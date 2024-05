Aeroporto Forlì: Atene entra nel network GoToFly con 2 voli settimanali, da luglio Il network GotoFly da Forlì amplia il numero delle destinazioni con l’aggiunta di Atene e Mykonos: dopo Corfù, Zante, Cefalonia, Lefkada, Karpahtos, debutteranno da luglio le due new entry, anch’esse operate con aeromobile Boeing 737-400. Il decollo su Atene è previsto nel periodo 6 luglio-14 settembre, con voli in partenza il martedì e il sabato; il collegamento sarà poi mantenuto fino a marzo 2025, sempre due volte a settimana, il lunedì e il venerdì. La rotta verso l’isola di Mykonos sarà invece operativa nel periodo 24 luglio-4 settembre, con volo diretto il mercoledì. «Le ore volo inizialmente programmate per coprire la Forlì-Tirana-Forlì e la Forlì-Pantelleria-Forlì vengono impiegate – spiega il direttore generale & accountable manager di F.A. – Forlì Airport, Andrea Stefano Gilardi – nel rafforzamento di destinazioni sulle quali la domanda di posti aerei è molto cresciuta nel corso degli ultimi mesi, a iniziare da Lampedusa, Catania e Trapani: quest’ultimi due con prosecuzione prevista fino a marzo 2025. Introduciamo due rotte di prestigio e dal forte appeal sul mercato; Atene – hub di rilevanza internazionale – e Mykonos, in ragione delle mutate esigenze del network. Ciò consentirà una migliore corrispondenza sotto il profilo delle richieste e delle finalità, più in linea con i nostri obiettivi di rete vendita. Anche per Atene la programmazione proseguirà fino a tutto marzo 2025». Condividi

