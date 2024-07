Il Portogallo investe sulla sostenibilità: al via in Algarve la campagna ‘Save Water’ Prende forme concrete la campagna ‘Save Water’ varata dal Portogallo e che entro fine 2024 sarà diffusa nell’Algarve, che mira a incoraggiare un uso consapevole dell’acqua. Obiettivo: sensibilizzare i turisti sull’importanza di adottare buone pratiche di utilizzo dell’acqua e invitarli a vivere le loro vacanze in modo più sostenibile, contribuendo all’effettiva protezione delle risorse attraverso un atteggiamento consapevole e responsabile. In questo solco si inserisce l’iniziativa dell’aeroporto di Faro, dove ieri i turisti in arrivo hanno trovato sei valigie piene d’acqua (40 litri ciascuna) a rotolare sui tappeti dell’area di riconsegna dei bagagli. Queste valigie simboleggiano la quantità di acqua che ogni turista può risparmiare ogni giorno attraverso un modo più consapevole e responsabile di questa risorsa. All’iniziativa parteciperanno il Segretario di Stato per il Turismo, Pedro Machado, il presidente della Regione Turismo dell’Algarve, André Gomes, il membro del Consiglio di Amministrazione del ente Turismo del Portogallo, Lídia Monteiro e il direttore operativo di Ana Airports, Chloé Lapeyre. Finora, 110 strutture alberghiere hanno aderito al marchio Save Water attraverso il registro sulla piattaforma “Impegno per l’efficienza idrica in Algarve”, l’80% delle quali è già in una fase avanzata di attuazione delle misure e in linea con il piano d’azione (dati aggiornati al 18 luglio). I comuni con il maggior numero di aderenti, in termini assoluti, sono Albufeira, Loulé, Lagoa e Portimão, e il numero di aderenti attuali rappresenta il 31% dei posti letto disponibili nelle strutture alberghiere della regione. Il presidente di Turismo dell’Algarve, André Gomes, ritiene che «la sfida idrica nell’Algarve ha determinato una profonda trasformazione del settore turistico. Attraverso il marchio Save Water, stiamo incoraggiando l’adozione di pratiche innovative per ridurre il consumo di acqua e l’adesione dei nostri partner dimostra un forte impegno per la sostenibilità. Siamo convinti che promuovendo l’efficienza idrica e la sensibilizzazione sull’importanza dell’acqua, costruiremo un futuro più sostenibile per la regione. La collaborazione tra tutti è fondamentale per vincere questa sfida e posizionare l’Algarve come destinazione di riferimento in termini di turismo sostenibile». «Promuovere il Portogallo come destinazione sostenibile è fondamentale e la campagna Save Water riflette questo impegno – ricorda Lídia Monteiro, membro del Consiglio di Amministrazione dell’ente Turismo del Portogallo -. Attraverso attività di sensibilizzazione con i turisti stiamo evidenziando l’importanza della preoccupazione ambientale e coinvolgendo i visitatori nella protezione delle nostre risorse idriche. L’obiettivo è trasformare ogni turista in un agente attivo e positivo nell’uso efficiente dell’acqua, contribuendo a un futuro più sostenibile per tutti». Condividi

