Aci World ha nominato Justin Erbacci nuovo direttore generale e ceo Justin Erbacci sarà il nuovo direttore generale e ceo di Airports Council International, in carica dal prossimo 1° settembre. Erbacci – ceo di Lawa, Los Angeles World Airports dal 2020 al 2023 – prenderà il posto di Luis Felipe de Oliveira, che nel novembre 2023 aveva annunciato le proprie dimissioni, dopo quattro anni di incarico. «Erbacci apporta una grande esperienza ad Aci World» si legge in una nota dell’associazione, che ricorda come il manager prima di approdare al Lawa abbia ricoperto diversi incarichi di responsabilità, tra cui quello di coo. «Nel suo nuovo ruolo, Erbacci sarà responsabile di rappresentare l’organizzazione sulla scena globale, attuando le politiche formulate dall’assemblea generale di Aci World e dal consiglio direttivo mondiale». Erbacci ha dichiarato che lavorerà «per affrontare le sfide e le opportunità del settore dell’aviazione, per rafforzare ulteriormente il ruolo degli aeroporti come motori della crescita economica e dello sviluppo e per contribuire a trasformare l’esperienza di viaggio». Condividi

