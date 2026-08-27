Lombardia, i laghi fanno il pieno di turisti soprattutto internazionali I laghi della Lombardia fanno registrare grandi risultati. I dati estivi raccolti fin qui confermano le previsioni di inizio stagione. A giugno gli operatori stimavano che il 63,1% dei posti letto messi in vendita sui portali di prenotazione è stato venduto tra il 15 giugno e il 13 settembre, contro il 55,6% dell’anno precedente e le rilevazioni di agosto confermano la stessa direzione. Secondo l’indagine condotta da Confesercenti Lombardia Orientale tra le strutture associate, nelle due settimane centrali di Ferragosto l’occupazione delle strutture in provincia di Brescia si è collocata intorno al 65%, con tariffe in aumento e risultati migliori sui laghi e in montagna. Il confronto nazionale aiuta a leggere il risultato. Le stime di Assoturismo Cst, elaborate dal Centro Studi Turistici di Firenze su un panel di oltre mille imprenditori della ricettività, indicano per agosto 2026 oltre 96,7 milioni di pernottamenti in Italia, l’1,1% in più rispetto ad agosto 2025. Le aree lacuali crescono dell’1,6% con oltre 8,6 milioni di presenze e si collocano al secondo posto per dinamica, dietro alla montagna (+2,3%) e davanti alle località marine (+0,9%). Il caldo intenso delle ultime settimane ha spinto la domanda verso quota, e per la Lombardia, che ha laghi e montagna nello stesso perimetro regionale, la combinazione ha funzionato. La domanda internazionale resta il motore della stagione. Su Garda e Iseo le prenotazioni sono arrivate soprattutto da Germania, Paesi Bassi, Francia, Svizzera e Austria. I tedeschi restano i primi ospiti e valgono quasi la metà delle presenze sul Garda, con una quota che supera il 65% nei campeggi, mentre crescono Stati Uniti, Polonia, Francia e Brasile. In provincia di Brescia gli stranieri hanno rappresentato il 72% delle presenze nel 2025, un dato che l’andamento di quest’anno conferma. A intercettare questi flussi è soprattutto il turismo all’aria aperta: in Lombardia si contano 229 tra campeggi e villaggi, circa 70 dei quali nel Bresciano, secondo la banca dati del Ministero del Turismo. Il riscontro economico più immediato arriva dall’imposta di soggiorno. Nei primi sei mesi del 2026 il gettito nazionale ha raggiunto 438 milioni di euro, il 13% in più rispetto allo stesso periodo del 2025 e il 30% in più rispetto al 2024, distribuiti su 1.411 comuni. Milano ha raddoppiato l’incasso semestrale toccando quota 66 milioni grazie ai Giochi olimpici invernali, e per fine anno l’osservatorio JFC stima 151 milioni contro i 123 del 2025. La Lombardia era già seconda regione italiana per gettito nel 2025 con 158,5 milioni di euro, e la stagione appena trascorsa consolida la posizione. La stagione turistica è ancora in corso, con la domanda tedesca e olandese che tradizionalmente si sposta verso settembre. È il segmento su cui si concentrano le strategie di allungamento della stagione, insieme agli eventi sportivi e alle proposte legate al benessere e all’enogastronomia, che negli ultimi anni hanno portato una parte dei flussi oltre i confini dell’estate. Condividi

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Il confronto nazionale aiuta a leggere il risultato. Le stime di Assoturismo Cst, elaborate dal Centro Studi Turistici di Firenze su un panel di oltre mille imprenditori della ricettività, indicano per agosto 2026 oltre 96,7 milioni di pernottamenti in Italia, l'1,1% in più rispetto ad agosto 2025. Le aree lacuali crescono dell'1,6% con oltre 8,6 milioni di presenze e si collocano al secondo posto per dinamica, dietro alla montagna (+2,3%) e davanti alle località marine (+0,9%). Il caldo intenso delle ultime settimane ha spinto la domanda verso quota, e per la Lombardia, che ha laghi e montagna nello stesso perimetro regionale, la combinazione ha funzionato.\r

La domanda internazionale resta il motore della stagione. Su Garda e Iseo le prenotazioni sono arrivate soprattutto da Germania, Paesi Bassi, Francia, Svizzera e Austria. I tedeschi restano i primi ospiti e valgono quasi la metà delle presenze sul Garda, con una quota che supera il 65% nei campeggi, mentre crescono Stati Uniti, Polonia, Francia e Brasile. In provincia di Brescia gli stranieri hanno rappresentato il 72% delle presenze nel 2025, un dato che l'andamento di quest'anno conferma. A intercettare questi flussi è soprattutto il turismo all'aria aperta: in Lombardia si contano 229 tra campeggi e villaggi, circa 70 dei quali nel Bresciano, secondo la banca dati del Ministero del Turismo.\r

Il riscontro economico più immediato arriva dall'imposta di soggiorno. Nei primi sei mesi del 2026 il gettito nazionale ha raggiunto 438 milioni di euro, il 13% in più rispetto allo stesso periodo del 2025 e il 30% in più rispetto al 2024, distribuiti su 1.411 comuni. Milano ha raddoppiato l'incasso semestrale toccando quota 66 milioni grazie ai Giochi olimpici invernali, e per fine anno l'osservatorio JFC stima 151 milioni contro i 123 del 2025. La Lombardia era già seconda regione italiana per gettito nel 2025 con 158,5 milioni di euro, e la stagione appena trascorsa consolida la posizione.\r

La stagione turistica è ancora in corso, con la domanda tedesca e olandese che tradizionalmente si sposta verso settembre. È il segmento su cui si concentrano le strategie di allungamento della stagione, insieme agli eventi sportivi e alle proposte legate al benessere e all'enogastronomia, che negli ultimi anni hanno portato una parte dei flussi oltre i confini dell'estate.","post_title":"Lombardia, i laghi fanno il pieno di turisti soprattutto internazionali","post_date":"2026-08-27T12:56:39+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1787835399000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520707","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_400403\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Uno scorcio dell'isola di Torcello[/caption]\r

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L'isola lagunare di Crevan, a 7,5 chilometri dal centro storico di Venezia, è in vendita. Gestita da Lionard Luxury Real Estate, ha un prezzo fissato a 5 milioni e mezzo di euro.L'isola, che si sviluppa su 5.700 metri quadrati di superficie, vanta una vista privilegiata su Venezia, Burano e Torcello e possiede un giardino di piante da frutto, oltre ad essere depositaria di oltre ottocento anni di storia, dai frati francescani al fortino napoleonico.\r

L'isola\r

I grandi saloni veneziani , come si legge sul Corriere della Sera, distano 20 minuti di navigazione, l’aeroporto 25. Il fortino è stato ammodernato dai proprietari, con 4 camere, 3 bagni e un salone. Non mancano acqua corrente, energia elettrica, riscaldamento, climatizzazione e la possibilità di ampliare il tutto. All’esterno ci sono un alloggio per il guardiano e uno dei più antichi esemplari al mondo di trabaccolo, imbarcazione da pesca tradizionale, ormeggiato a uno dei due approdi.\r

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«Crevan offre il privilegio di sottrarsi al mondo senza allontanarsi da Venezia - spiega al Corriere della Sera il fondatore e a.d. della Lionard, Dimitri Corti -. Non si acquistano soltanto una residenza e un terreno, ma spazio, riservatezza e un intero paesaggio da custodire».\r

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Per trent’anni, questo mezzo ettaro di terra è stato della famiglia veronese Poli, prima di passare nel 2000 all’imprenditore di Meolo Giorgio Panto. Nell’ottobre 2014 l’immobiliare Vladi, specializzato in isole private extra lusso, la espose per 9,5 milioni di euro, rivalutando un cartellino di partenza da 12,5 milioni. Prezzo che in dodici anni si è quasi dimezzato. Nel mentre, l’isola era anche finita su Airbnb.\r

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Di 33 isolotti lagunari, la maggioranza sono divisi tra demanio, comune, usl e congregazioni religiose. Tra queste, l’isola di San Francesco nel Deserto, con il convento dedicato al santo di Assisi che vi si fermò nel 1220, oggi dei frati Minori.\r

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","post_title":"Laguna di Venezia: l'isola di Crevan in vendita per 5,5 milioni","post_date":"2026-08-26T15:19:27+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1787757567000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520665","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" C’è un Egitto che tutti conosciamo: quello delle piramidi, dei templi lungo il Nilo, dei grandi musei e delle coste del mar Rosso. E poi c’è Siwa, un’oasi lontana dalle rotte più battute, dove il deserto incontra l’acqua e una cultura antica continua a vivere nel paesaggio.\r

Visitare Siwa e toccare con mano questa realtà è un’esperienza che lascia il segno. Non soltanto per la bellezza del luogo, ma per la sensazione di trovarsi davanti a una destinazione che conserva ancora una propria identità, dove l’esperienza turistica sembra essersi sviluppata senza cancellare il carattere del territorio.\r

Ed è forse proprio questo il suo maggiore valore, ma anche la sua principale sfida.\r

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Il valore della distanza\r

Il primo elemento da considerare è l’accessibilità. Arrivare a Siwa richiede tempi di trasferimento importanti e un’organizzazione diversa rispetto alle destinazioni egiziane più consolidate. Per il turismo generalista non è certamente il percorso più semplice e questo rappresenta un elemento da considerare nella costruzione dell’offerta.\r

Ma la distanza ha anche un’altra faccia.\r

È difficile non pensare che proprio questa relativa difficoltà di accesso abbia contribuito a preservare l’originalità dell’oasi, mantenendola lontana da una crescita turistica troppo rapida. Quello che oggi richiede maggiore attenzione nella fruizione può quindi essere, almeno in parte, anche un elemento che contribuisce a preservare il carattere della destinazione.\r

La sfida, per il futuro, sarà accompagnare la crescita di Siwa migliorandone progressivamente accessibilità e fruibilità, senza perdere il carattere che oggi la distingue.\r

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Una storia che appartiene al territorio\r

A Siwa la storia non è concentrata soltanto nei monumenti, ma si legge nel paesaggio e nel modo stesso in cui l’oasi è stata abitata.\r

A Shali, le antiche costruzioni in kershef, realizzate con argilla, fango e sale, raccontano un’architettura nata dall’adattamento al clima e alle risorse disponibili. Una testimonianza del rapporto stretto tra comunità e ambiente che oggi acquista un significato particolarmente attuale.\r

Ad Aghurmi, il santuario di Amon riporta invece alla grande storia del Mediterraneo antico e alla tradizione dell’oracolo consultato da Alessandro Magno. La Montagna dei Morti, con la sua necropoli scavata nella roccia, aggiunge un ulteriore capitolo alla lunga stratificazione storica dell’oasi.\r

È un patrimonio meno monumentale rispetto a quello delle grandi città del Nilo, ma proprio per questo capace di offrire una lettura più raccolta e territoriale della storia egiziana.\r

La cultura siwana e la sua componente amazigh sono parte integrante di questo patrimonio. Si ritrovano nelle tradizioni, nell’artigianato, nella cucina, nelle forme dell’abitare e nel rapporto con il territorio. Per il turismo contemporaneo rappresentano un elemento di grande interesse, ma proprio perché si tratta di una cultura viva, la sua valorizzazione richiede attenzione affinché possa essere conosciuta e condivisa senza perdere la propria autenticità.\r

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Il deserto, ma anche l’acqua\r

La natura è un altro elemento distintivo.\r

Siwa sorprende perché rompe l’immagine consueta del deserto. Ci sono le palme e gli uliveti, le sorgenti come la Cleopatra’s Bath, i laghi salati e poi, più lontano, il Great Sand Sea, dove il paesaggio torna a essere dominato dalle dune.\r

L’acqua, soprattutto, rappresenta una presenza quasi sorprendente in questo ambiente: è risorsa, paesaggio e parte dell’esperienza.\r

È questa varietà a permettere di immaginare soggiorni diversi, nei quali la scoperta del territorio può affiancarsi all’archeologia, alla cucina, al benessere e alle esperienze nel deserto.\r

Ma anche qui occorre attenzione. Siwa è un ambiente fragile, nel quale l’acqua e le risorse naturali hanno un’importanza fondamentale. Una crescita turistica significativa dovrà quindi accompagnarsi alla tutela del territorio e alla valorizzazione del ruolo della comunità locale.\r

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Anche l’ospitalità racconta la destinazione\r

Un’esperienza che ho trovato particolarmente coerente con questa idea di Siwa è stata quella dell’Azad Siwa Hotel, dove abbiamo soggiornato.\r

La struttura, nella mia esperienza, ha saputo offrire un buon livello di servizio senza perdere il legame con il territorio, dando spazio alla cucina locale e alle tradizioni siwane e costruendo una propria personalità. È un modo di fare ospitalità che non cerca semplicemente di riprodurre un modello internazionale, ma prova a interpretare il carattere del luogo.\r

Anche il prossimo sviluppo dell’area wellness appare coerente con questa filosofia e potrebbe aggiungere un ulteriore elemento a una destinazione che ha già nella natura, nelle sorgenti e nella tranquillità dell’oasi importanti componenti di benessere.\r

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Una nuova opportunità per il turismo egiziano\r

È proprio qui che Siwa diventa interessante anche per il trade.\r

L’Egitto non ha certamente bisogno di reinventare i propri grandi classici: Cairo, Luxor, Aswan, il Nilo e il Mar Rosso continuano a rappresentare pilastri dell’offerta. Ma accanto a questi prodotti consolidati si apre la possibilità di costruire itinerari più articolati, capaci di valorizzare territori, culture ed esperienze meno conosciute.\r

Siwa può inserirsi in questa evoluzione come proposta complementare per un viaggiatore curioso, disposto a dedicare tempo al viaggio e alla scoperta del territorio. Non è necessariamente un prodotto per tutti. E forse non deve esserlo.\r

La mia impressione, dopo averla visitata, è che la vera sfida sarà proprio questa: accompagnare la crescita di Siwa preservandone la natura. Migliorare progressivamente accessibilità, servizi e opportunità per la comunità locale è importante, così come lo è tutelare un ambiente fragile e un patrimonio culturale ancora profondamente legato alla vita dell’oasi.\r

Siwa non è una destinazione facile e non è una destinazione da proporre a tutti. È una destinazione da comprendere.\r

(Quirino Falessi)\r

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Dagli esordi in Valtur e Francorosso alla direzione di strutture alberghiere, fino agli incarichi di General Manager e alle attività di consulenza per l’apertura, il riposizionamento e la gestione di numerose strutture ricettive, ha maturato una conoscenza profonda e trasversale dell’industria turistica.\r

Importante anche la sua esperienza nel turismo organizzato e nella distribuzione: è stato, tra l’altro, Direttore di Travelshop Network e Direttore Commerciale di Open Travel Network, successivamente entrata nel Gruppo Uvet, oltre ad aver ricoperto incarichi nel tour operating con I Viaggi del Delfino. È stato inoltre membro del consiglio direttivo della Fto e ha collaborato per molti anni con Federalberghi.\r

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Esperienza\r

Negli ultimi anni aveva affiancato sempre più intensamente all’attività manageriale e di consulenza quella della formazione, mettendo la propria esperienza a disposizione di giovani e professionisti del settore. È stato docente presso l’Ente bilaterale turismo del Lazio e l’Its Turismo Academy e membro del corpo docenti della Luiss Guido Carli nell’ambito del master turismo e territorio.\r

Accanto alla grande competenza professionale, Carlo lascia soprattutto il ricordo di una persona di rara gentilezza, cortesia e disponibilità. Aveva un tratto umano elegante e discreto, una simpatia naturale e quella capacità, non comune, di mettere a proprio agio chiunque incontrasse. Era sempre pronto ad ascoltare, a dare un consiglio, a condividere la propria esperienza senza mai farla pesare.\r

Proprio queste qualità, unite alla professionalità e alla passione per il turismo, gli hanno fatto conquistare nel tempo la stima e l’affetto di tantissime persone, colleghi e amici.\r

La sua improvvisa scomparsa lascia un vuoto profondo nel mondo del turismo e, soprattutto, nella vita di chi gli ha voluto bene. Lascia la moglie, alla quale va il pensiero più affettuoso e la vicinanza di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.\r

I funerali saranno domani giovedì 27 agosto a Roma alle ore 11 presso la Chiesa Santa Galla di Circonvallazione Ostiense.","post_title":"Ci ha lasciato Carlo Casseri. Grande professionista del turismo e uomo gentile","post_date":"2026-08-26T11:42:15+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1787744535000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520556","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_496748\" align=\"alignleft\" width=\"225\"] Debora Massari[/caption]\r

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La regione Lombardia vara una nuova misura di sostegno da 300.000 euro, destinata alle Pro Loco e alle loro Unioni iscritte all'Albo regionale.\r

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L'iniziativa prevede l'erogazione di un contributo una tantum a fondo perduto, senza obbligo di rendicontazione, equamente ripartito tra i soggetti ammessi fino a un importo massimo di 3.000 euro per beneficiario, con l'obiettivo di sostenere concretamente le realtà che, ogni giorno, contribuiscono alla promozione turistica, culturale e sociale dei territori lombardi.\r

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La misura è rivolta alle associazioni e alle Unioni delle Pro Loco regolarmente iscritte all'Albo regionale alla data di apertura del bando. Le domande potranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma regionale Bandi e Servizi dal 1° settembre 2026 alle ore 15.00 al 30 settembre 2026 alle ore 15.00.\r

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“Le Pro Loco – commenta l’assessore al turismo, moda e marketing territoriale della regione Lombardia Debora Massari - arrivano dove spesso la promozione tradizionale non riesce ad arrivare: conoscono i luoghi, le loro storie e soprattutto le persone che li tengono vivi. Con questo contributo vogliamo dare un aiuto concreto a chi lavora tutto l’anno, spesso su base volontaria, per creare occasioni di visita e far conoscere anche la Lombardia meno nota. È un patrimonio di competenze e presenza sul territorio che per il turismo lombardo ha un valore importante”.","post_title":"La Lombardia approva un piano di 300 mila euro per le Pro loco e il territorio","post_date":"2026-08-25T11:46:40+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza","nofascione"],"post_tag_name":["In evidenza","nofascione"]},"sort":[1787658400000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520551","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_518202\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il Danieli di Venezia[/caption]\r

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Il fondo londinese del miliardario britannico Christopher Hohn The Children’s Investment Fund ha investito circa 636 milioni di dollari in prestiti legati ad alcuni dei principali hotel di lusso italiani. A riportarlo è il Financial Times, che sottolinea come la posizione più rilevante riguardi il Danieli di Venezia. Sulla struttura Tci detiene una quota di un finanziamento da 392 milioni di dollari. Seguono il Caesar Augustus di Capri con 132 milioni, il Six Senses sul lago di Como con 74 milioni e il Mandarin Oriental di Milano con 38 milioni. Tutti gli alberghi fanno capo al gruppo immobiliare italiano Statuto.\r

Come si legge sul Sole 24Ore, Tci non ha concesso direttamente i finanziamenti, ma ha rilevato quote di prestiti originati da una società di private credit nella quale possiede una partecipazione.\r

Cresce la domanda in Italia\r

La crescita della domanda alberghiera in Italia ha aumentato anche la competizione tra gli investitori per un numero limitato di immobili di alto profilo, dai palazzi storici di Roma, Milano e Venezia alle strutture sul lago di Como e sulla Costiera Amalfitana. Il Danieli, per esempio, è interessato da un’importante ristrutturazione dopo il passaggio della gestione da Marriott a Four Seasons, con il completamento dei lavori previsto il prossimo anno.\r

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Secondo le rilevazioni di Jll Italia sugli ultimi dati di investimenti immobiliari in Italia, nel primo semestre di quest’anno, il comparto Hotels & Hospitality ha registrato circa 860 milioni di euro di investimenti diretti a cui si aggiungono ulteriori 260 milioni di euro derivanti da operazioni di riconversione. Il mercato urban è dinamico, coprendo circa il 50% dei volumi, di cui il 30% su Milano e circa il 20% su Roma. Si consolida l’attenzione su Venezia e Firenze, oltre che sulle destinazioni leisure, soprattutto laghi e Sicilia. Non manca interesse per città secondarie come Torino, Bologna e Padova.\r

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","post_title":"Fondo Tci: investiti 600 milioni di dollari negli hotel di lusso italiani","post_date":"2026-08-25T11:37:44+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1787657864000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520500","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lufthansa e l'aeroporto di Monaco stanno ampliando il loro programma congiunto che consente ai passeggeri di trasformare un volo in coincidenza in un soggiorno turistico in Baviera. I viaggiatori in partenza da Cina, India, Giappone, Corea del Sud e Thailandia possono ora prolungare la loro permanenza a Monaco da 24 ore a sette giorni.\r

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Lufthansa continua a potenziare l'attrattiva turistica del suo hub di Monaco. Lanciato nella primavera del 2026 per i passeggeri in partenza da Singapore e dagli Stati Uniti, il programma Lufthansa Stopover è ora disponibile anche per i clienti in partenza da Cina, India, Giappone, Corea del Sud e Thailandia. L'obiettivo è trasformare uno scalo a Monaco in qualcosa di più di una semplice sosta. I passeggeri idonei possono includere una sosta da 24 ore a sette giorni nel loro itinerario, sia all'andata che al ritorno, per esplorare la capitale bavarese e la regione circostante prima di proseguire verso la destinazione finale. Il programma è integrato nel processo di prenotazione sul sito web di Lufthansa.\r

Da 24 ore a sette giorni \r

Il programma si applica alle rotte Lufthansa con scalo a Monaco. Consente ai passeggeri di prenotare uno scalo prolungato all'interno dello stesso viaggio, in tutte le classi di viaggio, incluse economy, business e first. A seconda della combinazione tariffaria e della rotta selezionata, potrebbe essere applicato un supplemento. Dopo aver prenotato il volo, i viaggiatori possono personalizzare il loro soggiorno con i partner del programma. Attualmente sono dodici le aziende coinvolte, che offrono offerte su alloggi, noleggio auto, tour turistici, attività ricreative e shopping.\r

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Questa strategia è rivolta in particolare ai passeggeri a lungo raggio per i quali Monaco funge da porta d'accesso europea o da punto di transito verso un'altra destinazione. Lufthansa intende rafforzare l'attrattiva del suo secondo hub tedesco, a differenza di Francoforte, combinando la connettività intercontinentale con la promozione della Baviera come destinazione turistica.","post_title":"Lufthansa punta sul traffico asiatico. Sosta di sette giorni a Monaco","post_date":"2026-08-24T14:15:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1787580947000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520474","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Quest'estate, il turismo canadese verso gli Stati Uniti ha mostrato chiari segnali di ripresa. Tuttavia, la rinnovata guerra commerciale tra Washington e Ottawa potrebbe invertire rapidamente questa tendenza.\r

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Gli ultimi dati di Statistics Canada indicano che i rientri di residenti canadesi dagli Stati Uniti hanno raggiunto quota 2,3 milioni a luglio, segnando un aumento del 10,2% su base annua. Si è trattato del quarto mese consecutivo di crescita.\r

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La ripresa rimane tuttavia relativa. I rientri in auto risultavano ancora inferiori del 28,9% rispetto a luglio 2024, nonostante un incremento del 12,8% rispetto a luglio 2025.\r

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Già a giugno si era registrato il terzo aumento mensile consecutivo, con 2,3 milioni di rientri di canadesi dagli Usa. Ciononostante, il dato rimaneva inferiore del 24,6% rispetto a giugno 2024, evidenziando quanto terreno il mercato debba ancora recuperare.\r

Precedenti\r

Il crollo dei viaggi dei canadesi è iniziato nel 2025, quando dazi, tensioni politiche e le dichiarazioni del presidente Donald Trump sull'ipotesi che il Canada diventasse il \"51° stato\" hanno spinto i cittadini a riconsiderare le vacanze negli Usa.\r

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Nel 2025, le visite dei canadesi negli Stati Uniti sono calate del 25%, passando da circa 39 milioni a 29,1 milioni. La spesa negli USA è diminuita di circa 2,3 miliardi di dollari, mentre quella per viaggi oltreoceano è aumentata di 2,5 miliardi.\r

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La recente escalation commerciale minaccia di ripristinare e amplificare il boicottaggio degli Stati Uniti da parte dei viaggiatori canadesi.","post_title":"Il turismo canadese in Usa migliora. Ma la guerra commerciale incombe","post_date":"2026-08-24T10:21:43+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1787566903000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520459","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Quello di settembre 2026 sarà un mese segnato dagli scioperi nel settore dei trasporti. Treni e aerei saranno infatti interessati da diverse agitazioni già programmate che complicheranno gli spostamenti di migliaia di italiani alle prese con il ritorno in ufficio o a scuola. Ecco quali sono le date.\r

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La prima giornata di sciopero coinvolgerà il settore ferroviario. Dalle 21.18 di lunedì 7 settembre alle 21.17 di martedì 8 settembre il personale ferroviario incrocerà le braccia. Sempre il 7 settembre, inoltre, è prevista una mobilitazione di 8 ore del personale mobile di Trenitalia, dalle 9.01 alle 17. Il 10 settembre sono previste diverse agitazioni. Tra queste lo sciopero nazionale di Captrain Italia che inizierà alle 16.01 e terminerà alle 16 del giorno successivo. Nella stessa giornata previsto lo sciopero di RFI nell'area di Verona. Un'altra data da segnare è quella di lunedì 21 settembre, previste agitazioni del personale RFI e Trenitalia nell'area di Bologna e in Emilia Romagna, dalle 9.01 alle 17.\r

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Disagi previsti anche per chi sceglierà di viaggiare in aereo. Si inizia con l'11 settembre quando è previsto uno sciopero, dalle 00 alle 4, del personale navigante tecnico di Poste Air Cargo. La giornata peggiore, però, sarà quella di domenica 13 settembre. Negli aeroporti romani di Fiumicino e Ciampino è previsto uno sciopero di 24 ore del personale ADR Security. Nella stessa giornata, dalle 11 alle 15, sono previste agitazioni negli aeroporti di Firenze e Pisa. Il 26 settembre si verificherà uno sciopero plurisettoriale nazionale che interesserà anche il comparto aereo. A fine mese, nella fattispecie dalle 13 alle 17 di mercoledì 30 settembre, è previsto uno sciopero nazionale del personale Enav.","post_title":"A settembre molti scioperi del trasporto ferroviario ed aereo","post_date":"2026-08-24T09:28:52+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1787563732000]}]}}