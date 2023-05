Doppia inaugurazione tricolore per il brand Anantara che debutta a Roma e ad Amalfi Doppio debutto tricolore in Italia per Anantara. Il brand di casa Minor (a cui appartengono anche i marchi Nh) ha infatti ufficialmente inaugurato in rapida successione gli Anantara Palazzo Naiadi di Roma e Convento di Amalfi Grand Hotel. La new entry capitolina è stata celebrata la settimana scorsa con un evento grand opening che, dopo l’inizio delle attività del ristorante fine dining Ineo e della Anantara Spa, ha anche celebrato l’apertura della nuova terrazza panoramica che ospita lo stesso Ineo e il rooftop Seen, prima italiana del concept innovativo fondato dallo chef Olivier da Costa. La struttura vanta un totale di 232 camere e suite, a cui si aggiunge pure un centro fitness. “L’inaugurazione dell’Anantara Palazzo Naiadi arriva dopo un ingente lavoro di ristrutturazione che ha preservato il palazzo nella sua bellezza architettonica ridefinendone gli spazi, il concept e la filosofia di servizi di ospitalità a 5 stelle”, spiega il ceo del gruppo Minor, Dilip Rajakarier. In Campania ha invece appena aperto i propri battenti l’Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel, frutto dell’operazione di rebranding della struttura già Nh Collection. Un’intensa opera di ristrutturazione ha condotto al completo rinnovo delle 52 camere e suite della proprietà, molte delle quali originariamente adibite ad alloggi dei monaci del cenobio dei cappuccini risalente al tredicesimo secolo. L’Anantara Spa è poi situata in un ambiente unico, rivestito di travertino con vista sul mare, ed è dotata di tre sale per cure di bellezza, tra cui il massaggio Convento di Amalfi con oli agli agrumi. A disposizione degli ospiti, pure una piscina e un centro fitness all’aperto per allenamenti al fresco sul mare. La ristorazione si declina quindi nel ristorante dei Cappuccini, guidato dall’executive chef Claudio Lanuto, e nella Locanda della Canonica pizzeria di Gino Sorbillo. Ma le avventure culinarie al Convento di Amalfi includono anche corsi di cucina in una limonaia o in un vigneto storico insieme a tour e degustazioni. L’esperienza di ristorazione privata firmata Anantara, Dining by Design, invita infine le coppie a gustare un menù personalizzato, servito da un maggiordomo privato nella cornice di loro scelta.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446663 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama B&B Hotels Trapani Crystal il secondo indirizzo siciliano del gruppo francese. Di proprietà del gruppo Bulgarella, la struttura si trova in pieno centro, a pochi passi dal porto della città e vanta un totale di 70 camere e suite. Il recente restyling dell'albergo ha preso ispirazione dal territorio, dall’arte e dalla cultura della zona, in uno studio del colore che si tramuta in un alternarsi di gialli e di blu, ispirati alle spiagge soleggiate, alle vasche di sale, al mare e ai fenicotteri rosa. La proprietà dispone anche di spazi di co-working e di un centro congressi composto da tre sale riunioni di diverse dimensioni, in grado di ospitare fino a 150 persone. “Siamo orgogliosi di poter annunciare la nostra seconda struttura in Sicilia e terza apertura del 2023 - sottolinea la presidente e a.d. di B&B Hotels Italia, Liliana Comitini -. L'inaugurazione di Trapani riconferma la nostra serrata pipeline di sviluppo, volta a presidiare sempre più le destinazioni della Penisola, con un focus sull’espansione anche nel Sud Italia”. “L'Hotel Crystal rappresenta un asset importante per il nostro gruppo - le fa eco il direttore generale del gruppo Bulgarella, Ray Lo Faso -. Siamo felici di aver raggiunto rapidamente l'intesa con B&B Hotels, che è già nostra partner a Pisa e a Padova. Tra le due realtà esiste un rapporto storico. Oltre a essere certi che la struttura potrà assistere ad una fase di forte rilancio grazie al nuovo gestore, siamo lieti di lavorare insieme a un solido gruppo internazionale”. [post_title] => Secondo indirizzo siciliano per B&B Hotels. Si rafforza la partnership con il gruppo Bulgarella [post_date] => 2023-05-30T12:50:26+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1685451026000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446635 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dai ristoranti alle vetrine, dai locali casual a quelli di lusso, dalla musica dal vivo agli chef che fanno spettacolo, saranno oltre 20 i locali f&b presenti sulla nuova Icon of the Seas, il cui debutto è previsto per gennaio 2024. Arrivano ulteriori anticipazioni sulla prossima unità della fotta Royal Caribbean. Il menu comprende nuovi locali come l'esclusivo Empire Supper Club, un'esperienza sontuosa con otto portate, l'AquaDome Market, la prima food hall di Rcl, e l'Izumi in the Park, una vetrina aperta tutto il giorno con sushi fresco e molto altro. I nuovi sapori completano la gamma di offerta f&b, che spazia dall'italiano al giapponese e al messicano, con ristoranti come il Giovanni's Italian Kitchen & Wine Bar, lo stesso Izumi e l'El Loco Fresh. "Le esperienze vissute davanti a un ottimo cibo sono alla base di tanti ricordi condivisi che tutti noi vorremmo avere di più nella nostra quotidianità - spiega il vice president, food and beverage di Royal Caribbean International, Linken D'Souza -. Abbiamo quindi progettato Icon of the Seas per offrire a tutti gli ospiti, indipendentemente dai loro gusti, dall'età, dall'umore o dall'ricorrenza, una varietà di opportunità attraverso la quali possano creare momenti speciali da ricordare". A partire dal prossimo gennaio, la nave effettuerà vacanze di sette notti tra i Caraibi orientali e occidentali con partenza da Miami tutto l'anno e visiterà destinazioni quali Perfect Day di Royal Caribbean a CocoCay, alle Bahamas, Philipsburg a St. Maarten, Cozumel, in Messico, e Roatan, in Honduras. [post_title] => Saranno oltre 20 i locali f&b sulla nuova Icon of the Seas in arrivo a gennaio [post_date] => 2023-05-30T11:33:29+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1685446409000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446591 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La guida dei Romantik Hotels & Restaurants per il 51° anno di vita si presenta in una nuova versione. Via di mezzo tra rivista e catalogo, realizzata con una stampa di alta qualità e arricchita da contenuti digitali, inaugura un nuovo capitolo della sua storia per continuare ad ispirare viaggi e divertimento. «Da quando ho iniziato a lavorare in Romantik, otto anni fa - spiega il CEO Thomas Edelkamp - abbiamo continuato a parlare della guida alberghiera, a lungo considerata - a ragione - intoccabile. La guida è probabilmente la tradizione più antica di Romantik ed è apprezzata sia dagli ospiti che dagli albergatori. Ma il mondo non si ferma. Abbiamo visto che possiamo comunicare in modo più efficace attraverso altri canali, ma per prodotti di alta qualità la stampa è ancora il mezzo ideale». Il collaudato canale di contatto con ospiti e viaggiatori non sarà quindi interrotto, ma sarà sviluppato nella versione “Magalog”, che ad una veste di qualità particolarmente elevata e a un design accattivante, integra la proposta di esperienze e ispirazioni di viaggio con contenuti offline e online creati sfruttando anche la realtà aumentata. Il nuovo prodotto - che in futuro sostituirà la Romantik Guide – grazie all'elegante formato A4 offre più spazio per immagini e per storie ispiratrici, oltre a cartine più grandi e più chiare - soprattutto per la destinazione Germania - che daranno ai lettori una panoramica più agevole di tutti i Romantik Hotels. Più esclusivo e quindi più prezioso, con attenzione alla qualità piuttosto che alla quantità, non sarà un omaggio ma avrà un costo di 10 euro. Dopo il lancio del Romantik-Magazins dello scorso anno, il nuovo "Magalog" implementa così in modo coerente la comunicazione del marchio, racchiudendola completamente sotto il titolo "Explore Romantik" e riflettendo anche nei prodotti editoriali l’elevato posizionamento del brand, sottolineato dal restyling iniziato con l’introduzione del nuovo logo nel 2020 e proseguito con l'apertura del marchio per B&B, case a schiera e chalet, e l'introduzione del marchio di lusso PEARLS by Romantik per gli hotel a 5 stelle. Come già consolidato nella rivista “explore Romantik”, anche il nuovo prodotto offrirà contenuti multimediali in collegamento con il mondo digitale di Romantik. Inquadrando i QR code, i lettori potranno raggiungere facilmente il sito www.romantikhotels.com e avere così la possibilità di prenotare direttamente. L’app gratuita Yona, consentirà invece di accedere a contenuti di realtà aumentata, inclusi video, tour 3D e mappe interattive. Contrassegnati dalla chiave, simbolo di Romantik, gli utenti troveranno contenuti extra per vivere un'esperienza 360°. E grazie all’analisi degli accessi ai contenuti, Romantik imparerà a conoscere meglio i suoi visitatori per poter rivolgere loro nuove ed entusiasmanti proposte mirate dei Romantik Hotels. ­ ­ [post_title] => Romantik Hotels, in versione Magalog la nuova guida cartacea [post_date] => 2023-05-30T11:29:46+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1685446186000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446620 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovo nome per il gruppo maldiviano Atmosphere che in questo modo mira a segnare anche semanticamente i propri ambiziosi progetti di espansione. Nata nel 2013, la compagnia gestisce infatti oggi otto resort alle Maldive suddivisi in tre brand: The Ozen Collection, Colours of Oblu e Atmosphere Hotels&Resorts. Ma i suoi programmi sono ora di svilupparsi ulteriormente in India, Sri Lanka, Nepal e Bhutan, con la prossima apertura prevista a fine 2023. Le caratteristiche dei tre diversi brand del gruppo Atmosphere Core sono differenti: The Ozen Collection comprende due resort all inclusive, l’Ozen Reserve Bolifushi e l’Ozen Life Maadhoo, ideali per vacanze in coppia o in famiglia. Il brand Colours of Oblu include invece quattro indirizzi sempre all inclusive: gli Oblu Select Sangeli e Lobigili, nonché l’Oblu Nature Helengeli by Sentido e l’Oblu Xperience Ailafushi: si tratta di strutture a 4 e 5 stelle, che si presentano con un design fresco e colorato, adatto a una clientela giovane e dinamica. Il Lobigili è in particolare un adults-only e vanta l'Only Blu: il ristorante sott’acqua più grande delle Maldive (46 posti). L’Xperience è poi una struttura dedicata alle famiglie. Il brand Atmosphere Hotels&Resorts comprende infine il Kanifushi e il Varu. Entrambi 5 stelle dall’impronta classica, con arredamenti in legno nel tipico stile maldiviano, sono ideali per coppie o per famiglie. Il Kanifushi, prima struttura del gruppo, ha 162 camere, offre sei ristoranti ed è l’unico della compagnia che si raggiunge in idrovolante. [post_title] => Il gruppo Atmosphere cambia nome, diventa Core e si prepara a espandersi oltre le Maldive [post_date] => 2023-05-30T11:00:23+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1685444423000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446613 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si trova nel cuore della cittadina costiera di St. Julian's la strutture di debutto del brand Ac Hotels by Marriott a Malta. Di proprietà e gestito dalla compagnia The Ona Hospitality, offre 106 camere e suite. L'Ac Hotel by Marriott St. Julian's dispone inoltre di una Ac Lounge con terrazza panoramica, nonché di piscina riscaldata sul tetto, un'altra piscina coperta, uno spazio per i meeting con 40 posti a sedere e una palestra. Il design della struttura, dallo stile moderno, è stato curato dall'associazione italiana di architettura e design Fabris & Partners, "Siamo lieti di portare l'esperienza di design di Ac Hotels a Malta - sottolinea la vice president, premium & select brands, Europe, Middle East & Africa del gruppo americano, Sandra Schulze-Potgieter -. Il St. Julian's segna la terza proprietà Marriott International in questa vivace destinazione insulare del Mediterraneo". [post_title] => Ac Hotels by Marriott sbarca a Malta con il St. Julian's [post_date] => 2023-05-30T10:37:09+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1685443029000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446611 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Torna l'appuntamento griffato Viaggi dell'Elefante con l'alto di gamma e i temi della sostenibilità legati al turismo. La sesta edizione della Exoluxury Fair si terrà a Roma, presso palazzo Taverna, dal 9 al 10 novembre. Il programma prevede il consueto dibattito del forum, mentre in contemporanea si svolgerà il workshop b2b con gli appuntamenti tra rappresentanti dell’ospitalità, fornitori di servizi turistici e agenti di viaggio italiani e internazionali. Nelle giornate successive, dell'11 e del 12 novembre, i buyers potranno inoltre scoprire il territorio attraverso educational e attività sui percorsi esperienziali e meno battuti del turismo di Roma e del Lazio. Si attende una partecipazione di circa 400 professionisti tra espositori e buyer selezionati. “Stiamo lavorando per alzare ancora l’asticella della manifestazione nell’ottica di favorire sempre più le interazioni tra i protagonisti del turismo di alta gamma e di incrementare la consapevolezza del viaggiare responsabile. - spiega l'ideatore della Ecoluxury Fair, nonché ceo del brand omonimo e dei Viaggi dell’Elefante, Enrico Ducrot –. Un viaggio di lusso non significa infatti solo usufruire di servizi considerati tali, ma anche scegliere chi grazie alla propria attività contribuisce a migliorare le condizioni delle comunità in cui opera o a preservare il patrimonio ambientale e culturale dei propri territori che diventano essi stessi parte del lusso ricercato dal viaggiatore consapevole. Lo scopo di Ecoluxury Retreats of the World e della Ecoluxury Fair è proprio quello di stimolare le modalità di concepire il viaggio e di fare impresa tra tutti i player dell’industria”. [post_title] => Si terrà a Roma dal 9 al 10 novembre la sesta edizione dell'Ecoluxury Fair [post_date] => 2023-05-30T10:23:52+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1685442232000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446574 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' lo sport del momento, tanto che molte persone prenotano le loro vacanze sulla base della possibilità di giocare a padel. Per esaudire i desideri dei propri ospiti, il gruppo Nicolaus ha quindi deciso di potenziare l'offerta dedicata, portando a 16 il numero di campi disponibili, compreso quello più alto d'Europa. Il tutto in collaborazione con il brand specializzato Quicksand. Per la precisione, i campi da record si trovano a circa 2.050 metri di altitudine, ai piedi del Cervino, e fanno parte delle dotazioni sportive del nuovissimo Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort, struttura di debutto della linea di hôtellerie upscale Italian Lyfestile collection, che si appresta a inaugurare la sua prima estate con la nuova scuola di padel e due campi inediti . Gli altri resort Valtur in cui ci si potrà sfidare sono cinque, distribuiti tra Mediterraneo, mar Rosso e oceano Indiano: si potrà infatti giocare ai Valtur Sardegna Baia dei Pini e Calabria Cormorano; in Egitto, ai Valtur Sharm el Sheikh Reef Oasis Blue Bay e Sharm el Sheikh Laguna Vista Beach Resort; nonché infine al Valtur Emerald Zanzibar Resort & Spa. A completare l’offerta legata al padel, con un pensiero in particolare per le famiglie, i terreni da gioco Nicolaus Club, presenti nei villaggi delle regioni chiave del Mare Italia: Nicolaus Club La Giurlita, Nicolaus Prime Il Gabbiano e Nicolaus Club Alimini Smile, in Puglia; Nicolaus Club Bagamoyo e Nicolaus Club Salice Resort, in Calabria. “Presentiamo con un pizzico di orgoglio al mercato la concretizzazione di un progetto legato a uno sport che sta conquistando migliaia e migliaia di appassionati, sviluppato con tre distinte finalità strategiche - spiega la responsabile prodotto del gruppo, Paola Coccarelli -: mettere a disposizione dei nostri ospiti una nuova risorsa, caratterizzata da un eccellente livello; intercettare i desideri di un nuovo target in forte espansione; portare traffico alla distribuzione, sfruttando un trend innovativo, fresco e originale. Avevamo intuito la potenzialità di questo sport iniziando già nelle scorse stagioni a dedicargli delle risorse e abbiamo impresso un’accelerata al progetto”. [post_title] => Cresce l'offerta di campi padel nei resort Valtur e Nicolaus. C'è anche quello più alto d'Europa [post_date] => 2023-05-29T13:53:15+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1685368395000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446546 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ha debuttato venerdì scorso il nuovo Is Arenas Resort a firma Baja Hotels. Situato da 27 chilometri da Oristano, la struttura dispone di 75 camere circondate da una pineta di circa 936 ettari, a cui si aggiunge un ristorante con cucina gourmet, terrazza panoramica, spiaggia attrezzata, due bar, piscina, sala meeting da 70 posti, centro benessere con bagno turco e cabine per trattamenti. Il resort include pure un campo di golf a 18 buche par 72, disegnato dagli architetti di fama mondiale Robert Von Hagge, Smelek and Baril. Il resort è commercializzato anche attraverso la dmc Sardinia 360 e il tour operator Gastaldi Holidays, brand del gruppo Baja Way (Bhtm) di cui fa parte anche Baja Hotels, con proposte e pacchetti comprensivi di voli (l’aeroporto più vicino è quello di Cagliari), transfer e, per chi lo desidera, escursioni ed esperienze sul territorio. “Curiosità, passione e cura sono le leve che da decenni muovono le nostre scelte nel mondo dell’ospitalità - sottolinea l'amministratore delegato di Baja Way, Marco Bongiovanni -. Siamo nati per fare dell’ospitalità un’esperienza di vita, dialogando con il territorio, rispettando le tradizioni; abbiamo immaginato nuovi scenari di viaggio e di accoglienza e oggi siamo orgogliosi di presentare quello che consideriamo un fiore all’occhiello della collezione. Da un lato perché la qualità di questa struttura è elevatissima e la sua reputazione nel mercato meritata. Dall’altro perché ci focalizziamo su un percorso di attenzione alla sostenibilità che è imprescindibile; sostenibilità ambientale e sociale, considerando che la quasi totalità delle risorse umane impiegate è residente nell’oristanese. Abbiamo investito con l’intenzione di garantire al resort una lunga stagionalità, ben cinque mesi (chiuderà il 31 ottobre), posizionandolo come prodotto per appassionati di golf e per chi desidera tornare in contatto con i bioritmi naturali senza rinunciare al comfort. Sono convinto che avremo grandi soddisfazioni”. [post_title] => Ha aperto i propri battenti venerdì scorso il nuovo Is Arenas griffato Baja Hotels [post_date] => 2023-05-29T11:17:36+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1685359056000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446514 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ha preso il via lo scorso venerdì il nuovo collegamento diretto stagionale di United Airlines tra Roma Fiumicino e il suo hub di San Francisco. Il nuovo United è stato lanciato sulla scia dei voli giornalieri diretti esistenti, offerti dalla compagnia aerea per tutto l'anno, tra Roma e Milano Malpensa e il suo hub di New York Newark e in aggiunta ai voli stagionali tra Roma e gli hub di Chicago O'Hare e Washington Dulles, fra Milano e Chicago, nonché tra Venezia e Napoli e l’hub di New York Newark. Durante l'estate 2023 United servirà più aeroporti in Italia di qualsiasi altra aerolinea statunitense offrendo dieci voli diretti giornalieri dall’Italia agli Stati Uniti. “Siamo orgogliosi di volare da più città in Italia verso gli Stati Uniti di qualsiasi altra compagnia aerea - ha dichiarato Walter Cianciusi, country sales manager Italy del vettore - rafforzando il nostro network globale attraverso l’Atlantico e offrendo ai nostri clienti in Italia una scelta di viaggio ancora più ampia e la possibilità di collegarsi attraverso i nostri hub ad altre destinazioni nelle Americhe.” "Con una domanda di oltre 230.000 passeggeri nel 2019, la Bay Area rappresenta il principale mercato ad oggi non collegato direttamente con Roma - ha sottolineato Federico Scriboni, head of Aviation Business Development di Aeroporti di Roma -. Grazie a questa novità, United arriverà ad operare quattro destinazioni, raggiungendo un livello di offerta record sull’aeroporto di Fiumicino che, contando sul prestigioso riconoscimento 5 stelle Skytrax, si appresta ad accogliere livelli di traffico più elevati di sempre dal Nord America.” La nuova rotta da Roma a San Francisco conferma la leadership di United tra i vettori Usa sulle rotte transatlantiche. In aggiunta al volo da Roma a San Francisco, l’operativo estivo 2023 prevede l’apertura di nuove rotte su Dubai, Emirati Arabi, Malaga, Spagna e Stoccolma, Svezia ed altre destinazioni estive tra le più richieste in Europa come: Napoli, Parigi, Barcellona, Londra, Edimburgo, Berlino e Shannon. Oltre al lancio di nuovi voli, United opera anche su nove rotte, aggiunte nell'estate 2022, tra cui i voli diretti tra New York/Newark e Nizza, Denver e Monaco di Baviera, Boston e Londra Heathrow, Chicago/O'Hare e Zurigo e Chicago/O'Hare e Milano, oltre a voli verso quattro destinazioni non servite da nessun'altra compagnia aerea nordamericana: Amman, Giordania; Azzorre, Portogallo; Palma di Maiorca e Tenerife, Spagna. Quest'estate United volerà verso un totale di 37 città in Europa, Africa e Medio Oriente, un numero di destinazioni superiore a quello di tutte le altre compagnie aeree statunitensi messe insieme. La compagnia sta operando un operativo internazionale più ampio del 25% rispetto al 2022 al fine di soddisfare la domanda di viaggi internazionali senza precedenti che si è riscontrata. [post_title] => United Airlines avanti tutta sull'Italia con il debutto della Roma-San Francisco [post_date] => 2023-05-29T09:40:16+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1685353216000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "doppia inaugurazione tricolore brand anantara debutta roma ad amalfi" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":44,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1697,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446663","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama B&B Hotels Trapani Crystal il secondo indirizzo siciliano del gruppo francese. Di proprietà del gruppo Bulgarella, la struttura si trova in pieno centro, a pochi passi dal porto della città e vanta un totale di 70 camere e suite. Il recente restyling dell'albergo ha preso ispirazione dal territorio, dall’arte e dalla cultura della zona, in uno studio del colore che si tramuta in un alternarsi di gialli e di blu, ispirati alle spiagge soleggiate, alle vasche di sale, al mare e ai fenicotteri rosa.\r

\r

La proprietà dispone anche di spazi di co-working e di un centro congressi composto da tre sale riunioni di diverse dimensioni, in grado di ospitare fino a 150 persone. “Siamo orgogliosi di poter annunciare la nostra seconda struttura in Sicilia e terza apertura del 2023 - sottolinea la presidente e a.d. di B&B Hotels Italia, Liliana Comitini -. L'inaugurazione di Trapani riconferma la nostra serrata pipeline di sviluppo, volta a presidiare sempre più le destinazioni della Penisola, con un focus sull’espansione anche nel Sud Italia”.\r

\r

“L'Hotel Crystal rappresenta un asset importante per il nostro gruppo - le fa eco il direttore generale del gruppo Bulgarella, Ray Lo Faso -. Siamo felici di aver raggiunto rapidamente l'intesa con B&B Hotels, che è già nostra partner a Pisa e a Padova. Tra le due realtà esiste un rapporto storico. Oltre a essere certi che la struttura potrà assistere ad una fase di forte rilancio grazie al nuovo gestore, siamo lieti di lavorare insieme a un solido gruppo internazionale”.\r

\r

","post_title":"Secondo indirizzo siciliano per B&B Hotels. Si rafforza la partnership con il gruppo Bulgarella","post_date":"2023-05-30T12:50:26+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1685451026000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446635","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dai ristoranti alle vetrine, dai locali casual a quelli di lusso, dalla musica dal vivo agli chef che fanno spettacolo, saranno oltre 20 i locali f&b presenti sulla nuova Icon of the Seas, il cui debutto è previsto per gennaio 2024. Arrivano ulteriori anticipazioni sulla prossima unità della fotta Royal Caribbean. Il menu comprende nuovi locali come l'esclusivo Empire Supper Club, un'esperienza sontuosa con otto portate, l'AquaDome Market, la prima food hall di Rcl, e l'Izumi in the Park, una vetrina aperta tutto il giorno con sushi fresco e molto altro. I nuovi sapori completano la gamma di offerta f&b, che spazia dall'italiano al giapponese e al messicano, con ristoranti come il Giovanni's Italian Kitchen & Wine Bar, lo stesso Izumi e l'El Loco Fresh.\r

\r

\"Le esperienze vissute davanti a un ottimo cibo sono alla base di tanti ricordi condivisi che tutti noi vorremmo avere di più nella nostra quotidianità - spiega il vice president, food and beverage di Royal Caribbean International, Linken D'Souza -. Abbiamo quindi progettato Icon of the Seas per offrire a tutti gli ospiti, indipendentemente dai loro gusti, dall'età, dall'umore o dall'ricorrenza, una varietà di opportunità attraverso la quali possano creare momenti speciali da ricordare\". A partire dal prossimo gennaio, la nave effettuerà vacanze di sette notti tra i Caraibi orientali e occidentali con partenza da Miami tutto l'anno e visiterà destinazioni quali Perfect Day di Royal Caribbean a CocoCay, alle Bahamas, Philipsburg a St. Maarten, Cozumel, in Messico, e Roatan, in Honduras.","post_title":"Saranno oltre 20 i locali f&b sulla nuova Icon of the Seas in arrivo a gennaio","post_date":"2023-05-30T11:33:29+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1685446409000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446591","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La guida dei Romantik Hotels & Restaurants per il 51° anno di vita si presenta in una nuova versione. Via di mezzo tra rivista e catalogo, realizzata con una stampa di alta qualità e arricchita da contenuti digitali, inaugura un nuovo capitolo della sua storia per continuare ad ispirare viaggi e divertimento.\r

«Da quando ho iniziato a lavorare in Romantik, otto anni fa - spiega il CEO Thomas Edelkamp - abbiamo continuato a parlare della guida alberghiera, a lungo considerata - a ragione - intoccabile. La guida è probabilmente la tradizione più antica di Romantik ed è apprezzata sia dagli ospiti che dagli albergatori. Ma il mondo non si ferma. Abbiamo visto che possiamo comunicare in modo più efficace attraverso altri canali, ma per prodotti di alta qualità la stampa è ancora il mezzo ideale».\r

\r

Il collaudato canale di contatto con ospiti e viaggiatori non sarà quindi interrotto, ma sarà sviluppato nella versione “Magalog”, che ad una veste di qualità particolarmente elevata e a un design accattivante, integra la proposta di esperienze e ispirazioni di viaggio con contenuti offline e online creati sfruttando anche la realtà aumentata.\r

Il nuovo prodotto - che in futuro sostituirà la Romantik Guide – grazie all'elegante formato A4 offre più spazio per immagini e per storie ispiratrici, oltre a cartine più grandi e più chiare - soprattutto per la destinazione Germania - che daranno ai lettori una panoramica più agevole di tutti i Romantik Hotels. Più esclusivo e quindi più prezioso, con attenzione alla qualità piuttosto che alla quantità, non sarà un omaggio ma avrà un costo di 10 euro. \r

Dopo il lancio del Romantik-Magazins dello scorso anno, il nuovo \"Magalog\" implementa così in modo coerente la comunicazione del marchio, racchiudendola completamente sotto il titolo \"Explore Romantik\" e riflettendo anche nei prodotti editoriali l’elevato posizionamento del brand, sottolineato dal restyling iniziato con l’introduzione del nuovo logo nel 2020 e proseguito con l'apertura del marchio per B&B, case a schiera e chalet, e l'introduzione del marchio di lusso PEARLS by Romantik per gli hotel a 5 stelle.\r

\r

Come già consolidato nella rivista “explore Romantik”, anche il nuovo prodotto offrirà contenuti multimediali in collegamento con il mondo digitale di Romantik. Inquadrando i QR code, i lettori potranno raggiungere facilmente il sito www.romantikhotels.com e avere così la possibilità di prenotare direttamente. L’app gratuita Yona, consentirà invece di accedere a contenuti di realtà aumentata, inclusi video, tour 3D e mappe interattive. Contrassegnati dalla chiave, simbolo di Romantik, gli utenti troveranno contenuti extra per vivere un'esperienza 360°. E grazie all’analisi degli accessi ai contenuti, Romantik imparerà a conoscere meglio i suoi visitatori per poter rivolgere loro nuove ed entusiasmanti proposte mirate dei Romantik Hotels.\r

\r

\r

\r

\r

­\r

\r

­","post_title":"Romantik Hotels, in versione Magalog la nuova guida cartacea","post_date":"2023-05-30T11:29:46+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1685446186000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446620","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo nome per il gruppo maldiviano Atmosphere che in questo modo mira a segnare anche semanticamente i propri ambiziosi progetti di espansione. Nata nel 2013, la compagnia gestisce infatti oggi otto resort alle Maldive suddivisi in tre brand: The Ozen Collection, Colours of Oblu e Atmosphere Hotels&Resorts. Ma i suoi programmi sono ora di svilupparsi ulteriormente in India, Sri Lanka, Nepal e Bhutan, con la prossima apertura prevista a fine 2023.\r

\r

Le caratteristiche dei tre diversi brand del gruppo Atmosphere Core sono differenti: The Ozen Collection comprende due resort all inclusive, l’Ozen Reserve Bolifushi e l’Ozen Life Maadhoo, ideali per vacanze in coppia o in famiglia. Il brand Colours of Oblu include invece quattro indirizzi sempre all inclusive: gli Oblu Select Sangeli e Lobigili, nonché l’Oblu Nature Helengeli by Sentido e l’Oblu Xperience Ailafushi: si tratta di strutture a 4 e 5 stelle, che si presentano con un design fresco e colorato, adatto a una clientela giovane e dinamica. Il Lobigili è in particolare un adults-only e vanta l'Only Blu: il ristorante sott’acqua più grande delle Maldive (46 posti). L’Xperience è poi una struttura dedicata alle famiglie. Il brand Atmosphere Hotels&Resorts comprende infine il Kanifushi e il Varu. Entrambi 5 stelle dall’impronta classica, con arredamenti in legno nel tipico stile maldiviano, sono ideali per coppie o per famiglie. Il Kanifushi, prima struttura del gruppo, ha 162 camere, offre sei ristoranti ed è l’unico della compagnia che si raggiunge in idrovolante.","post_title":"Il gruppo Atmosphere cambia nome, diventa Core e si prepara a espandersi oltre le Maldive","post_date":"2023-05-30T11:00:23+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1685444423000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446613","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si trova nel cuore della cittadina costiera di St. Julian's la strutture di debutto del brand Ac Hotels by Marriott a Malta. Di proprietà e gestito dalla compagnia The Ona Hospitality, offre 106 camere e suite. L'Ac Hotel by Marriott St. Julian's dispone inoltre di una Ac Lounge con terrazza panoramica, nonché di piscina riscaldata sul tetto, un'altra piscina coperta, uno spazio per i meeting con 40 posti a sedere e una palestra. Il design della struttura, dallo stile moderno, è stato curato dall'associazione italiana di architettura e design Fabris & Partners,\r

\r

\"Siamo lieti di portare l'esperienza di design di Ac Hotels a Malta - sottolinea la vice president, premium & select brands, Europe, Middle East & Africa del gruppo americano, Sandra Schulze-Potgieter -. Il St. Julian's segna la terza proprietà Marriott International in questa vivace destinazione insulare del Mediterraneo\".","post_title":"Ac Hotels by Marriott sbarca a Malta con il St. Julian's","post_date":"2023-05-30T10:37:09+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1685443029000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446611","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Torna l'appuntamento griffato Viaggi dell'Elefante con l'alto di gamma e i temi della sostenibilità legati al turismo. La sesta edizione della Exoluxury Fair si terrà a Roma, presso palazzo Taverna, dal 9 al 10 novembre. Il programma prevede il consueto dibattito del forum, mentre in contemporanea si svolgerà il workshop b2b con gli appuntamenti tra rappresentanti dell’ospitalità, fornitori di servizi turistici e agenti di viaggio italiani e internazionali. Nelle giornate successive, dell'11 e del 12 novembre, i buyers potranno inoltre scoprire il territorio attraverso educational e attività sui percorsi esperienziali e meno battuti del turismo di Roma e del Lazio. Si attende una partecipazione di circa 400 professionisti tra espositori e buyer selezionati.\r

\r

“Stiamo lavorando per alzare ancora l’asticella della manifestazione nell’ottica di favorire sempre più le interazioni tra i protagonisti del turismo di alta gamma e di incrementare la consapevolezza del viaggiare responsabile. - spiega l'ideatore della Ecoluxury Fair, nonché ceo del brand omonimo e dei Viaggi dell’Elefante, Enrico Ducrot –. Un viaggio di lusso non significa infatti solo usufruire di servizi considerati tali, ma anche scegliere chi grazie alla propria attività contribuisce a migliorare le condizioni delle comunità in cui opera o a preservare il patrimonio ambientale e culturale dei propri territori che diventano essi stessi parte del lusso ricercato dal viaggiatore consapevole. Lo scopo di Ecoluxury Retreats of the World e della Ecoluxury Fair è proprio quello di stimolare le modalità di concepire il viaggio e di fare impresa tra tutti i player dell’industria”.","post_title":"Si terrà a Roma dal 9 al 10 novembre la sesta edizione dell'Ecoluxury Fair","post_date":"2023-05-30T10:23:52+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1685442232000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446574","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' lo sport del momento, tanto che molte persone prenotano le loro vacanze sulla base della possibilità di giocare a padel. Per esaudire i desideri dei propri ospiti, il gruppo Nicolaus ha quindi deciso di potenziare l'offerta dedicata, portando a 16 il numero di campi disponibili, compreso quello più alto d'Europa. Il tutto in collaborazione con il brand specializzato Quicksand.\r

\r

Per la precisione, i campi da record si trovano a circa 2.050 metri di altitudine, ai piedi del Cervino, e fanno parte delle dotazioni sportive del nuovissimo Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort, struttura di debutto della linea di hôtellerie upscale Italian Lyfestile collection, che si appresta a inaugurare la sua prima estate con la nuova scuola di padel e due campi inediti .\r

\r

Gli altri resort Valtur in cui ci si potrà sfidare sono cinque, distribuiti tra Mediterraneo, mar Rosso e oceano Indiano: si potrà infatti giocare ai Valtur Sardegna Baia dei Pini e Calabria Cormorano; in Egitto, ai Valtur Sharm el Sheikh Reef Oasis Blue Bay e Sharm el Sheikh Laguna Vista Beach Resort; nonché infine al Valtur Emerald Zanzibar Resort & Spa. A completare l’offerta legata al padel, con un pensiero in particolare per le famiglie, i terreni da gioco Nicolaus Club, presenti nei villaggi delle regioni chiave del Mare Italia: Nicolaus Club La Giurlita, Nicolaus Prime Il Gabbiano e Nicolaus Club Alimini Smile, in Puglia; Nicolaus Club Bagamoyo e Nicolaus Club Salice Resort, in Calabria.\r

\r

“Presentiamo con un pizzico di orgoglio al mercato la concretizzazione di un progetto legato a uno sport che sta conquistando migliaia e migliaia di appassionati, sviluppato con tre distinte finalità strategiche - spiega la responsabile prodotto del gruppo, Paola Coccarelli -: mettere a disposizione dei nostri ospiti una nuova risorsa, caratterizzata da un eccellente livello; intercettare i desideri di un nuovo target in forte espansione; portare traffico alla distribuzione, sfruttando un trend innovativo, fresco e originale. Avevamo intuito la potenzialità di questo sport iniziando già nelle scorse stagioni a dedicargli delle risorse e abbiamo impresso un’accelerata al progetto”.","post_title":"Cresce l'offerta di campi padel nei resort Valtur e Nicolaus. C'è anche quello più alto d'Europa","post_date":"2023-05-29T13:53:15+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1685368395000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446546","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha debuttato venerdì scorso il nuovo Is Arenas Resort a firma Baja Hotels. Situato da 27 chilometri da Oristano, la struttura dispone di 75 camere circondate da una pineta di circa 936 ettari, a cui si aggiunge un ristorante con cucina gourmet, terrazza panoramica, spiaggia attrezzata, due bar, piscina, sala meeting da 70 posti, centro benessere con bagno turco e cabine per trattamenti. Il resort include pure un campo di golf a 18 buche par 72, disegnato dagli architetti di fama mondiale Robert Von Hagge, Smelek and Baril.\r

\r

Il resort è commercializzato anche attraverso la dmc Sardinia 360 e il tour operator Gastaldi Holidays, brand del gruppo Baja Way (Bhtm) di cui fa parte anche Baja Hotels, con proposte e pacchetti comprensivi di voli (l’aeroporto più vicino è quello di Cagliari), transfer e, per chi lo desidera, escursioni ed esperienze sul territorio.\r

\r

“Curiosità, passione e cura sono le leve che da decenni muovono le nostre scelte nel mondo dell’ospitalità - sottolinea l'amministratore delegato di Baja Way, Marco Bongiovanni -. Siamo nati per fare dell’ospitalità un’esperienza di vita, dialogando con il territorio, rispettando le tradizioni; abbiamo immaginato nuovi scenari di viaggio e di accoglienza e oggi siamo orgogliosi di presentare quello che consideriamo un fiore all’occhiello della collezione. Da un lato perché la qualità di questa struttura è elevatissima e la sua reputazione nel mercato meritata. Dall’altro perché ci focalizziamo su un percorso di attenzione alla sostenibilità che è imprescindibile; sostenibilità ambientale e sociale, considerando che la quasi totalità delle risorse umane impiegate è residente nell’oristanese. Abbiamo investito con l’intenzione di garantire al resort una lunga stagionalità, ben cinque mesi (chiuderà il 31 ottobre), posizionandolo come prodotto per appassionati di golf e per chi desidera tornare in contatto con i bioritmi naturali senza rinunciare al comfort. Sono convinto che avremo grandi soddisfazioni”.","post_title":"Ha aperto i propri battenti venerdì scorso il nuovo Is Arenas griffato Baja Hotels","post_date":"2023-05-29T11:17:36+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1685359056000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446514","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha preso il via lo scorso venerdì il nuovo collegamento diretto stagionale di United Airlines tra Roma Fiumicino e il suo hub di San Francisco.\r

\r

Il nuovo United è stato lanciato sulla scia dei voli giornalieri diretti esistenti, offerti dalla compagnia aerea per tutto l'anno, tra Roma e Milano Malpensa e il suo hub di New York Newark e in aggiunta ai voli stagionali tra Roma e gli hub di Chicago O'Hare e Washington Dulles, fra Milano e Chicago, nonché tra Venezia e Napoli e l’hub di New York Newark. Durante l'estate 2023 United servirà più aeroporti in Italia di qualsiasi altra aerolinea statunitense offrendo dieci voli diretti giornalieri dall’Italia agli Stati Uniti.\r

\r

“Siamo orgogliosi di volare da più città in Italia verso gli Stati Uniti di qualsiasi altra compagnia aerea - ha dichiarato Walter Cianciusi, country sales manager Italy del vettore - rafforzando il nostro network globale attraverso l’Atlantico e offrendo ai nostri clienti in Italia una scelta di viaggio ancora più ampia e la possibilità di collegarsi attraverso i nostri hub ad altre destinazioni nelle Americhe.”\r

\r

\"Con una domanda di oltre 230.000 passeggeri nel 2019, la Bay Area rappresenta il principale mercato ad oggi non collegato direttamente con Roma - ha sottolineato Federico Scriboni, head of Aviation Business Development di Aeroporti di Roma -. Grazie a questa novità, United arriverà ad operare quattro destinazioni, raggiungendo un livello di offerta record sull’aeroporto di Fiumicino che, contando sul prestigioso riconoscimento 5 stelle Skytrax, si appresta ad accogliere livelli di traffico più elevati di sempre dal Nord America.”\r

\r

La nuova rotta da Roma a San Francisco conferma la leadership di United tra i vettori Usa sulle rotte transatlantiche. In aggiunta al volo da Roma a San Francisco, l’operativo estivo 2023 prevede l’apertura di nuove rotte su Dubai, Emirati Arabi, Malaga, Spagna e Stoccolma, Svezia ed altre destinazioni estive tra le più richieste in Europa come: Napoli, Parigi, Barcellona, Londra, Edimburgo, Berlino e Shannon.\r

\r

Oltre al lancio di nuovi voli, United opera anche su nove rotte, aggiunte nell'estate 2022, tra cui i voli diretti tra New York/Newark e Nizza, Denver e Monaco di Baviera, Boston e Londra Heathrow, Chicago/O'Hare e Zurigo e Chicago/O'Hare e Milano, oltre a voli verso quattro destinazioni non servite da nessun'altra compagnia aerea nordamericana: Amman, Giordania; Azzorre, Portogallo; Palma di Maiorca e Tenerife, Spagna.\r

\r

Quest'estate United volerà verso un totale di 37 città in Europa, Africa e Medio Oriente, un numero di destinazioni superiore a quello di tutte le altre compagnie aeree statunitensi messe insieme. La compagnia sta operando un operativo internazionale più ampio del 25% rispetto al 2022 al fine di soddisfare la domanda di viaggi internazionali senza precedenti che si è riscontrata.","post_title":"United Airlines avanti tutta sull'Italia con il debutto della Roma-San Francisco","post_date":"2023-05-29T09:40:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1685353216000]}]}}