 2026-08-28T11:24:04+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1787916244000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 520821 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Disney Vacation Club ha diffuso i dettagli relativi agli alloggi del Disney's Lakeshore Lodge, il resort ispirato alla natura la cui apertura è prevista per il 1° luglio 2027 presso Walt Disney World Resort. Come riporta Travel Weekly, la struttura affacciata sul lago, situata lungo Bay Lake tra il Disney's Wilderness Lodge e il Disney's Fort Wilderness Resort & Campground, disporrà di 967 camere suddivise in diverse categorie, dai monolocali alle ville con più camere da letto. Le diverse sistemazioni previste I monolocali e le camere studio king del resort presenteranno richiami al film "Pocahontas" e saranno caratterizzati da pannelli in legno intagliato e murales. Pensati per coppie e viaggiatori singoli, i monolocali della struttura saranno a tema ispirato al film "Encanto" e includeranno un angolo cottura, un bagno separato e un letto matrimoniale a scomparsa. I monolocali deluxe e le ville con una o due camere da letto trarranno ispirazione dal film "Bambi", con tonalità terrose e motivi boschivi. Le ville con una o due camere da letto saranno dotate di cucina completa, lavatrice e asciugatrice e patio privato. Le ville con una camera da letto potranno ospitare fino a cinque persone, mentre quelle con due camere da letto fino a nove. Le grandi ville con tre camere da letto della struttura saranno ispirate al film "Fantasia" e potranno ospitare fino a 12 persone. Le Lake House del resort, una nuova categoria di alloggi per il Disney Vacation Club, saranno unità indipendenti con una o due camere da letto (in grado di ospitare rispettivamente fino a cinque e otto persone) caratterizzate da un'architettura a forma di A, finestre a tutta altezza e opere d'arte a tema ispirate al film "Koda, fratello orso". Le Lake House disporranno di una veranda, una cucina completa e una lavatrice e asciugatrice. Un'altra sistemazione di rilievo sarà la Hidden Willow Presidential Suite, con due camere da letto, che potrà ospitare fino a sei persone e offrirà una vista sul Bay Lake e sui fuochi d'artificio del Magic Kingdom. La suite disporrà di due bagni completi, una cucina attrezzata e una lavatrice e asciugatrice. I servizi Alcuni alloggi selezionati avranno accesso a The Artist's Nest, una lounge con servizio concierge. Tra gli altri servizi offerti dal resort ci saranno The Wetlands, un'area ricreativa all'aperto con una zona giochi acquatica e asciutta ispirata a Pocahontas, un fiume artificiale e una piscina con accesso graduale e scivolo acquatico a spirale. La struttura ospiterà tre punti di ristoro, tra cui il ristorante con servizio completo Moonglade, situato sul lungomare, un mercato aperto tutto il giorno (Bay Lake Provisions) e il locale informale a bordo piscina Paint Out Point Bar & Grill. I membri del Disney Vacation Club potranno iniziare a prenotare presso il Disney's Lakeshore Lodge dal 6 ottobre. I possessori di abbonamento annuale a Walt Disney World potranno prenotare il resort a partire dal 7 ottobre, mentre le prenotazioni saranno aperte a tutti gli ospiti dall'8 ottobre. [post_title] => Disney Vacation Club svela i dettagli del Disney's Lakeshore Lodge [post_date] => 2026-08-28T11:13:49+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1787915629000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 520799 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => American Airlines aggiungerà sette nuove rotte al network della stagione estiva 2027, che vedrà un ruolo sempre più significativo dell'impiego degli Airbus A321Xlr. Queste le nuove rotte: da Charlotte, nella Carolina del Nord, a Barcellona, dal 27 maggio, con un Boeing 777-200Er; da Chicago a Tokyo Narita, dal 19 marzo, con un Boeing 787-9. Da New York Jfk ad Amsterdam, dal 28 marzo, con un Airbus A321Xlr; da New York Jfk a Nizza, dal 6 maggio, con un Airbus A321Xlr; da Philadelphia a Porto, dal 28 marzo, con un Airbus A321Xlr. Da Philadelphia a Reykjavík, dal 27 maggio, con un Airbus A321neo. Da Philadelphia a Vienna, dal 6 maggio, con un Airbus A321Xlr. La compagnia aerea aggiungerà inoltre un quarto volo giornaliero tra il Jfk e di Londra Heathrow, con un Boeing 787-9, a partire dal 28 marzo. L'intenzione di American è quella di utilizzare gli Xlr - in grado di percorrere fino a 4.700 miglia nautiche e più piccoli rispetto ad altri modelli della flotta della compagnia e dunque con costi operativi inferiori - dagli hub di Philadelphia o New York City sulle rotte verso le città europee più piccole. La compagnia aerea ha presentato nuovi interni e una nuova configurazione in occasione del volo inaugurale dell’Xlr lo scorso anno. Ha destinato più spazio ai posti premium — che occupano un quinto dell’aereo — rispetto a quanto fatto sugli altri suoi velivoli. American ha dichiarato che la sua rotta per Vienna rimarrà attiva fino all’inizio di gennaio 2028 per attirare i turisti che intendono visitare i mercatini di Natale europei. Ciò riflette una tendenza in crescita: le compagnie aeree stanno infatti aumentando la capacità nei periodi di media stagione e persino nel periodo invernale di bassa stagione, poiché i viaggiatori scelgono di volare in autunno e in altri periodi dell’anno più freschi e meno costosi. [post_title] => American lancia 7 nuove rotte per l'estate 2027. A321Xlr sempre più protagonista [post_date] => 2026-08-28T08:48:40+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1787906920000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 520775 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Thailandia ridisegna il proprio futuro turistico con il varo della nuova strategia 2027, 'The Year of Transformation'. Il principale intento della Tourism Authority of Thailand è quello di spostare l'attenzione dall'aumento del numero dei visitatori per concentrarsi su quattro iniziative strategiche, volte ad attrarre viaggiatori con un potere di spesa più elevato, offrire esperienze significative e una distribuzione più uniforme dei turisti sull'intero territorio nazionale. Il traguardo finale è quello di fare della Thailandia «la destinazione numero uno in Asia per valore e significato». Le quattro iniziative della strategia, che rientrano nel più ampio piano “Winning Goal 2027” della Tat, mirano ad aumentare i ricavi turistici di almeno il 5% rispetto al 2026 e a raggiungere una ripartizione dei visitatori in un rapporto 60-40 tra destinazioni principali ed emergenti. Thapanee Kiatphaibool, governatore della Tat, ha spiegato che si tratta di una precisa transizione, da una crescita basata sui volumi verso esperienze che «conquistino la fedeltà dei viaggiatori» e «distribuiscano i ricavi in modo più ampio». La prima iniziativa, “Rebalance Market Portfolio”, mira a ridurre la dipendenza da un unico mercato di provenienza o da un’unica destinazione, rafforzando il turismo interno e attirando viaggiatori di alto profilo interessati al benessere, al lusso, alla gastronomia e alla natura. La seconda, “Shape Experience Platform”, punta a trasformare l’immagine della Thailandia da destinazione “con un ottimo rapporto qualità-prezzo” a destinazione più “significativa”. Terzo pilastro della strategia, “Build New Growth Engine”, si basa su ciò che la Tat definisce la “Life Economy”: all’inizio del 2027 verrà lanciato il programma “Unseen Luxperience” rivolto ai viaggiatori di fascia alta, che combinerà destinazioni meno conosciute con esperienze autentiche incentrate sui tessuti thailandesi, i gioielli, i massaggi e la Muay Thai. Nel frattempo, le iniziative di sostenibilità includeranno la crescita di hotel a basse emissioni di carbonio e lo sviluppo di prototipi di turismo sostenibile nelle aree di Nan e della “Wellness Valley”. Quarto e ultimo step, “Transform Together”, che riflette un cambiamento più ampio nel ruolo della Tat, che passa da promotore turistico a “direttore d'orchestra”, dove l’analisi dei dati, il sostegno alle start-up e l’intelligenza artificiale contribuiranno a comprendere e migliorare il percorso del viaggiatore. «L’Anno della Trasformazione rappresenta un chiaro impegno a rimodellare il turismo thailandese all’insegna della qualità, del valore e della competitività a lungo termine», ha sottolineato Kiatphaibool. La strategia si basa sugli obiettivi fissati all’inizio di quest’anno dal governo, che prevede di attirare nel Paese almeno 33 milioni di visitatori stranieri nel 2027; tra gennaio e metà luglio 2026, la destinazione ha già accolto 17,36 milioni di visitatori stranieri, generando un fatturato stimato di 838,73 miliardi di baht, sebbene gli arrivi siano diminuiti di oltre il 3%. [post_title] => La Thailandia rifugge dal turismo di massa con la nuova strategia 2027 [post_date] => 2026-08-27T12:17:41+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1787833061000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 520760 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Royal Caribbean Group sta cercando di ottenere l'approvazione per costruire un nuovo terminal crociere a Galveston. La nuova struttura sorgerebbe al molo 14, affiancando il terminal da 125 milioni di dollari di Royal Caribbean al molo 10. Il consiglio di amministrazione del porto crocieristico, come riporta TravelWeekly, sta attualmente valutando un protocollo d'intesa per il progetto e ieri ha rinviato la votazione in merito. Rodger Rees, ceo del porto di Galveston, ha espresso il suo sostegno al terminal aggiuntivo, affermando: «Siamo entusiasti di essere inclusi nei piani di espansione della compagnia». Una crescita importante Galveston ha registrato una crescita straordinaria nel settore delle crociere. Msc Crociere ha iniziato a salpare dalla città lo scorso autunno da un nuovo terminal, e Margaritaville at Sea ha appena annunciato l'intenzione di stabilire lì il proprio porto di base a partire da ottobre 2027. L'anno prossimo, anche le navi di Royal Caribbean Icon of the Seas, Liberty of the Seas e Symphony of the Seas salperanno tutte da Galveston. [post_title] => Royal Caribbean Group: nuovo terminal crociere a Galveston [post_date] => 2026-08-27T10:49:43+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1787827783000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 520755 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_486244" align="alignright" width="300"] Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato del gruppo FS[/caption] Le ferrovie sono una infrastruttura decisiva, fondamentale per la crescita di un Paese": Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato del Gruppo Fs, ha raccontato in un'intervista a Il Corriere della Sera, presente e, soprattutto, futuro della società. «Oggi la scommessa, la vera trasformazione che abbiamo intrapreso, è fare sì che chi usa i nostri servizi inizi a vedere i benefici di tutti quei lavori che si sono visti per i quasi 25 mila chilometri di tratte in esercizio, un miglioramento della qualità del servizio» spiega il manager, dal 2001 in azienda e, da questa estate, in carica come nuovo ad. Strisciuglio annuncia la conclusione «nei tempi previsti» degli investimenti del Pnrr, pari a 25 miliardi fra infrastrutture e treni, che hanno richiesto anche qualche sacrificio all'utenza. «Erano investimenti necessari e in molti casi non immediatamente percepibili da chi viaggia. La sfida adesso è trasformare quegli investimenti in benefici per i passeggeri", spiega l'ad, facendo cenno alla puntualità, sicurezza e fiducia dell'utenza. «Migliorare la puntualità - sottolinea - significa rispettare un patto tra l'azienda e i passeggeri e migliorare la vita delle persone che scelgono il treno». Tra gli esempi virtuosi citati dall'ad, quello della «Brescia-Verona-Padova che si inserisce nel corridoio europeo che collega la Penisola iberica all’Europa orientale che progressivamente porterà anche allo sdoppiamento tra Alta velocità e rete regionale». Grande attenzione poi al Sud, «Lì la scommessa è chiara. La mobilità deve rafforzare la competitività dei territori, sostenere le imprese. Lo sviluppo». La «Napoli-Bari, con l’impegno di 7 mila persone tra ingegneri, tecnici e operai, già dal 1° luglio scorso è stata riattivata. In tre ore e mezzo oggi collega le due città e in 5 arriva a Lecce. E c’è poi la Palermo-Catania-Messina». Strisciuglio ricorda anche al lavoro di squadra che rappresenta la base di un gruppo che impiega quasi 100 mila persone «che con dedizione, competenza, ogni giorno permettono tutto questo». Uno sguardo anche al processo di rinnovamento della governance, che sarà completato in autunno, e del nuovo Piano industriale, che si concentrerà sul core business. Il manager ha anche ribadito che Trenitalia e Fs Logistix sono "strategiche" per il raggiungimento degli obiettivi del Piano, che punta su una «mobilità sempre più efficiente ed efficace di passeggeri e merci. Capace di generare valore». [post_title] => Gruppo Fs, Strisciuglio: «Ferrovie infrastruttura chiave per la crescita del paese» [post_date] => 2026-08-27T10:39:36+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1787827176000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 520734 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Rotta sull'Artico per Brussels Airlines che aprirà durante il prossimo inverno nuovi voli di linea verso Evenes (Norvegia), Kemi e Kittilä (entrambe in Finlandia). Nel dettaglio, Kittilä sarà servita tre volte alla settimana dal 10 dicembre al 27 marzo; Kemi è prevista fino a due volte alla settimana nell’orario dal 25 dicembre al 10 marzo, mentre Evenes sarà servita una volta alla settimana nei mesi di febbraio e marzo. «La regione artica in inverno è a dir poco magica. Brussels Airlines offre già queste destinazioni in collaborazione con le agenzie di viaggio, ma con l’aumentare della domanda, i collegamenti verso la regione saranno d’ora in poi offerti anche come voli di linea, consentendo ai viaggiatori una scelta ancora più ampia per scoprire avventure all’aria aperta e la peculiare cultura locale» ha spiegato Greet Vandebos, responsabile delle vendite leisure. In risposta alla forte stagionalità della domanda, la compagnia belga ha da tempo aggiunto diverse destinazioni invernali particolarmente attrattive: dalla winter 2024 Brussels Airlines offre quattro destinazioni nelle Isole Canarie, con l’aggiunta di Fuerteventura. Inoltre, Funchal a Madeira è stata inserita nella programmazione come destinazione con temperature miti tutto l’anno. Con le ultime novità dei Paesi nordici nell'operativo invernale, il vettore propone una rete leisure più completa e attrattiva durante tutti e 12 i mesi dell'anno. [post_title] => Brussels Airlines: rotta sull'Artico le new entry di Evenes, Kemi e Kittila [post_date] => 2026-08-27T09:30:13+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1787823013000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "estonia dautunno mix di colori e atmosfere suggestive fra natura e cultura" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":62,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1968,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520865","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un mosaico di colori, profumi e atmosfere fuori dal tempo: è questo il volto autunnale dell'Estonia, quando le foreste si accendono di rosso, oro e ambra, i bog (le torbiere) assumono sfumature sorprendenti e l’aria frizzante invita a rallentare il passo.\r

\r

Dalle vaste aree protette dell’entroterra alle isole del Baltico, ogni angolo del Paese offre prospettive diverse su questo spettacolo effimero. Anche Tallinn partecipa a questa trasformazione: parchi storici come Kadriorg e le numerose aree verdi urbane si accendono di tonalità autunnali, confermando la capitale dell’Estonia come una delle città europee in cui natura e vita cittadina convivono più armoniosamente.\r

\r

Per chi desidera immergersi completamente nell’ambiente naturale, il Parco Nazionale di Soomaa rappresenta una delle esperienze più iconiche dell’autunno estone. Prima che l’inverno trasformi il paesaggio, è possibile esplorare i corsi d’acqua in canoa, osservare il foliage riflettersi sulla superficie dei fiumi e percorrere sentieri che attraversano foreste e torbiere. Qui il viaggio nella natura si completa con uno dei rituali più amati della cultura estone: la sauna, un’esperienza che combina benessere, relax e connessione con l’ambiente circostante.\r

\r

L’autunno invita inoltre a scoprire la costa baltica e le isole estoni, dove il ritmo rallenta ulteriormente. A Saaremaa, conosciuta anche come “SPA-remaa” per la sua consolidata tradizione legata al benessere, centri termali e spa utilizzano ingredienti locali come alghe marine, foglie di ginepro, fanghi minerali e acqua sorgiva per trattamenti naturali e rigeneranti. Sempre sull’isola, il sentiero di Koigi Bog offre l’opportunità di attraversare paesaggi dai colori straordinari e di vivere la natura attraverso attività tradizionali come la raccolta di bacche e piante aromatiche.\r

\r

L’autunno è anche il periodo ideale per scoprire un lato meno conosciuto dell’enogastronomia estone. Ai confini settentrionali della viticoltura europea, il Paese ha sviluppato una produzione originale di vini ottenuti da frutta, bacche e varietà nordiche. L’itinerario dell’Eesti Veinitee collega decine di produttori e cantine.\r

\r

La stagione autunnale è anche un periodo di celebrazioni e cultura. Dal 2009 Narva detiene il titolo simbolico di Capitale d’Autunno dell’Estonia e propone ogni anno un programma di appuntamenti che coinvolgono residenti e visitatori. \r

\r

Con l’accorciarsi delle giornate, l’Estonia rivela infine uno dei suoi aspetti più affascinanti. Le celebri Black Nights diventano il palcoscenico di un ricco calendario culturale che anima il Paese durante la stagione più buia dell’anno. Tra gli appuntamenti principali spicca il Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF), uno dei più importanti festival cinematografici del Nord Europa","post_title":"Estonia d'autunno: mix di colori e atmosfere suggestive fra natura e cultura","post_date":"2026-08-28T14:44:35+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1787928275000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520839","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In Sicilia arrivano le \"branded residences\". A portare nella regione tanto amata dagli inglesi le residenze firmate che stanno registrando grande successo è il Rocco Forte Verdura Resort. Come riporta Il Sole 24Ore, nel 2021 era già stato lanciato un progetto di ville, la cui costruzione è terminata nel 2024, collegate all’hotel cinque stelle aperto da molti anni sulla costa sud-occidentale dell’isola, tra la Valle dei Templi di Agrigento e la città di Sciacca. Le costruzioni sono state realizzate richiamandosi a elementi tradizionali della zona con pietra locale, sabbia, legno e una palette di colori naturali, tra terracotta e ocra. La posizione, su un'altura sopra al resort, garantisce la vista sul Mediterraneo. Le ville erano state affittate, ma ora vengono messe in vendita a un prezzo che parte dai 3 milioni di euro.\r

L'evoluzione del progetto\r

A questa prima offerta, come si legge su Risoluto.it, si aggiunge ora una nuova fase del progetto, pensata per chi cerca abitazioni più grandi e personalizzabili. Sono infatti disponibili 47 ville off plan, realizzate su due livelli e con la disponibilità di un massimo di sette camere da letto. Le ville verranno realizzate vicino ai campi da golf e avranno un prezzo base di 5,2 milioni di euro. Il progetto è firmato Aba Studio Albanese e Olga Polizzi, design director di Rocco Forte Hotels. I proprietari delle ville avranno accesso a tutti i servizi del resort, fra i quali dieci ristoranti, spiaggia privata di un chilometro e mezzo, spa, campi da tennis e basket, maneggio, due campi da golf a 18 buche.\r

\r

Chi volesse ottenere poi una rendita può accedere al programma Rocco Forte Rental Management, che prevede di affittare la villa nei periodi in cui non viene abitata.\r

\r

\r

","post_title":"Rocco Forte vende le ville del Verdura Resort e amplia il progetto","post_date":"2026-08-28T12:26:23+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1787919983000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520832","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Pila registra una crescita straordinaria su tutti gli indicatori chiave della stagione estiva 2026: il fatturato segna un aumento del 116% e le presenze dell'86% rispetto all’estate 2025. Un bilancio ancora parziale, ma già senza precedenti, con gli impianti operativi fino al 13 settembre.\r

A fare da volano è stata la prima stagione estiva della nuova telecabina Pila–Stella, l'infrastruttura che invita a cambiare prospettiva e a guardare oltre. Raggiungendo rapidamente i 2.723 metri d'altitudine, l'impianto ha dischiuso a tutti una porzione di montagna e uno straordinario affaccio sulle creste prima riservati a pochi.\r

Questo \"nuovo\" versante ha permesso di lanciare l'Alta Balconata di Pila (17,7 km di sviluppo) offrendo tratti di cresta accessibili davvero a qualunque visitatore, oltre a una proposta bike totalmente inclusiva: dalla nuova pista rossa da downhill “La Stella” per i rider esperti, alla strada poderale bianca, ideale per chi desidera pedalare senza avere ancora una guida tecnica. Con l'apertura dei quattro nuovi tracciati serviti dalla Stella, il Bike Park raggiunge così un totale di 17 piste per 55 chilometri complessivi.\r

«I numeri di quest’estate, a stagione ancora in corso, dicono chiaramente che la Stella non è solo un impianto, ma la realizzazione di un cambio di prospettiva», dichiara Davide Vuillermoz, presidente di Pila. «Avvicinare le persone all'alta quota direttamente dal cuore della città significa aprire lo straordinario patrimonio naturale del nostro territorio e renderlo accessibile. Chi sale da noi oggi non è più soltanto lo sciatore in inverno o il rider in estate: è un visitatore che sa guardare oltre, cerca un legame autentico con la natura e sceglie di vivere l'altitudine in ascolto del territorio. È il primo bilancio di una direzione strategica che continueremo a perseguire con forza insieme a tutti gli operatori del comprensorio».","post_title":"Pila, in forte crescita presenze (86%) e fatturato (116%)","post_date":"2026-08-28T11:24:04+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1787916244000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520821","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Disney Vacation Club ha diffuso i dettagli relativi agli alloggi del Disney's Lakeshore Lodge, il resort ispirato alla natura la cui apertura è prevista per il 1° luglio 2027 presso Walt Disney World Resort. Come riporta Travel Weekly, la struttura affacciata sul lago, situata lungo Bay Lake tra il Disney's Wilderness Lodge e il Disney's Fort Wilderness Resort & Campground, disporrà di 967 camere suddivise in diverse categorie, dai monolocali alle ville con più camere da letto.\r

\r

Le diverse sistemazioni previste\r

I monolocali e le camere studio king del resort presenteranno richiami al film \"Pocahontas\" e saranno caratterizzati da pannelli in legno intagliato e murales. Pensati per coppie e viaggiatori singoli, i monolocali della struttura saranno a tema ispirato al film \"Encanto\" e includeranno un angolo cottura, un bagno separato e un letto matrimoniale a scomparsa.\r

\r

I monolocali deluxe e le ville con una o due camere da letto trarranno ispirazione dal film \"Bambi\", con tonalità terrose e motivi boschivi. Le ville con una o due camere da letto saranno dotate di cucina completa, lavatrice e asciugatrice e patio privato. Le ville con una camera da letto potranno ospitare fino a cinque persone, mentre quelle con due camere da letto fino a nove. \r

\r

Le grandi ville con tre camere da letto della struttura saranno ispirate al film \"Fantasia\" e potranno ospitare fino a 12 persone.\r

\r

Le Lake House del resort, una nuova categoria di alloggi per il Disney Vacation Club, saranno unità indipendenti con una o due camere da letto (in grado di ospitare rispettivamente fino a cinque e otto persone) caratterizzate da un'architettura a forma di A, finestre a tutta altezza e opere d'arte a tema ispirate al film \"Koda, fratello orso\". Le Lake House disporranno di una veranda, una cucina completa e una lavatrice e asciugatrice.\r

\r

Un'altra sistemazione di rilievo sarà la Hidden Willow Presidential Suite, con due camere da letto, che potrà ospitare fino a sei persone e offrirà una vista sul Bay Lake e sui fuochi d'artificio del Magic Kingdom. La suite disporrà di due bagni completi, una cucina attrezzata e una lavatrice e asciugatrice.\r

I servizi\r

Alcuni alloggi selezionati avranno accesso a The Artist's Nest, una lounge con servizio concierge. Tra gli altri servizi offerti dal resort ci saranno The Wetlands, un'area ricreativa all'aperto con una zona giochi acquatica e asciutta ispirata a Pocahontas, un fiume artificiale e una piscina con accesso graduale e scivolo acquatico a spirale. La struttura ospiterà tre punti di ristoro, tra cui il ristorante con servizio completo Moonglade, situato sul lungomare, un mercato aperto tutto il giorno (Bay Lake Provisions) e il locale informale a bordo piscina Paint Out Point Bar & Grill.\r

\r

I membri del Disney Vacation Club potranno iniziare a prenotare presso il Disney's Lakeshore Lodge dal 6 ottobre. I possessori di abbonamento annuale a Walt Disney World potranno prenotare il resort a partire dal 7 ottobre, mentre le prenotazioni saranno aperte a tutti gli ospiti dall'8 ottobre.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Disney Vacation Club svela i dettagli del Disney's Lakeshore Lodge","post_date":"2026-08-28T11:13:49+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1787915629000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520799","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"American Airlines aggiungerà sette nuove rotte al network della stagione estiva 2027, che vedrà un ruolo sempre più significativo dell'impiego degli Airbus A321Xlr.\r

\r

Queste le nuove rotte: da Charlotte, nella Carolina del Nord, a Barcellona, dal 27 maggio, con un Boeing 777-200Er; da Chicago a Tokyo Narita, dal 19 marzo, con un Boeing 787-9.\r

\r

Da New York Jfk ad Amsterdam, dal 28 marzo, con un Airbus A321Xlr; da New York Jfk a Nizza, dal 6 maggio, con un Airbus A321Xlr; da Philadelphia a Porto, dal 28 marzo, con un Airbus A321Xlr. Da Philadelphia a Reykjavík, dal 27 maggio, con un Airbus A321neo. Da Philadelphia a Vienna, dal 6 maggio, con un Airbus A321Xlr.\r

\r

La compagnia aerea aggiungerà inoltre un quarto volo giornaliero tra il Jfk e di Londra Heathrow, con un Boeing 787-9, a partire dal 28 marzo.\r

\r

L'intenzione di American è quella di utilizzare gli Xlr - in grado di percorrere fino a 4.700 miglia nautiche e più piccoli rispetto ad altri modelli della flotta della compagnia e dunque con costi operativi inferiori - dagli hub di Philadelphia o New York City sulle rotte verso le città europee più piccole.\r

\r

\r

\r

La compagnia aerea ha presentato nuovi interni e una nuova configurazione in occasione del volo inaugurale dell’Xlr lo scorso anno. Ha destinato più spazio ai posti premium — che occupano un quinto dell’aereo — rispetto a quanto fatto sugli altri suoi velivoli.\r

\r

\r

\r

American ha dichiarato che la sua rotta per Vienna rimarrà attiva fino all’inizio di gennaio 2028 per attirare i turisti che intendono visitare i mercatini di Natale europei. Ciò riflette una tendenza in crescita: le compagnie aeree stanno infatti aumentando la capacità nei periodi di media stagione e persino nel periodo invernale di bassa stagione, poiché i viaggiatori scelgono di volare in autunno e in altri periodi dell’anno più freschi e meno costosi.\r

\r

\r

\r

","post_title":"American lancia 7 nuove rotte per l'estate 2027. A321Xlr sempre più protagonista","post_date":"2026-08-28T08:48:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1787906920000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520775","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Thailandia ridisegna il proprio futuro turistico con il varo della nuova strategia 2027, 'The Year of Transformation'. Il principale intento della Tourism Authority of Thailand è quello di spostare l'attenzione dall'aumento del numero dei visitatori per concentrarsi su quattro iniziative strategiche, volte ad attrarre viaggiatori con un potere di spesa più elevato, offrire esperienze significative e una distribuzione più uniforme dei turisti sull'intero territorio nazionale. \r

\r

Il traguardo finale è quello di fare della Thailandia «la destinazione numero uno in Asia per valore e significato».\r

\r

Le quattro iniziative della strategia, che rientrano nel più ampio piano “Winning Goal 2027” della Tat, mirano ad aumentare i ricavi turistici di almeno il 5% rispetto al 2026 e a raggiungere una ripartizione dei visitatori in un rapporto 60-40 tra destinazioni principali ed emergenti.\r

\r

Thapanee Kiatphaibool, governatore della Tat, ha spiegato che si tratta di una precisa transizione, da una crescita basata sui volumi verso esperienze che «conquistino la fedeltà dei viaggiatori» e «distribuiscano i ricavi in modo più ampio».\r

\r

La prima iniziativa, “Rebalance Market Portfolio”, mira a ridurre la dipendenza da un unico mercato di provenienza o da un’unica destinazione, rafforzando il turismo interno e attirando viaggiatori di alto profilo interessati al benessere, al lusso, alla gastronomia e alla natura.\r

La seconda, “Shape Experience Platform”, punta a trasformare l’immagine della Thailandia da destinazione “con un ottimo rapporto qualità-prezzo” a destinazione più “significativa”. \r

\r

Terzo pilastro della strategia, “Build New Growth Engine”, si basa su ciò che la Tat definisce la “Life Economy”: all’inizio del 2027 verrà lanciato il programma “Unseen Luxperience” rivolto ai viaggiatori di fascia alta, che combinerà destinazioni meno conosciute con esperienze autentiche incentrate sui tessuti thailandesi, i gioielli, i massaggi e la Muay Thai.\r

\r

Nel frattempo, le iniziative di sostenibilità includeranno la crescita di hotel a basse emissioni di carbonio e lo sviluppo di prototipi di turismo sostenibile nelle aree di Nan e della “Wellness Valley”.\r

\r

Quarto e ultimo step, “Transform Together”, che riflette un cambiamento più ampio nel ruolo della Tat, che passa da promotore turistico a “direttore d'orchestra”, dove l’analisi dei dati, il sostegno alle start-up e l’intelligenza artificiale contribuiranno a comprendere e migliorare il percorso del viaggiatore.\r

\r

«L’Anno della Trasformazione rappresenta un chiaro impegno a rimodellare il turismo thailandese all’insegna della qualità, del valore e della competitività a lungo termine», ha sottolineato Kiatphaibool.\r

\r

La strategia si basa sugli obiettivi fissati all’inizio di quest’anno dal governo, che prevede di attirare nel Paese almeno 33 milioni di visitatori stranieri nel 2027; tra gennaio e metà luglio 2026, la destinazione ha già accolto 17,36 milioni di visitatori stranieri, generando un fatturato stimato di 838,73 miliardi di baht, sebbene gli arrivi siano diminuiti di oltre il 3%. ","post_title":"La Thailandia rifugge dal turismo di massa con la nuova strategia 2027","post_date":"2026-08-27T12:17:41+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1787833061000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520760","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Royal Caribbean Group sta cercando di ottenere l'approvazione per costruire un nuovo terminal crociere a Galveston. La nuova struttura sorgerebbe al molo 14, affiancando il terminal da 125 milioni di dollari di Royal Caribbean al molo 10.\r

Il consiglio di amministrazione del porto crocieristico, come riporta TravelWeekly, sta attualmente valutando un protocollo d'intesa per il progetto e ieri ha rinviato la votazione in merito. Rodger Rees, ceo del porto di Galveston, ha espresso il suo sostegno al terminal aggiuntivo, affermando: «Siamo entusiasti di essere inclusi nei piani di espansione della compagnia».\r

Una crescita importante\r

Galveston ha registrato una crescita straordinaria nel settore delle crociere. Msc Crociere ha iniziato a salpare dalla città lo scorso autunno da un nuovo terminal, e Margaritaville at Sea ha appena annunciato l'intenzione di stabilire lì il proprio porto di base a partire da ottobre 2027. \r

\r

L'anno prossimo, anche le navi di Royal Caribbean Icon of the Seas, Liberty of the Seas e Symphony of the Seas salperanno tutte da Galveston.\r

\r

","post_title":"Royal Caribbean Group: nuovo terminal crociere a Galveston","post_date":"2026-08-27T10:49:43+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1787827783000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520755","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_486244\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato del gruppo FS[/caption]\r

\r

Le ferrovie sono una infrastruttura decisiva, fondamentale per la crescita di un Paese\": Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato del Gruppo Fs, ha raccontato in un'intervista a Il Corriere della Sera, presente e, soprattutto, futuro della società.\r

\r

«Oggi la scommessa, la vera trasformazione che abbiamo intrapreso, è fare sì che chi usa i nostri servizi inizi a vedere i benefici di tutti quei lavori che si sono visti per i quasi 25 mila chilometri di tratte in esercizio, un miglioramento della qualità del servizio» spiega il manager, dal 2001 in azienda e, da questa estate, in carica come nuovo ad. Strisciuglio annuncia la conclusione «nei tempi previsti» degli investimenti del Pnrr, pari a 25 miliardi fra infrastrutture e treni, che hanno richiesto anche qualche sacrificio all'utenza.\r

\r

«Erano investimenti necessari e in molti casi non immediatamente percepibili da chi viaggia. La sfida adesso è trasformare quegli investimenti in benefici per i passeggeri\", spiega l'ad, facendo cenno alla puntualità, sicurezza e fiducia dell'utenza. «Migliorare la puntualità - sottolinea - significa rispettare un patto tra l'azienda e i passeggeri e migliorare la vita delle persone che scelgono il treno».\r

\r

Tra gli esempi virtuosi citati dall'ad, quello della «Brescia-Verona-Padova che si inserisce nel corridoio europeo che collega la Penisola iberica all’Europa orientale che progressivamente porterà anche allo sdoppiamento tra Alta velocità e rete regionale». Grande attenzione poi al Sud, «Lì la scommessa è chiara. La mobilità deve rafforzare la competitività dei territori, sostenere le imprese. Lo sviluppo». La «Napoli-Bari, con l’impegno di 7 mila persone tra ingegneri, tecnici e operai, già dal 1° luglio scorso è stata riattivata. In tre ore e mezzo oggi collega le due città e in 5 arriva a Lecce. E c’è poi la Palermo-Catania-Messina».\r

\r

\r

Strisciuglio ricorda anche al lavoro di squadra che rappresenta la base di un gruppo che impiega quasi 100 mila persone «che con dedizione, competenza, ogni giorno permettono tutto questo».\r

\r

Uno sguardo anche al processo di rinnovamento della governance, che sarà completato in autunno, e del nuovo Piano industriale, che si concentrerà sul core business. Il manager ha anche ribadito che Trenitalia e Fs Logistix sono \"strategiche\" per il raggiungimento degli obiettivi del Piano, che punta su una «mobilità sempre più efficiente ed efficace di passeggeri e merci. Capace di generare valore».","post_title":"Gruppo Fs, Strisciuglio: «Ferrovie infrastruttura chiave per la crescita del paese»","post_date":"2026-08-27T10:39:36+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1787827176000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520734","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Rotta sull'Artico per Brussels Airlines che aprirà durante il prossimo inverno nuovi voli di linea verso Evenes (Norvegia), Kemi e Kittilä (entrambe in Finlandia). Nel dettaglio, Kittilä sarà servita tre volte alla settimana dal 10 dicembre al 27 marzo; Kemi è prevista fino a due volte alla settimana nell’orario dal 25 dicembre al 10 marzo, mentre Evenes sarà servita una volta alla settimana nei mesi di febbraio e marzo.\r

\r

«La regione artica in inverno è a dir poco magica. Brussels Airlines offre già queste destinazioni in collaborazione con le agenzie di viaggio, ma con l’aumentare della domanda, i collegamenti verso la regione saranno d’ora in poi offerti anche come voli di linea, consentendo ai viaggiatori una scelta ancora più ampia per scoprire avventure all’aria aperta e la peculiare cultura locale» ha spiegato Greet Vandebos, responsabile delle vendite leisure.\r

\r

In risposta alla forte stagionalità della domanda, la compagnia belga ha da tempo aggiunto diverse destinazioni invernali particolarmente attrattive: dalla winter 2024 Brussels Airlines offre quattro destinazioni nelle Isole Canarie, con l’aggiunta di Fuerteventura. Inoltre, Funchal a Madeira è stata inserita nella programmazione come destinazione con temperature miti tutto l’anno.\r

\r

Con le ultime novità dei Paesi nordici nell'operativo invernale, il vettore propone una rete leisure più completa e attrattiva durante tutti e 12 i mesi dell'anno. \r

\r

\r

\r

","post_title":"Brussels Airlines: rotta sull'Artico le new entry di Evenes, Kemi e Kittila","post_date":"2026-08-27T09:30:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1787823013000]}]}}