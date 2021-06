Gruppo Nh: presto un Anantara anche a Milano

Dopo la struttura capitolina (l’ex Dedica Anthology Palazzo Naiadi di Roma passato alla gestione Nh a seguito dell’arrivo della nuova proprietà Covivio, ndr), il gruppo spagnolo si prepara a far debuttare il brand Anantara, ereditato dalla holding thailandese Minor, anche a Milano. Lo ha rivelato recentemente Marco Gilardi a Pambianco Hotellerie. L’operations director Nh Hotel Group Italia e Usa ha in particolare dichiarato che la propria compagnia sta attivamente monitorando il territorio meneghino alla ricerca di una location di prestigio, per la giusto posizionamento di un brand lusso come Anantara.

Con l’arrivo nel 2021 di ben sei nuovi indirizzi italiani, tra cui quattro Nh Collection e due Nh Hotels, l’operatore iberico vanta oggi nella Penisola un portfolio di quasi una sessantina di strutture. Ma non è solo una questione di volumi dell’offerta. La compagnia è anche impegnata nel ripensamento del proprio prodotto alberghiero, oggi più declinato secondo concept esperienziali, in grado di attirare nei propri spazi anche gli abitanti locali. Per venire incontro alle nuove tendenze della domanda, il gruppo ha inoltre sviluppato una serie di spazi ad hoc per lo smart working in hotel, nonché introdotto tecnologie specifiche per lo svolgimento di eventi in formato ibrido. Da segnalare, infine, il prossimo lancio di nuove formule f&b, tra cui un inedito progetto che sarà a breve presentato all’interno dell’Nh Collection Palazzo Gaddi di Firenze (una delle sei aggiunte più recenti proveniente anch’esso dal portfolio ex Boscolo – The Dedica Anthology)