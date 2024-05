Il sardo Abi d’Oru entra nel network Virtuoso New entry sarda per il network Virtuoso: l’hotel Abi d’Oru di Porto Rotondo porta a sei gli indirizzi sardi compresi nel portfolio della rete agenziale specializzata nel lusso, su un totale di 154 strutture in Italia. L’Abi d’Oru, in sardo Ape d’Oro, ha aperto le porte della sua ospitalità nel 1963, a soli quattro chilometri da Porto Rotondo ed è affacciato direttamente sul golfo di Marinella. Nel 2023 ha inaugurato le nuove camere e suite e la nuova piscina con pool bar, per un totale di 130 stanze di tipologie diverse inserite nell’architettura realizzata da Antonio Simon Mossa, architetto, politologo e scrittore sardo oltre 60 anni fa. Pilastro dell’ospitalità di Abi d’Oru è il forte legame con il territorio e per questo l’invito agli ospiti è quello di scoprire i caratteri e le personalità sarde nelle suite Al mare con: dalla giudicessa Eleonora d’Arborea al premio Nobel per la letteratura Grazia Deledda; da Antonio Gramsci alla grande artista Maria Lai e da Eva Mameli, madre di Italo Calvino e prima donna in Italia a insegnare botanica all’università, alla designer Edina Altara. Con i suoi tre diversi ristoranti, quest’anno l’Abi d’Oru è pronto a riaprire il 16 maggio, con una nuova offerta gastronomica. “E’ una soddisfazione annunciare l’ingresso dell’Abi d’Oru nel network Virtuoso, risultato dovuto al grande lavoro del team commerciale, con a capo Nicola Monello, e di tutto il personale dell’hotel, che riesce anno dopo anno a rendere felici gli ospiti, anche i più esigenti – spiega l’amministratore delegato dell’hotel Abi d’Oru, Diana Zuncheddu -. Grazie agli investimenti e agli interventi di restyling intrapresi negli ultimi anni, la struttura ha raggiunto il livello di ospitalità che ci siamo prefissati e oggi ancora di più anche a livello internazionale, grazie a Virtuoso. Credo che questa affiliazione sia meritata da una destinazione come la Sardegna e da un hotel pioniere e icona dell’alta ospitalità, come il nostro”. Condividi

Nei primi quattro mesi del 2024 il Paese ha registrato una crescita del 27% degli arrivi, sostenuta dai flussi provenienti dai Paesi arabi, che hanno segnato un incremento del 54% rispetto allo stesso periodo del 2023. Il dato giunge dopo un 2023 archiviato con un numero record di 15 milioni di visitatori. I risultati sono quelli presentati da Ghada Shalaby, viceministro del Turismo egiziano, in occasione dell'Arabian Travel Market in corso a Dubai: la partecipazione dell'Egitto all'evento - insieme a circa 70 partner egiziani - rientra nel quadro delle misure adottate dal Ministero del Turismo egiziano per incoraggiare un maggior movimento turistico arabo, soprattutto dai Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo (Ccg). Shalaby si è detta ottimista per la stagione turistica 2024, anche grazie alle misure adottate dal governo fra iniziative promozionali, semplificazioni per i visti turistici e investimenti su nuovi mercati quali India, Australia e Turchia. «L'Egitto si sta sforzando di attrarre un ampio ventaglio di visitatori a fronte di una costante diversificazione della propria offerta. Abbiamo lavorato per presentare nuovi prodotti in grado di rispondere alle mutate preferenze dei turisti (...) L'impegno per lo sviluppo delle infrastrutture rimane saldo, dal miglioramento della rete di trasporti a quello degli aeroporti e delle ferrovie, con investimenti significativi. Iniziative che contribuiscono a rendere l'esperienza di viaggio dei visitatori ancora più semplice e lineare». Amr El-Kady, ceo dell'Egyptian Tourism Authority, ha sottolineato l'ambizione dell'Egitto per un cambiamento qualitativo nell'approccio al turismo, abbracciando il dinamismo del settore privato e promuovendo un contesto favorevole agli investimenti e all'innovazione nel settore dei viaggi. Il ceo ha ricordato le iniziative volte a migliorare l'esperienza dei viaggiatori nei siti archeologici, come l'apertura del nuovo centro visitatori, parte del più ampio progetto di trasformazione delle Piramidi di Giza, che avverrà tra poche settimane. [post_title] => L'Egitto comincia l'anno con una crescita del +27% degli arrivi nel primo quadrimestre [post_date] => 2024-05-08T12:53:21+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1715172801000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466872 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Finale Ligure torna alla ribalta del panorama outdoor mondiale e punta su due grandi eventi: dal 10 al 12 maggio, parte dal ponente ligure l’UCI Enduro World Cup, che porta sui sentieri della Finale Outdoor Region i migliori campioni a livello internazionale, mentre dal 17 al 19 maggio torna Finale For Nepal, consolidato connubio tra arrampicata e solidarietà, che celebra quest’anno la sua tredicesima edizione. Appuntamenti imperdibili per gli appassionati di outdoor, i due eventi hanno dimostrato di poter coinvolgere un ampio pubblico, integrandosi con gli altri segmenti dell’offerta turistica finalese: mare, natura, cultura, enogastronomia. Chi sarà a Finale Ligure per gli eventi outdoor, non solo potrà immergersi nella natura con sport all’aria aperta, ma potrà approfittare della bella stagione per relax in spiaggia e sport acquatici, percorsi enogastronomici e occasioni di scoperta culturale, come la mostra dedicata ad Angelo Ruga, all’Oratorio dei Disciplinanti di Santa Caterina in Finalborgo. Passione e amore per il territorio, stretta collaborazione tra soggetti pubblici e privati, sviluppo continuo del prodotto turistico e marketing territoriale, alimentati dai grandi eventi, costituiscono i pilastri fondanti della nostra destinazione e sono il tessuto connettivo del “Sistema Finale”. Un modello di sviluppo che, nel corso del tempo, ha dimostrato la sua efficacia, guadagnandosi il riconoscimento come best practice a livello nazionale e oltre confine, in grado di fare scuola persino per le più rinomate località balneari italiane. Una conferma tangibile di questo successo è arrivata con l’invito a partecipare al G20s Destination Summit delle Comunità Marine, che dal 17 al 19 aprile ha riunito a Caorle, Sindaci, Comuni e operatori turistici delle 20 località costiere più visitate in Italia, che insieme contano ogni anno 70 milioni di presenze. Finale Ligure ha offerto un esempio virtuoso di destagionalizzazione e valorizzazione dell’entroterra, per ampliare la finestra temporale del turismo e rispondere alle esigenze di una clientela outdoor, orientata verso ritmi slow e un contatto più intimo con l’ambiente. [post_title] => Finale Ligure protagonista dell'outdoor mondiale con l'Enduro World Cup e Finale For Nepal [post_date] => 2024-05-08T10:31:02+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1715164262000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466785 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un incontro ancestrale di radici lontane che raccontano della Sardegna, terra aspra e generosa di piante aromatiche spontanee, piante officinali che fanno parte di un atavico patrimonio collettivo, ma anche di sole, di sabbia bianca, di brezza marina e di spezie coltivate nelle terre più sussurrate. Grazie alla collaborazione con il creatore di fragranze Luca Maffei e con Mariangela Rossi, autrice di vari libri nel settore, l'hotel Abi d'Oru di Porto Rotondo inaugura la stagione con un inedito progetto olfattivo, che si concretizza in un profumo creato per l'occasione. «Vorrei che l'ospite, una volta varcata la soglia dell'albergo, sentisse il profumo di una casa sarda, non di un qualsiasi hotel e riuscisse immediatamente a riconoscere l'essenza della Sardegna», sottolinea Diana Zuncheddu, anima dello storico 5 stelle. Il profumo mira a raccogliere l'intensità delle sfumature dell'isola, con un accordo di elicriso, ginepro, zafferano, in un cocktail in cui le note calde della pianta dai fiori giallo oro che richiamano il miele, unite a quelle balsamiche del ginepro, sprofondano in qualcosa di più speziato, come lo zafferano sardo, la cui coltivazione ha origini molto antiche. L'essenza, in vendita nella spa dell'hotel, è ulteriormente accentuata da un mix di ambra dorata e di legni ispirato agli alberi secolari dell'isola. Il progetto vuole anche coinvolgere con un calendario di tre appuntamenti (8 giugno, 8 luglio e 8 settembre) per un'immersione sensoriale nelle nuove cene olfattive presso il ristorante Marinella dell'hotel. Durante tutta la stagione, gli ospiti potranno inoltre trovare nella carta un signature dessert profumato, creato dal pastry chef Andrea Tortora. Anche il bar manager Marcello Cabiddu ha ideato due cocktail olfattivi dedicati alle essenze della Sardegna e in omaggio alla nuova fragranza Abi d'Oru Infine, non possono mancare le Esperienze Olfattive: il tour botanico con il giardiniere nel parco dell'hotel (una curiosità: la suite 136 è dedicata proprio a Eva Mameli Calvino, nata a Sassari, madre dello scrittore Italo e considerata la prima vera botanica italiana) e la masterclass di preparazione del cocktail olfattivo. [post_title] => L'Abi d'Oru inaugura la stagione con un inedito progetto olfattivo dedicato alla Sardegna [post_date] => 2024-05-07T10:39:42+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1715078382000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466756 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il network GotoFly da Forlì amplia il numero delle destinazioni con l'aggiunta di Atene e Mykonos: dopo Corfù, Zante, Cefalonia, Lefkada, Karpahtos, debutteranno da luglio le due new entry, anch’esse operate con aeromobile Boeing 737-400. Il decollo su Atene è previsto nel periodo 6 luglio-14 settembre, con voli in partenza il martedì e il sabato; il collegamento sarà poi mantenuto fino a marzo 2025, sempre due volte a settimana, il lunedì e il venerdì. La rotta verso l'isola di Mykonos sarà invece operativa nel periodo 24 luglio-4 settembre, con volo diretto il mercoledì. «Le ore volo inizialmente programmate per coprire la Forlì-Tirana-Forlì e la Forlì-Pantelleria-Forlì vengono impiegate - spiega il direttore generale & accountable manager di F.A. - Forlì Airport, Andrea Stefano Gilardi - nel rafforzamento di destinazioni sulle quali la domanda di posti aerei è molto cresciuta nel corso degli ultimi mesi, a iniziare da Lampedusa, Catania e Trapani: quest’ultimi due con prosecuzione prevista fino a marzo 2025. Introduciamo due rotte di prestigio e dal forte appeal sul mercato; Atene - hub di rilevanza internazionale - e Mykonos, in ragione delle mutate esigenze del network. Ciò consentirà una migliore corrispondenza sotto il profilo delle richieste e delle finalità, più in linea con i nostri obiettivi di rete vendita. Anche per Atene la programmazione proseguirà fino a tutto marzo 2025». [post_title] => Aeroporto Forlì: Atene entra nel network GoToFly con 2 voli settimanali, da luglio [post_date] => 2024-05-06T14:34:20+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1715006060000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "sardo abi doru entra nel network virtuoso" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":38,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":382,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"467382","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Marocco è uno scrigno di sorprese: a poche ore di volo dall'Italia offre un contesto naturale e storico di grande ricchezza, dove vivere esperienze affascinanti.\r

Royal Air Maroc vola da Roma e Milano verso lo scalo internazionale di Casablanca e poi raggiunge Errachidia, nel cuore del paese. Qui inizia l’avventura: un viaggio di scoperta allietato dall’accoglienza dei locali e da esperienze uniche che rivelano l’emozione del deserto, la forza di una natura millenaria, una cultura arcaica che si declina nelle costruzioni e nella gastronomia e tanta bellezza. In 40’ di macchina si arriva a Erfoud, dove si percepisce il trascorrere delle ere geologiche. Centinaia di milioni di anni fa qui c’era un mare e le acque, ritirandosi, hanno depositato una quantità di fossili sorprendente. Sono così tanti da essere utilizzati anche per realizzare i mobili dei riad tradizionali dove si trascorre la notte. Un altro prodotto tipico di Erfoud e del deserto è il dolce dattero, da gustare qui, ma anche in tutto il territorio insieme con formaggio di capra, colorate verdure e tajine o stufati speziati.\r

\r

Il viaggio prosegue verso sud e la distesa del deserto sembra prendere vita con l’apparire delle dune luminose di Merzouga, vicina al confine con l’Algeria: sono alte fino a 150m e sembrano assorbire la luce del sole. Le sabbie del Sahara raccontano una storia antica e il passaggio di carovane di mercanti fenici, cartaginesi e romani di cui oggi resta solo il ricordo. Il viaggiatore può percorrere le dune lentamente a dorso di cammello, su un 4x4 o un quad che corrono veloci o scivolando sul sandboard. Ma quando arriva il tramonto tutto sembra fermarsi mentre il sole si tuffa oltre l’orizzonte. L'esperienza più bella si vive nei campi tendati dove contemplare la luce delle stelle nel buio profondo della notte e, al mattino, assistere al sorgere del sole.\r

\r

La tappa successiva conduce alle Todra Gorges, le gole scavate nei millenni dal fiume Todra in questa zona orientale dell’Alto Atlante, dove le ripide rocce raggiungono i 160m di altezza e sono molto apprezzate sia dagli alpinisti che dagli speleologi. A fianco della strada brillano i colori dei tessuti offerti ai turisti e sul greto del fiume camminano lentamente le donne berbere con bimbi dagli occhi bistrati e asinelli. I berberi sono un popolo antico, originario del Maghreb, e in quest’area geografica vivono tre tribù con dialetti e tradizioni diverse. Superando Boulmane Dades si trovano le Gole del Dades: sin dal Giurassico il fiume scorreva impetuoso per oltre 200km e ha scavato 4 serie di gole profonde tra pareti di roccia color ocra. Lungo la Dades Valley si incontrano “le mille kasbah”, antichi villaggi fortificati fatti di fango e paglia essiccati che sembrano emergere dai paesaggi lunari, come la bella Kasbah Amridil, del XVII secolo, dove la guida locale, tra le tante informazioni, rivela l’utilizzo di materiali a km.0 per la costruzione, la consuetudine di sovrapporre fino a 4 cucine alla stalla per garantire il riscaldamento invernale e il forte simbolismo legato al numero 5 che si ripete nelle decorazioni e nelle finestre della moschea per ricordare i 5 pilastri dell'Islam e le 5 preghiere quotidiane.\r

\r

Nel corso del viaggio il deserto viene improvvisamente colorato da verdi oasi dove crescono mandorli, fichi, noci e betulle e nella zona del Dades si può trascorrere la notte in una delle numerose pensioni a carattere familiare che incantano l’ospite con scorci panoramici inaspettati e esperienze gastronomiche gourmet. Si prosegue attraversando la Valle delle Rose, dove crescono rigogliose le rose di Damasco, qualità antica apprezzata nella cosmetica e nella profumeria.\r

\r

L’affascinante percorso raggiunge poi Ouarzazate: una cittadina ricca di sorprese che porta il nome del fiume che un tempo scorreva imponente nella piana, sorvegliato dall'Ait Ben Haddou: una città fortificata o “kasr”, con vicoli, magazzini, abitazioni e una moschea. La città di terracotta venne costruita nel 1600 lungo la rotta carovaniera che collega il deserto del Sahara all’area di Marrachek. È tanto bella e ben preservata da essere patrimonio dell’umanità dell’Unesco dal 1987 ed è stata il set cinematografico di pellicole famose.\r

\r

All’inizio degli anni ‘60, infatti, il clima caldo e soleggiato della zona attirò i cineasti hollywoodiani che girarono qui Lawrence d’Arabia. Da allora, a Ouarzazate - che oggi vanta tre grandi studios e un bel museo del cinema ricco di reperti - sono stati girati film internazionali tra i quali L’uomo che volle farsi re, L’uomo che sapeva troppo, Il gioiello del Nilo, L’ultima tentazione di Cristo, Il té nel deserto e anche La Mummia, Il Gladiatore, Alexander, Le Crociate, Babel e alcune scene de Il trono di spade. È la “Hollywood del deserto” e questo ha portato tanto lavoro e ricchezza nell’area, insieme con la nascita di scuole professionali.\r

\r

Per concludere il percorso tra avventura, cultura e relax nel deserto del Marocco si entra a Ouarzazate e si visita la Kasbah Taourirt con il suo fascino antico: è una tra le meglio conservate del paese grazie agli attenti restauri. Fu abitata fino alla fine degli anni ‘30 da un pascià con la sua famiglia di oltre 100 persone, tra cui la favorita - madre del primo figlio maschio - altre 4 mogli e 14 concubine. Storicamente il vicino caravanserraglio offriva viveri e ospitalità ai viaggiatori che risalivano il deserto e pagavano un pedaggio al pascià prima di raggiungere le coste dell’Africa. Termina a Marrakech questo percorso allietato da gustosi momenti gastronomici e anche tradizionali, come la visita all’hammam con la sua intensità e i suoi profumi. È bello citare un proverbio berbero che dice: “Con il cammello si attraversa il deserto del Sahara, con la gazzella - che è la donna, la compagna - si attraversa la vita”.\r

\r

[gallery ids=\"467397,467401,467396\"]","post_title":"Il deserto del Marocco: tra avventura, relax, cultura e stupore","post_date":"2024-05-17T08:00:54+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1715932854000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"467467","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_467468\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Adriano Apicella[/caption]\r

Entra nel vivo la nuova opportunità di business riservata alle agenzie del Network che, con il lancio della sezione dedicata ai viaggi sul portale Viaggi.Conad.it, avranno la possibilità di gestire le prenotazioni di vacanze e crociere riservate ai possessori di Carta Insieme e Carta Insieme Più Conad. Tutte le proposte viaggi e crociere saranno prenotabili esclusivamente attraverso le Agenzie del Network che hanno aderito al progetto.\r

L’obiettivo della partnership, attiva dai primi mesi del 2024, è offrire un’esperienza integrata di acquisto ai quasi 12 milioni di famiglie clienti Conad, che scelgono l’insegna ogni settimana. I titolari delle carte fedeltà Conad, oltre 8 milioni in tutta Italia, avranno accesso a proposte di viaggio con vantaggi esclusivi garantiti dal Network.\r

Le adesioni al progetto stanno crescendo costantemente, con già oltre 1.300 Agenzie presenti nello store locator di Conad Viaggi, presto identificate anche sul territorio come Agenzie Partner HeyConad tramite apposite vetrofanie.\r

“Siamo molto orgogliosi di dare il go live a questa importante partnership che siamo certi garantirà un ulteriore e significativo vantaggio per le agenzie del Network – dichiara Adriano Apicella, amministratore delegato Welcome Travel Group –. Viaggi.conad.it rappresenta un innovativo canale di vendita che concretizza in modo evidente la visione del Network: veicolare clientela dal mondo online verso le Agenzie di Viaggi fisiche. L’imponente piano media, gli importanti vantaggi commerciali riservati ai titolari di carta Conad e il nuovo canale viaggi.conad.it rappresentano gli ingredienti principali per il successo dell'iniziativa”.\r

Partnership\r

Attraverso il Portale Viaggi.Conad.it sarà dunque possibile prenotare online una vacanza selezionando un’agenzia Welcome o Geo dallo Store Locator, richiedere di essere ricontattato dall’agenzia, chiedere supporto al sdervizio clienti Conad tramite Live Chat oppure recarsi fisicamente in agenzia di viaggi dove, grazie all’utilizzo della Carta Conad sarà possibile beneficiare delle proposte dedicate. Anche le pratiche che richiedono il supporto del servizio clienti Viaggi Conad potranno essere confermate solo tramite le Agenzie del Network.\r

A sostegno del lancio di HeyConad Viaggi, Conad ha avviato una significativa campagna media su TV, radio e piattaforme digitali, volta a promuovere l'iniziativa commerciale, che fino al 30 giugno offre uno sconto fino a 300 euro ai titolari di carta Conad e che darà visibilità alle Agenzie del Network. Lo spot tv, infatti, si conclude con un invito a prenotare il viaggio presso le Agenzie Welcome e Geo aderenti all’iniziativa. La partnership è naturalmente integrata nel piano di comunicazione del Network attraverso tutti i suoi canali di diffusione dando evidenza ai plus commerciali messi a disposizione di Clienti e Agenzie.\r

Con quasi 12 milioni di famiglie che scelgono il brand Conad ogni settimana, il valore di questo accordo risiede nell’opportunità offerta alle Agenzie della rete di intercettare nuovi Clienti e nuovi target di viaggiatori, grazie alla sinergia fra punti di contatto digitali e punti vendita fisici Conad, con l’introduzione di un nuovo canale di vendita.\r

\r

","post_title":"Welcome: le agezie del Network entrano nella sezione del portale Viaggi.Conad.it","post_date":"2024-05-16T10:30:52+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1715855452000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"467193","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La nuova Guida dei Comuni Sostenibili italiani, curata dalla Rete dei Comuni Sostenibili, è un percorso che si snoda tra quasi cento comuni e oltre mille buone pratiche, all’insegna del turismo sostenibile e delle “belle storie”. Pubblicata da Edizioni ETS, la Guida sarà disponibile nelle librerie e online dal 24 maggio 2024.\r

\r

La Guida è pensata per i viaggiatori che scelgono il turismo sostenibile, lento, accessibile, green e smart e che in queste pagine possono scoprire nuove mete e trovare spunti nuovi visitare le città e i paesi della Rete dei Comuni Sostenibili, tra beni recuperati tramite progetti di rigenerazione urbana e aree verdi riqualificate.\r

\r

Il volume inoltre rappresenta un punto di riferimento per gli amministratori, che possono trovare esperienze virtuose, buone pratiche e modelli di successo a cui ispirarsi. All’interno ci sono i luoghi della sostenibilità da visitare, con una descrizione delle principali informazioni e caratteristiche, oltra a una panoramica sulle esperienze virtuose di comunità sostenibili. Un qr-code rimanda a ulteriori approfondimenti, documenti e video.\r

\r

Arricchiscono la Guida anche alcuni contributi esterni, tra cui quelli di Enrico Giovannini (direttore scientifico di ASviS, Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile), Marta Grelli (fondatrice di Travelin, piattaforma di turismo accessibile) ed Emilio Casalini (giornalista e conduttore di Generazione Bellezza su Rai 3).\r

\r

\r

\r

La Rete dei Comuni Sostenibili è un’associazione nazionale senza scopo di lucro aperta all’adesione di tutti i comuni italiani e unioni di comuni, a prescindere dalla dimensione, collocazione geografica e colore politico dell’amministrazione comunale. Dal 2023 è aperta anche all'adesione di province, città metropolitane e regioni. L’associazione promuove politiche per la sostenibilità ambientale, sociale, culturale ed economica, con un progetto innovativo e concreto, valorizzando le buone pratiche e accompagnando le amministrazioni locali alla territorializzazione e al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu. È nata nel 2021 su iniziativa dell’Associazione delle Autonomie Locali Italiane (ALI), Città del Bio e Leganet, in collaborazione con ASviS, l’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, e in sinergia con il Joint Research Centre della Commissione europea. Hanno aderito oltre 100 enti locali ed è in costante espansione con oltre 300 manifestazioni d’interesse.","post_title":"Comuni Sostenibili 2024, una nuova guida tra bellezza, sostenibilità e turismo slow","post_date":"2024-05-14T09:01:05+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1715677265000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"467218","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si rafforza la collaborazione tra Costa Crociere e la compagnia aerea di casa Alpitour, Neos. I due operatori hanno infatti appena rinnovato per un ulteriore triennio la propria intesa, aumentando al contempo di circa il 30% i posti riservati in esclusiva ai crocieristi, per un totale di 263 mila passeggeri in partenza dall'Italia per raggiungere i porti di imbarco nei Caraibi, negli Emirati Arabi, in Nord Europa e in Grecia.\r

\r

I voli Neos-Costa partiranno dagli aeroporti di Milano Malpensa, Verona, Bologna, Roma Fiumicino e Catania, con un programma flessibile che prevede scali in diversi altri aeroporti regionali. I crocieristi avranno la possibilità di consegnare i bagagli allo scalo di partenza per ritrovarli nella propria cabina sulla nave. Al rientro da Caraibi e Nord Europa, potranno anche consegnare i bagagli già a bordo e ottenere le carte d’imbarco per il volo di ritorno. Sui collegamenti a lungo raggio, oltre ai posti in Economy, sarà disponibile pure la classe Premium.\r

\r

“Il rinnovo di questa partnership, con un aumento della capacità del 30%, rafforza il nostro impegno a sostenere ulteriormente la crescita del mercato italiano, dove stiamo registrando un grande apprezzamento per le nostre crociere\", sottolinea Daniel Caprile, vice president pricing & revenue management, itinerary & transportation di Costa Crociere. “Siamo estremamente soddisfatti di questo importante rinnovo, che ci vede riconfermare per la terza volta l’accordo pluriennale – gli fa eco Aldo Sarnataro, direttore commerciale di Neos - La sigla è il risultato di ottime performance e di un percorso virtuoso insieme che non solo ha permesso di far crescere i business di ambo le società, ma di costruire piani di sviluppo per una migliore pianificazione della nostra capacità aerea a servizio degli itinerari nave di Costa”.","post_title":"Si rafforza la collaborazione Costa - Neos: +30% di posti aereo riservati ai crocieristi","post_date":"2024-05-13T13:22:07+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1715606527000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"467101","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"All'interno della kermesse Pesce d’Autore nella cornice del Marina di Andora, che si terrà dal 17 al 19 di Maggio, dopo il taglio del nastro inaugurale, il 17 maggio alle ore 14:00 sarà ospitato il convegno firmato Blue Marina Awards per parlare di sostenibilità nell’economia del mare.\r

\r

I porti turistici non sono soltanto luoghi di attracco, ma veri poli di aggregazione, scambio e incontro, integrati con le risorse ambientali, culturali, sociali e storiche del territorio circostante, diventando così elementi fondamentali nello sviluppo turistico locale. Per raggiungere questi obiettivi, è imperativo potenziare la sostenibilità ambientale ed energetica e i servizi di accoglienza turistica dei marina attraverso un modello virtuoso.\r

\r

Di questi temi si parlerà il 17 maggio all’interno del convegno Sostenibilità nella blue economy. Il focus dell’appuntamento sarà sulla generazione di energia pulita, le comunità energetiche, la mobilità elettrica, l’innovazione nell’abbattimento degli inquinamenti in mare.\r

\r

«I Blue Marina Awards si identificano nelle iniziative strategiche incoraggiate dal Governo - commenta Walter Vassallo, fondatore e coordinatore dei Blue Marina Awards - per far crescere il settore della portualità turistica e renderla meglio integrata al tessuto socio-economico di un territorio, volano del turismo esperienziale, cerniera tra mare e terra, fatta di cultura, valori, tradizioni, storia, sport, arte, enogastronomia. In questo contesto, il mare deve unire, non ci devono essere distinzioni, non ci sono né vincitori né perdenti. È il sistema Italia che deve vincere, attraverso la partecipazione di tutti i porti e approdi turistici ai Blue Marina Awards affinché tutti possano valutare gratuitamente, attraverso il RINA, il loro stato dell'arte e capire come e dove migliorare per diventare centri di eccellenza».\r

\r

Uno dei temi focus del convegno sarà quello della sostenibilità energetica nei porti. Tra i relatori del convegno Ilario Rivetti di Met Energia Italia S.P.A. presenterà un'iniziativa per trainare il settore dei porti turistici, un progetto che promette di incrementare l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale delle strutture portuali. Il futuro dell'energia nei porti turistici è verde e l'investimento in energia solare è un passo fondamentale verso la decarbonizzazione e l'autosufficienza.\r

\r

Sinergico al tema dell’efficientamento energetico pulito è quello delle comunità energetiche (CER) e del sostenere la Transizione Energetica del Paese in modo indipendente e democratico.\r

\r

Il tema sarà trattato da GOCER (Gruppo Operativo delle Comunità Energetiche Rinnovabili), società che ha costruito e sviluppato un network nazionale di reti locali di professionisti, progettisti, tecnici, installatori e manutentori in grado di seguire il progetto nella sua interezza, dallo studio di fattibilità al coinvolgimento della popolazione, fino alla realizzazione degli impianti.\r

\r

GOCER è la società che ha costituito la prima CER italiana “Energy City Hall” di Magliano Alpi (Cn).\r

\r

Altro tema importante che sarà dibattuto il 17 maggio è quello della mobilità elettrica. In queto filone si parlerà di quella relativa alle bici, oggi largamente usati con pedalata assistita e con tassi di crescita vortiginosi in linea con l’andamento del turismo esperienziale. Ne parlerà Sergio Giolitti di E-now:.\r

\r

Infine il convegno tratterà il fondamentale tema relativo all’ambiente, fondamentale per la sostenibilità. Marco Crescioli di AKKA2O presenterà una rivoluzionaria tecnologia, frutto di vent’anni di ricerca, che è in grado di abbattere gli idrocarburi e gli inquinanti senza rilasciare residui inquinanti.","post_title":"Blue Marina Awards, dal 17 al 19 maggio ad Andora convegno sulla sostenibilità nella blue economy","post_date":"2024-05-13T08:45:55+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1715589955000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466915","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_466925\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ghada Shalaby, vice ministro del turismo dell'Egitto con Amr El-Kady, ceo dell'Egyptian Tourism Authority[/caption]\r

\r

La destinazione Egitto continua a vivere un momento positivo, confermandosi meta prediletta dei turisti internazionali, malgrado il delicato contesto geopolitico internazionale.\r

\r

Nei primi quattro mesi del 2024 il Paese ha registrato una crescita del 27% degli arrivi, sostenuta dai flussi provenienti dai Paesi arabi, che hanno segnato un incremento del 54% rispetto allo stesso periodo del 2023. Il dato giunge dopo un 2023 archiviato con un numero record di 15 milioni di visitatori.\r

\r

I risultati sono quelli presentati da Ghada Shalaby, viceministro del Turismo egiziano, in occasione dell'Arabian Travel Market in corso a Dubai: la partecipazione dell'Egitto all'evento - insieme a circa 70 partner egiziani - rientra nel quadro delle misure adottate dal Ministero del Turismo egiziano per incoraggiare un maggior movimento turistico arabo, soprattutto dai Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo (Ccg).\r

\r

Shalaby si è detta ottimista per la stagione turistica 2024, anche grazie alle misure adottate dal governo fra iniziative promozionali, semplificazioni per i visti turistici e investimenti su nuovi mercati quali India, Australia e Turchia.\r

\r

«L'Egitto si sta sforzando di attrarre un ampio ventaglio di visitatori a fronte di una costante diversificazione della propria offerta. Abbiamo lavorato per presentare nuovi prodotti in grado di rispondere alle mutate preferenze dei turisti (...) L'impegno per lo sviluppo delle infrastrutture rimane saldo, dal miglioramento della rete di trasporti a quello degli aeroporti e delle ferrovie, con investimenti significativi. Iniziative che contribuiscono a rendere l'esperienza di viaggio dei visitatori ancora più semplice e lineare».\r

\r

Amr El-Kady, ceo dell'Egyptian Tourism Authority, ha sottolineato l'ambizione dell'Egitto per un cambiamento qualitativo nell'approccio al turismo, abbracciando il dinamismo del settore privato e promuovendo un contesto favorevole agli investimenti e all'innovazione nel settore dei viaggi. Il ceo ha ricordato le iniziative volte a migliorare l'esperienza dei viaggiatori nei siti archeologici, come l'apertura del nuovo centro visitatori, parte del più ampio progetto di trasformazione delle Piramidi di Giza, che avverrà tra poche settimane.","post_title":"L'Egitto comincia l'anno con una crescita del +27% degli arrivi nel primo quadrimestre","post_date":"2024-05-08T12:53:21+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1715172801000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466872","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Finale Ligure torna alla ribalta del panorama outdoor mondiale e punta su due grandi eventi: dal 10 al 12 maggio, parte dal ponente ligure l’UCI Enduro World Cup, che porta sui sentieri della Finale Outdoor Region i migliori campioni a livello internazionale, mentre dal 17 al 19 maggio torna Finale For Nepal, consolidato connubio tra arrampicata e solidarietà, che celebra quest’anno la sua tredicesima edizione.\r

\r

Appuntamenti imperdibili per gli appassionati di outdoor, i due eventi hanno dimostrato di poter coinvolgere un ampio pubblico, integrandosi con gli altri segmenti dell’offerta turistica finalese: mare, natura, cultura, enogastronomia. Chi sarà a Finale Ligure per gli eventi outdoor, non solo potrà immergersi nella natura con sport all’aria aperta, ma potrà approfittare della bella stagione per relax in spiaggia e sport acquatici, percorsi enogastronomici e occasioni di scoperta culturale, come la mostra dedicata ad Angelo Ruga, all’Oratorio dei Disciplinanti di Santa Caterina in Finalborgo.\r

\r

Passione e amore per il territorio, stretta collaborazione tra soggetti pubblici e privati, sviluppo continuo del prodotto turistico e marketing territoriale, alimentati dai grandi eventi, costituiscono i pilastri fondanti della nostra destinazione e sono il tessuto connettivo del “Sistema Finale”. Un modello di sviluppo che, nel corso del tempo, ha dimostrato la sua efficacia, guadagnandosi il riconoscimento come best practice a livello nazionale e oltre confine, in grado di fare scuola persino per le più rinomate località balneari italiane.\r

\r

Una conferma tangibile di questo successo è arrivata con l’invito a partecipare al G20s Destination Summit delle Comunità Marine, che dal 17 al 19 aprile ha riunito a Caorle, Sindaci, Comuni e operatori turistici delle 20 località costiere più visitate in Italia, che insieme contano ogni anno 70 milioni di presenze. Finale Ligure ha offerto un esempio virtuoso di destagionalizzazione e valorizzazione dell’entroterra, per ampliare la finestra temporale del turismo e rispondere alle esigenze di una clientela outdoor, orientata verso ritmi slow e un contatto più intimo con l’ambiente.\r

\r

","post_title":"Finale Ligure protagonista dell'outdoor mondiale con l'Enduro World Cup e Finale For Nepal","post_date":"2024-05-08T10:31:02+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1715164262000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466785","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un incontro ancestrale di radici lontane che raccontano della Sardegna, terra aspra e generosa di piante aromatiche spontanee, piante officinali che fanno parte di un atavico patrimonio collettivo, ma anche di sole, di sabbia bianca, di brezza marina e di spezie coltivate nelle terre più sussurrate. Grazie alla collaborazione con il creatore di fragranze Luca Maffei e con Mariangela Rossi, autrice di vari libri nel settore, l'hotel Abi d'Oru di Porto Rotondo inaugura la stagione con un inedito progetto olfattivo, che si concretizza in un profumo creato per l'occasione. «Vorrei che l'ospite, una volta varcata la soglia dell'albergo, sentisse il profumo di una casa sarda, non di un qualsiasi hotel e riuscisse immediatamente a riconoscere l'essenza della Sardegna», sottolinea Diana Zuncheddu, anima dello storico 5 stelle.\r

\r

Il profumo mira a raccogliere l'intensità delle sfumature dell'isola, con un accordo di elicriso, ginepro, zafferano, in un cocktail in cui le note calde della pianta dai fiori giallo oro che richiamano il miele, unite a quelle balsamiche del ginepro, sprofondano in qualcosa di più speziato, come lo zafferano sardo, la cui coltivazione ha origini molto antiche. L'essenza, in vendita nella spa dell'hotel, è ulteriormente accentuata da un mix di ambra dorata e di legni ispirato agli alberi secolari dell'isola.\r

\r

Il progetto vuole anche coinvolgere con un calendario di tre appuntamenti (8 giugno, 8 luglio e 8 settembre) per un'immersione sensoriale nelle nuove cene olfattive presso il ristorante Marinella dell'hotel. Durante tutta la stagione, gli ospiti potranno inoltre trovare nella carta un signature dessert profumato, creato dal pastry chef Andrea Tortora. Anche il bar manager Marcello Cabiddu ha ideato due cocktail olfattivi dedicati alle essenze della Sardegna e in omaggio alla nuova fragranza Abi d'Oru\r

\r

Infine, non possono mancare le Esperienze Olfattive: il tour botanico con il giardiniere nel parco dell'hotel (una curiosità: la suite 136 è dedicata proprio a Eva Mameli Calvino, nata a Sassari, madre dello scrittore Italo e considerata la prima vera botanica italiana) e la masterclass di preparazione del cocktail olfattivo.","post_title":"L'Abi d'Oru inaugura la stagione con un inedito progetto olfattivo dedicato alla Sardegna","post_date":"2024-05-07T10:39:42+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1715078382000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466756","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il network GotoFly da Forlì amplia il numero delle destinazioni con l'aggiunta di Atene e Mykonos: dopo Corfù, Zante, Cefalonia, Lefkada, Karpahtos, debutteranno da luglio le due new entry, anch’esse operate con aeromobile Boeing 737-400.\r

\r

Il decollo su Atene è previsto nel periodo 6 luglio-14 settembre, con voli in partenza il martedì e il sabato; il collegamento sarà poi mantenuto fino a marzo 2025, sempre due volte a settimana, il lunedì e il venerdì. La rotta verso l'isola di Mykonos sarà invece operativa nel periodo 24 luglio-4 settembre, con volo diretto il mercoledì. \r

\r

«Le ore volo inizialmente programmate per coprire la Forlì-Tirana-Forlì e la Forlì-Pantelleria-Forlì vengono impiegate - spiega il direttore generale & accountable manager di F.A. - Forlì Airport, Andrea Stefano Gilardi - nel rafforzamento di destinazioni sulle quali la domanda di posti aerei è molto cresciuta nel corso degli ultimi mesi, a iniziare da Lampedusa, Catania e Trapani: quest’ultimi due con prosecuzione prevista fino a marzo 2025. Introduciamo due rotte di prestigio e dal forte appeal sul mercato; Atene - hub di rilevanza internazionale - e Mykonos, in ragione delle mutate esigenze del network. Ciò consentirà una migliore corrispondenza sotto il profilo delle richieste e delle finalità, più in linea con i nostri obiettivi di rete vendita. Anche per Atene la programmazione proseguirà fino a tutto marzo 2025». ","post_title":"Aeroporto Forlì: Atene entra nel network GoToFly con 2 voli settimanali, da luglio","post_date":"2024-05-06T14:34:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1715006060000]}]}}