Il Marocco al centro delle strategie Evolution Travel per il 2024 Il Marocco è una delle destinazioni su cui si sta focalizzando Evolution Travel: ne parla il responsabile del Paese, Youssef Aattal di Paradise Travel Marocco, specialist & tour operator Marocco dell’operatore online: “Puntiamo molto sul Paese maghrebino che complessivamente è una destinazione scelta dal 63% in più rispetto al 2019, con una crescita di fatturato che nel 2023 ha raggiunto i 617.173,15 euro rispetto ai 465.816,88 euro di quattro anni prima. Il 2023 si può considerare un anno di riequilibrio, dopo il periodo della pandemia. Rispetto al 2022 abbiamo avuto un incremento di oltre il 55%. Sono cifre che vanno oltre ogni aspettativa. Nel 2024 sicuramente avremo un livello di crescita normale”. Da cosa dipende questo interesse? “Sicuramente dalla pubblicità mirata che facciamo, nonché dalla differenziazione rispetto ai concorrenti: offriamo servizi e itinerari innovativi per nicchie e non solo circuiti commerciali. Inoltre grazie alla promozione dell’ente del turismo, che sta facendo un ottimo lavoro sulla destinazione, dal 2017 si è cambiata marcia. La meta è poi molto migliorata post pandemia a livello di servizi. Inoltre il quarto posto ai Mondiali del 2022 ha dato una spinta al paese, così come lo sarà l’organizzazione di quelli del 2030, insieme a Spagna e Portogallo. Infine il governo ha investito molto per dotare il Paese di una grande sicurezza e di infrastrutture moderne. La vicinanza aiuta molto, in tre ore dall’Italia si è a Casablanca o Marrakech o Fez e siamo particolarmente forniti con almeno sette voli a settimana Ryanair da Orio e tre da Malpensa diretti su Marrakech, più di uno al giorno di easyJet in alta stagione e uno quotidiano tutto l’anno su Marrakech. Air Arabia vola direttamente su Casablanca da Orio, Venezia, Cuneo, Bologna, Pisa, Napoli e Catania. Wizz ha creato dei diretti da Roma e Milano su Marrakech. A questi voli low cost, si aggiungono i collegamenti quotidiani di Royal Air Maroc e Ita da Milano, Bologna e Roma, e tre volte a settimana da Venezia, Torino e Napoli”. Condividi

