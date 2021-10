Ora è ufficiale: l’ex hotel Boscolo Palazzo Naiadi di Roma diventa Anantara

Il brand Anantara debutta in Italia con il Palazzo Naiadi di Roma. La notizia era risaputa da tempo ma ora il marchio ereditato da Minor International al momento dell’acquisizione della compagnia spagnola da parte del gruppo thailandese è ufficialmente associato alla struttura capitolina ex Boscolo. Sorto sulle antiche terme di Diocleziano, le cui fondamenta, piscine e mosaici sono visibili dal piano inferiore, l’edificio vanta un’affascinante storia architettonica con elementi originali commissionati da papa Clemente XI per il Vaticano nel 1705.

La struttura dispone di 238 camere e suite, nonché di una delle più grandi terrazze della città. Presenti anche cinque locali f&b sia indoor sia outdoor sotto la guida di chef Niko Sinisgalli: il Lobby bar, il ristorante Tazio, una champagnerie affacciata sulla fontana delle Naiadi, il Posh Rooftop restaurant & lounge bar e lo spazio colazioni la Frusta. A completare l’offerta, una spa, un centro fitness e otto spazi flessibili per riunioni ed eventi in grado di ospitare da 20 a 180 persone e fino a 550 in stile cocktail.

Il processo di rebranding non si è tuttavia ancora completato, con la gamma completa delle esperienze Anantara che sarà implementata nel corso dei prossimi mesi. I lavori di ristrutturazione inizieranno a gennaio 2022 e proseguiranno per tutto il prossimo anno. In programma la realizzazione di una nuova hall dal design elegante, di un nuovo bar con decorazioni originali in stile Art Nouveau, di un angolo healthy e di un suggestivo rooftop con vista panoramica. Nel 2022 verrà inoltre inaugurata una nuova Anantara Spa all’ultimo piano dell’hotel, con servizi che includono un bagno a vapore, un hammam, l’idroterapia, una sauna e un’area relax.

Il brand continuerà la propria espansione in Europa nel 2022 con l’apertura di proprietà ad Amsterdam, Budapest, Nizza e Dublino, completando il portfolio europeo esistente: Anantara Vilamoura Algarve Resort a sud del Portogallo e Anantara Villa Padierna Palace a Marbella, in Spagna.