Il gruppo Iag ridefinisce gli obiettivi di sviluppo e i tempi di pagamento dei dividendi Nuovi obiettivi nel medio-termine del gruppo Iag che punta ad un margine operativo del 12-15% e la ripresa del pagamento dei dividendi, sospesi da prima della pandemia, solo quando il bilancio e i piani di investimento saranno “sicuri”. «Siamo concentrati sul potenziamento delle nostre posizioni di leadership nell’Atlantico settentrionale e meridionale attraverso lo sviluppo dei nostri hub, consentendo al contempo a Iag Loyalty di raggiungere il suo pieno potenziale all’interno del gruppo”, ha dichiarato il ceo Luis Gallego. «I nostri piani di trasformazione e investimento porteranno a un cambiamento radicale in tutte le attività, garantendo efficienza e un’esperienza dei passeggeri ai massimi livelli di mercato. L’attuazione della nostra strategia ci consentirà di ottenere una crescita e un rendimento sostenibili per i nostri azionisti». Malgrado l’andamento delle azioni sia stato al rialzo da quando Iag ha pubblicato i risultati record del terzo trimestre, grazie al miglioramento della domanda transatlantica e alla riduzione dei costi, diversi analisti non sembrano entusiasti, e indicano altre compagnie aeree europee che potrebbero offrire opportunità di investimento più interessanti, mentre altri nutrono dubbi sul fatto che la società non sia in grado di offrire un’opportunità di crescita sostenibile. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456572 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Malaysia Aviation Group, casa madre di Malaysia Airlines, ha accolto in flotta il primo Boeing 737-8, che segna l'inizio del piano di espansione graduale della flotta a fusoliera stretta: il gruppo ha in portafogli ordini per 25 aeromobili 737-8 attraverso il leasing operativo con Air Lease Corporation, che saranno consegnati progressivamente da qui al 2026. Il velivolo ha operato il suo primo volo commerciale verso Kota Kinabalu da Kuala Lumpur per poi servire il network domestico in Malesia nazionale, prima di espandersi ad altre reti nell'Asean e in Asia, in parallelo all'entrata in flotta degli altri esemplari in ordine. «L'introduzione del nuovo Boeing 737-8 ci consentirà di migliorare l'esperienza di viaggio dei passeggeri, di migliorare l'efficienza operativa e dei consumi e di soddisfare i requisiti di crescita del nostro network futuro per sostenere la nostra visione di vettore nazionale - ha commentato Tan Sri Wan Zulkiflee Wan Ariffin, presidente del gruppo -. L'inserimento del 737-8 nella nostra flotta ha un significato che va oltre il semplice rinnovo dei velivoli. Rappresenta un ponte significativo, collegando la nostra storia con una nuova era, allineandosi con gli obiettivi del nostro Long-Term Business Plan 2.0, mentre lavoriamo per diventare il gruppo leader in Asia nei servizi di viaggio e di aviazione». Il Malaysia Aviation Group è attualmente impegnato nel rinnovo di 39 dei suoi 47 aeromobili B737-800 NG, il cui completamento è previsto per l'inizio del 2024. Inoltre, il gruppo ha recentemente acquistato un Airbus A350-900 per sostenere le proprie esigenze di crescita e riceverà 20 Airbus 330neo, la cui prima consegna è prevista per settembre 2024. La flotta odierna del gruppo è composta da 102 aeromobili che operano con la livrea di Malaysia Airlines, Firefly, MASwings e MASkargo. [post_title] => Malaysia Airlines accoglie in flotta il primo di 25 Boeing 737-8 [post_date] => 2023-11-22T10:30:12+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700649012000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456564 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_269063" align="alignleft" width="300"] Luis Gallego[/caption] Nuovi obiettivi nel medio-termine del gruppo Iag che punta ad un margine operativo del 12-15% e la ripresa del pagamento dei dividendi, sospesi da prima della pandemia, solo quando il bilancio e i piani di investimento saranno "sicuri". «Siamo concentrati sul potenziamento delle nostre posizioni di leadership nell'Atlantico settentrionale e meridionale attraverso lo sviluppo dei nostri hub, consentendo al contempo a Iag Loyalty di raggiungere il suo pieno potenziale all'interno del gruppo", ha dichiarato il ceo Luis Gallego. «I nostri piani di trasformazione e investimento porteranno a un cambiamento radicale in tutte le attività, garantendo efficienza e un'esperienza dei passeggeri ai massimi livelli di mercato. L'attuazione della nostra strategia ci consentirà di ottenere una crescita e un rendimento sostenibili per i nostri azionisti». Malgrado l'andamento delle azioni sia stato al rialzo da quando Iag ha pubblicato i risultati record del terzo trimestre, grazie al miglioramento della domanda transatlantica e alla riduzione dei costi, diversi analisti non sembrano entusiasti, e indicano altre compagnie aeree europee che potrebbero offrire opportunità di investimento più interessanti, mentre altri nutrono dubbi sul fatto che la società non sia in grado di offrire un'opportunità di crescita sostenibile. [post_title] => Il gruppo Iag ridefinisce gli obiettivi di sviluppo e i tempi di pagamento dei dividendi [post_date] => 2023-11-22T10:14:23+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700648063000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456551 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Valorizzare, promuovere e sviluppare turismo slow in partnership con le imprese locali, per far vivere al turista, ma anche alle persone del luogo, un’esperienza indimenticabile, in cui la bellezza della natura si fonde con il piacere di vivere appieno ogni istante. E' la missione della rete d'imprese Visit Zoncolan: un consorzio nato nel 2019, ma ufficializzato solo a gennaio 2022, che opera nel territorio attorno al monte omonimo, nelle Alpi Carniche, in Friuli Venezia Giulia, tra i comuni di Comeglians, Ovaro, Paluzza, Ravascletto, Sutrio e Treppo-Ligosullo. L’obiettivo è quello di sostenere il turismo, l’economia locale e le tradizioni del territorio. Vi fanno parte hotel, alberghi diffusi, agriturismi, camping, ristoranti, osterie, aziende agricole e artigianali, botteghe, negozi sportivi e produttori locali: piccole realtà che lavorano insieme per offrire pacchetti turistici completi promuovendo l’intera area del comprensorio dello Zoncolan come una destinazione ideale per gli amanti della natura, dello sport all’aria aperta, della storia, della cultura, delle tradizioni e dell’enogastronomia; tutti valori di cui questa zona è ricca. A oggi Visit Zoncolan conta 37 soci e quattro associati. E’ previsto un ulteriore ampliamento nel prossimo triennio. “Il nostro obiettivo principale è quello di promuovere un turismo sostenibile e di qualità, che rispetti l’ambiente e contribuisca allo sviluppo economico e sociale della comunità locale - spiega il presidente Silvio Ortis -. La collaborazione tra le diverse aziende consente di offrire servizi integrati ai visitatori, garantendo al contempo un beneficio reciproco per le imprese coinvolte”. Attraverso la rete, è possibile prenotare soggiorni in hotel o alberghi diffusi, gustare la cucina locale nei ristoranti convenzionati, partecipare a escursioni guidate e attività sportive, acquistare prodotti tipici, oggetti artigianali in legno (dall’oggettistica alla borsa di design), prodotti derivati dalla lavorazione di erbe officiali, formaggi di malga e del caseificio di valle e prelibatezze come i tipici cjarsòns, nonché pregiate birre artigianali. Le escursioni (che sono organizzate in tutta la Carnia per dare la possibilità ai turisti di godere della bellezza e dei panorami delle Alpi nel loro complesso) vengono programmate assieme a una serie di piacevoli attività per grandi e piccoli secondo un calendario mensile, ma possono anche essere richieste su misura individualmente o per piccoli gruppi. “Siamo molto soddisfatti del riscontro avuto la scorsa estate dalle nostre attività - aggiunge Ortis -. Abbiamo infatti registrato molto interesse e un crescente desiderio di vivere esperienze coinvolgenti nella natura, sia da parte delle famiglie, sia degli appassionati di slow tourism.” [post_title] => Cresce la rete d'imprese Visit Zoncolan per la valorizzazione delle Alpi Carniche [post_date] => 2023-11-22T10:07:38+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700647658000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456520 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aprirà il prossimo Natale il nuovo 5 stelle della bergamasca: situato a Clusone, in val Seriana, e circondato da un parco di 26 mila metri quadrati, il Collina Luxury Resort sarà costituito da cinque chalet in legno con jacuzzi, che includeranno tre junior suite e sei suite di superficie compresa tra i 30 e i 50 metri quadrati, nonché una penthouse di 120 mq, per 24 posti letto complessivi. A completare l'offerta un ristorante gourmet chiamato Beides, un bar, una cantina a vista, una piscina scoperta e una indoor, una sala fitness, uno spazio meeting, un centro benessere con linea di prodotti propri, nonché parcheggi coperti e una piazzola di atterraggio per elicotteri. La proprietà della struttura è riconducibile all'imprenditore locale Luciano Verzeroli, originario di Parre e titolare della Vemec di Ardesio, azienda specializzata nella progettazione, sviluppo e realizzazione di componenti per macchine operanti in diversi settori industriali. Direttore della struttura, sia operativo sia commerciale, sarà invece Alessandro Urru. Il complesso sarà il secondo hotel a 5 stelle della provincia di Bergamo. A Brusaporto è infatti presente l’hotel La Dimora da dieci camere. Nel 2020 ha inoltre chiuso il relais San Lorenzo da 30 stanze localizzato nella città alta del capoluogo. A sei anni dalla sua inaugurazione, la struttura aveva infatti sospeso le proprie attività durante il primo lockdown di marzo 2020, con la prospettiva di una riapertura a settembre, ma poi era arrivata la decisione dei gestori di non riaprire. Sempre a Bergamo è però in pipeline un’altra struttura a 5 stelle: il Villa Sasetta da 60 camere, più un ristorante gourmet. [post_title] => Cresce l'offerta a 5 stelle della bergamasca: a Natale apre il Collina Luxury Relais [post_date] => 2023-11-21T13:07:10+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700572030000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456512 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Costa si presenta alla soglia della prossima stagione invernale forte di un 2023 che si sta rivelando su livelli persino superiori all’anno pre-Covid 2019: "Abbiamo registrato un trend crescente che si è consolidato nel tempo – racconta il direttore commerciale Italia, Riccardo Fantoni -. Per i prossimi mesi abbiamo da poco introdotto un nuovo itinerario della Costa Deliziosa da Trieste a Istanbul con due overnight nella città turca, che ci sta dando grandi soddisfazioni. In vista dell'arrivo della stagione fredda cominciano inoltre i programmi su destinazioni più esotiche come gli Emirati e i Caraibi. Per la prossima primavera abbiamo poi in calendario il lancio di un ulteriore nuovo pacchetto con volato sul Mediterraneo orientale, per crociere da Atene verso Grecia e Turchia. Il tutto con un occhio di riguardo alle esperienze a terra, nel solco di una generale strategia di riposizionamento dell’offerta in direzione di un approfondimento delle opportunità di scoperta dei territori toccati dalle nostre navi, grazie a soste più lunghe ed escursioni sempre più varie e differenziate". D'altronde, se è vero che la crisi in Medioriente si fa sentire, generando un un senso di insicurezza diffuso che non incide solo sulle mete di prossimità ma in generale su tutti i processi di acquisto, è al contempo indubbio che la proposta crociera può oggi rivelarsi una chiave vincente per vincere la naturale ritrosia dei consumatori. "Mi piace definire la nostra offerta un’esperienza di vacanza serena e flessibile – aggiunge Fantoni -. La nostra compagnia mantiene infatti contatti h24 con le più importanti istituzioni italiane e internazionali, a partire dalla Farnesina, che ci consentono di capire in maniera più che tempestiva dove è sicuro operare. I nostri asset per di più sono mobili e possono perciò essere facilmente riposizionati a seconda delle circostanze. E anche nel caso dei pacchetti con volato, noi operiamo al 90% con vettori charter, per cui siamo in grado di modificare velocemente qualsiasi programma". [post_title] => Fantoni, Costa: la forza delle crociere? Essere un prodotto flessibile per vacanze serene [post_date] => 2023-11-21T12:19:02+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700569142000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456492 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La crociera si conferma tra le soluzioni di viaggio preferite dagli italiani, ha dichiarato Leonardo Massa, managing director di Msc Crociere. L’edizione 2023 di All Stars of the Sea è stata l’occasione per celebrazione anche un anno record non solo per Msc ma per tutto il settore delle crociere. Quest’anno gli italiani in crociera sono stati oltre 1 milione e c’è ancora una grande opportunità di crescita: è in previsione la possibilità di raggiungere i 2 milioni di crocieristi nei prossimi cinque anni. “A distanza di 20 anni il nostro mercato è cresciuto e continuerà a crescere, e noi saremo sempre affiancate dalle agenzie di viaggio”, afferma Massa. La strategia di Msc è quella di avere una gamma di prodotti più ampia possibile per dare risposte a più consumatori possibili: “Costruiamo navi/prodotti diversificati che parlino alle differenti esigenze dei viaggiatori, non solo come offerta di costi diversi - spiega Massa - Non si tratta di un’equazione: nave meno nuova uguale costi più bassi. La nave piccola non è un ripiego per chi non può permettersi certi costi. È un luogo comune errato in questo settore, poiché oggi si vuole parlare a clienti crocieristi dalle esigenze differenti. Offriamo prodotti diversificati attraverso itinerari, hardware della nave, durata delle crociere e i tre main drive di crociere di corto (Mediterraneo), medio (mar Rosso) e lungo raggio (Caraibi). E l’Italia è il Paese che sa vendere meglio tutte le categorie di navi. Alle nostre agenzie chiediamo di essere sempre più imprenditori e partner e meno intermediari, per non rimanere semplicemente ad attendere le prenotazioni. Oggi c’è un grande potenziale da sfruttare e da cogliere”. Chi sono le agenzie Best Producer di Msc? Le vincitrici dell’edizione Tutte le Stelle del Mare di Msc, la Vivere e Viaggiare Pisa, la Spaceland e la Groupintown hanno totalizzato solo per Msc un fatturato di oltre 2 milioni di euro ciascuno. Vivere e Viaggiare Pisa è la vincitrice per il Nord: nata nel 2001, del gruppo Bluvacanze, conta cinque addetti in adv ed è specialista in crociere: “La crociera viene ormai venduta ovunque anche sui social, ma solo l’esperto professionista sa cosa proporre al proprio cliente. Per esempio, la Grand Voyage, dalla durata di 16 giorni e oltre, potrebbe non andare bene per una famiglia con bambini che vanno a scuola. Una spesa di 34/37 mila euro per una World Cruise e dalla lunga durata, 112 giorni, può andare bene per pensionati, clienti più facoltosi, imprenditori che lavorano anche a bordo. Ci stiamo avvicinando molto anche ai giovani. Mostriamo loro quanto una crociera sia un viaggio tra i più completi. La crescita della nostra agenzia è legata allo sviluppo dell’industria crocieristica post pandemia e al successo delle navi Msc”. Un’azienda come la Msc Crociere, a conduzione familiare, raccoglie il favore di piccole aziende a conduzione familiare che incontrano un ambiente familiare. “I proprietari di Msc Crociere sono una famiglia. Il loro commerciale è di grande supporto per la soluzione immediata dei problemi e non vengono imposti rigidi schemi da seguire – afferma l’agenzia viaggi Groupintown di Trani vincitrice per il Sud, del network Geo Welcome. - Noi oggi siamo una realtà di quattro adv, nate nel 2011. Abbiamo dato una spinta alla vendita di crociere nel 2015 mantenendo una crescita continua di passeggeri e fatturato, cavalcando l’onda del piano di sviluppo di Msc Crociere”. Per il Centro, la vincitrice è la Spaceland di San Salvo. Nata nel 2007 è un'adv generalista del network Gattinoni, con quattro addetti e tre collaboratori; in un ambiente di piccoli comuni della zona compie un vero miracolo di numeri con un fatturato a sei zeri. Fatturato individuale e clientela da poter soddisfare con “un prodotto dalla qualità/prezzo ottimo, che consente una buona marginalità anche all’intermediazione. Le crociere incidono per il 30% nel totale del nostro fatturato aziendale di cui Msc ne ricopre quasi il totale”. [post_title] => Msc: parlano le adv vincitrici degli All stars of the Sea [post_date] => 2023-11-21T12:02:07+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => agenzie-viaggio-all-stars-of-the-sea [1] => leonardo-massa [2] => msc-crociere ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Agenzie viaggio All Stars of the Sea [1] => Leonardo Massa [2] => msc crociere ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700568127000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456504 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un futuro all'insegna della crescita per Trieste Airport, che sin da questo mese di novembre va a caccia di nuovo personale: da addetti all'assistenza aeromobili e passeggeri, fino a manutentori, personale in amministrazione e security (Gpg - Guardia Particolare Giurata), che saranno selezionati dal Polo Permanent dell’agenzia per il lavoro Adhr Group del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con la filiale di Monfalcone. «Stiamo portando avanti in stretta sinergia con Regione e l’agenzia del turismo un piano di sviluppo cruciale per lo sviluppo economico-turistico e sociale del territorio regionale - ha affermato l’amministratore delegato di Trieste Airport Marco Consalvo -. Un progetto che ci consente di attuare programmazioni condivise e di impiegare le risorse in modo mirato. L’obiettivo è di andare anche oltre il bacino di utenza regionale per aumentare il turismo da mercati non di prossimità». Il 2023 si chiuderà con un +35% di traffico passeggeri rispetto al 2022 e +20% rispetto al 2019 superando quindi il dato di traffico pre pandemia, il 2023 sarà il migliore di sempre dal punto di vista della movimentazione aerea e del traffico passeggeri. «La stagione estiva 2023 ha rappresentato il periodo di svolta per la crescita e lo sviluppo di Trieste Airport con l’aumento di offerta delle destinazioni, delle frequenze settimanali e l’incremento del 25% della capacità di posti offerti rispetto al 2019: i nuovi collegamenti introdotti nello scorso periodo estivo sono stati in gran parte confermati anche per l’attuale stagione invernale, l’azienda è ora al lavoro per finalizzare l’estate 2024 (a partire da fine marzo 2024) che prevede un significativo aumento del numero dei voli in partenza da Trieste Airport. L’aeroporto regionale sta per completare inoltre un’importante trasformazione green, grazie a un impianto fotovoltaico da 3,5 MW di potenza installata con storage di energia che coprirà più del 50% del proprio fabbisogno energetico, ed ha attivato nuovi servizi di interesse ad una sempre più ampia tipologia di utenti del polo intermodale dello scalo regionale collegato in modo diretto alla fermata ferroviaria Trieste Airport sulla linea Trieste - Venezia/Trieste - Udine. [post_title] => Trieste Airport cresce e punta ai flussi internazionali. Al via nuove assunzioni [post_date] => 2023-11-21T11:56:25+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700567785000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456453 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Grande successo il 17 novembre alla Spezia per il Travel Open Day Hospitality, organizzato dal Gruppo Travel con il patrocinio di Comune della Spezia ed il supporto delle Associazioni di categoria Confcommercio, Confindustria, Confesercenti, CNA e Confartigianato e dell’Istituto Alberghiero Casini. Il nuovo format di incontri b2b tra ricettivo e fornitori di servizi per l’ospitalità provenienti da tutta Italia è stato lanciato a marzo 2023 e ha coinvolto in diverse tappe italiane il mondo del settore alberghiero ed extralberghiero tra workshop e formazione. «Iniziativa importante per tutto il settore turistico – spiega il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini - ma soprattutto in questo momento di grande crescita è un segnale per dare servizi di qualità e per far si che il turista di ogni struttura si senta a casa e ben accolto. Sono fondamentali questi momenti di scambio, confronto e opportunità per far in modo che questo nostro territorio venga sempre più apprezzato e richiesto. Quest’anno abbiamo registrato oltre un milione di presenze e per questo è sempre più importante fare squadra e rete fra tutti gli operatori del settore e tra chi offre servizi necessari a migliorare l’offerta qualitativa delle nostre strutture». I fornitori di servizi al settore dell’ospitalità come Blastness hanno potuto avviare nuovi contatti. In particolare Blastness offre tecnologie, servizi, consulenza, formazione e supporto per lo sviluppo del business di strutture ricettive indipendenti in un contesto di crescente digitalizzazione della vendita di camere. Non solo, ma sviluppa le marginalità dei propri clienti attraverso lo sviluppo del fatturato e l’ottimizzazione del revenue management. «Il Bilancio è sicuramente positivo per le ultime tre tappe del TOD Hospitality, Alassio, Pisa e La Spezia – aggiunge Thomas Capellazzi, Account Manager Blastness – E’ emersa l’esigenza di conoscere in che modo poter sfruttare al meglio le tecnologie e come poterle utilizzare per ottimizzare il lavoro. C’è molto interesse anche da parte delle strutture extralberghiere che vogliono organizzarsi al meglio per affrontare il mercato». Per le giovani realtà come E-ssence il Tod Hospitality della Spezia è stata l’occasione per entrare in relazione con il ricettivo del territorio e capire le esigenze di un’area che sta crescendo e deve fare i conti con le nuove esigenze della clientela. E-ssence offre un servizio di electric boat sharing. Entro il 2024 E-ssence conta di raggiungere le 15 unità di proprietà. «Tramite la nostra App si potranno localizzare – commenta Leonardo Caiazza, Chief executive Officier E-ssence - prenotare e attivare le nostre e-boats e quelle dei nostri partner. Eliminiamo il passaggio fisico da Hub di noleggio, non serve la patente nautica e tutto è a portata di un click. La nostra flotta è a zero emissioni e acceleriamo l'elettrificazione delle coste con e-dock fast charge. Sulla App sono a disposizione Percorsi Suggeriti, servizio meteo integrato, istruzioni di uso/guida e nozioni sul codice nautico per navigare in sicurezza. Dall’App si localizzano i mezzi, si prenota e si paga». Tra gli espositori anche ITS 4 KIDS che nasce come portale e community nel 2013 e si evolve come Società che promuove, forma e fa crescere con una strategia a 360 gradi le strutture ricettive che si rivolgono alle famiglie. «Dalla Community nata per aiutare le famiglie a trovare la struttura più adatta – sottolinea Maria Vitali, ceo e founder Its 4 Kids – abbiamo sviluppato tutte le strategie per sviluppare l’attività delle strutture ricettive. Gli Eventi come i Tod-Ho funzionano perché avviano lo scambio ed il confronto tra chi fornisce i servizi e l’ospitalità. Per vincere la sfida bisogna fare rete: dal confronto nasce qualcosa che poi si sviluppa nel tempo. Costruisci relazioni che nel futuro vanno coltivate. La collaborazione con il Gruppo Travel è passata anche tramite Start Up Turismo: la chiave dell’innovazione è fondamentale e consente di stimolare il pubblico degli albergatori che si sentono spinti a credere nel valore dei nuovi servizi a disposizione». Il Turismo alla Spezia è in forte rilancio: l’Amministrazione locale e le Associazioni di Categoria come Confcommercio, Confindustria, Confartigianato, CNA e Confesercenti, puntano su iniziative ed eventi allo scopo di offrire al territorio nuovi servizi che rafforzino l’offerta e l’accoglienza. «Dobbiamo puntare sui servizi ma anche su un’offerta più ampia di strutture alberghiere – continua Maria Grazia Frijia, assessore al Turismo della Spezia – Il TodHo è per noi un progetto pilota che vogliamo far crescere, fondamentale per il confronto tra strutture e fornitori. Nel 2024 insieme alle Associazioni punteremo sull’enogastronomia. E’ fondamentale lavorare sempre in sinergia, per questo abbiamo creato un Modello Spezia nel quale vogliamo coinvolgere i comuni, inclusi quelli dell’Alta Toscana, nella firma di un protocollo». Il Gruppo Travel nel corso del TodHo alla Spezia ha coinvolto l’Istituto Alberghiero Casini, nello specifico alcuni ragazzi della 4 E indirizzo Accoglienza. «E’ stato interessante toccare con mano l’organizzazione dell’ evento organizzato da Travel Quotidiano, per noi nuovo – spiegano i ragazzi dell’Istituto Casini – Abbiamo accolto e registrato i partecipanti al Work Shop ma abbiamo anche interagito con i fornitori e gli albergatori in modo da capire meglio le dinamiche del settore. Non solo, ma abbiamo conosciuto il sindaco della nostra città e gli assessori Frijia e Gagliardi». [post_title] => La Spezia, il Tod-Hospitality come confronto tra fornitori e ricettivo [post_date] => 2023-11-21T10:52:15+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700563935000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456488 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' stata un'estate decisamente positiva quella di B&B Hotels che ha visto i propri hotel registrare tassi di occupazione medi superiori all'80%. "E questo anche grazie all'ampliamento del ventaglio dei mercati di provenienza dei nostri ospiti - spiega Liliana Comitini, ceo e presidente Italia, Slovenia e Ungheria della compagnia francese -. Sono cresciuti in particolare gli arrivi dagli Stati Uniti, ma anche da Germania e Francia. A livello di destinazioni, molto bene sono andate le città d'arte, Firenze, Roma e Milano, nonché mete leisure quali Cortina, Santa Margherita Ligure e Ischia. Il nostro posizionamento select service (a metà strada tra il full-service e il limited service, ndr) si sta insomma rivelando vincente, sia per il segmento business, sia per il target dei vacanzieri. Ottimo riscontro sta inoltre ricevendo il nostro approccio sostenibile e l'attenzione al territorio in cui sono inseriti i nostri hotel. A questo riguardo abbiamo tra l'altro recentemente lanciato la app e-concierge, che consente agli ospiti di conoscere tutte le attrazioni della location, gli eventi e ristoranti nei dintorni". In tale contesto, la compagnia conferma i propri piani di espansione in Italia, che prevedono di raggiungere quota 150 proprietà entro il 2030: "Un traguardo ambizioso, me ne rendo conto, ma abbiamo le carte in regola per raggiungerlo - aggiunge Liliana Comitini -. Con l’apertura a Quarto d’Altino della settimana scorsa, a cui seguiranno a breve Bari e Catania, e poi Prato, nonché un’altra struttura il cui contratto è in fase di finalizzazione nel Lazio, supereremo già i 70 indirizzi in portfolio entro la fine dell’anno o al massimo all’inizio del prossimo. Per il 2024 l’obiettivo minimo è poi di arrivare a 80, con due strutture già in fase di costruzione sull’isola di Tronchetto, a Venezia, e a Sassari. Ma contiamo di andare anche oltre". La strategia di sviluppo rimane ancorata ai contratti di affitto a lungo termine, possibilmente secondo lo schema 20 più cinque più cinque. Si tratta solitamente di accordi ibridi, dotati cioè di una componente variabile in aggiunta a quella fissa, dipendente dalle performance delle singole strutture. Non si parla più invece di acquisizioni dirette, mentre da poco è stata introdotta una formula franchising, che sta già dando i propri frutti: "Abbiamo recentemente registrato due affiliazioni in Lombardia, a Cassano d’Adda e a Ornago. Altre sono in fase di valutazione. Continua inoltre la nostra disponibilità a valutare caso per caso la possibilità di supportare le proprietà partner con investimenti Capex in ambito ff&e". Al centro delle politiche di espansione della compagnia c’è praticamente l’intera Penisola: "Ci interessano tutti i poli di attrazione: dalle città d’arte fino alle destinazioni corporate e leisure - conclude Liliana Comitini -. Non vogliamo entrare nel mercato dei resort ma studiamo ciascuna meta con grande attenzione, utilizzando sistemi di location intelligence che ci consentono di valutarne le potenzialità turistiche in base sia ai dati statistici del momento, sia alla presenza di aziende e fattori di appeal. Il tutto, preservando ovviamente il nostro approccio value for money e il posizionamento select service nei segmenti upper economy e midscale". [post_title] => Ottima estate per B&B Hotels che conferma i piani di espansione italiani [post_date] => 2023-11-21T10:37:44+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700563064000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "il gruppo iag ridefinisce gli obiettivi di sviluppo e i tempi di pagamento dei dividendi" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":74,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2933,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456572","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Malaysia Aviation Group, casa madre di Malaysia Airlines, ha accolto in flotta il primo Boeing 737-8, che segna l'inizio del piano di espansione graduale della flotta a fusoliera stretta: il gruppo ha in portafogli ordini per 25 aeromobili 737-8 attraverso il leasing operativo con Air Lease Corporation, che saranno consegnati progressivamente da qui al 2026.\r

\r

Il velivolo ha operato il suo primo volo commerciale verso Kota Kinabalu da Kuala Lumpur per poi servire il network domestico in Malesia nazionale, prima di espandersi ad altre reti nell'Asean e in Asia, in parallelo all'entrata in flotta degli altri esemplari in ordine.\r

\r

«L'introduzione del nuovo Boeing 737-8 ci consentirà di migliorare l'esperienza di viaggio dei passeggeri, di migliorare l'efficienza operativa e dei consumi e di soddisfare i requisiti di crescita del nostro network futuro per sostenere la nostra visione di vettore nazionale - ha commentato Tan Sri Wan Zulkiflee Wan Ariffin, presidente del gruppo -. L'inserimento del 737-8 nella nostra flotta ha un significato che va oltre il semplice rinnovo dei velivoli. Rappresenta un ponte significativo, collegando la nostra storia con una nuova era, allineandosi con gli obiettivi del nostro Long-Term Business Plan 2.0, mentre lavoriamo per diventare il gruppo leader in Asia nei servizi di viaggio e di aviazione».\r

\r

Il Malaysia Aviation Group è attualmente impegnato nel rinnovo di 39 dei suoi 47 aeromobili B737-800 NG, il cui completamento è previsto per l'inizio del 2024. Inoltre, il gruppo ha recentemente acquistato un Airbus A350-900 per sostenere le proprie esigenze di crescita e riceverà 20 Airbus 330neo, la cui prima consegna è prevista per settembre 2024. La flotta odierna del gruppo è composta da 102 aeromobili che operano con la livrea di Malaysia Airlines, Firefly, MASwings e MASkargo.\r

\r

","post_title":"Malaysia Airlines accoglie in flotta il primo di 25 Boeing 737-8","post_date":"2023-11-22T10:30:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1700649012000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456564","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_269063\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luis Gallego[/caption]\r

\r

Nuovi obiettivi nel medio-termine del gruppo Iag che punta ad un margine operativo del 12-15% e la ripresa del pagamento dei dividendi, sospesi da prima della pandemia, solo quando il bilancio e i piani di investimento saranno \"sicuri\".\r

\r

«Siamo concentrati sul potenziamento delle nostre posizioni di leadership nell'Atlantico settentrionale e meridionale attraverso lo sviluppo dei nostri hub, consentendo al contempo a Iag Loyalty di raggiungere il suo pieno potenziale all'interno del gruppo\", ha dichiarato il ceo Luis Gallego.\r

\r

«I nostri piani di trasformazione e investimento porteranno a un cambiamento radicale in tutte le attività, garantendo efficienza e un'esperienza dei passeggeri ai massimi livelli di mercato. L'attuazione della nostra strategia ci consentirà di ottenere una crescita e un rendimento sostenibili per i nostri azionisti».\r

\r

Malgrado l'andamento delle azioni sia stato al rialzo da quando Iag ha pubblicato i risultati record del terzo trimestre, grazie al miglioramento della domanda transatlantica e alla riduzione dei costi, diversi analisti non sembrano entusiasti, e indicano altre compagnie aeree europee che potrebbero offrire opportunità di investimento più interessanti, mentre altri nutrono dubbi sul fatto che la società non sia in grado di offrire un'opportunità di crescita sostenibile.","post_title":"Il gruppo Iag ridefinisce gli obiettivi di sviluppo e i tempi di pagamento dei dividendi","post_date":"2023-11-22T10:14:23+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1700648063000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456551","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Valorizzare, promuovere e sviluppare turismo slow in partnership con le imprese locali, per far vivere al turista, ma anche alle persone del luogo, un’esperienza indimenticabile, in cui la bellezza della natura si fonde con il piacere di vivere appieno ogni istante. E' la missione della rete d'imprese Visit Zoncolan: un consorzio nato nel 2019, ma ufficializzato solo a gennaio 2022, che opera nel territorio attorno al monte omonimo, nelle Alpi Carniche, in Friuli Venezia Giulia, tra i comuni di Comeglians, Ovaro, Paluzza, Ravascletto, Sutrio e Treppo-Ligosullo.\r

\r

L’obiettivo è quello di sostenere il turismo, l’economia locale e le tradizioni del territorio. Vi fanno parte hotel, alberghi diffusi, agriturismi, camping, ristoranti, osterie, aziende agricole e artigianali, botteghe, negozi sportivi e produttori locali: piccole realtà che lavorano insieme per offrire pacchetti turistici completi promuovendo l’intera area del comprensorio dello Zoncolan come una destinazione ideale per gli amanti della natura, dello sport all’aria aperta, della storia, della cultura, delle tradizioni e dell’enogastronomia; tutti valori di cui questa zona è ricca.\r

\r

A oggi Visit Zoncolan conta 37 soci e quattro associati. E’ previsto un ulteriore ampliamento nel prossimo triennio. “Il nostro obiettivo principale è quello di promuovere un turismo sostenibile e di qualità, che rispetti l’ambiente e contribuisca allo sviluppo economico e sociale della comunità locale - spiega il presidente Silvio Ortis -. La collaborazione tra le diverse aziende consente di offrire servizi integrati ai visitatori, garantendo al contempo un beneficio reciproco per le imprese coinvolte”.\r

\r

Attraverso la rete, è possibile prenotare soggiorni in hotel o alberghi diffusi, gustare la cucina locale nei ristoranti convenzionati, partecipare a escursioni guidate e attività sportive, acquistare prodotti tipici, oggetti artigianali in legno (dall’oggettistica alla borsa di design), prodotti derivati dalla lavorazione di erbe officiali, formaggi di malga e del caseificio di valle e prelibatezze come i tipici cjarsòns, nonché pregiate birre artigianali. Le escursioni (che sono organizzate in tutta la Carnia per dare la possibilità ai turisti di godere della bellezza e dei panorami delle Alpi nel loro complesso) vengono programmate assieme a una serie di piacevoli attività per grandi e piccoli secondo un calendario mensile, ma possono anche essere richieste su misura individualmente o per piccoli gruppi. “Siamo molto soddisfatti del riscontro avuto la scorsa estate dalle nostre attività - aggiunge Ortis -. Abbiamo infatti registrato molto interesse e un crescente desiderio di vivere esperienze coinvolgenti nella natura, sia da parte delle famiglie, sia degli appassionati di slow tourism.”\r

\r

","post_title":"Cresce la rete d'imprese Visit Zoncolan per la valorizzazione delle Alpi Carniche","post_date":"2023-11-22T10:07:38+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1700647658000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456520","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aprirà il prossimo Natale il nuovo 5 stelle della bergamasca: situato a Clusone, in val Seriana, e circondato da un parco di 26 mila metri quadrati, il Collina Luxury Resort sarà costituito da cinque chalet in legno con jacuzzi, che includeranno tre junior suite e sei suite di superficie compresa tra i 30 e i 50 metri quadrati, nonché una penthouse di 120 mq, per 24 posti letto complessivi. A completare l'offerta un ristorante gourmet chiamato Beides, un bar, una cantina a vista, una piscina scoperta e una indoor, una sala fitness, uno spazio meeting, un centro benessere con linea di prodotti propri, nonché parcheggi coperti e una piazzola di atterraggio per elicotteri.\r

\r

La proprietà della struttura è riconducibile all'imprenditore locale Luciano Verzeroli, originario di Parre e titolare della Vemec di Ardesio, azienda specializzata nella progettazione, sviluppo e realizzazione di componenti per macchine operanti in diversi settori industriali. Direttore della struttura, sia operativo sia commerciale, sarà invece Alessandro Urru.\r

\r

Il complesso sarà il secondo hotel a 5 stelle della provincia di Bergamo. A Brusaporto è infatti presente l’hotel La Dimora da dieci camere. Nel 2020 ha inoltre chiuso il relais San Lorenzo da 30 stanze localizzato nella città alta del capoluogo. A sei anni dalla sua inaugurazione, la struttura aveva infatti sospeso le proprie attività durante il primo lockdown di marzo 2020, con la prospettiva di una riapertura a settembre, ma poi era arrivata la decisione dei gestori di non riaprire. Sempre a Bergamo è però in pipeline un’altra struttura a 5 stelle: il Villa Sasetta da 60 camere, più un ristorante gourmet.","post_title":"Cresce l'offerta a 5 stelle della bergamasca: a Natale apre il Collina Luxury Relais","post_date":"2023-11-21T13:07:10+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1700572030000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456512","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Costa si presenta alla soglia della prossima stagione invernale forte di un 2023 che si sta rivelando su livelli persino superiori all’anno pre-Covid 2019: \"Abbiamo registrato un trend crescente che si è consolidato nel tempo – racconta il direttore commerciale Italia, Riccardo Fantoni -. Per i prossimi mesi abbiamo da poco introdotto un nuovo itinerario della Costa Deliziosa da Trieste a Istanbul con due overnight nella città turca, che ci sta dando grandi soddisfazioni. In vista dell'arrivo della stagione fredda cominciano inoltre i programmi su destinazioni più esotiche come gli Emirati e i Caraibi. Per la prossima primavera abbiamo poi in calendario il lancio di un ulteriore nuovo pacchetto con volato sul Mediterraneo orientale, per crociere da Atene verso Grecia e Turchia. Il tutto con un occhio di riguardo alle esperienze a terra, nel solco di una generale strategia di riposizionamento dell’offerta in direzione di un approfondimento delle opportunità di scoperta dei territori toccati dalle nostre navi, grazie a soste più lunghe ed escursioni sempre più varie e differenziate\".\r

\r

D'altronde, se è vero che la crisi in Medioriente si fa sentire, generando un un senso di insicurezza diffuso che non incide solo sulle mete di prossimità ma in generale su tutti i processi di acquisto, è al contempo indubbio che la proposta crociera può oggi rivelarsi una chiave vincente per vincere la naturale ritrosia dei consumatori. \"Mi piace definire la nostra offerta un’esperienza di vacanza serena e flessibile – aggiunge Fantoni -. La nostra compagnia mantiene infatti contatti h24 con le più importanti istituzioni italiane e internazionali, a partire dalla Farnesina, che ci consentono di capire in maniera più che tempestiva dove è sicuro operare. I nostri asset per di più sono mobili e possono perciò essere facilmente riposizionati a seconda delle circostanze. E anche nel caso dei pacchetti con volato, noi operiamo al 90% con vettori charter, per cui siamo in grado di modificare velocemente qualsiasi programma\".","post_title":"Fantoni, Costa: la forza delle crociere? Essere un prodotto flessibile per vacanze serene","post_date":"2023-11-21T12:19:02+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1700569142000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456492","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La crociera si conferma tra le soluzioni di viaggio preferite dagli italiani, ha dichiarato Leonardo Massa, managing director di Msc Crociere. L’edizione 2023 di All Stars of the Sea è stata l’occasione per celebrazione anche un anno record non solo per Msc ma per tutto il settore delle crociere. Quest’anno gli italiani in crociera sono stati oltre 1 milione e c’è ancora una grande opportunità di crescita: è in previsione la possibilità di raggiungere i 2 milioni di crocieristi nei prossimi cinque anni. “A distanza di 20 anni il nostro mercato è cresciuto e continuerà a crescere, e noi saremo sempre affiancate dalle agenzie di viaggio”, afferma Massa.\r

\r

La strategia di Msc è quella di avere una gamma di prodotti più ampia possibile per dare risposte a più consumatori possibili: “Costruiamo navi/prodotti diversificati che parlino alle differenti esigenze dei viaggiatori, non solo come offerta di costi diversi - spiega Massa - Non si tratta di un’equazione: nave meno nuova uguale costi più bassi. La nave piccola non è un ripiego per chi non può permettersi certi costi. È un luogo comune errato in questo settore, poiché oggi si vuole parlare a clienti crocieristi dalle esigenze differenti. Offriamo prodotti diversificati attraverso itinerari, hardware della nave, durata delle crociere e i tre main drive di crociere di corto (Mediterraneo), medio (mar Rosso) e lungo raggio (Caraibi). E l’Italia è il Paese che sa vendere meglio tutte le categorie di navi. Alle nostre agenzie chiediamo di essere sempre più imprenditori e partner e meno intermediari, per non rimanere semplicemente ad attendere le prenotazioni. Oggi c’è un grande potenziale da sfruttare e da cogliere”.\r

\r

Chi sono le agenzie Best Producer di Msc? Le vincitrici dell’edizione Tutte le Stelle del Mare di Msc, la Vivere e Viaggiare Pisa, la Spaceland e la Groupintown hanno totalizzato solo per Msc un fatturato di oltre 2 milioni di euro ciascuno.\r

\r

Vivere e Viaggiare Pisa è la vincitrice per il Nord: nata nel 2001, del gruppo Bluvacanze, conta cinque addetti in adv ed è specialista in crociere: “La crociera viene ormai venduta ovunque anche sui social, ma solo l’esperto professionista sa cosa proporre al proprio cliente. Per esempio, la Grand Voyage, dalla durata di 16 giorni e oltre, potrebbe non andare bene per una famiglia con bambini che vanno a scuola. Una spesa di 34/37 mila euro per una World Cruise e dalla lunga durata, 112 giorni, può andare bene per pensionati, clienti più facoltosi, imprenditori che lavorano anche a bordo. Ci stiamo avvicinando molto anche ai giovani. Mostriamo loro quanto una crociera sia un viaggio tra i più completi. La crescita della nostra agenzia è legata allo sviluppo dell’industria crocieristica post pandemia e al successo delle navi Msc”.\r

\r

Un’azienda come la Msc Crociere, a conduzione familiare, raccoglie il favore di piccole aziende a conduzione familiare che incontrano un ambiente familiare. “I proprietari di Msc Crociere sono una famiglia. Il loro commerciale è di grande supporto per la soluzione immediata dei problemi e non vengono imposti rigidi schemi da seguire – afferma l’agenzia viaggi Groupintown di Trani vincitrice per il Sud, del network Geo Welcome. - Noi oggi siamo una realtà di quattro adv, nate nel 2011. Abbiamo dato una spinta alla vendita di crociere nel 2015 mantenendo una crescita continua di passeggeri e fatturato, cavalcando l’onda del piano di sviluppo di Msc Crociere”.\r

\r

Per il Centro, la vincitrice è la Spaceland di San Salvo. Nata nel 2007 è un'adv generalista del network Gattinoni, con quattro addetti e tre collaboratori; in un ambiente di piccoli comuni della zona compie un vero miracolo di numeri con un fatturato a sei zeri. Fatturato individuale e clientela da poter soddisfare con “un prodotto dalla qualità/prezzo ottimo, che consente una buona marginalità anche all’intermediazione. Le crociere incidono per il 30% nel totale del nostro fatturato aziendale di cui Msc ne ricopre quasi il totale”.\r

\r

","post_title":"Msc: parlano le adv vincitrici degli All stars of the Sea","post_date":"2023-11-21T12:02:07+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["agenzie-viaggio-all-stars-of-the-sea","leonardo-massa","msc-crociere"],"post_tag_name":["Agenzie viaggio All Stars of the Sea","Leonardo Massa","msc crociere"]},"sort":[1700568127000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456504","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un futuro all'insegna della crescita per Trieste Airport, che sin da questo mese di novembre va a caccia di nuovo personale: da addetti all'assistenza aeromobili e passeggeri, fino a manutentori, personale in amministrazione e security (Gpg - Guardia Particolare Giurata), che saranno selezionati dal Polo Permanent dell’agenzia per il lavoro Adhr Group del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con la filiale di Monfalcone. \r

«Stiamo portando avanti in stretta sinergia con Regione e l’agenzia del turismo un piano di sviluppo cruciale per lo sviluppo economico-turistico e sociale del territorio regionale - ha affermato l’amministratore delegato di Trieste Airport Marco Consalvo -. Un progetto che ci consente di attuare programmazioni condivise e di impiegare le risorse in modo mirato. L’obiettivo è di andare anche oltre il bacino di utenza regionale per aumentare il turismo da mercati non di prossimità». \r

Il 2023 si chiuderà con un +35% di traffico passeggeri rispetto al 2022 e +20% rispetto al 2019 superando quindi il dato di traffico pre pandemia, il 2023 sarà il migliore di sempre dal punto di vista della movimentazione aerea e del traffico passeggeri. \r

«La stagione estiva 2023 ha rappresentato il periodo di svolta per la crescita e lo sviluppo di Trieste Airport con l’aumento di offerta delle destinazioni, delle frequenze settimanali e l’incremento del 25% della capacità di posti offerti rispetto al 2019: i nuovi collegamenti introdotti nello scorso periodo estivo sono stati in gran parte confermati anche per l’attuale stagione invernale, l’azienda è ora al lavoro per finalizzare l’estate 2024 (a partire da fine marzo 2024) che prevede un significativo aumento del numero dei voli in partenza da Trieste Airport.\r

L’aeroporto regionale sta per completare inoltre un’importante trasformazione green, grazie a un impianto fotovoltaico da 3,5 MW di potenza installata con storage di energia che coprirà più del 50% del proprio fabbisogno energetico, ed ha attivato nuovi servizi di interesse ad una sempre più ampia tipologia di utenti del polo intermodale dello scalo regionale collegato in modo diretto alla fermata ferroviaria Trieste Airport sulla linea Trieste - Venezia/Trieste - Udine.\r

\r

","post_title":"Trieste Airport cresce e punta ai flussi internazionali. Al via nuove assunzioni","post_date":"2023-11-21T11:56:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1700567785000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456453","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grande successo il 17 novembre alla Spezia per il Travel Open Day Hospitality, organizzato dal Gruppo Travel con il patrocinio di Comune della Spezia ed il supporto delle Associazioni di categoria Confcommercio, Confindustria, Confesercenti, CNA e Confartigianato e dell’Istituto Alberghiero Casini.\r

\r

Il nuovo format di incontri b2b tra ricettivo e fornitori di servizi per l’ospitalità provenienti da tutta Italia è stato lanciato a marzo 2023 e ha coinvolto in diverse tappe italiane il mondo del settore alberghiero ed extralberghiero tra workshop e formazione.\r

\r

«Iniziativa importante per tutto il settore turistico – spiega il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini - ma soprattutto in questo momento di grande crescita è un segnale per dare servizi di qualità e per far si che il turista di ogni struttura si senta a casa e ben accolto. Sono fondamentali questi momenti di scambio, confronto e opportunità per far in modo che questo nostro territorio venga sempre più apprezzato e richiesto.\r

\r

Quest’anno abbiamo registrato oltre un milione di presenze e per questo è sempre più importante fare squadra e rete fra tutti gli operatori del settore e tra chi offre servizi necessari a migliorare l’offerta qualitativa delle nostre strutture».\r

\r

\r

\r

I fornitori di servizi al settore dell’ospitalità come Blastness hanno potuto avviare nuovi contatti. In particolare Blastness offre tecnologie, servizi, consulenza, formazione e supporto per lo sviluppo del business di strutture ricettive indipendenti in un contesto di crescente digitalizzazione della vendita di camere. Non solo, ma sviluppa le marginalità dei propri clienti attraverso lo sviluppo del fatturato e l’ottimizzazione del revenue management.\r

\r

«Il Bilancio è sicuramente positivo per le ultime tre tappe del TOD Hospitality, Alassio, Pisa e La Spezia – aggiunge Thomas Capellazzi, Account Manager Blastness – E’ emersa l’esigenza di conoscere in che modo poter sfruttare al meglio le tecnologie e come poterle utilizzare per ottimizzare il lavoro. C’è molto interesse anche da parte delle strutture extralberghiere che vogliono organizzarsi al meglio per affrontare il mercato».\r

\r

Per le giovani realtà come E-ssence il Tod Hospitality della Spezia è stata l’occasione per entrare in relazione con il ricettivo del territorio e capire le esigenze di un’area che sta crescendo e deve fare i conti con le nuove esigenze della clientela. E-ssence offre un servizio di electric boat sharing. Entro il 2024 E-ssence conta di raggiungere le 15 unità di proprietà.\r

\r

\r

\r

«Tramite la nostra App si potranno localizzare – commenta Leonardo Caiazza, Chief executive Officier E-ssence - prenotare e attivare le nostre e-boats e quelle dei nostri partner. Eliminiamo il passaggio fisico da Hub di noleggio, non serve la patente nautica e tutto è a portata di un click. La nostra flotta è a zero emissioni e acceleriamo l'elettrificazione delle coste con e-dock fast charge. Sulla App sono a disposizione Percorsi Suggeriti, servizio meteo integrato, istruzioni di uso/guida e nozioni sul codice nautico per navigare in sicurezza. Dall’App si localizzano i mezzi, si prenota e si paga».\r

\r

Tra gli espositori anche ITS 4 KIDS che nasce come portale e community nel 2013 e si evolve come Società che promuove, forma e fa crescere con una strategia a 360 gradi le strutture ricettive che si rivolgono alle famiglie.\r

\r

«Dalla Community nata per aiutare le famiglie a trovare la struttura più adatta – sottolinea Maria Vitali, ceo e founder Its 4 Kids – abbiamo sviluppato tutte le strategie per sviluppare l’attività delle strutture ricettive. Gli Eventi come i Tod-Ho funzionano perché avviano lo scambio ed il confronto tra chi fornisce i servizi e l’ospitalità. Per vincere la sfida bisogna fare rete: dal confronto nasce qualcosa che poi si sviluppa nel tempo. Costruisci relazioni che nel futuro vanno coltivate. La collaborazione con il Gruppo Travel è passata anche tramite Start Up Turismo: la chiave dell’innovazione è fondamentale e consente di stimolare il pubblico degli albergatori che si sentono spinti a credere nel valore dei nuovi servizi a disposizione».\r

\r

Il Turismo alla Spezia è in forte rilancio: l’Amministrazione locale e le Associazioni di Categoria come Confcommercio, Confindustria, Confartigianato, CNA e Confesercenti, puntano su iniziative ed eventi allo scopo di offrire al territorio nuovi servizi che rafforzino l’offerta e l’accoglienza.\r

\r

«Dobbiamo puntare sui servizi ma anche su un’offerta più ampia di strutture alberghiere – continua Maria Grazia Frijia, assessore al Turismo della Spezia – Il TodHo è per noi un progetto pilota che vogliamo far crescere, fondamentale per il confronto tra strutture e fornitori. Nel 2024 insieme alle Associazioni punteremo sull’enogastronomia. E’ fondamentale lavorare sempre in sinergia, per questo abbiamo creato un Modello Spezia nel quale vogliamo coinvolgere i comuni, inclusi quelli dell’Alta Toscana, nella firma di un protocollo».\r

\r

Il Gruppo Travel nel corso del TodHo alla Spezia ha coinvolto l’Istituto Alberghiero Casini, nello specifico alcuni ragazzi della 4 E indirizzo Accoglienza.\r

\r

«E’ stato interessante toccare con mano l’organizzazione dell’ evento organizzato da Travel Quotidiano, per noi nuovo – spiegano i ragazzi dell’Istituto Casini – Abbiamo accolto e registrato i partecipanti al Work Shop ma abbiamo anche interagito con i fornitori e gli albergatori in modo da capire meglio le dinamiche del settore. Non solo, ma abbiamo conosciuto il sindaco della nostra città e gli assessori Frijia e Gagliardi».\r

\r

","post_title":"La Spezia, il Tod-Hospitality come confronto tra fornitori e ricettivo","post_date":"2023-11-21T10:52:15+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1700563935000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456488","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' stata un'estate decisamente positiva quella di B&B Hotels che ha visto i propri hotel registrare tassi di occupazione medi superiori all'80%. \"E questo anche grazie all'ampliamento del ventaglio dei mercati di provenienza dei nostri ospiti - spiega Liliana Comitini, ceo e presidente Italia, Slovenia e Ungheria della compagnia francese -. Sono cresciuti in particolare gli arrivi dagli Stati Uniti, ma anche da Germania e Francia. A livello di destinazioni, molto bene sono andate le città d'arte, Firenze, Roma e Milano, nonché mete leisure quali Cortina, Santa Margherita Ligure e Ischia. Il nostro posizionamento select service (a metà strada tra il full-service e il limited service, ndr) si sta insomma rivelando vincente, sia per il segmento business, sia per il target dei vacanzieri. Ottimo riscontro sta inoltre ricevendo il nostro approccio sostenibile e l'attenzione al territorio in cui sono inseriti i nostri hotel. A questo riguardo abbiamo tra l'altro recentemente lanciato la app e-concierge, che consente agli ospiti di conoscere tutte le attrazioni della location, gli eventi e ristoranti nei dintorni\".\r

\r

In tale contesto, la compagnia conferma i propri piani di espansione in Italia, che prevedono di raggiungere quota 150 proprietà entro il 2030: \"Un traguardo ambizioso, me ne rendo conto, ma abbiamo le carte in regola per raggiungerlo - aggiunge Liliana Comitini -. Con l’apertura a Quarto d’Altino della settimana scorsa, a cui seguiranno a breve Bari e Catania, e poi Prato, nonché un’altra struttura il cui contratto è in fase di finalizzazione nel Lazio, supereremo già i 70 indirizzi in portfolio entro la fine dell’anno o al massimo all’inizio del prossimo. Per il 2024 l’obiettivo minimo è poi di arrivare a 80, con due strutture già in fase di costruzione sull’isola di Tronchetto, a Venezia, e a Sassari. Ma contiamo di andare anche oltre\".\r

\r

La strategia di sviluppo rimane ancorata ai contratti di affitto a lungo termine, possibilmente secondo lo schema 20 più cinque più cinque. Si tratta solitamente di accordi ibridi, dotati cioè di una componente variabile in aggiunta a quella fissa, dipendente dalle performance delle singole strutture. Non si parla più invece di acquisizioni dirette, mentre da poco è stata introdotta una formula franchising, che sta già dando i propri frutti: \"Abbiamo recentemente registrato due affiliazioni in Lombardia, a Cassano d’Adda e a Ornago. Altre sono in fase di valutazione. Continua inoltre la nostra disponibilità a valutare caso per caso la possibilità di supportare le proprietà partner con investimenti Capex in ambito ff&e\".\r

\r

Al centro delle politiche di espansione della compagnia c’è praticamente l’intera Penisola: \"Ci interessano tutti i poli di attrazione: dalle città d’arte fino alle destinazioni corporate e leisure - conclude Liliana Comitini -. Non vogliamo entrare nel mercato dei resort ma studiamo ciascuna meta con grande attenzione, utilizzando sistemi di location intelligence che ci consentono di valutarne le potenzialità turistiche in base sia ai dati statistici del momento, sia alla presenza di aziende e fattori di appeal. Il tutto, preservando ovviamente il nostro approccio value for money e il posizionamento select service nei segmenti upper economy e midscale\".\r

\r

","post_title":"Ottima estate per B&B Hotels che conferma i piani di espansione italiani","post_date":"2023-11-21T10:37:44+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1700563064000]}]}}