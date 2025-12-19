Dat Volidellemarche: “Grazie agli accordi di interlinea colleghiamo Ancona al mondo” Collegare Ancona al resto del mondo: questa la mission di Dat Volidellemarche che grazie agli accordi di interlinea stipulati con diverse compagnie aeree internazionali consente ai passeggeri in partenza dalle Marche di volare ben oltre Roma. Da Fiumicino si possono infatti raggiungere numerose destinazioni in Europa, Africa, Americhe, Asia e Oceania, acquistando un solo biglietto aereo a tariffe interlineate vantaggiose e con la comodità di poter spedire i propri bagagli direttamente in partenza da Ancona International Airport sulla destinazione finale. I vettori con cui gli accordi interlinea sono già operativi coinvolgono Finnair, Qatar Airways, Sas, e a breve Emirates, che in virtù dei loro network globali consentiranno al pubblico marchigiano coincidenze ottimizzate per il medio e lungo raggio attraverso Roma Fiumicino e i loro hub di riferimento, permettendo di raggiungere la destinazione finale ottimizzando tempi di viaggio e costi. “E’ un’ottima opportunità per viaggiare partendo direttamente dall’aeroporto di Ancona evitando lunghi spostamenti in auto per raggiungere altri aeroporti, consentendo ai cittadini delle Marche di viaggiare risparmiando tempo e denaro, ed è uno dei motivi principali per cui Dat Volidellemarche si è impegnata fin dall’inizio dei collegamenti per offrire un servizio di alto valore aggiunto al territorio – ha dichiarato Luigi Vallero direttore generale della Dat Volidellemarche -. “Abbiamo accolto le richieste di molti passeggeri che si muovono per motivi di lavoro e di piacere, offrendo loro un’ ulteriore occasione di mobilità facilitando le partenze e gli arrivi su Ancona anche in un’ottica di promozione del territorio e conoscenza della destinazione Marche in chiave turistica. Da oggi non si tratta più del collegamento Ancona-Roma, ma piuttosto di un servizio ‘Ancona-Mondo’, quale che sia la destinazione: da Helsinki a Tokyo, da Johannesburg a Sydney o Bangkok, tutte queste mete e decine di altre sono ora a portata di un biglietto unico interlineato con i nostri vettori partner, e con l’inizio del 2026 contiamo di offrire ulteriori importanti novità ai nostri passeggeri”. Condividi

