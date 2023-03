UK: Scioperi ad Heathrow dal 15 marzo, il sindacato difende i propri impiegati Nel Regno Unito gli scioperi in aeroporti come Heathrow e nei porti continuano. Sebbene il governo del Regno Unito miri a ridurre al minimo i disagi, avverte che coloro che viaggiano il 15 e all’inizio del giorno successivo devono essere preparati ad affrontare tempi di attesa più lunghi al controllo di frontiera del Regno Unito. Come per gli scioperi dell’anno scorso, i dipendenti governativi e il personale militare sono stati addestrati a effettuare controlli alle frontiere durante gli scioperi, uno schema che in precedenza aveva suscitato critiche per aver messo a repentaglio la sicurezza. L’azione di sciopero in Francia coinciderà con gli scioperi delle forze di frontiera del 15 marzo, che potrebbero portare a interruzioni e code anche nei porti francesi. Heathrow si sta preparando per ancora più caos il mese prossimo, con i membri del sindacato britannico Unite che votano per lo sciopero durante le vacanze di Pasqua ad aprile. I motivi Lo sciopero fa parte di una più ampia azione coordinata di migliaia di dipendenti pubblici. 100.000 membri del PCS in 214 dipartimenti governativi e altri enti pubblici hanno votato per agire I membri chiedono un aumento di stipendio del 10% , citando un’inflazione da far venire l’acquolina in bocca del 10,6%. Mark Serwotka, il segretario generale del PCS, ha affermato che lo sciopero causerà “significativi disagi” – ma ha aggiunto che la crisi del costo della vita ha lasciato i lavoratori “disperati” senza altra scelta che scioperare. «Non abbiamo altra scelta che intraprendere un’azione sindacale perché i nostri membri utilizzano banchi alimentari e non sono in grado di accendere il riscaldamento in questo momento – e ha aggiunto che – Il governo può fermare questi scioperi domani se mette i soldi sul tavolo».

\r

Sebbene il governo del Regno Unito miri a ridurre al minimo i disagi, avverte che coloro che viaggiano il 15 e all'inizio del giorno successivo devono essere preparati ad affrontare tempi di attesa più lunghi al controllo di frontiera del Regno Unito.\r

Come per gli scioperi dell'anno scorso, i dipendenti governativi e il personale militare sono stati addestrati a effettuare controlli alle frontiere durante gli scioperi, uno schema che in precedenza aveva suscitato critiche per aver messo a repentaglio la sicurezza.\r

L'azione di sciopero in Francia coinciderà con gli scioperi delle forze di frontiera del 15 marzo, che potrebbero portare a interruzioni e code anche nei porti francesi. Heathrow si sta preparando per ancora più caos il mese prossimo, con i membri del sindacato britannico Unite che votano per lo sciopero durante le vacanze di Pasqua ad aprile. \r

I motivi\r

Lo sciopero fa parte di una più ampia azione coordinata di migliaia di dipendenti pubblici. 100.000 membri del PCS in 214 dipartimenti governativi e altri enti pubblici hanno votato per agire\r

\r

I membri chiedono un aumento di stipendio del 10% , citando un'inflazione da far venire l'acquolina in bocca del 10,6%. \r

\r

Mark Serwotka, il segretario generale del PCS, ha affermato che lo sciopero causerà \"significativi disagi\" - ma ha aggiunto che la crisi del costo della vita ha lasciato i lavoratori \"disperati\" senza altra scelta che scioperare.\r

\r

«Non abbiamo altra scelta che intraprendere un'azione sindacale perché i nostri membri utilizzano banchi alimentari e non sono in grado di accendere il riscaldamento in questo momento - e ha aggiunto che - Il governo può fermare questi scioperi domani se mette i soldi sul tavolo».\r

\r

","post_title":"UK: Scioperi ad Heathrow dal 15 marzo, il sindacato difende i propri impiegati","post_date":"2023-03-16T13:18:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678972704000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441647","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grecia. Uno sciopero del controllo del traffico aereo priverà Aegean Airlines e Olympic Air di tutti i loro voli il 16 marzo , i vettori stranieri saranno ovviamente colpiti. \r

\r

Il principale aeroporto del Paese, Atene-Eleftherios Venizelos , ha avvertito: \"Si informa che a causa dello sciopero del personale del controllo del traffico aereo (e di altre associazioni HCAA) che partecipano allo sciopero generale di 24 ore dell'Amministrazione Suprema Consiglio dei sindacati dei dipendenti pubblici greci (ADEDY), il 16 marzo 2023, non saranno operati voli da/per l'aeroporto internazionale di Atene dalle 00:00 alle 23:59\". Si riferisce al movimento sociale innescato dal disastro ferroviario di Tempi, che ha ucciso 57 persone e ha scatenato manifestazioni contro il governo.\r

Vettori\r

La compagnia di bandiera greca Aegean Airlines e la regionale Olympic Air hanno confermato ieri la cancellazione di tutti i loro voli, nazionali o internazionali. Tutti i passeggeri interessati saranno avvisati e potranno modificare la loro prenotazione \"senza costi di riemissione o cambio tariffa\", specifica un comunicato. Stessa osservazione per il low cost Sky Express , e negli aeroporti delle isole.\r

\r

Tra i vettori stranieri interessati ci sono tra gli altri nella sola capitale greca Air France , Transavia , SWISS , Ryanair , easyJet , Wizz Air , Middle East Airlines (MEA), Lufthansa , British Airways , Cyprus Airways , SAS Scandinavian , Turkish Airlines o Gulf Air .","post_title":"Grecia: sciopero del controllo del traffico aereo. Problemi per i vettori","post_date":"2023-03-16T11:26:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1678965990000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441620","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_441621\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Sngapore-Changi[/caption]\r

\r

La classifica annuale degli Skytrax World Airport Awards 2023 vede l'aeroporto di Singapore-Changi in vetta. primo posto assoluto\r

\r

La classifica Skytrax degli aeroporti 2023, svelata il 15 marzo, non riserva sorprese sul podio, cambia solo l'ordine: Singapore-Changi è ora 1° (3° nel 2022) davanti a Doha-Hamad International (ex 1°) e Tokyo-Haneda (ex secondo). Segue Seoul-Incheon (ex n. 5) e quindi Parigi-CDG (ex n. 6), che mantiene il suo rango di miglior aeroporto europeo. I posti da 6 a 10 di questa Top 100 sono occupati da Istanbul (+2), Monaco (stabile), Zurigo-Kloten (+1), Tokyo-Narita (-5) e Madrid (+6).\r

\r

Altri quattro aeroporti europei occupano i posti da 10 a 14, Vienna , Helsinki , Roma e Copenaghen , davanti a Osaka , Nagoya , Dubai , Seattle , Melbourne e Vancouver (miglior canadese).\r

\r

Nei primi 50 posti di questa classifica compaiono anche Londra-Heathrow al 21° posto, Francoforte al 25°, Amsterdam-Schiphol al 29°, Barcellona al 34°, Parigi-Orly al 39° quindi, e Montreal al 45°. Noteremo anche nella TOP 100 la 98a posizione dell'aeroporto di Lione-Saint Exupéry , che lo scorso anno si è classificato 178esimo.\r

\r

Tra gli altri vincitori globali, l'aeroporto di Shenzhen-Bao'an è stato nominato da Skytrax come l'aeroporto più migliorato del mondo, e Nagoya-Chubu Centrair ha vinto il premio come miglior aeroporto regionale del mondo (anche il terminal 2 di Centrair ha ricevuto il premio per il miglior terminal per le compagnie aeree low-cost).\r

\r

Edward Plaisted di Skytrax ha dichiarato in una dichiarazione: \" Ci congratuliamo con l'aeroporto Changi di Singapore per essere stato nominato il miglior aeroporto del mondo per il 2023. Dopo essere stato colpito duramente durante la pandemia di Covid-19, è incoraggiante vedere che il numero di passeggeri all'aeroporto di Changi è ora di circa 80% dei livelli di pandemia pre-Covid-19 e si prevede che torneranno ai livelli pre-pandemia entro il 2024. Questo riconoscimento aeroportuale di Changi proviene dai clienti dell'aeroporto e sottolinea la popolarità dell'aeroporto tra i viaggiatori aerei internazionali. Ricevere questo premio come miglior aeroporto del mondo è un chiaro riconoscimento del lavoro di squadra di tutto il personale aeroportuale, che contribuisce al successo dell'aeroporto di Changi ”.","post_title":"E' Singapore-Changi il miglior aeroporto del mondo secondo Skytrax","post_date":"2023-03-16T10:09:04+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678961344000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441455","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Corre veloce il 2023 di Emirates, che dall'inizio del suo anno finanziario ha aumentato le operazioni del 31% e ha ulteriori piani per aumentare la sua capacità per la stagione estiva a partire dal 26 marzo.\r

In particolare, si conferma strategico il mercato italiano che vede un incremento delle frequenze su Venezia e Bologna, così da portare a 40 i voli settimanali fra Dubai e l'Italia: \"Già a partire dal 1° febbraio è stato aggiunto un ulteriore volo diretto giornaliero tra Roma e Dubai - precisa Flavio Ghiringhelli, country manager Italy della compagnia aerea -. Dall'aeroporto di Roma i passeggeri possono essere collegati all'hub internazionale di Dubai e da lì raggiungere i mercati più vivaci del mondo. Questo gateway rappresenta uno degli aeroporti più strategici in Italia, poiché negli ultimi 30 anni Emirates ha servito più di 7 milioni di passeggeri su oltre 28.000 voli tra Dubai e la Capitale”.\r

\r

Quanto a Venezia e Bologna, dal 26 marzo il collegamento Venezia-Dubai sarà incrementato di un ulteriore volo settimanale che andrà ad aggiungersi agli attuali cinque voli. Dal 1° giugno, un servizio aggiuntivo il mercoledì porterà l'operatività di Emirates da Venezia alla frequenza giornaliera pre-pandemia. Dal 1° maggio, sarà attiva una frequenza in più sulla Bologna-Dubai, portando a sei i voli settimanali.\r

Negli ultimi mesi, la compagnia aerea ha pianificato e registrato una rapida crescita delle sue operazioni di rete, reintroducendo servizi in 5 città; ha lanciato un volo verso una nuova destinazione, Tel Aviv, aggiunto 251 voli settimanali alle rotte già esistenti; e continuato il roll-out dei miglioramenti del servizio a bordo e a terra.\r

A livello europeo, sono previsti i seguenti aumenti di capacità: Amsterdam da 14 a 19 voli settimanali dal 2 aprile; Atene, aggiunta di un servizio stagionale giornaliero dal 1° giugno al 30 settembre; Budapest, da 5 voli settimanali a un servizio giornaliero entro il 1° giugno; Londra, avvio del 2° servizio giornaliero per Stansted dal 1° maggio che porterà le operazioni londinesi a 11 voli giornalieri. Ci sono infatti anche i 6 volti al giorno per Londra Heathrow e 3 volti al giorno per Gatwick.","post_title":"Emirates, Ghiringhelli: \"Da giugno saliranno a 40 i voli settimanali fra Dubai e l'Italia\"","post_date":"2023-03-14T12:01:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678795302000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441331","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Skybucks è il nuovo programma fedeltà lanciato da Airlink, che premia i passeggeri più affezionati in modo innovativo, semplice e diretto. \r

\r

Il programma prevede per i frequent flyer tre livelli distinti: Blue, Red e Emerald. Al momento dell'iscrizione, si riceve la carta Skybucks Blue come livello di partenza. Viaggiando regolarmente, si salirò di livello passando al Red e, infine, all'Emerald. \r

\r

L'idoneità a rientrare in ciascun livello si basa semplicemente sul numero di tratte volate, mentre ogni Skybucks guadagnato dipende dalla percentuale del livello della tariffa base e dalla tassa YQ su ogni biglietto Airlink.\r

\r

L'iscrizione prevede una serie di privilegi e premi, a cominciare dall'imbarco prioritario e fino all'accesso alla lounge; iscrivendosi entro la fine di marzo 2023 ci sono 1.000 Skybucks gratuiti.\r

\r

","post_title":"Airlink lancia il nuovo programma di fidelizzazione, Skybucks","post_date":"2023-03-13T10:19:36+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678702776000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441324","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Germania. Il sindacato dei Verdi ha indetto ancora una volta uno sciopero di 24 ore per questo lunedì negli aeroporti tedeschi di Berlino, Brema, Hannover e Amburgo, nel nord del Paese, come mezzo di pressione nella trattativa per gli aumenti salariali. La petizione si concentra su salari migliori per lavorare nei fine settimana e di notte per il personale di sicurezza.\r

\r

Nel caso di Berlino Brandeburgo, sono stati cancellati i 200 decolli previsti per questo lunedì, che riguarderanno circa 27.000 passeggeri. Anche gli altri tre aeroporti paralizzati hanno scelto di cancellare del tutto le operazioni.\r

\r

Ufficialmente lo sciopero è iniziato alle 22 di domenica 12 marzo e terminerà alle 23 di lunedì, e naturalmente interesserà tutti i voli della giornata.\r

\r

A causa della particolare struttura dell'aviazione tedesca, queste interruzioni riguarderanno principalmente i voli nazionali ed europei. La maggior parte del lungo raggio tedesco opera da Francoforte, Monaco e, in misura minore, da Dusseldorf. Alcuni voli operano anche da Berlino e saranno interessati, ma sono pochi rispetto all'impatto di Francoforte.\r

\r

Easyjet, erede delle rotte di Air Berlin nella capitale, è una delle compagnie aeree più colpite, anche se poche saranno risparmiate per effetto indiretto delle cancellazioni.","post_title":"Germania: altro sciopero oggi paralizza i cieli tedeschi","post_date":"2023-03-13T09:26:04+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1678699564000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441141","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"È stata sottoscritta la sesta edizione del Patto per il lavoro nel settore del Turismo, l’accordo tra Regione Liguria, sindacati e categorie datoriali per l’attuazione degli interventi a sostegno delle imprese del settore per il 2023. La misura, finanziata attraverso il Fondo Sociale Europeo, mira, attraverso l’erogazione di bonus assunzionali, ad incentivare le aziende turistiche affinché garantiscano l’apertura dell’attività per periodi più lunghi, con un aumento sia in termini numerici che di durata dell’occupazione degli addetti.\r

\r

Quest'anno i bonus potranno essere richiesti dalle imprese per assunzioni a decorrere dal 1 marzo 2023 con contratti di durata non inferiore a sette mesi e per un importo complessivo di 6 milioni di euro. L’apertura dello sportello per la richiesta dell’incentivo è prevista il 28 giugno con chiusura al 31 dicembre.\r

\r

«Il Patto per il lavoro nel turismo è una delle forme più avanzate di collaborazione che Regione Liguria mette in campo tra il mondo delle imprese, soprattutto quelle turistiche, sulle quali abbiamo molto puntato in questi anni in termini di sviluppo, e il mondo della formazione e delle professionalità che servono per migliorare sempre di più la nostra offerta turistica – afferma il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti - Si tratta del primo accordo del genere sottoscritto in Italia, uno strumento importante per aiutarci a trovare le professionalità adatte a migliorare la qualità della nostra offerta turistica anno dopo anno. Durante il covid lo abbiamo autorizzato per dare una mano alle imprese che hanno molto faticato».\r

\r

«A partire dal 2018 il Patto per il lavoro nel settore turismo è divenuto un caposaldo della programmazione regionale in materia di politiche del lavoro poiché riteniamo di importanza strategica che questa amministrazione mantenga un supporto al comparto turistico in quanto volano dell'economia e dell'occupazione ligure – dichiara l'assessore regionale al Turismo Augusto Sartori - Negli anni 2020 e 2021 il Patto ha svolto un ruolo fondamentale di sostegno alle imprese per arginare gli effetti della pandemia e per questo si ritenne opportuno accorciare significativamente la durata dei contratti incentivabili. Dal 2022 si è deciso di tornare allo spirito originale del Patto che nacque come intervento volto a favorire il complesso processo di destagionalizzazione e abbiamo ottenuto un ottimo risultato: 953 domande presentate dalle imprese per circa 10 milioni di euro che hanno portato alla sottoscrizione di 3.605 contratti di assunzione di cui 304 a tempo indeterminato. Quest'anno abbiamo incrementato ulteriormente la durata dei contratti oggetti di incentivo a partire da sette mesi, con l'impegno espresso di ritornare nel 2024 ad incentivare unicamente contratti di durata pari o superiore agli otto mesi».\r

\r

«Un’ ulteriore azione intrapresa, grazie al Fondo Sociale Europeo, per far incontrare la domanda e l’offerta di lavoro in un settore strategico per la Liguria – spiega l’assessore regionale alla Formazione Marco Scajola - Come Regione stiamo mettendo in atto azioni concrete, anche nell’ambito della formazione, per far sì che le aziende che cercano personale da assumere, possano aderire ai bandi attivi e possano trovare personale qualificato da inserire in organico. Stiamo lavorando per aumentare la competitività delle imprese liguri, per far diminuire la disoccupazione e far crescere il nostro territorio».","post_title":"Liguria, nuovo patto per il Turismo per supportare le imprese e migliorare l'offerta","post_date":"2023-03-13T09:10:57+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1678698657000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440747","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Corsica è un’isola fiera e maestosa, dominata dalla bellezza della natura e segnata dalla storia. Nel mese di febbraio la Camera di Commercio della Corsica e l’Agence du Tourisme della Corsica, accanto ad Atout France, hanno presentato al mondo del turismo un’isola vivace in tutti i mesi dell’anno, attraversata da diagonale montuosa che separa la zona granitica occidentale da quella scistosa orientale.\r

\r

Sul crinale si trovano i percorsi di trekking del noto Grand Randonnée o G20, ma - soprattutto - la città di Corte. Fondata nel ‘400 e, da allora, città universitaria. Circondata da verdi foreste, boschi di castagno e cime innevate attrezzate per lo sci, è il cuore storico e politico della Corsica. Nel 1755 divenne la capitale del governo creato da Pascal Paoli, in lotta contro i genovesi. Paoli, chiamato “il padre della patria”, diede vita al primo stato democratico del 18esimo secolo. Il suo segretario particolare fu Carlo Maria Bonaparte, padre di Napoleone. Paoli verrà sconfitto dai francesi nel 1779, ma la famiglia Bonaparte era rientrata ad Ajaccio nel 1769, anno di nascita del grande uomo politico. La “Maison Bonaparte”, che si trova nel centro della città, è oggi un interessante museo, meta di pellegrinaggio sin dall’800.\r

\r

Ajaccio sorge sulla costa occidentale della Corsica, quella granitica, dove le falesie si tuffano nelle acque del mare ospitando le suggestive Torri Genovesi di vedetta. La maggiore città della costa orientale è invece Bastia: porta d'ingresso per il turismo italiano. Collegata a Livorno dalle navi della Corsica Ferries, è stata a lungo capitale politica, economica e religiosa. La Corsica è ricca di siti archeologici, chiese e oratori - significative le processioni pasquali organizzate dalle confraternite locali. Grande l’attenzione alla salvaguardia del patrimonio naturale, alla preservazione della produzione locale e anche dell’affascinante lingua corsa. Di origine latina e - per vicinanza e storia – ricca di influenze genovesi, toscane e sarde, è oggi riconosciuta come lingua regionale e viene insegnata a scuola ai più piccoli.\r

\r

[gallery ids=\"440754,440755,440752,440750,440749,440751\"]\r

\r

","post_title":"Una Corsica da vivere tutto l’anno, tra natura, storia e sapori","post_date":"2023-03-06T10:14:31+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1678097671000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440736","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si apre una nuova fase per Ixpira. La piattaforma multicanale del settore turistico ha inagurato una nuova sede a Roma, in Via Casilina, a due passi da Porta Maggiore, all'interno di una struttura moderna e innovativa, già scelta come sede operativa di importanti aziende nazionali.\r

\r

Nell'evento di inaugurazione, il ceo Guy Loungo e tutte le risorse del team hanno incontrato le agenzie di viaggio e i partner per raccontare i nuovi piani aziendali e gli obiettivi per il prossimo futuro.\r

\r

\"Vogliamo unire la lunga e consolidata esperienza della rete commerciale - ha detto il ceo - con risorse più giovani e preparate dal punto di vista della tecnologia e dell'intelligenza artificiale\".\r

\r

La piattaforma \r

\r

Ixpira, tramite il suo portale www.ixpira.it offre una vasta gamma di servizi, tra cui la ricerca e la prenotazione di voli, hotel, pacchetti vacanza, noleggio auto, biglietti per eventi, assicurazioni di viaggio e molto altro ancora. I principali servizi proposti dall'azienda, infatti, sono gli elementi che la caratterizzano e la rendono diversa dai suoi competitor.\r

\r

In oltre 25 anni di esperienza, Ixpira ha coniugato il lavoro di Guy Luongo, Mimmo Crinò e Marco Aldo Paghera proponendo soluzioni d'eccellenza a servizio del mercato turistico b2b.\r

\r

Piani di sviluppo\r

\r

Se nel 2022 il fatturato è stato di 22 milioni di euro, per il 2025 il gruppo prevede di raggiungere i 100 miliioni di euro.\r

\r

Le vendite nelle agenzie di viaggio italiane costituiscono il 50% del fatturato e, con i nuovi inserimenti nel team commerciale, la struttura andrà a fornire i propri servizi ad oltre 3mila agenzie di viaggio in 3 anni. Il restante 50% sarà sostenuto da important partnership all'esterno con tour operator leader nei loro paesi come JET2HOLIDAYS in UK, gruppo AVORIS in Spagna.\r

\r

Tra i piani per il prossimo futuro, l'aumento della rete di hotel contrattualizzati, per offrire anche alle agenzie di viaggio sempre maggiori opportunità di fatturato e di marginalità.\r

\r

La presenza sul territorio\r

\r

Forte della sua rete commerciale organizzata sia su base locale, sia su base nazionale, Ixpira promuove la ricerca continua di idee, novità e soluzioni per il mercato turistico in costante evoluzione, mettendo a disposizione tutta la propria esperienza e conoscenza agli utenti finali.\r

\"Nonostante l'innovazione sia una direttrice importante su cui stiamo investendo e investiremo nel prossimo futuro - sottolinea il ceo -, continueremo a organizzare la nostra presenza in modo capillare sul territorio, perché la relazione umana resta al centro del nostro progetto.","post_title":"Ixpira: tutti i piani di sviluppo della piattaforma","post_date":"2023-03-03T19:00:12+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1677870012000]}]}}