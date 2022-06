Wizz Air: assunti oltre 1.000 assistenti di volo e 400 piloti nei primi 5 mesi del 2022

Wizz Air ha assunto oltre 1.000 membri dell’equipaggio di cabina e 400 piloti nei primi cinque mesi del 2022: un passo avanti in linea con il progetto della low cost che mira a contare 20.000 dipendenti entro il 2030.

I dipendenti provengono da oltre 60 nazioni diverse, sottolinea in una nota Wizz Air cche accetta candidature sia di persone con precedenti esperienze come membri di equipaggio di cabina, sia di persone che non hanno alcuna esperienza nel settore. La compagnia aerea fornirà una formazione professionale gratuita a tutti i candidati selezionati, della durata compresa tra le quattro e le sei settimane a seconda della loro esperienza. I nuovi assunti riceveranno un’indennità di formazione per tutto il periodo di formazione. Wizz Air sta assumendo attivamente capitani, primi ufficiali e cadetti, con o senza qualifica di tipo, attraverso il sito web di reclutamento piloti della compagnia.

“Siamo felici del fatto che, dopo oltre due anni di difficoltà, stiamo assistendo a un ritorno alla normalità e continuiamo a offrire ancora più opportunità di lavoro a tutti coloro che sono alla ricerca di una carriera entusiasmante e dinamica” ha dichiarato Andras Rado, senior cabin crew recruitment manager.