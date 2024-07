Falkensteiner, l’offerta si fa in quattro: Entertainment, Indulgence, Detox e Active Entertainment, Indulgence, Detox e Active. Le strutture Falkensteiner sono oggi 31, suddivise in diversi segmenti secondo le diverse esigenze: ci sono le strutture for all, quelle adults only (che vanno dai 14 anni in su) e il Family Resort Lido a Chienes, Alto Adige, che è family only. Ma sono probabilmente le quattro specialità a fare la differenza: i Club Funimation, per esempio, rientrano nella categoria Entertainment, perché è forte l’impronta dell’animazione e si possono fare tante attività all’interno. Gli Indulgence, come Capo Boi, sono invece legati al relax e ai piaceri della vita: strutture 5 stelle premium che offrono servizi gourmet e una grande spa specializzata. Ma va detto che tutti gli indirizzi Falkensteiner dispongono di un’offerta wellness declinata nelle Acquapura spa. Nei Detox o Deceleration ci si può però concedere momenti di benessere specificamente dedicati a chi desideri staccare la spina dalla quotidianità. Infine gli Active, che propongono vacanze attive su misura, offrendo escursioni, sport acquatici e allenamenti. Il tutto in base alla location, mare o montagna estiva o invernale, ma anche all’interno dell’hotel: in alcune strutture sono infatti disponibili delle pareti d’arrampicata interne. Esistono anche attrezzature in camera come le spalliere e su richiesta gli experience-concierge offrono consigli preziosi e accompagnano l’ospite nel praticare ogni tipo di sport, anche estremo. Al mare e in montagna.

