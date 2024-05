Ahmed Naufal nuovo direttore vendite e marketing Sun Siyam Resorts Ahmed Naufal è il nuovo direttore vendite e marketing del gruppo Sun Siyam Resorts. Nel suo nuovo ruolo, Naufal guiderà le iniziative strategiche di vendita e marketing in tutte e sei le proprietà della compagnia alle Maldive e nello Sri Lanka. Dall’ufficio operativo situato al Sun Siyam Olhuveli, Naufal porta una comprovata esperienza nel settore dell’ospitalità, iniziata 17 anni orsono. La sua collaborazione con il gruppo maldiviano è iniziata in particolare nell’agosto 2021, in qualità di direttore vendite e marketing presso lo stesso Sun Siyam Olhuveli. A marzo 2023 ha quindi assunto il ruolo di cluster director of sales & marketing per i Sun Siyam Iru Veli e Olhuveli. In precedenza, ha ricoperto posizioni chiave in prestigiosi resort alle Maldive, tra cui gli One & Only Kanuhura, Baros Maldives, Milaidhoo, Dhevanafushi Maldives Luxury Resort, Raffles Maldives Meradhoo, Radisson Blu Resort Maldives e Mövenpick Maldives. “La promozione di Naufal dimostra il nostro impegno nel riconoscere e sviluppare talenti eccezionali all’interno del gruppo – sottolinea il ceo di Sun Siyam Resorts, Deepak Booneady -. La sua esperienza e il suo approccio proattivo si allineano perfettamente con gli obiettivi di crescita della nostra azienda. Siamo fiduciosi che la sua leadership spingerà la compagnia verso nuovi traguardi, determinando un aumento delle vendite e della crescita aziendale”. Condividi

