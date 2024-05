O’Leary: “Cambiare la legge sui sorvoli”. Ma gli scioperi servono Ryanair ha invitato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ad agire per proteggere per legge i sorvoli durante gli scioperi dei controllori del traffico aereo, per consentire agli altri controllori europei di gestire i voli sulla Francia durante gli scioperi e per limitare il potere dei sindacati. L’amministratore delegato di Ryanair, Michael O’Leary, ha dichiarato: “I controllori del traffico aereo francesi sono liberi di scioperare, è un loro diritto, ma dovremmo cancellare i voli francesi, non i voli in partenza dall’Irlanda, diretti in Italia, o i voli dalla Germania alla Spagna o alla Scandinavia”. al Portogallo. “Per cinque anni la Commissione europea guidata da Ursulavon der Leyen non ha intrapreso alcuna azione per proteggere i sorvoli e il mercato unico dei viaggi aerei. Le chiediamo nuovamente di agire per proteggere i sorvoli, eliminando così oltre il 90% di queste cancellazioni di voli”. Queste le richieste di Ryanair. Ora due sono le cose: o O’Leary vuole cambiare la geografia dell’Europa oppure pensa che fra controllori di volo, anche di altri paesi, non vi sia solidarietà. Gli scioperi si fanno per creare problemi. Se non creano problemi è inutile fare sciopero. Questo concetto semplice semplice non riesce ad entrare in testa di O’Leary. Non si possono cambiare i confini dell’Europa per fare un piacere a lui. In quel giorno non partono 300 voli. Bene, questo è lo scopo dello sciopero. Far perdere soldi a chi soldi ne ha e non li vuole sborsare. Mi pare ovvio. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466515 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair ha invitato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ad agire per proteggere per legge i sorvoli durante gli scioperi dei controllori del traffico aereo, per consentire agli altri controllori europei di gestire i voli sulla Francia durante gli scioperi e per limitare il potere dei sindacati. L'amministratore delegato di Ryanair, Michael O'Leary, ha dichiarato: "I controllori del traffico aereo francesi sono liberi di scioperare, è un loro diritto, ma dovremmo cancellare i voli francesi, non i voli in partenza dall'Irlanda, diretti in Italia, o i voli dalla Germania alla Spagna o alla Scandinavia". al Portogallo. “Per cinque anni la Commissione europea guidata da Ursulavon der Leyen non ha intrapreso alcuna azione per proteggere i sorvoli e il mercato unico dei viaggi aerei. Le chiediamo nuovamente di agire per proteggere i sorvoli, eliminando così oltre il 90% di queste cancellazioni di voli”. Queste le richieste di Ryanair. Ora due sono le cose: o O'Leary vuole cambiare la geografia dell'Europa oppure pensa che fra controllori di volo, anche di altri paesi, non vi sia solidarietà. Gli scioperi si fanno per creare problemi. Se non creano problemi è inutile fare sciopero. Questo concetto semplice semplice non riesce ad entrare in testa di O'Leary. Non si possono cambiare i confini dell'Europa per fare un piacere a lui. In quel giorno non partono 300 voli. Bene, questo è lo scopo dello sciopero. Far perdere soldi a chi soldi ne ha e non li vuole sborsare. Mi pare ovvio. [post_title] => O'Leary: "Cambiare la legge sui sorvoli". Ma gli scioperi servono [post_date] => 2024-04-30T14:53:34+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714488814000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466445 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ieri ci ha lasciato Renzo Druetto. Un pioniere uno che non si è mai fermato davanti a niente e che ha continuato a inventare, a cambiare, lasciando un segno fondamentale nel mondo del turismo. Chi l'ha conosciuto ne può raccontare la forza delle idee, l'abnegazione a seguire quelle idee e a farle diventare cose concrete. Era una specie di mago che prima ti faceva vedere ciò che aveva in mente e dopo un po' lo vedevi realizzato. Unico nel suo genere, sorridente e arrabbiato, funambolico, perennemente alla ricerca di qualcosa di nuovo. Di qualcosa che rinnovasse un sistema che a lui sembrava statico. Troppo statico. "Per me Renzo rappresenta molta parte della mia vita professionale. E' stato lui a introdurmi nell'ambiente, mi ha insegnato i trucchi del mestiere, e mi ha dato fiducia. E a quei tempi non era facile - dice il ceo del gruppo Travel Daniela Battaglioni -. Il nostro è stato un rapporto di lavoro che è sfociato infine in amicizia e rispetto. Era un uomo di eccezionale umanità e inventiva". Esattamente: un uomo che sfiorava il genio. Le sue idee, non si sa per quale motivo, anticipavano i movimenti di tutto il settore. E' come se lui intuisse qualche minuto prima gli scenari che si sarebbero delineati. Chi ha lavorato con lui ha avuto la grande fortuna di stare accanto a uno che non si fermava mai. Ci mancherà molto. Anche a me che l'ho solo sfiorato. E mi è bastato questo breve avvicinamento per farmi capire che Renzo era un uomo che apparteneva a mondo a parte. Giuseppe Aloe [post_title] => Ci ha lasciato Renzo Druetto. Il cordoglio di tutto il mondo del turismo [post_date] => 2024-04-30T10:21:56+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714472516000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466384 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Il fondo "Piccoli comuni a vocazione turistica", conforme alla classificazione Istat e destinato ai comuni con meno di 5.000 abitanti, costituisce una parte importante della strategia del ministero per trasformare le piccole realtà italiane in modelli di sostenibilità e innovazione nel turismo. "Con un investimento totale di 34 milioni di euro, supportiamo progetti che abbracciano l'accessibilità, la mobilità sostenibile, la rigenerazione urbana e la sostenibilità ambientale". È quanto si legge in una nota del Ministero del Turismo pubblicata sui suoi canali social. "Dai progetti di rigenerazione urbana nel Nord Italia, alle iniziative di turismo sostenibile nel Sud e nelle Isole, ogni intervento è progettato per riflettere le specifiche necessità e le caratteristiche culturali uniche dei comuni coinvolti", spiega il ministero. [post_title] => Per i piccoli comuni a vocazione turistica arriva un fondo di 34 milioni [post_date] => 2024-04-29T11:44:31+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714391071000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466228 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il nuovo Bio Nature Pool nel Parco delle Terme di Merano (15 maggio la riapertura) offre un’esperienza di benessere tutta naturale. Con una superficie d'acqua di quasi 1.200 mq e una profondità compresa tra 1,40 e 2 metri, il Bio Nature Pool è una piscina naturale ideale per il nuoto. A bordo vasca si trovano piattaforme in legno per il relax e tutt’intorno quasi 6.000 piante ripariali, tra cui iris di palude, salcerella ed erba della Pampas che favoriscono l’ecosistema acquatico realizzato attraverso un sistema complesso di filtraggio biologico. A vantaggio sicuramente dell’ambiente, visto che non c’è bisogno di cambiare l'acqua, ma anche della pelle dei bagnanti. L'acqua dolce e delicata infatti è inodore, senza disinfettanti e per questo adatta anche a chi soffre di allergie. Ai confini con il Bio Nature Pool si trova il laghetto ricoperto di ninfee e più in là le altre piscine immerse nel parco, a completare l’esperienza di benessere nella natura. Il parco non ospita solamente il Bio Nature Pool, sono molte le piscine a disposizione degli ospiti con la bella stagione. Dalla piscina sportiva di 33 metri ideale per il nuoto alle vasche con acqua fredda e calda, dal bagno con acqua di sorgente al percorso Kneipp. Il relax è assicurato grazie al prato curato, con lettini per l’abbronzatura e zone d’ombra, alberi secolari e aiuole fiorite, il tutto contornato dalla vista sulle cime del gruppo del Tessa. Distribuite nel parco si trovano anche 8 Relax Lounge con lettino di design per una coccola di lusso in più e uno spazio di intimità garantito. 65 attrezzature, 50 ore settimanali di corsi, 712 mq di area training. Sono questi i numeri del Fitness Center delle Terme Merano. Perdere peso, aumentare la massa muscolare, migliorare la condizione atletica, potenziare mobilità, resistenza ed equilibrio: qualsiasi sia l’obiettivo, qui è a portata di mano grazie ad attrezzature e programmi all’avanguardia, ai numerosi corsi organizzati, alla passione e professionalità dei trainer. Con la bella stagione gli sportivi hanno una possibilità in più: l’allenamento outdoor nella piattaforma fitness situata nel Parco termale. Una spazio pensato appositamente per i corsi di gruppo da svolgere all’aria aperta a contatto con la natura. A Maia Alta di Merano l’Hotel Juliane****, partner delle Terme Merano, propone il pacchetto “Magica fioritura e benessere” comprensivo di: 5 pernottamenti in mezza pensione, 1 biglietto d’ingresso ai Giardini di Castel Trauttmansdorff e 1 ingresso alle Terme Merano. Costo a partire da 718 euro a persona. ­ [post_title] => Parco delle Terme Merano riapre il 15 maggio con il nuovo Bio Nature Pool [post_date] => 2024-04-26T09:54:15+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714125255000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466255 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo tre anni, l'Autorità portuale del mare Adriatico settentrionale "risulta sostanzialmente inadempiente non avendo efficacemente messo in atto il concorso" per "l'elaborazione di proposte ideative e di progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi alla realizzazione e gestione di punti di attracco fuori dalle acque protette della laguna di Venezia utilizzabili dalle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate e dalle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici". Lo evidenzia Il deputato M5s Enrico Cappelletti in una interrogazione depositata ieri alla Camera, e visionata dalla 'Dire', indirizzata al ministro di trasporti e infrastrutture, Matteo Salvini. Gli chiede "quali iniziative di competenza intenda intraprendere affinché il concorso possa svolgersi nel rispetto delle disposizioni e con la necessaria tempestività". Legge entrata in vigore Il concorso di idee è previsto da una legge entrata in vigore a maggio del 2012 con cui è "è stato disposto che, al fine di contemperare lo svolgimento dell'attività crocieristica nel territorio di Venezia e della sua laguna con la salvaguardia dell'unicità e delle eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale di detto territorio, l'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della disposizione, avrebbe dovuto procedere all'esperimento di un articolato in due fasi". Il concorso emanato dall'Autorità portuale, per la prima fase, è stato annullato dal Tar il 26 aprile 2022 e il Consiglio di Stato, con sentenza pubblicata il 5 settembre 2023 ha confermato l'annullamento disposto dal Tar del Veneto. Poi però "non risultano atti dell'Autorità portuale per riprendere l'iter del concorso di idee", segnala Cappelletti. [post_title] => Venezia: non ancora trovati gli attracchi per le crociere fuori dalla Laguna [post_date] => 2024-04-26T07:56:01+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714118161000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466217 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Continuano gli scioperi del trasporto aereo in Francia. Infatti sarà un giovedì nero domani 25 aprile per chi ha previsto un viaggio in aereo in Francia. Saranno infatti cancellati - secondo quanto riferiscono i media francesi - il 75% dei voli all'aeroporto di Parigi Orly e 65% a Parigi Roissy Charles de Gaulle a causa dello sciopero dei controllori di volo. A Marsiglia si prevede il 65% dei voli cancellati, il 60% a Tolosa e il 70% a Nizza. La Sncta, il principale sindacato dei controllori di volo, riferisce il canale all news francese 'Bfm', ha minacciato anche di fare sciopero i 9, 10 e 11 maggio. Non si sa cosa accadrà ai sorvoli, ma i controllori francesi di solito li paralizzano, anche se in misura minore. Fallimento dei negoziati I sindacati invocano lo sciopero dopo il fallimento dei negoziati sulle misure di accompagnamento alla revisione del controllo del traffico aereo. La principale sigla sindacale del settore, l'Sncta, chiede aumenti salariali: un'argomentazione denunciata da Pascal de Izaguirre, presidente della Federazione nazionale dell'aviazione e delle sue professioni (Fnam), in quanto il bilancio dell'Autorità dell'aviazione civile francese (Dgac) è finanziato dalle tariffe pagate dalle compagnie aeree e non dal biglietto o dalle tasse dei contribuenti francesi. Questo costo aggiuntivo "verrebbe in ultima analisi trasferito ai passeggeri", ha spiegato il dirigente, che è anche Ceo di Corsair. A destare maggiore preoccupazione per la Fnam, è il deteriorarsi della competitività della Francia, le cui compagnie aeree perdono ogni anno quote di mercato a favore dei vettori turchi e del Golfo. Il costo ulteriore sarà sostenuto principalmente dalle compagnie aeree francesi, pesando negativamente sulla loro competitività. [post_title] => Francia: sciopero controllori aeroporti per domani 25 aprile [post_date] => 2024-04-24T10:42:52+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1713955372000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466215 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => MyForecast RMS e Opera Cloud lanciano un'integrazione che rappresenta un importane passo nel futuro dell'ospitalità con l'obiettivo di cambiare il modo in cui gli hotel gestiscono i loro dati. È la prima integrazione nativa "a due vie" che consente un flusso di dati più fluido ed efficiente. "Siamo estremamente orgogliosi di questa nuova integrazione. La tecnologia revenue MyForecast RMS, che vanta connessioni con i più importanti software alberghieri sul mercato, ci consente di fornire alle aziende alberghiere di altissimo livello una gestione dei dati stabile e affidabile - afferma Vito D’Amico ceo MyForecast RMS". L'integrazione bidirezionale tra MyForecast RMS e Opera Cloud apre le porte a una serie di vantaggi per gli hotel, offrendo non solo maggiore affidabilità nel trasferimento dei dati, ma anche una notevole efficienza operativa e una semplificazione delle procedure analitiche e tariffarie. [post_title] => MyForecast RMS e Opera Cloud, nuova integrazione bidirezionale per l'ospitalità [post_date] => 2024-04-24T10:41:43+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1713955303000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466170 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dal prossimo novembre le classi di viaggio dell'Eurostar cambieranno nome, in linea con l'offerta del network che ora comprende cinque paesi: Regno Unito, Francia, Belgio, Paesi Bassi e Germania. Le classi Standard, Standard Premier e Business Premier sulle rotte attraverso la Manica e le classi Standard, Comfort e Premium sulle rotte continentali saranno effettivamente sostituite da tre nuove classi di viaggio unificate, con diversi gradi di flessibilità: Eurostar Standard, Eurostar Plus, Eurostar Premier. Altra novità è quella che consente ai passeggeri che viaggiano su Eurostar Standard ed Eurostar Plus di cambiare il biglietto senza costi aggiuntivi e per tutte le volte necessarie fino a un'ora prima della partenza, nonché di richiedere un rimborso fino a 7 giorni prima della partenza. I clienti Eurostar Premier possono cambiare o rimborsare gratuitamente i loro biglietti fino a due giorni dopo la partenza. Le vendite per le nuove classi di viaggio Eurostar sono aperte da ieri, 23 aprile, per viaggi a partire dal 4 novembre. La nuova politica di post-vendita ha effetto immediato dal 23 aprile per tutti i biglietti. Infine, la compagnia sta estendendo l'offerta "Connecting tickets" alle destinazioni belghe, olandesi e tedesche: già attivi per i collegamenti verso Londra, i biglietti Connecting sono stati ora estesi all'intera rete. Utilizzando il sito web o l'app di Eurostar, i passeggeri possono effettuare un'unica prenotazione per raggiungere Parigi con Sncf e poi Bruxelles, Liegi, Anversa, Schiphol, Rotterdam, Amsterdam, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Dortmund, Aachen, Colonia o Londra con Eurostar. [post_title] => Eurostar: nuovi nomi per le tre classi di viaggio e maggiore flessibilità per il cambio biglietti [post_date] => 2024-04-24T09:15:03+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1713950103000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466118 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Croatia Airlines ha operato i suoi primi voli utilizzando il carburante Saf, in linea con le direttive dell'Unione europea che ne prevedono l'utilizzo, a partire dal 2025. La compagnia aerea croata ha utilizzato questi carburanti sugli aeromobili Airbus 319 e Dash 8-Q400 per i voli internazionali da Zagabria ad Amsterdam, Bruxelles, Copenaghen, Londra e Zurigo, nonché per le rotte domestiche Zagabria-Spalato, Zagabria-Dubrovnik-Zagabria e Zagabria-Pola-Zara. Il regolamento Ue prevede un aumento graduale della quota obbligatoria di carburanti verdi dal 2% al 70% entro il 2050. A seguito di un voto in plenaria del Parlamento europeo, il Consiglio dell'Ue ha approvato il regolamento ReFuelEu per l'aviazione in ottobre. La legge obbliga gli aeroporti e i fornitori di carburante a garantire che dal 2025 almeno il 2% del carburante per l'aviazione sia green. La percentuale obbligatoria dovrà essere aumentata ogni cinque anni: al 6% nel 2030, al 20% nel 2035, al 34% nel 2040, al 42% nel 2045 e al 70% nel 2050. La flotta di Croatia Airlines comprende oggi 12 aeromobili: quattro A319, due A320 e sei Dash8-Q400; in ordine ci sono altri tre A220-100 e 12 A220-300. [post_title] => Croatia Airlines opera i primi voli con carburante Saf [post_date] => 2024-04-23T11:15:08+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1713870908000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "oleary cambiare la legge sui sorvoli" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":31,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":635,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466515","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair ha invitato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ad agire per proteggere per legge i sorvoli durante gli scioperi dei controllori del traffico aereo, per consentire agli altri controllori europei di gestire i voli sulla Francia durante gli scioperi e per limitare il potere dei sindacati. L'amministratore delegato di Ryanair, Michael O'Leary, ha dichiarato: \"I controllori del traffico aereo francesi sono liberi di scioperare, è un loro diritto, ma dovremmo cancellare i voli francesi, non i voli in partenza dall'Irlanda, diretti in Italia, o i voli dalla Germania alla Spagna o alla Scandinavia\". al Portogallo.\r

\r

“Per cinque anni la Commissione europea guidata da Ursulavon der Leyen non ha intrapreso alcuna azione per proteggere i sorvoli e il mercato unico dei viaggi aerei. Le chiediamo nuovamente di agire per proteggere i sorvoli, eliminando così oltre il 90% di queste cancellazioni di voli”.\r

\r

Queste le richieste di Ryanair. Ora due sono le cose: o O'Leary vuole cambiare la geografia dell'Europa oppure pensa che fra controllori di volo, anche di altri paesi, non vi sia solidarietà. Gli scioperi si fanno per creare problemi. Se non creano problemi è inutile fare sciopero. Questo concetto semplice semplice non riesce ad entrare in testa di O'Leary. Non si possono cambiare i confini dell'Europa per fare un piacere a lui. In quel giorno non partono 300 voli. Bene, questo è lo scopo dello sciopero. Far perdere soldi a chi soldi ne ha e non li vuole sborsare. Mi pare ovvio.\r

","post_title":"O'Leary: \"Cambiare la legge sui sorvoli\". Ma gli scioperi servono","post_date":"2024-04-30T14:53:34+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1714488814000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466445","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ieri ci ha lasciato Renzo Druetto. Un pioniere uno che non si è mai fermato davanti a niente e che ha continuato a inventare, a cambiare, lasciando un segno fondamentale nel mondo del turismo. Chi l'ha conosciuto ne può raccontare la forza delle idee, l'abnegazione a seguire quelle idee e a farle diventare cose concrete. Era una specie di mago che prima ti faceva vedere ciò che aveva in mente e dopo un po' lo vedevi realizzato.\r

\r

Unico nel suo genere, sorridente e arrabbiato, funambolico, perennemente alla ricerca di qualcosa di nuovo. Di qualcosa che rinnovasse un sistema che a lui sembrava statico. Troppo statico.\r

\r

\"Per me Renzo rappresenta molta parte della mia vita professionale. E' stato lui a introdurmi nell'ambiente, mi ha insegnato i trucchi del mestiere, e mi ha dato fiducia. E a quei tempi non era facile - dice il ceo del gruppo Travel Daniela Battaglioni -. Il nostro è stato un rapporto di lavoro che è sfociato infine in amicizia e rispetto. Era un uomo di eccezionale umanità e inventiva\".\r

\r

Esattamente: un uomo che sfiorava il genio. Le sue idee, non si sa per quale motivo, anticipavano i movimenti di tutto il settore. E' come se lui intuisse qualche minuto prima gli scenari che si sarebbero delineati. Chi ha lavorato con lui ha avuto la grande fortuna di stare accanto a uno che non si fermava mai.\r

\r

Ci mancherà molto. Anche a me che l'ho solo sfiorato. E mi è bastato questo breve avvicinamento per farmi capire che Renzo era un uomo che apparteneva a mondo a parte.\r

\r

Giuseppe Aloe","post_title":"Ci ha lasciato Renzo Druetto. Il cordoglio di tutto il mondo del turismo","post_date":"2024-04-30T10:21:56+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1714472516000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466384","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Il fondo \"Piccoli comuni a vocazione turistica\", conforme alla classificazione Istat e destinato ai comuni con meno di 5.000 abitanti, costituisce una parte importante della strategia del ministero per trasformare le piccole realtà italiane in modelli di sostenibilità e innovazione nel turismo.\r

\r

\"Con un investimento totale di 34 milioni di euro, supportiamo progetti che abbracciano l'accessibilità, la mobilità sostenibile, la rigenerazione urbana e la sostenibilità ambientale\". È quanto si legge in una nota del Ministero del Turismo pubblicata sui suoi canali social.\r

\r

\"Dai progetti di rigenerazione urbana nel Nord Italia, alle iniziative di turismo sostenibile nel Sud e nelle Isole, ogni intervento è progettato per riflettere le specifiche necessità e le caratteristiche culturali uniche dei comuni coinvolti\", spiega il ministero.","post_title":"Per i piccoli comuni a vocazione turistica arriva un fondo di 34 milioni","post_date":"2024-04-29T11:44:31+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1714391071000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466228","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il nuovo Bio Nature Pool nel Parco delle Terme di Merano (15 maggio la riapertura) offre un’esperienza di benessere tutta naturale. \r

\r

Con una superficie d'acqua di quasi 1.200 mq e una profondità compresa tra 1,40 e 2 metri, il Bio Nature Pool è una piscina naturale ideale per il nuoto. A bordo vasca si trovano piattaforme in legno per il relax e tutt’intorno quasi 6.000 piante ripariali, tra cui iris di palude, salcerella ed erba della Pampas che favoriscono l’ecosistema acquatico realizzato attraverso un sistema complesso di filtraggio biologico.\r

\r

A vantaggio sicuramente dell’ambiente, visto che non c’è bisogno di cambiare l'acqua, ma anche della pelle dei bagnanti. L'acqua dolce e delicata infatti è inodore, senza disinfettanti e per questo adatta anche a chi soffre di allergie. Ai confini con il Bio Nature Pool si trova il laghetto ricoperto di ninfee e più in là le altre piscine immerse nel parco, a completare l’esperienza di benessere nella natura. \r

\r

Il parco non ospita solamente il Bio Nature Pool, sono molte le piscine a disposizione degli ospiti con la bella stagione. Dalla piscina sportiva di 33 metri ideale per il nuoto alle vasche con acqua fredda e calda, dal bagno con acqua di sorgente al percorso Kneipp. Il relax è assicurato grazie al prato curato, con lettini per l’abbronzatura e zone d’ombra, alberi secolari e aiuole fiorite, il tutto contornato dalla vista sulle cime del gruppo del Tessa. \r

\r

Distribuite nel parco si trovano anche 8 Relax Lounge con lettino di design per una coccola di lusso in più e uno spazio di intimità garantito. \r

\r

65 attrezzature, 50 ore settimanali di corsi, 712 mq di area training. Sono questi i numeri del Fitness Center delle Terme Merano. Perdere peso, aumentare la massa muscolare, migliorare la condizione atletica, potenziare mobilità, resistenza ed equilibrio: qualsiasi sia l’obiettivo, qui è a portata di mano grazie ad attrezzature e programmi all’avanguardia, ai numerosi corsi organizzati, alla passione e professionalità dei trainer.\r

\r

Con la bella stagione gli sportivi hanno una possibilità in più: l’allenamento outdoor nella piattaforma fitness situata nel Parco termale. Una spazio pensato appositamente per i corsi di gruppo da svolgere all’aria aperta a contatto con la natura. \r

\r

A Maia Alta di Merano l’Hotel Juliane****, partner delle Terme Merano, propone il pacchetto “Magica fioritura e benessere” comprensivo di: 5 pernottamenti in mezza pensione, 1 biglietto d’ingresso ai Giardini di Castel Trauttmansdorff e 1 ingresso alle Terme Merano. Costo a partire da 718 euro a persona. \r

\r

\r

\r

­","post_title":"Parco delle Terme Merano riapre il 15 maggio con il nuovo Bio Nature Pool","post_date":"2024-04-26T09:54:15+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1714125255000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466255","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo tre anni, l'Autorità portuale del mare Adriatico settentrionale \"risulta sostanzialmente inadempiente non avendo efficacemente messo in atto il concorso\" per \"l'elaborazione di proposte ideative e di progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi alla realizzazione e gestione di punti di attracco fuori dalle acque protette della laguna di Venezia utilizzabili dalle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate e dalle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici\".\r

\r

Lo evidenzia Il deputato M5s Enrico Cappelletti in una interrogazione depositata ieri alla Camera, e visionata dalla 'Dire', indirizzata al ministro di trasporti e infrastrutture, Matteo Salvini. Gli chiede \"quali iniziative di competenza intenda intraprendere affinché il concorso possa svolgersi nel rispetto delle disposizioni e con la necessaria tempestività\".\r

Legge entrata in vigore\r

Il concorso di idee è previsto da una legge entrata in vigore a maggio del 2012 con cui è \"è stato disposto che, al fine di contemperare lo svolgimento dell'attività crocieristica nel territorio di Venezia e della sua laguna con la salvaguardia dell'unicità e delle eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale di detto territorio, l'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della disposizione, avrebbe dovuto procedere all'esperimento di un articolato in due fasi\".\r

\r

Il concorso emanato dall'Autorità portuale, per la prima fase, è stato annullato dal Tar il 26 aprile 2022 e il Consiglio di Stato, con sentenza pubblicata il 5 settembre 2023 ha confermato l'annullamento disposto dal Tar del Veneto. Poi però \"non risultano atti dell'Autorità portuale per riprendere l'iter del concorso di idee\", segnala Cappelletti.","post_title":"Venezia: non ancora trovati gli attracchi per le crociere fuori dalla Laguna","post_date":"2024-04-26T07:56:01+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1714118161000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466217","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Continuano gli scioperi del trasporto aereo in Francia. Infatti sarà un giovedì nero domani 25 aprile per chi ha previsto un viaggio in aereo in Francia. Saranno infatti cancellati - secondo quanto riferiscono i media francesi - il 75% dei voli all'aeroporto di Parigi Orly e 65% a Parigi Roissy Charles de Gaulle a causa dello sciopero dei controllori di volo.\r

A Marsiglia si prevede il 65% dei voli cancellati, il 60% a Tolosa e il 70% a Nizza. La Sncta, il principale sindacato dei controllori di volo, riferisce il canale all news francese 'Bfm', ha minacciato anche di fare sciopero i 9, 10 e 11 maggio.\r

Non si sa cosa accadrà ai sorvoli, ma i controllori francesi di solito li paralizzano, anche se in misura minore.\r

Fallimento dei negoziati\r

I sindacati invocano lo sciopero dopo il fallimento dei negoziati sulle misure di accompagnamento alla revisione del controllo del traffico aereo. La principale sigla sindacale del settore, l'Sncta, chiede aumenti salariali: un'argomentazione denunciata da Pascal de Izaguirre, presidente della Federazione nazionale dell'aviazione e delle sue professioni (Fnam), in quanto il bilancio dell'Autorità dell'aviazione civile francese (Dgac) è finanziato dalle tariffe pagate dalle compagnie aeree e non dal biglietto o dalle tasse dei contribuenti francesi.\r

\r

Questo costo aggiuntivo \"verrebbe in ultima analisi trasferito ai passeggeri\", ha spiegato il dirigente, che è anche Ceo di Corsair. A destare maggiore preoccupazione per la Fnam, è il deteriorarsi della competitività della Francia, le cui compagnie aeree perdono ogni anno quote di mercato a favore dei vettori turchi e del Golfo. Il costo ulteriore sarà sostenuto principalmente dalle compagnie aeree francesi, pesando negativamente sulla loro competitività. \r

","post_title":"Francia: sciopero controllori aeroporti per domani 25 aprile","post_date":"2024-04-24T10:42:52+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1713955372000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466215","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"MyForecast RMS e Opera Cloud lanciano un'integrazione che rappresenta un importane passo nel futuro dell'ospitalità con l'obiettivo di cambiare il modo in cui gli hotel gestiscono i loro dati. È la prima integrazione nativa \"a due vie\" che consente un flusso di dati più fluido ed efficiente.\r

\"Siamo estremamente orgogliosi di questa nuova integrazione. La tecnologia revenue MyForecast RMS, che vanta connessioni con i più importanti software alberghieri sul mercato, ci consente di fornire alle aziende alberghiere di altissimo livello una gestione dei dati stabile e affidabile - afferma Vito D’Amico ceo MyForecast RMS\". L'integrazione bidirezionale tra MyForecast RMS e Opera Cloud apre le porte a una serie di vantaggi per gli hotel, offrendo non solo maggiore affidabilità nel trasferimento dei dati, ma anche una notevole efficienza operativa e una semplificazione delle procedure analitiche e tariffarie.\r

\r

","post_title":"MyForecast RMS e Opera Cloud, nuova integrazione bidirezionale per l'ospitalità","post_date":"2024-04-24T10:41:43+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1713955303000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466170","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal prossimo novembre le classi di viaggio dell'Eurostar cambieranno nome, in linea con l'offerta del network che ora comprende cinque paesi: Regno Unito, Francia, Belgio, Paesi Bassi e Germania. Le classi Standard, Standard Premier e Business Premier sulle rotte attraverso la Manica e le classi Standard, Comfort e Premium sulle rotte continentali saranno effettivamente sostituite da tre nuove classi di viaggio unificate, con diversi gradi di flessibilità: Eurostar Standard, Eurostar Plus, Eurostar Premier.\r

\r

Altra novità è quella che consente ai passeggeri che viaggiano su Eurostar Standard ed Eurostar Plus di cambiare il biglietto senza costi aggiuntivi e per tutte le volte necessarie fino a un'ora prima della partenza, nonché di richiedere un rimborso fino a 7 giorni prima della partenza. I clienti Eurostar Premier possono cambiare o rimborsare gratuitamente i loro biglietti fino a due giorni dopo la partenza.\r

\r

Le vendite per le nuove classi di viaggio Eurostar sono aperte da ieri, 23 aprile, per viaggi a partire dal 4 novembre. La nuova politica di post-vendita ha effetto immediato dal 23 aprile per tutti i biglietti.\r

\r

Infine, la compagnia sta estendendo l'offerta \"Connecting tickets\" alle destinazioni belghe, olandesi e tedesche: già attivi per i collegamenti verso Londra, i biglietti Connecting sono stati ora estesi all'intera rete. Utilizzando il sito web o l'app di Eurostar, i passeggeri possono effettuare un'unica prenotazione per raggiungere Parigi con Sncf e poi Bruxelles, Liegi, Anversa, Schiphol, Rotterdam, Amsterdam, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Dortmund, Aachen, Colonia o Londra con Eurostar.","post_title":"Eurostar: nuovi nomi per le tre classi di viaggio e maggiore flessibilità per il cambio biglietti","post_date":"2024-04-24T09:15:03+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1713950103000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466118","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Croatia Airlines ha operato i suoi primi voli utilizzando il carburante Saf, in linea con le direttive dell'Unione europea che ne prevedono l'utilizzo, a partire dal 2025. La compagnia aerea croata ha utilizzato questi carburanti sugli aeromobili Airbus 319 e Dash 8-Q400 per i voli internazionali da Zagabria ad Amsterdam, Bruxelles, Copenaghen, Londra e Zurigo, nonché per le rotte domestiche Zagabria-Spalato, Zagabria-Dubrovnik-Zagabria e Zagabria-Pola-Zara. \r

\r

Il regolamento Ue prevede un aumento graduale della quota obbligatoria di carburanti verdi dal 2% al 70% entro il 2050. A seguito di un voto in plenaria del Parlamento europeo, il Consiglio dell'Ue ha approvato il regolamento ReFuelEu per l'aviazione in ottobre. La legge obbliga gli aeroporti e i fornitori di carburante a garantire che dal 2025 almeno il 2% del carburante per l'aviazione sia green. La percentuale obbligatoria dovrà essere aumentata ogni cinque anni: al 6% nel 2030, al 20% nel 2035, al 34% nel 2040, al 42% nel 2045 e al 70% nel 2050.\r

\r

La flotta di Croatia Airlines comprende oggi 12 aeromobili: quattro A319, due A320 e sei Dash8-Q400; in ordine ci sono altri tre A220-100 e 12 A220-300.","post_title":"Croatia Airlines opera i primi voli con carburante Saf","post_date":"2024-04-23T11:15:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1713870908000]}]}}