Tap Air Portugal accelera sulle rotte verso il Brasile: trasportati oltre 2 mln di passeggeri Nuovo allungo di Tap Air Portugal sulle rotte tra Europa e Brasile, con la cifra record – raggiunta lo scorso 17 dicembre – di 2.066.000 viaggiatori. Un risultato che consolida Tap fra principali vettori tra Europa e Sud America e che supera i livelli già raggiunti nel 2024. Il risultato è stato festeggiato a Manaus con l’atterraggio del volo TP51 da Lisbona. Il 4 novembre, inoltre, la capitale dello Stato di Amazonas ha celebrato il primo anno della tratta Lisbona–Manaus, un passaggio significativo che conferma l’impegno della compagnia lusitana nel rafforzare i collegamenti tra Brasile ed Europa. Per festeggiare l’arrivo del passeggero che ha rappresentato questo record Tap ha predisposto, in collaborazione con Amazonastur e Vinci Airport, una speciale accoglienza all’aeroporto di Manaus. Il programma Miles&Go di TAP ha inoltre premiato il passeggero con 150.000 miglia bonus. «Questo record sulla rotta Europa–Brasile testimonia la fiducia dei passeggeri in Tap e l’importanza del mercato brasiliano. Festeggiarlo a Manaus ha valore simbolico, poiché la tratta Lisbona–Manaus conferma il nostro impegno a collegare il nord del Paese con l’Europa», ha dichiarato Carlos Antunes, direttore della compagnia aerea per le Americhe. Condividi

[post_title] => Tap Air Portugal accelera sulle rotte verso il Brasile: trasportati oltre 2 mln di passeggeri [post_date] => 2025-12-19T12:41:00+00:00 Un risultato che consolida Tap fra principali vettori tra Europa e Sud America e che supera i livelli già raggiunti nel 2024. \r

Il risultato è stato festeggiato a Manaus con l’atterraggio del volo TP51 da Lisbona. Il 4 novembre, inoltre, la capitale dello Stato di Amazonas ha celebrato il primo anno della tratta Lisbona–Manaus, un passaggio significativo che conferma l’impegno della compagnia lusitana nel rafforzare i collegamenti tra Brasile ed Europa.\r

\r

\r

Per festeggiare l’arrivo del passeggero che ha rappresentato questo record Tap ha predisposto, in collaborazione con Amazonastur e Vinci Airport, una speciale accoglienza all’aeroporto di Manaus. Il programma Miles&Go di TAP ha inoltre premiato il passeggero con 150.000 miglia bonus.\r

\r

\r

«Questo record sulla rotta Europa–Brasile testimonia la fiducia dei passeggeri in Tap e l’importanza del mercato brasiliano. Festeggiarlo a Manaus ha valore simbolico, poiché la tratta Lisbona–Manaus conferma il nostro impegno a collegare il nord del Paese con l’Europa», ha dichiarato Carlos Antunes, direttore della compagnia aerea per le Americhe.","post_title":"Tap Air Portugal accelera sulle rotte verso il Brasile: trasportati oltre 2 mln di passeggeri","post_date":"2025-12-19T12:41:00+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1766148060000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"504319","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Genova ha centrato un nuovo, storico record di passeggeri movimentati, superando quello di 1,537,044 milioni registrato nel 2019, in anticipo di un anno rispetto al cronoprogramma indicato nel piano industriale approvato dagli azionisti nel settembre 2024.\r

\r

Il risultato è stato possibile grazie ai quattro nuovi collegamenti partiti nel corso dell’anno (Varsavia, Cracovia e Budapest tramite Wizz Air e Madrid con Volotea), all’incremento delle frequenze su Tirana (Wizz Air), Parigi Orly (Volotea) Barcellona (Vueling), Monaco di Baviera (Air Dolomiti/Lufthansa) e dalla ripartenza dei charter crocieristici grazie alla collaborazione con Costa Crociere e TUI (quasi 30mila passeggeri movimentati in 7 mesi).\r

\r

«Il superamento del record storico raggiunto nel 2019 è la conseguenza dell’ottimo lavoro di squadra portato avanti dall’intero personale dell’Aeroporto di Genova - ha affermato Enrico Musso, presidente Aeroporto di Genova -. Questo importante risultato ci motiva a proseguire con sempre maggiore impegno il lavoro finalizzato alla crescita dell’attrattività dello scalo grazie all’incremento del numero di destinazioni e al miglioramento dei servizi offerti ai viaggiatori. Quello che abbiamo raggiunto oggi non deve essere considerato un traguardo ma una nuova tappa nel percorso di rilancio del Colombo verso la posizione che merita nella geografia aeroportuale del Paese».\r

\r

«Siamo particolarmente orgogliosi che a segnare questo traguardo storico per l’aeroporto di Genova sia stato proprio un passeggero di Air Dolomiti», ha commentato Steffen Harbarth, ceo di Air Dolomiti. «È un’ulteriore conferma degli eccellenti rapporti di collaborazione che ci legano allo scalo genovese e dell’importanza strategica che il traffico di Genova riveste per la nostra compagnia, in particolare sul collegamento con Monaco di Baviera. Per celebrare simbolicamente questo momento, abbiamo deciso di omaggiare i due passeggeri con due biglietti di andata e ritorno Genova – Monaco, come segno di ringraziamento e di condivisione di un risultato che è frutto del lavoro di squadra tra aeroporto e compagnie aeree».\r

\r

Con 26 rotte operate da 9 compagnie che collegano Genova a 23 destinazioni in 12 paesi europei, il Genova City Airport prosegue nel suo percorso di crescita con l’obiettivo di ampliare ulteriormente il network di destinazioni servite.","post_title":"Genova City Airport supera, in anticipo, il record storico di traffico passeggeri del 2019","post_date":"2025-12-19T10:07:01+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1766138821000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"504307","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Crescita record per Bluserena Hotels & Resorts, che si prepara a chiudere l'anno con il più. Si tratta della stagione più ampia mai realizzata con più di mille 800 giorni di apertura e oltre 440.000 room night vendute.\r

Nel corso dell’anno, Bluserena ha superato un milione 200.000 presenze, con i mercati esteri che crescono del 90% anno su anno dal 2023.\r

\r

La stagione conferma anche la solidità economica del gruppo, con un utile operativo lordo costantemente in aumento dal 2022 anno su anno. Parallelamente, si è rafforzata la relazione con gli ospiti: la fanbase di utenti nel database ha superato il mezzo milione di contatti attivi. A questo si aggiunge un elevato livello di reputazione, con un punteggio record del Global Review Index pari all'89,2% e un volume crescente di oltre 12.000 recensioni raccolte nel 2025.\r

\r

Il nuovo modello Inclusive Made in Italy nasce dall’ascolto attento degli ospiti e dall’osservazione delle dinamiche del mercato leisure. L’obiettivo è offrire un prodotto più contemporaneo, capace di rispecchiare l’identità di Bluserena e allo stesso tempo di rispondere in modo diretto alle esigenze delle famiglie di oggi. Viene così superato il tradizionale schema della pensione completa con le tre nuove formule — Soft-Inclusive, All-Inclusive e Ultra-Inclusive — pensate per garantire più servizi inclusi, più libertà di scelta e un livello superiore di qualità dell’esperienza.\r

Per Bluserena, l’eccellenza dell’ospitalità nasce dalle persone. È da questa convinzione che prende forma un investimento strutturale e continuo nel capitale umano. A conferma di questo impegno, Bluserena dedica ogni anno oltre 6.000 ore di formazione e un sistema di sviluppo professionale, il talent center crew, che accompagna tutti i collaboratori — dell’headquarter e dei resort — in un percorso di crescita costante, volto a potenziare competenze tecniche, trasversali e relazionali.\r

\r

Intenso programma di formazione\r

Il talent center crew integra formazione in presenza, team building e percorsi online, articolati su tre linee principali: il management path, rivolto ai manager con responsabilità di team; il professional path, dedicato ai collaboratori; il percorso di onboarding, pensato per le nuove risorse e orientato. La piattaforma digitale del talent center crew consente inoltre a ogni membro della crew di accedere in modo semplice ai propri corsi, consultare materiali di approfondimento, seguire video e podcast, e monitorare le competenze acquisite attraverso test e questionari.\r

\r

I risultati del 2025 sono stati condivisi in un momento importante per il Gruppo: la Bluserena annual convention & award, un evento creato per ripercorrere un anno di traguardi e risultati significativi, allineare visioni e progetti futuri e celebrare il valore delle persone. Nell’edizione 2025 oltre 250 partecipanti hanno preso parte a una serata speciale, dedicata al lavoro, all’impegno e al senso di appartenenza che unisce la community Bluserena.\r

\r

[caption id=\"attachment_504309\" align=\"alignright\" width=\"270\"] Marcello cicalò[/caption]\r

\r

«Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti nel 2025. È stato il nostro terzo anno consecutivo di crescita record: abbiamo superato 1,2 milioni di presenze, registrato oltre 1.800 giorni di apertura (costantemente in aumento rispetto al passato) e più di 440.000 room nights vendute. Sono numeri che ci danno grande soddisfazione, perché raccontano un percorso solido e il consenso sempre più ampio da parte degli ospiti. Ed è proprio questa fiducia che ci ha spinto a compiere un passo strategico così importante come l’introduzione di tre nuove formule di soggiorno - Soft-Inclusive, All-Inclusive e Ultra-Inclusive - che rappresentano la nostra volontà di evolvere continuando ad ascoltare le persone e anticipare i loro bisogni» spiega Marcello Cicalò, ceo di Bluserena Hotels & Resorts.\r

\r

«L’ingresso nella classifica Best Workplaces South Italy- aggiunge Cicalò -, insieme alla certificazione Great Place to Work, conferma la solidità della nostra cultura aziendale. Sono traguardi che ci rendono orgogliosi, perché riflettono l’impegno quotidiano delle nostre persone e la volontà di costruire un ambiente positivo dove ciascuno possa contribuire e sentirsi parte di un progetto comune».","post_title":"Bluserena: crescita record. Cicalò: «Fondamentale il capitale umano»","post_date":"2025-12-19T09:26:14+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1766136374000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"504278","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ennesima performance da record per i flussi turistici in Giappone, che tra gennaio e novembre, ha accolto oltre 39 milioni di visitatori internazionali, superando così il record storico del 2024, quando registrò circa 37 milioni di visitatori.\r

\r

Secondo i dati dell'Organizzazione Nazionale del Turismo Giapponese (Jnto), nel solo mese di novembre, i viaggiatori stranieri che hanno visitato il Giappone sono stati 3.518.000, il 10,4% in più rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.\r

\r

Cifre che Jnto attribuisce alla spinta della fine della stagione autunnale, un periodo di forte domanda soprattutto nei mercati di Europa, Nord America, Oceania e Medio Oriente. Inoltre, si è registrato un aumento dei collegamenti aerei e in diversi paesi c'erano festività e vacanze scolastiche.\r

\r

Ben 19 mercati di provenienza hanno registrato il loro miglior risultato storico per il penultimo mese dell'anno, tra cui Corea del Sud, Stati Uniti, Francia, Germania, Italia e Spagna, e 17 mercati hanno già raggiunto i massimi storici annuali nel cumulo dell'anno.","post_title":"Il Giappone con oltre 39 mln di arrivi ha già superato a novembre il record del 2024","post_date":"2025-12-19T09:25:19+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1766136319000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"504283","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_504285\" align=\"alignleft\" width=\"270\"] Architetture tipiche a Jeddah[/caption]\r

\r

Go World rilancia sull'Arabia Saudita e presenta un'iniziativa di taglio culturale: una nuova esposizione fotografica dedicata al Paese.\r

\r

Da oggi e fino al 2 febbraio, viale della Vittoria ad Ancona si trasforma in una finestra aperta su un Paese che si rivela al mondo con rinnovata energia. La mostra “Benvenuti in Arabia Saudita” è un viaggio visivo che invita lo spettatore a scoprire l’essenza di un Paese in cambiamento. Le fotografie esposte accompagnano il visitatore attraverso metropoli, oasi, deserti fino alle acque del mar Rosso saudita. Un racconto che mette in luce il lavoro di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale saudita.\r

Il percorso\r

L’itinerario fotografico prende avvio da Riyadh, per spingersi fino alle regioni del nord – Hail, Tabuk, Wadi Disah, AlUla – , dove emergono paesaggi rocciosi spettacolari, custodi del primo sito saudita riconosciuto dall’Unesco, Hegra, antico avamposto nabateo, incastonata lungo le rotte carovaniere che collegavano la penisola arabica, Mediterraneo e Asia. Oggi queste aree sono divenute poli culturali e naturali di rilevanza internazionale.\r

\r

Il viaggio prosegue lungo la costa del mar Rosso saudita, tra resort esclusivi e una barriera corallina ancora incontaminata, fino a Jeddah. Non manca uno sguardo ai luoghi più iconici della spiritualità saudita come Medina, e alle regioni del sud, dove le montagne dell’Aseer e l’area protetta dell’Al-Ahsa rivelano un’Arabia più verde, autentica e sorprendente.\r

\r

«La mostra dedicata all’Arabia Saudita è un invito a superare gli immaginari tradizionali e scoprire un Paese che oggi si rivela con straordinaria vitalità - afferma Ludovico Scortichini, ceo di Go World -. Attraverso immagini potenti e suggestive, abbiamo voluto celebrare un territorio che unisce storia millenaria, innovazione e paesaggi di rara bellezza: una destinazione che merita di essere conosciuta e vissuta».","post_title":"Go World, una mostra fotografica per svelare il meglio dell'Arabia Saudita","post_date":"2025-12-18T13:06:11+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1766063171000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"504274","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Marocco sempre più terra di conquista per i vettori low cost: Ryanair aprirà infatti a Rabat la sua quinta base nel Paese, dove saranno posizionati due aeromobili (investimento di 200 milioni di dollari) dall'aprile 2026, con 20 rotte (di cui 7 nuove che collegheranno Rabat alle principali destinazioni europee) per l’estate 2026.\r

\r

L’investimento di Ryanair a Rabat creerà inoltre oltre 800 posti di lavoro locali, inclusi 60 posti per piloti e assistenti di volo.\r

\r

Le sette nuove rotte sono: Milano Bergamo, Baden-Baden, Francoforte Hahn, Norimberga, Porto, Pisa e Valencia.\r

\r

L’apertura di questa base aumenterà la capacità di Rabat per l’estate 2026 del +45% e rappresenta una parte importante dell'operativo della low cost irlandese per l’estate 2026 su 13 aeroporti marocchini, con oltre 10,7 milioni di passeggeri da, verso e ora anche all’interno del Regno.\r

\r

\r

\r

\"Con quest’ultima apertura - ha dichiarato il ceo, Eddie Wilson - l’investimento totale di Ryanair in Marocco supera 1,6 miliardi di dollari, sostenendo oltre 8.500 posti di lavoro diretti e indiretti e favorendo la crescita dell’economia turistica locale. Non vediamo l’ora di continuare a supportare l’economia marocchina e la connettività internazionale, posizionando Rabat come destinazione estiva di punta grazie alla sua ricca storia, alla cultura vibrante, alla splendida costa e all’atmosfera accogliente.\r

\r

Ryanair desidera rinnovare i suoi più sinceri ringraziamenti ad Aziz Akhannouch, Capo del Governo di Sua Maestà Re Mohammed VI, ai Ministri dei Trasporti e del Turismo, Abdessamad Kayouh e Fatim-Zahra Ammor, nonché ad Achraf Fayda, ceo dell’Ufficio Nazionale Marocchino del Turismo, per la loro visione e fiducia nel garantire questo investimento record per il Marocco. Insieme continueremo a sviluppare infrastrutture, connettività e turismo del Paese in vista della co-organizzazione dei Mondiali di calcio del 2030».\r

\r

","post_title":"Ryanair: Rabat è la quinta base in Marocco; 7 nuove rotte tra cui Milano e Pisa","post_date":"2025-12-18T11:26:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1766057193000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"504257","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways ha messo in vendita i nuovi voli estivi da Roma Fiumicino per Malaga, Valencia e Marsiglia, che saranno operativi dal 1° giugno al 30 settembre 2026.\r

Con queste nuove rotte la compagnia aerea rafforza la propria offerta nel Mediterraneo, con una maggiore flessibilità e più opzioni di viaggio per i passeggeri leisure, facilitando l’accesso ad alcune delle destinazioni estive più amate d’Europa. I nuovi voli consentono inoltre comodi collegamenti verso numerose città italiane grazie all’hub di Fiumicino, da cui Ita serve 17 aeroporti sul territorio nazionale nella stagione estiva.\r

Le nuove rotte stagionali si aggiungono alle recenti anticipazioni nel network di Ita per l’estate 2026, tra cui la ripresa dei voli verso Londra Heathrow, con due frequenze giornaliere. Da Milano Linate continueranno invece i collegamenti verso Londra City Airport, con 31 frequenze settimanali.\r

Un’ulteriore novità è il lancio del nuovo volo intercontinentale che collegherà Roma Fiumicino a Houston, Texas: si tratta del primo volo diretto mai operato nella storia tra i due hub e sarà operativo nella prossima stagione estiva, dal 1° maggio 2026, con tre voli settimanali a maggio e cinque voli settimanali nel periodo giugno - 24 ottobre. Houston è la nona destinazione operata dal vettore sul mercato nordamericano e contribuirà ad arricchire ulteriormente il network intercontinentale, uno degli asset principali nella strategia di crescita della compagnia.","post_title":"Ita: in vendita i biglietti per volare nell'estate su Malaga, Valencia e Marsiglia","post_date":"2025-12-18T10:44:43+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1766054683000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"504244","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"AnguillAir ha inaugurato ieri i suoi primi voli diretti verso Anguilla. La nuova compagnia, sussidiaria di BermudAir, ha fatto il suo debutto sulle rotte da Boston e Baltimora verso il nuovo terminal Clayton J. Lloyd.\r

\r

Il nuovo ed esclusivo marchio di BermudaAir rappresenta anche la prima espansione in assoluto oltre le Bermuda, segnando una pietra miliare storica nel settore dei viaggi aerei regionali.\r

\r

Dal 17 dicembre 2025, i viaggiatori possono quindi usufruire di voli non-stop da Boston e Baltimora per Anguilla. Il Governo di Anguilla, sotto la guida della premier Cora Richardson-Hodge, considera questa partnership un traguardo importante. L'apertura del nuovo terminal all'avanguardia presso l'aeroporto internazionale Clayton J. Lloyd nel novembre 2025, unita a questo ponte aereo strategico, spinge il settore turistico di Anguilla verso nuovi sviluppi, un aumento delle visite, degli investimenti e delle opportunità economiche.\r

\r

I voli stagionali dalle due importanti città statunitensi aggiungono una destinazione caraibica premium alla rete in crescita della compagnia aerea e aprono preziose opportunità di vendita per i consulenti di viaggio in vista della stagione invernale 2025/2026. Tutti i voli sono operati con Embraer 190 di BermudAir, che offrono wi-fi gratuito, rinfreschi a bordo e un'ospitalità ispirata ad Anguilla.","post_title":"AnguillAir ha debuttato con i primi voli da Boston e Baltimora su Anguilla","post_date":"2025-12-18T10:23:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1766053420000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"504185","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il gruppo Lufthansa doterà 134 Airbus A320 di un sistema di comunicazione 4D che consentirà la trasmissione in tempo reale delle traiettorie di volo, un significativo passo avanti per ottimizzare lo spazio aereo europeo e ridurre le emissioni di CO₂.\r

\r

Dal 2026, 134 Airbus A320 delle compagnie del gruppo saranno dotati della tecnologia Fans-C (Future Air Navigation System – Controller Pilot Data Link Communications), che integra in particolare il modulo Ads-C Epp (Automatic Dependent Surveillance – Contract Extended Projected Profile).\r

Questo sistema trasmette automaticamente in tempo reale ai servizi di controllo del traffico aereo le informazioni cosiddette “4D” di un volo (posizione, altitudine, rotta e ora prevista), consentendo una gestione molto più precisa delle traiettorie. Secondo Lufthansa, questa innovazione consentirà di “adattare le rotte aeree alle condizioni di volo reali, risparmiare carburante, ridurre le emissioni di CO₂ e migliorare la puntualità”.\r

\r

Questa tecnologia non è una proiezione futuristica. È già utilizzata nello spazio aereo gestito dal Maastricht Upper Area Control Centre, il primo in Europa a soddisfare i requisiti di questa comunicazione avanzata. Lufthansa annuncia di collaborare con altri fornitori europei per estendere gradualmente questa capacità ad altri spazi aerei del continente.\r

\r

A partire dal 2028, la normativa europea imporrà l'installazione di questo sistema a bordo di tutti i nuovi aeromobili consegnati e sui sistemi di controllo del traffico aereo a terra. Con il lancio di una campagna completa di retrofit sulla sua flotta esistente, il gruppo tedesco va quindi oltre quanto richiesto dalla legge.","post_title":"Gruppo Lufthansa: la tecnologia 4D a bordo degli A320 per voli più efficienti","post_date":"2025-12-18T09:33:39+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1766050419000]}]}}