Pila, in forte crescita presenze (86%) e fatturato (116%) Pila registra una crescita straordinaria su tutti gli indicatori chiave della stagione estiva 2026: il fatturato segna un aumento del 116% e le presenze dell’86% rispetto all’estate 2025. Un bilancio ancora parziale, ma già senza precedenti, con gli impianti operativi fino al 13 settembre. A fare da volano è stata la prima stagione estiva della nuova telecabina Pila–Stella, l’infrastruttura che invita a cambiare prospettiva e a guardare oltre. Raggiungendo rapidamente i 2.723 metri d’altitudine, l’impianto ha dischiuso a tutti una porzione di montagna e uno straordinario affaccio sulle creste prima riservati a pochi. Questo “nuovo” versante ha permesso di lanciare l’Alta Balconata di Pila (17,7 km di sviluppo) offrendo tratti di cresta accessibili davvero a qualunque visitatore, oltre a una proposta bike totalmente inclusiva: dalla nuova pista rossa da downhill “La Stella” per i rider esperti, alla strada poderale bianca, ideale per chi desidera pedalare senza avere ancora una guida tecnica. Con l’apertura dei quattro nuovi tracciati serviti dalla Stella, il Bike Park raggiunge così un totale di 17 piste per 55 chilometri complessivi. «I numeri di quest’estate, a stagione ancora in corso, dicono chiaramente che la Stella non è solo un impianto, ma la realizzazione di un cambio di prospettiva», dichiara Davide Vuillermoz, presidente di Pila. «Avvicinare le persone all’alta quota direttamente dal cuore della città significa aprire lo straordinario patrimonio naturale del nostro territorio e renderlo accessibile. Chi sale da noi oggi non è più soltanto lo sciatore in inverno o il rider in estate: è un visitatore che sa guardare oltre, cerca un legame autentico con la natura e sceglie di vivere l’altitudine in ascolto del territorio. È il primo bilancio di una direzione strategica che continueremo a perseguire con forza insieme a tutti gli operatori del comprensorio». Condividi

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«I numeri di quest’estate, a stagione ancora in corso, dicono chiaramente che la Stella non è solo un impianto, ma la realizzazione di un cambio di prospettiva», dichiara Davide Vuillermoz, presidente di Pila. «Avvicinare le persone all'alta quota direttamente dal cuore della città significa aprire lo straordinario patrimonio naturale del nostro territorio e renderlo accessibile. Chi sale da noi oggi non è più soltanto lo sciatore in inverno o il rider in estate: è un visitatore che sa guardare oltre, cerca un legame autentico con la natura e sceglie di vivere l'altitudine in ascolto del territorio. È il primo bilancio di una direzione strategica che continueremo a perseguire con forza insieme a tutti gli operatori del comprensorio».","post_title":"Pila, in forte crescita presenze (86%) e fatturato (116%)","post_date":"2026-08-28T11:24:04+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1787916244000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520826","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_434384\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Porto Cervo [/caption]\r

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A Roma, nel quartiere Trevi, un palazzo seicentesco è sul mercato a 30 milioni di euro. L’immobile si sviluppa su 3.535 metri quadrati e sei livelli e conserva soffitti a cassettoni, una chiesa sconsacrata del XVII secolo e un giardino privato con agrumeti.\r

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La graduatoria per prezzo al metro quadrato\r

La graduatoria cambia guardando il prezzo al metro quadro: la dimensione dell’immobile non determina necessariamente la quotazione più elevata. Il record indicato dall’analisi spetta infatti a una villa di appena 200 metri quadrati a Porto Cervo, valutata 70 mila euro al metro quadrato. Seguono Forte dei Marmi, con punte di 47.500 euro al metro quadrato, Porto Rotondo con 38.462 euro, Vietri sul Mare con 34.118 euro e Positano con 32.500 euro.\r

Dai dati emerge un mercato concentrato attorno ad alcune grandi direttrici territoriali. La prima è la Costiera Amalfitana, con Positano, Ravello e Vietri sul Mare; la seconda è la Costa Smeralda, dove Porto Cervo, Porto Rotondo, Liscia di Vacca e Cala Granu combinano parchi privati, accessi al mare e architetture di pregio.\r

La Toscana presenta invece più mercati al proprio interno. Seguono i laghi, con Cernobbio e Tremezzina sul Como, Desenzano e Toscolano-Maderno sul Garda e Pallanza sul Verbano, e infine le città d’arte, con Roma, Firenze e Venezia. Sul lago di Como, in particolare, Cernobbio occupa due posizioni nella top ten, entrambe con proprietà da 23 milioni di euro. Una è una villa fronte lago di 1.500 metri quadrati con piscina e giardino affacciati sul Lario; l’altra è una dimora storica di mille metri quadrati con darsena privata, piscina a sfioro, terrazzo panoramico e giardino all’italiana.\r

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Come riporta Venezia Today, la nave potrà ospitare 1.390 passeggeri e sarà caratterizzata da ampie aree pubbliche, standard di comfort elevati e un'esperienza di viaggio definita \"esclusiva\".\r

La nave fa parte della nuova classe “Sonata”, alla quale appartengono altre due unità, Vista e Allura, realizzate da Fincantieri a Sestri Ponente tra il 2023 e il 2025. È in programma, inoltre, la costruzione di altre quattro navi gemelle: Arietta, che entrerà a far parte della flotta nel 2029, e tre ulteriori unità con consegne previste nel 2032, 2035 e 2037.\r

Una partnership storica\r

Il programma di collaborazione rafforza la storica partnership tra Fincantieri e Norwegian, oltre a confermare la centralità dello stabilimento di Marghera: per l'azienda rappresenta «uno dei poli strategici per la costruzione di grandi navi da crociera ed è uno dei principali centri produttivi del settore a livello mondiale». Nel cantiere sono state costruite 36 navi da crociera dal 1991, e sono impiegate oggi 6 mila persone ogni giorno, tra dipendenti diretti e lavoratori delle aziende partner.\r

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Le ferrovie sono una infrastruttura decisiva, fondamentale per la crescita di un Paese\": Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato del Gruppo Fs, ha raccontato in un'intervista a Il Corriere della Sera, presente e, soprattutto, futuro della società.\r

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«Oggi la scommessa, la vera trasformazione che abbiamo intrapreso, è fare sì che chi usa i nostri servizi inizi a vedere i benefici di tutti quei lavori che si sono visti per i quasi 25 mila chilometri di tratte in esercizio, un miglioramento della qualità del servizio» spiega il manager, dal 2001 in azienda e, da questa estate, in carica come nuovo ad. Strisciuglio annuncia la conclusione «nei tempi previsti» degli investimenti del Pnrr, pari a 25 miliardi fra infrastrutture e treni, che hanno richiesto anche qualche sacrificio all'utenza.\r

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«Erano investimenti necessari e in molti casi non immediatamente percepibili da chi viaggia. La sfida adesso è trasformare quegli investimenti in benefici per i passeggeri\", spiega l'ad, facendo cenno alla puntualità, sicurezza e fiducia dell'utenza. «Migliorare la puntualità - sottolinea - significa rispettare un patto tra l'azienda e i passeggeri e migliorare la vita delle persone che scelgono il treno».\r

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Tra gli esempi virtuosi citati dall'ad, quello della «Brescia-Verona-Padova che si inserisce nel corridoio europeo che collega la Penisola iberica all’Europa orientale che progressivamente porterà anche allo sdoppiamento tra Alta velocità e rete regionale». Grande attenzione poi al Sud, «Lì la scommessa è chiara. La mobilità deve rafforzare la competitività dei territori, sostenere le imprese. Lo sviluppo». La «Napoli-Bari, con l’impegno di 7 mila persone tra ingegneri, tecnici e operai, già dal 1° luglio scorso è stata riattivata. In tre ore e mezzo oggi collega le due città e in 5 arriva a Lecce. E c’è poi la Palermo-Catania-Messina».\r

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Strisciuglio ricorda anche al lavoro di squadra che rappresenta la base di un gruppo che impiega quasi 100 mila persone «che con dedizione, competenza, ogni giorno permettono tutto questo».\r

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Uno sguardo anche al processo di rinnovamento della governance, che sarà completato in autunno, e del nuovo Piano industriale, che si concentrerà sul core business. Il manager ha anche ribadito che Trenitalia e Fs Logistix sono \"strategiche\" per il raggiungimento degli obiettivi del Piano, che punta su una «mobilità sempre più efficiente ed efficace di passeggeri e merci. Capace di generare valore».","post_title":"Gruppo Fs, Strisciuglio: «Ferrovie infrastruttura chiave per la crescita del paese»","post_date":"2026-08-27T10:39:36+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1787827176000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520579","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prove tecniche di fusione tra Sea Aeroporti e Sagat, rispettivamente società di gestione degli scali milanesi (Malpensa e Linate) e di quello di Torino: all'orizzonte la creazione di un solo sistema aeroportuale che rafforzi gli aeroporti del Nord-ovest.\r

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La notizia, anticipata nel mezzo del mese di agosto da Radiocor, indica un progetto che dovrebbe arrivare a settembre sul tavolo dei soci per una prima valutazione: e dunque Comune di Milano, azionista di maggioranza di Sea con il 54,8%, e F2i, che tramite 2i Aeroporti detiene il 45% di Sea e il 100% di Sagat. \r

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Il piano è in linea con il quadro disegnato dal Mit nel piano Nazionale degli Aeroporti 2026-2035 che punta «a uno sviluppo esponenziale degli aeroporti regionali e secondari» e che trova interessati sia il Comune di Milano che quello di Torino, oltre che l’azionista privato, F2i.\r

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L’eventuale integrazione non dovrebbe modificare l’attuale assetto azionario di Sea: il Comune di Milano manterrebbe la posizione di azionista di maggioranza anche nella nuova compagine societaria. \r

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Sea ha archiviato il 2025 con ricavi a 876,8 milioni, un ebitda di 403,3 milioni e un utile netto salito a 190,6 milioni, dai 170,6 milioni dell’esercizio precedente; sempre lo scorso anno i passeggeri movimentati sono stati 42,3 milioni (+8%) mentre la merce trasportata è passata da 728 mila a 759,4 mila tonnellate.\r

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Sagat, invece, ha chiuso l’esercizio con un utile di 6,8 milioni e un ebitda di 11,9 milioni; un 2025 da record per il traffico passeggeri, che hanno raggiunto quota 5.006.169, +6,7% sul 2024.","post_title":"Ipotesi integrazione fra gli aeroporti di Milano e Torino: prime valutazioni a settembre","post_date":"2026-08-25T13:20:59+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1787664059000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520556","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_496748\" align=\"alignleft\" width=\"225\"] Debora Massari[/caption]\r

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La regione Lombardia vara una nuova misura di sostegno da 300.000 euro, destinata alle Pro Loco e alle loro Unioni iscritte all'Albo regionale.\r

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L'iniziativa prevede l'erogazione di un contributo una tantum a fondo perduto, senza obbligo di rendicontazione, equamente ripartito tra i soggetti ammessi fino a un importo massimo di 3.000 euro per beneficiario, con l'obiettivo di sostenere concretamente le realtà che, ogni giorno, contribuiscono alla promozione turistica, culturale e sociale dei territori lombardi.\r

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La misura è rivolta alle associazioni e alle Unioni delle Pro Loco regolarmente iscritte all'Albo regionale alla data di apertura del bando. Le domande potranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma regionale Bandi e Servizi dal 1° settembre 2026 alle ore 15.00 al 30 settembre 2026 alle ore 15.00.\r

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“Le Pro Loco – commenta l’assessore al turismo, moda e marketing territoriale della regione Lombardia Debora Massari - arrivano dove spesso la promozione tradizionale non riesce ad arrivare: conoscono i luoghi, le loro storie e soprattutto le persone che li tengono vivi. Con questo contributo vogliamo dare un aiuto concreto a chi lavora tutto l’anno, spesso su base volontaria, per creare occasioni di visita e far conoscere anche la Lombardia meno nota. È un patrimonio di competenze e presenza sul territorio che per il turismo lombardo ha un valore importante”.","post_title":"La Lombardia approva un piano di 300 mila euro per le Pro loco e il territorio","post_date":"2026-08-25T11:46:40+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza","nofascione"],"post_tag_name":["In evidenza","nofascione"]},"sort":[1787658400000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520533","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"American Airlines spinge sul segmento premium con una profonda trasformazione della flotta a corridoio singolo: schermi di intrattenimento di ultima generazione integrati negli schienali di tutte le poltrone e un sensibile ampliamento dell’offerta di poltrone premium.\r

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«Stiamo realizzando uno degli investimenti più significativi nella nostra storia per migliorare l’esperienza a bordo - ha dichiarato Heather Garboden, chief customer officer di American -. Dall’intrattenimento di nuova generazione integrato nello schienale di ogni poltrona a un’offerta ampliata di posti premium, questi miglioramenti offriranno ai nostri passeggeri un’esperienza di viaggio ancora più confortevole, personalizzata e connessa».\r

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Cresce così il numero di poltrone premium e Main Cabin Extra presenti nella flotta a corridoio singolo, grazie all’ammodernamento degli aeromobili esistenti e all’introduzione di nuovi velivoli configurati con una maggiore offerta di poltrone premium. Attualmente, le poltrone premium rappresentano circa il 25% dei posti disponibili sui voli operati con aeromobili a corridoio singolo; nei prossimi anni questa quota salirà a circa il 40%.\r

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Più posti in First Class: maggiori opportunità di viaggiare in modo più confortevole, cenare a bordo e rilassarsi. American sta attualmente aggiornando le flotte Airbus A319 e A320 aggiungendo una fila supplementare di posti First Class. Inoltre, i futuri Boeing 737 Max 10 in consegna disporranno di 24 posti First Class e anche la flotta A321neo sarà riconfigurata per includere ulteriori posti First Class.\r

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Più posti Main Cabin Extra: la maggior parte della flotta a corridoio singolo verrà aggiornata per aumentare il numero di poltrone Main Cabin Extra, consentendo a un numero ancora maggiore di passeggeri di beneficiare di spazio extra per le gambe, imbarco prioritario, vani dedicati in cappelliera e una bevanda inclusa.\r

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Interni rinnovati: maggiore capacità dei vani portaoggetti, poltrone riprogettate e un sistema di illuminazione migliorato consentiranno ai passeggeri di viaggiare con più comfort e stile.","post_title":"American: i posti premium della flotta a corridoio singolo salgono dal 25% al 40%","post_date":"2026-08-25T10:40:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1787654433000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520459","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Quello di settembre 2026 sarà un mese segnato dagli scioperi nel settore dei trasporti. Treni e aerei saranno infatti interessati da diverse agitazioni già programmate che complicheranno gli spostamenti di migliaia di italiani alle prese con il ritorno in ufficio o a scuola. Ecco quali sono le date.\r

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La prima giornata di sciopero coinvolgerà il settore ferroviario. Dalle 21.18 di lunedì 7 settembre alle 21.17 di martedì 8 settembre il personale ferroviario incrocerà le braccia. Sempre il 7 settembre, inoltre, è prevista una mobilitazione di 8 ore del personale mobile di Trenitalia, dalle 9.01 alle 17. Il 10 settembre sono previste diverse agitazioni. Tra queste lo sciopero nazionale di Captrain Italia che inizierà alle 16.01 e terminerà alle 16 del giorno successivo. Nella stessa giornata previsto lo sciopero di RFI nell'area di Verona. Un'altra data da segnare è quella di lunedì 21 settembre, previste agitazioni del personale RFI e Trenitalia nell'area di Bologna e in Emilia Romagna, dalle 9.01 alle 17.\r

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Disagi previsti anche per chi sceglierà di viaggiare in aereo. Si inizia con l'11 settembre quando è previsto uno sciopero, dalle 00 alle 4, del personale navigante tecnico di Poste Air Cargo. La giornata peggiore, però, sarà quella di domenica 13 settembre. Negli aeroporti romani di Fiumicino e Ciampino è previsto uno sciopero di 24 ore del personale ADR Security. Nella stessa giornata, dalle 11 alle 15, sono previste agitazioni negli aeroporti di Firenze e Pisa. Il 26 settembre si verificherà uno sciopero plurisettoriale nazionale che interesserà anche il comparto aereo. A fine mese, nella fattispecie dalle 13 alle 17 di mercoledì 30 settembre, è previsto uno sciopero nazionale del personale Enav.","post_title":"A settembre molti scioperi del trasporto ferroviario ed aereo","post_date":"2026-08-24T09:28:52+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1787563732000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520405","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_287124\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Tropea[/caption]\r

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Nel triennio 2023-2025 la regione Calabria ha investito 47 milioni in destination marketing, cifra che ha generato un impatto economico totale di 5,8 miliardi di euro, corrispondente al 14,1% del Pil calabrese nel periodo considerato. Il giro d'affari complessivo ha visto una crescita costante: 1,6 miliardi del 2023, 1,8 miliardi nel 2024, 2,4 miliardi nel 2025.\r

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È quanto emerge dall'anteprima dello studio realizzato da Teha group. \"L'impatto delle politiche e degli investimenti in destination marketing sull'attrattività e competitività territoriale: il caso Calabria\", presentato nel corso di una conferenza stampa a Falerna (CZ) alla presenza, tra gli altri, del presidente della Regione, Roberto Occhiuto, e dell'assessore regionale al Turismo, Giovanni Calabrese.\r

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Tra il 2021 e il 2025 gli arrivi turistici totali nella regione sono cresciuti a un ritmo quasi tre volte superiore rispetto al periodo 2015-2019: +75,2% rispetto al +28%. A trainare sono gli arrivi dall'estero che nel 2025 hanno toccato quota 23% sul totale, record storico, con una crescita del 45,6% rispetto al 2024, dato che colloca la Calabria seconda dietro la Puglia (+54,9%) e davanti alla Sardegna (+42,5%).","post_title":"Calabria, il turismo cresce in modo esponenziale grazie agli investimenti","post_date":"2026-08-07T07:55:03+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1786089303000]}]}}