Utile operativo da record per il gruppo Iag nel terzo trimestre 2023 Il gruppo Iag ha chiuso il terzo trimestre del 2023 con una crescita del 43% dell’utile operativo, prima delle voci eccezionali, raggiungendo 1,75 miliardi di euro, il secondo trimestre consecutivo di risultati record.

“Nel terzo trimestre abbiamo assistito a una domanda sostenuta e forte su tutte le nostre rotte”, ha dichiarato il ceo, Luis Gallego. Tuttavia, l’aumento del prezzo del petrolio e la crescente incertezza geopolitica hanno sollevato dubbi sulla durata della ripresa, tanto che le azioni delle compagnie aeree sono scese rispetto ai mesi estivi. Gallego ha dichiarato che l’andamento delle prenotazioni per il resto dell’anno è “positivo” e che i primi segnali per il 2024 sono “in linea” con le aspettative. “Siamo soddisfatti dell’andamento dell’attività (…) ma siamo molto attenti alla situazione geopolitica e macroeconomica”. Le tensioni in Medio Oriente non hanno per ora avuto un impatto significativo sulle prenotazioni. Condividi

