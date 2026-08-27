Qantas: utili in calo a fronte dell’impennata del costo del fuel E’ un impatto pesante quello dell’aumento dei prezzi del carburante sui conti di Qantas Airways, che si protrarrà nell’anno fiscale in corso, mentre la compagnia aerea registra un calo del 14% dell’utile annuale. Il vettore ha sottolineato in una nota come il conflitto tra Stati Uniti e Iran ha comportato un aumento di 610 milioni di dollari australiani, pari a circa 437 milioni di dollari Usa, dei costi annuali per il carburante. I costi totali del fuel sono così aumentati di oltre il 14%, raggiungendo i 5,72 miliardi di dollari australiani. Qantas ha inoltre deciso per un phase out anticipato degli Airbus A380, che avrà inizio nel 2028: la compagnia ha quindi dichiarato di essere in trattativa con Airbus e Boeing per convertire 20 opzioni in ordini fermi per gli A350 e i 787 a partire dal 2030. «Gli A380 non sono più in produzione, quindi il costo di questi aeromobili è destinato ad aumentare nel tempo in termini di manutenzione, ma aumenteranno anche i costi legati alle interruzioni di servizio che ne deriveranno», ha spiegato il ceo di Qantas, Vanessa Hudson. Il nuovo ordine sarebbe separato dai piani della compagnia aerea relativi al “Progetto Sunrise”, che prevede voli diretti da Sydney a Londra e New York con una flotta di 12 A350-1000 a lungo raggio appositamente progettati, che inizieranno ad arrivare a partire dal prossimo anno. Hudson ha affermato che l’anno è stato «caratterizzato da due contesti operativi molto diversi», poiché la forte domanda di viaggi registrata per gran parte dell’anno si è scontrata con un’impennata dei costi del carburante, causata dal conflitto in Medio Oriente. L’aumento delle tariffe, la riduzione della capacità sui voli domestici e il riassegnazione degli aeromobili alle rotte internazionali più redditizie hanno compensato solo in parte gli effetti negativi derivanti dall’aumento dei costi del carburante. Nonostante tutto, Qantas conferma prospettive di fatturato «positive. Il fatturato totale per ogni posto occupato dovrebbe crescere tra l’8% e il 10% nella prima metà dell’anno». Condividi

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Il vettore ha sottolineato in una nota come il conflitto tra Stati Uniti e Iran ha comportato un aumento di 610 milioni di dollari australiani, pari a circa 437 milioni di dollari Usa, dei costi annuali per il carburante. I costi totali del fuel sono così aumentati di oltre il 14%, raggiungendo i 5,72 miliardi di dollari australiani.\r

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Qantas ha inoltre deciso per un phase out anticipato degli Airbus A380, che avrà inizio nel 2028: la compagnia ha quindi dichiarato di essere in trattativa con Airbus e Boeing per convertire 20 opzioni in ordini fermi per gli A350 e i 787 a partire dal 2030.\r

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«Gli A380 non sono più in produzione, quindi il costo di questi aeromobili è destinato ad aumentare nel tempo in termini di manutenzione, ma aumenteranno anche i costi legati alle interruzioni di servizio che ne deriveranno», ha spiegato il ceo di Qantas, Vanessa Hudson.\r

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Il nuovo ordine sarebbe separato dai piani della compagnia aerea relativi al “Progetto Sunrise”, che prevede voli diretti da Sydney a Londra e New York con una flotta di 12 A350-1000 a lungo raggio appositamente progettati, che inizieranno ad arrivare a partire dal prossimo anno.\r

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Hudson ha affermato che l’anno è stato «caratterizzato da due contesti operativi molto diversi», poiché la forte domanda di viaggi registrata per gran parte dell’anno si è scontrata con un’impennata dei costi del carburante, causata dal conflitto in Medio Oriente. L’aumento delle tariffe, la riduzione della capacità sui voli domestici e il riassegnazione degli aeromobili alle rotte internazionali più redditizie hanno compensato solo in parte gli effetti negativi derivanti dall’aumento dei costi del carburante.\r

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Nonostante tutto, Qantas conferma prospettive di fatturato «positive. Il fatturato totale per ogni posto occupato dovrebbe crescere tra l’8% e il 10% nella prima metà dell’anno».","post_title":"Qantas: utili in calo a fronte dell'impennata del costo del fuel","post_date":"2026-08-27T11:17:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1787829439000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520733","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La stagione estiva 2026 del Mottolino Bike Park si allunga grazie a nuovi spazi dedicati alla pratica della mountain bike, con nuove strutture pensate per rider di diversi livelli di esperienza. Il comprensorio di Livigno, aperto fino al 27 settembre, arricchisce così la propria proposta con aree dedicate all’apprendimento e al perfezionamento della tecnica.\r

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Mottolino è una delle due aree sciistiche dell’altopiano di Livigno, nel Piccolo Tibet. La ski area è stata tra le prime in Italia a credere e investire nel freestyle, costruendo nel tempo un posizionamento rivolto a un target giovane anche grazie al proprio snowpark, che nel 2026 ha ospitato le gare di half pipe, slopestyle e big air delle Olimpiadi Milano Cortina. In estate la vocazione sportiva prosegue sui pendii del Mottolino Bike Park, tra i primi bike park italiani e punto di riferimento per gli appassionati di downhill e freeride. \r

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La principale novità è la Learn & Flow Area, realizzata nell’area del M’eating Point e raggiungibile con la telecabina Mottolino. Lo spazio ospita una nuova pump track, progettata per lavorare su fluidità, coordinazione e gestione dei carichi, e un AirBag per approcciare salti ed evoluzioni in condizioni controllate. Poco più in alto si trova inoltre il dual slalom, che permette a due rider di affrontare contemporaneamente il tracciato, con una componente di allenamento e confronto. La nuova area è stata concepita non soltanto per chi si avvicina alla mountain bike, ma come uno spazio trasversale destinato anche ai rider più esperti, che possono utilizzarlo per affinare tecnica, precisione e controllo del mezzo.\r

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L'intervento si inserisce in un'offerta che comprende già diverse strutture dedicate ai differenti stili di riding, dalla Jump Area, dedicata ai salti, alla North Shore Area, con passerelle e strutture in legno. Per i biker più esperti rimangono invece le linee più impegnative, tra cui la SIC58, caratterizzata da gap importanti e sezioni che richiedono velocità, precisione e controllo.\r

Alla base della telecabina si trova l'headquarters del Bike Park, con rental, shop, biglietteria e scuole bike, mentre in quota il M’eating Point rappresenta il punto di riferimento per chi trascorre la giornata sui sentieri.\r

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Sul fronte degli appuntamenti, anche per il 2026 è confermato il Ride & Style Series. Dopo gli eventi di giugno e luglio, il calendario si chiuderà il 12 settembre proprio nelle strutture della nuova Learn & Flow Area.\r

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L'evoluzione della proposta riflette, secondo Mottolino, il cambiamento della disciplina: non più soltanto percorsi sui quali mettere alla prova le proprie capacità, ma anche spazi nei quali svilupparle. Una direzione che porta il Bike Park a guardare già alla prossima stagione mentre quella attuale è ancora in corso.","post_title":"Mottolino Bike Park prolunga la stagione con la nuova Learn & Flow Area","post_date":"2026-08-27T10:07:12+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["bike","livigno","mottolino"],"post_tag_name":["Bike","Livigno","Mottolino"]},"sort":[1787825232000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520692","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nel 2027 Disney Cruise Line salperà da New York con Disney Wish, in arrivo a fine settembre. La Wish effettuerà sette crociere in partenza da New York, della durata da quattro a sette notti. La nave farà scalo alle Bermuda o nel New England/Canada, con una crociera che toccherà sia le Bermuda che Halifax.\r

L'ultima crociera della Wish in partenza da New York sarà un viaggio di sola andata verso San Juan con scalo alle Bermuda; la nave salperà da New York il giorno di Halloween.\r

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«Siamo lieti di tornare in un porto amatissimo dai nostri ospiti come New York» ha dichiarato Tracy Wilson, vicepresidente senior e direttore generale delle operazioni di Disney Cruise Line, in un intervento riportato da Travel Weekly.\r

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Disney Wish effettuerà due crociere in partenza da San Juan prima di trasferirsi a Port Canaveral, in Florida, per l'inverno e la primavera. Sarà una delle tre navi di classe Wish ad avere questo porto di base a partire da novembre; anche Disney Destiny e Disney Treasure avranno la loro base lì.\r

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Treasure effettuerà viaggi di sette notti nei Caraibi orientali e occidentali. Destiny, che per la prima volta avrà come porto di base Port Canaveral, effettuerà crociere da tre a sette notti alle Bahamas e nei Caraibi occidentali, mentre Wish effettuerà crociere di tre e quattro notti alle Bahamas.\r

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Due navi avranno Fort Lauderdale come porto di base: Disney Dream e Disney Fantasy.\r

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Disney Magic effettuerà due crociere di riposizionamento attraverso il canale di Panama: la prima a novembre 2027 da San Diego e la seconda a marzo 2028 da Galveston, in Texas. Le crociere di 14 notti includeranno scali inaugurali a Fuerteventura e Colón, a Panama. La nave trascorrerà l'inverno navigando da Galveston. Disney Wonder trascorrerà l'inverno effettuando crociere di tre-sette notti lungo la Riviera messicana con partenza da San Diego. Infine, Disney Adventure rimarrà a Singapore fino alla fine del 2027; alcune crociere selezionate includeranno una nuova tappa: Langkawi, in Malesia. \r

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Il nuovo trend dell’ospitalità rurale: autenticità e servizi esclusivi\r

L’esperienza della vita di masi tra cultura ed enogastronomia\r

L’offerta punta sul legame tra attività agricola e accoglienza. Il soggiorno, infatti, consente di entrare in contatto con la vita del maso e con una cultura gastronomica fondata su prodotti locali, filiere corte e stagionalità. Un elemento che intercetta una domanda sempre più interessata a esperienze autentiche.\r

Il relax all’aperto come valore aggiunto dell’offerta\r

A questa componente si affianca una crescente attenzione a servizi e infrastrutture legate al tempo libero. Spazi esterni, aree verdi, zone dedicate al benessere e piscine ampliano la capacità degli agriturismi di rivolgersi a segmenti di clientela alla ricerca di relax. \r

Sostenibilità e valorizzazione del Südtirol\r

L' Alto Adige lavora da sempre per rafforzare un modello di destinazione orientato alla qualità e alla sostenibilità. Attraverso attività di promozione, coordinamento e valorizzazione delle risorse locali, promuove un turismo capace di creare valore per il territorio, preservandone l'identità.\r

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Nel comparto agrituristico, questo approccio si traduce nella valorizzazione del legame tra attività agricola e ospitalità: il maso rimane un luogo di produzione reale, dove filiera corta e gestione responsabile delle risorse locali diventano parte integrante dell’esperienza. La sostenibilità viene quindi interpretata non soltanto come riduzione dell’impatto ambientale, ma come equilibrio tra economia locale e tutela del paesaggio. Un modello che rafforza le comunità rurali e rende l’offerta farm-holiday coerente con una domanda sempre più attenta all'autenticità e responsabilità.\r

Come scegliere l’alloggio ideale: l’offerta degli agriturismi con piscina\r

In Alto Adige siamo di fronte a un’offerta sempre più articolata. Famiglie, coppie e viaggiatori orientati al wellness possono trovare soluzioni differenti, seppur accomunate dal rapporto con la natura. Per intercettare questa domanda, il portale ufficiale dell’Alto Adige consente di individuare le strutture disponibili e confrontare le diverse proposte di agriturismo con piscina, dove la dimensione rurale viene affiancata a servizi dedicati al relax. La piscina, in questo contesto, non rappresenta un elemento estraneo alla filosofia del maso, ma può diventare un valore aggiunto quando viene progettata in continuità con il paesaggio.\r

Prospettive e posizionamento del prodotto farm-holiday nel panorama alpino\r

L’evoluzione dell’agriturismo conferma la capacità dell’Alto Adige di trasformare le proprie specificità territoriali in un’offerta competitiva e riconoscibile. Il farm-holiday risponde infatti a trend destinati a consolidarsi: ricerca di spazi privati, contatto con la natura, attenzione alla sostenibilità e richiesta di servizi di qualità.\r

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In quest’ottica, l’agriturismo rappresenta anche uno strumento strategico di destagionalizzazione perché sostiene la domanda oltre i tradizionali picchi della stagione alpina. Un posizionamento che rafforza la complementarità tra agricoltura e turismo e conferma la centralità dell’ospitalità rurale nelle strategie di valorizzazione dell’Alto Adige.","post_title":"Agriturismo in Alto Adige: il connubio tra tradizione rurale e comfort di alto livello","post_date":"2026-08-26T12:42:38+00:00","category":["alberghi","informazione-pr"],"category_name":["Alberghi","Informazione PR"],"post_tag":["agriturismi-alto-adige","agriturismo-con-piscina-alto-adige","agriturismo-di-lusso-alto-adige","agriturismo-in-alto-adige","agriturismo-wellness-alto-adige","farm-holiday-alto-adige","masi-alto-adige","ospitalita-rurale-alto-adige","prodotti-locali-alto-adige","soggiorno-in-maso","turismo-rurale-alto-adige","turismo-sostenibile-alto-adige","vacanze-in-agriturismo","vacanze-nella-natura-alto-adige"],"post_tag_name":["agriturismi Alto Adige","agriturismo con piscina Alto Adige","agriturismo di lusso Alto Adige","agriturismo in Alto Adige","agriturismo wellness Alto Adige","farm holiday Alto Adige","masi Alto Adige","ospitalità rurale Alto Adige","prodotti locali Alto Adige","soggiorno in maso","turismo rurale Alto Adige","turismo sostenibile Alto Adige","vacanze in agriturismo","vacanze nella natura Alto Adige"]},"sort":[1787748158000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520656","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_520661\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La Marinedda[/caption]\r

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Stagione più lunga per Delphina hotels & resorts, che prolunga fino alla fine di ottobre la stagione 2026. L'obiettivo è quello di intercettare una domanda sempre più consistente anche per i mesi di spalla, trainata dalla crescita di interesse per il Nord Sardegna da alcuni mercati chiave come quelli nordeuropei, statunitense e mediorientale.\r

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«Con l’allungamento della stagione - spiega il direttore generale di Delhpina hotels & resorts, Libero Muntoni - puntiamo a intercettare una domanda internazionale in crescita anche nei mesi di settembre e ottobre. Allo stesso tempo, il prolungamento delle aperture rappresenta un’opportunità per valorizzare il territorio oltre l’alta stagione, con ricadute positive sull’intero indotto locale. \r

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«Il prolungamento della stagione intercetta un cambiamento sempre più evidente nelle abitudini di viaggio, soprattutto nel segmento di fascia alta, attratto dalla possibilità di vivere il territorio con ritmi più rilassati e maggiore libertà. Maggiori collegamenti sugli aeroporti di Olbia e Alghero renderanno queste mete sempre più raggiungibili. Mare e temperature piacevoli si affiancano al benessere nei centri Thalasso & Spa, alla gastronomia, alla cultura e allo sport anche attraverso i grandi eventi. È una dimensione diversa della Gallura, che sta trovando un riscontro positivo nelle richieste di queste ultime settimane».\r

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Il trend positivo si riflette anche nella crescente domanda di attività ed esperienze legate al territorio. Particolarmente richieste sono le escursioni via mare su barche con skipper e gommoni in esclusiva verso le baie della Costa Smeralda, le isole del parco nazionale dell’arcipelago di La Maddalena e il sud della Corsica. Il clima mite favorisce anche la scoperta dell’entroterra gallurese, tra borghi che custodiscono antiche tradizioni, come Aggius, fino al ricco patrimonio archeologico nei dintorni di Arzachena.\r

Aperture prolungate: i dettagli\r

A Cannigione, il resort Cala di Falco 4 stelle superior prolungherà la stagione fino al 25 ottobre 2026. A Palau, l’hotel Capo d’Orso Thalasso & Spa 5 stelle accoglierà gli ospiti fino al 18 ottobre 2026. Segnali molto positivi arrivano anche dalla Costa Rossa, il tratto di litorale nel nord-ovest della Gallura caratterizzato da scogliere di granito rosso, spiagge e ampi paesaggi naturali. Qui, l’hotel Marinedda Thalasso & Spa e l’hotel Relax Torreruja Thalasso & SPA rimarranno aperti fino all’11 ottobre 2026.\r

Gli eventi\r

Ad arricchire il soggiorno contribuisce infine un ricco calendario di grandi eventi. Dal 5 al 13 settembre la 30ª edizione del festival internazionale \"Isole che parlano\" porterà musica, fotografia, arte e incontri tra Palau, La Maddalena, Arzachena e Luogosanto, con ulteriori appuntamenti speciali il 19 e 20 settembre.\r

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A Porto Cervo, settembre sarà ancora una volta il mese della grande vela internazionale: dal 6 al 12 settembre è in programma la Maxi Yacht Rolex Cup, seguita dal 13 al 19 settembre dalla Rolex Swan Cup, entrambe organizzate dallo Yacht Club Costa Smeralda. Il campo gara avrà alcuni spettacolari passaggi proprio di fronte all’hotel Capo d’Orso e al Park hotel Cala di Lepre.\r

Sulla Costa Rossa sarà invece il surf a diventare protagonista con il Marinedda Bay Open – Campionato Iitaliano assoluto shortboard 2026, in programma sulla spiaggia della Marinedda con una finestra di attesa per le condizioni meteo ideali compresa tra il 15 settembre e il 15 novembre.","post_title":"Delphina hotels & resorts prolunga la stagione fino a ottobre","post_date":"2026-08-26T12:26:33+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1787747193000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520636","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Arabia Saudita investe in Francia per realizzare un nuovo e imponente polo di intrattenimento da 6 miliardi di euro nei pressi di Parigi, nell’ambito di un investimento storico che potrebbe ridefinire il panorama dei parchi a tema europei e dare vita a uno dei progetti turistici più ambiziosi del continente.\r

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Il progetto è stato confermato durante la visita ufficiale del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman in Francia lo scorso 24 agosto, in occasione della quale ha incontrato il presidente francese Emmanuel Macron. I due leader hanno colto l’occasione della visita per rafforzare la più ampia partnership strategica tra Francia e Arabia Saudita, con il turismo, l’intrattenimento e gli investimenti che emergono come principali aree di cooperazione.\r

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Al centro della collaborazione c'è dunque il mega parco che sarà situato a Cergy-Pontoise, nella regione dell’Île-de-France, a circa 30 chilometri a nord-ovest del centro di Parigi. La Qiddiya Investment Company intende realizzare una destinazione integrata che riunisca intrattenimento, tempo libero, ospitalità, cultura e sport. I piani attuali prevedono fino a tre grandi attrazioni principali, oltre ad alberghi ed esperienze ricreative complementari, con un investimento totale di circa 6 miliardi di euro nell’arco dell’intero ciclo di vita del progetto.\r

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Si prevede che una delle attrazioni principali trarrà ispirazione dalla famosa serie giapponese di manga e anime Dragon Ball. \r

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Il progetto, secondo le previsioni, creerà circa 22.000 posti di lavoro, rafforzando al contempo la posizione di Cergy-Pontoise come importante destinazione ricreativa nell’area metropolitana di Parigi.\r

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L'investitore saudita, Qiddiya Investment Company, ha già maturato una notevole esperienza nei progetti di intrattenimento su larga scala all'interno della “Vision 2030” del Regno. Il progetto di punta, Qiddiya City, nei pressi di Riyadh, riunisce parchi a tema, sport, giochi, ospitalità e intrattenimento all’interno di una vasta destinazione incentrata sul tempo libero e sul turismo esperienziale.\r

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Dopo aver investito massicciamente nello sviluppo di attrazioni turistiche all’interno del Regno, le società sostenute dall’Arabia Saudita guardano sempre più a livello internazionale, combinando capitali di investimento con marchi riconosciuti a livello mondiale e competenze nello sviluppo di destinazioni su larga scala.","post_title":"Francia e Arabia Saudita: intesa per un mega parco tematico da 6 mld di euro fuori Parigi","post_date":"2026-08-26T11:15:35+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1787742935000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520609","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bilancio in rosso per il primo semestre 2026 di Kenya Airways, che archivia il periodo con un passivo ante imposte di circa 123 milioni di dollari, in peggioramento rispetto ai circa 94 milioni di dollari registrati nello stesso periodo dell'anno precedente.\r

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A pesare sui conti, secondo quanto spiegato dalla compagnia aerea africana, sono stati soprattutto il forte aumento del costo del carburante per l'aviazione, cresciuto in seguito alle tensioni geopolitiche in Medio Oriente, le difficoltà nella disponibilità degli aeromobili e l'incremento dei costi operativi.\r

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«I prezzi del carburante per aerei sono aumentati del 66% a causa delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente, determinando un aumento del 32% dei costi del carburante», ha dichiarato Kiprono Kittony, presidente del consiglio di amministrazione del vettore.\r

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La compagnia ha inoltre dovuto affrontare difficoltà operative a seguito del fermo di tre Boeing 787 Dreamliner, mentre alcuni dei suoi aeromobili di dimensioni più ridotte necessitavano di interventi di manutenzione.\r

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Nel frattempo, secondo quanto riferito da Bloomberg, Kenya Airways sarebbe a poche settimane dal presentare una proposta per la vendita di una quota a un investitore strategico, a quasi un decennio di distanza da quando la compagnia di bandiera aveva avviato per la prima volta il progetto.\r

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La compagnia ha suscitato l’interesse di diversi potenziali acquirenti che hanno contattato la compagnia aerea, ha affermato in un’intervista l’amministratore delegato ad interim George Kamal. La compagnia aerea aveva già annunciato in precedenza di aver bisogno di circa 1,5 miliardi di dollari di finanziamenti.\r

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Tal Aviation gestirà tutte le attività commerciali del vettore in questi mercati, tra cui vendite, marketing, sviluppo commerciale, supporto alle prenotazioni, distribuzione e creazione di partnership con gli operatori del settore turistico. Il nuovo ruolo di gsa entra in vigore immediatamente, con le attività di coinvolgimento commerciale e la strategia di vendita già in corso.\r

Sun PhuQuoc Airways è una compagnia aerea full service e fa parte del Sun Group. Basata sull'isola di Phu Quoc, collega i principali hub del Vietnam con i mercati internazionali in tutta l'Asia e prevede di espandersi in Europa e in altre regioni del mondo.\r

La compagnia aerea prevede di incrementare la propria flotta fino a 32 aeromobili entro la fine del 2026, inclusi quattro aerei wide-body, rafforzando ulteriormente la sua capacità di servire una rete internazionale in espansione in tutta l'Asia.\r

Il vettore sta inoltre potenziando la propria flotta di aerei wide-body a lungo termine. Il 18 febbraio 2026, a Washington, D.C., la compagnia aerea ha firmato un accordo da 22,5 miliardi di dollari per l'acquisto di 40 Boeing 787-9 Dreamliner. Si tratta del più grande ordine di aerei wide-body Boeing nella storia dell'aviazione vietnamita fino ad oggi.\r

«Il mercato europeo è strategicamente importante per noi, in quanto ci consente di espandere la nostra rete internazionale - ha dichiarato Tran Viet Loi, direttore commerciale -. La profonda conoscenza del mercato e le solide relazioni commerciali di Tal Aviation la rendono il partner ideale per supportare la nostra crescita a lungo termine nella regione».\r

«Questa partnership riflette il nostro impegno a fornire una rappresentanza e una distribuzione di prim'ordine - ha aggiunto Gideon Thaler, presidente e ceo di Tal Aviation Group -. Non vediamo l'ora di utilizzare la nostra rete e la nostra esperienza per rafforzare il marchio della compagnia aerea e promuovere una crescita significativa in questi mercati chiave».","post_title":"Sun PhuQuoc Airways: Tal Aviation Group è il gsa in 20 paesi europei, Italia inclusa","post_date":"2026-08-26T09:51:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1787737892000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520604","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Questa estate fare il pieno è costato agli italiani fino a 1,8 miliardi di euro in più rispetto a luglio ed agosto dello scorso anno. Un aggravio che ha pesato sui bilanci delle famiglie proprio nei due mesi centrali delle vacanze, incidendo sulla mobilità e sui consumi turistici. È la stima dell’Ufficio economico Confesercenti, elaborata a parità di consumi sulla base dei dati Mimit e con le rilevazioni di agosto ormai quasi definitive: nel complesso, a luglio e agosto 2026 gli automobilisti hanno sostenuto una spesa per i rifornimenti superiore del 21% rispetto agli stessi mesi del 2025.\r

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Il confronto con un anno fa dà la misura dell’aumento. Nell’estate 2025 la benzina si attestava intorno a 1,70 euro al litro e il gasolio a 1,63 euro. Ad agosto 2026 la media viaggia invece intorno ai 2 euro per la benzina e oltre questa soglia per il diesel. L’ultima rilevazione Mimit del 23 agosto, sulla rete stradale in modalità self, indica 2,010 euro al litro per la benzina e 2,130 per il gasolio. Tradotto in un pieno da 50 litri, significa circa 14 euro in più rispetto a un anno fa per un’auto a benzina e oltre 20 euro in più per una diesel.\r

Impennata\r

L’accelerazione si è concentrata in poche settimane. Dal 4 luglio, con la scadenza del precedente intervento sulle accise, i prezzi alla pompa hanno ripreso a crescere proprio mentre la rottura della tregua tra Iran e Stati Uniti riportava lo Stretto di Hormuz al centro delle tensioni internazionali sul greggio. Da allora la benzina è aumentata del 10,8% e il gasolio del 12,4%, senza che le successive oscillazioni abbiano prodotto una reale inversione di tendenza. Il solo effetto di questa risalita vale circa 780 milioni di euro nei due mesi.\r

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Senza l’intervento pubblico, il conto per gli automobilisti sarebbe stato ancora più pesante. Nei soli mesi di luglio e agosto, il taglio delle accise ha ridotto la spesa per i rifornimenti di circa 300 milioni di euro. Un beneficio concentrato soprattutto sul gasolio: per buona parte di luglio, infatti, la riduzione non è stata operativa e, quando è stata reintrodotta dal 28 luglio, ha riguardato soltanto il diesel, con uno sconto di 17 centesimi al litro. In assenza del provvedimento, un pieno da 50 litri sarebbe costato circa 8,50 euro in più. La benzina, invece, dall’inizio di luglio non è mai rientrata nel perimetro dell’intervento.\r

Proroga\r

La previsione di un’ulteriore proroga è dunque senz’altro utile: in assenza di nuove risorse, i 17 centesimi tornerebbero quindi a gravare interamente sul prezzo alla pompa proprio nel pieno del controesodo e alla vigilia di settembre, mese in cui sono attesi almeno 15 milioni di turisti e che continua a rappresentare una fase importante della stagione.\r

“Il caro carburanti non può più essere affrontato con provvedimenti di breve durata e a efficacia limitata”, commenta il presidente di Confesercenti Nico Gronchi. “Il protrarsi delle tensioni internazionali, e quindi di una fase di elevata volatilità dei prezzi energetici, non può purtroppo essere escluso. I livelli raggiunti oggi alla pompa da benzina e gasolio rischiano già di penalizzare la stagione turistica di settembre e, soprattutto, di trasferirsi sull’intera economia, alimentando nuove pressioni inflazionistiche – un fronte cui fare particolare attenzione questo autunno. Per questo serve un intervento mirato e strutturale sulla fiscalità di carburanti ed energia, capace di attenuare gli shock e di evitare che i rincari si propaghino a catena su imprese, famiglie e consumi”.","post_title":"Il carburante è costato 1,8 miliardi in più a luglio e agosto","post_date":"2026-08-26T09:47:12+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1787737632000]}]}}