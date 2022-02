Ey: nel 2021 rimbalzo degli investimenti alberghieri in Italia

Trainato da alcune recenti e importanti cessioni di portafoglio, in primis l’acquisizione del secondo operatore italiano di resort Bluserena, nonché da una serie di acquisizioni relative a trophy asset in destinazioni primarie come il Grand Hotel de la Minerve a Roma, nonché il Bauer Giudecca e il Luna Baglioni a Venezia, il mercato real estate alberghiero italiano registra un rimbalzo significativo, chiudendo il 2021 con un volume di transazioni superiore del 92% a quello dell’anno precedente.

Stando all’ultimo Hotel investment report pubblicato da Ey, il valore totale delle operazioni condotte negli scorsi 12 mesi si è attestato a quota 2,1 miliardi di euro, per 57 transazioni complessive e quasi 12 mila camere passate di mano. Dopo un 2019 da record e un 2020 impattato fortemente dalla pandemia Covid-19, il mercato italiano degli investimenti alberghieri ha pertanto saputo recuperare terreno, toccando livelli superiori alla media decennale, seppur ancora inferiori a quelli registrati un paio di anni fa.

“I risultati del nostro report confermano da un lato come l’interesse nel Paese da parte degli investitori internazionali e italiani sia ancora molto forte e dall’altro come la fiducia nella ripresa in termini di flussi turistici e performance operative sia robusta – sottolinea l’head of hospitality di Ey Italia, Marco Zalamena -. Le grandi città come Roma, Milano, Venezia e Firenze continuano a registrare elevati livelli di attrattività, rappresentando il 52% degli investimenti totali. Con riferimento alle prestazioni alberghiere, dopo il calo del 2020 (-68% di revpar in media rispetto al 2019), dovuto alle chiusure e alle limitazioni dei viaggi nell’anno, le performance a dicembre 2021 registrano inoltre un rimbalzo del +82%, rimanendo tuttavia anche in questo caso al di sotto dei livelli pre-Covid”.

Tra i trend più significativi è infine da segnalare la prima volta dei resort quale asset class di maggiore appeal (43% del volume totale). Un trend spinto da acquisizioni di portafoglio, così come dalla vendita di asset di prima qualità in destinazioni turistiche chiave come Cortina (Radisson Savoia, Hotel Cristallo), Costa Smeralda (Hotel Ginestre, Hotel Palme, 7Pines Resort) e laghi italiani (Britannia Lake Como, Lefay Lake Garda). Gli investitori continuano peraltro a concentrarsi sul mercato dei 5 stelle e del lusso, che rappresenta quasi il 40% del volume totale degli investimenti