Aci blueteam rinnova sito e comunicazione social Nuova linea di comunicazione per Aci blueteam. Progettata per migliorare il posizionamento della compagnia, l’operazione ha coinvolto il sito web istituzionale e tutti i canali social. L’aggiornamento del portale, in particolare, ha previsto non solo un rinnovamento dell’immagine, ma anche una riorganizzazione strategica dei contenuti in tre aree, al fine di dare più spazio ai singoli servizi. Quella istituzionale (aciblueteam.it), racconta l’azienda, la sua mission e i suoi valori; quella business travel (business.aciblueteam.it), rappresenta il core business dell’azienda e comprende il corporate travel, il mice e il programma di affiliazione per le agenzie partner; infine, quella leisure (leisure.aciblueteam.it) è dedicata al mondo delle vacanze, alle agenzie di proprietà e al brand dei viaggi di lusso Exclusive. Questa sezione include anche il collegamento diretto a PrenotAci: la piattaforma di prenotazione di servizi turistici e accomodation alberghiere di Aci blueteam. L’iniziativa comprende pure i canali social, aggiornati coerentemente con la nuova immagine utilizzando sempre più contenuti foto e video di qualità, moderni ed empatici. Implementate anche una serie di campagne social mirate a coinvolgere l’audience e a favorire una connessione più profonda con i clienti. “La creazione di una nuova linea di comunicazione nasce dalla necessità di elevare la nostra immagine – spiega Piergiorgio Reggio, corporate leisure & marketing director Aci blueteam –. Siamo entusiasti del risultato ottenuto, con un approccio fotografico e cinematografico molto più vicino al settore fashion, che ci contraddistingue come clientela. Ancora più spazio quindi per il racconto dei nostri servizi attraverso contenuti video emozionali, più immediati e molto meno statici rispetto al passato. Un percorso di rinnovamento importante che porteremo avanti in tutte le attività di comunicazione dell’azienda”. Condividi

