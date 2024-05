Vueling taglia il 30% dei voli in Francia per lo sciopero del personale di cabina Vueling cancella oltre il 30% dei suoi voli in Francia tra l’8 e il 9 maggio a causa di uno sciopero del personale di cabina nella base della compagnia all’aeroporto di Parigi Orly, che proseguirà fino a domenica 12 maggio. Il vettore spagnolo del gruppo Iag ha dichiarato che sta lavorando «in coordinamento con tutti i team per ridurre al minimo i disagi» e che sta informando «tutti i clienti delle opzioni alternative disponibili per mitigare, per quanto possibile, i maggiori disagi». Vueling, che opera circa 120 voli giornalieri in Francia, ha previsto diverse alternative per i passeggeri coinvolti dalle cancellazioni, dal rimborso del biglietto, al trasferimento su altri voli o al cambio della data di viaggio. Lo scorso 29 aprile, il sindacato che rappresenta gli assistenti di volo della compagnia, ha indetto uno sciopero dall’8 al 12 maggio per chiedere negoziati “equi” con la dirigenza su un nuovo accordo aziendale. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466902 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Vueling cancella oltre il 30% dei suoi voli in Francia tra l'8 e il 9 maggio a causa di uno sciopero del personale di cabina nella base della compagnia all'aeroporto di Parigi Orly, che proseguirà fino a domenica 12 maggio. Il vettore spagnolo del gruppo Iag ha dichiarato che sta lavorando «in coordinamento con tutti i team per ridurre al minimo i disagi» e che sta informando «tutti i clienti delle opzioni alternative disponibili per mitigare, per quanto possibile, i maggiori disagi». Vueling, che opera circa 120 voli giornalieri in Francia, ha previsto diverse alternative per i passeggeri coinvolti dalle cancellazioni, dal rimborso del biglietto, al trasferimento su altri voli o al cambio della data di viaggio. Lo scorso 29 aprile, il sindacato che rappresenta gli assistenti di volo della compagnia, ha indetto uno sciopero dall'8 al 12 maggio per chiedere negoziati “equi” con la dirigenza su un nuovo accordo aziendale. [post_title] => Vueling taglia il 30% dei voli in Francia per lo sciopero del personale di cabina [post_date] => 2024-05-08T10:58:12+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1715165892000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466897 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_466899" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, Ezio Barroero e Michele Zucchi[/caption] "Bisogna premiare chi si impegna a coltivare negli anni la passione per il turismo, facendola diventare il lavoro della vita! Inutile a mio avviso invocare leggi: sono le imprese che devono cambiare paradigma". Ezio Barroero, presidente di Lab Travel e fondatore insieme a Michele Zucchi della rete di consulenti di viaggio Euphemia, prende posizione sul tema della carenza di personale qualificato nell'industria dei viaggi, e in particolare nelle agenzie. Una questione sottolineata anche da un'analisi pubblicata recentemente su Preferente, che ascrive il fenomeno sostanzialmente a due fattori chiave: l’esiguità delle retribuzioni e i tempi di lavoro spesso dilatati oltre misura. “I margini esigui del settore – dichiara Barroero – spesso non permettono di garantire retribuzioni interessanti ai dipendenti e, soprattutto, generano imprese sottodimensionate che comportano turni stressanti e orari dilatati. Una prospettiva del genere scoraggia i professionisti del settore, che vanno così alla ricerca di altri lavori depauperando il nostro, e allontana anche i giovani, che sono la categoria in assoluto più sensibile al tema della qualità della vita lavorativa. Nelle agenzie esiste ancora un patrimonio di professionalità di valore inestimabile per il comparto turistico: non si tratta solo di conoscenza tecnica del prodotto, ma anche di talento nella capacità di gestire il cliente e fidelizzarlo. Se vogliamo tutelare questa professione e questo valore, occorre impostare il lavoro secondo nuovi criteri, che possano offrire prospettive di crescita concrete e possibilità di realizzazione professionale e personale. Tra i modelli di riferimento, ecco allora spuntare quello svedese, "nel quale la qualità della vita professionale diventa il cardine intorno a cui ruota l’organizzazione aziendale: non esiste del resto un’impresa di successo senza dipendenti e collaboratori motivati. Ciò significa, da un lato, una remunerazione più allineata alla difficoltà e alle responsabilità del lavoro, dall’altro un migliore equilibrio tra attività lavorativa e vita privata. Negli ultimi anni abbiamo accolto in Euphemia diversi professionisti e professioniste con una lunga storia alle spalle che, dopo aver lavorato per anni in agenzia, hanno trovato nella nostra proposta un modello consono alle loro aspettative e al passo con i tempi. Anche grazie a loro siamo cresciuti in questi anni ed è per questo che continuiamo a investire molte risorse per permettere ai nostri personal voyager di potersi dedicare esclusivamente alla cura dei loro clienti con la consapevolezza di avere alle spalle una squadra di oltre 50 collaboratori (tutti dipendenti) che tra le due sedi di Cuneo e Reggio Emilia si prendono in carico tutta la parte di prodotto, amministrativa, contabile, legale, assicurativa e burocratica”. [post_title] => Barroero, Lab Travel: la crisi del personale nel turismo? Le imprese devono cambiare paradigma [post_date] => 2024-05-08T10:41:03+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1715164863000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466875 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lot Polish Airlines prenderà in leasing tre nuovi E195-E2 da Azorra, con consegne previste tra la fine di luglio e il terzo trimestre del 2024. La compagnia polacca aggiungerà l'Embraer E195-E2 alla propria flotta per migliorare la flessibilità operativa e favorire l'espansione del network. L'E2 consente una transizione senza soluzione di continuità nell'arco di pochi giorni per gli attuali equipaggi di volo E1 di Lot e offre una cabina spaziosa e confortevole per i passeggeri, garantendo un'esperienza di viaggio estremamente confortevole, senza sedili centrali. «Questo miglioramento della flotta non solo segna il nostro continuo impegno verso l'aviazione sostenibile, ma celebra anche la nostra partnership con Embraer sin dall'introduzione del primo Ejet nel 2004. Grazie all'efficienza e al comfort per i passeggeri dell'E195-E2, siamo pronti a potenziare il network, introducendo frequenze aggiuntive verso destinazioni selezionate» ha dichiarato Michał Fijoł, ceo di Lot. La compagnia aerea ha previsto per l'E195-E2, che può ospitare un massimo di 146 passeggeri, una configurazione in classe singola con 136 posti. Lot è stato il primo operatore dell'E-jet nel 2004. Il primo volo, il 17 marzo 2004, è stato effettuato con un E170 dalla capitale polacca a Vienna. Oggi la compagnia aerea polacca opera con una flotta di 43 E-jet che la rendono uno dei maggiori operatori di E-jet in Europa. [post_title] => Lot Polish Airlines aggiunge alla flotta tre Embraer E195-E2 in leasing [post_date] => 2024-05-08T10:09:00+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1715162940000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466871 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_466873" align="alignleft" width="300"] Roberto Occhiuto ed Eddie Wilson[/caption] Taglio del nastro a Reggio Calabria per la nuova base di Ryanair: qui la low cost irlandese ha posizionato un aeromobile e ha lanciato 8 nuove rotte, di cui 5 internazionali: Barcellona, Berlino, Bologna, Manchester, Marsiglia, Tirana, Torino e Venezia. «Questa significativa espansione - ha dichiarato il ceo, Eddie Wilson - segna l’inizio di una strategia a lungo termine con la Regione per posizionare la Calabria come destinazione leader in Europa, aumentando il turismo in entrata, la connettività e l’occupazione, offrendo al tempo stesso le tariffe più basse d’Europa. Con l’impegno di fornire tariffe competitive e una maggiore connettività, Ryanair è pronta a trasformare i viaggi per residenti e visitatori, sbloccando il pieno potenziale della Regione Calabria, attirando una gamma diversificata di turisti e stimolando lo sviluppo economico». «All’atto del mio insediamento ho ereditato un sistema aeroportuale immobile, quasi al collasso - ha sottolineato Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria -. In pochi mesi abbiamo posto la Sacal sotto il controllo della Regione e l’abbiamo resa finalmente operativa. Parallelamente abbiamo costruito un piano di ammodernamento di tutti gli aeroporti calabresi. Due anni fa lo scalo di Reggio Calabria era in coma, senza alcuna prospettiva di sviluppo e con i voli per Roma e per Milano che rischiavano di essere cancellati. Abbiamo salvato quei collegamenti, li abbiamo fatti raddoppiare, e qualche mese fa abbiamo presentato ufficialmente con Eddie Wilson, che ringrazio per questa sua nuova visita nella nostra Regione, lo sbarco di Ryanair in riva allo Stretto. Inoltre, quest'estate Ryanair ha potenziato le rotte anche dagli aeroporti di Lamezia Terme e Crotone: la compagnia è oggi presente in Calabria con 30 collegamenti. Il nostro obiettivo è quello di far crescere tutto il sistema aeroportuale regionale, per portare sempre più turisti in Calabria e anche per dare nuove opportunità ai nostri concittadini. Con Ryanair abbiamo iniziato un percorso che nei prossimi mesi e nei prossimi anni porterà grandi e positive novità per la nostra Regione». [post_title] => Ryanair fa base a Reggio Calabria e apre otto nuove rotte di cui 5 internazionali [post_date] => 2024-05-08T09:54:07+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1715162047000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466831 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il piano di ammodernamento della flotta Emirates sale a quota 191 aeromobili, con il recente annuncio del retrofit di altri 43 Airbus A380 e di 28 Boeing 777. Il piano originale prevedeva 120 aeromobili - 67 A380 e 53 B777 - da sottoporre a ristrutturazione completa. Il Boeing 777 rimane la spina dorsale della flotta Emirates, mentre l'A380 è il fiore all'occhiello della compagnia aerea, e l'espansione del programma di ammodernamento assicura che Emirates continui a fornire ai clienti un'esperienza di viaggio senza pari. «Stiamo completando il nostro investimento multimiliardario nel programma di ammodernamento per introdurre prodotti di cabina all'avanguardia su un numero maggiore di nostri A380 e Boeing 777, dimostrando un chiaro impegno a elevare l'esperienza del cliente con una gamma di prodotti best-in-class in ogni cabina - ha commentato Tim Clark, presidente di Emirates Airline -. L'aggiunta di un maggior numero di aeromobili dotati di sedili di ultima generazione, di finiture di cabina aggiornate e di una palette di colori contemporanei segna anche un passo significativo nel garantire che un maggior numero di clienti possa sperimentare in modo coerente i nostri prodotti premium su entrambi i tipi di aeromobili». Finora Emirates ha rimodernato 22 aeromobili A380 e, a luglio di quest'anno, il primo Boeing 777 sarà sottoposto a una ristrutturazione degli interni. Ogni aeromobile Boeing 777 richiederà circa due settimane di ammodernamento prima di entrare in servizio. I piani includono l’ammodernamento della cabina di First Class, il debutto di tutte le nuove poltrone di Business Class in una configurazione aggiornata 1-2-1, oltre a 24 poltrone di Premium Economy di ultima generazione, per offrire ai clienti più opzioni premium tra cui scegliere. Con l'aggiunta della cabina Premium Economy, il Boeing 777 di Emirates sarà configurato con 332 posti in quattro classi, con otto suite di First Class, 40 posti in Business Class e 260 posti in Economy Class. Per fare spazio alla nuova cabina Premium Economy, saranno rimossi 50 posti di Economy. [post_title] => Emirates rinnova le cabine di altri 71 Airbus A380 e Boeing 777, portando il totale a 191 [post_date] => 2024-05-08T09:15:11+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1715159711000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466822 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’Ambasciatori Place Hotel, che quest’anno celebra i suoi cinquant’anni di attività, aderisce al Global Wellness Day, la giornata mondiale dedicata al benessere e al vivere bene promossa dal Global Wellness Institute, festeggiata ogni anno il secondo sabato di giugno, con oltre dieci edizioni alle spalle, e che quest’anno cade l’8. Sarà per l’Ambasciatori l’occasione per diffondere il concept “Make your wellness”, l’anima della sua proposta, che ogni giorno si fa realtà attraverso esperienze di benessere mentale, emotivo e fisico, secondo un concetto di “wellness” proattivo. L’Ambasciatori Place Hotel, non è solo una Spa, ma il luogo dove costruire la propria esperienza di benessere completo e multifattoriale, con molteplici servizi indoor e outdoor per tutti, aperti anche alla città. Sabato 8 giugno si inizia la mattina con il risveglio muscolare nel bosco, durante il quale saranno a disposizione l’acqua di Fiuggi e frutta fresca di stagione. Durante la giornata si proseguirà con altre attività come il nordic walking e un’escursione in e-bike. «Vogliamo essere anche noi ‘portavoce’ della Giornata Mondiale del Benessere - sottolinea Francesca Bonanni, titolare dell’Ambasciatori – per diffondere un messaggio consapevole e positivo in linea con i nostri valori, con l’anima della nostra proposta. Il nostro concept ‘Make your wellness’ è un invito ad agire per il proprio benessere. Siamo convinti che sollecitare un coinvolgimento attivo dell’ospite e la sua percezione dei benefici sia fondamentale per far vivere anche un piccolo cambiamento». “wellness” è un modo di essere proattivo, che ci vede tutti coinvolti: da un lato l’Ambasciatori e il suo staff con servizi, attività ed elementi di qualità (come le materie prime dei piatti proposti, la ricerca dei trattamenti nei 1000 mq. della Tangerine Spa, i prodotti utilizzati e la professionalità del personale) e dall’altro gli ospiti, che vengono sollecitati in modo consapevole ad attuare quello che toccherà le corde del loro benessere per il corpo, la mente e l’anima. In linea con il suo concept, l’Ambasciatori, oltre allo strumento consolidato della Wellness Card, che suggerisce all’ospite una serie di proposte - dislocandole tra percorsi Spa e attività di diverso genere, motivandolo a svolgerne alcune - con il mese di maggio ha attivato la Fiuggi Wellness Experience. Si tratta di un soggiorno di 4 giornate, disponibile ogni settimana, adatto a chi vuole viaggiare fuori e dentro se stesso, conoscere un territorio, stimolare la mente, muoversi in natura. [post_title] => Ambasciatori Place Fiuggi, nei 50 di attività focus sul benessere in occasione del Global Wellness Day [post_date] => 2024-05-07T13:06:44+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1715087204000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466810 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Ambasciata Argentina, in collaborazione con Aerolineas Argentinas e l'Associazione Doc Italy, ha celebrato ieri a Roma il "Malbec Day" insieme a operatori del settore turistico, agenzie, giornalisti e distributori enogastronomici. La giornata dedicata al vitigno a bacca nera è stata presentata dal Consigliere diplomatico Alejandro Luppino e da Patricio Pupi, addetto economico e commerciale dell’Ambasciata, insieme alla responsabile dell’Ufficio Promozione Turistica e Sport Vanesa Di Martino Creide e a Claudio Neri, direttore Italia di Aerolineas Argentinas, che collega Roma all’Argentina con volo diretto. L’illustrazione e degustazione collettiva di alcune fra le migliori etichette Malbec è stata guidata dagli interventi del giornalista e sommelier Luca Grippo insieme a Guido Favaro, importatore di vini argentini e all’imprenditore Giacomo Spaini, proprietario della Cantina Albarossa. La degustazione ha coinvolto cinque vini ed è stata dedicata ai prodotti delle province settentrionali di Salta e Tucumán, di Mendoza e San Juan nella regione di Cuyo, al centro, e di Neuquén e Rio Negro in Patagonia, al sud. Le cantine argentine che hanno preso parte all’evento sono state El Esteco, Las Moras, Callia, Finca Albarossa, Norton, Séptima, Familia Zuccardi, Familia Schroeder e Mabellini Wines. Con la collaborazione del presidente Tiziana Sirna e di Doc Italy, si rafforza il rapporto sinergico del binomio Italia-Argentina e si riconferma il successo delle eccellenze enogastronomiche dei due Paesi. Presenti con piatti ideati specificatamente per questo evento, rinomati chef e rappresentanti della gastronomia del territorio italiano: Salvo Cravero, Luca Di Francesco, Catia Malizia, Elia Grillotti, Luigi Conte, Mara e Orlando Di Mario, Giorgio Derme, Elio Testa, Davide Cecconi. Punto di riferimento per l’industria vitivinicola argentina, quest’uva ha contribuito a rendere il Paese sudamericano il quinto produttore di vino al mondo dopo Italia, Spagna, Francia e Stati Uniti. Con 215.000 ettari di vigneti piantati, infatti, l'Argentina produce vino in 14 delle sue 23 province ed esporta il 15% del totale prodotto negli Stati Uniti in primis, seguiti da Regno Unito e Brasile, Canada, Paesi Bassi e Cina. Il ministero degli Affari Esteri argentino, insieme al ministero del Turismo, che ha in esclusiva la diffusione del “Marchio Paese” e Wines of Argentina, svolgono quotidianamente un importante lavoro nella promozione del vino argentino all'estero, realizzando eventi come quello tenutosi presso l’Ambasciata. Di Elisa Biagioli [post_title] => L'Ambasciata Argentina festeggia il "Malbec Day" con Aerolineas Argentinas e l’Associazione Doc Italy [post_date] => 2024-05-07T12:29:18+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1715084958000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466781 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un totale di cinque cabine con balcone per due persone, in occasione del viaggio inaugurale della Norwegian Aqua, la ventesima nave della flotta Ncl, in calendario nella primavera del 2025. Norwegian Cruise Line lancia il Mese da Partner First. “I nostri partner commerciali nel settore dei viaggi sono e rimarranno il cuore del nostro successo duraturo - spiega Kevin Bubolz, vice president & managing director Continental Europe, Middle East & Africa -. Continuando a investire in loro, e trasformando gli agenti di viaggio in veri ambasciatori del brand che sostengono i nostri prodotti, vinciamo insieme. Il nostro primo mese da Partners First offre perciò agli agenti una varietà di opportunità per saperne di più sui nostri brand e, con un po' di fortuna, la possibilità di essere tra i primi a provare la Norwegian Aqua la prossima primavera". Partecipare al concorso è semplice: gli agenti devono raggiungere il livello Master o completare almeno cinque corsi a maggio. Gli adv dovranno poi promuovere Ncl sui loro canali social usando l’hashtag #CruiseNorwegian. Contenuti e modelli per la condivisione sul canale Facebook di Ncl si possono trovare nel gruppo privato Partners First Facebook group, attraverso l’archivio delle risorse su Norwegian Central e, naturalmente, per il download nella sezione Social Media della sede centrale marketing. Gli agenti possono partecipare al concorso a premi qui e devono fornire il proprio canale di social media e il nome utente nell'Nclu. In aggiunta alle cinque cabine con balcone all’evento di inaugurazione delle Norwegian Aqua, Ncl metterà in palio anche dieci pacchetti regalo, che comprendono uno zaino, una borraccia e un asciugamano. [post_title] => Ncl: al via il mese da Partner First. In palio per la adv il viaggio inaugurale della Norwegian Aqua [post_date] => 2024-05-07T10:18:37+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1715077117000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466765 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovi amenity kit firmati Bulgari per i passeggeri Emirates che viaggiano in first e business class. Durante la stagione estiva è prevista un'introduzione graduale della novità su rotte selezionate e voli a lungo raggio, con una palette di colori progettata per riflettere i nuovi interni delle cabine dei velivoli Emirates, insieme alle ultime fragranze best-seller del marchio italiano di lusso. La nuova serie presenta una selezione di 8 borse da collezione in una gamma di colori e tessuti diversi, con all'interno una serie di prodotti adatti al viaggio. I passeggeri possono aspettarsi fragranze Bulgari, tra cui la High-Perfumery Collection Le Gemme creata in esclusiva per Emirates, uno specchio Bulgari laccato d'oro come ricordo, molti prodotti da viaggio per la cura della persona e le nuove aggiunte di tappi per le orecchie in spugna e morbide fascette elastiche per capelli. Emirates collabora con la Maison italiana da oltre 15 anni. La stagione estiva 2024 degli amenity kit Bvlgari sarà la 16esima versione offerta a bordo, che offrirà amenity kit di lusso curati ai clienti Emirates di tutto il mondo. [gallery ids="466769,466768,466767"] [post_title] => Emirates: ecco i nuovi amenity kit firmati Bulgari per l'estate 2024 [post_date] => 2024-05-07T09:25:06+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1715073906000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "vueling taglia il 30 dei voli in francia per lo sciopero del personale di cabina" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":78,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1871,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466902","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Vueling cancella oltre il 30% dei suoi voli in Francia tra l'8 e il 9 maggio a causa di uno sciopero del personale di cabina nella base della compagnia all'aeroporto di Parigi Orly, che proseguirà fino a domenica 12 maggio.\r

\r

Il vettore spagnolo del gruppo Iag ha dichiarato che sta lavorando «in coordinamento con tutti i team per ridurre al minimo i disagi» e che sta informando «tutti i clienti delle opzioni alternative disponibili per mitigare, per quanto possibile, i maggiori disagi». Vueling, che opera circa 120 voli giornalieri in Francia, ha previsto diverse alternative per i passeggeri coinvolti dalle cancellazioni, dal rimborso del biglietto, al trasferimento su altri voli o al cambio della data di viaggio.\r

\r

Lo scorso 29 aprile, il sindacato che rappresenta gli assistenti di volo della compagnia, ha indetto uno sciopero dall'8 al 12 maggio per chiedere negoziati “equi” con la dirigenza su un nuovo accordo aziendale. ","post_title":"Vueling taglia il 30% dei voli in Francia per lo sciopero del personale di cabina","post_date":"2024-05-08T10:58:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1715165892000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466897","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_466899\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Ezio Barroero e Michele Zucchi[/caption]\r

\r

\"Bisogna premiare chi si impegna a coltivare negli anni la passione per il turismo, facendola diventare il lavoro della vita! Inutile a mio avviso invocare leggi: sono le imprese che devono cambiare paradigma\". Ezio Barroero, presidente di Lab Travel e fondatore insieme a Michele Zucchi della rete di consulenti di viaggio Euphemia, prende posizione sul tema della carenza di personale qualificato nell'industria dei viaggi, e in particolare nelle agenzie. Una questione sottolineata anche da un'analisi pubblicata recentemente su Preferente, che ascrive il fenomeno sostanzialmente a due fattori chiave: l’esiguità delle retribuzioni e i tempi di lavoro spesso dilatati oltre misura.\r

\r

“I margini esigui del settore – dichiara Barroero – spesso non permettono di garantire retribuzioni interessanti ai dipendenti e, soprattutto, generano imprese sottodimensionate che comportano turni stressanti e orari dilatati. Una prospettiva del genere scoraggia i professionisti del settore, che vanno così alla ricerca di altri lavori depauperando il nostro, e allontana anche i giovani, che sono la categoria in assoluto più sensibile al tema della qualità della vita lavorativa. Nelle agenzie esiste ancora un patrimonio di professionalità di valore inestimabile per il comparto turistico: non si tratta solo di conoscenza tecnica del prodotto, ma anche di talento nella capacità di gestire il cliente e fidelizzarlo. Se vogliamo tutelare questa professione e questo valore, occorre impostare il lavoro secondo nuovi criteri, che possano offrire prospettive di crescita concrete e possibilità di realizzazione professionale e personale.\r

\r

Tra i modelli di riferimento, ecco allora spuntare quello svedese, \"nel quale la qualità della vita professionale diventa il cardine intorno a cui ruota l’organizzazione aziendale: non esiste del resto un’impresa di successo senza dipendenti e collaboratori motivati. Ciò significa, da un lato, una remunerazione più allineata alla difficoltà e alle responsabilità del lavoro, dall’altro un migliore equilibrio tra attività lavorativa e vita privata. Negli ultimi anni abbiamo accolto in Euphemia diversi professionisti e professioniste con una lunga storia alle spalle che, dopo aver lavorato per anni in agenzia, hanno trovato nella nostra proposta un modello consono alle loro aspettative e al passo con i tempi. Anche grazie a loro siamo cresciuti in questi anni ed è per questo che continuiamo a investire molte risorse per permettere ai nostri personal voyager di potersi dedicare esclusivamente alla cura dei loro clienti con la consapevolezza di avere alle spalle una squadra di oltre 50 collaboratori (tutti dipendenti) che tra le due sedi di Cuneo e Reggio Emilia si prendono in carico tutta la parte di prodotto, amministrativa, contabile, legale, assicurativa e burocratica”.","post_title":"Barroero, Lab Travel: la crisi del personale nel turismo? Le imprese devono cambiare paradigma","post_date":"2024-05-08T10:41:03+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1715164863000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466875","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lot Polish Airlines prenderà in leasing tre nuovi E195-E2 da Azorra, con consegne previste tra la fine di luglio e il terzo trimestre del 2024. La compagnia polacca aggiungerà l'Embraer E195-E2 alla propria flotta per migliorare la flessibilità operativa e favorire l'espansione del network. \r

\r

L'E2 consente una transizione senza soluzione di continuità nell'arco di pochi giorni per gli attuali equipaggi di volo E1 di Lot e offre una cabina spaziosa e confortevole per i passeggeri, garantendo un'esperienza di viaggio estremamente confortevole, senza sedili centrali.\r

\r

«Questo miglioramento della flotta non solo segna il nostro continuo impegno verso l'aviazione sostenibile, ma celebra anche la nostra partnership con Embraer sin dall'introduzione del primo Ejet nel 2004. Grazie all'efficienza e al comfort per i passeggeri dell'E195-E2, siamo pronti a potenziare il network, introducendo frequenze aggiuntive verso destinazioni selezionate» ha dichiarato Michał Fijoł, ceo di Lot.\r

\r

La compagnia aerea ha previsto per l'E195-E2, che può ospitare un massimo di 146 passeggeri, una configurazione in classe singola con 136 posti.\r

\r

Lot è stato il primo operatore dell'E-jet nel 2004. Il primo volo, il 17 marzo 2004, è stato effettuato con un E170 dalla capitale polacca a Vienna. Oggi la compagnia aerea polacca opera con una flotta di 43 E-jet che la rendono uno dei maggiori operatori di E-jet in Europa. ","post_title":"Lot Polish Airlines aggiunge alla flotta tre Embraer E195-E2 in leasing","post_date":"2024-05-08T10:09:00+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1715162940000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466871","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_466873\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Roberto Occhiuto ed Eddie Wilson[/caption]\r

\r

Taglio del nastro a Reggio Calabria per la nuova base di Ryanair: qui la low cost irlandese ha posizionato un aeromobile e ha lanciato 8 nuove rotte, di cui 5 internazionali: Barcellona, Berlino, Bologna, Manchester, Marsiglia, Tirana, Torino e Venezia.\r

\r

«Questa significativa espansione - ha dichiarato il ceo, Eddie Wilson - segna l’inizio di una strategia a lungo termine con la Regione per posizionare la Calabria come destinazione leader in Europa, aumentando il turismo in entrata, la connettività e l’occupazione, offrendo al tempo stesso le tariffe più basse d’Europa. Con l’impegno di fornire tariffe competitive e una maggiore connettività, Ryanair è pronta a trasformare i viaggi per residenti e visitatori, sbloccando il pieno potenziale della Regione Calabria, attirando una gamma diversificata di turisti e stimolando lo sviluppo economico».\r

\r

«All’atto del mio insediamento ho ereditato un sistema aeroportuale immobile, quasi al collasso - ha sottolineato Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria -. In pochi mesi abbiamo posto la Sacal sotto il controllo della Regione e l’abbiamo resa finalmente operativa. Parallelamente abbiamo costruito un piano di ammodernamento di tutti gli aeroporti calabresi. Due anni fa lo scalo di Reggio Calabria era in coma, senza alcuna prospettiva di sviluppo e con i voli per Roma e per Milano che rischiavano di essere cancellati. Abbiamo salvato quei collegamenti, li abbiamo fatti raddoppiare, e qualche mese fa abbiamo presentato ufficialmente con Eddie Wilson, che ringrazio per questa sua nuova visita nella nostra Regione, lo sbarco di Ryanair in riva allo Stretto.\r

\r

Inoltre, quest'estate Ryanair ha potenziato le rotte anche dagli aeroporti di Lamezia Terme e Crotone: la compagnia è oggi presente in Calabria con 30 collegamenti. Il nostro obiettivo è quello di far crescere tutto il sistema aeroportuale regionale, per portare sempre più turisti in Calabria e anche per dare nuove opportunità ai nostri concittadini. Con Ryanair abbiamo iniziato un percorso che nei prossimi mesi e nei prossimi anni porterà grandi e positive novità per la nostra Regione».","post_title":"Ryanair fa base a Reggio Calabria e apre otto nuove rotte di cui 5 internazionali","post_date":"2024-05-08T09:54:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1715162047000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466831","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il piano di ammodernamento della flotta Emirates sale a quota 191 aeromobili, con il recente annuncio del retrofit di altri 43 Airbus A380 e di 28 Boeing 777.\r

Il piano originale prevedeva 120 aeromobili - 67 A380 e 53 B777 - da sottoporre a ristrutturazione completa. Il Boeing 777 rimane la spina dorsale della flotta Emirates, mentre l'A380 è il fiore all'occhiello della compagnia aerea, e l'espansione del programma di ammodernamento assicura che Emirates continui a fornire ai clienti un'esperienza di viaggio senza pari.\r

«Stiamo completando il nostro investimento multimiliardario nel programma di ammodernamento per introdurre prodotti di cabina all'avanguardia su un numero maggiore di nostri A380 e Boeing 777, dimostrando un chiaro impegno a elevare l'esperienza del cliente con una gamma di prodotti best-in-class in ogni cabina - ha commentato Tim Clark, presidente di Emirates Airline -. L'aggiunta di un maggior numero di aeromobili dotati di sedili di ultima generazione, di finiture di cabina aggiornate e di una palette di colori contemporanei segna anche un passo significativo nel garantire che un maggior numero di clienti possa sperimentare in modo coerente i nostri prodotti premium su entrambi i tipi di aeromobili».\r

Finora Emirates ha rimodernato 22 aeromobili A380 e, a luglio di quest'anno, il primo Boeing 777 sarà sottoposto a una ristrutturazione degli interni. Ogni aeromobile Boeing 777 richiederà circa due settimane di ammodernamento prima di entrare in servizio. I piani includono l’ammodernamento della cabina di First Class, il debutto di tutte le nuove poltrone di Business Class in una configurazione aggiornata 1-2-1, oltre a 24 poltrone di Premium Economy di ultima generazione, per offrire ai clienti più opzioni premium tra cui scegliere.\r

Con l'aggiunta della cabina Premium Economy, il Boeing 777 di Emirates sarà configurato con 332 posti in quattro classi, con otto suite di First Class, 40 posti in Business Class e 260 posti in Economy Class. Per fare spazio alla nuova cabina Premium Economy, saranno rimossi 50 posti di Economy.","post_title":"Emirates rinnova le cabine di altri 71 Airbus A380 e Boeing 777, portando il totale a 191","post_date":"2024-05-08T09:15:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1715159711000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466822","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’Ambasciatori Place Hotel, che quest’anno celebra i suoi cinquant’anni di attività, aderisce al Global Wellness Day, la giornata mondiale dedicata al benessere e al vivere bene promossa dal Global Wellness Institute, festeggiata ogni anno il secondo sabato di giugno, con oltre dieci edizioni alle spalle, e che quest’anno cade l’8. Sarà per l’Ambasciatori l’occasione per diffondere il concept “Make your wellness”, l’anima della sua proposta, che ogni giorno si fa realtà attraverso esperienze di benessere mentale, emotivo e fisico, secondo un concetto di “wellness” proattivo. \r

\r

L’Ambasciatori Place Hotel, non è solo una Spa, ma il luogo dove costruire la propria esperienza di benessere completo e multifattoriale, con molteplici servizi indoor e outdoor per tutti, aperti anche alla città. Sabato 8 giugno si inizia la mattina con il risveglio muscolare nel bosco, durante il quale saranno a disposizione l’acqua di Fiuggi e frutta fresca di stagione. Durante la giornata si proseguirà con altre attività come il nordic walking e un’escursione in e-bike.\r

\r

«Vogliamo essere anche noi ‘portavoce’ della Giornata Mondiale del Benessere - sottolinea Francesca Bonanni, titolare dell’Ambasciatori – per diffondere un messaggio consapevole e positivo in linea con i nostri valori, con l’anima della nostra proposta. Il nostro concept ‘Make your wellness’ è un invito ad agire per il proprio benessere. Siamo convinti che sollecitare un coinvolgimento attivo dell’ospite e la sua percezione dei benefici sia fondamentale per far vivere anche un piccolo cambiamento».\r

\r

“wellness” è un modo di essere proattivo, che ci vede tutti coinvolti: da un lato l’Ambasciatori e il suo staff con servizi, attività ed elementi di qualità (come le materie prime dei piatti proposti, la ricerca dei trattamenti nei 1000 mq. della Tangerine Spa, i prodotti utilizzati e la professionalità del personale) e dall’altro gli ospiti, che vengono sollecitati in modo consapevole ad attuare quello che toccherà le corde del loro benessere per il corpo, la mente e l’anima.\r

\r

In linea con il suo concept, l’Ambasciatori, oltre allo strumento consolidato della Wellness Card, che suggerisce all’ospite una serie di proposte - dislocandole tra percorsi Spa e attività di diverso genere, motivandolo a svolgerne alcune - con il mese di maggio ha attivato la Fiuggi Wellness Experience. Si tratta di un soggiorno di 4 giornate, disponibile ogni settimana, adatto a chi vuole viaggiare fuori e dentro se stesso, conoscere un territorio, stimolare la mente, muoversi in natura.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Ambasciatori Place Fiuggi, nei 50 di attività focus sul benessere in occasione del Global Wellness Day","post_date":"2024-05-07T13:06:44+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1715087204000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466810","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Ambasciata Argentina, in collaborazione con Aerolineas Argentinas e l'Associazione Doc Italy, ha celebrato ieri a Roma il \"Malbec Day\" insieme a operatori del settore turistico, agenzie, giornalisti e distributori enogastronomici.\r

\r

La giornata dedicata al vitigno a bacca nera è stata presentata dal Consigliere diplomatico Alejandro Luppino e da Patricio Pupi, addetto economico e commerciale dell’Ambasciata, insieme alla responsabile dell’Ufficio Promozione Turistica e Sport Vanesa Di Martino Creide e a Claudio Neri, direttore Italia di Aerolineas Argentinas, che collega Roma all’Argentina con volo diretto.\r

\r

L’illustrazione e degustazione collettiva di alcune fra le migliori etichette Malbec è stata guidata dagli interventi del giornalista e sommelier Luca Grippo insieme a Guido Favaro, importatore di vini argentini e all’imprenditore Giacomo Spaini, proprietario della Cantina Albarossa. La degustazione ha coinvolto cinque vini ed è stata dedicata ai prodotti delle province settentrionali di Salta e Tucumán, di Mendoza e San Juan nella regione di Cuyo, al centro, e di Neuquén e Rio Negro in Patagonia, al sud. Le cantine argentine che hanno preso parte all’evento sono state El Esteco, Las Moras, Callia, Finca Albarossa, Norton, Séptima, Familia Zuccardi, Familia Schroeder e Mabellini Wines.\r

\r

Con la collaborazione del presidente Tiziana Sirna e di Doc Italy, si rafforza il rapporto sinergico del binomio Italia-Argentina e si riconferma il successo delle eccellenze enogastronomiche dei due Paesi. Presenti con piatti ideati specificatamente per questo evento, rinomati chef e rappresentanti della gastronomia del territorio italiano: Salvo Cravero, Luca Di Francesco, Catia Malizia, Elia Grillotti, Luigi Conte, Mara e Orlando Di Mario, Giorgio Derme, Elio Testa, Davide Cecconi.\r

\r

Punto di riferimento per l’industria vitivinicola argentina, quest’uva ha contribuito a rendere il Paese sudamericano il quinto produttore di vino al mondo dopo Italia, Spagna, Francia e Stati Uniti. Con 215.000 ettari di vigneti piantati, infatti, l'Argentina produce vino in 14 delle sue 23 province ed esporta il 15% del totale prodotto negli Stati Uniti in primis, seguiti da Regno Unito e Brasile, Canada, Paesi Bassi e Cina.\r

\r

Il ministero degli Affari Esteri argentino, insieme al ministero del Turismo, che ha in esclusiva la diffusione del “Marchio Paese” e Wines of Argentina, svolgono quotidianamente un importante lavoro nella promozione del vino argentino all'estero, realizzando eventi come quello tenutosi presso l’Ambasciata.\r

\r

\r

\r

Di Elisa Biagioli","post_title":"L'Ambasciata Argentina festeggia il \"Malbec Day\" con Aerolineas Argentinas e l’Associazione Doc Italy","post_date":"2024-05-07T12:29:18+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1715084958000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466781","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un totale di cinque cabine con balcone per due persone, in occasione del viaggio inaugurale della Norwegian Aqua, la ventesima nave della flotta Ncl, in calendario nella primavera del 2025. Norwegian Cruise Line lancia il Mese da Partner First. “I nostri partner commerciali nel settore dei viaggi sono e rimarranno il cuore del nostro successo duraturo - spiega Kevin Bubolz, vice president & managing director Continental Europe, Middle East & Africa -. Continuando a investire in loro, e trasformando gli agenti di viaggio in veri ambasciatori del brand che sostengono i nostri prodotti, vinciamo insieme. Il nostro primo mese da Partners First offre perciò agli agenti una varietà di opportunità per saperne di più sui nostri brand e, con un po' di fortuna, la possibilità di essere tra i primi a provare la Norwegian Aqua la prossima primavera\".\r

\r

Partecipare al concorso è semplice: gli agenti devono raggiungere il livello Master o completare almeno cinque corsi a maggio. Gli adv dovranno poi promuovere Ncl sui loro canali social usando l’hashtag #CruiseNorwegian. Contenuti e modelli per la condivisione sul canale Facebook di Ncl si possono trovare nel gruppo privato Partners First Facebook group, attraverso l’archivio delle risorse su Norwegian Central e, naturalmente, per il download nella sezione Social Media della sede centrale marketing. Gli agenti possono partecipare al concorso a premi qui e devono fornire il proprio canale di social media e il nome utente nell'Nclu. In aggiunta alle cinque cabine con balcone all’evento di inaugurazione delle Norwegian Aqua, Ncl metterà in palio anche dieci pacchetti regalo, che comprendono uno zaino, una borraccia e un asciugamano.","post_title":"Ncl: al via il mese da Partner First. In palio per la adv il viaggio inaugurale della Norwegian Aqua","post_date":"2024-05-07T10:18:37+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1715077117000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466765","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Nuovi amenity kit firmati Bulgari per i passeggeri Emirates che viaggiano in first e business class. Durante la stagione estiva è prevista un'introduzione graduale della novità su rotte selezionate e voli a lungo raggio, con una palette di colori progettata per riflettere i nuovi interni delle cabine dei velivoli Emirates, insieme alle ultime fragranze best-seller del marchio italiano di lusso.\r

La nuova serie presenta una selezione di 8 borse da collezione in una gamma di colori e tessuti diversi, con all'interno una serie di prodotti adatti al viaggio. I passeggeri possono aspettarsi fragranze Bulgari, tra cui la High-Perfumery Collection Le Gemme creata in esclusiva per Emirates, uno specchio Bulgari laccato d'oro come ricordo, molti prodotti da viaggio per la cura della persona e le nuove aggiunte di tappi per le orecchie in spugna e morbide fascette elastiche per capelli.\r

Emirates collabora con la Maison italiana da oltre 15 anni. La stagione estiva 2024 degli amenity kit Bvlgari sarà la 16esima versione offerta a bordo, che offrirà amenity kit di lusso curati ai clienti Emirates di tutto il mondo.\r

\r

[gallery ids=\"466769,466768,466767\"]","post_title":"Emirates: ecco i nuovi amenity kit firmati Bulgari per l'estate 2024","post_date":"2024-05-07T09:25:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1715073906000]}]}}