Utat Viaggi e il boom della Cina. Dario Caldana: «Previsioni rispettate» Previsioni rispettate. Il boom delle prenotazioni previsto per la Cina è ormai una certezza, almeno in casa di Utat Viaggi. Un primo bilancio delle prenotazioni per la stagione estiva conferma le attese della viglia, con vendite triplicate rispetto al corrispondente periodo del 2025. A confermarlo è il ceo, Dario Caldana, in partenza per il Tibet proprio per valutare nuovi ampliamenti della programmazione dedicata ai Viaggi Firmati Utat. Il “fenomeno Cina” «La voglia di viaggiare c’è e ormai il viaggio è diventato un bene irrinunciabile. Certo, è cresciuto il divario fra la fascia medio-bassa di utenza, sempre più condizionata dalle difficoltà economiche, e quella medio-alta che rappresenta il nostro cliente ideale, propenso a scegliere viaggi dal taglio culturale che abbiamo l’obiettivo di rendere “unici”. Nel caso della Cina, sicuramente la possibilità di viaggiare senza visto e la sicurezza della destinazione hanno contribuito a spingere le vendite. La creazione di circuiti particolari accompagnati dall’Italia e arricchiti dall’esperienza di guide molto preparate parlanti italiano ha fatto il resto». Caldana si riferisce ad esempio a “Cina storica“, 12 giorni alla scoperta delle città arricchiti da esperienze uniche a contatto con la civiltà cinese, fra monasteri buddhisti e taoisti, pratica di kung fu e visita a perle come Kaifeng . O a “Panda Tour – I tesori del Sichuan“, 9 giorni fra le meraviglie naturalistiche e le testimonianze storiche della regione. «Due itinerari unici, costruiti sulle esigenze del nostro cliente-tipo, interessato a scoprire gli aspetti culturali meno noti di una destinazione». Il successo dei “Viaggi Firmati” ha convinto Caldana ad ampliare la proposta: dal 2027, spazio anche a due nuovi circuiti con visite alternative alla scoperta dello Yunnan e della regione di Zhangjiajie. Cresce infatti la voglia di viaggiare in piccoli gruppi. «Nel nostro caso, gli over 50 rappresentano un bacino importantissimo di clientela e di potenziali repeater: viaggiano insieme per scelta, in gruppo, desiderosi di condividere l’esperienza e di usufruire dell’assistenza e dei servizi messi a disposizione da Utat. Proprio per queso preferiamo concentrarci sui prodotti che conosciamo meglio e che programmiamo da anni, garantendo il massimo in termini di qualità». Condividi

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Il confronto nazionale aiuta a leggere il risultato. Le stime di Assoturismo Cst, elaborate dal Centro Studi Turistici di Firenze su un panel di oltre mille imprenditori della ricettività, indicano per agosto 2026 oltre 96,7 milioni di pernottamenti in Italia, l'1,1% in più rispetto ad agosto 2025. Le aree lacuali crescono dell'1,6% con oltre 8,6 milioni di presenze e si collocano al secondo posto per dinamica, dietro alla montagna (+2,3%) e davanti alle località marine (+0,9%). Il caldo intenso delle ultime settimane ha spinto la domanda verso quota, e per la Lombardia, che ha laghi e montagna nello stesso perimetro regionale, la combinazione ha funzionato.\r

La domanda internazionale resta il motore della stagione. Su Garda e Iseo le prenotazioni sono arrivate soprattutto da Germania, Paesi Bassi, Francia, Svizzera e Austria. I tedeschi restano i primi ospiti e valgono quasi la metà delle presenze sul Garda, con una quota che supera il 65% nei campeggi, mentre crescono Stati Uniti, Polonia, Francia e Brasile. In provincia di Brescia gli stranieri hanno rappresentato il 72% delle presenze nel 2025, un dato che l'andamento di quest'anno conferma. A intercettare questi flussi è soprattutto il turismo all'aria aperta: in Lombardia si contano 229 tra campeggi e villaggi, circa 70 dei quali nel Bresciano, secondo la banca dati del Ministero del Turismo.\r

Il riscontro economico più immediato arriva dall'imposta di soggiorno. Nei primi sei mesi del 2026 il gettito nazionale ha raggiunto 438 milioni di euro, il 13% in più rispetto allo stesso periodo del 2025 e il 30% in più rispetto al 2024, distribuiti su 1.411 comuni. Milano ha raddoppiato l'incasso semestrale toccando quota 66 milioni grazie ai Giochi olimpici invernali, e per fine anno l'osservatorio JFC stima 151 milioni contro i 123 del 2025. La Lombardia era già seconda regione italiana per gettito nel 2025 con 158,5 milioni di euro, e la stagione appena trascorsa consolida la posizione.\r

La stagione turistica è ancora in corso, con la domanda tedesca e olandese che tradizionalmente si sposta verso settembre. È il segmento su cui si concentrano le strategie di allungamento della stagione, insieme agli eventi sportivi e alle proposte legate al benessere e all'enogastronomia, che negli ultimi anni hanno portato una parte dei flussi oltre i confini dell'estate.","post_title":"Lombardia, i laghi fanno il pieno di turisti soprattutto internazionali","post_date":"2026-08-27T12:56:39+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1787835399000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520772","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Previsioni rispettate. Il boom delle prenotazioni previsto per la Cina è ormai una certezza, almeno in casa di Utat Viaggi. Un primo bilancio delle prenotazioni per la stagione estiva conferma le attese della viglia, con vendite triplicate rispetto al corrispondente periodo del 2025. A confermarlo è il ceo, Dario Caldana, in partenza per il Tibet proprio per valutare nuovi ampliamenti della programmazione dedicata ai Viaggi Firmati Utat.\r

Il \"fenomeno Cina\"\r

«La voglia di viaggiare c'è e ormai il viaggio è diventato un bene irrinunciabile. Certo, è cresciuto il divario fra la fascia medio-bassa di utenza, sempre più condizionata dalle difficoltà economiche, e quella medio-alta che rappresenta il nostro cliente ideale, propenso a scegliere viaggi dal taglio culturale che abbiamo l'obiettivo di rendere \"unici\". Nel caso della Cina, sicuramente la possibilità di viaggiare senza visto e la sicurezza della destinazione hanno contribuito a spingere le vendite. La creazione di circuiti particolari accompagnati dall'Italia e arricchiti dall'esperienza di guide molto preparate parlanti italiano ha fatto il resto».\r

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Caldana si riferisce ad esempio a \"Cina storica\", 12 giorni alla scoperta delle città arricchiti da esperienze uniche a contatto con la civiltà cinese, fra monasteri buddhisti e taoisti, pratica di kung fu e visita a perle come Kaifeng . O a \"Panda Tour - I tesori del Sichuan\", 9 giorni fra le meraviglie naturalistiche e le testimonianze storiche della regione. «Due itinerari unici, costruiti sulle esigenze del nostro cliente-tipo, interessato a scoprire gli aspetti culturali meno noti di una destinazione».\r

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Il successo dei \"Viaggi Firmati\" ha convinto Caldana ad ampliare la proposta: dal 2027, spazio anche a due nuovi circuiti con visite alternative alla scoperta dello Yunnan e della regione di Zhangjiajie. Cresce infatti la voglia di viaggiare in piccoli gruppi. «Nel nostro caso, gli over 50 rappresentano un bacino importantissimo di clientela e di potenziali repeater: viaggiano insieme per scelta, in gruppo, desiderosi di condividere l'esperienza e di usufruire dell'assistenza e dei servizi messi a disposizione da Utat. Proprio per queso preferiamo concentrarci sui prodotti che conosciamo meglio e che programmiamo da anni, garantendo il massimo in termini di qualità».\r

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Le ferrovie sono una infrastruttura decisiva, fondamentale per la crescita di un Paese\": Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato del Gruppo Fs, ha raccontato in un'intervista a Il Corriere della Sera, presente e, soprattutto, futuro della società.\r

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«Oggi la scommessa, la vera trasformazione che abbiamo intrapreso, è fare sì che chi usa i nostri servizi inizi a vedere i benefici di tutti quei lavori che si sono visti per i quasi 25 mila chilometri di tratte in esercizio, un miglioramento della qualità del servizio» spiega il manager, dal 2001 in azienda e, da questa estate, in carica come nuovo ad. Strisciuglio annuncia la conclusione «nei tempi previsti» degli investimenti del Pnrr, pari a 25 miliardi fra infrastrutture e treni, che hanno richiesto anche qualche sacrificio all'utenza.\r

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«Erano investimenti necessari e in molti casi non immediatamente percepibili da chi viaggia. La sfida adesso è trasformare quegli investimenti in benefici per i passeggeri\", spiega l'ad, facendo cenno alla puntualità, sicurezza e fiducia dell'utenza. «Migliorare la puntualità - sottolinea - significa rispettare un patto tra l'azienda e i passeggeri e migliorare la vita delle persone che scelgono il treno».\r

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Tra gli esempi virtuosi citati dall'ad, quello della «Brescia-Verona-Padova che si inserisce nel corridoio europeo che collega la Penisola iberica all’Europa orientale che progressivamente porterà anche allo sdoppiamento tra Alta velocità e rete regionale». Grande attenzione poi al Sud, «Lì la scommessa è chiara. La mobilità deve rafforzare la competitività dei territori, sostenere le imprese. Lo sviluppo». La «Napoli-Bari, con l’impegno di 7 mila persone tra ingegneri, tecnici e operai, già dal 1° luglio scorso è stata riattivata. In tre ore e mezzo oggi collega le due città e in 5 arriva a Lecce. E c’è poi la Palermo-Catania-Messina».\r

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Strisciuglio ricorda anche al lavoro di squadra che rappresenta la base di un gruppo che impiega quasi 100 mila persone «che con dedizione, competenza, ogni giorno permettono tutto questo».\r

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Uno sguardo anche al processo di rinnovamento della governance, che sarà completato in autunno, e del nuovo Piano industriale, che si concentrerà sul core business. Il manager ha anche ribadito che Trenitalia e Fs Logistix sono \"strategiche\" per il raggiungimento degli obiettivi del Piano, che punta su una «mobilità sempre più efficiente ed efficace di passeggeri e merci. Capace di generare valore».","post_title":"Gruppo Fs, Strisciuglio: «Ferrovie infrastruttura chiave per la crescita del paese»","post_date":"2026-08-27T10:39:36+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1787827176000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520648","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le tre compagnie aeree low cost della Corea del Sud, Jin Air, Air Busan e Air Seoul, si fonderanno in un’unica compagnia aerea il 17 marzo 2027, dando vita al più grande vettore low cost del Paese.\r

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Nei giorni scorsi i consigli di amministrazione dei vettori hanno approvato l’accordo di fusione: l’operazione richiede ancora l’approvazione degli azionisti a dicembre e le autorizzazioni delle autorità di regolamentazione prima che la nuova compagnia aerea possa iniziare a operare.\r

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La compagnia che nascerà dalla fusione opererà con il nome di Jin Air, mentre i marchi Air Busan e Air Seoul scompariranno.\r

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Il merger è successivo all’integrazione pianificata delle rispettive società madri, Korean Air e Asiana Airlines. Korean Air dovrebbe completare la fusione con Asiana il 17 dicembre 2026, circa tre mesi prima dell’unione delle compagnie low-cost.\r

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Alla fine del 2025 le tre compagnie aeree disponevano di una flotta complessiva di 58 aeromobili: 31 operati da Jin Air, 21 da Air Busan e sei da Air Seoul. Ciò collocherebbe il nuovo vettore davanti a T’way Air e Jeju Air in termini di dimensioni della flotta, rendendolo la più grande compagnia aerea low-cost della Corea del Sud.","post_title":"Corea del Sud: Jin Air, Air Busan e Air Seoul diventano un unico vettore low cost","post_date":"2026-08-27T09:15:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1787822114000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520694","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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Allarme alluvione al confine fra Tibet e Nepal. La causa dovrebbe essere stata un terremoto di magnitudo 4.4 avvenuto alle 8,37 ora locale con epicentro in Tibet a 10 chilometri di profondità, che avrebbe causato l'esondazione repentina del fiume Bhote Koshi, al confine tra Nepal e Tibet cinese. A confermarlo, come riporta il Corriere della Sera, l'agenzia Nuova Cina.\r

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Il bilancio provvisorio destinato a salire sarebbe, stando a La Repubblica, di 95 morti e centinaia di dispersi.\r

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La grande frana caduta nella regione di Gyirong (Xizang) in Tibet, avrebbe provocato un numero imprecisato di vittime e dispersi presso il posto di frontiera con il Nepal, la principale via di comunicazione tra i due Paesi. Il presidente cinese Xi Jinping ha ordinato il massimo sforzo per prestare soccorso alle vittime.\r

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In Nepal, sulla sponda opposta della frontiera, il ministro degli esteri ha detto che il problema è stato causato da un terremoto. La zona più colpita risulta quella di Syapru Besi e Timure. «Interi villaggi, ponti e infrastrutture sono stati spazzati via» ha detto alla Reuters il direttore amministrativo del distretto montano di Rasuwa.\r

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I dispersi\r

Secondo i media locali citati da La Repubblica, sarebbero 403 i dispersi, di cui 384 stranieri. Tra gli stranieri scomparsi nelle alluvioni che hanno colpito le regioni di Nepal e Tibet ci sarebbero 133 indiani, 47 statunitensi, 34 australiani, 33 britannici, 24 canadesi, 19 malesi, sette ucraini, sei singaporiani e sei sudafricani. La lista comprende inoltre cinque giapponesi, cinque neozelandesi, quattro tedeschi, tre francesi, due irlandesi, due olandesi, due russi e i due spagnoli, oltre a cittadini di Bielorussia, Finlandia, Ungheria, Israele, Lituania, Portogallo e Filippine.\r

In base a quanto definito dalla Farnesina, come riporta anche riporta il Corriere della Sera, in tutta la regione del Tibet ci sono anche 90 italiani: due sarebbero bloccati ma in buone condizioni con la guida a monte della frana.\r

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I media locali riferiscono che, dei dispersi, 92 viaggiavano con il tour operator Trekkers Society, 71 con Samrat Tour and Travels, 55 con Leaf Holidays, 52 con Himalayan Glacier, 31 con Kailash Journey, 27 con Fishtail Tours & Travels, 20 con Alpine Eco Trek, 17 con Kathmandu Holiday Tours & Travels, dodici con Richa Tours & Travels e sette con Explore Vacation. Fonti della Corea del Sud dicono che almeno otto sudcoreani che lavoravano in un impianto idroelettrico non compaiono nei conteggi e altri dieci sarebbero dispersi o non raggiungibili.\r

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«L'Unità di crisi della Farnesina è in raccordo con il consolato generale d'Italia a Calcutta, il consolato onorario a Kathmandu e l'ambasciata d'Italia a Pechino» si legge in una nota del ministero degli Esteri.\r

Per emergenze, i connazionali possono contattare l'Unità di Crisi della Farnesina (+390636225), il consolato generale d'Italia a Calcutta (+91 9831212216) e, per la Cina, l'ambasciata d'Italia a Pechino al numero di emergenza +86 139 0103 2957.\r

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","post_title":"Allarme alluvione fra Tibet e Nepal: la Farnesina monitora la situazione","post_date":"2026-08-26T14:33:18+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1787754798000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520636","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Arabia Saudita investe in Francia per realizzare un nuovo e imponente polo di intrattenimento da 6 miliardi di euro nei pressi di Parigi, nell’ambito di un investimento storico che potrebbe ridefinire il panorama dei parchi a tema europei e dare vita a uno dei progetti turistici più ambiziosi del continente.\r

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Il progetto è stato confermato durante la visita ufficiale del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman in Francia lo scorso 24 agosto, in occasione della quale ha incontrato il presidente francese Emmanuel Macron. I due leader hanno colto l’occasione della visita per rafforzare la più ampia partnership strategica tra Francia e Arabia Saudita, con il turismo, l’intrattenimento e gli investimenti che emergono come principali aree di cooperazione.\r

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Al centro della collaborazione c'è dunque il mega parco che sarà situato a Cergy-Pontoise, nella regione dell’Île-de-France, a circa 30 chilometri a nord-ovest del centro di Parigi. La Qiddiya Investment Company intende realizzare una destinazione integrata che riunisca intrattenimento, tempo libero, ospitalità, cultura e sport. I piani attuali prevedono fino a tre grandi attrazioni principali, oltre ad alberghi ed esperienze ricreative complementari, con un investimento totale di circa 6 miliardi di euro nell’arco dell’intero ciclo di vita del progetto.\r

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Si prevede che una delle attrazioni principali trarrà ispirazione dalla famosa serie giapponese di manga e anime Dragon Ball. \r

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Il progetto, secondo le previsioni, creerà circa 22.000 posti di lavoro, rafforzando al contempo la posizione di Cergy-Pontoise come importante destinazione ricreativa nell’area metropolitana di Parigi.\r

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L'investitore saudita, Qiddiya Investment Company, ha già maturato una notevole esperienza nei progetti di intrattenimento su larga scala all'interno della “Vision 2030” del Regno. Il progetto di punta, Qiddiya City, nei pressi di Riyadh, riunisce parchi a tema, sport, giochi, ospitalità e intrattenimento all’interno di una vasta destinazione incentrata sul tempo libero e sul turismo esperienziale.\r

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Dopo aver investito massicciamente nello sviluppo di attrazioni turistiche all’interno del Regno, le società sostenute dall’Arabia Saudita guardano sempre più a livello internazionale, combinando capitali di investimento con marchi riconosciuti a livello mondiale e competenze nello sviluppo di destinazioni su larga scala.","post_title":"Francia e Arabia Saudita: intesa per un mega parco tematico da 6 mld di euro fuori Parigi","post_date":"2026-08-26T11:15:35+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1787742935000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520627","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_520628\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Jorge Serrano Martin de Vidales[/caption]\r

Cambiamenti ai vertici della Americas Region di Costa Crociere: Dario Rustico lascerà l'azienda e Jorge Serrano Martín de Vidales è stato nominato nuovo Americas Region director. Nel suo nuovo ruolo, il manager risponderà direttamente a Luigi Stefanelli, vice president worldwide sales, e guiderà la strategia commerciale e lo sviluppo del business di Costa per l’area Nord e Sud America.\r

La nomina fa seguito alla decisione di Dario Rustico di lasciare Costa Crociere, a partire dal prossimo 14 settembre, per dedicarsi a obiettivi personali al di fuori dell'azienda, dopo oltre due decenni di servizio. «Sono profondamente grato per le esperienze, le relazioni e i traguardi raggiunti durante i miei 24 anni in Costa. È stato un privilegio lavorare al fianco di colleghi, partner e team straordinari nell’area Asia-Pacifico, in Europa e, in quest'ultimo decennio, nelle Americhe. Lascio con grande orgoglio per quanto abbiamo realizzato insieme e con piena fiducia nel continuo successo di Costa per gli anni a venire» ha dichiarato Dario Rustico.\r

Luigi Stefanelli ha sottolineato che \"Dario Rustico ha dato un contributo straordinario allo sviluppo del nostro business a livello globale. Il suo spirito imprenditoriale, la sua determinazione e la sua leadership lasciano un'eredità duratura in tutta la nostra organizzazione. Lo ringraziamo sinceramente per il suo impegno, i risultati ottenuti e gli auguriamo ogni successo nel prossimo capitolo del suo percorso personale e professionale».\r

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Il nuovo manager\r

Jorge Serrano Martín de Vidales, attualmente alla guida delle vendite trade Costa in Spagna e Portogallo, assumerà formalmente il suo nuovo ruolo a gennaio 2027, una volta completato il trasferimento presso gli uffici di Costa in Brasile. Fino ad allora, il team dell’Americas Region risponderà direttamente a Luigi Stefanelli. «Jorge Serrano Martín de Vidales porta con sé una vasta esperienza commerciale e una comprovata capacità di generare crescita in mercati e canali distributivi diversificati. La sua nomina riflette l'impegno di Costa nella valorizzazione dei talenti e nella promozione della leadership interna. La competenza commerciale, la sua approfondita conoscenza del settore e la sua mentalità internazionale lo rendono la persona ideale per guidare l'importante Americas Region ».\r

L'intera organizzazione Costa esprime la propria sincera gratitudine a Dario Rustico per il suo prezioso contributo nel corso di oltre vent'anni di servizio e riafferma la piena fiducia in Jorge Serrano Martín de Vidales nell'assunzione delle sue nuove responsabilità.\r

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L’accordo mira a rafforzare i legami nel settore del trasporto aereo tra i due Paesi, ad ampliare la collaborazione commerciale e operativa e a potenziare la competitività di entrambe le compagnie aeree sui mercati globali. Inoltre, apre la strada a nuove rotte aeree, tra cui il previsto servizio Amman-Pechino, un collegamento che attualmente non esiste.\r

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In base al protocollo d’intesa, i vettori valuteranno opportunità di codeshare su rotte chiave, sfruttando al contempo i rispettivi hub. Prevedono inoltre di collaborare in materia di accordi interline, formazione del personale, branding congiunto, assistenza a terra, trasporto merci aereo e ristorazione a bordo.\r

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Il vicepresidente e ceo di Royal Jordanian, Samer Majali, ha affermato che l’accordo sostiene la strategia della compagnia aerea volta ad accrescere la propria presenza in Cina e in tutto l’Estremo Oriente, sottolineando che Pechino funge da porta d’accesso ai mercati asiatici mentre Amman rappresenta il punto di riferimento della regione del Levante.\r

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Il presidente di Air China, Qu Guangji, ha dichiarato che la compagnia aerea sosterrà pienamente l’impegno di Royal Jordanian per l’attivazione di un servizio diretto Amman-Pechino, definendo la partnership come un impulso al turismo, agli affari e agli scambi culturali tra le due nazioni.\r

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Secondo i dati di Oag, citati da Aviation Week, in questo mese di agosto Royal Jordanian collega Amman a 63 destinazioni in 33 paesi, con 682.000 posti di andata e ritorno — parte di una rete più ampia che conta 722.200 posti, con un aumento del 15,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.\r

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Air China gestisce nello stesso mese quasi 10,8 milioni di posti, con un aumento del 5,2% rispetto allo scorso anno, con l'hub di Pechino-Capitale che serve 169 destinazioni, di cui 107 nella Cina continentale.","post_title":"Royal Jordanian ed Air China alleate per il lancio del primo volo diretto Amman-Pechino","post_date":"2026-08-25T12:16:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1787660165000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520545","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Primo semestre 2026 positivo per il Brasile, che ha accolto oltre 3,5 milioni di visitatori internazionali arrivati in aereo (+13,3%). «Si tratta del miglior risultato mai registrato in questo periodo», sottolinea una nota di Embratur ripresa da L'Echo Touristique. Considerando tutti i mezzi di trasporto, il Paese ha registrato 5.261.733 turisti internazionali nei primi sei mesi dell’anno, dato che rappresenta il secondo miglior risultato per il periodo.\r

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Il trasporto aereo rappresenta quindi il 67% del totale degli arrivi registrati in Brasile tra gennaio e giugno, segno di un’attrattiva sempre più marcata a livello internazionale. «L’aumento degli arrivi per via aerea va di pari passo con l’espansione dei collegamenti internazionali del Brasile. Un maggior numero di voli e una presenza più marcata sui mercati di origine avvicinano il Paese ai viaggiatori provenienti dall’America Latina e dall’Europa», ha commentato il presidente di Embratur, Bruno Reis.\r

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I flussi provenienti dal Sudamerica (+13,8%) rappresentano oltre la metà del traffico registrato negli aeroporti brasiliani, pari a oltre 1,9 milioni di visitatori. A trainare il settore è la vicina Argentina con il suo milione di turisti (+15,9%). Gli incrementi più significativi si registrano nei mercati colombiano (+33,4%) e peruviano (+20,8%), mentre il Cile registra una crescita del 6,4%. \r

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Tra i mercati a lungo raggio, l’Asia ha registrato la crescita proporzionale più elevata. Il numero di visitatori provenienti da questa regione è in aumento (+18,8%) e rappresenta, anche in questo caso, «il miglior risultato per questo periodo». La Cina ha guidato questa tendenza con un aumento del 55,12% degli arrivi in Brasile. Anche i mercati europei registrano una crescita (+16,2%) raggiungendo così i migliori risultati degli ultimi vent’anni.\r

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La destinazione è dunque sulla buona strada per segnare un nuovo record di affluenza nel 2026, dopo aver accolto oltre 9,2 milioni di visitatori internazionali lo scorso anno (+37,1%). ","post_title":"Brasile: arrivi internazionali via aerea a +13.3% nel primo semestre 2026","post_date":"2026-08-25T11:13:34+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1787656414000]}]}}