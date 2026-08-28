Città della Scienza di Napoli: la sala Newton diventa un hub multimediale Grazie al potenziamento tecnologico finanziato dalla Regione Campania con il progetto strategico regionale Manifattur@ Campania: Industria 4.0, la storica sala Newton di Città della Scienza si è evoluta in Newton 4.0: un dimostratore tecnologico dedicato alla diffusione della cultura dell’innovazione Industria 4.0 e alla valorizzazione delle tecnologie digitali avanzate. I congressi del futuro Grazie all’integrazione di sistemi multimediali, tecnologie immersive e dispositivi interattivi, Newton 4.0 consente di sperimentare nuove modalità di realizzazione di congressi, eventi, attività formative e iniziative di trasferimento tecnologico, trasformando la partecipazione del pubblico in un’esperienza coinvolgente, interattiva e ad alto contenuto innovativo. L’hub multimediale avanzato racconta e rende sempre più comprensibili le tecnologie 4.0 e le loro applicazioni nei diversi ambiti della società e della ricerca e accoglierà congressi scientifici, convention aziendali, eventi istituzionali e incontri professionali. Imprese, enti di ricerca, istituzioni, pco, meeting planner e stakeholder potranno sperimentare nuovi modelli di innovazione digitale, in linea con i bisogni del settore mice. (Chiara Ambrosioni) Condividi

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L’hub multimediale avanzato racconta e rende sempre più comprensibili le tecnologie 4.0 e le loro applicazioni nei diversi ambiti della società e della ricerca e accoglierà congressi scientifici, convention aziendali, eventi istituzionali e incontri professionali.\r

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Imprese, enti di ricerca, istituzioni, pco, meeting planner e stakeholder potranno sperimentare nuovi modelli di innovazione digitale, in linea con i bisogni del settore mice.\r

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(Chiara Ambrosioni)","post_title":"Città della Scienza di Napoli: la sala Newton diventa un hub multimediale","post_date":"2026-08-28T13:18:34+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1787923114000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520839","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In Sicilia arrivano le \"branded residences\". A portare nella regione tanto amata dagli inglesi le residenze firmate che stanno registrando grande successo è il Rocco Forte Verdura Resort. Come riporta Il Sole 24Ore, nel 2021 era già stato lanciato un progetto di ville, la cui costruzione è terminata nel 2024, collegate all’hotel cinque stelle aperto da molti anni sulla costa sud-occidentale dell’isola, tra la Valle dei Templi di Agrigento e la città di Sciacca. Le costruzioni sono state realizzate richiamandosi a elementi tradizionali della zona con pietra locale, sabbia, legno e una palette di colori naturali, tra terracotta e ocra. La posizione, su un'altura sopra al resort, garantisce la vista sul Mediterraneo. Le ville erano state affittate, ma ora vengono messe in vendita a un prezzo che parte dai 3 milioni di euro.\r

L'evoluzione del progetto\r

A questa prima offerta, come si legge su Risoluto.it, si aggiunge ora una nuova fase del progetto, pensata per chi cerca abitazioni più grandi e personalizzabili. Sono infatti disponibili 47 ville off plan, realizzate su due livelli e con la disponibilità di un massimo di sette camere da letto. Le ville verranno realizzate vicino ai campi da golf e avranno un prezzo base di 5,2 milioni di euro. Il progetto è firmato Aba Studio Albanese e Olga Polizzi, design director di Rocco Forte Hotels. I proprietari delle ville avranno accesso a tutti i servizi del resort, fra i quali dieci ristoranti, spiaggia privata di un chilometro e mezzo, spa, campi da tennis e basket, maneggio, due campi da golf a 18 buche.\r

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Chi volesse ottenere poi una rendita può accedere al programma Rocco Forte Rental Management, che prevede di affittare la villa nei periodi in cui non viene abitata.\r

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","post_title":"Rocco Forte vende le ville del Verdura Resort e amplia il progetto","post_date":"2026-08-28T12:26:23+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1787919983000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520832","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Pila registra una crescita straordinaria su tutti gli indicatori chiave della stagione estiva 2026: il fatturato segna un aumento del 116% e le presenze dell'86% rispetto all’estate 2025. Un bilancio ancora parziale, ma già senza precedenti, con gli impianti operativi fino al 13 settembre.\r

A fare da volano è stata la prima stagione estiva della nuova telecabina Pila–Stella, l'infrastruttura che invita a cambiare prospettiva e a guardare oltre. Raggiungendo rapidamente i 2.723 metri d'altitudine, l'impianto ha dischiuso a tutti una porzione di montagna e uno straordinario affaccio sulle creste prima riservati a pochi.\r

Questo \"nuovo\" versante ha permesso di lanciare l'Alta Balconata di Pila (17,7 km di sviluppo) offrendo tratti di cresta accessibili davvero a qualunque visitatore, oltre a una proposta bike totalmente inclusiva: dalla nuova pista rossa da downhill “La Stella” per i rider esperti, alla strada poderale bianca, ideale per chi desidera pedalare senza avere ancora una guida tecnica. Con l'apertura dei quattro nuovi tracciati serviti dalla Stella, il Bike Park raggiunge così un totale di 17 piste per 55 chilometri complessivi.\r

«I numeri di quest’estate, a stagione ancora in corso, dicono chiaramente che la Stella non è solo un impianto, ma la realizzazione di un cambio di prospettiva», dichiara Davide Vuillermoz, presidente di Pila. «Avvicinare le persone all'alta quota direttamente dal cuore della città significa aprire lo straordinario patrimonio naturale del nostro territorio e renderlo accessibile. Chi sale da noi oggi non è più soltanto lo sciatore in inverno o il rider in estate: è un visitatore che sa guardare oltre, cerca un legame autentico con la natura e sceglie di vivere l'altitudine in ascolto del territorio. È il primo bilancio di una direzione strategica che continueremo a perseguire con forza insieme a tutti gli operatori del comprensorio».","post_title":"Pila, in forte crescita presenze (86%) e fatturato (116%)","post_date":"2026-08-28T11:24:04+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1787916244000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520826","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_434384\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Porto Cervo [/caption]\r

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Una cartina precisa, disegnata dal mercato immobiliare italiano di fascia più alta, con al vertice i 58 milioni di euro richiesti per una proprietà a Vietri sul Mare. L'analisi compita da Idealista e roportata dal Sole 24 Ore si focalizza sulle ville di pregio presenti sul mercato italiano esaminando oltre 150 proprietà di valore superiore ai 10 milioni di euro.\r

La proprietà più costosa censita si trova a Vietri sul Mare, in Costiera Amalfitana. Il prezzo richiesto è di 58 milioni di euro per un palazzo storico di 1.700 metri quadrati arroccato su una scogliera a picco sul mare. La residenza conta 48 camere e dispone di terrazze panoramiche, volte affrescate, pavimenti originali in maiolica vietrese e piscina a sfioro\r

Al secondo posto si trova Porto Cervo, con un complesso di quattro ville proposto a 38 milioni di euro. La proprietà sorge su un parco privato di 10mila metri quadrati affacciato su Cala di Volpe, con piscine e accesso diretto alla spiaggia.\r

Terza posizione per Capri, dove una tenuta da 33 milioni di euro si estende su oltre 11 ettari di parco. Le due residenze che la compongono sono collegate da una funicolare privata interna e comprendono 14 camere, altrettanti bagni e due piscine.\r

A Roma, nel quartiere Trevi, un palazzo seicentesco è sul mercato a 30 milioni di euro. L’immobile si sviluppa su 3.535 metri quadrati e sei livelli e conserva soffitti a cassettoni, una chiesa sconsacrata del XVII secolo e un giardino privato con agrumeti.\r

Segue Massa Marittima,con una proprietà da 28 milioni di euro: 34 ettari di terreno, 35 camere e 25 bagni. A Positano, invece, una villa di 800 metri quadrati con accesso esclusivo al mare raggiunge i 26 milioni, equivalenti a 32.500 euro al metro quadrato.\r

La Toscana si distingue per concentrazione dell’offerta: secondo l’analisi, è la regione con il maggior numero di immobili sopra i 10 milioni di euro, mentre Forte dei Marmi emerge come la località con il volume più elevato di proprietà appartenenti a questa fascia di prezzo. Tra le proprietà più particolari figura una tenuta settecentesca a Peccioli, in provincia di Pisa, proposta a 25 milioni di euro. Oltre alla residenza principale, la proprietà comprende vigneti e oliveti, piscina panoramica, campo da tennis, lago e persino un aeroporto privato con hangar.\r

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La graduatoria per prezzo al metro quadrato\r

La graduatoria cambia guardando il prezzo al metro quadro: la dimensione dell’immobile non determina necessariamente la quotazione più elevata. Il record indicato dall’analisi spetta infatti a una villa di appena 200 metri quadrati a Porto Cervo, valutata 70 mila euro al metro quadrato. Seguono Forte dei Marmi, con punte di 47.500 euro al metro quadrato, Porto Rotondo con 38.462 euro, Vietri sul Mare con 34.118 euro e Positano con 32.500 euro.\r

Dai dati emerge un mercato concentrato attorno ad alcune grandi direttrici territoriali. La prima è la Costiera Amalfitana, con Positano, Ravello e Vietri sul Mare; la seconda è la Costa Smeralda, dove Porto Cervo, Porto Rotondo, Liscia di Vacca e Cala Granu combinano parchi privati, accessi al mare e architetture di pregio.\r

La Toscana presenta invece più mercati al proprio interno. Seguono i laghi, con Cernobbio e Tremezzina sul Como, Desenzano e Toscolano-Maderno sul Garda e Pallanza sul Verbano, e infine le città d’arte, con Roma, Firenze e Venezia. Sul lago di Como, in particolare, Cernobbio occupa due posizioni nella top ten, entrambe con proprietà da 23 milioni di euro. Una è una villa fronte lago di 1.500 metri quadrati con piscina e giardino affacciati sul Lario; l’altra è una dimora storica di mille metri quadrati con darsena privata, piscina a sfioro, terrazzo panoramico e giardino all’italiana.\r

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Continua la stagione crocieristica a Trieste. Come si legge su Ansa, dopo gli intensi mesi estivi, che hanno portato 26 toccate a giugno, 21 a luglio e 25 ad agosto, anche settembre e ottobre saranno mesi caratterizzati da tanti passeggeri.\r

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A settembre sono previste 16 navi, la prima arriverà il 5 settembre, l'Orient Express Corinthian.Due attraccheranno il giorno dopo, la Mein Schiff 4 e la Msc Fantasia. Il 9 sarà il turno della Crystal Serenity. Due toccate anche il 12 settembre con Marella Explorer 2 e Norwegian Gem. Il 13 settembre tornerà la Mein Schiff 4 e martedì 15 la Msc Fantasia. Il 17 settembre approderà sulle rive cittadine AidaBlu, e nei giorni dopo ancora Mein Schiff 4, Oosterdam, Msc Fantasia, Marella Explorer 2 e Norwegian Gem.\r

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Anche ottobre porterà a Trieste tante tappe crocieristiche, una ventina in tutto. Da novembre gli arrivi si ridurranno, con dieci navi previste, ancora meno a dicembre, quando saranno quattro. L'ultima unità da crociera dell'anno sarà in città il giorno di Natale. L'Artemis infatti sarà in transito a Trieste il 25 dicembre.\r

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Orient Express Corinthian\r

Intanto, come riporta Il Piccolo, Orient Express Corinthian, la nave a vela più grande del mondo, ha fatto tappa ieri in città e tornerà nuovamente il 31 agosto e il 5 settembre. A colpire l'occhio sono sicuramente i grandi alberi, che rendono unica la sua linea. Lunga 220 metri può ospitare poco più di cento passeggeri, in un totale di 54 suites. La sua costruzione è recente: è uscita dai Chantiers de l’Atlantique ad aprile 2026.L'imbarcazione è stata realizzata \"ispirandosi all’eredità di Orient Express\", che «reinterpreta l’eleganza dell’artigianato francese per una nuova era del lusso in mare.\r

Dagli interni su misura alle esperienze culturali accuratamente selezionate, ogni viaggio è una fusione di arte ed esplorazione.\r

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A bordo sono presenti vari ristoranti, bar, spazi wellness e ambienti dedicati all’intrattenimento. In uno dei ristoranti in particolare è operativo uno chef stellato, mentre per drink e stuzzichini c’è anche il “Wagon Bar”. A disposizione anche una biblioteca con 1.500 volumi e poi cinema, sala musica, teatro e palestra. Una particolarità della nave è un accesso diretto al mare, con giochi acquatici e punti per il relax, grazie a una piattaforma che si trova al livello più basso.\r

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Tra gli itinerari con partenza da Trieste figura una breve crociera che toccherà Venezia e Rovigno, e un’altra più lunga che da Trieste farà tappa a Rovigno, Lesina, Dubrovnik, per proseguire verso il Montenegro, con destinazione finale Malta.\r

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Le suite\r

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Una delle curiosità riguarda le suite,: c’è ad esempio quella dedicata ad Agatha Christie, con letti king-size, bagno in marmo, opere d’arte a tema letterario, sala fitness privata e un’ampia terrazza con jacuzzi, o la panoramica “Prestige”. O ancora le suite che portano il nome dei venti, come Libeccio, sempre con terrazza panoramica sul mare, Zephir, \"un ampio rifugio con due camere da letto intitolato al vento di ponente, caratterizzato da tonalità ispirate alla costa, tessuti lussuosi e opere d’arte realizzate su misura\" o Mistral.\r

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La vacanza all inclusive comprende un servizio di maggiordomo personalizzato. Ma è anche possibile prenotare “tender limousine di lusso”, un’imbarcazione più piccola, per scendere a terra quando si desidera durante la permanenza della nave nei porti.\r

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Poi ci sono le escursioni. Tra le esperienze proposte durante le prossime tappe dell’Orient Express Corinthian figura la scoperta dei tartufi in Istria e un viaggio tra le vigne e i vini del territorio.\r

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","post_title":"Trieste prosegue la stagione crocieristica. Arriva Orient Express Corinthian","post_date":"2026-08-28T10:41:25+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1787913685000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520811","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gli investimenti nel turismo di lusso in Messico si stanno affermando come uno dei principali motori del mercato immobiliare del Paese, sostenuti dalla crescente domanda di viaggiatori internazionali con elevato potere d'acquisto e maggiore spesa per esperienze di soggiorno di alta gamma. Questa crescita sta creando nuove opportunità per gli investitori nelle principali destinazioni costiere e nei maggiori centri urbani del Messico dove hotel di lusso, resort e residenze di marca continuano ad espandersi.\r

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Secondo l'Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, si prevede che il settore turistico diventerà il secondo maggiore destinatario di investimenti immobiliari nel 2026. Si stima che gli investimenti previsti per lo sviluppo del turismo ammontino a 3,882 miliardi di dollari, superando gli investimenti in impianti industriali. Le principali destinazioni che attraggono capitali includono Quintana Roo e Nayarit, mentre Jalisco e Città del Messico stanno acquisendo importanza come mercati del turismo di lusso.\r

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Come riporta TravlDailyNews, il turismo di lusso rappresenta attualmente circa il 20% del fatturato totale del settore alberghiero. Secondo un'analisi di Onirius Capital, si prevede che questo segmento genererà oltre 4,2 miliardi di dollari all'anno entro la fine del 2026, circa il doppio rispetto al livello registrato dieci anni fa.\r

La metamorfosi di Città del Messico\r

La trasformazione del settore del turismo urbano in Messico sta diventando sempre più evidente, soprattutto a Città del Messico. Secondo Luis Ruiz, socio amministratore di Onirius Capital, le città che in passato si concentravano principalmente sui viaggiatori d'affari durante la settimana si stanno ora trasformando in destinazioni turistiche di lusso indipendenti. \r

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A Città del Messico, i visitatori nazionali continuano a rappresentare la quota maggiore del volume turistico. Tuttavia, i viaggiatori internazionali generano una quota significativa della spesa turistica. Nel 2025, i visitatori stranieri hanno speso 102,174 miliardi di pesos messicani per l'alloggio nella capitale, con un aumento del 18,8% rispetto al 2024 e superando il livello del 2019, pari a 72,127 miliardi di pesos messicani. Anche i prezzi degli hotel di lusso riflettono la crescente domanda di esperienze esclusive. A Los Cabos, diversi resort di lusso superano ormai i 1.000 dollari a notte. Nei quartieri più esclusivi di Città del Messico, tra cui Reforma, Polanco e Condesa, le tariffe delle camere hanno raggiunto i 700 dollari a notte. I nuovi progetti di hotel di lusso, come le strutture Andaz e Mondrian, stanno introducendo tariffe comprese tra i 300 e i 400 dollari a notte.\r

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Oltre ai tradizionali hotel e resort, il mercato del turismo di lusso in Messico si sta espandendo anche attraverso residenze. Questi progetti combinano ville e appartamenti privati ​​con servizi di ospitalità di alto livello, creando prodotti residenziali legati a marchi alberghieri di lusso e destinazioni turistiche. I progetti di residenze di lusso con marchio stanno prendendo piede a Città del Messico, Guadalajara e Monterrey. Si stima che circa il 60% di questi immobili venga acquistato da acquirenti stranieri, principalmente provenienti da Stati Uniti e Canada.","post_title":"Messico: boom di investimenti nelle strutture di lusso","post_date":"2026-08-28T10:10:22+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1787911822000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520809","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"EgyptAir, la compagnia aerea di bandiera del paese, ha appena firmato un accordo con l'FC Barcelona per diventare la sua compagnia aerea ufficiale per tre anni, a partire da subito.\r

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Secondo l'accordo, EgyptAir diventerà partner globale dell'FC Barcelona per le squadre di calcio, pallacanestro e pallamano. Il marchio EgyptAir comparirà su tutte le maglie. La compagnia aerea avrà inoltre i diritti esclusivi per l'FC Barcelona, ​​sebbene è probabile che la squadra effettuerà pochissimi voli settimanali.\r

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\"Sponsorizzare uno dei club più storici del mondo, sia in campionato che nella Supercoppa, rappresenta un traguardo senza precedenti nella storia della compagnia aerea\", ha dichiarato Ahmed Adel, presidente del consiglio di amministrazione della holding di EgyptAir.\r

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Emirates è attualmente sponsor dell'Arsenal in Premier League, del Real Madrid e del Milan in Italia; Qatar Airways sponsorizza il Paris Saint-Germain in Francia, il Bayern Monaco in Germania e la Roma in Italia; Etihad fa lo stesso con il Manchester United e Riyadh Air è stata sponsor dell'Atlético Madrid per diversi anni prima del suo primo volo.","post_title":"EgyptAir diventa sponsor globale del Barcellona per 3 anni","post_date":"2026-08-28T09:54:36+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1787910876000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520799","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"American Airlines aggiungerà sette nuove rotte al network della stagione estiva 2027, che vedrà un ruolo sempre più significativo dell'impiego degli Airbus A321Xlr.\r

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Queste le nuove rotte: da Charlotte, nella Carolina del Nord, a Barcellona, dal 27 maggio, con un Boeing 777-200Er; da Chicago a Tokyo Narita, dal 19 marzo, con un Boeing 787-9.\r

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Da New York Jfk ad Amsterdam, dal 28 marzo, con un Airbus A321Xlr; da New York Jfk a Nizza, dal 6 maggio, con un Airbus A321Xlr; da Philadelphia a Porto, dal 28 marzo, con un Airbus A321Xlr. Da Philadelphia a Reykjavík, dal 27 maggio, con un Airbus A321neo. Da Philadelphia a Vienna, dal 6 maggio, con un Airbus A321Xlr.\r

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La compagnia aerea aggiungerà inoltre un quarto volo giornaliero tra il Jfk e di Londra Heathrow, con un Boeing 787-9, a partire dal 28 marzo.\r

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L'intenzione di American è quella di utilizzare gli Xlr - in grado di percorrere fino a 4.700 miglia nautiche e più piccoli rispetto ad altri modelli della flotta della compagnia e dunque con costi operativi inferiori - dagli hub di Philadelphia o New York City sulle rotte verso le città europee più piccole.\r

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La compagnia aerea ha presentato nuovi interni e una nuova configurazione in occasione del volo inaugurale dell’Xlr lo scorso anno. Ha destinato più spazio ai posti premium — che occupano un quinto dell’aereo — rispetto a quanto fatto sugli altri suoi velivoli.\r

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American ha dichiarato che la sua rotta per Vienna rimarrà attiva fino all’inizio di gennaio 2028 per attirare i turisti che intendono visitare i mercatini di Natale europei. Ciò riflette una tendenza in crescita: le compagnie aeree stanno infatti aumentando la capacità nei periodi di media stagione e persino nel periodo invernale di bassa stagione, poiché i viaggiatori scelgono di volare in autunno e in altri periodi dell’anno più freschi e meno costosi.\r

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","post_title":"American lancia 7 nuove rotte per l'estate 2027. A321Xlr sempre più protagonista","post_date":"2026-08-28T08:48:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1787906920000]}]}}