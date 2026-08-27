Ministero, in funzione la procedura per richiedere la tessera di guida turistica È attiva da oggi, all’interno dell’Elenco nazionale delle guide turistiche, la funzionalità che consente alle guide abilitate di richiedere il rilascio e la spedizione della tessera nazionale di abilitazione in formato plastificato, realizzato dal ministero del turismo in collaborazione con l’Istituto poligrafico e zecca dello Stato. L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo in avanti nel percorso di valorizzazione e tutela della professione della guida turistica, contribuendo a garantire ai visitatori standard sempre più elevati di qualità. La nuova tessera, dotata delle caratteristiche di affidabilità e sicurezza proprie delle produzioni del Poligrafico, costituisce inoltre uno strumento concreto di contrasto all’abusivismo e di riconoscimento dei professionisti regolarmente abilitati. Le guide interessate possono presentare la richiesta direttamente dalla sezione “Strumenti” del proprio Profilo guida all’interno dell’Elenco nazionale delle guide turistiche. Attraverso l’apposita funzionalità, l’utente viene reindirizzato al portale dell’IPZS, dove è possibile finalizzare la procedura, effettuare il pagamento previsto e monitorare lo stato della spedizione. La tessera nazionale ha validità decennale e deve essere portata con sé dalle guide abilitate durante lo svolgimento dell’attività professionale. Per eventuali richieste di assistenza è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica professionituristiche@ministeroturismo.gov.it. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 520782 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I laghi della Lombardia fanno registrare grandi risultati. I dati estivi raccolti fin qui confermano le previsioni di inizio stagione. A giugno gli operatori stimavano che il 63,1% dei posti letto messi in vendita sui portali di prenotazione è stato venduto tra il 15 giugno e il 13 settembre, contro il 55,6% dell'anno precedente e le rilevazioni di agosto confermano la stessa direzione. Secondo l'indagine condotta da Confesercenti Lombardia Orientale tra le strutture associate, nelle due settimane centrali di Ferragosto l'occupazione delle strutture in provincia di Brescia si è collocata intorno al 65%, con tariffe in aumento e risultati migliori sui laghi e in montagna. Il confronto nazionale aiuta a leggere il risultato. Le stime di Assoturismo Cst, elaborate dal Centro Studi Turistici di Firenze su un panel di oltre mille imprenditori della ricettività, indicano per agosto 2026 oltre 96,7 milioni di pernottamenti in Italia, l'1,1% in più rispetto ad agosto 2025. Le aree lacuali crescono dell'1,6% con oltre 8,6 milioni di presenze e si collocano al secondo posto per dinamica, dietro alla montagna (+2,3%) e davanti alle località marine (+0,9%). Il caldo intenso delle ultime settimane ha spinto la domanda verso quota, e per la Lombardia, che ha laghi e montagna nello stesso perimetro regionale, la combinazione ha funzionato. La domanda internazionale resta il motore della stagione. Su Garda e Iseo le prenotazioni sono arrivate soprattutto da Germania, Paesi Bassi, Francia, Svizzera e Austria. I tedeschi restano i primi ospiti e valgono quasi la metà delle presenze sul Garda, con una quota che supera il 65% nei campeggi, mentre crescono Stati Uniti, Polonia, Francia e Brasile. In provincia di Brescia gli stranieri hanno rappresentato il 72% delle presenze nel 2025, un dato che l'andamento di quest'anno conferma. A intercettare questi flussi è soprattutto il turismo all'aria aperta: in Lombardia si contano 229 tra campeggi e villaggi, circa 70 dei quali nel Bresciano, secondo la banca dati del Ministero del Turismo. Il riscontro economico più immediato arriva dall'imposta di soggiorno. Nei primi sei mesi del 2026 il gettito nazionale ha raggiunto 438 milioni di euro, il 13% in più rispetto allo stesso periodo del 2025 e il 30% in più rispetto al 2024, distribuiti su 1.411 comuni. Milano ha raddoppiato l'incasso semestrale toccando quota 66 milioni grazie ai Giochi olimpici invernali, e per fine anno l'osservatorio JFC stima 151 milioni contro i 123 del 2025. La Lombardia era già seconda regione italiana per gettito nel 2025 con 158,5 milioni di euro, e la stagione appena trascorsa consolida la posizione. La stagione turistica è ancora in corso, con la domanda tedesca e olandese che tradizionalmente si sposta verso settembre. È il segmento su cui si concentrano le strategie di allungamento della stagione, insieme agli eventi sportivi e alle proposte legate al benessere e all'enogastronomia, che negli ultimi anni hanno portato una parte dei flussi oltre i confini dell'estate. [post_title] => Lombardia, i laghi fanno il pieno di turisti soprattutto internazionali [post_date] => 2026-08-27T12:56:39+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1787835399000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 520772 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Previsioni rispettate. Il boom delle prenotazioni previsto per la Cina è ormai una certezza, almeno in casa di Utat Viaggi. Un primo bilancio delle prenotazioni per la stagione estiva conferma le attese della viglia, con vendite triplicate rispetto al corrispondente periodo del 2025. A confermarlo è il ceo, Dario Caldana, in partenza per il Tibet proprio per valutare nuovi ampliamenti della programmazione dedicata ai Viaggi Firmati Utat. Il "fenomeno Cina" «La voglia di viaggiare c'è e ormai il viaggio è diventato un bene irrinunciabile. Certo, è cresciuto il divario fra la fascia medio-bassa di utenza, sempre più condizionata dalle difficoltà economiche, e quella medio-alta che rappresenta il nostro cliente ideale, propenso a scegliere viaggi dal taglio culturale che abbiamo l'obiettivo di rendere "unici". Nel caso della Cina, sicuramente la possibilità di viaggiare senza visto e la sicurezza della destinazione hanno contribuito a spingere le vendite. La creazione di circuiti particolari accompagnati dall'Italia e arricchiti dall'esperienza di guide molto preparate parlanti italiano ha fatto il resto». Caldana si riferisce ad esempio a "Cina storica", 12 giorni alla scoperta delle città arricchiti da esperienze uniche a contatto con la civiltà cinese, fra monasteri buddhisti e taoisti, pratica di kung fu e visita a perle come Kaifeng . O a "Panda Tour - I tesori del Sichuan", 9 giorni fra le meraviglie naturalistiche e le testimonianze storiche della regione. «Due itinerari unici, costruiti sulle esigenze del nostro cliente-tipo, interessato a scoprire gli aspetti culturali meno noti di una destinazione». Il successo dei "Viaggi Firmati" ha convinto Caldana ad ampliare la proposta: dal 2027, spazio anche a due nuovi circuiti con visite alternative alla scoperta dello Yunnan e della regione di Zhangjiajie. Cresce infatti la voglia di viaggiare in piccoli gruppi. «Nel nostro caso, gli over 50 rappresentano un bacino importantissimo di clientela e di potenziali repeater: viaggiano insieme per scelta, in gruppo, desiderosi di condividere l'esperienza e di usufruire dell'assistenza e dei servizi messi a disposizione da Utat. Proprio per queso preferiamo concentrarci sui prodotti che conosciamo meglio e che programmiamo da anni, garantendo il massimo in termini di qualità». [post_title] => Utat Viaggi e il boom della Cina. Dario Caldana: «Previsioni rispettate» [post_date] => 2026-08-27T12:26:01+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1787833561000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 520775 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Thailandia ridisegna il proprio futuro turistico con il varo della nuova strategia 2027, 'The Year of Transformation'. Il principale intento della Tourism Authority of Thailand è quello di spostare l'attenzione dall'aumento del numero dei visitatori per concentrarsi su quattro iniziative strategiche, volte ad attrarre viaggiatori con un potere di spesa più elevato, offrire esperienze significative e una distribuzione più uniforme dei turisti sull'intero territorio nazionale. Il traguardo finale è quello di fare della Thailandia «la destinazione numero uno in Asia per valore e significato». Le quattro iniziative della strategia, che rientrano nel più ampio piano “Winning Goal 2027” della Tat, mirano ad aumentare i ricavi turistici di almeno il 5% rispetto al 2026 e a raggiungere una ripartizione dei visitatori in un rapporto 60-40 tra destinazioni principali ed emergenti. Thapanee Kiatphaibool, governatore della Tat, ha spiegato che si tratta di una precisa transizione, da una crescita basata sui volumi verso esperienze che «conquistino la fedeltà dei viaggiatori» e «distribuiscano i ricavi in modo più ampio». La prima iniziativa, “Rebalance Market Portfolio”, mira a ridurre la dipendenza da un unico mercato di provenienza o da un’unica destinazione, rafforzando il turismo interno e attirando viaggiatori di alto profilo interessati al benessere, al lusso, alla gastronomia e alla natura. La seconda, “Shape Experience Platform”, punta a trasformare l’immagine della Thailandia da destinazione “con un ottimo rapporto qualità-prezzo” a destinazione più “significativa”. Terzo pilastro della strategia, “Build New Growth Engine”, si basa su ciò che la Tat definisce la “Life Economy”: all’inizio del 2027 verrà lanciato il programma “Unseen Luxperience” rivolto ai viaggiatori di fascia alta, che combinerà destinazioni meno conosciute con esperienze autentiche incentrate sui tessuti thailandesi, i gioielli, i massaggi e la Muay Thai. Nel frattempo, le iniziative di sostenibilità includeranno la crescita di hotel a basse emissioni di carbonio e lo sviluppo di prototipi di turismo sostenibile nelle aree di Nan e della “Wellness Valley”. Quarto e ultimo step, “Transform Together”, che riflette un cambiamento più ampio nel ruolo della Tat, che passa da promotore turistico a “direttore d'orchestra”, dove l’analisi dei dati, il sostegno alle start-up e l’intelligenza artificiale contribuiranno a comprendere e migliorare il percorso del viaggiatore. «L’Anno della Trasformazione rappresenta un chiaro impegno a rimodellare il turismo thailandese all’insegna della qualità, del valore e della competitività a lungo termine», ha sottolineato Kiatphaibool. La strategia si basa sugli obiettivi fissati all’inizio di quest’anno dal governo, che prevede di attirare nel Paese almeno 33 milioni di visitatori stranieri nel 2027; tra gennaio e metà luglio 2026, la destinazione ha già accolto 17,36 milioni di visitatori stranieri, generando un fatturato stimato di 838,73 miliardi di baht, sebbene gli arrivi siano diminuiti di oltre il 3%. [post_title] => La Thailandia rifugge dal turismo di massa con la nuova strategia 2027 [post_date] => 2026-08-27T12:17:41+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1787833061000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 520763 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Algeria sta vivendo una fase di ripresa dal punto di vista turistico e I Viaggi di Giorgio è pronto a cavalcarla con un viaggio di gruppo dedicato alla scoperta delle bellezze dell'area mediterranea e non solo. Il tour Partendo da Algeri, con la sua kasba e i resti dell’antica Tipasa, l'itinerario conduce alle dune dell’Erg Admer, dove si ha la possibilità di soggiornare nelle oasi di Djanet e Ghardaia. Questa cittadina, definita da Simone De Beauvoir «un dipinto cubista splendidamente costruito», incanta con la sua architettura che mostra case colorate di bianco, rosa e rosso, costruite con sabbia, argilla e gesso, e mosse da terrazze e portici. Ancora più a sud si visita l’antica Lambaesis di romana memoria, accampamento fisso della Terza Legione Augustea, e quindi la famosa Timgad, forse il più bel sito deII’AIgeria romana, fondata daII’imperatore Traiano nel primo sec d.C. e dominata daII’imponente arco a lui dedicato. La partenza è prevista il 30 ottobre 2026, il viaggio ha una durata di 11 giorni e 10 notti. I tour de I Viaggi di Giorgio sono tutti organizzati con accompagnatore dall’Italia. [post_title] => Algeria in primo piano nei Viaggi di Giorgio [post_date] => 2026-08-27T11:26:18+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1787829978000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 520766 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => È attiva da oggi, all'interno dell'Elenco nazionale delle guide turistiche, la funzionalità che consente alle guide abilitate di richiedere il rilascio e la spedizione della tessera nazionale di abilitazione in formato plastificato, realizzato dal ministero del turismo in collaborazione con l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. L'iniziativa rappresenta un ulteriore passo in avanti nel percorso di valorizzazione e tutela della professione della guida turistica, contribuendo a garantire ai visitatori standard sempre più elevati di qualità. La nuova tessera, dotata delle caratteristiche di affidabilità e sicurezza proprie delle produzioni del Poligrafico, costituisce inoltre uno strumento concreto di contrasto all'abusivismo e di riconoscimento dei professionisti regolarmente abilitati. Le guide interessate possono presentare la richiesta direttamente dalla sezione "Strumenti" del proprio Profilo guida all'interno dell'Elenco nazionale delle guide turistiche. Attraverso l'apposita funzionalità, l'utente viene reindirizzato al portale dell'IPZS, dove è possibile finalizzare la procedura, effettuare il pagamento previsto e monitorare lo stato della spedizione. La tessera nazionale ha validità decennale e deve essere portata con sé dalle guide abilitate durante lo svolgimento dell'attività professionale. Per eventuali richieste di assistenza è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica professionituristiche@ministeroturismo.gov.it. [post_title] => Ministero, in funzione la procedura per richiedere la tessera di guida turistica [post_date] => 2026-08-27T11:02:18+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1787828538000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 520761 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_464920" align="alignleft" width="298"] Fred Dixon Brand Usa[/caption] A volte ritornano: Fred Dixon, dopo due anni trascorsi come presidente e ceo di Brand Usa, rivestirà nuovamente il ruolo di presidente e ceo di New York City Tourism + Conventions. L'incarico sarà ufficiale dal prossimo 1° dicembre, quando Dixon raccoglierà il testimone da Julie Coker. Il presidente del consiglio di amministrazione Charles Flateman ricoprirà la carica ad interim. «Fred Dixon possiede quella rara combinazione di profonda conoscenza di New York City, esperienza di leadership a livello nazionale e prospettiva globale che questo momento richiede», ha dichiarato in una nota il presidente del consiglio di amministrazione, Charles Flateman, che ricoprirà la carica ad interim dal 19 novembre. «Il consiglio di amministrazione ha condotto un processo accurato per individuare il leader più adatto a portare avanti la nostra missione, e la comprovata capacità di Fred di valorizzare il marchio globale di New York City, costruire partnership in tutto il settore e comprendere le forze che plasmano i viaggi internazionali lo ha reso la scelta giusta per guidare Nyc Tourism + Conventions verso il futuro». Dixon aveva guidato la New York City Tourism + Conventions per dieci anni, dal 2014 al 2024. «Tornare a guidare Nyc Tourism + Conventions sono un onore e una responsabilità straordinari - ha dichiarato Dixon -. L’esperienza maturata presso Brand Usa mi ha offerto una prospettiva più ampia sul mercato turistico globale e su ciò che è necessario per essere competitivi nei confronti dei viaggiatori internazionali. «Ritorno a New York forte di questa esperienza, insieme a un rinnovato apprezzamento per la forza di questa città e per le persone e le imprese straordinarie che rendono la sua economia turistica così vitale. Non vedo l’ora di lavorare con i nostri membri, i nostri partner e la leadership della città per aumentare il numero di visitatori, rafforzare la nostra posizione globale e garantire che il turismo continui a portare benefici a tutti e cinque i distretti». [post_title] => Fred Dixon lascia Brand Usa e torna alla guida di New York City Tourism + Conventions [post_date] => 2026-08-27T10:55:00+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1787828100000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 520744 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'esperienza di viaggio negli aeroporti indiani diventerà più snella dal prossimo 1° settembre, quando i viaggiatori internazionali non saranno più obbligati a presentare la carta d'imbarco stampata, ma potranno attraversare i controlli con una boarding pass digitale, scaricata sul proprio cellulare o altri device. L’Ufficio Immigrazione, che opera sotto l’egida del Ministero degli Affari Interni indiano, ha confermato la notizia precisando che coloro che preferiscono utilizzare una versione cartacea potranno continuare a farlo, ma su di essa non verrà più apposto il timbro di immigrazione. Fino ad ora, i funzionari dell’immigrazione apponevano il timbro sulle carte d’imbarco dei passeggeri dopo aver completato i controlli di immigrazione alla partenza. Questa procedura causava disagi ai passeggeri, mentre erano stati segnalati anche casi in cui le carte d’imbarco non potevano essere lette correttamente a causa di timbri applicati in modo improprio o errato. L’eliminazione di questa fase di convalida fisica ha quindi lo scopo di rendere più agevole il disbrigo delle formalità di immigrazione e di prevenire problemi causati da timbri posizionati male o di difficile lettura. [post_title] => India: via libera alle carte d'imbarco digitali, dal prossimo 1° settembre [post_date] => 2026-08-27T09:56:36+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1787824596000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 520736 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Secondo quanto affermato dall'autorità nazionale nepalese per la riduzione e la gestione del rischio di disastri, il bilancio delle persone decedute durante l'alluvione che ha colpito l'area fra Tibet e Nepal sale ad almeno 165, mentre altre 826 persone risultano disperse, tra cui 529 turisti. In dettaglio, il numero di persone scomparse nella contea di Gyirong, in Tibet, è salito a 558 , tra cui 260 cittadini stranieri, mentre tre persone sono state confermate morte, secondo l'emittente statale cinese Cctv. Al momento non è chiaro se queste cifre si sovrappongano a quelle del Nepal. Fra i dispersi, come riporta Rainews, il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares segnala la presenza di quattro cittadini spagnoli. Sulla base delle registrazioni su “Dove siamo nel mondo”, la Farnesina conferma che «sono circa 90 i connazionali presenti tra Nepal e Tibet. Due turisti con la loro guida sono rimasti bloccati a monte di una frana che ha bloccato una strada, sono in contatto con il ministero. Sono in corso le verifiche sulle condizioni degli altri connazionali presenti nell’area». Le cause del disastro Secondo l'Us Geological Survey, l'alluvione è stata causata da "un crollo glaciale e una colata detritica" che hanno portato a "conseguenti impatti catastrofici a valle". Al momento, l'esercito nepalese ha schierato 2.000 militari per operazioni di ricerca e soccorso via terra e via aria nelle zone colpite dalle inondazioni per aiutare a cercare i sopravvissuti. Sul versante tibetano, le condizioni meteorologiche incerte e la geografia remota della zona rendono le operazioni di soccorso sempre più difficili, come confermano le autorità cinesi. I detriti trascinati dalla gigantesca alluvione potrebbero avere formato dighe naturali e provocare una seconda ondata catastrofica in caso di cedimento. Lo ha avvertito l'International Centre for Integrated Mountain Development. Scienziati e autorità stanno verificando se la massa di ghiaccio, rocce e fango abbia ostruito temporaneamente il fiume in un tratto particolarmente stretto. L'improvvisa liberazione dell'acqua accumulata potrebbe generare "un pericolo secondario" per le comunità situate più a valle. Le cause della catastrofe restano sotto esame. Sebbene i rilevamenti sismici abbiano registrato segnali anomali a pochi chilometri dal punto in cui si è verificata la valanga, secondo l'Icimod «non è stato finora stabilito alcun legame causale tra l'attività sismica e l'alluvione». Le prime valutazioni, basate su filmati e dati sismici, indicano che un enorme volume di ghiaccio e detriti rocciosi sarebbe precipitato nel Lhende Khola, affluente del Bhote Koshi. La valanga avrebbe provocato la violenta piena che ha distrutto le stazioni di monitoraggio idrologico e minacciato numerosi impianti idroelettrici della regione. I livelli dei corsi d'acqua sono aumentati con eccezionale rapidità. A Galchchi, il fiume Trishuli si è innalzato di 9 metri in 30 minuti; a Malekhu l'aumento è stato di 7metri in un intervallo simile. Il Dalai Lama ha espresso preghiere e cordoglio per le vittime delle alluvioni. «Prego per tutti coloro che hanno perso la vita e offro la mia solidarietà e le più sentite condoglianze alle famiglie in lutto e a tutte le persone colpite da questa tragedia» ha affermato l'autorità religiosa in una nota. [post_title] => Alluvione fra Tibet e Nepal: sale il numero dei dispersi. Possibili nuovi eventi [post_date] => 2026-08-27T09:36:23+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1787823383000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 520694 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Allarme alluvione al confine fra Tibet e Nepal. La causa dovrebbe essere stata un terremoto di magnitudo 4.4 avvenuto alle 8,37 ora locale con epicentro in Tibet a 10 chilometri di profondità, che avrebbe causato l'esondazione repentina del fiume Bhote Koshi, al confine tra Nepal e Tibet cinese. A confermarlo, come riporta il Corriere della Sera, l'agenzia Nuova Cina. Il bilancio provvisorio destinato a salire sarebbe, stando a La Repubblica, di 95 morti e centinaia di dispersi. La grande frana caduta nella regione di Gyirong (Xizang) in Tibet, avrebbe provocato un numero imprecisato di vittime e dispersi presso il posto di frontiera con il Nepal, la principale via di comunicazione tra i due Paesi. Il presidente cinese Xi Jinping ha ordinato il massimo sforzo per prestare soccorso alle vittime. In Nepal, sulla sponda opposta della frontiera, il ministro degli esteri ha detto che il problema è stato causato da un terremoto. La zona più colpita risulta quella di Syapru Besi e Timure. «Interi villaggi, ponti e infrastrutture sono stati spazzati via» ha detto alla Reuters il direttore amministrativo del distretto montano di Rasuwa. I dispersi Secondo i media locali citati da La Repubblica, sarebbero 403 i dispersi, di cui 384 stranieri. Tra gli stranieri scomparsi nelle alluvioni che hanno colpito le regioni di Nepal e Tibet ci sarebbero 133 indiani, 47 statunitensi, 34 australiani, 33 britannici, 24 canadesi, 19 malesi, sette ucraini, sei singaporiani e sei sudafricani. La lista comprende inoltre cinque giapponesi, cinque neozelandesi, quattro tedeschi, tre francesi, due irlandesi, due olandesi, due russi e i due spagnoli, oltre a cittadini di Bielorussia, Finlandia, Ungheria, Israele, Lituania, Portogallo e Filippine. In base a quanto definito dalla Farnesina, come riporta anche riporta il Corriere della Sera, in tutta la regione del Tibet ci sono anche 90 italiani: due sarebbero bloccati ma in buone condizioni con la guida a monte della frana. I media locali riferiscono che, dei dispersi, 92 viaggiavano con il tour operator Trekkers Society, 71 con Samrat Tour and Travels, 55 con Leaf Holidays, 52 con Himalayan Glacier, 31 con Kailash Journey, 27 con Fishtail Tours & Travels, 20 con Alpine Eco Trek, 17 con Kathmandu Holiday Tours & Travels, dodici con Richa Tours & Travels e sette con Explore Vacation. Fonti della Corea del Sud dicono che almeno otto sudcoreani che lavoravano in un impianto idroelettrico non compaiono nei conteggi e altri dieci sarebbero dispersi o non raggiungibili. «L'Unità di crisi della Farnesina è in raccordo con il consolato generale d'Italia a Calcutta, il consolato onorario a Kathmandu e l'ambasciata d'Italia a Pechino» si legge in una nota del ministero degli Esteri. Per emergenze, i connazionali possono contattare l'Unità di Crisi della Farnesina (+390636225), il consolato generale d'Italia a Calcutta (+91 9831212216) e, per la Cina, l'ambasciata d'Italia a Pechino al numero di emergenza +86 139 0103 2957. [post_title] => Allarme alluvione fra Tibet e Nepal: la Farnesina monitora la situazione [post_date] => 2026-08-26T14:33:18+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1787754798000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "ministero guida turistica" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":24,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3623,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520782","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I laghi della Lombardia fanno registrare grandi risultati. I dati estivi raccolti fin qui confermano le previsioni di inizio stagione. A giugno gli operatori stimavano che il 63,1% dei posti letto messi in vendita sui portali di prenotazione è stato venduto tra il 15 giugno e il 13 settembre, contro il 55,6% dell'anno precedente e le rilevazioni di agosto confermano la stessa direzione. Secondo l'indagine condotta da Confesercenti Lombardia Orientale tra le strutture associate, nelle due settimane centrali di Ferragosto l'occupazione delle strutture in provincia di Brescia si è collocata intorno al 65%, con tariffe in aumento e risultati migliori sui laghi e in montagna.\r

Il confronto nazionale aiuta a leggere il risultato. Le stime di Assoturismo Cst, elaborate dal Centro Studi Turistici di Firenze su un panel di oltre mille imprenditori della ricettività, indicano per agosto 2026 oltre 96,7 milioni di pernottamenti in Italia, l'1,1% in più rispetto ad agosto 2025. Le aree lacuali crescono dell'1,6% con oltre 8,6 milioni di presenze e si collocano al secondo posto per dinamica, dietro alla montagna (+2,3%) e davanti alle località marine (+0,9%). Il caldo intenso delle ultime settimane ha spinto la domanda verso quota, e per la Lombardia, che ha laghi e montagna nello stesso perimetro regionale, la combinazione ha funzionato.\r

La domanda internazionale resta il motore della stagione. Su Garda e Iseo le prenotazioni sono arrivate soprattutto da Germania, Paesi Bassi, Francia, Svizzera e Austria. I tedeschi restano i primi ospiti e valgono quasi la metà delle presenze sul Garda, con una quota che supera il 65% nei campeggi, mentre crescono Stati Uniti, Polonia, Francia e Brasile. In provincia di Brescia gli stranieri hanno rappresentato il 72% delle presenze nel 2025, un dato che l'andamento di quest'anno conferma. A intercettare questi flussi è soprattutto il turismo all'aria aperta: in Lombardia si contano 229 tra campeggi e villaggi, circa 70 dei quali nel Bresciano, secondo la banca dati del Ministero del Turismo.\r

Il riscontro economico più immediato arriva dall'imposta di soggiorno. Nei primi sei mesi del 2026 il gettito nazionale ha raggiunto 438 milioni di euro, il 13% in più rispetto allo stesso periodo del 2025 e il 30% in più rispetto al 2024, distribuiti su 1.411 comuni. Milano ha raddoppiato l'incasso semestrale toccando quota 66 milioni grazie ai Giochi olimpici invernali, e per fine anno l'osservatorio JFC stima 151 milioni contro i 123 del 2025. La Lombardia era già seconda regione italiana per gettito nel 2025 con 158,5 milioni di euro, e la stagione appena trascorsa consolida la posizione.\r

La stagione turistica è ancora in corso, con la domanda tedesca e olandese che tradizionalmente si sposta verso settembre. È il segmento su cui si concentrano le strategie di allungamento della stagione, insieme agli eventi sportivi e alle proposte legate al benessere e all'enogastronomia, che negli ultimi anni hanno portato una parte dei flussi oltre i confini dell'estate.","post_title":"Lombardia, i laghi fanno il pieno di turisti soprattutto internazionali","post_date":"2026-08-27T12:56:39+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1787835399000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520772","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Previsioni rispettate. Il boom delle prenotazioni previsto per la Cina è ormai una certezza, almeno in casa di Utat Viaggi. Un primo bilancio delle prenotazioni per la stagione estiva conferma le attese della viglia, con vendite triplicate rispetto al corrispondente periodo del 2025. A confermarlo è il ceo, Dario Caldana, in partenza per il Tibet proprio per valutare nuovi ampliamenti della programmazione dedicata ai Viaggi Firmati Utat.\r

Il \"fenomeno Cina\"\r

«La voglia di viaggiare c'è e ormai il viaggio è diventato un bene irrinunciabile. Certo, è cresciuto il divario fra la fascia medio-bassa di utenza, sempre più condizionata dalle difficoltà economiche, e quella medio-alta che rappresenta il nostro cliente ideale, propenso a scegliere viaggi dal taglio culturale che abbiamo l'obiettivo di rendere \"unici\". Nel caso della Cina, sicuramente la possibilità di viaggiare senza visto e la sicurezza della destinazione hanno contribuito a spingere le vendite. La creazione di circuiti particolari accompagnati dall'Italia e arricchiti dall'esperienza di guide molto preparate parlanti italiano ha fatto il resto».\r

\r

Caldana si riferisce ad esempio a \"Cina storica\", 12 giorni alla scoperta delle città arricchiti da esperienze uniche a contatto con la civiltà cinese, fra monasteri buddhisti e taoisti, pratica di kung fu e visita a perle come Kaifeng . O a \"Panda Tour - I tesori del Sichuan\", 9 giorni fra le meraviglie naturalistiche e le testimonianze storiche della regione. «Due itinerari unici, costruiti sulle esigenze del nostro cliente-tipo, interessato a scoprire gli aspetti culturali meno noti di una destinazione».\r

\r

Il successo dei \"Viaggi Firmati\" ha convinto Caldana ad ampliare la proposta: dal 2027, spazio anche a due nuovi circuiti con visite alternative alla scoperta dello Yunnan e della regione di Zhangjiajie. Cresce infatti la voglia di viaggiare in piccoli gruppi. «Nel nostro caso, gli over 50 rappresentano un bacino importantissimo di clientela e di potenziali repeater: viaggiano insieme per scelta, in gruppo, desiderosi di condividere l'esperienza e di usufruire dell'assistenza e dei servizi messi a disposizione da Utat. Proprio per queso preferiamo concentrarci sui prodotti che conosciamo meglio e che programmiamo da anni, garantendo il massimo in termini di qualità».\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Utat Viaggi e il boom della Cina. Dario Caldana: «Previsioni rispettate»","post_date":"2026-08-27T12:26:01+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1787833561000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520775","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Thailandia ridisegna il proprio futuro turistico con il varo della nuova strategia 2027, 'The Year of Transformation'. Il principale intento della Tourism Authority of Thailand è quello di spostare l'attenzione dall'aumento del numero dei visitatori per concentrarsi su quattro iniziative strategiche, volte ad attrarre viaggiatori con un potere di spesa più elevato, offrire esperienze significative e una distribuzione più uniforme dei turisti sull'intero territorio nazionale. \r

\r

Il traguardo finale è quello di fare della Thailandia «la destinazione numero uno in Asia per valore e significato».\r

\r

Le quattro iniziative della strategia, che rientrano nel più ampio piano “Winning Goal 2027” della Tat, mirano ad aumentare i ricavi turistici di almeno il 5% rispetto al 2026 e a raggiungere una ripartizione dei visitatori in un rapporto 60-40 tra destinazioni principali ed emergenti.\r

\r

Thapanee Kiatphaibool, governatore della Tat, ha spiegato che si tratta di una precisa transizione, da una crescita basata sui volumi verso esperienze che «conquistino la fedeltà dei viaggiatori» e «distribuiscano i ricavi in modo più ampio».\r

\r

La prima iniziativa, “Rebalance Market Portfolio”, mira a ridurre la dipendenza da un unico mercato di provenienza o da un’unica destinazione, rafforzando il turismo interno e attirando viaggiatori di alto profilo interessati al benessere, al lusso, alla gastronomia e alla natura.\r

La seconda, “Shape Experience Platform”, punta a trasformare l’immagine della Thailandia da destinazione “con un ottimo rapporto qualità-prezzo” a destinazione più “significativa”. \r

\r

Terzo pilastro della strategia, “Build New Growth Engine”, si basa su ciò che la Tat definisce la “Life Economy”: all’inizio del 2027 verrà lanciato il programma “Unseen Luxperience” rivolto ai viaggiatori di fascia alta, che combinerà destinazioni meno conosciute con esperienze autentiche incentrate sui tessuti thailandesi, i gioielli, i massaggi e la Muay Thai.\r

\r

Nel frattempo, le iniziative di sostenibilità includeranno la crescita di hotel a basse emissioni di carbonio e lo sviluppo di prototipi di turismo sostenibile nelle aree di Nan e della “Wellness Valley”.\r

\r

Quarto e ultimo step, “Transform Together”, che riflette un cambiamento più ampio nel ruolo della Tat, che passa da promotore turistico a “direttore d'orchestra”, dove l’analisi dei dati, il sostegno alle start-up e l’intelligenza artificiale contribuiranno a comprendere e migliorare il percorso del viaggiatore.\r

\r

«L’Anno della Trasformazione rappresenta un chiaro impegno a rimodellare il turismo thailandese all’insegna della qualità, del valore e della competitività a lungo termine», ha sottolineato Kiatphaibool.\r

\r

La strategia si basa sugli obiettivi fissati all’inizio di quest’anno dal governo, che prevede di attirare nel Paese almeno 33 milioni di visitatori stranieri nel 2027; tra gennaio e metà luglio 2026, la destinazione ha già accolto 17,36 milioni di visitatori stranieri, generando un fatturato stimato di 838,73 miliardi di baht, sebbene gli arrivi siano diminuiti di oltre il 3%. ","post_title":"La Thailandia rifugge dal turismo di massa con la nuova strategia 2027","post_date":"2026-08-27T12:17:41+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1787833061000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520763","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Algeria sta vivendo una fase di ripresa dal punto di vista turistico e I Viaggi di Giorgio è pronto a cavalcarla con un viaggio di gruppo dedicato alla scoperta delle bellezze dell'area mediterranea e non solo.\r

Il tour\r

Partendo da Algeri, con la sua kasba e i resti dell’antica Tipasa, l'itinerario conduce alle dune dell’Erg Admer, dove si ha la possibilità di soggiornare nelle oasi di Djanet e Ghardaia. Questa cittadina, definita da Simone De Beauvoir «un dipinto cubista splendidamente costruito», incanta con la sua architettura che mostra case colorate di bianco, rosa e rosso, costruite con sabbia, argilla e gesso, e mosse da terrazze e portici. Ancora più a sud si visita l’antica Lambaesis di romana memoria, accampamento fisso della Terza Legione Augustea, e quindi la famosa Timgad, forse il più bel sito deII’AIgeria romana, fondata daII’imperatore Traiano nel primo sec d.C. e dominata daII’imponente arco a lui dedicato.\r

\r

La partenza è prevista il 30 ottobre 2026, il viaggio ha una durata di 11 giorni e 10 notti. I tour de I Viaggi di Giorgio sono tutti organizzati con accompagnatore dall’Italia.","post_title":"Algeria in primo piano nei Viaggi di Giorgio","post_date":"2026-08-27T11:26:18+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1787829978000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520766","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"È attiva da oggi, all'interno dell'Elenco nazionale delle guide turistiche, la funzionalità che consente alle guide abilitate di richiedere il rilascio e la spedizione della tessera nazionale di abilitazione in formato plastificato, realizzato dal ministero del turismo in collaborazione con l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.\r

L'iniziativa rappresenta un ulteriore passo in avanti nel percorso di valorizzazione e tutela della professione della guida turistica, contribuendo a garantire ai visitatori standard sempre più elevati di qualità. La nuova tessera, dotata delle caratteristiche di affidabilità e sicurezza proprie delle produzioni del Poligrafico, costituisce inoltre uno strumento concreto di contrasto all'abusivismo e di riconoscimento dei professionisti regolarmente abilitati.\r

Le guide interessate possono presentare la richiesta direttamente dalla sezione \"Strumenti\" del proprio Profilo guida all'interno dell'Elenco nazionale delle guide turistiche. Attraverso l'apposita funzionalità, l'utente viene reindirizzato al portale dell'IPZS, dove è possibile finalizzare la procedura, effettuare il pagamento previsto e monitorare lo stato della spedizione.\r

La tessera nazionale ha validità decennale e deve essere portata con sé dalle guide abilitate durante lo svolgimento dell'attività professionale.\r

Per eventuali richieste di assistenza è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica professionituristiche@ministeroturismo.gov.it.","post_title":"Ministero, in funzione la procedura per richiedere la tessera di guida turistica","post_date":"2026-08-27T11:02:18+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1787828538000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520761","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_464920\" align=\"alignleft\" width=\"298\"] Fred Dixon Brand Usa[/caption]\r

\r

A volte ritornano: Fred Dixon, dopo due anni trascorsi come presidente e ceo di Brand Usa, rivestirà nuovamente il ruolo di presidente e ceo di New York City Tourism + Conventions.\r

\r

L'incarico sarà ufficiale dal prossimo 1° dicembre, quando Dixon raccoglierà il testimone da Julie Coker. Il presidente del consiglio di amministrazione Charles Flateman ricoprirà la carica ad interim.\r

\r

«Fred Dixon possiede quella rara combinazione di profonda conoscenza di New York City, esperienza di leadership a livello nazionale e prospettiva globale che questo momento richiede», ha dichiarato in una nota il presidente del consiglio di amministrazione, Charles Flateman, che ricoprirà la carica ad interim dal 19 novembre. «Il consiglio di amministrazione ha condotto un processo accurato per individuare il leader più adatto a portare avanti la nostra missione, e la comprovata capacità di Fred di valorizzare il marchio globale di New York City, costruire partnership in tutto il settore e comprendere le forze che plasmano i viaggi internazionali lo ha reso la scelta giusta per guidare Nyc Tourism + Conventions verso il futuro».\r

\r

Dixon aveva guidato la New York City Tourism + Conventions per dieci anni, dal 2014 al 2024. «Tornare a guidare Nyc Tourism + Conventions sono un onore e una responsabilità straordinari - ha dichiarato Dixon -. L’esperienza maturata presso Brand Usa mi ha offerto una prospettiva più ampia sul mercato turistico globale e su ciò che è necessario per essere competitivi nei confronti dei viaggiatori internazionali.\r

\r

«Ritorno a New York forte di questa esperienza, insieme a un rinnovato apprezzamento per la forza di questa città e per le persone e le imprese straordinarie che rendono la sua economia turistica così vitale. Non vedo l’ora di lavorare con i nostri membri, i nostri partner e la leadership della città per aumentare il numero di visitatori, rafforzare la nostra posizione globale e garantire che il turismo continui a portare benefici a tutti e cinque i distretti».","post_title":"Fred Dixon lascia Brand Usa e torna alla guida di New York City Tourism + Conventions","post_date":"2026-08-27T10:55:00+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1787828100000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520744","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'esperienza di viaggio negli aeroporti indiani diventerà più snella dal prossimo 1° settembre, quando i viaggiatori internazionali non saranno più obbligati a presentare la carta d'imbarco stampata, ma potranno attraversare i controlli con una boarding pass digitale, scaricata sul proprio cellulare o altri device.\r

\r

L’Ufficio Immigrazione, che opera sotto l’egida del Ministero degli Affari Interni indiano, ha confermato la notizia precisando che coloro che preferiscono utilizzare una versione cartacea potranno continuare a farlo, ma su di essa non verrà più apposto il timbro di immigrazione.\r

\r

Fino ad ora, i funzionari dell’immigrazione apponevano il timbro sulle carte d’imbarco dei passeggeri dopo aver completato i controlli di immigrazione alla partenza.\r

\r

Questa procedura causava disagi ai passeggeri, mentre erano stati segnalati anche casi in cui le carte d’imbarco non potevano essere lette correttamente a causa di timbri applicati in modo improprio o errato.\r

\r

L’eliminazione di questa fase di convalida fisica ha quindi lo scopo di rendere più agevole il disbrigo delle formalità di immigrazione e di prevenire problemi causati da timbri posizionati male o di difficile lettura.","post_title":"India: via libera alle carte d'imbarco digitali, dal prossimo 1° settembre","post_date":"2026-08-27T09:56:36+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1787824596000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520736","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Secondo quanto affermato dall'autorità nazionale nepalese per la riduzione e la gestione del rischio di disastri, il bilancio delle persone decedute durante l'alluvione che ha colpito l'area fra Tibet e Nepal sale ad almeno 165, mentre altre 826 persone risultano disperse, tra cui 529 turisti.\r

\r

In dettaglio, il numero di persone scomparse nella contea di Gyirong, in Tibet, è salito a 558 , tra cui 260 cittadini stranieri, mentre tre persone sono state confermate morte, secondo l'emittente statale cinese Cctv. Al momento non è chiaro se queste cifre si sovrappongano a quelle del Nepal.\r

\r

Fra i dispersi, come riporta Rainews, il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares segnala la presenza di quattro cittadini spagnoli. Sulla base delle registrazioni su “Dove siamo nel mondo”, la Farnesina conferma che «sono circa 90 i connazionali presenti tra Nepal e Tibet. Due turisti con la loro guida sono rimasti bloccati a monte di una frana che ha bloccato una strada, sono in contatto con il ministero. Sono in corso le verifiche sulle condizioni degli altri connazionali presenti nell’area».\r

Le cause del disastro\r

Secondo l'Us Geological Survey, l'alluvione è stata causata da \"un crollo glaciale e una colata detritica\" che hanno portato a \"conseguenti impatti catastrofici a valle\".\r

\r

Al momento, l'esercito nepalese ha schierato 2.000 militari per operazioni di ricerca e soccorso via terra e via aria nelle zone colpite dalle inondazioni per aiutare a cercare i sopravvissuti. Sul versante tibetano, le condizioni meteorologiche incerte e la geografia remota della zona rendono le operazioni di soccorso sempre più difficili, come confermano le autorità cinesi.\r

\r

I detriti trascinati dalla gigantesca alluvione potrebbero avere formato dighe naturali e provocare una seconda ondata catastrofica in caso di cedimento. Lo ha avvertito l'International Centre for Integrated Mountain Development. Scienziati e autorità stanno verificando se la massa di ghiaccio, rocce e fango abbia ostruito temporaneamente il fiume in un tratto particolarmente stretto. L'improvvisa liberazione dell'acqua accumulata potrebbe generare \"un pericolo secondario\" per le comunità situate più a valle.\r

\r

Le cause della catastrofe restano sotto esame. Sebbene i rilevamenti sismici abbiano registrato segnali anomali a pochi chilometri dal punto in cui si è verificata la valanga, secondo l'Icimod «non è stato finora stabilito alcun legame causale tra l'attività sismica e l'alluvione». Le prime valutazioni, basate su filmati e dati sismici, indicano che un enorme volume di ghiaccio e detriti rocciosi sarebbe precipitato nel Lhende Khola, affluente del Bhote Koshi. La valanga avrebbe provocato la violenta piena che ha distrutto le stazioni di monitoraggio idrologico e minacciato numerosi impianti idroelettrici della regione.\r

\r

I livelli dei corsi d'acqua sono aumentati con eccezionale rapidità. A Galchchi, il fiume Trishuli si è innalzato di 9 metri in 30 minuti; a Malekhu l'aumento è stato di 7metri in un intervallo simile.\r

\r

Il Dalai Lama ha espresso preghiere e cordoglio per le vittime delle alluvioni. «Prego per tutti coloro che hanno perso la vita e offro la mia solidarietà e le più sentite condoglianze alle famiglie in lutto e a tutte le persone colpite da questa tragedia» ha affermato l'autorità religiosa in una nota.","post_title":"Alluvione fra Tibet e Nepal: sale il numero dei dispersi. Possibili nuovi eventi","post_date":"2026-08-27T09:36:23+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1787823383000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520694","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

Allarme alluvione al confine fra Tibet e Nepal. La causa dovrebbe essere stata un terremoto di magnitudo 4.4 avvenuto alle 8,37 ora locale con epicentro in Tibet a 10 chilometri di profondità, che avrebbe causato l'esondazione repentina del fiume Bhote Koshi, al confine tra Nepal e Tibet cinese. A confermarlo, come riporta il Corriere della Sera, l'agenzia Nuova Cina.\r

\r

Il bilancio provvisorio destinato a salire sarebbe, stando a La Repubblica, di 95 morti e centinaia di dispersi.\r

\r

La grande frana caduta nella regione di Gyirong (Xizang) in Tibet, avrebbe provocato un numero imprecisato di vittime e dispersi presso il posto di frontiera con il Nepal, la principale via di comunicazione tra i due Paesi. Il presidente cinese Xi Jinping ha ordinato il massimo sforzo per prestare soccorso alle vittime.\r

\r

In Nepal, sulla sponda opposta della frontiera, il ministro degli esteri ha detto che il problema è stato causato da un terremoto. La zona più colpita risulta quella di Syapru Besi e Timure. «Interi villaggi, ponti e infrastrutture sono stati spazzati via» ha detto alla Reuters il direttore amministrativo del distretto montano di Rasuwa.\r

\r

I dispersi\r

Secondo i media locali citati da La Repubblica, sarebbero 403 i dispersi, di cui 384 stranieri. Tra gli stranieri scomparsi nelle alluvioni che hanno colpito le regioni di Nepal e Tibet ci sarebbero 133 indiani, 47 statunitensi, 34 australiani, 33 britannici, 24 canadesi, 19 malesi, sette ucraini, sei singaporiani e sei sudafricani. La lista comprende inoltre cinque giapponesi, cinque neozelandesi, quattro tedeschi, tre francesi, due irlandesi, due olandesi, due russi e i due spagnoli, oltre a cittadini di Bielorussia, Finlandia, Ungheria, Israele, Lituania, Portogallo e Filippine.\r

In base a quanto definito dalla Farnesina, come riporta anche riporta il Corriere della Sera, in tutta la regione del Tibet ci sono anche 90 italiani: due sarebbero bloccati ma in buone condizioni con la guida a monte della frana.\r

\r

\r

\r

I media locali riferiscono che, dei dispersi, 92 viaggiavano con il tour operator Trekkers Society, 71 con Samrat Tour and Travels, 55 con Leaf Holidays, 52 con Himalayan Glacier, 31 con Kailash Journey, 27 con Fishtail Tours & Travels, 20 con Alpine Eco Trek, 17 con Kathmandu Holiday Tours & Travels, dodici con Richa Tours & Travels e sette con Explore Vacation. Fonti della Corea del Sud dicono che almeno otto sudcoreani che lavoravano in un impianto idroelettrico non compaiono nei conteggi e altri dieci sarebbero dispersi o non raggiungibili.\r

\r

\r

\r

\r

«L'Unità di crisi della Farnesina è in raccordo con il consolato generale d'Italia a Calcutta, il consolato onorario a Kathmandu e l'ambasciata d'Italia a Pechino» si legge in una nota del ministero degli Esteri.\r

Per emergenze, i connazionali possono contattare l'Unità di Crisi della Farnesina (+390636225), il consolato generale d'Italia a Calcutta (+91 9831212216) e, per la Cina, l'ambasciata d'Italia a Pechino al numero di emergenza +86 139 0103 2957.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Allarme alluvione fra Tibet e Nepal: la Farnesina monitora la situazione","post_date":"2026-08-26T14:33:18+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1787754798000]}]}}